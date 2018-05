La Universidad de Salamanca, ocho siglos de cultura

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

hola buenas tardes no sé si lo han pensado alguna vez pero la historia genera algunos hilos de conexión absolutamente sorprendentes fascinantes que pueden tener en común por ejemplo que soy yo Fray Luis de León ya Adolfo Suárez o Colón y Unamuno o Alfonso X el Sabio y Tierno Galván no lo busquen en Google ella se lo digo yo tienen en común la Universidad de Salamanca hoy les hablamos hoy les hablamos desde el Paraninfo hemos venido a celebrar los ocho siglos de vida de esta universidad que es la más antigua de España y queremos aprovechar sobre todo quiero aprovechar para reivindicar para dignificar para presumir incluso de la universidad pública como territorio de sabiduría de conocimiento investigación dos escándalos cuatro corruptelas y media docena de Martin galas mal contadas que están todo el día en los medios esos verdad no le aguantan ni un asalto a ochocientos años de historia aquí se van a reunir el próximo lunes más de mil rectores de todo el mundo para hablar de lo que realmente importa de cómo la Universidad se adapta la revolución digital de cuáles son las nuevas pautas de enseñanza de cómo se mantiene el espíritu humanista y crítico en un mundo tan tecnológico ITA mercantil de eso queremos hablar también del valor de los libros de la palabra Fernando Lázaro Carreter que también pasó por Salamanca dejó dicho que elogiar la palabra es como elogiar Nos a nosotros mismos porque la palabra es la materia básica para entenderlo humano espero ser capaz de transmitirles el sentimiento de estar aquí porque les aseguro que este es un lugar muy especial muchísimo como además estamos acompañados un montón de amigos de amigas de oyentes que han venido a compartir una tarde de radio pues miel sobre hojuelas aquí por cierto aquí también hicieron historia algunas mujeres luego lo comentaremos pero me quedo con la frase de una de ellas Beatriz Galindo la Latina una escritora querelló clases a la mismísima Isabel la Católica Iker dijo poseer sabiduría es mejor que poseer oro pues eso muchísimas gracias por estar aquí bienvenidos a La Ventana

de venir a mi tierra a Castilla y León estoy muy bien de pisar de nuevo la universidad

Voz 0827 04:07 ya me he comprado una sudadera de la universidad

a pesar de ser de Palencia se me olvidaba que en mayo a veces hace frío en Salamanca

Voz 0313 04:22 supongo que compartes la sensación que comentaba hace un momentito no de de de que hay lugares especiales donde donde donde se huele donde se te han cosas no el pasado la historia a la gente que ha pasado por aquí eh Bono y tienen que ver con la historia con más cosas con el conocimiento yo que sé nombres propios Antonio de Nebrija Hernán Cortés Francisco de Vitoria Góngora Cervantes Calderón Unamuno y mujeres alguien estará pensando un uno uno había mujeres en esa época pueblos sigue alguna duda alguna vía por ejemplo Lucía de Medrano que fue la primera catedrática de la historia no se conserva nada de su trabajo absolutamente nada ni notas ni citas ni nada pero si la carta que le envió un colega supone hemos que un colega siciliano donde decía tú que en las letras y elocuencia levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres que eres la única que trabaja con diligencia y aplicación no la lana sino el libro no el uso con hache sino la pluma no la aguja sino el estilo Marta Del Pozo buenas tardes hola buena estar Marcel del pozos directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca recién llegada al cargo además llegada tomada posesión el lunes estaba pensando Lucía de Medrano murió en mil quinientos veintisiete ha llovido mucho desde entonces han cambiado muchas cosas para bien pero hay peros todavía Israel en los puntos suspensivos verdad

Voz 4 05:40 sí hay peros pero yo creo que la Universidad de Salamanca en este momento está levantando la bandera de la igualdad en la universidad española no es porque sea mi alma mater y porque esté feliz de compartir esta tarde con vosotros sino porque es verdad tenemos estudios de género premiados a nivel nacional metieron un reconocimiento internacional somos la único necesidad de Castilla y León que los tiene tenemos un Centro de Estudios de la Mujer muy potente que esperamos que sea un futuro instituto con el apoyo del rector que nos acompaña y que está por la labor también de la Consejería de Educación tenemos en la Unidad de Igualdad que nace la primera de todas las universidades nació una Comisión de Igualdad es la primera vez que un plan de igualdad y entonces yo creo que levantamos alto fuerte la bandera por la igualdad y sobre todo por luchar contra la violencia de género

Voz 0313 06:23 voy a contar algo que me pasó ayer y que ya expliqué a los oyentes de Radio Salamanca en conversación con unos compañeros ayer de la mañana cuando repasamos la lista de invitados para este programa estamos muy ilusionados hoy vamos a Salamanca ocho siglos la Universidad mira tenemos al rector su tío derecho muy potente que acaba de salir que tiene muchas ideas tendremos son catedrático de Derecho Internacional que tiene cosas muy particulares para contarnos joder qué bien ir a Isaías estarán servidor sí pensé que no estamos cuatro tíos estamos cuatro hombres digo de por la mañana Pepa Bueno estaba entrevistando a uno de los académicos que han firmado ese documento que aboga por que no haya a foros y debates y seminarios de mujeres dijimos pues no podemos hacer el ridículo y por lo tanto buscando buscando confieso no lo sabíamos descubrimos la existencia de este instituto por eso Marta estar aquí déjame que salude a los otros los invitados masculinos para dar también cederle el CES su presencia en primer lugar al saludamos al rector Ricardo Rivero buenas tardes bienvenido a La Ventana qué tal buenas

Voz 5 07:23 más felicidades felicidades por la

Voz 0313 07:27 por la parte no pequeña que le toca ha tocado el el cumpleaños eh o cumple siglo esto no

Voz 0954 07:33 muchas gracias Ono es una oportunidad para celebrar el nacimiento de todo el sistema universitario español e iberoamericano a Universidad de Salamanca y todas las demás las públicas

