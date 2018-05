Quiero lanzar una lanza que se oya bien

Voz 1 00:00 la Ventana desde hoy comunicarlas

Voz 0313 00:07 son las cinco minutos de la tarde las cuatro días en Canarias aquí seguimos en el Paraninfo de la Universidad celebrando los ochocientos años de historia de esta institución celebrándolo con un montón de amigos y amigas oyentes de la radio que han venido a compartir esta tarde

Voz 2 00:24 ese calor y ese ánimo que tanto que tanto tantísimo agradecemos de verdad aquí muchísimas gracias y ahora como todos los viernes a esta hora

Voz 3 00:38 unidad de vigilancia lingüística

Voz 5 00:51 esta noche Penélope Cruz Javier Bardem y Ricardo Darín subirán la alfombra roja de Cannes subirán la alfombra roja de Cannes los agentes se vieron

Voz 6 01:00 rodeados por medio centenar de personas que

Voz 7 01:02 llegaron incluso a agradecerles incluso agradecerles con palos

Voz 8 01:06 aquí está bastante bien hilado piel incluso más económica podría ser el autobús hay viajes entre sesenta y cien euros eso sí es verdad que

Voz 9 01:14 son muchas horas de vuelo con muchas horas de vuelo y es que en los pueblos de Asia Se han unido sus vecinos para poder rechazar la instalación de cuatro Mc o granjas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo

Voz 10 01:26 el sí que curiosamente además como habían puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal como habían puesto de manifiesto el Ministerio fecal permítame que diga que una cosa es lo que dice el ministro y otra cosa es lo que hace es decir que bueno del dicho al trecho que bueno del dicho al trecho hay un hecho vemos cometió por error iban los horrores

Voz 3 01:46 rápido hay que emitir esta tinto este agrava esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 01:56 la unidad de vigilancia

Voz 11 02:03 en su informe número quinientos cuarenta

Voz 6 02:05 sí sí desde que hemos precepto vamos equivoquemos hoy mira que me han llamado cosas ya Francino pero y me he enterado de que soy tu vademécum al que va contigo no es que sea un libro de guía para bueno esto porque tú no te las atletismo ácida vale me con el que va contigo soy tu padre MEC muy bien qué se le va a hacer aquí hay gente muy preparada es verdad que no todo el mundo conoce detenido

Voz 0827 02:27 los conceptos básicos por ejemplo el concepto Fun acabo de salir a la plaza ha habido una señora que me he dicho una foto con esta mujer que es fan tuya Nos hemos sacado la foto y se ha ido yo no sé si tienen muy claro aquí lo que ser muy fan pero bueno que es el debate puede estamos aquí celebrando la Universidad celebrando ochocientos años celebrando también el Día de los Museos todas a la maldad es un museo es decir museos extraordinarios no tan lujosos ni tan lujuria sosos como los que tienen en otros sitios el sol

Voz 12 02:55 Theo de la Copa del Rey que se ha celebrado un hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim bastante lujuria bastante lo curioso lugar para peluquería

Voz 0827 03:04 partido de la Copa del Rey el museo bueno no todas van a ser museos ha sido una semana también muy futbolera el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Europa League lo normal jugaron mejor lo merecieron menos normal es que la Juventus que es un equipo que hasta ahora que supiéramos juega en la liga de la República italiana haya conquistado la Copa del Rey con Airbus sucedió

Voz 13 03:25 hay Jerry vamos a ver el fuera de juego hay noticia en Italia porque la Juventus ganó la Copa del Rey la Juventus ganó la Copa del Rey y hoy en el Olímpico no sé si se esperaba o no el pasillo

Voz 0827 03:36 bueno le tendrían que haber hecho pasillos y deja a la Copa del Rey porque Rey Italia hace mucho tiempo que no atiende bueno volvamos a la Europa League el estadio el Lyon estaba lleno no sabemos si estaba hasta las trancas como dijo esta portavoz del festival Jazz Cádiz hablando de lo suyo de su festival lo escuchó Mario Suárez Illes

Voz 6 03:55 Quito raro que hemos conseguido una cosa muy difícil

Voz 14 03:57 que llenar hasta las trancas llenar hasta las trancas foro impensable para lo que es el jazz nacional que no es el mainstream americano

