La Script Matinal: Cannes: entre el lujo y el cine anticapitalista (19/05/2018)

Voz 1457 00:21 hoy termina el Festival de Cannes con El Quijote de Terry Gilliam su película maldita que por fin hoy verá la luz

Voz 2 00:31 si te la Mancha Torres Clotas nos a EE

Voz 1463 00:35 haremos un repaso en las quinielas de una sección oficial muy política en la que la película italiana Lázaro Felice de Alice Drogba AJER tiene muchas posibilidades Sergi López es uno de los protagonistas de esta fábula sobre la explotación

Voz 3 00:48 es una película que poéticamente habla del poder de cómo se ejerce de de cómo las ganas de poder pase muchas veces por encima y como una lección que no aprendemos nunca los humanos no

Voz 1 00:58 se estarán esta Dalí por Khan ha pasado fan sólo Godard Lars Von

Voz 1457 01:02 triller la directora Arantxa Echevarria que debuta por todo lo alto con Carmen y Lola una historia de amor de dos gitanas lesbianas

Voz 4 01:10 es el primer amor en este mundo tan difícil no llevan pocos expire Ana no está escápula de todas las Montes y pensé por qué no una Romeo y una Julieta no

Voz 1463 01:19 después de siete décadas de festival en el que sólo una mujer ha ganado la Palma de Oro de Champions el piano hace veinticinco años el feminismo sea instalado en la Croisette la directora catalana Carla Simón ha recibido el premio a mejor directora joven de dos mil diecisiete en una sección patrocinada por Salma Hayek gesto con mucho valor para ella

Voz 5 01:38 decir tiempos pueden no ser realmente se puede decir joven mujer diez pero me la película no entonces yo creo que eso es como que esa energía ha ido pegando las de una otra no oí las mujeres jóvenes que están haciendo cine pues también confían en que se

Voz 1463 01:54 muy bien por supuesto hablaremos de los estrenos de la semana entre ellos el regreso de The Pool el héroe más vasto de Marvel ya tiene secuela Puyo mascota recién en televisión se acaba de estrenar la segunda temporada de por trece razones la serie de Netflix que ha abierto una gran conversación social

Voz 1322 02:12 sobre el acoso escolar el suicidio adolescentes

Voz 6 02:15 el y como yo lo veo existen dos tipos de muerte pero si no tienes suerte

Voz 7 02:20 muelles un poco

Voz 8 02:30 a ver play

Voz 10 03:11 hola qué tal buenos días hoy hacemos La Script desde el festival de Cannes donde esta tarde a partir de las siete y media conoceremos el palmarés de esta edición Pepa

Voz 1463 03:20 la buenos días o la guerra buenos días sí pero antes de hablar del palmarés pues si por fin se estrena la película de Terry Gilliam el hombre que mató a Don Quijote

Voz 11 03:29 en su hijo

Voz 12 03:32 París tras

Voz 1457 03:47 con Jonathan Price en el papel de El Quijote y Adam Driver interpretada director de cine una suerte de álter ego de Terry Gilliam que entra en un túnel de locura y disparate para hacer una película sobre el héroe de Cervantes

Voz 1463 04:01 es una película que casi acaba matando al propio Terry Gilliam que lleva veinte años intentando levantar este proyecto contra viento marea procesos judiciales y hasta un amago de infarto cerebral es la película de clausura como decíamos esta noche a partir de las once y diez haremos un tramo especial de Cannes después de el hora25 en el que hablaremos de esta película y también habremos entrevistado para entonces a Terry Gilliam

Voz 1457 04:25 ahora vamos con el top ten de Cannes dos mil dieciocho

Voz 14 04:29 no

Voz 1457 04:37 escuchamos a Vanessa Paradis que ayer fue protagonista de la película más abucheada del festival titulada un cuchillo en el corazón del director Jan González es un delirante thriller ambientado en el mundo del porno de los setenta hubo deserciones en masa abucheos Ci mutilaciones genitales

Voz 1463 04:54 es un ejemplo de la cuota francesa que siempre impone el festival que este año se ha caracterizado por la escasez de estrellas ir el enfoque muy político de las películas