Voz 0313 07:44 dicen que el peso de un alma son veintiún gramos no que era el título de aquella película ochocientos años de historia que son toneladas eso se nota en la espalda es mucha la responsabilidad de calle depositado que

Voz 0954 07:54 tenemos todo el ánimo y la energía para impulsamos hacia el futuro nuestro lema es decíamos ayer diremos mañana seguir demostrando que aquí en la universidad pública la primera la de Salamanca y todas las demás tenemos un sistema universitario de gran calidad y accesible que garantiza la igualdad de oportunidades en general sea hacer las cosas bien no hay quién viene a Salamanca Hay sólo ve la rana que es fantástica hay dicen que da buena suerte espero en la fachada y el edificio se pueden comprobar otros muchos mensajes

Voz 0313 08:24 Joe abierto hace un momentito La Ventana con una mezcla de de reivindicación que lo dicho pero también de cabreo soterrado porque el fin no hace falta que recordemos lo que está ocurriendo en las últimas semanas con la con la universidad si lo consideramos como una marca de algunos casos en fin digamos turbios por ser generosos que han salido a la luz pública yo me siento así no sé usted si también se siente así si en estas últimas semanas en algún momento ha dicho joya está bien

Voz 0954 08:49 pues defendemos el trabajo excelente de tantas profesoras y profesores y de los estudiantes que se esfuerzan cada día ya está semanas más porque están preparando sus exámenes realizando sus trabajos de fin de grado e incluso sus trabajos de fin de máster para demostrar sus capacidades y ganarse sus puestos profesionales al futuro y al mismo tiempo la Universidad pública española como acaba de expresar la directora de nuestro Centro de Estudios de la Mujer y en toda la labor que realizan los grupos de investigación está a la vanguardia de la responsabilidad social no sólo en el ámbito de las políticas de género que son tan importantes sino en la inclusión en la cooperación internacional las nuestras son instituciones que garantizan el desarrollo sus territorios que permiten que cualquier persona con independencia de la familia de la que provenga o de su nivel económico tenga ocasión de demostrar con su trabajo que puede llegar a lo más alto no a mi me gusta decir a pesar del lema histórico que Salamanca así lo presta que nosotros estamos para ofrecer a quién se acerque a nuestras aulas la posibilidad de progresar en el conocimiento no es es también una ventana hacia el saber

Voz 0827 10:01 ya que estamos reivindicativos hay que decir que la historia ha hecho justicia porque claro antes de los Estudios Generales de Salamanca que se convirtieron décadas después en Universidad estuvieron los estudios generales de Palencia dos años antes hoy en Palencia doscientos doce Palencia reivindicamos que la primera universidad fue nuestra pero bueno ya que aquello murió y no lo hemos podido conmemorar convenientemente como universidad por lo menos el rector de quién celebra los ochocientos años de la Universidad de Salamanca es de Palencia saque algo algo no están a cuestas es

Voz 0313 10:30 José Martín y Pérez de Nanclares catedrático de Derecho Internacional buenas tardes femenina La Ventana buenas tardes qué tal cómo estás cómo está pues muy bien

Voz 6 10:38 que como profesor de esta casa pues también encantado porque como bien decías al principio yo creo que este tipo de actos para dignificar la universidad pública como un como un territorio de transmisión del conocimiento de formación de alumnos de reflexión de fomento del espíritu crítico del debate que en el fondo a través también el fomento de la investigación pues contribuir al desarrollo de del país pues creo que es que es importante en estos delicados momentos donde tan fácil es atacar a Universia pública que creo que es una pieza básica dentro de nuestro país

Voz 0313 11:06 hemos sentado aquí en la en la mesa de de la Ventana a tres especialistas en derecho cada uno en su territorio en su en su rama concreta el derecho ya está muy de moda muy de actualidad hay por diversos motivos y cada nuestra sentado aquí por un motivo muy concreto el rector porque es el rector Marta porque preside el Instituto que preside hijos a Martini Pérez de Nanclares porque hasta hace muy poquito eso mucha gente no lo sabe durante seis años ocupa un cargo de enorme relevancia que yo resumiría en qué consiste en en defender a España por todo el mundo por todo el mundo Él ha sido el jefe de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores para que no lo sepa después profundizarán en el tema eh pero para que no lo sepa recuerdan que España decidió hace unas semanas hace unos meses enviar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a María Elósegui jueza que nos representará qué hubo ocurrido por unas publicaciones homófobas que están en su historial y demás antes de eso quiero recordar también que hubo una prueba un examen estamos en la universidad y los las pruebas verdad los méritos todo eso hubo un examen con tres aspirantes donde este señor esa con siete un siete está muy bien donde María con tres Min ha sacado poquito corta donde el el tercer representante que era el ex presidente del Constitucional esa con cero dice es bueno que nos va a representar el siete no parece obvio parece obvio sin embargo en en el mundo de la política de la política ocurren fenómenos paranormales que no se dan en ningún otro terreno y una vez fin establecida esa esa puntuación no votaciones a punto acción va el tema al organismo al Consejo Europeo tal eurodiputados y demás parlamentarios eso sorprendentemente se vota bueno esa es una historia que está ahí yo sé que en fin que José tampoco le le the place mucho comentarlo pero creo que forma parte de la historia y está bien que la gente que la gente lo sepa lo contaremos en materia más a fondo de todos pero yo quería en los tres casos saber cómo nace vuestra relación con con Salamanca comenzando por el rector en qué momento

Voz 0954 13:08 bueno yo los voy yo soy palentinos no periodista derecho de el que también reivindico esa tradición aunque la primera y más antigua de todas las existentes sin duda es este este estudio la verdad es que por razones familiares también está vinculado por familia a la universidad ya los estudios de Derecho en el condicionante en la casa peso pero bueno hay algo creo en este estudio que históricamente atrae a personas de toda España hay de todo el mundo que es el ambiente que se respira aquí de buen aire Fermoso salidas decía Alfonso X estos requisitos se cumplen sin duda en Salamanca el ambiente la oportunidad en una ciudad de dimensiones intermedias pequeña de coincidir con cuarenta mil estudiantes eso no lo ofrece prácticamente ningún otro lugar con estos cielos azules yo sé lo que le

