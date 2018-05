SER Historia: Gengis Kan (20/05/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares lo harán claro que lo harán es lo que yo haría es la ley de la estelar no voy a consentir armas está bien

Voz 2 00:10 pero al menos deja que por esta noche las heridas se cierren cuente con sus mejores que hacer esta sirvió a los heridos de un Rey moco son tan débiles como su espíritu hay poco que pueda hacer por intentar tan bañar descansar antes de la batalla y eso es lo que

Voz 4 00:38 bienvenido

bienvenido a SER Historia comenzamos nuestro programa de hoy el cuatrocientos ochenta y ocho escuchando un fragmento de la crono ficción que va a cubrir la primera hora de nuestro programa la vamos a dedicar a una de las figuras más impactantes de la historia vamos a viajar al siglo XIII para conocer la figura de Gengis Khan una persona un guerrero que conquistó un imperio más grande casi que el continente africano cuyas huellas todavía permanecen muy vivas hasta nuestros días a Gengis Khan dedicaremos en la primera hora del programa la segunda hablaremos de Sebastián un músico vasco en el siglo XIX viajaremos a Egipto intentando emular las aventuras de los grandes viajeros proto arqueólogos del siglo XIX ya el último bloque de tres a tres y media dos y dos y media en la Comunidad Canaria hablaremos de El hombre que nunca existió William Martin una historia increíble que acaba de cumplir setenta y cinco años como siempre soy Nacho Ares y les daba la bienvenida vamos a intentar hacer un poquito más de Historia comenzamos

bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 6 01:58 el Nacho Ares que te estás pues muy bien aquí rodea

Voz 0772 02:00 lo de de figuras como Gengis Khan también viandas de del colegio Luis Vives que nos ha mandado un saludo muy cariñoso para todos los amigos de Luis Vives del colegio Luis Vives de Sueca

Voz 6 02:11 menos mal crían eh nos malcriar desde luego

Voz 0772 02:13 eh otros oyentes podían tomar nota

Voz 6 02:16 ahí lo dejamos caer estamos ahí queda ahí queda

Voz 0772 02:19 bueno bromas aparte que el personaje de esta semana del que vamos a escuchar ahora en unos minutos la crono ficción es la figura de Gengis Kan este guerrero emperador mongol nacido en el año mil ciento sesenta y dos fallecido en mil doscientos veintisiete coronado en mil doscientos seis IN el primer tercio del siglo XIII pues fue el verdadero dominador de prácticamente el mundo entero John introducción decía antes que sus dominios eran casi en tamaño tan grandes como el continente africano y eso nos tiene que hacer pensar pues que que en el siglo XIII eh cuando aquí estábamos construyendo las primeras catedrales hubiera alguien en el planeta con todo ese poder nos tiene que hacer pensar la la importancia no que tuvo el el legado cultural que ha dejado en muchos de esos países

Voz 6 03:10 no tuvo mucha importancia está considerada uno de los líderes máximos de la historia de la humanidad tanto en territorios conquistados como en muertes dejadas no es verdad que ha dejado mucho legado entre ellos pues menos que ocho millones de descendientes directos se hizo un análisis ético hace muy poco is es sabes porque sabes que hay un cromosoma Y que se hereda de padres a hijos is Ivano como el tuvo muchas mujeres y tuvo muchas concubinas pues va dejando su rastro genético hasta el punto de que está consagrado esos un ocho por ciento de la población de de Asia central que serían descendientes más o menos directos estamos Latorre dieciséis millones de personas dieciséis millones Osaka que el rastro es a todos los niveles

Voz 0772 03:52 imagino que habrá luchas entre ellos saben quién hereda sí sí

Voz 6 03:54 sabes quién era pero nada que que cojan turno que cojan la ver porque desde luego hay muchísima gente que tendría que reivindicar ese trono es cierto y eso para que veas un poco la ironía del destino

Voz 7 04:05 yo cuando Gengis Khan empiezan a hacer sus sus aventuras sus con

Voz 6 04:11 que estas más menos estamos hablado un territorio de un millón y medio de kilómetros cuadrados iré unos tres millones de población bueno pues a pesar de todo lo que consiguió que llegó desde el mar Caspio incluso el más mediterráneo está al océano Pacífico hoy día Mongolia tienen el mismo pero los mismos habitantes no sea que al final la historia hace esos guiños te vuelve a dejar en tu sitio a pesar de la expansión tan bestial que tuvo Gengis Khan el siglo XIII por cierto Nacho siglo XIII el siglo más violento y más al reto de la Historia les contamos el XX soy porque

Voz 0772 04:42 hablabas ahora yo lo va a matizar no la figura de Gengis Khan ha pasado a la historia como uno de los emperadores y guerreros más crueles de del pasado pues tendremos que decir que no más de otros que tuvimos aquí en Europa o de los cubo en en América y no me estoy refiriendo a los conquistadores españoles sino antes de la llegada de los españoles si te parece vamos a escuchar la crono ficción que ha preparado esta semana a nuestra compañera Mona León Siminiani dedicada a la figura de este fascinante Guerrero y emperador mongol vamos a viajar a Asia al siglo XIII vamos a escuchar

Voz 8 05:16 las no ficción

Voz 1 05:17 es de Ser Historia

Voz 10 05:52 no ha vivido en Oriente ni Occidente que haya una mejor en una frase la victoria absoluta por encima de todo me haya hecho mayor expresión de la ambición no basta con que yo triunfe los demás tienen que fracasar

Voz 11 06:09 Nancy una primavera del año mil ciento sesenta y dos el año del caballo mi para tres sujeta el líder del clan de los mongoles nómadas Mi madre joven no estaba llamada a convertirse en Mi madre hasta que mi padre la secuestró y la forzó a la unión de la que John nacería me pusieron por nombre te apoye el mejor acero pero fue bajo otro título que expandir mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero no

Voz 2 06:40 hombre Gengis Khan

Voz 0881 06:47 implican el emperador universal

Voz 2 06:54 luego bulle como el cierre los mongoles vivimos en movimiento somos somos rebeldes

