Las noches de Ortega: Amantes (19/05/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 1174 00:25 muy buenas noches oyentes de la Cadena SER empieza ahora mismo este humilde espectáculo

Voz 2 00:31 no

Voz 1174 00:35 compañías

Voz 2 00:38 vienes conmigo

Voz 1174 00:42 que llevaré de la mano hasta territorios que jamás antes había explorado juntos no sabe entraremos en el misterio del alma humana gracias al poder mágico de la radio

Voz 3 00:54 empezamos a la radio es maravillosa pero

Voz 1174 01:00 pero vamos a dejarnos de mariconadas nos llama Pablo desde Cartagena Pablo buenas noches buenas noches adelante para que no sea más amigo

Voz 4 01:12 bueno yo llamo porque me ocurre un percance bastante desagradable en casa

Voz 1174 01:20 qué ha ocurrido qué paso

Voz 4 01:23 en bueno he descubierto que me engaña con

Voz 5 01:27 con otro hombre como se ha enterado

Voz 4 01:30 por los los he descubierto yo

Voz 1174 01:34 he visto cómo como los vio

Voz 4 01:37 volvía yo el martes pasado de un poco antes de lo previsto a ella estaba Pilar en la cama

Voz 1174 01:50 lo conoció usted a este

Voz 5 01:53 mira pero con el señor

Voz 6 01:57 se meten tremendamente obeso

Voz 5 02:00 obeso pero muy muy obeso obeso además

Voz 1174 02:05 que que que les dijo usted cómo fue la reacción que tuvo

Voz 4 02:10 yo lo cerré la puerta rápidamente y atraer a la puerta les dije os espero aquí Salieri hablamos

Voz 5 02:19 sí yo creo que tuvo una relación que fijaba un momento quizá firme la casa pero no no quería hacerlo cuando montaba un espectáculo dije yo estoy aquí fuera el salón vestigios salir y luego lo hablamos teja que a ver que que puso puede solucionar este problema

Voz 1174 02:41 Ellos salieron de del óbito acción vieron nada

Voz 5 02:46 a los dos minutos salieron que les dijo

Voz 6 02:51 presentamos los trenes eso FAI yo fui sin todo sincero que pueda dije señor que tiene quiere ver tiene que perder usted kilos

Voz 5 03:03 tiene que perder kilos y tiene que ya a la edad que tenía allá pues puso usted tiene una edad que ya tiene que mirase lo esto

Voz 1174 03:13 según Le Le el alma al señor que estaba con su mujer le dijo a este señor

Voz 4 03:19 se llama Ramón oro bueno ahora ya ya

Voz 5 03:22 es un hombre parco bueno no sabía que a partir de los cuarenta cuarenta y tantos Hunosa de mirarle la salud

Voz 1174 03:31 sí pero Pablo Pablo escucha escucha un segundo

Voz 5 03:35 para ocupaba sí pero es que escuche

Voz 1174 03:38 no me la las reacciones lo que me cuesta entender usted no se enfadó con este señor o con su esposa su preocupación era

Voz 5 03:49 es sobrepeso sobre empezó tenga usted en cuenta que a partir de cierta edad

Voz 4 03:57 ya puede ir asociada

Voz 5 03:59 otros trastornos tampoco sabía la causa de la obesidad que puede ser una causa endocrino IMO

Voz 1174 04:09 lo que su mujer estaba

Voz 5 04:11 o lo que se puede hacer muchas cosas claro

Voz 6 04:15 quería saber si lo suyo era lo que se hace

Voz 5 04:18 acá hombre pues a lo mejor lo que tenía una sensibilidad al gluten que no en una ciudad que no ha sido tratada claro a Pablo

Voz 4 04:30 yo me preocupaba por Eli camión por ella porque iban a tener relaciones yo voy a ver que yo no quiero mal para este hombre no lo vi de verdad no se cuidaba habría ten en cuenta el tejido adiposo

Voz 7 04:46 ya ya ya ya en cuenta la resistencia a la insulina si Pablo

Voz 4 04:52 eh la obesidad no es no es no es baladí

Voz 1174 04:56 pero que me usted me comprende que que que que me cueste entender esa reacción

Voz 4 05:04 no todos estamos delante una persona tiene una edad que no que no es un niño y es lo que vas a hombre