Voz 1457 05:02 empezamos por las estrellas Jan sólo la precuela de la juventud del personaje Harrison Ford se ha estrenado ya en Cannes ha pasado sin pena ni gloria la estrella más potente de este spin off es Emilia Clarke en la Khaleesi de Juego de Tronos el actor que se dejan solo es Alden en reírse no tiene el carisma de Harrison Ford

Voz 1463 05:21 su compañera de batallas es Emilia Clarke a la que preguntábamos qué tienen en común estas dos mujeres

Voz 15 05:26 a mí me las han han hay muchas

Voz 1322 05:31 similitudes básicamente que las dos son lideresa son dos supervivientes y han vivido mucho pero creo que podemos ver que en el caso de Khaleesi ha sufrido mucho más ha evolucionado más no tanto el personaje dejan solos y bueno además se parecen en que lloras interpreto a las dos

Voz 1457 05:47 a las mujeres y el feminismo en efecto han sido tema central del certamen la pasada semana ochenta y ocho mujeres cineastas que han pasado por este festival a lo largo de los años directoras actrices y técnicas se hicieron una foto de familia emocionante es un gesto en el que querían reclamar igualdad real en la hindúes

Voz 1463 06:06 Trío una de las mujeres más activas en estas reivindicaciones Salma Hayek que lleva cuatro años organizando actividades encuentros y premios para cineastas este año la directora catalana Karra Simón ha recibido el premio de Mejor directora joven de dos mil diecisiete por verano mil novecientos noventa y tres que nos decía estaba encantada pero que este tema de la igualdad debe materializarse de verdad

Voz 5 06:27 yo creo que es muy bueno pero no es suficiente no sea el finales como entonces yo creo que está muy bien que se hable de ello pero hay que ponerlo en práctica no yo siempre digo que creo que hay que poner políticas que ayuden

Voz 6 06:42 durante un tiempo

Voz 5 06:44 que haya más mujeres haciendo cine y al final pues lo normal sería llegar a que un momento pues si somos la mitad del mundo José a mitad de historias contadas pues mujer

Voz 1463 06:53 otra nueva directora ha llegado a Cannes

Voz 1457 06:56 ancha Echevarría que a sus cuarenta y ocho años debuta en la dirección del largometraje con la historia de amor de dos adolescentes gitanas la película se titula Carmen y Lola

Voz 16 07:06 todo apunta mucho el rollo de instituto mucho rollo libro pero al titular el deterioro de moda ninguno siempre está con lo mismo que el caso estamos

Voz 1 07:15 va Paco para deja a ningún sitio hijo debe barría arriesgado cuatro años trabajando con

Voz 1463 07:24 la comunidad gitana con las mujeres lesbianas de esta comunidad que le han contado de primera mano los problemas de exclusión de rechazo la directora ha hecho la película desde el respeto dentro de la comunidad con actores no profesionales y el mayor problema fue precisamente encontrar a las protagonistas muchas jóvenes querían hacerlo hicieron pruebas a casi novecientas adonde

Voz 1322 07:44 en de Yago de amiga yo deprima

Voz 4 07:46 ya de día de plata no te importaría arte con una chica sí pero déjame que pida permiso a mis padres no que no me deja ver que que va a ser de mí que soy como cita cada una chica cita jazz se cambiar su vida ya no quién va a querer una casa así con una chica que ha salido una a una de besándose con otra intenté hablar con los padres

Voz 1457 08:10 me quería pero la abuela no centramos en la parte competitiva la directora italiana Alicia bajen eh es firme candidata a la Palma de Oro por su película Lázaro Felice

Voz 17 08:23 no

Voz 15 08:28 qué han hecho me impacta más que

Voz 18 08:32 es una fábula sobre la explotación la crueldad humana pero con una mirada muy poética muy esperanzadora la posibilidad

Voz 8 08:40 la de la bonita no en un relevo de contar el Axel Caldera

Voz 1322 08:44 es la posibilidad de la bondad no queríamos contar la búsqueda de la bondad sino su posibilidad cíclicamente muere en este sentido el personaje de Lázaro como modo de ser no es indemne al tiempo has a través de tiempo vuelve constantemente ninguna posibilidad de bondad que todos podamos

Voz 1457 09:02 que fue el Cannes siempre destaca la importancia de que

Voz 1463 09:06 sus películas contacten hablen del mundo

Voz 1457 09:08 actual de su complejidad y la verdad es que sí que ha habido grandes películas en este certamen sobre la exclusión y la crueldad del capitalismo

