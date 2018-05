Los Toros Especial San Isidro 18/05/2018

Voz 1 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 1395 00:18 yo he a manos encontramos justamente aquí en esta ahora en Madrid de la Cadena Ser a las tres y veinte hasta las cuatro de la tarde para hablar de la Feria de San Isidro que ya va avanzando y además oye tiene un cartel muy particular no hay ninguna localidad ya a la venta aplazaba va estar totalmente llena pondrán el cartel de no hay billetes no debían poner ese tiene que poner el de no hay localidades porque billetes es lo que abraza al menos en la taquilla plaza son veintitrés mil setecientas noventa y ocho personas que ya tiene su entrada para esta tarde luego sorprendió Carmena un poquito más la historia vamos ya con el primer invitado a primeros de decirles que estamos en en en la central de de la SER Madrid y que al frente de la técnica está María Jesús Rodríguez al frente de la producción María José Ruiz Borja Domecq ganadero

Voz 2 01:09 buenas tardes buenas tardes qué tal

Voz 1395 01:12 no pues ya están los seis toros ahí preparados vienen con el hierro de del padre au también del hijo

Voz 2 01:18 no viene todo el día

Voz 1395 01:21 hecho exacto toda la responsabilidad al padre no

Voz 2 01:25 eh

Voz 1395 01:27 sí lo mismo y yo supongo que que debe ser errores en cuanto la han puesto en la plaza no porque armonía Le han puesto una H ya parones no le habían puesto un acento supongo que es armonía armonía de de IVA balones no

Voz 3 01:45 sí sí pero bueno al final tú ponerlos nombre muchas veces

Voz 2 01:51 el mundo entero mal me pido como

Voz 3 03:31 pues sí que el año pasado está bastante con mucha menos presión este año muy tranquilo que requiere muy ilusión aunque pueden pues las cosas como tienen que salir a priori muy muy ilusionado

Voz 1395 03:44 pero es bonito Padilla que se despide de Madrid Castilla que que que cuente es un toro fíjate que está más a gusto en Madrid por ejemplo que en Sevilla tiene más que antes de triunfos Roca Rey que ahora mismo es que te ha reventado todo no hay ni una sola localidad llevaran puesto eso de no hay billetes en la taquilla si mienten porque lo que hay son billetes justamente hoy

Voz 3 04:04 bueno esperemos que los haya no

Voz 1395 04:07 billetes hay entradas no pero ahora este aumento la plaza reventar en la tarde de hoy no

Voz 2 04:14 a mí me iba tiene tiene dos que no de Fallas

Voz 3 04:18 lo haría yo vengo con ilusión con todo no yo mí un cartel que me parece especial ilusión no sería bueno haría porque tú sabes que tenemos una relación y la verdad que se diga muy bonito no ha tenido mucha suerte y para disfrutar no después de tanto Sebastián como como André pero bueno como máxima figura del toreo oí que el público lo pasé bien final no están lo que no ayude a que el público lo pasé

Voz 1395 04:52 ves sólo lo ves con el padre

Voz 3 04:54 pues espero verlo con mi padre

Voz 1395 04:57 por ahí no lo había yo sí sí sí

Voz 3 04:59 el año está yendo a pocas corridas pero yo creo que

Voz 2 05:03 un abrazo muy fuerte ganaderos muchas gracias que la suerte de ganadero la suerte

Voz 1395 05:08 ETA lo es está claro eso eso es lo que

Voz 2 05:10 pues mucho es lo que esperamos que sea por conveniencia no da un abrazo por bueno pues el ganadero y esos tonos que el recoveco armonía sin hache que le han puesto jornada

