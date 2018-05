Nadie sabe nada: Trompetas, eslóganes y galletas (19/05/2018)

Voz 0057 00:00 estamos en Nadie sabe nada el programa de improvisación de la Cadena SER bienvenidos a nadie sabe nada la Cadena Ser

Voz 1 00:07 una de la tarde hay

Voz 2 00:11 buenos un falso inicio en un inicio en toda regla es

Voz 0057 00:17 quizá la mitad de falso inicio porque no está Andreo

Voz 2 00:19 eh yo eso no

Voz 0057 00:21 qué dices dónde está Andreu ha llegado tarde no esto es una carta que da jugó en su época llegar tarde ya ya lo sé

Voz 2 00:27 exploró exploró todos los los los caminos

Voz 0057 00:31 del llegar tarde de todas las formas posibles ahora Andreo está en en la parte de atrás de la sala Lola Menbrilla ves que donde mejor no entramos en el mundo

Voz 3 00:41 Teatro Lara me dije déjame porque tengo que

Voz 4 00:48 lo que ensayar algo

Voz 0057 00:56 yo te digo creo que lo de la lo de la trompeta de jazz que llevamos llevamos un mes con esta mierda ya está ya está

Voz 7 01:11 bueno perdone si se puede hacer radio La Ser no parece que sea Andreo para que hace

Voz 8 01:25 qué pues que yo yo yo ya

Voz 9 01:28 en otro espacio inicia vale vale yo le total seis bar ya yo he notado que esto estaba ya ofendiendo en lo que es la la puesta de escena

Voz 0057 01:39 me dicen del programada pero no usarlo

Voz 9 01:41 el problema pero he pensado si me voy atrás practico practicar plásticos se puede practicar nada pues yo qué sentido hecho ese pensamiento a veces se equivoca si quieres hacer música con una piedra practicada no nos lo que esto es un problema que tenemos porque yo lo veo aquí como el acordeón tocarlo un simio osea a mí me pone su neumático yo me cuelgo

Voz 5 02:08 pues sólo se me ocurre una manera de

Voz 9 02:12 de acabar esto que es destruyendo el instrumento

Voz 2 02:16 no hay otra solución hombre yo

Voz 10 02:19 venga a ver a ver

Voz 0057 02:22 no sé unos no entiendo cómo no sois conscientes vosotros después de casi seis semanas honesto como suena nuevo enviando la verdad pues la cogió cariño Amir siempre ha

Voz 5 02:36 a mí a hablar de esto sí ha por los pasillos de la que el tema pasillo con submarinos

Voz 0057 02:42 sí sí sí sea la SER

Voz 5 02:45 por eso cuando pasillos bien el director de la serie en su despacho tienen un periscopio sí

Voz 1610 02:52 le llaman el Minotauro se llama el Minotauro la de la sociedad española y copio eso no es una es una una radio

Voz 5 03:01 es un hormiguero en seis meses la gente va a divertirse ya ya

Voz 9 03:07 Will Smith cuando vino a España va sino me Will Smith bueno oye pues nada pero ahora hace eso

Voz 0057 03:13 necesidades en casa de Pablo eso sí sí

Voz 9 03:16 el sólo esas escasea de todo al al tema eh que hacemos destrucción de trompetas

Voz 1610 03:23 sí sí sí votación a votación votaciones una democracia

Voz 4 03:29 mantenga es a que te metan presión

Voz 1610 03:35 a ver a

Voz 4 03:37 eh

Voz 0057 03:44 ah y aplauso metro va a Ryan y todos los que quieran destruir la trompeta aplaudan

Voz 1610 03:56 los que no quieran decir la trompeta es líder vais a Trump diga es obvio que hay que destruirla no no no no no soy así funciona la democracia aquí estos marche tengo una lección

Voz 9 04:19 también te digo no sufrís la la trompeta no tiene sentimientos ya está amortizada amortizada eh esto lo regalan ni los chinos es que los regalos hacernos un Ignatius

Voz 1610 04:44 o es el lanzada el lanzado oficiada el alzado la veta con tan sólo ha rebotado ha pasado muy cerca de la cara Andreu poniendo en grave peligro su impedido facial hice ha colocado

Voz 0057 05:00 gráficamente en la mesa junto al al vaso de Andrea estoy acojonado

Voz 1610 05:05 yo lo coge y ahora a probarlo con

Voz 11 05:22 culo oye oye calma de Llodio oye Shiva cállate que con un programa que griten ya está bien

Voz 9 05:45 no esto que ha pasado es mágico seis y es mágico es surrealismo mágico es mágico no realismo mágico no era bueno es no lo vamos es más no la voy a tocar siempre va a estar aquí

Voz 1610 05:58 mire oye voy yo que aquí hacer una obra de teatro eh

Voz 12 06:03 no no no pues si hacer una obra de teatro que la gana alrededor de la trompeta esto es sagrado van a venir aquí a peregrinar

Voz 13 06:19 sí trompetista niños de todo el mundo

Voz 1803 06:23 esta nunca más se tocará pero siempre vivirá entre nosotros vale bienvenidas a nadie sabe nada de la Cadena Ser tres

Voz 4 06:31 no

Voz 14 06:33 sí programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 11 06:52 muchas gracias amigos bienvenidos al Abia de la SER efectivamente el hecho una foto para que quede para la posteridad también te recuerdo amigo compañero que