Voz 0827 04:08 a llenar hasta las trancas bueno nuestro vigilante cree que llenar algo hasta las trancas es estar muy lleno pero se refiere más bien a personas me he puesto hasta las trancas de comer o me he puesto hasta las trancas de beber no sé si en Cádiz tiene este sentido lo dejamos ahí pues si hay algún vigilante que nos ayude pero Mario Suárez cree que en este caso no estaría huy claro y ahora pues comienza después de esta final del Atlético de Madrid la cuenta atrás para la final de la Champions que va a disputar el Real Madrid en el Liverpool

Voz 6 04:43 la cuenta atrás que como todo el mundo sabe en todo el mundo va de mayor a menor siempre hemos dicho tres dos uno sí claro bueno salvo en Nadie sabe nada allí son muy suyos nos dice nuestro vigilante Julián Vega te otra vez

Voz 1 04:59 una cuenta uno dos tres

Voz 6 05:01 punto uno dos

Voz 0827 05:04 da tras los que sería la cuenta atrás hacia adelante más o menos bueno en fin equipos en busca de ese olimpo en donde solamente habitan los mejores por cierto Olimpo no o limpio e salvo que el Olimpo este muy limpio Nos dice también Mario Suárez a parte del olimpo desfila esta escena de Furia de titanes que es una de esas grandes superproducciones de los ochenta en las que aparecía lo más selecto de Hollywood lo vamos a hablar de Hollywood aquí pero Side lo limpio pero Side lo limpio de los limpio parece un anuncio de detergentes bueno Cristina Cifuentes sí que es de las que ha abandonado el olimpo de la política pero ha dejado rastro ha dejado rastro en otros nos dice Juan Antonio Izquierdo

Voz 15 05:43 ya sólo esperan que Cifuentes renuncie a su escaño en la Asamblea de Madrid antes de la investidura Ángel Cifuentes Ángel Cifuentes dice hace Cifuentes

Voz 0827 05:51 es de las que Gabilondo Ángel Gabilondo que por cierto fue rector claro que hay equivocaciones peores por ejemplo tenemos un compañero de la SER en deportes que se llama Pedro Fullana claro pues Alejandro Martínez escucha una cosita un poquito rara

Voz 3 06:06 por el panorama está nervioso le pregunto por el Cholo y respondo por el que también también notan normal por un caso político políticos hola

Voz 1 06:17 a apoyar

Voz 0827 06:19 oye que a veces nos equivocamos con el nombre otras veces con los datos de la biografía del personaje al que nos referimos en Canal Sur Andalucía por ejemplo hablaban de un torero de Alberto Aguilar que en su día parece que empezó descargando camiones en Merca Madrid Mercamadrid y no sabemos si además pues en sus tiempos reúne libres se dedicaba a cometer atracos por lo que dijeron

Voz 16 06:40 tuvo una época de novillero bastante brillante e luego toma la alternativa se quedó

Voz 6 06:46 se quedó parado para descargar camiones

Voz 17 06:48 a Madrid descargar camiones a Madrid a Cajamadrid no

Voz 6 06:52 no perdón a Mercamadrid América Madrid

Voz 0827 06:55 el drama es el gesto lo Kenneth Bigley se irá hacia otra temporada de la casa de papel Bambi pues vamos con algunos verbos destrozados en los últimos días por ejemplo este que sí

Voz 6 07:09 ya o en vez de que se oiga que nos manda Ángel Luis Talavera

Voz 19 07:13 me pide Javier que acaba la entrevista pero me gustaría acabarla con la concordia dándonos un abrazo si te parece un abrazo a media manos si la terraza la quiero pillar pero te voy a dar un abrazo que se vaya

Voz 0827 07:24 que se olla se olla eh bueno que a veces queremos decir que que se oiga hice unos va la olla Carlos Pérez también quiere que se oiga este verbo alargado cree él innecesariamente

Voz 20 07:36 con lo cual pues obviamente es un poco porque son legítimas

Voz 15 07:40 es legitimidad las violaciones es legítimo izar las violaciones

Voz 0827 07:45 dar cree que es un verbo que no están mal construido Francino pero que hombre teniendo ya legitimar pues quizás sea innecesario usaron o fábrica afganas desplegarse hay una cierta tendencia a alargar palabras en general y alargar verbos en particular Rafael Urturi nos envía este sabio o geles AVE le sabe tan mal

Voz 21 08:03 era en asegurar pases en zonas e claras en construcción después en acabarla las jugadas y eso le penalizó muchísimo a un equipo de Guardiola que debería haber sabido eso de de entrado seguramente lo los aviones lo los sabio vio claro pero el plan no le no la acaba