Voz 11 07:02 Nuestro único legado fueron siempre las huellas que dejamos sobre la estepa mecido por el viento siendo yo un niño los tártaros mataron a mi padre atracción un festín yo entonces reclamé mi posición como legítimo jefe del clan Borge pero Melania mi familia fue entonces repudiar

Voz 2 07:21 cinco años fui cuánto me liberaron inicié mi nueva vida casando me comporte y aliándose con poderoso miembro del clan queremos escucharte Saliega tiene mala pinta necesita hacer más en sillas nada tú sabrás mucho más de cómo curar les aguanta está más en la está qué has decidido nos marcharemos esto te vas si tus amigos con tantos puntos débiles como los conoce aborte has perdido mañana tus heridas volverán a abrirse podrá resistir era total al pie exige mucho esfuerzo otra resistirlo y los enfermos quizás ellos no los necesitan más tiempo para recuperarse esta enfermedad está mando hoy otra opción debemos marcharnos y no queremos termina lo que ha empezado esta maldita enfermedad días intentar una alían cansada de mí de quieres que apto para ser la esposa de su sí sí lo harán claro que lo harán es lo que yo haría es la ley de la estepa

Voz 12 08:33 no voy a consentir algo así está bien

Voz 13 08:35 Miro al menos fija que esta noche las heridas

Voz 12 08:37 tierra

Voz 13 08:40 con sus mejores los heridos de un ritmo con el son

Voz 2 08:45 tan libres como su espíritu

Voz 13 08:48 hay poco que puedo hacer por intentar amañar

Voz 14 08:50 tras descansar antes de la batalla pero esto es lo que

Voz 15 09:01 mitin que despierta simpatías

Voz 2 09:08 de hecho nunca atacaría nos escuche esos cánticos sus Marquitos que son los marchita viene a aportar para vengarse de mi padre pero de este te rápido pero no salga promete que no saldrás de la tele prometa me quedaría aquí

Voz 1594 09:27 pero toda esa luz son sus antorchas llevan tantas que parece que está amaneciendo

Voz 2 09:31 yo te protegerle abortar quién te protegerá volveré

Voz 16 09:38 de momento son unos trescientos mil señor no podremos resistir al ataque debemos anunciar la retirada demasiado tarde los tenemos escuchó veo en el horizonte como les veis nosotras pero están más cansados de nosotros estamos con quite daban Pato en la primera línea de caballería Instant fundiéndose

Voz 18 10:18 tengo

Voz 2 10:27 no hay nada que puedas hacerte muy gratos fuerzas Julien Talone a mi caballo con todas mis fuerzas sólo los locos luchan cuando saben que la batalla está perdida

Voz 12 10:38 mi partido me di cuenta de que esa noche había fallado hacen clan

Voz 2 10:42 mi primera esposa me juré a mí mismo que jamás volvería a ocurrir

Voz 11 10:52 Caballé todas la noche alejándose del fulgor de las Terres pero no que Racine

Voz 1594 10:58 allí se ven ya las puertas de los ya dará

Voz 11 11:00 frente de su plan llamó mi amigo de la infancia hermano bienvenido Mis observadores me han informado de tu desgracia de prestará la ayuda que necesite espera recuperar a todos no tengo nada que ofrecerte a cambio nada es lo que te Piterman hicimos un juramento de sangre eres Miranda los quita pagarán por lo que a partir de ahora iremos juntos te estaré eternamente agradecido cuando partimos esperaremos a que pase el invierno para provocar el enfrentamiento pero para eso faltan cinco atienden a mi esposa no puedo esperar tanto quién soy tu mejor aliado pero igual que tuviste anoche sabes que de nada serviría enfrentarnos a los quita el frío te prometo que cuando las nieves empiecen a clarear los lanzaremos sobre ellos como un halcón sobre el venados

Voz 1594 11:47 gente muy bien eso te dará tiempo para prepararte y averiguarlo todo sobre los quita que masacradas

Voz 11 11:52 de acuerdo llamó lo esperaré pero quiero que me prometo que me permitirá organizar a tu ejerce acaso nos decías de liderazgo como si fuera el mío Chamorro no es mi intención ofenderte pero el liderado a mis hombres con una nueva organización y ha dado buenos resultados no puedo fallar contra los Marquitos se hará como desee

Voz 1594 12:10 oye germen de niegan el ejército más infalible jamás conocido dividir los grupos de Dios

Voz 11 12:21 Diez hombres comencé a organizar una red de Mensajeros para enviar mis órdenes estable y comisarios de logística para suministrar caballos de refresco y equipo y comencé con el propio boca la formación de mi guardia personal en la masacre de los Marquina sería sólo un mi primera gran contienda pero aún la tienes que Munar de muy bien

Voz 2 12:51 tienes que encontrarla

Voz 22 12:53 por todo

Voz 20 12:59 no me oculto Rossi se puso que era ella pero no era sólo morir su cuerpo se había transformado en un fin de las ningún sólo Piqueras dejado serios la tarea es su niño que crece en tu vientre como si fuera sangre

Voz 2 13:20 con la salvo todo muy la playa continúa tras dejarla en la retaguardia me sitúe al frente para lograr la victoria pero los hombres de Gianluca pero me siguieron como ahora

Voz 20 13:30 los matamos a todos los recogimos a la nada castigó la tribus salvaje extirpar de raíz

Voz 2 13:38 por primera vez sentí la llamada de Mongolia una llamada fuerza una llamada a la unidad

Voz 1594 13:44 la llamada de Gengis Kan

Voz 24 13:52 sí

Voz 23 14:00 sí

Voz 12 14:05 días Bergman de Mollet

Voz 2 14:08 en

Voz 13 14:11 he estado reflexionando sobre nuestra diferente como sabes la tradición dice que el can se queda con el botín a pesar de que tú has alterado eso he decidido olvidar te respeta el pueblo también respeta más que a él lo sabe qué es lo que quieres llamó K creo provechoso que caminemos juntos hermano los dos varales de un mismo cara llevemos mano a mano las riendas de la juntos seremos más fuertes querido amigo ten por seguro que desde hoy y por siempre podrás contar con tu hermano me alegro de esa hablamos por tanto de los temas pendientes más urgentes la designación de nuevos generales perdimos muchos en la contienda tienes ya algunos nombres si quiere proponer a los primogénito de los coches los gun entiendo de boca no cuestionó la alcurnia de esos hombres pero ninguno de los tres que nombras tienen méritos en batalla alguna y aún no he conocido a un solo general que coseche victorias en virtud de su nacimiento como en gran mi propósito es recompensar los méritos en el campo de Mas es la tradición Benjamín pero la tradición es flexible como en las hasta los ríos más ancianos cambiar su curso los tiempos actuales exigen otra forma de actuar ahora tengo que ir a entrenar a los hombres

