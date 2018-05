Antonio Sanz: "Hay que poner en marcha un plan de acción contra el narcotráfico"

Voz 1 00:00 la dotación de medios es es importante

Voz 2 00:03 Antonio Saenz delegado del Gobierno en Andalucía muy buenos días

Voz 3 00:06 muy buenos días en Qatar solar

Voz 2 00:08 encantados de tenerle en el programa hay consenso en casi todos los sectores afectados con los que hemos hablado de que el narco es ahora más violento en esta zona hay de que actúa como envalentonado no como con descaro a mi me gusta hablar de impunidad porque las fuerzas de seguridad trabajan la justicia también pero con descaro como mínimo eh qué ha pasado se ha reaccionado tarde por parte de de las autoridades no se ha visto venir este fortalecimiento de las redes

Voz 3 00:34 bueno yo creo que también hay una nueva generación de narcotraficante que actuaba con con mayor peligrosidad de hecho una de las mayores situaciones de peligro sólo vuelco enfrentamiento que se producen en que las propias organizaciones criminales que intenta robarse la droga que se atacan entre ello evidentemente todo eso genera una situación también de mayor peligrosidad a la que habría que unir pues también la propia eficacia policial que el hecho de que se esté actuando como si estamos teniendo resultados tan importante teniendo en cuenta que lo que va de año pues aparte de haber detenido a a más de trescientos personas vinculadas al tráfico de droga se han aprendido ya más de cien

Voz 4 01:13 eh toleraba de de droga quiere

Voz 3 01:17 decir que desde luego se están dando golpes muy importantes que pone muy nervioso y que significa desde luego también un incremento de esas facciones aquí de la peligrosidad que en la que están actuando los narcotraficantes

Voz 2 01:30 delegado del Gobierno me acompañan varios periodistas en la mesa y Juan José Téllez quiere hablar con usted cuando quieras

Voz 5 01:35 fajó El señor llega muy buenos días tiene esta semana se celebra una Junta de Seguridad en Algeciras para tener en cuenta los últimos acontecimiento está bien engrasada la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entre Vigilancia Aduanera entre la agencia es más allá de de la voluntad política tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía en a refuerzo está bien engrasado eso por otra parte está muy bien lo de la prevención en las detenciones que a veces es al banco pues con una fianza bastante asequibles para los beneficios que generan una operación de narcotráfico pero están siguiendo la pista el dinero de ahí medios al menos tan depurado como los que tiene con traficantes para saber dónde es se de cómo y quiénes son los que están detrás de los hay un Vero

Voz 2 02:33 yo añado algo más delegado en los pedía el magistrado con el que hemos hablado a propósito de lo que dice Téllez para seguirle la pista el dinero mayor colaboración entre Hacienda y la política

Voz 3 02:42 pues usted la pases sin duda alguna todas de de lo que es la la actuación era estrategia

Voz 4 02:47 que es que se tiene diseñada por los cuerpos policía

Voz 3 02:50 la ley por el propio Ministerio de Interior lógicamente una de las bases fundamentales la coordinación prácticamente hoy casi todas las operaciones que cuentan con varios de los dispositivos que participan de hecho una gran parte de las ocasiones incluso los tres es decir esto no ocurría antes eran actuaciones muy concretas de un de un cuerpo de otro hoy practicamente intervienen muchas de las ocasiones agenciatributaria Guardia Civil Policía Nacional haciendo un esfuerzo de coordinación Hay sumando esfuerzo ideal sumara muchas veces por Policía Local lógicamente no aunque también en algún caso pues tiene que que intervenir yo creo que eso es una base fundamental en segundo lugar a la unidad de las administraciones es evidente que estamos ante una situación que no sólo policial quien crea que la solución del altar de la línea por ejemplo es una solución exclusivamente policial se equivoca tenemos que poner en marcha políticas de ámbito educativo o de vivienda de ámbito social empleo que tienen que