Voz 6 08:17 ella ya no se escapa el regular sabio

Voz 0827 08:19 por el irregular supo y claro ni aquello queda fatal fatal bueno y el verbo infringir que sí que es un verbo que existe lo que pasa es que a veces lo usamos cuando en realidad deberíamos decir infligir es diferente

Voz 1 08:35 Argentina escuece y mucho la derrota

Voz 6 08:38 liza que le infringió España le infringió España por seis goles a uno en partido amistoso del guión no sería

Voz 0827 08:44 a infligir que es causar daño infringir es quebrantar la ley exactos hombre a lo mejor le infligió la derrota haciendo trampilla pero bueno no

Voz 6 08:53 después este esta conjugación del verbo haber que digamos incorrecto incorrecto no sé pero un poquito antiguo y así que suena de dónde saca un horas para una investigación de este tipo

Voz 20 09:03 hombre un poco de implicación aquí es verdad que la vemos compañero es que vemos los compañeros

Voz 0827 09:10 haremos dos compañeros bueno ayer en algunas zonas de España hay alguien que lo puede decir pero bueno estamos novación desde luego no si somos dos compañeros o estamos estamos bañeros dependiendo bueno en fin que nos equivocamos todos

Voz 6 09:30 bueno se equivoca por equivocarse hasta esta decana de Salamanca desde la Facultad de Ciencias de Comunicación de Málaga con una frase hecha pero que al final queda un poquito redundante lo escuchó Juan Carlos Orozco

Voz 20 09:42 son muchos los estudiantes que han pasado por aquí ocupan puestos de responsabilidad y que muchas de ellas son mujeres lo que es quiere también

Voz 22 09:50 lanzar una lámparas lanzar una lámparas valga la redundancia

Voz 0827 09:54 bueno sino como Dacia desde luego no está nada mal pero lo normal en estos casos es sencillamente romper una lanza y Mario Suárez también vía esta otra frase desecha de Pablo Echenique es

Voz 23 10:07 eso sesenta permanentemente en Arabia dos por eso se intenta echar gasolina al problema echar gasolina al problema desde diferentes

Voz 0827 10:17 algo gasolina el problema que es entiende perfectamente bien pero es verdad que echar gasolina al problema no siempre es malo si el problema es que no tienes gasolina

Voz 6 10:24 por ejemplo gasolina iba reglas no

Voz 0827 10:26 normales en la frase hecha echar gasolina al fuego e Isabel Garrote nos envía también este salvarse de misericordia que también les suena un poquito esto

Voz 24 10:36 recordamos posiciones Hamilton primero Vettel segundo botas III VIII carros Saiz undécimo Fernando Alonso y gracias porque el accidente de Grosjean hemos visto que Fernando se ha salvado de misericordia Fernando se ha salvado de misericordia

Voz 0827 10:49 no no bueno no no no claro que no de milagro no si nos referimos a algo que ha ocurrido cuando parecía imposible ocurriese o que no ha ocurrido cuando esperábamos que ocurriese pues eso es que es algo que ha sido de milagro de misericordia eso

Voz 25 11:03 otra cosa

Voz 6 11:17 bueno estamos en Salamanca que es una tierra ligada a la historia a la Historia de España y también a la Historia la radio aquí en mil novecientos treinta y siete nació Radio Nacional de España desde aquí se hicieron los primeros partes de guerra es más el primer parte de guerra que sonó desde aquí se hizo con un transmisor de radio Salamanca esta mañana porque en la historia de Radio Nacional parece que era un transmisor que había enviado Hitler se debió retrasar un poco Nos incautaron en nuestro verdad

Voz 0827 11:44 la Comisión emitió aquel primer parte de guerra y los siguientes que ojalá que nunca se hubieran emitido bueno el paso de Franco por esta ciudad quedó inmortalizado en un medallón en la Plaza Mayor expulsión el XXXVII hice retiró hace un año y no sé si lo retiraron porque a lo mejor sospechaba que les podían acusar de apología del franquismo o apología del Francisco bueno pues que

Voz 26 12:06 estábamos aquí a las puertas del Congreso de los Diputados donde acaban de traer la gente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica más de doscientas dieciocho mil firmas para pedir la ilegalización de organizaciones que hacen apología del Francisco que hacen apología del Francisco