Voz 1594 15:29 esto no va a acabar bien te envía tu poder

Voz 11 15:33 ciertamente la disparidad creció como una herida mal curada en pocas lunas decidí que lo mejor sería emprender un nuevo camino

Voz 16 15:44 creo que eso esos hombres y esas mujeres que te acompañan son míos porque ellos han decidido libremente unirse a mí por la ley de la estepa yo no puedo impedir deslealtad es un honor llame será hasta puede atacar Hermanos de sangre otra vez me suena siendo niño matar Esther tu vertedero hermano fueron trato de carne volverás a cometer ese error

Voz 2 16:08 pero mi instinto me de que volveríamos a encontrarnos no pasará mucho tiempo en esta Estepa salvaje el viento afiladas palabras como las puntas de ellos

Voz 11 16:25 es el general subo Time parece que surgen gente dejaba ver papá de dejarte entre General emboscado en los setenta pantanos

Voz 2 16:33 las bajas son muy numerosas las tropas capturaron a casi todos nuestros genes

Voz 14 16:38 Nuestra obligación rescatarlos prepare lo va caballería diríamos ahora

Voz 2 16:42 no llegaremos aquí nuestros observadores han divisado varias columnas de vapor sobre calderos esté cociendo vivos a tus Gianluca sometió a mis generales al castigo más cruel la muerte no va a tener piedras que hará este motín mío que mejor se luchar sin compasión para vencer a otra transformé mi pueblo en una máquina de guerra perfecta

Voz 11 17:08 las mujeres fabricaban chalecos y armas

Voz 2 17:10 a reclutar a cualquier hombre que pudiéramos ser un arco también los niños

Voz 25 17:16 los mongoles somos los mejores arqueros a caballo para ello habréis de aprender a soltar la flecha sólo cuando las cuatro patas de vuestro caballo estén en el aire

Voz 14 17:29 Tom

Voz 2 17:29 pues un nuevo hecho asombroso comenzó a abrirse paso de todas partes decenas cientos de pueblos nómadas llamar una multa para luchar una Mongolia desconociera empezaba a emerger prepárate

Voz 1594 17:44 muy el ejercito de llamó calla asoma en el horizonte

Voz 26 17:47 jamás te has enfrentado algo parecido

Voz 18 17:50 tu primera huella inmortal

Voz 26 17:51 de la estepa

Voz 27 17:55 eh

Voz 2 18:09 jamás había visto tantos hombres tirados sobre el suelo como troncos en el bosque por el lobo Bogris oigo que en ningún mongol tengo que volver a levantar su hacha contra otro hermano mi señor

Voz 14 18:19 una avanzadilla divisado al líder enemigo sigue huyendo hacia el alto que suelen todo lo contrario ha dado media vuelta ahí viene hacia aquí

Voz 2 18:27 bien es sólo le escoltan dos de sus jinetes algo pasa te muy bien contuvo hermanos de los que se rindan porqué está atado yo no lo he ordenado no hemos sido nosotros fueron sus hombres los entregan a su líder a cambio de que les acepte y como leales así que quieren mi confianza a cambio de una traición

Voz 14 18:46 pues les pagaré con su misma moneda general su voto hay imponga estos dos sombras de rodillas clemencia

Voz 16 18:56 términos ríos secos los seis hijos sólo si los controles de hacerlas

Voz 11 19:12 un hijo amigo Hermann en otro tiempo fuimos inseparables permanezcamos unidos como en todas de música pero es más fuerte en el que yo exhiben así como hay un solo sol en el cielo sólo debe haber un señor en la tierra si hoy me perdonas ya nunca dormidas tranquilo lo único que te contemplas una muerte noble gesto valeroso pero no sabe lo que le espera hermano llamó que sea de los dioses siempre de tu lado

Voz 2 19:49 me soldados les fracturar la espalda vértebra

Voz 30 19:54 a los con gol de sendas reside en la sangre una cuota de concedía así a una muerte no

Voz 31 20:09 descansa en paz y amor

Voz 11 20:18 sin enemigos a la vista al día siguiente establecido una capital para mí Imperio el fin del nomadismo Karakorum llegaron miles de pequeñas tribus pronto mi pueblo se hizo tan grande que el título de Cano se ha quedado helada

Voz 1594 20:33 ha llegado el día de tu renacimiento el día en que recibirá su nuevo nombre para la posteridad

Voz 14 20:40 porque así lo habéis querido este este vías escape universal grande como el océano haré honor a emitir una tribu es como una sola flecha quiebra fácilmente pero muchas tribus sunitas serán fuertes moverá romper huevos Belmondo nadie no llegaremos en todas direcciones todo el viento

Voz 1594 21:17 sin Gengis ese mundo empieza por traspasar la Gran Muralla

Voz 15 21:21 un río de piedra que cruzase de este a oeste y que nadie

Voz 2 21:25 si quiera tus antepasados han podido jamás

Voz 15 21:27 a pesar

Voz 32 21:35 el gobernador es una comunicación de la Gran Muralla no no quiero que nadie me moleste durante ni baño dice que sus gente no di cuenta que es el Gran Muralla se levantó para contener a los mongoles cómodas por lo que un cliente es todo lo que tenga que ver con dichos tiene que ver con ellos no sé señor yo no lo sé vamos de de una maldita vez a la atención del Excmo gobernador de Pekín ataca ataca en el cuarto día del sexto mes las hordas comandadas por Gengis Khan han acusado su falta de experiencia en el asedio y han desistido en Assange no te lo había hecho en contra de lo que cabía esperar no han vuelto enteras en el desierto de Bobby sino que se desplazan hacia el oeste y en paralelo a las murallas como que en admiro por su velocidad todo hace pensar que tratarán de atravesar los tramos justificados de la viajan eso es imposible estar demasiado secos no transporta en recursos propios se valen de lo que conquistas al ritmo actual las hordas humanas podrían alcanzar la entrada en el mes las acciones esto se ponía que lo urgente es esa podía evitar que una carta para mandaremos a los mercenarios lo suficiente llegarán a tiempo para contener a registrar esos falsos estamos