Voz 0313 13:59 de dejó dicho Antonio de Nebrija me apuntan unas cuantas frases de gente ilustre que pasó por aquí porque es que merece mucho la pena no Antonio de Nebrija dejó dicho enseño gramática con orgullo en el estudio de Salamanca el más lúcido de España y por consiguiente de la redondez de todas las tierras que eso Fine Art ni una frase ya muy particular pero creo que muy muy significativa Marta en en en tu caso la relación con Salamanca cuando nace de muy desde cuándo viene

Voz 4 14:23 mira yo soy abulense y al finalice como Josep de el Vendrell

Voz 0313 14:27 a ello se debilitó de la banca al dice

Voz 4 14:29 al finalice como Santa Teresa que sacudir la zapatilla me vine a Salamanca a estudiar me enamoré del derecho procesal y aquí sigo lo que pasa que vuelto a mi tierra a dar clase en la escuela Educación y Turismo y también en en la formación de de inspectores de policía que lo tutela la la Universidad de Salamanca y entonces pues hombre volver a la tierra siempre es muy gratificante pero la verdad es que Salamanca ya es como si fuese en mi casa que he encontrado otra familia que no es la de sangre la familia académica los amigos la hemos estudiantes el ambiente no sé yo es que soy soy feliz con lo que hago difícil y creo que se notan

Voz 0313 15:04 hijos

Voz 6 15:04 no pues yo como dices soy vitorianos hoy a la vez también fui atraído por los aires salmantinos aunque es verdad que dedicó parte de la familia mi padre a salmantina estudie Derecho estuve aquí cinco años probablemente los cinco años más felices y más productivos de de Mi vida después Alemania donde estuve seis años población diferentes cursos sí acepta la tesis doctoral que

Voz 0313 15:24 esta mañana esta mañana paseando sea ha parado frente a la Facultad de Traducción por sólo porque porque ya te paras dice porque era mi facultad de entrada hace unos años ahora estamos el campus nuevo mucho más

Voz 6 15:35 el pero con cierto cariño después de hacer la tesis doctoral en Alemania durante seis años pues y pasar por otras universales pues volví otra vez a mi casa que es la única Salamanca en este caso como catedrático

Voz 0954 15:45 estuve unos años

Voz 6 15:45 los volvió al Ministerio como has visto y ahora además como has comentado desde hace unas semanas hace unos meses pues más con el mejor recibimiento posible por parte con los brazos abiertos parte de esa pues he vuelto a mi casa contento de pues dedicarme también a la docencia y la investigación que como decía Marta pues la verdad es que es lo más bonito que podemos hacer

Voz 0313 16:02 yo hoy una pregunta uno uno curiosidad de esta mañana por las calles como siempre que viene uno Salamanca hay más en época de exámenes que está esto hirviendo de de de de de estudiantes de tal oyes hablar inglés hoy el habrá francés hoy Saura japonés en la época que tuteó desde la época de vosotros estudiaban había muchos japoneses en Salamanca los recordáis

Voz 0954 16:22 los japoneses empiezan a venir eh eh para participar en los cursos de español se que tienen ya varias décadas son los primeros que fundaron muy tempranamente y además hay un vínculo muy especial porque los actuales emperadores que están muy cerca de trasladar en la responsabilidad en la casa imperial al príncipe heredero visitaron Salamanca siendo aún príncipes que guardan un excelente recuerdo no entonces la resonancia que tienen a unirse a Salamanca Japón llega hasta el punto este es un dato poco conocido de haberse edificado en una prefectura de Japón Giffords

Voz 6 17:00 una réplica no exacta

Voz 0954 17:03 porque tiene algunos elementos variables como un sol naciente donde está el escudo de los Reyes Católicos a nuestra fachada rica fresca e que en Japón se haya construido un Salamanca Hall en homenaje a este estudio que replicando lo hicieron canteros de la de la provincia la fachada Platero Esca lo dice todo entonces bueno allí cuando se habla de universidades de España inmediatamente referente Salamanca

Voz 0313 17:34 lo pregunto porque lo he preguntado porque en fin uno no lo sabía hice tiene que enterarse de las cosas lo de los japoneses hoy desde hace ya un tiempo en Salamanca es un auténtico boom nuestro compañero Santiago Juanes ha dicho os lo voy a demostrar

Voz 7 17:49 de los cuatro

Voz 0257 17:50 cientos alumnos japoneses que estudian estos días en Salamanca hemos elegido al azar a los siguientes ya no hay ahí ahí

Voz 8 17:57 de ahí que de Tokio me llama hoy cansado de Canadá

Voz 0257 18:04 Tokio a todos ellos les hemos sometido a una dura encuesta que se abría con la pregunta para que estudie español como yo pensaba que es

Voz 8 18:11 muy en el País Vasco hay eh si me interesaba de Spanair no existía

Voz 9 18:16 a mí para conseguir trabajo en a Japón pero también me interesa ahora Estado entonces español es muy luz como que ceder en vendas ver españoles también entonces

Voz 0257 18:30 Hypo que estudian español en Salamanca salvo es una ciudad muy tranquilo que Zara

Voz 9 18:35 a él sueña ir a como ha dicho a Salamanca de él es caro para vive más tranquilo oí cómo se dice para para pasar que en vacación de vida Mi profe japonesa me Comendador porque es un lugar muy tranquilo y seguro

Voz 0257 18:58 tercera pregunta obligada cómo viven en Salamanca gentes que vienen de tan lejos Icon una cultura tan diferente

Voz 9 19:05 pues en Japón las personas trabajan mucho aún pues domingo sábado domingo pera aquí pues domingo nadie trabaja yo cuando salgo voy camino por la calle nadie ninguna tienda