Voz 12 07:02 a vosotros que la semana pasada te parecerá muy lejana pero

Voz 5 07:05 asimismo el el día el día del ingeniero veamos Dios

Voz 12 07:08 exacto exacto exacto también al final se produjo algo muy bonito que era una una oyente que se llamaba la letra letra la hay Leila que

Voz 5 07:19 era muy amable te acuerdas que pedía disculpas del Gobierno lo era un poco pasivo agresiva pero bueno

Voz 12 07:24 bueno malo

Voz 3 07:27 y que en esas yo me acordé que que que tenía

Voz 9 07:30 para nosotros el tiempo que todo todo lo poner eso sí de verdad no se puede decir Plaza de la puta trompetas es esa no la finca eh nos dijo que no podía entregar el regalo o por lo tanto esta señorita lleva una semana con eso en el bolso hombre

Voz 12 07:47 vamos a dar habrá podría si es que eso que creo que es que eso se tiene que oler el el bolso común panteón bueno pues si te parece vamos a verla

Voz 15 07:57 la jugamos bastó para todos los dos oros dos abonos

Voz 16 08:07 van de la comedia

Voz 4 08:10 bienvenida otra vez esa amiga unas palabras para el bebé

Voz 0057 08:17 no es palabras para ver muchas muchas de las podemos leer en público o en privado y en público pero va a dar cósmica o son le han saltado buenas palabras es más me imaginaba a la voz

Voz 1610 08:30 aclare cuanto más normal

Voz 5 08:35 me voy a mí es lo que te imaginas más bonita que claro no sé porque lo decidí se verdad

Voz 0057 08:42 no esto es privado esto es privada estos padres lo yo por la noche en la cama

Voz 13 08:48 lo que surja

Voz 5 08:52 ah pues es bonito palabras son palabras bonitas tanto en la esfera de lo privado mucha ya ya no podían marcar

Voz 9 09:01 sí yo lo siento como una necesidad que es de darte dos besos

Voz 0057 09:17 yo también siento pero es como de darle dos besos Andreu errar

Voz 1610 09:20 no

Voz 0057 09:23 muchas gracias a la me sabe mal haber intentado romper la trompeta

Voz 9 09:27 la agresividad y el amor casi raro este programa tiene tiene algo especial lo estoy notando la trompeta no quiere morir las palabras triunfa

Voz 4 09:35 la amabilidad y cariño fíjate puso la música ahora mismo atmosférica ya verás así nos traslada

Voz 0009 09:45 nuestro espacio mental verdad de de de paz un espacio adecuado para que Edú llena Portell no quiero repetir tiene una de expertos que no entre nadie estemos tuyo en esta nube conmigo

Voz 4 09:57 mira qué bonito

Voz 0009 10:05 los como de masaje no si es decir estoy pegado masaje en la espalda de reiki estos música de Rey en Piera

Voz 0057 10:13 en piedra caliente cosas calientes cosa calientes dentro espalda si en tu zona no

Voz 4 10:23 muy calientes de espalda

Voz 0009 10:25 eh que oye de las piedras de las ventosas eh no eso un hijo

Voz 9 10:31 así es como una cosa que no ventosas

Voz 0009 10:33 pues munición besos como del siglo XX en principio pero te lo ponen los chavales

Voz 4 10:39 qué echa creer pues

Voz 12 10:41 yo mira yo lo entiendo señala Concha Craven saca aquí que no lo vea no me esta chaqueta que yo lo veo aquí delante de todos no que te echan ingeniero eh eh pero joder me da a mí me da una serenidad

Voz 9 10:56 yo también quiero decirte aprovechando este entorno que generó yo mismo que una vez que estuve yendo varias semanas hasta que ya no pude más a practicar Messi Atsu así also dígito cultura Si bueno sí ha hecho es un masaje con mala hostia no SH es dígito pinturas sí bueno pero te aprieta mucho eh

Voz 0057 11:15 pues que en lugar de clavar una aguja emite con el deseo fuerte hasta que te cagas en en en todos sus ancestros exacto sí bueno te cura o no te cura

Voz 9 11:27 porque en el caso que nos ocupa me dijeron eso Barcelona esta chica es muy buena ITA llegue allí era un chico robusto y fuerte pero tenía un vicio para mi gusto que era que hablaba todo el rato por teléfono eso nunca más lo he visto te lo juro estoy inventando no

Voz 0057 11:44 pero este hacía el Chacho de decir

Voz 9 11:46 contra ETA también puntos a mí a un perro

Voz 12 11:51 hola

Voz 9 11:53 y entonces yo sí sí señoras así señora y la ponencia eso te va a dar un poquito eh hay un teléfono se lo ponía aquí se mamá amigable sea una cosa una cosa que combinación que mal yo dije será un día que si la gira o mucho trabajo o lo que sea no lo que día

Voz 0057 12:12 pero le debía quedar el cuello querían

Voz 5 12:14 no sé si un chico yo qué sé

Voz 9 12:17 yo sabía más nervioso de lo que entró entre el dolor is su madre que era una pesada pero yo vengo aquí a relajarme y a tu madre para que no haya

Voz 0057 12:27 bueno bueno pues nada muy bien pero lo siento ahora puede entrar alguien entra a este entra Edu llena Portell hola hola hola háblanos ya claro Plaza dice desde Londres e hice lo de madre patria no debería ser madre matriz madre nutria va a ser