Voz 1395 05:23 pero jacobino Kus mediador varones ponía pero es baronesa seguramente los obreros pues es el primer sobrero es de Valdefresno se llama cigarros cigarrera de esa esa tienen esa familia que tiene una historia llena de José Cruz el segundo que sea el nigeriano se ha venido pero hasta aquí vamos a hablar con Padilla pero payasa comunicando como siempre porque es el hombre que más que más solicitado está para todo igual pero luego tendremos que puede de hablar con él en la en la tarde que es la despedida de Juan José Padilla de Madrid algo importante bueno pues se continuamos continuamos con la programación y decirles que efectivamente los toros son los que les comentábamos y pesó pues están todos entorno a los quinientos sesenta y ocho I quinientos sesenta y tres el segundo quinientos sesenta y siete el tercero quinientos el ochenta y seis el cuarto quinientos XXXII El quinto y quinientos sesenta y uno es el último de de los seis que que banalidades sí sí cuál es el lote de de no Carney pues jornalero varones y cuál es el toro de la despedida de Padilla de Madrid mediador si todo va bien y no hay cambios no hay ningún problema Ése será el último toro que que que en Madrid por qué Juan que sabéis que desde el que pasó en Zaragoza forma parte del equipo de de la Cadena SER bueno pues hoy viene con la emoción de conseguir de conseguir lo que todavía no ha conseguido y no se le quita de la cabeza yo ya no sé si fiarme porque el día que me dijo lo de lo de Sevilla pero me dijo a mí es dejó su padre Feijoo todo el mundo que hoy sí fue si yo no le voy a preguntar hoy que va a pasar Juan José buenas tardes cómo estás

Voz 1208 07:43 muy bien estoy muy bien estoy muy bien

Voz 1395 07:46 no me digas eso está más tranquilo que otros años el Madrid

Voz 1208 07:50 sí sí sinceramente incluso muy muy positiva yo he dentro de la responsabilidad civil a esta estación que crea este cartel todo a ver qué bueno los compañeros que quedaron al van a poner piedras aferrada a lo que que bueno que la la el cartel era una gran expectación yo estoy seguir contento tranquilo porque es cierto que una racha de de corrida de mucha responsabilidad hay estoy disfrutando con todas ellas no no tiene porque no

Voz 1395 08:32 una ganadería además que te gusta no ahora ya Jandilla en la que has tenido triunfos importantes sobre todo en esta segunda etapa muchas no

Voz 2 08:42 eh sí sí Valencia o el Sevilla

Voz 1208 08:45 el Bilbao Pamplona plaza de primera categoría uno aplazada cuando tuvimos la categoría destacando después del percance y con toda oye triunfal hubiese dudado productos como jugador de de primera categoría genérica que no entiendo quién por por esa hay estará y a izar ese carácter que imprime

Voz 4 09:09 pero todo lo me voy a Madrid con esta afición

Voz 1395 09:15 abrir la puerta del príncipe no

Voz 4 09:16 pero es que no puedo mimbre dejarían positivamente el pero

Voz 1208 09:24 pero que te pieza Pamplona

Voz 2 09:28 Valencia hay Bilbao Sevilla cortado orejas dijo nadie

Voz 1208 09:33 la de cortadores en un toro también en el puerto Magadán recortes recuerdo plazas de oprime que un toro consciente de armón a nadie

Voz 1395 09:47 a mí me encanta cuando cuando te subes en el caballo de de lo positivo siempre y además en las cosas no hoy fíjate hoy fíjate tienes jornalero que es el primero y bueno no no no el primero es el recoveco el IVA jacobino jacobino va a ser el toro de la despedida de de Madrid no ojalá que se cumplan esos sueños que no lo vea con no no les voy a contar que se que se que que los tienes estás tranquilo solito cómo estás

Voz 1208 10:19 pues mira mira unido Normando conceder un amigo normalmente siempre se echaron fiesta pero bueno he dormido tanto hacia contesta te es esta noche dormimos estar costoso

Voz 1395 10:33 tú has dormido a pierna suelta

Voz 1208 10:39 llegué anoche dormido muy bien y fíjate al que son somos esta mañana ya no

Voz 1395 10:45 poco tu poco las televisiones que estás conectado con con todo el mundo sí te digo una cosa y los que no te conozcan es verdad si va aparenta así pero la procesión va por dentro