Voz 8 19:26 lo vi bueno también me debería aquí había muchos bares y discotecas

Voz 9 19:37 es como amanecen Carmen no entonces como cuando yo estaba en la Ponyo te verbo con compresor entonces obras yo no quiero levantarme temprano aquí a mí me parece

Voz 0257 19:58 finalmente a nuestros estudiantes japoneses también les preguntamos por sus temores son esas palabras

Voz 8 20:04 qué cuesta alrededor

Voz 9 20:10 exactamente roza el perro

Voz 0257 20:13 Bitlis no sabemos si aquel japonés que en mil novecientos treinta y seis se matriculó en Salamanca tuvo o no las mismas dificultades pero abrió un camino de hermandad de dos pueblos lejos en la distancia pero cercanos en el afecto

Voz 0313 20:31 después de escuchar estos testimonios y las palabras de antes del del rector quiere preguntar a José Martín y Pérez de Nanclares cuando una delegación de la Universidad de Salamanca va a Japón que debe ir de vez en cuando me imagino no recibe un trato igual menor superior a un ministro por ejemplo

Voz 6 20:49 va a parecer que no soy objetivo pero estoy seguro que el rector puede corroborarlo me consta fehacientemente incluso comprobado in situ el peso que tiene el rector de la Universidad a la banca de hecho yo diría que es una de las poquísimas instituciones que tiene acceso a la casa imperial en sentido físico

Voz 0954 21:05 incluso de recepciones

Voz 6 21:06 que como todo el mundo sabe e incluso ministros de Asuntos Exteriores tiene enormes dificultades para ser recibidos en la Casa Imperial lógicamente no es el nivel diplomático adecuados Salamanca en Japón es claramente la carta de presentación yo día de España del sistema universitario de España muchas veces no las sitúan geográficamente dentro del país pero decir Universidad en Salamanca decir de Japón es identificarlo automáticamente con con Salamanca en el mejor de los entierros de usuarios de sentirnos orgullosos no

Voz 0313 21:32 en tu trabajo como jefe de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores la marca España hablemos en esos términos dirías que está

Voz 10 21:40 está bien mal

Voz 0313 21:43 hablar

Voz 6 21:44 bueno yo diría Cole en se yo diría que depende probablemente si quisiera escurrir el bulto la verdad es que ha vivido mejores momentos que el presente para la marca de España yo que no está tan mal como muchas veces lo vemos dentro yo creo que si la marca España la digamos a a la empresa a la competitividad lo que es la sociedad civil en el mundo están mejor de lo que probablemente pensamos nuestros productos son competitivos sí lo obligamos probablemente a la dimensión institucional la visión política si se quiere del país pues lamentablemente en aquellos países más cercanos los que más nos conocen pues no me parece que vivamos en el mejor momento posible estamos aquí

Voz 0313 22:19 hablando en las últimas semanas por un por un asunto concreto que es el todo el lío que tenemos en en Cataluña de resoluciones judiciales favorables pero no sólo eso no hace cuarenta y ocho horas otro otro revés contrario a los intereses del Gobierno español en el caso de las energías renovables las primas que se suprimieron etc etc ese tipo de litigios desde un cargo como el que ocupaba hasta hace tan tan poquito como

Voz 6 22:43 es decir si yo diferencia hay litigios de muy diversa naturaleza eh has citado uno de los más problemáticos que tenemos aunque sean los menos conocidos que son los arbitrajes internacionales de inversiones ir ligados además al ámbito de la Carta de la Energía donde tenemos alrededor de cuarenta recursos presentados y donde bueno pues no pinta mejor forma posible hizo pues hay otro segundo grupo de de procedimientos que a mí me parece mucho más preocupantes porque al fin y al cabo los de inversiones códigos establecidos perfectamente conocidos que estamos viendo y se podía tipificar en la euroorden todo lo que está pasando como instrumento que es un instrumento de los más valiosos de los que se ha dotado de la Unión Europea para lograr la cooperación jurídica IU judicial en materia penal para construir un espacio jurídico europeo y la verdad es que funcionó muy bien en la mayoría de los casos es uno de los instrumentos en los que se fundamenta en dos cosas uno en la confianza mutua por el juez requieren jueves requerido confían en lo que hace cada uno por entrada del juicio en el diálogo judicial no hay intromisión política en el funcionamiento ordinario de la euroorden que pasa pues si tenemos un juez que empieza a rebuscar hasta el último problema formal para fin echarla atraso o no tener que entrar en la cuestiones de fondo pues tenemos un premio un pequeño problema y desde luego si tenemos también un juez requieren de que quiere pedir probablemente demasiado lo que puede dar el sistema jurídico lo que puede dar la euro orden pues entonces efectivamente tenemos un mal escenario que yo creo que lo que está pasando en estos momento

Voz 0313 24:07 pues ahí tenemos un problema de desconfianza ahora mismo claramente

Voz 6 24:10 yo desconfianza no diría pero sí de no funcionamiento adecuado del principio básico de la confianza de la confianza mono es evidente que tenemos varios países o varios juicios varios jueces perdón eh bueno pues que es puntos de desconfianza a la hora de aplicar esta Borja y eso es grave porque repito no ocurre normalmente esta es la excepción clara la euroorden funciona de maravilla con con los Estados de la Unión Europea este caso particular pues sí que es problemático y además si me permites yo que he está muy unido a la cuestión de fondo catalana pone de manifiesto pues los límites del derecho los problemas políticos se solucionan con soluciones políticas y no se lo puede pedir al derecho raramente el derecho busca soluciones de fondo un problema político pero también la política tiene sus límites no se pueden adoptar decisiones políticas por muy eh venerables que sean al margen flagrante del ordenamiento jurídico cuando ocurren esas dos cosas pasan a la vez pues unos sonoros errores de bulto que pasan factura y afectan a todas les el sistema

Voz 0827 25:05 no hay una carencia europea también es decir cuando la Universidad de Salamanca la mil años si la Unión Europea sigue adelante no tendría que tener un Código Penal europeo total media que tener un tribunal europeo etcétera que