Voz 5 12:50 estás fuera estabais estás fuera de nuestro círculo de confianza vaya

Voz 9 12:54 meter uno más en el Círculo

Voz 2 12:57 hola hola Ana lo miras de loros está como muy poco de moda ya no

Voz 4 13:11 anda Núñez de Facebook vive vive en Facebook

Voz 0009 13:17 dice Andreu Berto como si marginal

Voz 9 13:19 es vuestras vidas sin causa

Voz 0009 13:22 queréis conocido eh yo con con otro cretinos habrían no

Voz 5 13:28 Brown

Voz 0009 13:30 la la vida me habría me habría buscado otro día pero no tan bueno claro tan cretino es muy difícil también encontrar un purasangre entonces es mejor de lo tuyo de cretinos sí tarta trabajo una un cretino amigable no a lo mejor no te perjudica no sólo de Tino sos ya no no a mí me encanta tu cambio eres gilipollas directa

Voz 0057 13:58 entre ni pero por eso no hay matices no claro pero por eso encajamos también claro tú imagínate que no me conoce a mí también

Voz 9 14:06 buque susto encontrar un idiota sí la verdad es que cuando se produce una vez en la vida con el paso de un cometa no es de hecho ya ya tiene su semblanza con poco que cometa también así porque no sé porque porque es muy fácil

Voz 12 14:22 a hablar

Voz 9 14:22 me con la cabeza cometa tiene esta carga eh usted un cometa concretar bueno salimos ya del del tatami nos vamos al ruido la ciudad me parece bien

Voz 4 14:43 Santiago del

Voz 5 14:44 de para qué sirve el test de velocidad el ADSL fácilmente entretenido un ratico la verdad

Voz 3 14:52 la decisión

Voz 12 14:53 a la velocidad Coco que ha contratado no

Voz 17 14:56 pero luego te Lien llamas dices que no es la velocidad y no no es que te lo no hoy es que todo tiene usted me han entendido porque es la eso la bajada que es distinto a la subida sabe entonces bajada siempre tiene como

Voz 5 15:11 en menos porque la subida entonces hay que hacer eh serían trilero me dijiste tanto megas reales de antes

Voz 9 15:20 dijeron una cosa también muy guapa para otro día dice digo oye que contrataba contratado trescientos megas

Voz 8 15:24 sí tengo claro vamos a no no los tiene usted

Voz 9 15:27 eh porque la zona diván toda con fibra óptica dice sí pero el nódulo no

Voz 0057 15:34 ah claro no con la bajones

Voz 9 15:36 los me lo mucho el no de lo que es el nódulo fuesen no lo es que todo está conectado Isi por lo que sea tu zona tiene que pasar por estuvo en arteria y allí no hay potencia y tú la que tienes eso te sirven porque allí se que se haga la potencia hoy puedo ir yo ese sitio yo con una pala

Voz 12 15:56 dónde está es lo de lo enseño

Voz 13 15:59 pero

Voz 12 16:00 no claro usted lo tiene todo viene mi justifica todo bien el problema

Voz 9 16:04 el problema es que claro pues en las por la zona como se que estamos trabajando en ello digo con Nacho digo yo que hago pago los trescientos megabytes o Caballero porque sino no tener al menos

Voz 0057 16:16 hola me llamo me me llevan llamando mucho de una de una empresa que no es Movistar hubo te hacías entonces que pero imagínate que me llame a mí una empresa una empresa que no es Movistar me llama a mí para ofrecerme a mí

Voz 1803 16:32 sí

Voz 1 16:34 José Antonio

Voz 0057 16:37 y claro yo yo no lo voy a decir oiga pero te sabe con quién

Voz 5 16:40 está hablando yo soy prácticamente yo Movistar se yo entro Movistar y allí se cuadra todo lo ahora yo no puedo decir eso Movistar eso los teléfonos la chica está trabajando pero yo yo lo dije yo prácticamente yo soy Telefónica el señor yo soy una centralita humana sí sí hay caro

Voz 0057 17:02 no quería hablar con esta persona no porque fuera de una empresa que no es que que no quiero que me llamen yo no quiero que me llamen para ofrecerme cosas claro si yo quiero algo ya lo iré a buscar pero oiga en un momento dado que igual esto yo a punto de tocarme el cuerpo por ejemplo tú puedes hacerlo igualmente eh nos menos mientras me está fría siendo megas por ahí no no

Voz 12 17:22 no no no hombre pues yo que sé a mi se me corta lo traduces al lenguaje erótico no quiere más potencia no ya que se trabaja tú fantasía tío pero bueno en fin

Voz 5 17:35 a ver de qué te dijo ella me tu Caño no se debe tu fibra

Voz 11 17:40 está usted acerca del router si quieres ver dos megas reales de tienes que mamá ir de paquete Fusión quiere el paquete prever el paquete básico

Voz 12 17:58 se guau esos premios no kilo de fusión pero que por el tiro toros quiero todo y tú mismo te vas poniendo ahí verraco sabes hasta que espere un momento un grito sordo he sentido de Pekín

Voz 1610 18:22 claro

Voz 12 18:23 el un poco tecnología es que me parecía que al final él aquí qué pasa eso no tío peripecias

Voz 1610 18:31 pero para hacerlo radiofónico Gaza tal comiendo en casa se va echar una siesta