Voz 5 05:11 con su gira costando si habrá que decírselo

Voz 4 05:16 yo no lo quiere veo en los ha cuidado por lo que sea pues habrá que decir desde fuera no se pero de momento no que soy una persona muy rara pero yo yo veo esto muy normal

Voz 5 05:28 a ocuparse no pues las personas preocuparse

Voz 1174 05:32 a preocuparse por las personas pero a lo mejor en ese momento en el que usted ha visto a él con su mujer

Voz 5 05:37 de momento es tan bueno como cualquier otro momento momento Fakhet pero que que que lo dejo para otro momento para que cuando pasa

Voz 4 05:44 a unos días Dios y el hombre ha tenido algún problema

Voz 5 05:47 asociado a la obesidad que qué hago yo hago las culpas no

Voz 4 05:52 doctora es que yo no sé si lo iba a volver a ver a ese señor un señor que se quería con mi mujer una relación puntual no iba a volver a Bale y me quiero yo todavía con el con la cosa esa de no haberle dicho cuida T

Voz 1174 06:07 ya ya bueno Iker cuál fue la reacción de de ese señor y de su mujer cuando una vez que salieron de la habitación donde usted Tous había sorprendido hablaron en el salón que cómo reaccionaron sus esposas

Voz 4 06:19 hombre bien bien es pues se dijo que ya había pensado muchas veces que que bueno que el médico le había quitado el tabaco y que a menor hacía ejercicio por la mañana que paseaba yo les dije muy bien pero yo veo que es poco cuanto pasea me me dijo bien minutes eso no pasea ni ahora

Voz 5 06:41 a día te apetezca apetezca o no te apetezca de salir a pasear tu dieta

Voz 4 06:50 ya me dijo ya el nombre Gila gira porque que quiero que tenga un susto no sé si tú tienes hijo me dijo que si lo por mi mujer también que parece que te quiere que te que acogiendo a la mano a mimo

Voz 5 07:07 en la mano cogiera la mano cogida su día que

Voz 4 07:11 que no era algo que no era un engaño y un día por lo que deduce pues se llevaban bien un tiempo real mi mujer Pilar que vaya disgusto va a tener si te pasa algo y pierde el amante pero dije tírate lo promete aunque sigo pero número pi pi Pilar portugués hijo por uso por mí que que que ya te conozco de hace un momento pero ya te tengo por cierto cariño

Voz 1174 07:42 y qué quiere dijo este hombre que le dijo Ramón cuando me dijo que bueno que se generarían bueno Pablo gracias por su llamada

Voz 5 07:49 gracias a ustedes gracias por permitirme estoy

Voz 4 07:53 es si conseguimos que que hombre pues coma bien a mí y a una dieta buena ahí pasé saca a pasear di

Voz 1174 08:02 un abrazo muy grande por ahora bueno bueno buenas noches buenas noches

Voz 8 08:07 no

Voz 1174 08:09 ah sí

Voz 8 08:12 si queréis

Voz 9 08:15 marcan los teléfonos del programa Hablemos contaba una historia que nos ha impresionado

Voz 1174 08:25 sorprende a su mujer con un hombre obeso se preocupa por los problemas de salud que pudiera causar esa obesidad que maravillosamente complejo es el cerebro humano esta noche como siempre vamos a analizarlo hasta el fondo queremos saber porque pensamos como pensamos por qué hacemos lo que hacemos porque nuestros oyentes son como son

Voz 3 08:49 transmite transmite y Lasa

Voz 1174 09:01 Nos llama Fermín desde Cuenca buenas noches amigo Javier antes para que no sea más querido Fermín bueno pues

Voz 0031 09:08 sí con la sensación de agradecimiento por por cabeza es uno en la odiada se siente solo

Voz 5 09:18 de su lado

Voz 0031 09:21 el una realidad que que parecen no tenerla en cuenta cuando yo he oido las palabras de del oyente anterior de de Pablo de Pablo pues me he sentido plenamente identificado plenamente a decir

Voz 1174 09:39 por qué motivo es porque no somos

Voz 0031 09:41 los unido muchos los hombre cuya mujer los engaña con con un hombre obeso

Voz 5 09:50 sufrimos

Voz 0031 09:53 por eso sufrimos por los problemas de salud que pueden ir acompañados

Voz 5 10:03 bueno

Voz 0031 10:05 Pablo pues me me ha devuelto un poco la la esperanza de nuevo no estamos solos la pieza más inculcarle la