Voz 6 25:18 totalmente de acuerdo pero fíjate que estamos hablando de la el ámbito más ligado a la soberanía estamos dando de la del elemento penal elemento punitivo de Lac coacción en la actuación de los jueces y efectivamente estos problemas derivan porque la euroorden en su regulación originaria en sus posterior reacciones solos

Voz 0827 25:34 sirve automáticamente para XXXII delitos el resto

Voz 6 25:36 lo necesita el principio de doble incriminación es decir que al Estado el que se requiere tenga un tipo penal semejante eso crea dificultades pero yo subrayar por una parte todos los recorrido es un ámbito muy difícil de armonizar desde luego que avanzar esta experiencias clara y la segunda es eh por supuesto tenemos un tribunal de justicia del Tribunal de Derechos Humanos pero tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión que tiene la última palabra en la materia y que por cierto si un juez tiene una duda razonable sobre interpretación aplicación del euroorden obligación suyos preguntó al Tribunal de Justicia como hay que interpretarlo

Voz 0313 26:06 a una pregunta última de este tema en en respuesta de sí o no tal como pinta dado este proceso judicial prejudicial Diego El político ahí no me meto porque tengo una idea cómo va a terminar este otro no pinta de acabar lleno mal para España bien restó llegar a Estrasburgo y llegar a Luxemburgo llegarán de agregar bien dramas tiempo

Voz 6 26:27 bien del todo probablemente no llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin ninguna duda llegará quizás acaso al Tribunal Constitucional alemán que tiene además una sean muy restrictiva puede incluso llegar a tribunales superiores tanto en Escocia como como en Bélgica hizo en jurisprudencial que no son muy favorables haga posición a posiciones puesto

Voz 0313 26:45 lo dice Miguel Ángel Aguilar veremos

Voz 11 26:56 la Ventana octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 0313 27:56 faltan veintidós minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos efectivamente en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca recordando viviendo los ocho siglos los ochocientos años de historia de esta institución la vida continúa sin embargo la actualidad pide paso yo tenemos una noticia que no acabemos ignorar a esta hora ni muchísimo menos es un hecho sin precedentes en toda la historia de la Iglesia católica es posible que aquí hace hace siglos sonara una música será el acompañamiento electrónico muy parecida a la que están escuchando de de fondo bueno pues ha ocurrido algo muy importante a los treinta y cuatro obispos todos los de la Iglesia católica en Chile han presentado su renuncia al Papa tras conocerse los casos de abusos sexuales las omisiones las complicidades todo lo que hay detrás de este tipo de historias como digo han presentado su renuncia han dimitido en bloque en algo que no había ocurrido nunca como no sabemos exactamente qué dimensión darle hasta información hemos invitado a asomarse a la ventana Jesús Bastante que es el redactor jefe de redacción digital con el que hemos hablado alguna otra vez Jesús bastante buenas tardes

Voz 1031 28:59 hola muy buenas tardes luego la empresa hoy en Salamanca una ciudad preciosa

Voz 0313 29:03 qué tal compañero oye y esto es gordo gordo o mero parece a mí solo

Voz 1031 29:07 esto es muy gordo y es como una patita de lo que de lo que puede suceder en el en el futuro por las implicaciones que puede tener ya es gordo por por varias razones primero porque esta decisión de los obispos chilenos viene después de que el Papa les haya convocado a a Roma a todos viene después de que el propio Papa por primera vez en la historia reconozca que él se ha equivocado pensando que las víctimas de de Fernando Kadima es el del obispo Barros no tenían razón y las estaban engañando Él es el debe ser el primer copan la historia que que ha reconocido tan fuertemente que él como Papa se ha equivocado y que quiere ir que quiere remediar el el error por eso convocó a todos los obispos bueno primero envió una comisión de investigación a Achille no sólo para abordar el tema de de cara sino también los abusos de los Maristas también cómo se actúa en la Iglesia chilena ahí de ese informe salió la decisión del Papa por un lado de convocar a todos los obispos chilenos en en Roma y después esa petición de perdón que llevó a a recibir y a convivir en Casa Santa Marta al Papa con tres de las víctimas de de cara Gemma que estuvieran romances que los que los obispos es una extensión de mucho calado que ya veremos a cuantos a cuantos les aceptar anuncia pero más allá de eso significa que de verdad se toman decisiones por fin en la iglesia para aquellos que no sólo para los abusadores sino para los encubridores que al final son los que generan

Voz 0313 30:40 de una mafia dentro de la Iglesia en este

Voz 1031 30:42 en este terrible Assumpta hoy a veces yo me decía

Voz 0313 30:45 Yeste hecho tu crees Jesús se puede tener una especie de efecto dominó porque hay escándalos en iglesias en otros países que todos tenemos en la memoria empezando por Estados Unidos que hace apenas cuarenta y ocho horas hace dado ha cerrado otro acuerdo multimillonario para en fin aparcar un una catarata de denuncias que le venía encima tú crees que esto puede provocar un efecto dominó

Voz 1031 31:03 yo creo que sobre todo hacía a corto plazo lo que provoca es que todos los obispos de todo el mundo no sólo cada obispo sino lo cuando digo obispos las conferencias episcopales serpiente mucho las ropas que sepan que que sí que no pueden encubrir a un a un sacerdote pero que tampoco pueden eh avalar a un obispo porque sea un hermano suyo en el Episcopado porque al final todos van a acabar e implicados por por desconocimiento o por por falta de actuación también implica que que que si los obispos ya están desprotegidos el siguiente paso es que las las penas eh no prescriban que eso es una de las cosas que a medio plazo vamos a poder ver que me he podido canónico se se quite la prescripción de los delitos de índole sexual relacionados con menores y a largo plazo también que los procesos de elección de de obispos pierdan este secretismo que tienen hasta hasta la fecha el gran problema que ha sucedido en Chile es que muchos de los obispos encubridores eran obispos sacerdotes escasea sabían formado con ese perturbado que es Fernando Kadima que el sacerdote que abusó de tantos tantos menores y que ya a ser obispos porque quienes promovieron lo hacían en privado y en un en un proceso de selección desconocido en el que no participaba el grueso del del pueblo de Dios esto puede democratizar también el proceso de elección de de la de los hoy pues también propongo provocar que que sea un proceso mucho más abierto