Voz 0827 12:22 el Papa por ejemplo podría ser pero bueno no os preocupéis aquí en Salamanca porque el franquismo tuvo sus ramas y una de ellas hemos descubierto esta semana que nos ha tocado muy de cerca aquí a La Ventana ya Francino como en Ciudad Real hay un concejal que hace una aportación a Luis Piedrahita ya Isaías Lafuente Agustín Cacho ser Ciudad Real buenas tardes si Ciudad Real ha sido la primera muy valiente en dar el paso y es que ante la nueva cara del autoritarismo y a petición de colaboradores y trabajadores en general de La Ventana la localidad de decidido eliminar las huellas del franquismo o José Luis el

Voz 6 12:58 así por lo menos Ciudad Real una ciudad que es del siglo XX una viva joven dinámica pues ya no tiene vestigios de la época franquista ya no tiene vestigios de la época franquista

Voz 1 13:07 a medio camino entre franquismo y fascismo

Voz 0827 13:20 Lissner dícese de los seguidores de Carles Francino con cierto aire enfadado Eleuterio

Voz 1 13:26 pues podría ser cubierta

Voz 0827 13:29 bueno Franco hay ese hombre que también ha visitado por cierto esta unidad de vigilancia es verdad que el hicimos un hueco desde la ultratumba aquí en la unidad

Voz 1 13:37 David Mora aborden la corriente antes que asumir la responsabilidad la habilidad de entidades el gran Isaías caramba el otro

Voz 27 13:56 bueno nos impresiona de verdad hacia

Voz 6 13:57 mucho esta unidad de vigilancia desde Salamanca

Voz 28 14:00 yo en este lugar desde luego nunca habíamos hecho la unidad desde aquí si me pillara algún compañero de Sevilla en estos momentos

Voz 6 14:06 pues me vería algo nervioso no lo

Voz 28 14:09 voy a negar

Voz 29 14:10 hola qué tal bien bien de momento me van como que de momento

Voz 6 14:14 perseguir bien también no por supuesto que sí

Voz 29 14:17 en qué otro esto no tan nervioso

Voz 1 14:19 no yo que tengo partiendo nada

Voz 0827 14:23 en fin que eso cada vez que salgo me siempre me duele de verdad tímpano impone mucho estar aquí en este lugar donde se ha difundido tanta sabiduría decíamos ayer que nunca acabamos de saber pues sí fue Fray Luis de León o fue Unamuno quién pronunció esta frase

Voz 30 14:40 como decía Unamuno como decía Unamuno decía

Voz 6 14:43 los ayer en El Larguero que Cristiano Rondón

Voz 30 14:45 donde también ha sido pillado haciendo uno

Voz 0827 14:48 no podemos desmentir nunca hijo como decíamos ayer en El Larguero esto nunca jamás lo dijo Unamuno sí que parece que reprodujo la frase de Fray Luis de León eh que es el que ha devenga derechos de autor de verdad y además Santiago me explicaba esta mañana que lo decíamos ayer lo hacían digamos todos los profesores de la época pero claro él lo acuñó como una frase histórica estamos conmemorando ochocientos años ni más ni menos de la historia de una institución tan noble como la universidad y claro dices ochocientos años te van las referencias temporales que es algo que nos pasa frecuentemente en la radio para qué nos vamos a engañar por ejemplo al hablar de leyes y al hablar de Catalunya

Voz 31 15:25 para que lo que ellos dicen que será la ley más importante el trescientos siglos de historia trescientos siglos de historia se apruebe de tapadillo dos siglos de historia Cataluña ni tú

Voz 0827 15:37 dos de años eh eran solo tres siglos de historia pero se les fue un poquito la mano es verdad que cuando somos incapaces de concretar siempre tenemos recursos los que trabajamos en la radio por ejemplo al hablar de Mahoma

Voz 32 15:50 así tres millones de peregrinos musulmanes llevan a congregar en la Meca viven su jornada más importante con la subida al monte Arafat donde el profeta Mahoma pronto

Voz 0827 15:57 en su último sermón hace hace años hace

Voz 1 16:00 eh

Voz 0827 16:02 con esto nunca te equivocas siempre aciertas y desde luego siempre es mejor decir hace años eh porque no se le puede poner un pero podíamos decir hace años Reino Ramsés en Egipto por ejemplo eh y casi es mejor decir eso que concretar malamente como hizo esta persona