Voz 1174 10:14 pero termine una cosa deduzco de sus palabras a usted también le le ha ocurrido algo similar

Voz 0031 10:21 sí sí sí en mi también recurrió al excepto hace tres años que también sorprende

Voz 5 10:28 ah me mujer puede

Voz 0031 10:31 la cama con un hombre tremendamente todo eso sí flotando una relación carnal y bueno hable también con con ellos dos tuvo con él y le dije que quieren y que tenía que cuidarse incluidas se que el tenía cincuenta y cuatro años

Voz 10 10:52 yo ya se lo dije yo no él no

Voz 5 10:55 es un chiquillo además el fumaba y a mí me preocupaba que

Voz 0031 11:04 pero había que hacer era hacerse primero una era una una análisis de la presión arterial pues tenía hipertensión que se mirase el azúcar que se mirase también las las articulaciones porque claro el mayor peso pues quieras que no más presión sobre los huesos sobre las articulaciones ya están pues a a hostias

Voz 5 11:26 criticó que el amante de mi mujer tengo artritis

Voz 1174 11:31 Fermín damos y yo siempre intento de verdad ponerme en el lugar de ustedes me ha sorprendido ya la primera llamada de Pablo pero bueno lo considerado como un caso aislado cada ser humano es como es bueno pero claro con su llamada me preocupa más porque no quieren el sentido de que que que me cuesta entender que que esto le ocurra dos personas diferentes no que que que dos hombres que descubren a su mujer en la cama manteniendo una relación voy tal con con con un nombre su preocupación sea ese hombre sea que se preocupe por la salud de ese hombre un disco pero me cuesta entre

Voz 0031 12:18 no lo sé porque me siento las cosas que que que te que tengas obesidad con veinte años como

Voz 1174 12:27 sí Cerler pero no hablamos de eso

Voz 0031 12:30 viven en estos amantes hay que controlarlo sí con otro lado pero recuerdo que en lo que me costó a mí convencerle para que fuera al médico que tuve que acompañar la médico bueno yo ahora martes y jueves vamos al médico que la acompaña al médico a a Raúl

Voz 1174 12:50 sea usted acompaña a la amante de su mujer el médico

Voz 0031 12:54 yo porque es que sino solo solo no va solo lo hago porque dice se encuentran algo malo que es lo que yo les digo siempre bueno si tienes algo malo mejor saberlo antes remedio bueno por suerte este hombre está controlado está bien llevado por la doctora llevaba ya tiempo vuelvo una buena dieta ha perdido treinta kilos más tranquilo él se encuentra mejor sexualmente se cansa menos ahora es él lo da lo agradece mi mujer lo agradezco yo lo agradecemos todos y yo he vivido mucho tiempo en vilo por si le pasaba algo que hombre

Voz 1174 13:39 bueno Fermín

Voz 0031 13:42 no voy yo lo que yo he vivido contar se Quito yo lo he pasado muy mal pensando que que cualquier día mi mujer que se queda sin XL quedaba ahí es que sede quedaba que veía yo cómo respiraba eje hombre yo veía cómo la espiral que le costaba subí las escaleras cuando venía a acostarse con mi mujer que vivimos un tercero que no tenemos la ascensor el hombre es que llegaba sin ahí arriba ya que Hevia subiendo tres llega sin aire cómo te queda árabes pueda hacer era era el el el amor con la Águeda como te quedará de pueda hacer el amor con mi hijo decía así sí sí sí hasta que no lo cogió del brazo al médico que al médico

Voz 1174 14:27 bueno Fermín sigo sin entenderle pero bueno ahí estás tú

Voz 0031 14:33 pero pero no entiendo

Voz 1174 14:36 aunque entiendo no me no me entiendes

Voz 0031 14:40 qué va a hacer que si si usted está casado is it be vamos subiendo tres Calera la mujer se queda como un pájaro y cocinada que él estaba ahí

Voz 5 14:55 no no me da lástima

Voz 1174 14:56 bueno Fermín muchas gracias por su llamada de verdad

Voz 5 14:59 venga un abrazo muy muy por saludar si adelante saluda

Voz 0031 15:04 saluda a que el actor que hizo de Solo en casa ella no ya debe ser un hombre

Voz 11 15:12 un abrazo tuvo un solo juego a las noches de verano

Voz 12 15:22 habrá noches sin lo orillo mar salado yo Sophos no recordaba más baches deberá