Voz 12 32:36 así que no hay tanto secretismo eso siempre son bien

Voz 0827 32:38 lo sorprendente es la sorpresa es decir han hecho lo que debían porque han encubierto a alguien que hombre no los tengo muy frescos pero ese asaltado por encima e buena parte de los diez mandamientos no ya ellos mismos al encubrir a estos individuos han hecho lo propio y además al encubrir los Gáldar esa versión al Papa pues ha hecho que el Papa también tomase un determinado camino así que han hecho lo que debían lo importante Jesús es que habrán ese camino que tú dices en estos momentos

Voz 12 33:03 no tiene como ese era algo excepcional no no sabes

Voz 1031 33:06 no sólo Sordi pues no lo sabemos a los obispos chilenos los hoy nos han dimitido

Voz 12 33:11 como eufemismo les han hecho renunciar si si se vaya dio claro

Voz 1031 33:15 soy pues chilenos llegaron el martes a esta reunión en la que pensaban que iban a poder dar su versión de los hechos el papales presentó una carta de diez folios que era una especie de de resumen del magnífico informe que han hecho

Voz 0313 33:28 es un cura español y el arzobispo chicle una

Voz 1031 33:31 eh hablando de del de toda la vergüenza de de abusos y de no sólo de abusos sino de de compra de víctimas de destrucción de pruebas de nepotismo de de mesianismo llegó a hablar el Papa les presenta un documento ilegalice a las váyanse usted dos días a rezar y a pensar en esto no les ha no les ha llamado el Papa para aquellos den su opinión

Voz 12 33:54 ya se ha salido claro ha hablado claro y a partir de ahí veremos porque

Voz 1031 34:00 no todos los hoy esposa va a aceptar la renuncia los que se quede en manos de una tarea

Voz 0313 34:05 muy complicada porque claro

Voz 1031 34:06 ahí hay un pueblo yo es muy preciso que es un es un hecho histórico yo he podido hablar con Juan Carlos Cruz con una de las de las de las tres denunciantes es es es esa sensación de que por fin alguien le ha abierto una puerta para no sólo para volver a creer sino para para volver a reconciliarse con aquello con aquello que tanto amor que no hay que olvidar que casi todas las víctimas de abusos So eran y son miembros de la Iglesia que nos llevan a buscarlo fuera

Voz 0313 34:33 Moisés Jesús Bastante gracias pasado Marte La Ventana acompañar un placer como siempre

Voz 1031 34:37 con placer un abrazo ahora todo esto está la alegría

Voz 0313 34:39 porque está en la ley de los hombres que tenemos la suerte de contar con tres expertos en Derecho aquí sentados en una mesa de La Ventana La ley de los hombres esto de que en fin ahora está muy de moda pedir reformas del Código Penal y yo también iría con un poquito de ciento en este asunto pero esto de que de que prescriban determinados delitos poco a poco contra la lógica no si hay delitos que en fin por por por por su propia idiosincrasia las víctimas deben esperar que pase un tiempo bastante tiempo mucho tiempo para poderlo airear para poner anunciar bueno que prescriba es un sinsentido no posee

Voz 6 35:11 pues absolutamente hay que buscar siempre un equilibro entre la seguridad jurídica hay delitos que sí que tienen que prescribir en unos periodos razonables pero hay otros que no para mí me permites precisamente en la ley de los hombres la pero yo no soy experto eh me parece que es una noticia bastante interesante desde dos perspectivas una primera porque transmite un mensaje un elemento simbólico de que no hay impunidad pero otra segunda no impunidad que palos cómplices ni para los autores ni para los encubridores de una segunda muy importante que tenemos que tener presente que esto es sólo el primer paso es decir que eso es sólo el primer paso en el sentido de que el derecho penal hay que transmitirlo y de ahí el valor simbólico a todos los es el derecho penal se aplica a todo el mundo y también a la Iglesia y no puede haber sectores de impunidad entonces en ese sentido yo creo que es una buena noticia si tiene la correspondiente continuidad posterior han hecho creo que no sólo la Iglesia encubre los abusos es decir es una

Voz 4 36:00 cuestión cotidiana la suciedad perdón que es la energía y la sociedad encubre la violencia de género la sociedad no ayuda a las víctimas de violencia de género no vamos a recordar la nefasta sentencia de la manada

Voz 0313 36:13 sigue siéndolo en el centro de todo

Voz 4 36:15 las mujeres estamos llegando pues porque estamos luchando y estamos gritando ahora que hablabas Carles de la reforma del Código Penal en SES en ese

Voz 0313 36:23 el grupo de reformistas grandes reformadores del Código P

Voz 4 36:25 Canal no había ninguna mujer ahora hay mujeres

Voz 0313 36:28 sí pero que hoy o ir al cielo

Voz 4 36:30 la batalla de Hilla ha sido porque este era impensable es que sino gritamos no estamos yo conozco a catedráticas estupendas de derecho penal que tienen que estar ahí tenemos en la Facultad de Derecho una y otra que acaba de hacer su posición y entonces sin nosotras somos la mitad del mundo y sin nosotras las cosas no funcionan Iggy resulta absolutamente alucinante en el siglo XXI tener que salir a la calle tener que tuitear tener que denunciar en este sentido las redes sociales y que hacer algo bueno no cuando firmamos manifiestos tuitear y señalamos al que no nos hace sentir iguales pues al final parece que nos invitan pero es que no es una cuestión de invitar