Voz 13 18:39 eh no estará soñando los radiofónico

Voz 12 18:48 hombre yo que sé pues les dije que igual hay gente así

Voz 18 18:52 eh

Voz 12 18:54 qué le ponen ahí como un vikingo yo qué sé

Voz 4 18:58 eh

Voz 3 19:04 yo el otro caso esté levantando peso

Voz 9 19:09 soy como esos atletas Abbas como llaman los para resultan perdón no se levanta piedra muy grandes a escolares Scolari escolar debía escolariza

Voz 1610 19:21 no no Scolari no es el que está con Iberdrola pero es que el que está aquí de la cabeza

Voz 4 19:28 mira

Voz 0057 19:31 pero la semana pasada vamos a ponerle nombre de Agote llaman Rafa Rafa Rafa y colaborador para dormir

Voz 5 19:39 que que que que la pregunta cuál es el escolar hay que levanta piedra el como señor mal que levantaba el pie en la tradición para Euskadi de levantar piedras es el a Scolari

Voz 1610 19:53 vale pues como sea

Voz 19 19:59 más o menos pronunciado a rija su baile

Voz 13 20:04 hombre

Voz 19 20:13 literalmente el que levanta la piedra se calentaron la cuenta puede repetirlo a rijan baile Arija achuchó Chile Ri de piedra Jaso de subir Child el veloces a rija So Chaila eres probablemente la persona más fascinante que

Voz 1610 20:30 me encontraba en cinco años de nadie

Voz 9 20:34 es que cuando cuando creo que ya me lo has dado todo por

Voz 0057 20:36 si es el el Prince de del público se lo digas a todos

Voz 1610 20:42 en que probablemente es que ricas nadie sabe nada pero él

Voz 5 21:02 casi nadie sabe nada y Rafa Rafa no está en que trabaja muy bien el eslogan yo soy hacer eslóganes si ya lo hemos visto gracias de nada merengues quieres que te haga algún otro eh quieres que te haga algún otro cuando sea la ocasión no tengo nada que es localizar vale pero cuando venga te lo hago cada quien tiene algo que es que le gustaría que se convirtió en un eslogan ante o un concepto que que hay que hayan hay una pero si te quieres ir tú mismo eh donde hombres aquí

Voz 20 21:32 hola hola hola cómo estás

Voz 0057 21:34 te quieres que lo que quiere es que le ponga un eslogan estaba patillas miren fascina

Voz 13 21:39 mis zapatillas que ya te digo son del Zara pero

Voz 9 21:43 oye tanta broma comenzara voy bien llevan una salas de fuego hay común como un fuego es como si a andar a COM sobre fuegos Windsor falla eh eh eh un eslogan Pamies zapatillas

Voz 13 21:55 vale eh a zapatillas zapatillas con llamas

Voz 12 22:10 que eres muy bueno de verdad

Voz 21 22:18 mira yo soy muy buenas

Voz 1803 22:23 esto perdona zapatillas con llamas es la marca hará bienes Logan zapatillas con llamas y abajo pone

Voz 4 22:31 en el eslogan

Voz 9 22:34 ese la barca es es allá abajo Wi Fi

Voz 4 22:36 dado mira mira hace tiempo

Voz 12 22:39 para pensar

Voz 1803 22:44 más rápido que el fuego

Voz 22 22:49 eh

Voz 12 22:50 no no no no es aplazo tres yo mismo mira te digo una cosa yo mismo no me gusta

Voz 0057 22:55 eh

Voz 12 22:57 pero lo he intentado todo bueno pero date tiempo

Voz 0057 22:59 eres bueno pero no que fuera porque está bajo el eslogan es

Voz 12 23:02 tres logra desprecio

Voz 0057 23:05 no no no

Voz 16 23:08 vamos no no

Voz 0057 23:19 dice Pedro de Toledo cuando te gustan más las madres que las hijas significa que te estás haciendo mayor

Voz 4 23:29 no tiene porque creo que no tiene bueno yo siempre he sido más de madre sí siempre hay perdón

Voz 9 23:41 espero asimilar asociamos tenía una persona ya de mediana edad no es que esto es el eterno debate

Voz 0057 23:48 es un debate sobre el mil gente que sabéis que hay gente que dice llegaba mira que a un tío de miga con cuarenta y tantos que ve a una chica de veinticinco con un carrito índice o vaya a mil oye perdona no yo creo que tiene que ser que pueda ser tu madre no no no rector Zamora aquí las reglas de juego por eso te digo que había que tengo

Voz 9 24:13 te viernes yo creo que es Mills

Voz 0057 24:15 en relación a cada uno nosotros por ejemplo claro el nuestras Mills

Voz 12 24:22 perdona habla Portillo

Voz 0057 24:25 no no no no digo que nuestras madres sea mil además la mía falleció un hombre tiene poco de mil ya ya ya me refiero a a a que por edad cada vez y no se está jugando un juego más fuerte

Voz 12 24:43 en grandes líneas las grandes ligas eso es malo

Voz 9 24:46 Super Bowl la Super Bowl bueno amigo

Voz 12 24:49 pues vamos a dejar este jardín nos vamos a la nos vamos a la publicidad la publicidad

Voz 1803 24:55 la pausa remunerada

Voz 23 24:59 no no no estoy bien tienes preguntas sin resolver envía a la a nadie sabe nada ya seremos tres