Voz 2 03:51 corroboraron el ha podido escuchar perdóneme que le interrumpa porque a propósito de lo que está diciendo que también es otra constante que estamos escuchando el programa no se ha podido escuchar a las ocho quiere que el diputados socialistas Alvarez Heene a José Chamizo ex delegado de ex Defensor del Pueblo Andaluz proponen un pacto un pactos de todas las instituciones para abordarlo estamos diciendo que esto no es sólo un problema policial sino también social el Gobierno de España estaría dispuesto a iniciar los contactos para ese pacto

Voz 3 04:21 bueno estamos en ello es que de hecho se está produciendo es decir nosotros tenemos por un lado una mesa de técnica de seguridad que se reúne todas las semanas con el Ayuntamiento de la línea en concreto que estamos dispuestos a ampliar pero que todas las semanas desde la Delegación del Gobierno se mantiene una coordinación con la administración local la que le hemos pedido a la Junta de Andalucía que se sume incorpore de inmediato con toda la voluntad de que la coordine el propio ayuntamiento para que no lo líderes

Voz 4 04:48 que nadie que que que quiera asumir mucho

Voz 3 04:51 puedo protagonismo si tenemos que sumar por otro lado el Gobierno a través de la coronación del Ministerio de Asuntos Exteriores esta misma semana lo confirmaba estamos trabajando en el desarrollo de un plan de acción para el Campo de Gibraltar un plan de de de de mejora así desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar estamos coordinando con la Junta Andalucía toda la información respecto a las negociaciones sobre el Brexit las consecuencias que en relación con Gibraltar puede tener para la zona informando y coordinando actuaciones igualmente lo estamos haciendo para ese paquete de medidas porque el ministro de Asuntos Exteriores mantuvo un encuentro color alcaldes lo va a mantener próximamente nuestra relación con este caso con los alcalde con la Mancomunidad y con la Junta Andalucía es una constante por lo tanto por supuesto que sí debemos de sumar todos esos esfuerzos y poner en marcha un plan de acción que sea conjunto de todas las administraciones creo que es fundamental además de esto no cabe duda que también el blanqueo de capitales es el origen la base de todo esto es el negocio el negocio económico como tantas veces en tantas cosas no por tanto es evidente que tenemos que sumar esos esfuerzos de Hacienda Hay los cuerpos policiales que se están produciendo y que están dando resultado porque lo más importante en las que se detenga por sí o que se aprenda droga es que se desintegra en por completo organizaciones criminales llegando a al origen de lo que representa el negocio económico de todo ello con

Voz 2 06:13 no creo que gran la de la colaboración con la Justicia una última cosa delegado y me tiene que responder es muy poco en muy poco tiempo va a mantener o incrementar la presencia de fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar

Voz 3 06:28 nosotros siempre tenemos un compromiso de seguir incrementando porque cada estrategia tiene nuevas medidas ahora hay una medida legal muy importante de prohibición de la ancha que está a punto de salir adelante que va a significar una repercusión muy importante lo que es la utilización de la narco lancha para el tráfico de droga los alijos por otro lado pues lo renovamos todas las estrategia con incorporaciones policiales tanto en el ámbito de mar tierra y aire porque esto es una batalla que tenemos que dar a todos los ámbitos y por lo tanto si el compromiso al Gobierno es mantener las unidades especiales que tenemos en renovar las constantemente por supuesto seguir incrementando efectivo y medio porque merece nuestros cuerpos policiales todo el apoyo de su Gobierno como lo tiene de toda la sociedad que no sentimos muy orgulloso del trabajo que está haciendo nuestra policía en la Agencia Tributaria en la lucha contra el narcotráfico y por supuesto pedir confianza a la ciudadanía de que desde luego estará el Gobierno estará los otros cuerpos policiales a la altura de lo que todos queremos es como ocurrió en otros territorios de España en su día pues acabar con esta lacra que por cierto no es nueva que lleva muchos años hizo al señor Chamizo lo sabe muy bien porque ha luchado muchísimo juego Juan donde ya que por supuesto vamos a ganar esta batalla

Voz 6 07:40 ojalá que se gane gracias delegado buenos días