Voz 0313 37:07 hace unos días bueno de Justicia hacen algo Bono sobre todos los los objetivos claros y hay un objetivo en este asunto que viene de muy atrás pero que desde el último ocho de marzo creo que es muchísimo más visible que es conseguir la igualdad la igualdad en el sentido común es que a lo mejor la igualdad no es forzosamente siempre un cincuenta y un cincuenta sino es eso coño pero es decir es efectivamente que la mitad de la población del mundo no lo puedes no lo puedes ignorar ayer mismo en Francia aprobó la Asamblea algo que hace un tiempo parecía absolutamente insólito han aprobado multar con sanciones que creo que van de los noventa euros a los eh setecientos cincuenta a los piropos los silbidos que vaya una mujer por la calle por como patatán multa bueno esto hace de ayer era absolutamente impensable no sólo en España en Francia donde donde sea no sea poquito a poco no poquito a poco no yo creo que con mayor velocidad de crucero se están produciendo cambios no hilo de la Comisión de revisión de los delitos sexuales efectivamente eran veinte hombres y ninguna mujer y eres hombre tenía un poquito por favor no y hoy hoy se anunciados ha confirmado que haya quince o dieciséis creo que habrá incluso más mujeres que hombres al final porque el ministro Catalá ha ido buscando podáis sondeando gente de prestigio y al final ha encontrado nariz

Voz 0827 38:14 por cierto que España tiene un ocho de marzo que es propio que es el ocho de marzo de mil novecientos diez cuando porque un decreto ya dice las mujeres pueden entrar a este sagrado ámbito universitario sin ningún tipo de cortapisas algunas pobres la podían haberle lo habían hecho unos años antes pero a base de saltar muchísimos obstáculos no eso echó mano de marzo de mil novecientos diez a mi me parece que es una fecha crucial de hecho en los veinte años siguientes pues el número de mujeres aún siendo menores todavía que que el de los hombres se multiplicó por cien y el de los hombres solamente se duplicó o aquello no se hubiera cortado por una guerra civil y una dictadura no sé dónde estaríamos en esto comentó

Voz 0313 38:52 tú Ricardo Ruiz de la quiero volver de nuevo al ámbito genérico de la de la Universidad bueno no tan genérico pues muy concreto efectivamente la próxima semana aquí hay una reunión de más de mil rectores de de todo el mundo yo no sé si eso es tan sencillo como decir una cosa pero cuál es el elemento troncal fundamental decisivo que la Universidad debe afrontar como cambio para para para hacer frente a esa la revolución enorme y invertirá Fenosa que está viviendo nuestro mundo las nuevas formas de conocimiento de enseñanza el bebé hay que apuntar sólo al mercado hay que hacer excepciones cuál es el eje central del cambio que necesita de la universidad a su juicio

Voz 0954 39:26 bueno la universidad viene cumpliendo sus funciones desde luego la Universidad Pública Española hay muchas universidades en el mundo de formar profesionales y generar conocimiento también contribuir a la transformación de la sociedad yo creo que el gran mensajes esa contribución es el servicio a la sociedad ahí un emblema aquí en el claustro interior de nuestro edificio histórico que eh sintetizan nuestra función es el ancla y el delfín en las universidades se pueden definir como instituciones Anzhi lares instituciones ancla porque no sedes localizan porque ayudan al desarrollo de las comunidades en las que se integran forman a las personas de todas las procedencias sociales generan también oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo por las dinámicas internas la capacidad crítica a la que antes se refería a mis colegas tienen un margen de adaptabilidad hay de flexibilidad que permite contribuir también a los cambios anticipar los movimientos sociales estamos conmemorando el octavo Center ha de la Universidad de Salamanca que es una gran efeméride pero también coinciden en este dos mil dieciocho el centenario de la reforma universitaria en Córdoba que fue una transformación que inspiró el cambio democrático en toda Iberoamérica y el de mayo el sesenta y ocho los tres momentos que son claves en el progreso en el papel de la universidad hacia la sociedad en la revolución democrática como la aportación de la Universidad de Salamanca la e igualdad de género lo ha sido y sigue siéndolo demuestran ese papel de servicio a la sociedad de transformación todas las sociedades necesitan espacios donde eh viva la disidencia la capacidad de propuestas alternativas los gobiernos deben proteger la creación de conocimientos los debates abiertos libres e sin los condicionantes que en el exterior se plantean también libres de las injerencias interesadas del exterior

Voz 0313 41:31 por cierto una pregunta eh estamos en la universidad estamos eh pisando territorio académico la historia que ha contado yo antes de un examen de unos aspirantes a un puesto en el Tribunal de Derechos Humanos de Rías de Derechos Humanos de Estrasburgo yo pregunto en una universidad un alumno va a hacer un examen saca una nota existe alguna institución organismo paranormal que poder luego por detrás y revertir ese resultado no preguntaré por hacer carreras de derecho en tres meses eso no lo preguntaré porque no toca pero pero eso otro cómo se llama si tuviéramos que definirlo con una palabra si ocurriera la Universidad eso que sería

Voz 0954 42:10 bueno yo tengo que decir que en la Universidad de Salamanca existen toda una serie de control ellas ya lo exhaustivos que garantizan porque tenemos responsables de los grupos de las titulaciones e evaluaciones constantes de Agencias de Calidad que piden toda la documentación que se entrevistan los estudiantes hay excelentes profesionales que las secretarías de los centros supervisan eh el cumplimiento de los procedimientos no cuando se modifica una calificación porque se ha cometido un error es imprescindible eh formalizar una diligencia no es decir tiene que quedar alguna constancia documental de las razones por las que esto ha ocurrido sólo puede además realizarse unas en privó de la mejora no porque se trata de sustituir una calificación por otra peor pues ya hay las garantías entran en juego se puede hacer pero el procedimiento es algo más complejo ya pero bueno de nuevo yo me reitero lo que decía al principio no es eh eh calibrar la universidad pública española a partir de casa en concreto sería conveniente Salamanca y sólo ver la rana y Unamuno decía que no estaba mal que diera la rana pero que no es sólo hiriera las ranas le decir el mensaje de sabiduría de crecimiento personal de humanismo de capacidad transformadora de la persona y la sociedad que aquí la Universidad de Salamanca traslada al mundo eh no se resume en un sapo sobre una calavera no sino que es toda la tradición de la antigüedad a raíz del pensamiento clásico la ilustración el presidente de las Cortes Constituyentes esas mujeres que lucharon por abrirse paso en el mundo el conocimiento de que nos dieron un excelente ejemplo a todos tantas personas que han volcado sus esfuerzos y sus sacrificios para hacerse mejores Ike todo es eh eh esa maravilla de la humanidad aprendiendo y colaborando en la generación de conocimiento se resuma en bueno a éste lo aprobar pues esto es una pena