Voz 5 25:10 de nada Andreu no está no está pasando un buen momento

Voz 23 25:13 no ha descubierto que que haciendo eslogan no es bueno

Voz 5 25:18 yo creía que era bueno él creía que era bueno es algo que le ocurre mucho el cree que bueno en todas las disciplinas humanas posibles

Voz 1803 25:25 a veces se va dando cuenta que en alguna nota ya no pasa nada si pero

Voz 23 25:28 era descubrir en cuáles y bueno también por descarte no

Voz 12 25:32 es un momento duro de la música de momento personal uno esa acción es que yo lo habido precipitada pero vamos que al poner la música parece que te empujan no

Voz 9 25:45 pero o sea que estoy mal pero no tanto vale

Voz 0057 25:47 ahora

Voz 9 25:48 si quieres es la sección se puede llamar estoy un poco mal vale pues vamos

Voz 24 25:55 no

Voz 0057 25:57 en la Cadena Ser buenas tardes te esperas a que te jodido Un poquitos en la Cadena Ser estoy un poco más

Voz 12 26:17 al poder lo siento

Voz 4 26:23 por qué pasa pues

Voz 0057 26:26 mira fíjate lo da la vuelta a todo eso sí estoy mal pues porque hago un programa de radio con un tipo que no me ayuda es que no me ayuda pero en algún momento estipendio que les

Voz 9 26:37 va a ayudar

Voz 0057 26:38 hombre principio si no nos metíamos muy felices vamos a hacer un programa de improvisación ya verás pero es que no me ayuda a casa no yo de casa yo estoy cogiendo una manera este pavo pero lo es mucha no no pero como para cogerle por ejemplo una trompeta que le gusta a él que la cogió cariño por lo que sea y cogerla que no se darla ya está hablando de la trompeta mágica

Voz 4 27:02 eh

Voz 12 27:04 la flauta mágica ya no es la trompeta ya

Voz 0057 27:09 Márquez

Voz 9 27:12 pero claro bueno pues no están en la sección a un poco mal seis ir un poco más tiene más no tiene mal lo que sí te puedo leer para determinar la sección

Voz 1803 27:22 es una pregunta que me parece que encaja muy bien con lo que me

Voz 9 27:25 acabas de decir es de Mónica González desde Oviedo insiste encanta esta persona si te mando a la mierda cantando es arte

Voz 12 27:35 fin de la sección

Voz 4 27:43 la Virgen en tanga desde Buenos Aires

Voz 13 27:49 pero qué imagen no

Voz 4 27:52 el momento

Voz 5 27:54 te imaginas que muestra este nombre y no ha sido imputada todavía

Voz 9 27:57 pues imagínate Lourdes milagro de Lourdes tantos hoy los niños ya aparece la Virgen ocho autobús ya parecen tan tangas con una samba jazz Tour eso te coloca una situación muy incómoda porque por ejemplo para el otro

Voz 0057 28:13 te saldría a decirle oiga un poco de respeto tocado lo vas a lograr respeto

Voz 5 28:19 la divinidad hace lo que sabe que el Santo Entierro Álvaro claro claro tanto tiro Rial no bueno un paso adelante dice no es la comida la peor droga es decir una vez que la pruebas ya no puedes parar te engancha de por vida hay tiene un síndrome de abstinencia muy bestia

Voz 4 28:36 tú me argentino eh darle un poquito la vuelta a las dos no me interesa aunque hay que tenga la Argentina no eh

Voz 3 28:47 nula era la comida

Voz 9 28:50 no fue

Voz 4 28:54 es que como se que te molesta te lo voy a hacer

Voz 3 28:57 que no es la comida Pierre droga es decir unos a donde vayas no te vayas no

Voz 9 29:07 que ya no puede para la tía

Voz 5 29:12 el argentino para ti es que en un momento dado no se entienda argentino cerrado hablando ha cogido el micrófono del nadie sabe

Voz 0057 29:22 no ha levantado la mano te llamas Eva adelante

Voz 19 29:25 pues aquí que orilla comida que os he traído gallitos

Voz 1610 29:31 a estas horas a estas horas ya en esta semana

Voz 4 29:36 has hecho las ha hecho ella sí podemos verlas no encaja de galletas la quiero

Voz 26 30:00 de Francia entonces yo porque me gusta cocinar comida porque hace poco

Voz 4 30:06 pero

Voz 1610 30:09 estoy feliz la caja no

Voz 26 30:14 yo siempre pido que me devuelve a la caja la comida aquí

Voz 5 30:17 Eva es viene a gustar más que un ingeniero

Voz 12 30:23 queda un poquito eres dicho

Voz 1610 30:28 soy matemático ingeniero me quedo un poquito yo echo en plan ya pudo ser vasco y de atención

Voz 9 30:37 eres matemática caja de galletas vale cuantas galletas

Voz 19 30:41 he hecho cuarenta y seis es matemáticas

Voz 13 30:45 este sol nos hemos comido dos has hecho

Voz 12 30:51 mira lo que da mejor Andreo ya en tu mente saber contar es el matemático mira mira lo que dice que es matemáticas no es números gusto con letras ahora que acaban de apoyar la mente qué dice se va por eso Bello no caro yo estudiaba matemáticas iba días letras el alfabeto claro porque yo no entiendo nada sí hombre sí las matemáticas si las matemáticas genérico todo es genéricos eso es lo hagan todo degenere en incentivar que oye comenta