Voz 13 15:35 a lo Pablo y Fermín dos hombres preocupados por la salud de los amantes de su esposa la Cadena SER os da voz aunque a veces ciertamente nos comprendamos del todo la SER es vuestra alta

Voz 1174 15:48 y lo seguirá siendo para siempre las redes sociales se manifiestan al respecto opinan a través de nuestras cuentas de Twitter Facebook Instagram y todas esas mierdas en la redacción se encuentra nuestra compañera Irene Aretha que ha vuelto a nuestro programa después de una baja por maternidad Irene Aretha redacción buenas noches buenas noches Ortega hace nada felicidades por esa niña preciosa que has tenido que nos dicen los oyentes a través de las redes sociales

Voz 14 16:15 pues opiniones para todos los gustos podemos decir que de algún modo la cosa está igualada pagan un cuarenta y ocho por ciento de nuestros oyentes se muestran contrarios a preocuparse por el amante de tu pareja y un cincuenta y dos por ciento a favor por poco pero ganan los favorables gana en los favorables en efectivamente y como nota resaltaba hable decir que son muchos los internautas que piden que hablemos de cuando la obesa es ella aunque cuando es la amante del marido porque dicen estamos centrándonos solamente en los amantes Hinault en Last Samantha bueno

Voz 1174 16:46 nosotros no nos hemos centrado en nada han sido las llamadas que se forman de manera espontánea nuestro programa Irene gracias cualquier cosa vosotras que sea resalta hablen y que se produzca en las redes sociales que sepas que aquí estamos muy bien perfecto y de nuevo felicidades por tu maternidad gracias a Dios seguimos en directo transmite láser

Voz 15 17:08 han

Voz 1174 17:11 Gemma Milagros desde Santiago de Compostela Milagros buenas noches adelante en los micrófonos de la Cadena SER son para usted

Voz 7 17:18 Juan yo llamo porque quería hablar como muy bien ha resaltado los oyentes de qué es lo que ocurre cuando cuando la oveja es ella bueno cuando es la amante del marido es su caso es mi caso caso yo regresé un día a casa antes de lo previsto escucha ruido ruido raro que venir de la habitación

Voz 6 17:43 entre y bueno pues ahí los vi

Voz 1174 17:46 estaba su marido con una mujer obesa en en la cara no era obesa

Voz 6 17:51 o una eran eran diecisiete

Voz 1174 17:54 diecisiete siete mujeres sobre está su marido en la cama con diecisiete mujeres

Voz 6 18:00 estaba Bernardo con Podemos en cama con diecisiete mujeres

Voz 1174 18:05 cuál cuál fue su reacción

Voz 6 18:07 no se podía imaginarse la preocupación ya tenía por esas diecisiete criatura

Voz 1174 18:13 también se preocupó por ella

Voz 6 18:16 muy muy muy muy multiplique por diecisiete la preocupación que tenían los oyentes anteriores usted coja la preocupación que tenía Fermín que tenía Pardo multiplica factor fíjate si estaba mi preocupación por esas criaturas de Dios poesía Juanjo me dije bueno acabar si os espero fuera sólo lo digo que acaba acababa el yo puse las cosas nevera porque venía de compra sobre todo en de impuestos me gusta a mí me gusta poner todo bien ordenado tiempo para acabar igual después estuvimos en el salón hasta las diecinueve personas hablando

Voz 1174 19:00 de qué les dijo usted

Voz 6 19:01 yo les dijera que también se cuidaros hijas pudo dar dos toques soy

Voz 7 19:07 eran jóvenes en la vida por delante que queda queda tenía en estas estas aproximadamente sobre las treinta la treintena la treintena

Voz 6 19:18 la la la la media

Voz 7 19:21 me viene a la edad de las amantes de de una como de su esposo

Voz 6 19:25 a media la media de cada una rondaba los ciento treinta kilos que multiplicados por diecisiete Nos dan la escalofriante cifra de los mil doscientos diez kilogramos sobre cama matrimonial

Voz 1174 19:38 Milagros cuando usted

Voz 6 19:40 estábamos que además no son kilogramos el repaso sin en movimiento erótico asumamos ciento diez kilos de de mi Bernardo pues eso nos da la cifra de dos mil trescientos veinte kilogramos

Voz 1174 19:52 bueno estamos hablando de dos coma el tren

Voz 6 19:55 sí dos toneladas Mila

Voz 1174 19:57 los hijos entonces hablo con con ellas les manifestó su preocupación por su estado de salud del de estas diecisiete mujeres

