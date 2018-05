Alfredo Sanzol : 'Siempre he sido muy feliz leyendo'

Voz 1 00:00 eh

Voz 3 00:13 bueno este viernes levantamos el telón del teatro

Voz 1515 00:18 no he uno de nuestros mejores dramaturgos lee estos días que otro compra otro compañero de profesión otro dramaturgo le decía al encontrarse luego a las puertas del teatro Pavón Camí casi cada vez que te veo te tengo que felicitar decía bueno pues a nosotros en Hoy por Hoy Madrid Nos pasa lo mismo felicidades por el Premio Valle Inclán por la obra la ternura la anterior por el Nacional de Literatura Dramática por la respiración eso al margen de los Max de los continuos éxitos en sus montajes Alfredo Sanzol Lola

Voz 4 00:48 hola qué tal buenos días me me basta

Voz 1515 00:50 esa tenerte aquí al lado tan cerca

Voz 1704 00:54 cómo ha sido la del Valle bueno la ternura es que se merecía el Valle Inclán y todo

Voz 1515 00:58 porque la ternura era maravillosa

Voz 5 01:00 sí hombre la verdad está mal que lo diga yo pero estamos muy contentos con el espectáculo hoy la verdad es que ahora tenga este reconocimiento pues a mí me hace muy feliz

Voz 1515 01:09 enhorabuena Muchas gracias bueno haberla valentía la valentía acaba de comenzar andadura estrenaba anoche en el Pavón Kamikaze yo tengo la sensación de que tú tienes una especie de varita mágica con los recuerdo que lo primero que evite

Voz 5 01:22 no fue en la luna llena un poco a ciegas ahí

Voz 1515 01:25 me metí en la Abadía

Voz 6 01:28 bueno me llevas que otro mundo bueno barita mágica te puede dar Teodosio

Voz 1704 01:32 ataque dijo que hay detrás de mágica trabajo Dios

Voz 5 01:37 sí yo creo que trabajo sobretodo trabajo para que el para desarrollar técnica para que el inconsciente fluya trabajo para asociar me con mi equipo y compartir imaginarios de una manera potente trabajo para que la producción vaya bien

Voz 4 01:55 eh

Voz 5 01:56 yo trabajo mucha atención y luego también mucha ilusión

Voz 4 02:00 tener confianza Hay bueno luego

Voz 5 02:03 no

Voz 7 02:04 uno no puede hacer más luego el el resultado

Voz 6 02:08 claro uno no puede controlarlo no tiene fórmulas para para tener unos resultados de una determinada manera no

Voz 5 02:16 qué leía está pensando ahora hablamos de la valentía y me cuentas porque es un texto yo

Voz 1515 02:24 cuando leí de que iba todavía no he tenido tiempo

Voz 5 02:26 era verlo iré no me piden el no me pierdo un Sanzol pero que leía Alfredo de niño

Voz 4 02:33 yo leía Amir había yo leía de todo desde libros de mayor

Voz 5 02:38 es que me encantaban no que que suponía que no que no eran para niños me acuerdo que tenía mi para las obras completas de Santa Teresa de Jesús pues la la sujetaba había los premio Planeta que iban a mi madre trabajaba en Telefónica y entonces les planeta les ven a los trabajadores las enciclopedias las colecciones

Voz 1515 03:00 entonces guardas aquellas enciclopedias en casa las

Voz 5 03:03 están están en casa y luego mucho cómic

Voz 6 03:05 encontraba me encantaba Mortadelo y Filemón

Voz 4 03:08 en novelas de aventuras

Voz 5 03:10 de Emilio Salgari que no me gustaban siempre el Barco de Vapor yo también lo recuerda

Voz 4 03:15 sí charcos en el camino me acuerdo que fue

Voz 5 03:18 es una novela que me tocó mucho grado unos niños durante la Segunda Guerra Mundial en Londres que tenían que separarse de sus familias no era era todo ha sido todo como muy todas mis lecturas a lo largo de toda mi vida en ella ha sido muy ecléctico todo muy mezclado

Voz 6 03:36 siempre he leído varios libros a la vez me he interesado

Voz 5 03:41 yo qué sé desde la filosofía la historia he dejado muchísimos libros sin leer además de una manera muy satisfactoria porque ya

Voz 6 03:49 momento en el que ya no me aportaban nada

Voz 5 03:52 ya ha habido otros que los he leído muchas veces en fin muy muy caótico pero muy feliz siempre con la lectura vamos a la valentía al final estaba pensando digo a los títulos

Voz 1515 04:04 Alfredo en las últimas producciones es la terna

Voz 5 04:06 ahora la valentía

Voz 1515 04:09 de medio era

Voz 1704 04:11 yo era la ternura fue la respiración ante la misma lógica ni sí pero la respiración la ternura la valentía un título largo para cuándo