Voz 11 31:33 les echan muy buena

Voz 9 31:38 mira galletas Eva galletas contadas

Voz 19 31:53 una crema de cacahuete y trocitos de chocolate lo digo porque uno es alérgico

Voz 1610 32:01 aquí no

Voz 9 32:03 eh compañeros tenemos un problema ha hecho cuarenta y cuatro cuarenta y tres por ciento y pico cien si viviremos K

Voz 1610 32:12 ya son cuarenta y tres que yo me estoy comiendo una y me da igual puesto Torra lo dice que la una

Voz 0057 32:22 vale cuarenta y dos para qué

Voz 1610 32:27 que no te gusta el chocolate después para noventa y nueve

Voz 0057 32:32 o que bueno son no alguien que no quiera pero no pague que muertos de hambre todo

Voz 9 32:42 bueno sí pero si las partimos a ocho

Voz 0057 32:44 de cuarenta y dos ochenta y cuatro sí

Voz 9 32:47 vamos a hacer un ejercicio de confianza entre la gente vamos a pasar la la cajita sobre todo la cajita que no

Voz 1610 32:55 la quede nadie ical

Voz 11 32:58 la uno va cogiendo entró cinco Ike rule velada llega de cacahuete gracias a que bueno

Voz 4 33:19 le dice algo

Voz 0057 33:23 tengo un chico que levanta la mano pero observación que bien Marita Marita el cacahuete con chocolate caliente te lo poquito de mantequilla de cacahuete piensa que es el cacahuete es la más a base de los frutos secos sino otros un experto mundial cargado muy pronto el seco el cacahuete es es el como la el fruto seco primigenio Heron cacahuete

Voz 9 33:50 el primer fruto seco del mundo si el es cacahuetes el el fruto seco que está más cerca de los otros frutos secos o sea que estaría en el centro te pongo una pipa

Voz 0057 33:59 sí y una nuez verdad que no dice esto están en en en en lados muy separados del abanico cacahuetes como que está en medio tiene algo de Pippa tiene algo de Ana Cardo tiene incluso algo de nuez

Voz 4 34:18 bueno

Voz 0057 34:20 qué bueno es eso me maravilla a ver que alguien he levantado la mano por aquí tú a

Voz 1610 34:26 así el micro no se ha yo no me coge el micro Elsa más nos cuidó de él es muy guapo además él

Voz 0057 34:39 es muy guapo empiezas mirándome con esos ojos arrebatador es ir cogiendo el micro oí tenemos un problema bienvenido aquí a que me lo pongas en la cara

Voz 27 34:48 yo

Voz 1610 35:05 oye que ha hecho etiquetas para has tocado la exposición mágico de la

Voz 0057 35:12 pues sí la marca unos papeles vuelve a Bobo esto esto ha trastocado todo el todo el orden te llamas Adrià

Voz 4 35:25 me encanta

Voz 1610 35:28 en plan que supera esponjosos sabes si es

Voz 9 35:33 de qué habla

Voz 1610 35:36 del micrófono un fetichista de micrófono

Voz 4 35:41 el nada aquí es que

Voz 1803 35:45 me encanta el casas que yo siempre he pensado que ahora mismo no creo que estos al cosa que la gente debería saber que si cristal ahí hay cristal

Voz 0057 35:56 desde hace un año y medio casi dos me atrape a mí mismo con el personaje yo llevaba gafas hacer el personaje digamos para hacer el tonto de repente yo me atrapa y además ya ya lo conté pasa que Dunn estás a lo mejor pues pensando en espumas

Voz 1610 36:16 en cosas en objeto Fali con blandito si calientes

Voz 0057 36:19 y no te has enterado pero es que con la edad

Voz 1610 36:26 pero pero

Voz 1803 36:29 déjame que te vea que así es maravilloso encantador y espero venir aquí más veces que me lo pongo más más cerca

Voz 1610 36:35 bueno pues nada no estamos en nadie de la SER vería a gusto calentito la cosa haberte porque

Voz 9 36:52 este quería comentar que bueno un poco el nombre de la SER no que esto estaba empantanado

Voz 5 36:56 ya estaba bajando el interés

Voz 9 37:00 la misma centralita para la gente yo en cambio he estado vivirla no haber quedado muy erótica como hace años si saca lo de ahí Tate que Toto eh ya parece que pongamos una canción musical Nos sentamos de cacahuetes de otras cosas

Voz 28 37:26 esto es nadie sabe nada

Voz 12 37:28 con Andreu Buenafuente

Voz 29 37:30 los Romero de galletas a mes frío yo pues bien dicho

Voz 5 39:16 por qué murió ya Dizzy Gillespie en eso no lo volvería a matar dos no he visto a gente de público poniendo cara de estaba tan mal caras de oye efectos porque a todo te acostumbras hasta los veo hasta los veo sólo hay que ver teatro bueno estoy cansada Aminatou ya lo sé ya veré si hablamos mucho les bueno venga eh