Voz 2 10:59 esto por supuesto por supuesto

Voz 1395 11:02 le ponen buena cara al mundo les ponerles buena cara todo es positivo de eso pero sí la procesión va por dentro son dos toros cuidado en este hotel a dos que el francés arrea mucho más que Sebastián en Madrid que que en Sevilla no Roca Rey Roca Rey ahora mismo es el que va del barrio no

Voz 5 11:29 sí no cabe duda yo sinceramente

Voz 1208 11:33 tener un cartel está suerte una apuesta segura pero eso no quiere decir que yo creo que yo tenga el enfriar un clima que te responsable a la gente que viene saquen pero yo lo asumo esa responsabilidad internamente estos sobrellevar cargar ortodoxos sobre mi espalda como sexo

Voz 1395 11:54 bueno pues de todas formas las siete empieza la la la corrida empieza a vestirse

Voz 1208 12:01 contra la plaza empezaré a la cinco por ahí en casa

Voz 2 12:06 era vestirme dos horas aquí si el satélite entrar porque lo que no ahí que intentar no va a veces estreno o o es un hueso

Voz 1395 12:21 que da suerte

Voz 1208 12:23 no la suerte no creo los detenidos anoche y creo creo la Comunidad la SER hacíamos de color del tono me parecía algo ha hecho vengan azul marino ya esto lo remató en negro pero no soy supersticioso para los colores casi dos

Voz 2 12:48 ya has dicho que escenas detrás se sí entró

Voz 1208 12:54 a no diseños bordado precioso oí

Voz 2 12:59 c'est très bonito justamente cuando le preguntó a viene

Voz 1395 13:03 Arenas le dice bueno me lo pongo por segunda vez para estar más cómodo parte de gente dice Arturo escenas tras cómodo

Voz 1208 13:11 da igual si ha mandado a pie de justo de la sastrería o prácticamente ni me iba a aprobar con porque como ya lleva tantos años ya ningún tipo de la sabiendo donde tenía que antes de que de ajustes mi que no incomode o no les pero que no que lo que incomoda en el toro cuando no funciona el pueblo como no no lo iba a todos

Voz 1395 13:47 que nos conformamos

Voz 1208 13:50 me conformo con dejar el recuerdo vi que no son la ha pues con eso nos recuerda que he pasado Padilla dejando la sensación es que él me gustaría que mantuvieran no vieran que Padilla ha venido a

Voz 2 14:09 está

Voz 1208 14:10 demuestra voluntad siempre ya hace mucho

Voz 2 14:14 estoy es una ovación y una oreja te vale normales las dos voy por la puerta donde comparte no acude nunca las podido conseguir

Voz 1208 14:27 no nunca nunca corto un toro todos los Romero por todo deja otro toro eh de Cortijo Oliva el cortó oreja suerte así que cortado y vuelta al ruedo incluso una muy buena con toros de Samuel Flores qué punto estuvo cortado la oreja también

Voz 1395 14:44 ahí te reconcilia con el siete también efectivamente es decir muy poco fútbol

Voz 1208 14:49 la reconciliación con siete en una tarde maravillosa tienes que me recibirían bueno Rocío con los completa carrera ahí la tortilla ahí yo pues mucha capa sentirse hoy cariño especial con Madrid no del año pasado después de aquella cinco la a ir hay que que empezó a determinados deshinchándose y no no no no tuvo la faena pero algunas veces sale de digamos corrida llegue al hotel te sientes te sientes satisfecho no debe de haberlo dado todo lo que lo estoy sí

Voz 1395 15:29 que la suerte te acompañe Juan y que se Félix y te va a dar un abrazo un pedazo de todo no quiero con muchísimo cariño y posiblemente uno de los mejores comentaristas que ha tenido haciendo en televisión hay un jaleo tremendo por ahí José Antonio Campuzano José Antonio

Voz 6 15:44 Manolo buenas tardes qué tal te está escuchando Padilla si no pude ir