Voz 5 04:20 sí

Voz 4 04:20 sí pues a lo mejor el próximo es más largo

Voz 8 04:23 con lo guapo es aún más corto y se llama así

Voz 1704 04:28 es algo

Voz 7 04:28 bueno la verdad es que no lo controlo eh no me no lo no lo culo

Voz 5 04:33 tiene que ver con palabras que se quedan dentro del imaginario de las que no me puedo desprender y son cosas que me conmueve en este caso ha sido la valentía en la ternura aparecía en numerosos en numerosas ocasiones la la valentía y cuando aparecía a mí me tocaba me movía se quedó ese título conmigo oí y me comprometo con lo que en ese momento me está tocando me cuesta es o esa me cuesta el esfuerzo lo pongo en comprometerme con lo que me toca Hinault con lo que me gustaría que me tocase vamos a ver el telón del Pavón Kamikaze Allen

Voz 1515 05:11 antes escuchábamos como música de misterio es que estás esta habrá yo creo que sí

Voz 6 05:15 de Fernando Velázquez la musica da la banda sonora ha hecho una banda sonora

Voz 4 05:19 impresionante Fernando Velázquez s el músico de Bayona poner nada si nada me ya muchísimos grandes Wenders por ejemplo que ha hecho una película recientemente con él es es un es uno modelo

Voz 7 05:31 los mejores músicos que hay en el mundo

Voz 9 05:34 si hace conmigo obras

Voz 4 05:37 cuatro también en los conocimos cuando hice El Risas y destrucción en la cuarta aparece en el dos mil siete y mi hijo y necesitas un músico llámame hicimos en dos mil ocho si se tiene oficio

Voz 1515 05:47 Hernando claro claro

Voz 4 05:50 sí hicimos sí pero no lo soy y en el dos mil ocho y desde entonces trabajamos juntos

Voz 3 05:56 vamos a situar la escena vale es la historia de Dos Hermanas que han heredado la casa de

Voz 1515 06:02 su infancia y entonces es sube este primer momento al escenario del Pavón Kamikaze este caballero

Voz 10 06:10 casi

Voz 11 06:10 así con producciones al pueblo por ese puente kilos

Voz 10 06:25 es una autopista ha pasado esto por delante

Voz 12 06:46 hoy domingo

Voz 10 06:51 hizo lo contrario

Voz 1515 06:55 bueno decíamos dos hermanas quiere dan una casa la casa donde pasaron los veranos de su infancia llenos de sol de luz de bicicletas de amigos de Familia que pasa en ese momento

Voz 4 07:07 pues que de una autopista

Voz 6 07:10 que pasa por delante de la casa a cinco metros de la casa meten por ahí la autopista hice va todo ese paraíso se pierde

Voz 4 07:19 aunque y esto está basado en hechos reales claro es la es la casa es que también había leído que éste tiene mucho de autobiográfico no si de la Celac además la casa así la obra la obra es un homenaje esta casa quería escribirle un homenaje un regalo es una casa que hemos hecho muy felices de hecho y no nos fuimos de la casa cuando plantear una autopista delante Yola yo la infancia he estado allí pasa que cuando tienes diez años como dicen en la obra no te enteras te levantas y te vas con la bicicleta visteis un

Voz 1515 07:50 bueno azul no nos moverán un Chanquete sí sí

Voz 4 07:53 sí sí sí un poquito de Viti ahogada dijo que no la movían de esa casa ahí no sé por qué dejaron que que continuará

Voz 5 08:01 allí se hace así

Voz 4 08:03 y bueno y

Voz 5 08:05 allí hemos allí hemos estado lo que pasa claro cuando ya te haces más mayor te das cuenta que no puedes seguir allí pero no te creas que nos hemos rendido porque vamos a unas casas que están detrás de esta casa

Voz 4 08:17 donde unos primos de mi madre y allí seguimos yendo que bueno pues aquí los hijos siguen

Voz 1515 08:23 están replicando su fan

Voz 4 08:25 del pueblo e nada ahí tenemos ese jaleo siempre es un conflicto el ruido por el por otro lado la la belleza de del pueblo

Voz 1515 08:34 cómo ha sido la traslación de la realidad a esta ficción esta casa que suele pues esta Fico

Voz 4 08:40 no tiene que ver con estas dos hermanas con Guada ahí con Trini con Guada que lo hace Fanny de los Santos y Contini que lo hace Inma Cuevas y entonces Guada quiere que seguir con la casa Trini no quiere venderla antes de que se segunda hizo lo que pasa ese como Guada

