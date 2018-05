Águilas parlanchinas en Madrid

Voz 2 00:00 sí

Voz 0509 00:15 pero bueno vamos a abrir las puertas de la naturaleza besos a una turista de carretera Antonio grullas harina oye a abrir la puerta pero también abrí la ventana porque su Vigo oliendo fuerte eso sí señor pensó que se había roto la cañería pero porque es como como Satanás porque años que venga directamente del Delta del húngaro que bueno yo eso lo que huele el delta de verdad es un hito si es precioso más que el baño la estación de trenes de Bombay

Voz 3 00:52 vale pero hoy no viene a hablarnos de del olor cito que traes sino de un tema que fue polémico hace un par de semanas aquí en La Ventana helénica injusta

Voz 0509 01:01 la Cadena SER Soler no vamos a poner serio si iba a haber hace unos días no sé cuánto unos cuanto el director de este programa el señor Carles Francino padre que no es actor afirmó el padre del actor sí dijo que había visto un águila en la Gran Vía la verdad es que vamos a escuchar

Voz 4 01:20 me parecen tener un águila sobrevolando la Gran Vía ave rapaz rapaces sobrevuelan el cielo de Madrid

Voz 0509 01:25 ahora antecesor titulares hoy ojito enseguida los que estáis aquí se echase encima de él lo vilipendiado por la persona que sugieren flipa que sí que te ha fumado y recogió firmas para que lo echara no quirófano ese acuerdo quinientas firmas se llegó recogieron más su credibilidad desde ese día hasta el juego y hoy atención vengo con respuestas vale vengo con Gertrudis buenas tardes buenas tardes bueno Gertrudis es un águila calva bueno pero de joven era un Aguilar

Voz 3 02:04 hay que tener un montón de Machina

Voz 0509 02:07 sido ahora que haya calvas y silencio todo el mundo Gertrudis dime tú viste hace un par de semana más o menos en la Gran Vía de Madrid no ahora no lo después de la publicidad pero bueno

Voz 5 02:22 a menudo trancazo tengo no puedo salir de casa hay precisamente hoy que tenía que tirarme a las vías del tren de

Voz 6 02:30 a la luego Godard pues sal de frutas nos y de la estómagos bien no hombre que salgas de frutas es muy sano es verdad dicen que la fruta es buena claro que sí miran reúne a tus amigos ponte guapo íbera el fruto a las más frescas frutos del mercado ya acudo

Voz 0509 02:55 con boyas

Voz 6 03:02 los copos Carretero de Valencia kilos otro cincuenta y ocho parking gratuito hasta la una máxima discreción come fruta

Voz 4 03:11 Ministerio de no sé qué gobierno de España

Voz 0509 03:16 pero con la una cuña Random para darle un poquito de emoción vale domina los resortes del show business que quiera ahora el tuviste o no hace un par de semana en la Gran Vía de Madrid la respuesta es sí es verdad dice que la que la calva dice la verdad

Voz 3 03:36 claro que digo la verdad yo vivo en Manzanares real que está cómo cómo medir la distancia no tranquilizó kilómetros a nosotros igual lo mismo por kilómetros de Madrid iba GS día Primark ha compramos las chanclas ropita para el verano osea que parecer

Voz 0509 03:51 sí si pasa este por la sería perfectamente posible que Francino que hubiera sobrevolando la Gran Vía

Voz 3 03:56 posible no es que me o lo sé porque yo también lo vi a él que estaba fumando en la terraza detrás de dónde está la si hay primero me señaló con me apuntó con el dedo con cara de hizo un pájaro un avión es Superman luego volví a mirar pero ya me apuntaba con una escopeta eso

Voz 0509 04:14 que se dio cuenta de que era un pájaro que sí

Voz 3 04:17 de ahí ya me fui colgando leche porque me quería pasar antes por la Tienda del Real Madrid para comprar una camiseta de Modric que se parece mucho a mí muchísimo pero ya ya no me atreví donde no tiene que ser plata van gusta bueno para muchas gracias Gertrudis a vosotros ya habéis visto