Voz 4 39:50 seguimos adelante

Voz 5 40:06 yo haciendo gesto para en plan baja la música que voy a hablar hacia lo voy a poder que ya Huete poder cacahuete Rubén de burdos El otro día me echaron un piropo al estilo Seguridad Social coño cuando les dije los años cotizados me dijeron que aparentaba haber trabajado mucho menos a Irene del Palmar de Troya El Palmar de Troya mejor que los meteorólogos dicen que llueve en toda España si saben que Murcia no va a llover qué pasa con Murcia

Voz 0057 40:37 no está muy de moda Murcia gracias siempre siempre como hace gracia el acento

Voz 9 40:44 de que nuestro amigo Miguel Maldonado

Voz 0057 40:46 que yo soy muy fan de Miguel

Voz 9 40:49 eh que tenía que habla del Murcia la Mesopotamia de España

Voz 3 40:56 todo nació allí me dijo eso

Voz 9 40:59 oye Pau Caracol desde Madrid Caracol cara de cuello no es cara cuello Caracol Caracol

Voz 12 41:07 que es un oyente entendido verdad catalán cuidado porque os estoy porque eso catalán en Madrid todos los Carboni marcó el Caracol digas Caracol no es Crack

Voz 9 41:21 pues Caracol dice cómo se podría diferenciar a un caballo blanco

Voz 12 41:24 de uno

Voz 13 41:26 cómo se podría diferenciar a un caballo blanco

Voz 12 41:37 déjame déjame que cuente a la gente que escucha programa haber hecho mímica cada mímica en radio e imitado hecho claro

Voz 9 41:45 cobarde

Voz 0009 41:46 cobarde y lo digo a la cara

Voz 0057 41:49 de hecho si quiere decir algo que oiga e imitado hecho con las manos como si mi cara tuviera dos partes que se abren como si fuera como una vagina como una almeja

Voz 1803 42:01 primero que asqueroso dos cobarde

Voz 9 42:06 pero por qué me haces decirlo no es que descritos suena mucho peor de lo que la gente está en casa viendo reír mientras yo intento hablar eso es terrible bueno te la Leo como se podría diferenciar a un caballo blanco de una hacia

Voz 12 42:17 al caballo negro

Voz 1610 42:21 Gato negro mate en agosto apretaba mira Pau

Voz 12 42:26 y a Chiquito Caracol has tenido mala suerte te digo lo de la gente que vive aquí me da yo hablo contigo pagado

Voz 1803 42:34 o sea todo el día

Voz 12 42:37 por tu nombre eh no no él mismo Él que pregunta Pussy Face

Voz 4 42:47 sí

Voz 21 42:51 de vulva sur oye eh

Voz 9 42:56 Esther oye él mismo que Mon él mismo ha apagado la radio decir se le echa un ilusionado principios ha visto machacado el hecho es que es un nuevo oyente de la Cadena Cope

Voz 5 43:11 también te digo una cosa ir a la Cope llamando te Caracol bueno no sé clavos actuado desde Córdoba clown bacalao me recordarán de otros vídeos como troika claro es que la gente se pone estos nombres para que hagamos bromitas bueno aquí que sea Macua pito de cara se ha puesto

Voz 9 43:30 de digo ahora que está tan de boda dice Clara o la idea sobre qué debe salir de la zona sobre que la idea de que no la idea sobre qué debe salir de la zona de confort yo se usa mucho ahora sí ya cada vez menos eh porque también se como que sea podrido el gastado un poco porque hay que salir si está confortable en ella

Voz 0057 43:52 estos términos sabes que hay uno que se puso de moda hace relativamente poco que era la friends son como la friends on esto no no no lo habéis usaban sí ha hacia hace tiempo ya es la la zona de amistad sea tú estás estás de amigo con con una persona a la que quiere zumbando previamente de una manera loca y contar la nevera sí sí sí sí visceral no eh claro sí pero estás en la frente eres amigo entonces como supera dron para llegar a costa

Voz 5 44:26 claro que ese es quizá una pregunta para eh

Voz 23 44:32 venga ha trabajado eso no lo bueno

Voz 9 44:35 no vamos con otra oye le hago una yo tío

Voz 12 44:38 estás leyendo nada mira que tengo aquí sí sí voy voy

Voz 5 44:40 mira Chus desastre desde Madrid dice Si uno de los Vengadores le dice a su jefe mañana no vengo os gustó el vengador que dije yo un día no vamos a mis hijos verle del venga a dormir se

Voz 9 44:58 me encantó que hay una persona allí pues venga muy básicas

Voz 12 45:05 estando yo recuerdo que estamos en la Cadena Ser la recta final del programa o menos eh

Voz 20 45:10 y que éste va a ser por cierto el último que eh

Voz 12 45:14 realizamos en lo en el Teatro Lara de Madrid volveremos a hacer algunos más en Barcelona ya

Voz 9 45:19 el vacío el verano mira

Voz 12 45:22 una columna en medio y no te veo que descanso tiene

Voz 30 45:24 mejor porque al ser radio Fazio de haré añadió mímica de caras de cómo que si tuviera cosas genitales a la cara tenemos aquí Quique de Logroño Ike de Logroño adelante la la SER es tuya ahora

Voz 19 45:38 tú eres la ser tema venga a dormir mis hijos están traumatizados con ese tema Amira ha explicado les encanta sobre todo el mediano dice venga dormí venga dormir pero han pedido

Voz 13 45:48 The Hobbit

Voz 19 45:51 me han pedido fotos de Toyota a Berto no hay fotos es personaje imaginario tú tienes que ocurra te lo tuteó en su libro de todo