Voz 11 23:00 ves después mismo sitio alcanzamos el extremo de la antigua muralla al otro lado los esperaba un ejército de mercenarios que entre una prevé con

Voz 2 23:09 sanción se pusieron de mi parte más fuerte que antes

Voz 14 23:12 fíjate entré en las grandes llanuras del imperio Granca las catas multas están preparadas ya te esperáis para han colocado una bandera blanca en la torre de Oriente también han abierto las puertas y han sacado de la ciudad doscientos Carlo así que han accedido a mi petición eso parece habéis comprobado el interior de los carros jaulas sólo jaulas con gatos y aves principalmente como les ha ordenado el gobernador enemigo le está esperando extramuros junto a los carros quiere conversar

Voz 2 23:41 el con director general la hemos repasado el plan no quiero he entendido Granca insta al Gobierno me piden intramuros de esta siendo nunca saludos Gengis Khan gobernador

Voz 11 23:56 la bandera blanca y las jaulas me sugieren que habéis aceptado mi oferta de de si Cannes Hacienda ciudad dormido hasta haber capturado al más pequeño pajarillo para entregar ahora que usemos entregado a los animales en este extraño tributo esperamos que cumpla su palabra es que su Ejército levante el sitio al que nos tienen somete gobernador habéis actuado vial

Voz 14 24:21 tener also votar ordene a sus hombres que prepara en la ofrenda soltados estos banderines y tablillas El Gran Kan quiere que los hacéis a los is sin dañar creemos que puedan

Voz 11 24:35 entonces Gengis Khan hemos estrechar ya nuestras manos

Voz 14 24:39 el gobernador primero presencia haremos juntos la ofrenda de pan ha puesto que es la primera vez que tiene oportunidad de hacerlo

Voz 11 24:47 se desconocía por completo esta tradición de vuestro pueblo eso que he leído mucho sobre sus costumbres me siento avergonzado no se preocupa gobernador

Voz 14 24:58 desde mi situación sólo puedo alegrarme de su completa ignorancia

Voz 16 25:04 descubre general sólo votaron la orden la antorchas cerca del fuego hacia las

Voz 9 25:16 no

Voz 14 25:19 lo que premió a los animales gobernador se ignorancia le condenar esto no es una ofrenda de Observer los pájaros sobrevolando sutura y a los tantos Escalante sus murallas otros no han Soler creéis que fuego sobre tranquilos gobernador no lo destruir iremos todos el mayor placer de vencer a un enemigo es robar

Voz 11 25:45 sus riquezas montar sus caballos disfrutar de sus mujeres

Voz 2 25:52 nadie subestima gobernado espero que ahora nos recordáis no te preocupes

Voz 11 26:07 me expandirse por Asia como un incendio en un bosque reseco en veinte años se ha alcanzado al este y al oeste nuevos mares que los mongoles sólo conocíamos por los mercaderes Samarkanda cayó con un soplo de aire puesto de rodillas en los sultanes de Persia mi Imperio es el más grande sobre la tierra pero la tarea no está terminada siguen quedando territorios por sorteo por eso mientras mis herederos hacen temblar a Europa yo regreso a casa en busca de una vida eterna

Voz 2 26:38 espera Gengis estamos llegando a Karakorum Mi querida Fangoria espero que aborten prestan faltado mujeres un aquí estoy aborte una vez más regreso a tu lado quiénes son todas estas personas nuevo séquito ingenieros arquitectos médicos sabios del extinto Imperio Chino Nos

Voz 11 27:02 ayudarán a construir una Mongolia más próspera

Voz 2 27:05 ves ese hombre es un escriba con él pondremos por escrito todas nuestras leyes está o ista porte pero nosotros ya tenemos a nuestros dioses para que él extraído te he visto mi final es sentido mis últimos días ese eremita me ayudará a prolongar mi existencia necesito más tiempo para completar la misión que los mongoles me encomendaron

Voz 1950 27:28 pero temo te has cumplido esa misión con creces Rey universal no es suficiente hortera

Voz 4 27:35 o es sentido pronto con la semifinal pero nunca conocerán

Voz 1950 27:43 mi esposo tenía razón la arena de su reloj se acababa como un atardecer se apagó en surta entre lamentos desdichado por no haber llegado más lejos enterramos en la estepa con un gran cortejo

Voz 1594 27:59 la tierra temblaba mientras su cuerpo desaparecía bajo nuestros pies luego matamos a todos los testigos para que nadie pudiera encontrar yp profanar su cuerpo para que nadie ose despertada a Gengis Khan

Voz 0881 28:22 en esta ficción han participado Jos Gómez como tema In IG x Can Miriam Martín como porte Íñigo Álvarez de Lara cómo Jam UCA Antonio Muñoz como el general su bota hay Roberto Cuadrado como el gobernador chino y las voces invitadas de Antonio Vico Borja González Antonio Nuño If Fermín Agustí el guión de Alejandro Silva Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan Ochoa hijo Elio López realización y diseño sonoro Alejandro Otegi y Mona León Siminiani producción Fermín Agustí dirección Mona León Siminiani

Voz 34 29:07 en este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 0772 29:16 Jesús la máquina del tiempo no ha hecho viajar hasta este momento apoteósico lo vemos con la distancia hay decir que historia más hermosa que historia más cautivadora y tuvo que ser como decíamos antes no hace unos minutos Un momento momento del del pasado absolutamente métrico para los que les tocó vivir pues la crueldad no pero no sólo en la crueldad de Gengis Khan sino de la propia sociedad de la época donde la vida no tenía ningún valor cualquier persona podía fallecer en las circunstancias más inesperadas