Voz 0313 44:06 es triste es una pena de José Martínez Pérez de Nanclares ha pasado un tiempo desde sus salidas de tu salida del del Ministerio esa mucha gente no lo sabe cuando ocurrió esto de la votación rara del examen cambiado para entendernos este señor renunció a su puesto lo que pasa que no le digo publicidad nadie lo sabe hoy si lo podemos contar ha pasado un tiempo la digestión eh qué ocurrió buena pregunta

Voz 6 44:35 yo creo que sí que en relación a esto pues querría decir que yo hice lo que estaba en mi mano lo que podía hacer aquí hay un proceso de selección claramente establecido un proceso de selección internacional donde cada Estado cada Gobierno presenta tres posibles candidatos hay un examen exigente un examen técnico que se hace en París que se hace en inglés y francés y ese comité de selección pues puntúa y hace una propuesta a la Asamblea Parlamentaria a los políticos deciden hasta ahora por la práctica era que el estado que presenta el candidato lo acepta ha presentado tres la han escogido uno dos para que decida después la Asamblea Parlamentaria pues siempre vota alcanzó en toda la historia ha sido así y aquí pues sin no quiero entrar en muchos detalles pero ocurrió algo insólito es que a pesar de que la propuesta era única porque a veces representan a los candidatos aquí sólo el comité presentó uno con una nota pues creo que clara pues la Asamblea parlamentaria decidió en el ámbito político en otro en otro sentido eso es eso es insólito no había pasado nunca creo que no es la mejor carta de presentación para nuestro país pero bueno yo me quedé con la satisfacción de que lo que estaba en mi mano lo había hecho creo que el comité al fin y al cabo es un reconocimiento al trabajo bien hecho al esfuerzo y como decías pues yo sabía desde el primer desde el principio el primer día cuanto pues me enteré pues yo sabía que no podía seguir en la asesoría jurídica internacional además presentó inmediatamente la la renuncia me pidieron con toda lógica que esperar una semana o diez días de no tomar una decisión en caliente y por respeto institucional por lo hice pero yo creo un puesto en la asesoría jurídica internacional que se fundamenta por una parte la independencia es un valor superior pero también la confianza y la confianza mutua al menos para mí donde yo creo que el reconocimiento al sacrificio al al trabajo bien hecho al mérito y la capacidad de las selección de funcionar no porque lo requiera hilo establezcan los requisitos para ser juez sino porque creo que además es de sentido común pues precisamente porque en fin no sé yo creo que como la mayor parte de los profesores yo lo único que tengo pues eso mi formación y capacidad de trabajo con el mayor o menor talento con mañana o la naturaleza y el prestigio el prestigio profesional yo no tengo un partido político que me respalde porque para ser juez internacional además no lo deberías detener no tengo tampoco un lobby religioso o no que me respalde ni un abolengo Familiar que pueda compensar otro tipo de elementos yo creo que tanto el mantenimiento de ese prestigio la coherencia y sobre todo yo es importante decir dos cosas yo me formula alemanes algo me han enseñado es la seriedad institucional las heridas que tiene el servicio público el servicio público tiene que recoger a los mejores porque se financia con con con impuestos y es lo que tratamos de enseñar a nuestros alumnos en en la universal el respeto de ese servicio público respeto otro elemento básico que es el mérito y la capacidad si tú trabajas bien sites fuerzas situ destaca si tú cumples con la sociedad pues la sociedad responde con correr contigo yo más quiero quiero eh a pesar de este traspiés esta experiencia yo creo que sí que funciona si además es que eso lo tenemos que reivindicar de otra forma bueno pues no podremos transmitirlo a nuestros alumnos signo transmite no pues sería demoledor que además aquí estaba el rector de la Unión sea pública tiene un papel importantísimo en la transmisión del conocimiento pero tiene también otro elemento difuso de creo que es importante que es como motor social el que proviene de una posición social muy favorable necesitan al fondo respaldos porque la vida la va a tener resuelta pero sí que es bueno que el que tiene una procedencia social más humildes tiene capacidad de trabajo y tiene sacrificio hice fuerza y tiene cierto talento tiene que tener la garantía de que el sistema funcione hilos otro los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos tenemos que tener también garantiza que las instituciones la administración al servicio público se nutra de aquellos que cumplen los requisitos de mérito y capacidad con los sistemas que queramos articular por eso bueno pues yo tomé esa decisión y creo que que bueno que todos tenemos que reivindicar el papel de del trabajo bien hecho aunque a veces pues bueno pues la confusión institucional o política pues no contribuye a todo lo que debiera

Voz 0827 48:23 los dirá el Tribunal Europeo ha perdido un buen juez la Universidad Salamanca ha recuperado su magnífico catedrático claro

Voz 0954 48:29 eh mal que pues viendo pero nosotros necesitamos todas nuestras capacidades tenemos excelentes profesoras y profesores Isère Ellos eh vuelven al estudio siempre con las mismas los mismos afanes de trasladar su experiencia su conocimiento y sus excelentes no capacidades a los estudiantes a las pruebas lo remitimos es verdad sí pero tengo que decir que el sistema universitario público español Mas a pesar de todo garantiza a estos resultados el sistema universitario público español está a la altura de las circunstancias investiga da clases con todas las medidas que se puedan haber tomado tenemos un sistema que que funciona