Voz 1463 09:16 queremos destacar otra película italiana la del director de Gomorra Matteo Garrone que se titula

Voz 19 09:34 está ambientada en el sur en la Italia olvidada hay retoma una historia real de un cuidador de perros que torturó hasta la muerte a un matón de su pueblo ante el acoso y el maltrato constante que sufre

Voz 1457 09:43 Nuria es una película muy violenta muy bella que se relaciona con el miedo de los ciudadanos el auge de la extrema derecha además está rodada en un pueblo del sur casi fantasmal

Voz 1 09:55 qué es

Voz 20 09:57 un lugar mágico pero la razón por la que fue por ser chef un lugar que podía representar la entidad del western a la frontera que puede ejemplificar la metáfora de la sociedad en la que vivir en la ochenta a incluir vivía

Voz 1463 10:09 también entre las favoritas de la crítica está el libro de las imágenes de Godard que a sus ochenta y siete años sigue al pie del cañón es una película experimental casi un collage con imágenes de cine del mundo actual el maestro de la Nouvelle Vague tiene una rueda de prensa desde su teléfono móvil y habló de los temas que le interesan contar

Voz 8 10:27 tú y yo soy

Voz 21 10:30 el fabricante de películas aunque me interesan más los hechos nada a mi edad me interesan los hechos lo que se hace lo que no se hace y las discusiones que se genera

Voz 1457 10:41 lo dejamos aquí el festival decano recordamos que esta noche a las once y iría después del hora25 haremos un tramo de veinte minutos sobre el palmarés de Cannes comentaremos eh cómo ha resultado el Quijote de Terry Gilliam les según empezamos ya con los estrenos de la semana y el primeros de Pool dos con Ryan Reynolds Jos Brolin es la secuela de la película de superhéroes de Marvel fue candidata a los Globos de Oro

Voz 13 11:13 eh

Voz 1463 11:19 Red Bull se estrenó en febrero de dos mil dieciséis y se convirtió en la película no recomendada a menores de dieciocho años más taquillera de la historia con una recaudación de setecientos cincuenta millones de dólares en todo el mundo pero además

Voz 1322 11:33 consiguió ser la primera película de superhéroes con

Voz 1463 11:36 hay naciones a los Globos de Oro por eso había tanta expectación con esta segunda entrega

Voz 1 11:42 estos valores son muy rápida

Voz 22 11:50 Peter algún superponer que quieras destacar no tengo ningún sólo vi el anuncio

Voz 1463 11:55 protagonizada por Ryan Reynolds que además de ponerse las mallas de superhéroe cuñado también es guionista productor de la segunda entrega es un superhéroe distinto a los demás de ahí decía el actor canadiense Madrid su éxito

Voz 1084 12:08 enough Fénix que nuestro debate a Spock

Voz 23 12:11 personaje de moral flexible que no hace el bien sino que lo hace a regañadientes no es virtuoso no es Superman ni Capitán América pero eso le hace único interesante le quieres quieres a un tipo que mete la pata cuando lo que prima es ser perfecto dar la versión mejorada de lo mismo

Voz 1463 12:27 pues este anti héroe un personaje con cáncer con un rostro desfigurado por las cicatrices Se ríe hasta de su sombra servía del guión de la franquicia del resto de personajes de sí mismo mascota con diez Pool dos conserva la sátira en la irreverencia de la primera entrega pero suma un acción extravagante mucho mayor que en esta segunda cinta puesto que su director ahora es David Yates director de John Week atómica que inyectado más dosis de acción a la comedia gamberra

Voz 1 12:58 Chop arisco eres seguro que no eres del universo

Voz 1463 13:02 para esta película de superhéroes tenemos toda una fauna de antagonistas desagradables sin tener un villano principal en una estructura poco vista los guionistas tratan de que el espectador piense que cable es el auténtico villano pero después resulta que forman equipo

Voz 1 13:16 soy cable vengo del futuro y reparto hostias como panes

Voz 1463 13:22 es el actor Josh Brolin que también hace de malo en Infinity Ward otra cinta de Marvel el actor nominado al Oscar ha participado en variedad de películas desde No es país para viejos pasando por sicario y estaba encantado con haberse pasado a los Blockbuster

