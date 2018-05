José Chamizo: "Se ha relajado la lucha contra la droga en los últimos años"

Voz 1727 00:00 José Chamizo Defensor del Pueblo Andaluz buenos días muy bonito

Voz 1 00:02 sí

Voz 1727 00:03 Luis Esteban estuvo atento seguro a la reyerta ya todos los episodios que venimos mencionando en este programa porque es el comisario jefe parecidas buenos días

Voz 2 00:11 buenos días visto después de la batalla

Voz 1727 00:13 de los años ochenta contra la Medina que pasado aquí porque da la impresión de que se vuelven a ser fuertes

Voz 3 00:19 bueno lo que ha sucedido y a partir del año noventa y romper como droga de consumo la cocaína y entonces se acaba la época del malditismo del heroína empieza a cundir la sensación tanto en perfeccionar la clase política como la propia sociedad de que el problema de la droga está resuelto

Voz 1727 00:42 porque no se ven por la calle porque la cocaína

Voz 3 00:45 pero si la pequeña desaparece entonces y lo Celama familiar ese van atenuando ocultando porque están Moyà con un perfil de clase media de profesional de otro tipo de gente que va su trabajo habitualmente que darnos tu dinero y que lo que acabamos en muchos casos con una edad mental lo que llamamos la patología dual

Voz 1727 01:08 es decir no los vemos en la calle pero están en las familias las Oramas que provoca de la droga que se queda aquí porque mucha va al resto de Europa

Voz 4 01:15 sí estoy ayer proponía en en ese acto final unidad y trabajo

Voz 3 01:20 sí básicamente yo pienso que en es momento de echarnos en cara a nada que todos somos responsables vamos a decirlo así aunque algunas tengan va esterilidad que sólo siete la vida sí pero es el momento de volver a la unidad de acción que es lo que al final en el año ochenta y nueve dio el resultado que dio no desaparecieron lo narcotraficante pero yo en ARCO traficante no era un título casi para decidir sino para ocultar ahora estamos al revés aquí se exhibe que uno tiene poder y el narcotraficante no está sucediendo en el Campo de Gibraltar me preocupa que se extienda a otras regiones y a toda país

Voz 1727 02:05 eso no sólo el problema de hoy sino el modelo que se le da a los jóvenes para el futuro no

Voz 3 02:09 iba veinte de la niña la clase y el estudio

Voz 1727 02:11 fuerza te cuando se puede ganar

Voz 3 02:14 el euro al día ciento otras cosas

Voz 1727 02:16 misterio esta es una ciudad que paradójicamente tiene índices de delincuencia la delincuencia agenda del narcotráfico por debajo de la media nacional

Voz 2 02:24 correcto correcto la tasa de criminalidad en Algeciras es cuatro puntos inferior a la media nacional lo que significa que está estamos cuatro puntos mejor que la media nación

Voz 1727 02:32 sin embargo aumenta progresivamente la agresividad en los enfrentamientos entre narcos

Voz 2 02:36 correcto aquí coexisten dos tipos de delincuencia de la delincuencia urbana que afecta al común de los ciudadanos que como digo está en unas cotas bastante razonables y luego la delincuencia que proviene del narcotráfico y de delitos conexos que evidentemente es muy preocupante el incremento de la violencia entre los narcos se debe principalmente a dos factores a una modalidad delictiva relativamente novedosa que es el vuelco se conoce como el vuelco que es el robo de sustancia estupefaciente entre instantes entregan caro este robo se perpetra a mano armada y obliga entre comillas al que defiende su mercancía a armarse también a su vez por otro lado la violencia que ejercen contra los agentes de la autoridad violencia que viene motivada precisamente aunque pueda parecer paradójico por el éxito el cada vez más más creciente de las operaciones policiales contra el narcotráfico ellos funcionan a modo de grandes almacenes una cadena de grandes almacenes se puede permitir perder a lo mejor un tres cuatro por ciento de mercancía en concepto de robo pérdida o sustracción pero no se puede permitir perder un diez esto es lo que está ocurriendo ellos ahora antes perdían Se incautaban a lo mejor no sé no puedo detenía una cifra X un cinco por ciento y a lo mejor ahora estamos incautado un quince eso hace que ellos entre en números rojos y les obliga también entre comillas a hacer uso de la violencia e ilegítimo contra los agentes autoridad para defender su mercancía iba a entrar en pérdida

Voz 1727 03:47 comparte el análisis que hace chamizo de que ha habido una especie de relajación relajamiento de las medidas de la vigilancia de la tensión en torno a un problema que fue muy público en los años ochenta y que ahora la tragedia seguir en cada caso