Voz 6 29:49 sí es cierto que estamos de una época muy virulenta hubo pues es mucha confrontación no en cuestión de territorios todo el mundo quería ser más que el otro y en ese caso pues el más listo se lleva el gato al agua en este caso fue en Gengis Khan estamos hablando de una zona esto lo que es actualmente Mongolia pero mucho más extenso en aquella época donde había muchas tribus nómadas diseminadas más o menos todos era pues tártaros mongoles entre ellos se pegaban hasta treinta y lo que hizo la gran labor que hizo Gengis Khan que las pasó canutas con las que de joven le vendieron es unificar todo eso unificar convertirse lo karate Mollina al principio como así le conocían convertirse en Gengis Khan en en lado qué significa el empeño dos de la tierra y el señor de todos los océanos ni más ni menos como ves la humildad era uno de sus fuertes pero para conseguir eso tuvo con que conseguirlo con sangre y fuego matando a todo quisque sobretodo reivindicando un poco de que si te querías mantener en el poder tenías que ser más violento que tu vecino que la tribu que tenías enfrente y que también quería conseguir lo mismo por lo tanto hace Fiscam no hace nada que no hubiera hecho cualquier otro jefe tribal la ventaja y esa es la lo que lo que les salvó a Sescam es claro buen estratega

Voz 7 31:04 Calixto saldrá un violento porque sí sino sabía muy bien cómo

Voz 6 31:10 llegar al enemigo casi siempre su ejército estaban inferior hay condiciones casi siempre solía llevar unos efectivos de sesenta setenta mil hombres y muchas veces enfrentaba con ejércitos de doscientos mil trescientos mil arte hubo cuatro entran China no cabía un millón de habitantes no él

Voz 7 31:23 son seguía siempre el momento oportuno atacar como sobornar o cómo provocar

Voz 6 31:30 un asedio en las mejores condiciones eso sólo está a la altura de un gran estratega pero también de un gran sanguinario porque desde luego hay la ética brillaba por su ausencia

Voz 0772 31:39 era otro momento otra sociedad otra etapa histórica a la que vamos a viajar Jesús Callejo coronó Utah aquí tengo el teclado delante de de nosotros para escribir la fecha que tú me digas

Voz 6 31:53 pues la fecha clave para Gengis Khan porque es la fecha de su defunción el llega a vivir sesenta y cinco años imagínate en aquella época donde la media debido eran treinta y más si está más cerca de Gengis Khan no no de tu esperanza vida era mucho menor pero es llega a vivir bastantes años íbamos a elegir el momento preciso porque hay mucha controlar Asia de donde murió cómo murió donde fue enterrado entonces con nuestro Cronovisor si te parece vamos a elegir esta fecha que es mítica hay emblemática no sólo la vida de Gengis Khan sino en la vida de la historia de la humanidad el dieciocho de agosto de mil doscientos veintisiete

Voz 35 32:40 adelante

Voz 20 32:42 aquí sus Calleja les está esperando junto al Cronovisor

Voz 15 32:56 Jesús os escuchamos de fondo los tambores

Voz 0772 32:59 tocando a a muerte este es el el el funeral de Gengis Kan vamos a apartarnos para que no nos vean porque vamos a llamar mucho la atención porque no somos de de la de la tribu nuestras vidas corren peligro pero estamos en una ubicación que en el siglo XXI plantea uno de los grandes misterios de la figura de Gengis Kan que es donde

Voz 6 33:21 está claro fíjate con nuestro Cronovisor vamos a hacer un doblete que es muy pues eso muy estratégico gracias a la tecnología porque vamos a ver el sitio donde muere éxito donde el tierra que son dos sitios distintos de acuerdo él muere en Chinchón en China el está en plena conquista de grandes es verdad que ya había rebasado por algunos lugares la Muralla China y lo hemos escuchado en el Cronovisor además estrategias creíbles no utilizando hasta gatos y golondrinas pero en este momento él muere primero la controversia no estamos estamos en un momento privilegiado para verlo por qué gracias nuestro profesor podemos deducir de que está muriendo hasta este momento se ha especulado muchísimo dice que fue por una caída del caballo otro que por por una herida en una de las batallas una de las de las guerras emprendidas y otros dicen que por tifus nosotros sabemos que se dieron todas las circunstancias por una parte en este último asedio a una ciudad china leyeran con una flecha en la pierna lo sabemos porque Marco Polo que ya sabes que luego está en la corte de su nieto de Cuba I can lo cuenta en su diario es verdad que posiblemente se cayera del caballo como consecuencia de esa herida porque sino es imposible mongol nunca se cae del caballo eran los mejores jinetes de la historia

Voz 0772 34:37 además decían que Gengis Khan era eh además de ser mongol y un experto en el arte de de los caballos como cualquier mongol él además lo era más así

Voz 6 34:47 claro que nadie más que nadie no que todos los que le conoce

Voz 0772 34:50 pues de decían que era un extraordinario jinete

Voz 6 34:53 lo era lo era y es verdad que daba ejemplo no en el campo de batalla aunque bueno