Voz 21 13:35 esto es lo mejor de la película es que todos ofensivos en estos tiempos de opresión en los que no se puede decir que piensas que algo está mal que no se puede juzgar lo bonito es reírse

Voz 1463 13:49 del pool comienza con Ryan Reynolds rompiéndose en pedazos y resucitando después no es spoiler es el ADN de este antihéroe de moral laxa socarrón descreído una suerte de detective con mallas ajustadas siempre con un comentario mordaz a punto mientras trata de sobrevivir a situaciones grotescas ya está o muy eróticas

Voz 24 14:13 dejamos el universo Marvel y nos entramos en la América real la América de los caballos y del western pero también de la gente sin recursos se titula Lennon Pitt es del británico Andrew Hey cuenta la odisea de

Voz 1 14:27 un chico abandonado por Estados Unidos buscando un hogar la visto Laura Martín

Voz 1322 14:37 en dos mil diez el escritor y músico americano Willy Blood in escribió su tercera novela a la que tituló Lincoln Pitt tiempo más tarde el director británico Andrew Jai director de Weekend de la multipremiada cuarenta y cinco años que le valió la nominación al Oscar a Charlotte Rampling quedó cautivado con el personaje protagonista del libro Charlie un adolescente desarraigado en busca de un hogar tan cautivado que decidió viajar hasta Estados Unidos para convertir la novela en película

Voz 6 15:06 me llamo Charles Thomson

Voz 1 15:08 hacía dónde cómo es encontrado trabajo clase de trabajo

Voz 1322 15:20 cómo se llama este Lino este joven se muda a Portland al noroeste de Estados Unidos todo lo que tiene esa su conflictivo padre muy poco dinero irónicamente es el nieto de todo el dinero del mundo el que protagoniza esta cinta Charlie Plummer ganador del premio Mejor actor emergente en el Festival de Venecia y el actor perfecto para el papel según Andrew Hyde el reparto también cuenta con los veteranos Steve Buscemi y Klose Bindi

Voz 0760 15:49 bueno realmente es que era el mejor para el papel en Nyon vive cuando lo vi dije no hay comparación con los temas es un actor lleno de talento es inteligente muy sensible totalmente entregado a su trabajo y que realmente intenta dar lo mejor de sí mismo en el papel además es capaz de dar cosas insospechadas sobre todo para un chico de a eh

Voz 1322 16:15 en pleno verano Charlie encuentra un hipódromo en el que pasar sus horas vacías allí se convierte en el mozo de cuadra y se hace amigo de un caballo llamado Lino en Pitt un animal que se convierte en su confesor de algún modo en su hogar también descubre con dolor las otras caras de la realidad cuando se le desvela el lado oscuro de las carreras de caballos en el remolque pero tenemos que meter

Voz 1 16:38 dónde lo Lobo llave ello compra pero con qué dinero donde lo guardará semis establos no quiero que vaya a México es un buen caballo buscar la camino coño estás esperando vamos

Voz 1322 16:57 Kinnon Peters todo lo que acompaña al protagonista en un viaje convierte al desarrollo de la cinta en una road movie a pie por un desierto Hinault a caballo porque Charlie no monta ni quiere hacerlo emprende un viaje de huida para evitar que el caballo sea sacrificado pero también un viaje de búsqueda una lucha residente contra la soledad por parte de un joven sin rumbo que lo ha perdido todo salvo su gigantesca fuerza de voluntad y la esperanza de encontrar a su tía la única figura materna de cariño y protección que mantienen sus recuerdos aquellos de los que se alimenta para seguir adelante

Voz 6 17:31 oye crees que podrías darme el número de la tía marcha porque creo que podría ayudarnos podemos cruzarnos

Voz 1322 17:45 tras hablarnos de sexualidad del amor en la vejez el director cambia de nuevo radicalmente su temática en esta película pero lo que mantiene intacto su estilo de narrar su lenguaje cinematográfico destaca por su delicadeza en naturalismo invade tanto su narrativa audiovisual como la interpretación de sus actores así hablaba del orgánicos que son ellos