Voz 9 46:00 correteando Dogo

Voz 1610 46:03 que Patten que que paz es a que me lo haga Berto abajo

Voz 19 46:09 tres el tu serie José estamos a tope

Voz 0057 46:11 muchas gracias pues bueno me ha parecido que te había gustado sólo por decir tú sí

Voz 19 46:15 pero pero que es un poco más dibujos la serie cortita

Voz 27 46:23 ves

Voz 19 46:26 sí pero tú cántabro muy corto todo tú cuántos hijos tiene

Voz 13 46:32 ya está bien de también está ahí la escena

Voz 5 46:40 a vale eh

Voz 1610 46:43 te ha pillado gracias gracias por emponzoñar la mente tus hijos con mi mierda

Voz 12 46:58 gracias a mi me gustaría que en los últimos cuatro minutos del programa que es lo que nos queda Se general un ambiente bonito que no forma Juan un buen recuerdo bonito hasta ahora ya ya Ramón Benito sabes sí pero luego a no yo casi me enamorado pavo ya no haya habido galletas un beso hemos tiene momento si se siente incómodo es bueno para mí que está está de vuelta de todo

Voz 4 47:30 hay buen rollo y es un programa que que ha venido marcado

Voz 9 47:34 por el cariño el amor desde el principio es intentado regalos con violencia ruido regalos hemos empezado educación siempre hemos empezado como Ignatius hay verdad mira cómo se ha acabado ya empezaba intentando romper una trompeta pero fíjate tú la bondad la bondad el ambiente de que no ha muerto la trompeta no o galletas hundió viciosos enamorado de todo eso sólo lo puede hacer alguien Vicioso ya es como que es para él era más en mí es algo

Voz 0057 48:03 Cano la parafernalia hoy mira

Voz 9 48:06 no salen de casa galletas a voy a hincar pero como si no hubiera un mañana el secretario de quiénes que acabemos el programa comiéndonos las galletas pues me parece perfecto que las peores cosas perdió las formas ya casi esto no se recomienda

Voz 13 48:19 aquí están las latas eh por favor

Voz 9 48:23 tenemos las latas que buenos ha dicho por el amor de Dios no las que por cierto factor una etapa si falta una etapa que se ha quedado nada

Voz 1610 48:31 sus tú no él que también era

Voz 0057 48:34 el ladrón más tonto de la zona euro ya ha robado una tapa me gusta que todo tenga Florida oye te parece que hagamos algo vanguardista que es los últimos minutos del programa comer una galleta Ike el que la audiencia escuche como dos tíos comen una galleta

Voz 12 48:59 a esta hora de la tarde con el hambre además si te veces la mala hostia que va a generar esto

Voz 9 49:03 eso veo eso te te te pido por favor quitar la espuma del micrófono para que todavía haya más matices

Voz 1610 49:11 no

Voz 9 49:19 sí claro claro una cata de galleta en la Cadena Ser en un momento ya el boletín horario de las dos todo el ruido del mundo y digan cosas problemas problemas aquí está a salvo se entonces yo comiendo galletas hasta nos va a hacer daño dieciocho adultos eh

Voz 1803 49:37 en qué música lleva la uno la comida digo a pelo a pelo crudo vanguardistas rojo yo me yo como las cosas a mi manera son un poco a pólvora

Voz 0057 49:54 nada galleta

Voz 1803 49:57 me gustaban mayores de cacahuetes pero si es la misma

Voz 4 50:07 yo pienso lo que estás tampoco más costaba la más hecha

Voz 1803 50:12 en la misma madre pero de otra generación está hasta hasta cuando el el el chocolate no no el cacahuete bien ahí común hay me gusta cuando era mantequilla se meten todo decía o que me encanta me encantaría que los dentistas te te el higiene dental con mantequilla

Voz 4 50:35 y con chocolate

Voz 1803 50:38 sí hombre El por qué no Juanín venta mil cosas

Voz 4 50:43 mamá o

Voz 1803 50:47 luego no como sabes esto me quita el hambre engañoso e todo como la comida los chinos a media tarde tiene hambre un falso llenarse no es falso llenarse oye estómago me ella no la semana que viene estamos ya en Barcelona a mira tú que más allá del muro

Voz 9 51:05 tú qué va bien es como está la cosa para allí que tengo que hacer la maleta que hago me poco la maleta bien está bien está todo bien cuando cepillo del

Voz 12 51:14 que sea el tuyo hoy puede ser un poco zapatos caigas germen

Voz 1803 51:18 desde traslados porque también son es que el sistema distinto Australia que no puede llevar animales ya ya ya vale pero es un tema los vemos en Barcelona de acuerdo en Bagdad van allí con los palés buenos como coloquiales han el estudio se que está de acuerdo en palés vale muy bien hoy ha es un placer sí me encanta trabaja contigo en mi vida pensaba ya que yo encontrar un trabajo como éste ya que haces voy voy

Voz 0057 51:46 el sábado a la a la Cadena Ser a comer galletas eres tonto se pero no me parece que todo que me

Voz 4 51:55 gracias a todo Irak es al Teatro Lara fuera cobraron no sé yo

Voz 14 52:11 has escuchado nadie sabe nada no olvides hablar bien de nosotros volvernos a escuchar en ese orden

Voz 4 52:18 muchas gracias