Voz 0772 34:57 con sesenta y cinco años ya bueno no pero sí

Voz 6 34:59 seguía lo pero estaba bastante robusto muerde tifus porque posiblemente gracias a la herida o como consecuencia de la hereda se le pudo haber infectado y bueno el tifus quien pudo haber entrado por lo tanto esas tres versiones que será descartamos la cuarta diciendo que fue un por una concubinas sobre es una historia totalmente falsa pero esa tres clubes tienen su lógica herido por una flecha cae del caballo fin Se deriva en un tifus sesenta y cinco años Chinchón pero ojo el había dado medidas estrictas de dónde quería ser enterrado como por lo tanto avanzamos un pelín nuestro bueno avisó ya no estamos en el dieciocho de agosto de mil doscientos veintisiete sino los cien días que dura el traslado de su cadáver embalsamado de la forma que podían embalsamaron los mongoles en aquella época los llevan al sitio secreto porque una de las condiciones una vez que la acepta esta estamentos sabes que reparte todo su territorio en los cuatro José varones que tiene pero luego quiere ser enterrado en un sitio preciso y ahí nuestro bueno Visor también nos va a dar unas pistas claves que para cualquier investigador o estudiante de historia la va a venir bien lo más seguro es que todo esto que estamos viendo a vista de águila sea la provincia de Quentin es decir se ha ido a Mongolia muy cerca donde él nació muy cerca del río o no ese río la han desviado porque ya las noticias han corrido ya están preparando su mausoleo él lo desvían una forma estratégica también luego sabrás por qué no estamos en el noroeste de Moulin Bator por entonces la capital de Mongolia no era la empató y sería Karakorum que es donde él tenía su campo de operaciones estaríamos en unas montañas porque él quería ser enterrado en un tipo de montaña específico casi con toda seguridad que sea por canje al Dunn por qué porque era una montaña considerada sagrada por los mongoles para él especialmente pero el sitio tenía que ser estratégicamente reservado para que no fuera profanado su calavera él tenía mucho miedo a que su cadáver fuera profanado por los enemigos que supera donde estaba la tumba y luego quizás con con su cadáver a saber que entonces dio medidas estrictas por lo tanto estamos asistiendo al funeral más sangriento de toda la historia de la humanidad

Voz 0772 37:01 fíjate que nosotros sabemos donde se está desarrollando pero no lo vamos a decir

Voz 6 37:05 no no no no sólo hemos dado unas pequeñas

Voz 0772 37:07 estas porque claro no uno de las enormes más de inexcusables Cronovisor de toda la gente ya lo sabía Javier Sierra tuvo Jesús Callejo los respetos también es que no hay que contar absolutamente nada de lo que vemos en el pasado que pueda cambiar las vicisitudes que se vayan a desarrollar en el en el futuro en cualquiera que hoy se está siguiendo ese está buscando de una manera ineludible la la tumba de Gengis Khan vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión en donde ese ese comenta esta esta historia no es uno de los grandes tesoros todavía por encontrar de de los de los arqueólogos

Voz 1 37:44 el estudio sobre el terreno reveló el cruento objetivo del conjunto de formas que la rodeaba hay restos de caballos enterrados en estos hoyos lo más probable es que los matase en como sacrificio si es cierto que colocaron los huesos de caballo en los hoyos alrededor del montículo sólo podían servir a un propósito el arqueólogo Mar Horton ha visto este patrón muchas veces sabemos que este enorme montículo central es una tumba el satélite fotografió una antigua tumba el tamaño del enclave Sagrado sugiere que allí se enterró a alguien muy poderoso

Voz 14 38:24 cuanto más grande era el montículo más importante era la persona

Voz 1 38:28 quién sea que esté enterrado ahí fue objeto de un ritual sin precedentes con un coste enorme la ubicación del enorme montículo en el centro del corazón de Mongolia sugiere la asombrosa posibilidad de que las imágenes del satélite hayan revelado la tumba oculta de Gengis Kan

Voz 0772 38:54 fíjate Jesús que lo lo escuchábamos ahora en este documental de National Geographic en el hecho de que todavía todavía es quizá uno de esos grandes objetivos no como la toma de Alejandro Magno siempre son las tumbas no hablaba de esos de restos de de caballos si tú nos vas a comentar detalles de lo de lo cruento no que fue ese ese funeral

Voz 6 39:15 te lo cuento porque si él quería que fuera un secreto evidentemente no podía dejar testigos el da órdenes muy estrictas que mueran todos aquellos que sepan dónde va ser enterrado claro aquí hay como dos sectores por una parte los ochocientos guerreros encargados de llevar a cabo sus órdenes de manera estricta ochocientos guerreros que luego se suicidan o son matados por otras personas que no saben dónde está su tumba estamos late una tumba que alberga muchísimos tesoro tantos muy codiciada por mucha gente él Manta matar a sus seis gatos tenía seis gatitos lo de menos es uno de los gatitos porque pensaba que el oído erróneo le va a ayudar en el tránsito hacia el más allá es curioso dentro de esa cosmovisión religiosa que tenían los mongoles pero no sólo se queda seis gatos Se sabe que hay cuarenta doncellas sacrificadas junto a cuarenta caballos esto que estábamos escuchando es cierto pero ahí no queda la cosa sino que durante esos cien días desde que el muere en la en esta localidad china hasta que llega a sus tierras Mon colas toda aquella persona que ve el séquito tiene que morir asesina porque no puede haber testigos con irse calcula que hay unas dos mil personas que mueren como consecuencia de traslado luego estas ochocientas Guerrero sirvientes son los que se encarga de dar los últimos toques y luego cuando llegan a su sitio de destino son también a su vez ejecutados aquellos que no se suicidaron entonces sin empieza Samira dices madre mía que masacre han hecho el último es una vez que ya está ubicado el lugar de enterramiento en ese sabe que el desvío del río no tiene algo que ver mil jinetes tienen que eh galopar por encima de esa tumba para que no quede ni rastro de huella humana para que sea no se identificable por nadie ni en el futuro efectivamente a día de hoy no hay ninguna seña de identidad salvo especulaciones como esta que hemos escuchado las tres o cuatro tumbas que son ubicado una de ellas en los montes al año

Voz 0772 41:17 con lo fácil que es incinerar se hizo hacerla uno T

Voz 6 41:19 las cenizas y no se lo digas a nadie incluso Hinault Matas a nadie más déjalo ya si has matado ya a muchos

Voz 0772 41:25 imagínate que hicieron eso

Voz 6 41:27 estamos aquí buscando por qué no todos por qué no porque al final si tú quieres que esto se oculte tienes que dar una versión totalmente estrafalaria hayan esto es una persona estrafalaria Plate el hecho es que en la época de cola Icann cuando Marco Polo escribe su famoso diario de viaje en la hace mención a la tumba de Gengis Kan