Voz 2 04:00 claro la tragedia la lacra que suponía la heroína era tan evidente que no necesitaba explicación se veía Un heroinómanos un heroinómanos era una desgracia andante todo el mundo lo podía haber sin embargo hay gente que consume cocaína consume hachís y aparentemente lleva una vida absolutamente y desde luego esa adicción no se no se traslucen su aspecto físico en su día a día esto ha hecho que a lo mejor sean drogas que hasta cierto punto pues han sido más como lo diría aceptadas con más resignación no obstante el oficio es cierto es que ahora la sociedad campo gibraltareña con las asociaciones antidroga al frente con el alcalde de Algeciras y de la línea con el respaldo de las fuerzas de seguridad están haciendo un bloque conjunto se han levantado y han tomado conciencia clara de nefasto y pernicioso que es el tráfico

Voz 1727 04:39 pues sobre la imagen que se da de esta de esta comarca fuera de de la comarca aquí carteles hay una organización sólida estructura de tráfico de drogas lo siguen siendo personas en fin más o menos relacionadas

Voz 2 04:52 el concepto de cartel lo que entendemos como tal digamos una asociación de grandes asociaciones verdad para abaratar costes y demás no existe en esta zona afortunadamente al que existen clanes generalmente de carácter familiar que llevan años y años algunos herederos incluso del primer contrabando de tabaco que venía de Gibraltar etcétera etcétera no son digamos organizaciones generalmente pequeñas que tiene una logística bastante sencilla pero eficaz que llevan muchos años digamos unos lazos secular con el contrabando el tráfico de hachís a través del puerto el tráfico de cocaína

Voz 1727 05:19 extranjeros o básicamente traficantes locales

Voz 2 05:22 básicamente son españoles captan policías los narcos captan policías los narcos captan por agentes portuarios carta gente de Vigilancia Aduanera estadísticamente la corrupción es irrelevante es decir puede afectar a lo mejor un cero coma cinco por ciento de las fuerzas de seguridad de la gente que trabaja en el puerto de manera ocurre es claro tener a aunque sea a dos agentes colocados en posiciones estratégicas que interesan económicamente al narco ya les da suficiente rentabilidad no hace falta que haya mucho los agentes corruptos sino unos pocos en en ubicados en puestos interesantes para el narcotráfico

Voz 1727 05:55 tiene agentes suficientes usted

Voz 2 05:58 a ver cualquier mando policial le diría que necesita más mí

Voz 1727 06:01 no es cualquier mando policial él está con hacer la complicada

Voz 2 06:04 eh yo vamos a ver no sólo estamos permanentemente y sobre todo durante el último año en realizando una reevaluación y análisis de las circunstancias de nuestros recursos humanos de nuestra recursos materiales sobre todo que es lo más importante de los procesos policiales de investigación etcétera vamos revisando cuál es su eficacia ya adaptándolo a la realidad cambiante del narcotráfico los éxitos que estamos registrando en en el último año corte narcotráfico no tienen precedentes luego por tanto el problema no será la falta de agentes el ex en los que están insisto no tienen precedentes hemos emprendido un camino creo que cree comedido ecuánime inteligente hacia la solución del problema nos vamos avanzando el una lacra que llevan cuatro décadas no puede estimarse en en dos días

Voz 1727 06:47 empezó la policial no es la única solución verdad parece

Voz 3 06:50 no no no evidentemente la policía tiene una responsabilidad Policía Guardia Civil Vigilancia Aduanera pero luego están los aspectos sociales para perdíamos en el comunicado un plan integral para la comarca un plan consensuado por supuesto pero donde se tengan en cuenta los índice de paro que tú has dicho esta mañana el peligro que hay ahora con el tema de Gibraltar el Brexit de la pérdida de ocho mil puestos de trabajo no llegue luego también como no en el ámbito educativo en el ámbito sanitario y a esta comarca la herramienta que tiene en transporte por ejemplo tren que bueno

Voz 1727 07:34 primer puerto de España de no tiene línea directa con Madrid

Voz 3 07:37 efectivamente por ejemplo en todo me parece que ya es hora de invertir realmente y transformar esta comarca en lo que debe ser que jugó un referente porque es la comarca más definida de Andalucía está claro

Voz 1727 07:50 y qué respuesta da la política todo esto porque llevamos muchos años con argumentos muy parecidos eh qué respuesta da la política vamos a ir a esos enseguida pero me van a permitir despedir al comisario de diciendo que es novelista ha publicado tres novelas de imagino que encuentra materia argumental suficiente en su puesto de trabajo

Voz 2 08:10 la palabra novelistas demasiado grandilocuente para lo que yo hago

Voz 1727 08:12 que hubiera publicado tres uno de la poesía y novela negra novela negra seguro claro que iba a perjudicar conmiseración bueno vamos a por la respuesta de la política enseguida ahora son las ocho y veintitrés las siete y veintitrés en Canarias