Voz 7 15:56 venga p'alante a ver si oye un gran día para todos nosotros ya en el yo yo lo único que deseo que es gay por la puerta grande los tres que a la cierto

Voz 1395 16:09 siempre

Voz 2 16:11 de los diez nos ayude

Voz 6 16:14 vamos a Juan José Antonio

Voz 1395 16:22 la fiesta enorme y aquí estamos

Voz 7 16:24 comiendo aquí hay mucha gente y no me puedo salir de aquí porque no me

Voz 2 16:29 hola qué tal

Voz 7 16:32 pero aunque esté comiendo poco eh porque estaba uno con la hoy corría

Voz 2 16:36 pero el apoderado se come pero no no hay forma de que está costumbres

Voz 7 16:41 no no yo me comentaba esta mañana mismo eh porque después de tantos años que llevo en esta

Voz 8 16:47 no estoy toreando

Voz 7 16:50 idea apoderado que hoy estaba yo muy nervioso y que no que que me términos de acostumbra

Voz 1395 16:58 yo creo que ahí vais vais en paralelo tú tú tú tú siempre es lo que él debe de sentir a lo mejor eso siendo más joven con una cosa es la obvia tú yo estoy seguro que tú vives las tardes de de de tu torero las pymes como propias seguro eh

Voz 7 17:15 bueno yo lo estoy viviendo días de que viviendo con con con en Saint que

Voz 8 17:20 eh tú con ese fin saber

Voz 7 17:23 si se quiere que llegue ya a las nueve y media de la noche a ver si Dios quiere

Voz 2 17:28 bien de verdad son muy si llevamos por dentro son

Voz 1395 17:31 muchas alegrías afortunadamente no lo lo que tú fíjate que de repente te encuentras un tesoro que nadie que pasaba por ahí y nadie nadie lo veía Obeso prepara eso funciona para ahora mismo tiene es bueno todo no le acabaron a al minuto y preguntabas que han acabado cuantas dos dos corridas acabó cuáles son las dos de Roca Rey no tremenda de todo eso habéis conseguido muchísimas cosas pero cuanto más alto lógicamente más más vértigo no

Voz 7 18:01 qué duda cabe que la responsabilidad es mayor los errores se deben de cometer menos porque se nota mucho arriba si se cometió un error y se nota que hay que tener mucho cuidado muy buen Hay charlar duda da vértigo porque caerse desde ahí arriba es muy fuerte y claro el todo eso es lo que te hacen sentir estás nervioso y está muy

Voz 9 18:28 ha ocupado porque no pasa nada hombre

Voz 7 18:31 hoy no no pues no pasa pero sin pasa uno quiere que sigan en esa línea ascendente que llevas con esa ilusión que siga fenomenal sabe todo eso fuegos esa preocupación la lleva uno por dentro

Voz 1395 18:45 yo te digo una cosa José Antonio no hay nada casualidad en la vida lo del trabajo serio que tú has hecho bueno iraquí las virtudes tremendas que tiene el torero se han juntado hay dos cosas que afortunadamente son muy positivas para la fiesta para vosotros pero muy positivas para las cresta Daniel y eso es lo importante

Voz 7 19:04 no trabajo el trabajo que hacen las grandes obras la continuidad al trabajo diario eso es muy importante el se sacrifica de lucha ni después cuando servicio de toreros pues el tío y tiene quién soy yo iba a hacer no hizo Recio se pasa Santo oí bueno y eso está ahí en esa línea

Voz 1395 19:25 hay una cosa que es material que repite se sacrifique

Voz 2 19:29 el USA

Voz 1395 19:31 porque porque de eso no es fácil parece que es sencillo lo que hace no que que les que les sale con facilidad no pero todo eso eso supone un sufrimiento y un esfuerzo un riesgo no