Voz 0772 41:45 así que ya se conocía no lo que hace mención

Voz 6 41:47 que no se conocía aunque da conocía vale ahora depende que fue enterrado que fue con toda esta especie de sacrificios rituales donde murió muchísima gente pero lo que ya en esa época y estamos hablado de cincuenta años más tarde no se sabía nadie sabía o nadie la había revelado el fíjate que tenía información privilegiada que estaban a eh lo hizo también Gengis Khan murió tanta gente que nadie fue capaz de revelar la existencia de esa tumba por lo tanto puede permanecer indefinidamente pero lo mismo pasa con la de Atila como tú has dicho la de Alejandro Magno o sin ir más lejos la de Almanzor por no hablar ya de Cervantes Lope de Vega sexos ya tumbas menores las grandes tumbas Si alguien quiere hacerse rico en el difícil oficio de arqueólogo están todavía por descubrir

Voz 0772 42:33 fíjate que hemos estado hablando en en varias ocasiones de de bueno luego lo daremos un poquito más en ello no es en esa conquista de China que fue casi una maldición para él no porque nunca llegó a a conquistar China pero en cualquier caso la vida de Thiem hollín el el mejor acero no que era la traducción del del nombre eh de nuestro protagonista de Gengis Khan pues ha cautivado a generaciones de de personajes de individuos y de mujeres hombre es que han intentado conocer un poquito más nuestro pasado hace unas temporadas tuvimos a nuestro programa a Eduardo Gil que escribió una novela cuando el mundo era mío en donde se desguazado precisamente la biografía de Gengis Kan y esto es lo que nos contaba un poco sobre la fascinación de esa historia secreta que rodea un poco a la figura de de Gengis Kan

Voz 22 43:26 en principio ellos lo que más le costó a fingir precisamente fue dominador a la a su propia tribu porque absolutamente nada poner de acuerdo a las tribus enemigas este trabajo le llevó décadas Xosé años de guerra cuando unió a los con goles dominó el mundo en una explosión en una época en que en Europa se levantaban las catedrales góticas pues fue un visto lo visto un fogonazo que recorrió la humanidad conquistó todo el mundo de punta a su incluyendo el imperio chino por eso llegó desde el Pacífico hasta el Adriático hay que pensar que aunque no sé la idea de lo famoso que Gengis Khan hasta John Wayne hizo de Gengis Khan no pero hay que pensar que lo que de verdad no se ha sabido de su historia contada desde el interior ha sido hasta que en el siglo XX se descubrió que un hijo dejen fiscal precisamente es que vio puso por escrito a la Historia secreta de los no

Voz 0772 44:28 esto secreta de los mongoles como de Un no ubicación de un espacio relativamente pequeño se puede conseguir un imperio tan tan tan tan enorme imagino pues que en todas esas tribus habría pues solapamiento de de culturas de creencias de de pensamientos de forma más en definitiva lo que lo que dio esa heterogeneidad no un poco al al al gran Imperio de Ciscar si lo consiguió

Voz 6 44:53 con él tuvo claro grandes aciertos porque era un gran estratega él no entraba cuchillo en cualquier población es verdad que mataba a todos aquellos que le pueden hacer sombra es sobretodo a todos los líderes no a los gobernadores pero pero novata va tomando porque luego los convertía en esclavos de los convertía pues en soldadesca pero una de las cosas que hizo muy interesante que lo está a la altura no de un gran genio es que el respeto a las creencias religiosas de cada de cada tribu cada ciudad que conquistaba porque eso sabía creaba una cohesión eso era muy importante dentro ya te digo de su idea de conquista el iba dejando muchos cadáveres pero iba dejando mucha gente acepta porque es verdad que cuando él entraba a uno de esos territorios no que es decir que fueron territorio pacífico ya de por sí ya había guerras intestinas había guerras civiles y lo que hacía era alguna forma pacificar es decir meterles dentro de un gran imperio con sus ventajas y ese gran imperio eran las complicaciones era las comidas era la cultura y el desarrollo porque es verdad que fue desarrollando toda esas tierras eh es prácticamente estériles no porque está al lado de zonas muy desérticas y las fue creado como campos de cultivo las fue repoblado con su gente pero siempre respetando esa creencia no hizo tabla rasa no hizo dice bueno ahora todo el mundo tiene que ser budista para nada si alguien tenía otro tipo de religión los respetaba eso fue yo creo que uno de los grandes aciertos que tuvo este hombre fíjate a lo que estaba diciendo la Historia secreta de los mongoles muy interesante porque se convierte en el libro de referencia casi seguro que lo escribirá godello Godoy fue su tercer hijo varón que es el que se convierte en Gengis Khan eh en Gran Khan en el año mil doscientos veintinueve posiblemente la escribiera o alguien algún escriba él es el que conquista al norte de China para intentar expandir el territorio Yee también era un gran borrachín entonces eso hizo que también hubiera disputas entre los propios hermanos para saber quién era el que continuaba pero se convierte en un libro de referencia similar un poco al cantar del Mio Cid en España similar a la canción de Roland en Francia es decir a la Historia secreta de los mongoles donde datos datos muy precisos incluso algunos peyorativos de Gengis Khan no el que posiblemente sea muy buenas

Voz 0772 46:55 has hablado de esa de ese respeto en la en las creencias religiosas fíjate que es lo mismo que hizo Alejandro Magno pues sí fue conquistando quizá el la el el aspecto principal del éxito que tuvo en ampliar las fronteras es que allá donde iba respetaba las creencias religiosas de de los pueblos que iba conquistando si te parece vamos a escuchar un documental un fragmento de un documental de Canal Historia a ver si lo digo bien porque es profesora de la Universidad Nacional de de Mongolia ya sabes que el mongol no es mi fuerte ella se llama un mal día Otón dar ya no sé si lo ha dicho bien y eso es lo que contaba sobre esos datos que hay para aparecer precisamente el respeto que sentía Gengis Khan por las creencias de los pueblos conquistados

Voz 39 47:42 los Mengele eran muy tolerantes con las diversas religiones su propio carácter pagano era muy ecléctico ya que no les importaba combinar sus creencias atrasa de hecho en la capital del imperio mongol Karakorum sea alzaban que aquí ya es iglesias mezquitas y templos budistas unos contra otros esta tolerancia se convirtió en una de las cartas diplomáticas que Gengis Khan podía jugar sin que en las regiones circundantes tiene de todos conocido ya que asilo procuraba que el can respetaba toda suerte de religiones