Voz 6 20:04 no yo yo desigual ya digo sus jóvenes pueden tener que empezar a cuidarse porque si quiere Bernardo si fuera una las posibilidades de que tenga algún problema de salud se te quede en una cama pues son X

Voz 1174 20:20 x diecisiete hay que multiplicar

Voz 6 20:22 por diecisiete el factor de riesgo hay diecisiete veces más posibilidades de que una vez te queda pajarito yo no quiero no quiero ni que renuncie es ver sufrir adornar yo no puedo imaginarme el disgusto que tendrían una sale quedan calma lo dije a mi marido por por Ci Bernardo sobre todo dirigían no me hay hacer es acudir al médico

Voz 1174 20:51 y ellas Irán hecho caso la es

Voz 6 20:55 hicieron me casos que claro si yo lunes miércoles y viernes voy con ellas a a dietista acompaña gimnasio acompañan pasear por encima ellas no y bueno perdido cada una pues una media de treinta kilos no estamos ideado pero vamos mejor

Voz 1174 21:18 que usted va a pasear con ellas con las diecisiete amantes de su esposa

Voz 6 21:22 sí pasea con ellas porque para pasear mejora la circulación aumenta la esperanza de vida previene de deterioro cognitivo leve pues perder peso lo que genera

Voz 1174 21:35 qué es lo que se trata

Voz 6 21:38 fortalecen músculos la vitamina D paseo son muchas cosas muchas cosas esta chica es el convenir con ellas pues vamos escoge cogemos por paseo paseo paseo paseo paseo íbamos hablando

Voz 1174 21:56 de qué hablan cuando no

Voz 6 21:58 termodinámica casi siempre hablamos de termodinámica

Voz 7 22:02 de termodinámica que te amantes de tienen límite

Voz 6 22:07 es Forta termodinámica es que a mí me parece muy bonito hablamos mientras paseamos hablamos del segundo principio de la termodinámica de lo que va a suponer para el universo el aumento irrefrenable de entropía pues exige Nos pasan las horas sí muy podemos por fuerte ahora esas siete mujeres se acuestan con mi esposa de otra manera menos cara sagas al menos no resopla de fatiga lo recuerdo al principio tras pobres muchachas padecían hacía soplar de fatiga y eso eso le no no es así a disfrutar del cuerpo de mi Bernardo no quiero de ellos es que no a que diga que son las que con él pues que disfruten de los cuerpo de nardo y que Bardem algo que no tenga la espada de Damocles en la cabeza de que una se puede morir

Voz 7 23:01 porque padecía por eso es algo que padecí mucho mucho por eso cuando terminaba el acto sexual

Voz 6 23:09 desde relajarse y quedarse dormido como todo hombre él se dedicaba a comprobar una unas y sería un vida lo que les dije me invernal Bernardo no es tras disfrutan

Voz 1174 23:21 claro claro

Voz 6 23:24 da Suárez disfrutar con mente en blanco que continuamente está pensando este martes ha podido traspasar la fina Barrena que separa vida de muerte eso y eso no es disfrutar de un Oliván Susana irrazonable Bernardo va por fuerte ahora como los paseos con con todo muy bueno ya las tengo más controlados y ya duermo más tranquilas porque estamos más tranquilos hijos también más tranquilos

Voz 1174 23:56 Milagros gracias por su llamada un beso

Voz 6 23:58 a ustedes por saludar sigue adelante

Voz 1174 24:01 elude toros Carlos Monedero muy bien cerremos todos los ojos se imaginemos a esas diecisiete mujeres amantes de Bernardos y también a esos dos hombres amantes de las esposas de Pablo y Fermín gracias a la bondad de tres de nuestros oyentes esas dice nueve personas se encuentran mejor de salud y pueden disfrutar de una vida sexual plena los oyentes de la SER sois especiales qué duda cabe vuestro altruismo está a prueba de bomba pueden pasar semanas meses años nunca me acostumbre a vuestra a magnífica bondad mandó un beso enorme os prometo que la semana que viene a la una y media después del Larguero volveré a estar aquí para seguir escuchando lo que os ocurren cuando estéis tristes cuando nada tenga sentido pensar

Voz 16 25:12 siempre pero siempre siempre transmite la Serra hasta la semana que viene

Voz 17 25:25 indeseada