Voz 7 19:40 claro esa esa facilidad se consigue a base de soñar con el toro de entrenar Jeffren sacrificarse a sabiendas de que los días clave pues no se debe de fallar lógicamente ego humano e hombre no lo humano y fallamos muchas cosas son las máquinas y falla pero es que hoy es el día clave que el día veintiséis tras día clave y que Madrid lo está esperando que Madrid lo quiere mucho pero lo quiere ver muy bien bien sólo llevar por dentro y lo sabemos los malos que lo arroz digamos no

Voz 1395 20:19 antes de que se vista habláis o ya está hablado todo

Voz 7 20:22 no ya está todo hablado ya tratado con eficiente sabemos ya lo que queremos que está hablado él es consciente de dónde está ni a dónde va y no hay que decirle nada

Voz 1395 20:34 detrás de un gran hombre hay una gran mujer detrás de una gran figura hay un gran profesional y eso es hermano de Antonio Campuzano abrazo me jugarte torera

Voz 7 20:43 Manolo muchas gracias por todo

Voz 1395 20:45 habrá sorteo de la ESA

Voz 10 20:48 pieza de ahí cariño no estamos en una galería estos el concesionario curó va de Mata

Voz 1395 22:54 miramos en directo en tiempo de toros en la Cadena Ser ir vamos a hablar con un hito mexicano que más me gusta Luis David buenas tardes buenas tardes bueno ayer no se te podía marchar ese jabonero eh

Voz 2 23:09 no no sólo hay que

Voz 9 23:13 fue una jugada muy importante no yo pienso que va a marcar para para mi toreo mi persona muy claro y que la temporada también

Voz 1395 23:22 hacía falta que además había un toro así no te expresara se cómo eres no yo he tenido la fortuna de ver en momentos trascendentales tuyo la alternativa en Nimes actuaciones en Francia no con una corrida de Pedro es no es nada fácil hay como azotado con ella no yo creo que que ha sido bueno no sería un toro mira cuando sale un toro bueno como no esté a su altura lo que hacer es pegar un petardo no atiende parte pasó lo contrario salió un toro muy bueno y estoy viste francamente muy bien no y eso es algo que va a marcar el futuro eh

Voz 9 23:56 sí la verdad es que fui luminosos perdió en ese momento porque como bien dice es por momentos cruciales para que cuando tiene el material hechos en este caso he logre se ha poner al público de de Madrid en pie

Voz 1395 24:17 me imagino que te sentiste muy a gusto no te sentiste feliz

Voz 9 24:20 la verdad es que estoy feliz por este momento a grandes buscarlas

Voz 1395 24:25 luego había que matarlo vivido matase y esa oreja en Madrid y la sensación fíjate Labraza es importante no pero las sensaciones tan positivas que que has dejado yo creo que son son buenas y positivas parado cuando vas a Madrid pero también para para lo que es la temporada no yo creo que que arrancara así la temporada española te da un plus de más eh

Voz 9 24:46 sí claro está no es después de del trofeo pues lo más importante y con lo que me quedara yo con la que hubo en la faena no esos grandes niveles que rozaron en público que que hubo máxima emoción hubo hubo

Voz 17 25:03 es algo bueno o algo allí en la plaza

Voz 9 25:06 terminó en una oreja pero una oreja que me que me todavía mucho oí que tienen no

Voz 8 25:11 digo para la temporada que bueno que

Voz 1395 25:14 qué es lo que a la gente les gusta de verdad no como sea está claro una cosa estás mucho más Salgado eh

Voz 9 25:20 pues intento mantener el tipo ahora

Voz 1395 25:24 pero pero no es bueno pero desde la alternativa aquí por ejemplo al bajado cuántos kilos

Voz 9 25:29 pues al unos tres o cuatro muertos menos

Voz 1395 25:32 sí sí sí sí sí fácil fácil no pero bueno mejor así no queda otra más en la feria o es la única

Voz 9 25:40 qué tal el treinta y uno no en la corrida de las naciones que

Voz 1395 25:43 es verdad es verdad es verdad bueno ese día

Voz 2 25:49 sí así es la vida

Voz 1395 25:52 sí bueno pero lo de ayer ya queda ahí para para los restos y eso es tremendamente positivo no me imagino que habrá llegado en México que dirán eran felices no