Voz 6 08:56 dice que no se larga de su casa pues lo que hace es contratar a los hermanos espectro los hermanos espectro por esa es la del misterio que estaban escuchando que ahí vamos claro los hermanos espectro son los fantasmas son los fantasmas son Jesús Barranco y fundar García que tiene una empresa para asustar gente echarla de los sitios

Voz 5 09:13 pero al mismo tiempo

Voz 4 09:15 Guada contrato pone una de sus habitaciones

Voz 5 09:18 en en Airbnb de la casa para ganar dinero para pagar reformas y tal y ahí llegan Natalia Huarte y Francisco carril

Voz 6 09:26 que en apariencia son dos personas que vienen a esta a la casa pasar el fin de semana pero en realidad son dos fantasmas del pasado son los que construyeron esa casa son sus antepasados que esto John Ray Allen verla claro esto sí que son fantasmas reales

Voz 10 09:46 bueno

Voz 13 09:51 y

Voz 1515 09:54 no cuando a aparecer esos fantasmas claro tú imagínate una de las hermanas había contratado a una pareja para que de repente aparecen

Voz 4 10:12 o reales claro entonces el lo que lo que hemos hecho es esta comedia que se convierte

Voz 14 10:16 en una comedia de enredo de

Voz 6 10:18 de puertas una comedia de fantasmas entre los comedie entre los fantasmas falsos los fantasmas verdaderos una hermana engañando a la otra y quiero verla ya son tres parejas de hermanos además

Voz 4 10:31 hay un tema de las Inma ahí Trini Inma esto Guada hay Trini

Voz 6 10:38 dos son dos hermanas los hermanos espectros en dos hermanos y los Kevin del pasado también son dos hermanas la tu familia sí claro

Voz 14 10:44 tuvo mi madre en el ensayo general Si bueno el encanto

Voz 1704 10:49 yo te digo que has destripar alguna cosa familiar que no que no esto no se cuenta no claro no no que va que va

Voz 4 10:56 sólo solamente esto está la casa eso sí que es verdad

Voz 15 11:01 sí claro todo es ficción pero atrás

Voz 6 11:05 es esa ficción yo pongo

Voz 15 11:07 los fantasmas no los que me los que me

Voz 4 11:10 a los que me duelen a mí los dolores que que me duelen a mí los pongo ahí para para sacarlos y para bueno para liberarme no a través de la red

Voz 5 11:17 esa

Voz 4 11:18 liberarme del fastidio y de lo que odio esa autopista claro claro

Voz 1704 11:23 has vuelto a la casa después de que terminase es la obra hay activado al equipo a la Casa Real

Voz 6 11:29 estado allí con con Fernando Velázquez el músico y con Fernando Sánchez Cabezudo que ha hecho la escenografía una escenografía muy potente preciosa

Voz 5 11:37 a través de de siluetas de casas con transparencias que crean unos volúmenes impresionantes y estuvimos allí estuvo haciendo fotos de la casa para inspirarse

Voz 4 11:48 la la grabación

Voz 5 11:50 de la autopista que escuchen al espectáculos la autopista real grabada en la propia casa llevamos allí a que los equipos

Voz 6 11:56 para grabar el sonido yo quería que fuera realmente la la la

Voz 5 12:01 pista así que hay ahí está el asunto

Voz 1515 12:04 bueno prepárate porque si por la ternura te han dado el Premio Valle Inclán por la respiración el Nacional de Literatura Dramática ahora por la valentía no sé qué toca quédate

Voz 1704 12:14 queda alguno ya hizo en la estantería

Voz 4 12:18 bueno los premios no sé yo lo recibo con mucho agradecimiento y la verdad es que bueno así ha sido muy bonito estos últimos años hay en fin yo estoy muy satisfecho vamos a hacer una pausa

Voz 1515 12:30 vallas Alfredo para seguir hablando de la valentía que se estrenaba ayer en el Pavón Kamikaze he leído esta mañana que iba a estar la función hasta el día veintitantos puede ser

Voz 16 12:41 puede ser ascendía por aquí apuntado nada lo que hasta mediados mediados de junio merece la pena por todos y no han estado en el Pavón Kamikaze vayan es lo que están haciendo es una labor de teatro público y sin han visto hornada de Sanzol desde luego vayan a ver lo nuevo de Alfredo Sanzol Easyjet han visto algo de Alfredo Sanzol y han visto algo el teatro Pavón Kamikaze

Voz 4 13:03 también les digo repitan el Pavón está creando un público muy fiel Lee

Voz 6 13:09 además un público es que tienen además un bono anual

Voz 1515 13:11 al que está fantástico y luego tiene una beca

Voz 5 13:15 no es una maravilla lo que están haciendo todo el equipo eh Miguel del Arco Aitor Tejada Jordi Hasbro Israel Elejalde están haciendo un trabajo impresionante y todo el equipo que tienen alrededor de todo el equipo de que lleva prensa que lleva producción que lleva distribución son maravillosos