Voz 1 08:27 hoy por hoy desde Algeciras con Pepa Bueno

Voz 1727 08:31 a las ocho Veintisiete las siete y veintisiete en Canarias compartiendo la preocupación de los vecinos del Campo de Gibraltar por esa agresividad in crescendo del narco en la zona Salvador de la Encina ex diputado socialista por Cádiz buenos días buenos días de aquí hubo en favor de la zona que lleva mucho tiempo batallando

Voz 4 08:49 batallando contra todo lo que venimos contando contra la imagen que se proyecta en la comarca controlar la presencia del narco yo tengo que confesarle que cuando llegué ayer que en los últimos meses cuando damos noticias sobre lo que pasa aquí me sorprende lo siguiente yo viví en en Sevilla el final de la tragedia de los años ochenta y algunos argumentos que se repiten son muy parecidos han incumplido las promesas cómo es posible que hablemos de que las altísimas tasas de paro justifiquen la narco economía treinta años después los hecho nada aquí

Voz 1 09:22 no sé muy bien ayer el señor ex Defensor del Pueblo José Chamizo de su lectura del manifiesto se ha bajado la guardia hice ha dejado que los narcos ocupan un espacio que no se tenía que haber dejado de eso el arco economía que es lo que también si así lo califican los expertos el diagnóstico está era un cáncer que es la narco economía y ahora lo que hay que esperar ese canta por tanto tenemos que acabar con los narco crear la paz de una nueva economía para el Campo de Gibraltar hice puede hacer sobre los tres pilares que funcionan perfectamente que son el puerto de Algeciras con mayor infraestructuras que son bueno además de otras infraestructuras viarias a cometer la histórica pendiente no sólo hago una crítica al Gobierno y al pasado pero especialmente a este Gobierno está Eric inversiones las impresiones son raquíticas no sólo en la falta de personal sino en inversiones para activas de empleo puesto de trabajo hace falta también el sobre la segunda base en grandes industrias que crean empleo pero aún llega un techo crear empresas auxiliares para que de salida a esa persona que van a quedar fuera de la economía el tercer pilar de Gibraltar son diez mil puesto de trabajo lo que hay nos queda menos de un año para que termine el periodo de Brexit Se puede dar otro drama allí por tanto lo que hay que extirpar la narco economía y crear

Voz 5 10:59 la con y eso yo lo llamo Paco

Voz 1727 11:01 el señor De la Encina pero usted pertenece al partido que ha gobernado esta comunidad desde la restauración de la democracia que han hecho ustedes mucho

Voz 1 11:08 por desarrollar esta con Marte pero siempre insuficientes los siete últimos años han seguido durante un parón en las inversiones lo digo yo este al mismo que estamos hablando

Voz 1727 11:18 inversiones estatales autonómicas y autonómico

Voz 1 11:21 también la Junta de Andalucía ha hecho una gran labor aunque el queda todavía en aspectos esenciales como avanzar en la educación y la sanidad qué pero echamos lo digo sinceramente en falta una mayor inversión en los Presupuestos Generales del Estado dato mira aquí ha venido en los dos últimos años siete veces el ministro en el interior de alguna prisiones han producido tiroteo en su presencia la zona de Algeciras aquí no ha venido en dos años el ministro de Fomento habiendo batido el puerto a Algeciras por Torrente dos años lo cien millones de toneladas visionó ha venido tendría que de alguna aplicación porque hace falta el ferrocarril para porque es una forma de aumentar la economía creando empleo aquí no ha querido el ministro de Industria del año Aquino medido el ministro de Economía nueve Benedito el ministro de Hacienda aquí lo han pedido ni siquiera al señor Rajoy que estuvo el fin de semana en Cádiz no se acerco por tanto hace falta una presencia de todas las administraciones pero especialmente de la Administración General del Estado

Voz 1727 12:17 anoche estuvieron en Hora veinticinco los alcaldes de Algeciras y de la línea y hablaban de esta misma sensación de abandono no de que las instituciones e restituciones a estos son distó mucho en esto porque claro las autonomías tienen mucho poder en en este país y Andalucía es una comunidad socialista que pertenece a su partido al que usted pertenece sientes lo o no escuchado

Voz 1 12:39 CSI claro con lógicamente si yo estoy me duele la boca de decirlo lo voy a decir más alto pero no más claro que esta zona del Campo de Gibraltar necesitan inversiones de todas las administraciones pero especialmente del Gobierno de España porque es el que tiene la mayoría de las competencias sobre todo a aquellas que pueden crear empleo fomentar una nueva económico para el Campo de Gibraltar esta bella tierra se merece ya de una vez por todas Hoff pero que desgraciadamente esta situación valga para ello para que se tome en serio la necesidad de un pacto de Estado que haya un Consejo de Ministro aquí en el campo de tiro altar con la presencia ante el ok dicho anteriormente para poner las bases para un desarrollo integral del campo y duro altar y lo vamos a conseguir no le quepa duda