Voz 2 26:03 pues

Voz 3 26:04 intento que este no otro cuyo se que tengan un torero de la tierra que bueno pues en otros países disfrutan de tu correo

Voz 1395 26:14 tiene condiciones para ser el número uno de allí no pero bien pero lo pasa que estos sacrificios esto es ser no sé si

Voz 2 26:22 ninguno no claro esto es todos los días y dando la cara todos los días si no bajar la guardia porque el primer año y te van a ver no voy

Voz 1395 26:32 y ojalá tienes muchos contratos España esto porque esto es supongo que vale más no

Voz 9 26:38 pues ahí salgan los que deben de salir no

Voz 1395 26:42 no no no sé no sé no saca la cuenta los que debe de salir cuántos son

Voz 2 26:47 pues no sé

Voz 1395 26:50 las importantes no te gustan

Voz 2 26:52 sí claro que ha dicho al hermano mayor pues nada ahora me dice

Voz 8 27:00 poco porque Muñoz mantiene también lío no

Voz 2 27:03 le toca a él pues si con el renquea

Voz 1395 27:06 no con Curro Díaz Juan verán verás ahí tu dándole empujones e claro todo esto vemos el peñasco que vienen que

Voz 9 27:15 pues nada ahí ya debutó como novillero

Voz 2 27:18 estaba yo sí también está en la lucha inquilina está

Voz 9 27:23 pues el línea que tiene empezamos el año pues se encuentra bien se encuentra fuerte y con todas las ganas del mundo

Voz 1395 27:32 bueno pedirle que respeta eh que respeto a su hermano más hermano mayor e incluso un abrazo muy fuerte y la próxima es donde

Voz 2 27:41 es el XXXI aquí en Madrid también después después después yo nada después del Madrid el diecisiete tres tres de junio

Voz 1395 27:48 Francia si es buen sitio pero yo espero que que que esto suponga más contratos no eh

Voz 2 27:55 pues ojalá ojalá nos da una buena Antonio gracias un abrazo

Voz 18 28:01 eh

Voz 1395 28:06 vamos a dar un repaso a cómo están las cosas se llevamos ya varios días de feria que están pasando aciertos errores y cosas positivo las no lógicamente además lo celebraron tanto el otro día que no tengo más remedio que acudir te cuando cuando a él por qué es y para mí es posiblemente el Taurino más importante con mejor cabeza ir para ustedes me encantó que que a todos les gusta tanto a hablar como se Lozano porque no es que estén otra dos ríos que es que puede estar en una orilla la otra en las dos al mismo tiempo se conoce perfectamente por muchas razones lo que es la fiesta de los toros y lo que es el el momento actual José Lozano maestro buenas buenas tardes

Voz 8 28:46 pues buenos me

Voz 1395 28:48 la feria se ha venido arriba ya es bueno no eh habitualmente

Voz 8 28:52 mira yo vi vivido una como México no

Voz 1395 28:56 a mí también

Voz 8 28:57 pero también dos ahorros muy bueno pero no estuvo estuvo para o a lo es muy difíciles madre mi un torero con frío muy frío son tal como en un comentario que estamos haciendo hoy día todo el mundo hablamos muy bien de culto unos buenos Madrid torero duermo lejano Iker no estuvo a la altura de toda la tarde

Voz 1395 29:31 pero tengo muy tiene muy buena expresión y además que una expresión muy a la española con muy buen gusto no

Voz 8 29:39 lo he visto en el campo y tiene una gran prosperidad intentando siempre hacer un toreo Purroy bueno se

Voz 1395 29:46 cuando Madrid no pone pegas y Madrid se habían arriba es que lo que está pasando

Voz 8 29:52 pero bueno estoy muy poco se entonces todos pues el reverso un tono estirpe y estuvo con una cabeza que cuerpo sé lo que estuvo pleno eh