Voz 33 16:17 el venerado Ramsés II apodado el Grande gobernó hace más de tres

Voz 34 16:21 mil millones de euros tres mil millones

Voz 6 16:24 de años importante descubrimiento importante

Voz 0827 16:27 sí sigo pues tantísimo el Big Van llegó a asumir no debió ser más o menos así bueno la verdad es que en esta comunidad autónoma en Castilla y León la adaptación histórica así que se hace especialmente difícil porque por ejemplo tienen meses de cuarenta y cinco días sí si el de debiera de Caja España anuncia que sorteará cuarenta

Voz 33 16:46 cinco con donaciones de deuda entre sus clientes el sorteo se celebrará el cuarenta y cinco de octubre

Voz 6 16:51 dice un antiguo del Día Mundial de Nao bueno no sabe cuarenta y cinco de octubre entrado de Paco lo iba con trampa e invitamos motivo a los escépticos vamos

Voz 0827 17:04 en octubre es de cuarenta y cinco días ya lo de Ramsés los tres mil millones de años ya me empieza a cuadrar pero bueno volvamos aquí a la universidad volvamos Antonio de Nebrija ese hombre que entre estas paredes formó ser UCO y que además nos dejó su gramática y un diccionario que es el que debe manejar el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón que un día se presentó en un pueblo de Palencia de tierra y nos llamó valencianos

Voz 35 17:31 esas firmas encuestas plantean que aquí en este pueblo el este pueblo de Castilla y León en este pueblo valenciano pero este pueblo valenciano es donde los estamos bueno

Voz 0827 17:45 hay Valentino palentino bueno vale valenciano está en el diccionario de Nebrija por ejemplo es una de las palabras pero el hombre hizo el diccionario este hace tiempo en una época además de formación de nuestro idioma es un diccionario en donde encontramos por ejemplo mujeres escrito con gente hombres sin h escribir con v Ray con y Latina hay con y latina

Voz 6 18:07 vamos niños de España que nunca gays un examen de lengua con él

Voz 0827 18:10 diccionario de Nebrija que está muy bien verlo eh bucear en él

Voz 6 18:13 pero nunca hacerlo con este dice arbitren segundo Isaías que tiene

Voz 0313 18:16 hemos noticia de última hora

Voz 0116 18:19 ha habido un tiroteo en Estados Unidos y hay por lo visto bastantes muertos Álvaro Zamarreño buenas tardes hola buenas tardes y un tiroteo en un instituto de las afueras de Houston Instituto Santa Fe en las afueras de esa ciudad aunque el incidente ha terminado según las autoridades de la zona I ocho fallecidos hay dos personas detenidas supuestamente uno de ellos por lo menos es el atacante que ha sido ya neutralizado los medios estadounidenses están diciendo que es un estudiante pero eso no está confirmado lo que sí está confirmado como decía es que hay ocho muertos no se sabe cuántos son estudiantes eh en cuanto son adultos y hay además tres heridos cuya gravedad se desconoce y que están siendo atendidos en un centro médico cercano al lugar del tiroteo

Voz 0313 19:00 sobre sobre mojado por desgracia en Estados Unidos con este asunto este río en Álvaro que recordemos a los oyentes de La Ventana una de las últimas manifestaciones públicas del presidente Donald Trump cuando preguntó por este tema raíz lleno de las últimas masacres que propuso que los profesores fueron armados alcohol

Voz 0116 19:15 de esta forma se evitarían e incidentes como este western lo llegó a decir verdad si Bono ha habido una primera reacción en Twitter como es habitual en el caso de Trump este tiroteo probablemente cuando todavía no se sabía lo de los ocho fallecidos un breve mensaje en el que dice que la información que llegaba desde Houston no era buena y pidiendo la bendición para las víctimas de este ataque

Voz 0313 19:35 con Ana benditas sean un abrazo Álvaro noticia de última hora que les hemos contado en La Ventana en la SER

Voz 0827 19:46 bueno pues estaremos pendientes de esta noticia sigamos con la unidad de vigilancia dentro de media hora disfrutaremos aquí en La Ventana de la música de Vega que en esta canción canta la canción se titula peces peces subrayamos porque aquí en la SER a veces se nos va la cosa

Voz 37 19:59 el diario La Razón por el titular de la sensación de que lo único que le queda Rajoy multiplicar los penes los los panes y los peces abarcará la esto

Voz 0827 20:08 los blanco que aunque no se de Madrid trabaja en Madrid porque aquí nuestros compañeros en Salamanca hablan muy pero que te bien eh tienen una gran riqueza le Zika y exhiben su conocimiento además acumulando sinónimos aunque no tengan nada que ver los sino en Moscú el organismo de recaudación de la Diputación Provincial