Voz 1515 13:33 vamos a hacer una pausa Alfredo Sanzol uno de los mejores dramaturgos que hay ahora mismo un día es escribirá sobre Ci en los libros de literatura ya sabes nada bueno

Voz 1704 13:43 que te bueno no no digas nada a lo ya te lo digo yo hacemos una pausa y volvemos enseguida

Voz 12 14:01 no

Voz 1704 14:10 bueno aquí continuamos una XXXVI del del medio día yo siempre digo Alfredo Sanzol mediodía sonoras y yo siempre lo pienso digo todavía no hemos comido es mediodía pero ya no se cancele dice buenas tardes buenos días después del mediodía esto ya está bueno después del mediodía yo cuando estoy escrito

Voz 4 14:26 vendo como a las doce y media a bueno me encanta

Voz 1553 14:29 madruga sí mucho sí

Voz 7 14:32 cuando me toca estar con con mi hijo madrugó para llevarle al cole cuando no estoy pues ya madrugó también

Voz 1704 14:39 la ya ex del hábito no para no perder el rige ante porque es cool

Voz 1515 14:43 sí eso muchas veces cuando pensamos en que los escritores creadores compositores artistas nos imaginamos a un tipo un poco solitario y aislado altas horas de la madrugada

Voz 4 14:56 sí bueno hay gente para todo y hay algunos se les enciende la bombilla a las diez de la noche y otros a las cinco de la mañana

Voz 6 15:03 pero vamos yo conozco a A

Voz 4 15:05 muchos artistas músicos y escritores que ese despiertan a las cinco de la mañana y trabajan y luego ya tienen que ponerse a hacer el desayuno oí hacer cosas de la vida Hay es otro tipo de trabajo pero es verdad que el la el estado en el que se encuentra la mente a las cinco de la mañana con ese silencio que sabes que nada te puede perturbar es

Voz 6 15:27 muy inspirados

Voz 1515 15:29 bueno antes has citado una cosa la habíamos dejado en el aire pendiente pero has dicho el inconsciente es una buena hora para conectar con el inconsciente

Voz 1553 15:38 para mí sí sí sí yo me yo me despierto muy despierto es verdad que hay gente que desde despierta más dormido tarda más tiempo pero yo me despierto muy despierto y ahí hay algo que cuando a esa hora parece que todo lo que viene todo lo que traes del sueño a todo ese movimiento que trae el cuerpo como la las cosas diarias cotidianas aún no te han invadiendo de no te tienes que ocupar de ellas parece que continúa algo de todo ese sueño en en el trabajo que puedas hacer en ese momento

Voz 1515 16:09 en qué te inspiran osea que lugares buscas

Voz 6 16:13 a mí me inspira muchísimo la

Voz 1704 16:16 en realidad la la actualidad bueno tienes un filón

Voz 6 16:20 sí me gusta guardar mucho las cosas de la actualidad para leerme las a lo mejor cuando pasan dos años es de recortar recortar hago carpetas con tengo muchísimas hojas de estas como se llama de fundas no las que meto ahí los artículos pegados y luego lo repaso tengo archivadores

Voz 1553 16:38 y entonces me gusta mucho todo eso sí como muy muy de hemeroteca

Voz 1515 16:43 pues a que si yo ahora me fuese a tu casa a espiar brújula LEAR en cómo compones me encontraría con artículos antiguos de los que tal vez dentro de dos años o tres o cuatro cinco o diez

Voz 6 16:55 puedo tener artículos puedo tener carpetas tengo una carpeta de hecho del año noventa

Voz 4 16:59 hay dos preciosa de de recortes de de todo el año noventa y dos

Voz 1515 17:06 eso significa que hay una novela una obra un texto teatral gobernando ahí

Voz 6 17:12 puede ser sí a veces las las sigo ojeando porque son cosas que en su momento me tocaron y que me siguen tocando sea forman parte de

Voz 4 17:19 eh

Voz 1553 17:19 de mi de mi biografía recuerdo una foto de un solo

Voz 4 17:23 dado en la guerra de de en Sarajevo de la guerra de Sarajevo que tenía estaba llorando frente a una cruz que ponía mil novecientos setenta y dos mil novecientos noventa y dos Yo soy del setenta y dos este hombre está ayudando frente a alguien que que tenía mi misma edad en ese momento que murió no es esa foto

Voz 5 17:41 aparte de mi vida por ejemplo

Voz 1515 17:45 me contabas hace unos minutos mientras charlamos durante la publicidad que la calma mágica nació de alguna forma de ahí no de ese espacio en el que tú creas te inspira Si compones

Voz 4 17:55 sí además de un de un Enroe