Voz 1395 30:08 yo tengo la suerte pero vistos los atractiva en Francia que no fue fácil estuvo son tío y en varias tardes en Francia y ha sabido nombre sin lugar a dudas ese de de del de vamos un punto más de calidad que la mayor parte de los toros los mexicanos tiene ese punto ese punto de buen torero español no sí ha habido también cambió también una tarde de SAE Cubillo cuatro Cubillas que valieron no

Voz 8 30:34 sí sí estuvo muy bien diera trabajo ante algo que estuvieron bien los tres pero Talavante estuvo muy bien porque

Voz 19 30:45 sí sí

Voz 8 30:48 tiene Talavante si no tira por Madrid se Morante tira padre por la que el medio Talavante tirantes

Voz 1395 30:58 ahora Talavante baja el telón Iñaki que no había no hay teatro

Voz 8 31:05 no tío ya sabes él él dile que sí

Voz 1395 31:08 se siente motivado y que tiene delante

Voz 8 31:10 da gusto verle es imaginativo y creativo José Luis

Voz 1395 31:14 luego tiende

Voz 8 31:15 muy bueno según cuerpo faltos de abril y luego tiene una mano izquierda prodigioso a mano izquierda con el capote yo una vez me pregunté le pregunte se pregunta deprime luego ha hablado un amigo suyo que sería visto vídeos de José María Martorell VOR que lo bajaba mucho las manos tu momento parece que toreando con junto de la mano de una barbaridad en me recordó al de Córdoba José María Martorell Torrero

Voz 1395 31:48 sobre lo valor con el capote

Voz 8 31:51 sí que arrastraba el capote es una maravilla y le pregunté y me dijo y me dijo Talavante que sí he visto vídeos de Martorell

Voz 1395 31:59 desacertada esté acertar usted fíjate qué maravilla fíjate tú también ahí claro que en Madrid gusta mucho que se Paco Ureña yo tengo mucho afecto pero al menos natural que otros días un poquito más retorcido y lo que busca pureza no y que hay que dotar de este quedamos vivido ese día le cobra Díaz que el torero otro todo lo anterior de maravilla en Sevilla no tiene tiene tiene pureza pero ya sí le temo demasiado roto un poquito

Voz 8 32:32 a mí me debí si fíjate que

Voz 20 32:36 está viendo gustaba Ureña y además me pero sí sí pero

Voz 8 32:42 en casa tener atónomo alcanza ya el otro día con un toro bueno pues el primer no era bueno pero estuvo un poquito queriendo conseguir el triunfo ante es decir si tuvo un poquito acelerado

Voz 1395 32:55 se notó porque le he tienen naturalidad y les falta ese puntito de tu lo haré

Voz 8 33:00 sí sí sí sí yo valor ahora se tiene que relacionar tiene que relajan torear como estén necesario el otro día como buscando el pero

Voz 1395 33:12 sí señor necesitado de de saber que sí que Maleni y de hecho en gran parte lo es no pero

Voz 8 33:22 a él porque ha dado mérito porque el público es precisamente cuando llegué a Madrid tiene que hacer el auto predicarse bar estoy pero bueno todo bien pero tranquilo

Voz 1395 33:36 porque convirtió lo tiene que ver con

Voz 8 33:38 yo era muy buenos están totalmente de acuerdo

Voz 1395 33:41 hay en todos los veterano que de repente se ha puesto a a la cama a madurez no la madurez de no

Voz 8 33:52 tú te acuerdas Xisco con Chenel hablado mucho

Voz 1395 33:54 en el mundo

Voz 8 33:56 que era muy mal yo como tuve la suerte del les mucho es cómodo compramos nosotros somos déjame no no grandes lo ostentaban

Voz 1395 34:06 pero hombre

Voz 8 34:08 te digo Manolete no ves pero este no es tan malo como decía la gente entonces bueno y además con un gran oficio además ayudó ha ido evolucionando por estando empezamos llamándole llamándoles