Voz 6 20:24 a registrar obtiene restar registra obtiene resta perdón obtiene del dos mil eh

Voz 0827 20:29 se da la opción de tres sinónimos y al final acaba con uno de la Semana Santa de Salamanca muy conocida dos solamente por la belleza de sus pasos sino por la profesionalidad de los cofrades tanto que aquí los desfiles no son procesional sino que son profe semanales

Voz 37 20:44 a pesar de los desfiles profecía profecía profecía profecía procesionales

Voz 0827 20:49 eso eso eh en Salamanca se te va el ataque arrancarlo trata de arrancarlo buenos Salamanca es una de esas ciudades en donde se te va el tiempo tanto que está muy bien lo de decíamos ayer pero pero cuando narices lo decíamos

Voz 38 21:04 siete aquí veinticinco minuto

Voz 6 21:06 los del medio día siete

Voz 38 21:09 en cinco minutos del mediodía

Voz 0827 21:11 de Damià hasta las siete y veinticinco bueno Salamanca que es una provincia muy abierta y muy respetuosa con la diversidad aquí por ejemplo tú puede ser del Partido Popular puede ser Calvo no como sucede en otras provincias el León por ejemplo que son muy suyos

Voz 37 21:26 ah reconoce que hay algunas exigencias que buena pasar por alto con el PP en León como la petición por ejemplo de no acumular calvos de no acumular Calvo no se de el Call cargos

Voz 6 21:36 los pobres Calvo de León y es que aquí también hay gente

Voz 0827 21:41 sobria hoy en Soria no están siempre pensando lo mismo que es lo que les pasa a los de Zamora que son como son

Voz 39 21:48 el Partido Popular vamos a sacar a los zamoranos como tampoco el Partido Popular ha jurado ha jugado cojo hallados los españoles cosas pasan

Voz 0827 21:55 sí sí pantalón San vamos a correr un tupido velo pasan cosas raras en esta tierra la verdad en Ávila por ejemplo e Ian Gibson da conciertos por la provincia

Voz 40 22:05 ha de Ávila hoy concierto de hayan Gibson concierto de hayan Gibson Marisa Sánchez buenas noches hola buenas noches como está desarrollándose ese concierto buena una Francia realmente

Voz 0827 22:17 a conferencia realmente Pero volvamos a Salamanca que cisternas provincia con localidades maravillosas como Peñaranda de Bracamonte el claro cuando uno pasa por allí unos días es muy difícil después olvidarlo eh aunque estés en Aranda de Duero Elías

Voz 41 22:33 hola buenas tardes Carlos Flores aquí desde nuestros estudios de la Cadena Ser en Peñaranda de Bracamonte unos estudios que prometen ser estupendos en efecto decíamos la nuestro estudio despeñado monté estamos en Aranda de Duero claro calidad donde finalizó hoy la cuarta y última etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla León estamos en estos estudios que prometen ser estupendo

Voz 6 22:54 los estamos en Peñaranda de Bracamonte yo creo que debió ser después de este momento cuando los organizadores

Voz 0827 23:02 la Vuelta Ciclista encargaron la sintonía azulino negro

Voz 6 23:10 si nos vamos antes de la sintonía después de la sintonía todavía más

Voz 37 23:13 la película de la sección oficial pero fuera de concurso en ella se podrá ver hoy de nuevo en el cine Cervantes las cuestiones relativas a algunas cosas que suceden en un marco calificado como de pleno y sensibilidad y lucidez

Voz 15 23:33 lucidez del esas civilidad de Lucía

Voz 0827 23:35 como para Enter arte no sé si nos da tiempo Nos da tiempo hay que hacer la desconexión eh porque siempre que vamos a una tierra lo que queremos es hablar bien y hablar como hablan en esa tierra y aquí nos lo va a enseñar un compañero Ricardo Muntilla como corresponde

Voz 6 23:50 si venís Paqui Ramos Payá un buen guiso de vocabulario charro habréis de probar ir dejadme por favor por caridad os lo pido que abandone el fluido verso que resulte entretenido pero muy poco extendido en esta nuestra sociedad vale Majo sí porque de majos y majas todos vestidos o casi está lleno el pueblo de Salamanca gente Kenny machacan y hace puré con las patatas a que las patatas son menear claro igual que cuando llegan las ferias autos de choques

Voz 11 24:18 que suena son muy alpijo lo normal aquí es decir

Voz 1 24:22 lo diré