Voz 40 48:15 sorprende things Hingis Can podía dominar a los pueblos con la espada sí pero no era capaz de conquistar sus mentes de modo que decidió servirse de la religión obsoleta en Caracol decidió la libertad de culto

Voz 1377 48:30 son los representantes de las diversas concesiones

Voz 40 48:33 las

Voz 31 48:37 pensaba que sí

Voz 40 48:39 los pobladores de las tierras conquistadas se mostrarían menos hostiles con los mongoles como de modo que su dominio militar se prolongaría mediante la religión de los dominados durante muchos años

Voz 0772 49:02 imaginamos que ese corpus de creencias que aunaba muchos de los pensamientos de de las tribus que iba dominante de los pueblos que iba dominando Gengis Khan Jesús digo como digo que también aportarían datos para para reforzar su presencia en el en el trono porque todo este tipo de de protagonistas de la Historia todo este tipo de personajes de alguna forma siempre ellos se sienten como señalados por el dedo de la divinidad para ser protagonistas de la historia que les toca vivir no

Voz 6 49:31 si él se lo es consideraba tenebrosa que tuvo todas las opciones de haber muerto muy joven no porque muy pronto y de rap tan convierten en esclavo su archienemigo notar tu gay con el que al final tiene una una batalla y la gana al ganar todos los enfrentamientos bélicos que él tiene entonces tenía todas las opciones de haber muerto porque era una persona incómoda encarecerá un descendiente de reyes de Cannes por lo tanto pues había que eliminarle eso para que él tuvo la habilidad de eliminar a sus enemigos y él una de las cosas buenas que le atribuyen sus biógrafos y ahí están los datos es que dominaba muy bien la guerra psicológica y la guerra bacteriológica es muy importante también terror lo encuentran Alterio lógica si bacteriológica porque es utilizando por ejemplo cuerpos en descomposición cuerpos que por ejemplo estaban tenían peste lo que hacías que lo está y no lo catapulta es las lanzaba directamente al otro lado de la muralla creaba una epidemia en el interior de estaban todos hechos polvo es cuando entraba sea eso él lo crea sí sí sí

Voz 0772 50:30 también también se contamina haría

Voz 6 50:32 ellos alguno sí pero ya me imagino que buscaré a aquellos que eran desechables evidentemente pero eso lo utiliza ese saben que les funcionó porque tras vosotros que ahora tiene voz el cubo la fregona la les

Voz 0772 50:44 día ya ahora bollo de todo el rato porque sabían que él

Voz 6 50:47 contacto con una de etc nada animal no que estaba contaminado fuera de de lo que fuera no fuera de tifus fuera de peste generaba una mortandad tremenda entonces utilizaba pues los asedios por matarles de hambre que muriera antes pero también utilizaba esta esta guerra pero lógica por utilizar un término como más convencional psicológica porque la CIA siempre unas matanzas horrorosas de tal manera que el pueblo que estaba al lado o la fortificación que estaba cerca se rendían automáticamente para que no les hiciera lo mismo que estaban haciendo en el sitio donde habían devastado aquello y eso psicológicamente funcionaba una de las características esos muy el penacho resaltar lo es que ellos aparte de que hacían de algunas sangrientas horribles Si alguien era de sangre real no corría la sangre tenían métodos para que no hubiera sangre porque ellos consideraban que la sangre donde estaba la fuente de la vida en todas tanto a dirigentes internos suyos mongoles como tártaros como chinos siempre se les ejecutaba de tal manera que no sale a la sangre José les partió el espinazo o se les envolvían una esterilla hay pasaban los caballos por encima o se les de repetía por ejemplo como hizo con uno de sus archienemigo es también plata fundida en sus ojos en sus oídos ese tipo o se les servía en agua caliente todo esto que es totalmente sádico era para evitar

Voz 1 52:07 mira que hubiera Sangre fácil que juzgarle

Voz 6 52:10 claro sí pero no no él quería que hubiera un sufrimiento el que hubiera un escarmiento él quería que este efecto psicológico fuera totalmente trascendente y lo conseguí

Voz 0772 52:20 es uno de esos de esos aspectos no que hemos comentado en varias ocasiones aquí ahora contiguo Jesús Callejo en este Cronovisor hablando de de esa crueldad esa barbaridad en muchos de los estos de de Gengis Khan en el siglo XIII no no otro protagonista vamos a escuchar otra vez a Eduardo Gil Bera autor de esta novela cuando el mundo era mio que no habla precisamente de esos detalles

Voz 22 52:41 bárbaro en el sentido extranjero es extraño a nuestro a nuestra forma de ser de en fin sedentaria pero hay muchos valores que son comunes de lealtad de de heroísmo de libertad que están en manos de una manera también te fascinante poder además que efectivamente tuvieron lugar en una situación excepcional en el mundo no fue tan bárbaro como lo podemos imaginarlo no fue muchísimo más porque fue esa absolutamente de de otra dimensión tanto física como moral era eh era otro mundo el que les perteneció a él el que él tuvo no bueno es una es es es asomarse a la ventana de ese mundo no que fin que nos asombra

Voz 0772 53:30 casi como decía está Autor Eduardo Gil Bera no no llegamos a entender no con las estructuras mentales que tenemos en el siglo XXI

Voz 42 53:38 para acercarnos un poco a comprender cómo

Voz 0772 53:42 era la el pensamiento de Gengis Kan

Voz 29 53:44 la barbarie que él extendió pero que hizo

Voz 0772 53:47 estimo será la normalidad en en aquella época porque aquí en en Europa tampoco nos en no os lastra hayamos así tan de una manera menos liviana no

Voz 6 53:57 era era la época es verdad que este siglo a nivel cuantitativo fue de de los y los más sangrientos no dice que el más sangriento todos hasta el siglo XX por ejemplo Juan Antonio Cebrián uno de los estudios que hizo sobre Gengis Khan así lo lo afirmaba ya sabes que le gustaba llevar un recuento de todo tipo de víctimas ya es cierto lo estamos contando claro no sólo las que el Matas traslado de que esto es de Oriente en Occidente en Europa estamos en la edad media de unos la estábamos finas

Voz 0772 54:24 comienzo de las Cruzadas de la división de Europa hay mucho