Voz 0760 18:07 la verdad es que me lo preguntan a menudo y nunca sé qué contestar porque no lo sé será mi personalidad lo que sí te puedo decir es que probablemente dependa mucho de la forma en que ruedo ruedo de una forma muy naturalista me muchos cambios de plano hago escenas muy largas eso permite al actor desarrollar más lo que está haciendo también les doy muchísima libertad no son planos secuencia pero sí son secuencias largas en las que dan pie a una mayor interpretación unidades

Voz 26 18:31 ah no

Voz 1322 18:34 además el director hace uso de planos amplios mantiene la cámara algo alejada de los personajes de forma que el público pueda fijarse en el espacio que les rodea así como en detalles que de otra forma desaparecerían y de este modo considera que obliga al espectador a concentrarse más en el personaje hacer un mayor esfuerzo para acercarse a él trinan Pitt cuenta con muchos temas entremezclados entre sí retrata la América rural y la precariedad en los suburbios pero también encontramos un imperante con pasión una historia sobre un corazón desterrar

Voz 4 19:05 has visto Bob chicos dieron un buen chico no le da miedo el día de trabajo como otros vamos Beat tranquilo ya lo sé ya lo sé que estás emocionando lo hiciste muy bien te lo tiene está contento

Voz 1322 19:25 estás cantando el director pretende que esta historia no deje indiferente y que pueda hacer algún pequeño cambio nosotros a la hora de relacionarnos

Voz 1882 19:34 muy light de Pablo fue lo que me hago

Voz 0760 19:37 realmente es que cuando saliesen del cine se llevarán un recuerdo que la película no se olvidará inmediatamente que llevarán algo de Charlie que sintieran compasión pero sobre todo cariño porel y tal vez que esto facilitase a la gente el querer un poco más a otros abrirse un poco más ver que en el mundo está bien encararse con la gente sentir compasión

Voz 1322 19:57 paisajes infinitos amor Soledad tenacidad así es la historia del chico que atraviesa varios estados para encontrar calor que rompe así con el sueño americano

Voz 26 20:10 eh

Voz 1463 20:13 seguimos con cine independiente con la película Las estrellas de cine no mueren el Liverpool un drama que recorre los altibajos

Voz 1322 20:19 de la relación entre la actriz Gloria Graham

Voz 1463 20:21 el actor Peter Turner

Voz 6 20:25 entonces el vecino verdad tú eres la piscina has visto la película Fiebre del sábado noche le he visto a la he visto tres veces te gusta bailar música disco bueno me gusta bailar prepara una copa entraría a moverte conmigo necesito para Niklas el baile se me preparas una copa en limpió el mayor

Voz 1322 20:55 en mil novecientos setenta y ocho en una pensión de Londres una oscarizada Gloria Graham de cincuenta y cinco años se movía y gesticulaba ante un espejo para preparar su próximo papel sin saber que un joven Peter Turner observaba encandilado su alegría y el desparpajo ella era una famosa actriz de cine negro en el Hollywood de los años cincuenta y él un actor desconocido treinta años más joven que ella si alguien supo de romper tabúes fueron estos dos enamorados para conocer su historia llega a nuestros cines las estrellas de cine no mueren el Liverpool una película basada en las memorias de Peter Turner

Voz 6 21:30 por aquí me encantaría CERT de Julieta Julieta te refieres a la nodriza no que es que soy muy vieja para de Julieta crees que es que soy muy vieja para seis lo que dices no lo son los ciento ocho debido no te diré una cosa te equivocas

Voz 27 21:54 sí mire

Voz 1322 21:57 Jamie Bell y Annette Bening protagonizan esta película que ha costado veinte años de hacer la película está dirigida por Paul Mc Gilligan conocido por el casos Levin y obsesión la película celebra esta intensa relación entre dos personas procedentes de mundos tan distintos aunque los dos estuviesen en el mundo del espectáculo era americana ILD Liverpool el más joven y ella bastante mayor que él

Voz 6 22:25 así que piensas que soy como una especie de Blanes

Voz 22 22:30 cuidado a lo mejor no es verdad

Voz 1322 22:32 a Graham triunfó como hacen fatal en grandes éxitos como cautivos del mal que le valió un Oscar o un lugar solitario pero cayó en desgracia por varios motivos que vemos en la película ella ha sido olvidada con el paso del tiempo pero el director ha querido recuperar su historia para que la gente se asombra con el enigmático personaje que fue ella que sienta lo mismo que sentía Peter al verla sus emociones no pretende que se enamoran de ella pero sí que se interesen por ella y les fascina aunque matiza que la historia es de los dos o diques