Voz 1395 34:21 de qué íbamos rapidez Thiago ahora su carrera con mayúsculas e fíjate en él lo vio en en en Bayona una vez que me llevan me invitaban a que el premio Madrid Bayona que iban tomando todo el mundo como Stone tres orejas un día tomando un chaval a más rima te mucho valor que hiciera dice vete despacito que tienes algo bueno fondo saca luego no poder ya ya lo has sacado eh

Voz 8 34:47 no me ha tenido siempre una cosa muy buena que la plaza de toros así de un torero murió esto es decir sería el espectáculo quedaban osea es la forma de errejones cómo ha evolucionado el pero la cabeza

Voz 1395 35:01 conoce la sirve la tiene

Voz 8 35:04 más la tiene entre el público y el toro Epi maneja el espectáculo

Voz 1395 35:08 sí sí sí sí sí sí

Voz 8 35:10 culo eso también supone conocen

Voz 1395 35:12 viento no conocimiento de los toros de de mi sobrino en Badajoz contará un caballero dijimos vamos a ver yo no he visto a nadie llegar tan al fondo de todos los toros cómo llegó este al fondo de todos de no si mejor o peor al fondo llegó

Voz 8 35:28 toro y el torero Manuel es un artista esa coreografía que tiene que hacer delante del toro hay una cosa importantísima que es entrarle salir todo yo estoy siempre incluso cuando le época que me criticaban entraba hizo salíamos de la que era el toro te has evolucionado va a evolucionar muy cómodos con años una alternativa pero está disfrutando el tío de el reconocimiento de que muchos años mucha gente no sólo reconocieron

Voz 1395 36:01 no tardó mucho a la gente a reconocerlo no ahora está sin apoderado que más a Podemos ha tenido el mundo

Voz 20 36:11 sí sí sí apoya a lo mejor hace falta también eso sí

Voz 8 36:18 a veces muchos toreros Ordóñez aquí iban a Fraga eh si el otro yo no conocía hábito torero que ante Europa y otros probados de estos caldos

Voz 1395 36:29 sí así es eh eh mañana mañana la primera de las dos de las dos claro

Voz 8 36:36 sí sí has llegado la corrida tiene pero pidió está bien hecha cumbre hay un poquito pero me es igual no hay dos toros que abre un poquito más cara pero ha corrida bonita

Voz 1395 36:51 hoy mutuo

Voz 8 36:52 con mucha plaza tiene mucho Trapiello

Voz 1395 36:56 o sea mañana con Curro Díaz José Adame y Juan del Álamo hoy reventón con Roca Rey Se acabaron asentadas hace un montón de tiempo

Voz 2 37:04 eh para gente esperando que un bombazo

Voz 8 37:08 querréis de aquí él dijo

Voz 1395 37:11 Sebastián Castella que vosotros ya que están en Madrid que en Sevilla fíjate lo raro

Voz 8 37:17 Briatore con mucho cartel en Madrid cero tiene madera aquí en Madrid ha tenido buenas ha hecho méritos por tener cartel porque hay que ver la cantidad de Toro que ha cuajado aquí en Madrid se es verdad toro toro de cuajar de principio a finde yo recuerdo un toro de Cuvillo dos toros los nuestros todo el puerto se decir tienes ahí cuatro cinco toros que iguala de esta esta forma eso es todo lo que acoja

Voz 1395 37:44 la cabeza que hay en el mundo del toro lo recuerda todo ha por cierto que hoy se despide Padilla yo ahora yo era yo he sido el hijo único ahora tengo un hermano que se llama parece que besarle

Voz 8 37:59 está está está el hombre crecida

Voz 1395 38:03 sí sí tal día otras

Voz 8 38:06 ya está

Voz 1395 38:08 pero el que el que el que lo siente de verdad seres superiores te gustará más otro gustarán menos pero la voluntad de de de los toreros es tremenda

Voz 20 38:24 esto es su modelo y ejemplo de bueno pues