Voz 1882 23:05 significa para mí muy sería muy difícil decir eso en una palabra cinco frases a un libro de hecho escrito todo un libro sobre esto yo creo que es por ese motivo pues las relaciones y las conexiones que llegamos a tener en la vida las relaciones significativas realmente nunca terminan pueden cambiar de la vida pueden ayudarte a crecer a evolucionar lo que tú aportas algo en lo que él te aporta tío nos ayuda a comprender quiénes somos el amor no es una cita para tomar un café o dar un paseo por la playa en verano no el amor es algo que realmente añade algo a nuestra vida que nos ayuda a cambiar a revisitar perspectivas a crecer Gloria significa para mi todo esto Imaz creo que realmente ha sido un privilegio para mí del haberla conocido me cambió la vida el impacto que tuvo sobre mí realmente fue enorme y me considero un ser realmente afortunado u ocho Los

Voz 1322 23:55 en el equipo artístico también encontramos a Julie Walters ya Kenneth grana como los padres de él Benin considera que Peter trataba con mucho amor y respeto a gloria aunque también hubo desavenencias pues eran de carácter fuerte y artístico pero que en definitiva se lo pasaron muy bien porque había mucho fuego y pasión entre ellos los dos actores con generan al instante ya han conseguido adornarse como lo hacían Peter y Gloria Peter nos contaba que le diría Gloria ahora mismo Si pudiera

Voz 1 24:24 seis a Hamás

Voz 1882 24:25 bueno que Kelli White Ring ring o la gloria como estas sólo quiero decirte que aún te quiero después de todos estos años que el tiempo que pasamos juntos no lo vas pero lo han convertido en una película y la gente me para por la calle me pregunta fortín la gente te quiere gracias por todo lo que me ha pasado algo no nos queda mucho tiempo gloria es que todas vistas en el cielo yo ahí las hay a cuidarte

Voz 6 24:52 quiero la próxima vez FEM Akcha eh

Voz 27 25:08 y aclara que lleva a cabo

Voz 1457 25:14 abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal chicos buenos días

Voz 1084 25:20 María buenos días esta semana toca hablar de

Voz 1457 25:22 de son muy esperado polémico vuelve a Netflix la segunda temporada del por trece razones vosotros ha visto ya los primeros capítulos

Voz 1084 25:32 sí sí ya está disponible la segunda temporada de por trece razones la serie juvenil pues que se ha convertido en una verdadera revolución un fenómeno y que ponen sobre la mesa problemas reales de los adolescentes como el bullying o el acoso sexual recordemos que la sería arranca con el suicidio de una joven Hannah Baker que toma la decisión de quitarse la vida entre ellas una foto íntima difundida por todo el instituto una amiga que la humilla Un compañero que la acosa sexualmente incluso una violación ante la que el orientador del centro la aconseja que calle todas estas razones la llevan a grabar en unas cintas de caset eh su testimonio y las envía los implicados antes de quitarse la vida

Voz 6 26:09 tal y como yo lo veo existen dos tipos de Marte si tienes suerte vives una vida larga India tu cuerpo deja de funcionar pero si no tienes suerte

Voz 7 26:33 es un otra vez

Voz 6 26:44 hasta que te das cuenta de que ya es demasiado tarde

Voz 0457 26:47 nosotras hemos hecho los deberes ya hemos hablado con los protagonistas y con el creador de la serie Brian Yorke que la primera temporada adaptó el libro homónimo y en esta nueva entrega la historia se centra en el juicio por la muerte de la chica a raíz de la demanda que su madre interpone en el colegio por la permisividad ante el suicidio las agresiones sexuales ganan también mucho peso en las tramas así como el control de armas y como todos estos temas chocan con la brecha generacional entre padres e hijos nos contaba que está encantado con la conversación generada entre jóvenes y mayores con la serie y el poder de los movimientos juveniles como el nueve de Gein contra las

Voz 0760 27:25 creo que la manera en la que la gente joven está dando un paso adelante y tomando el poder usando todas sus voces para decir basta es basta para decir que son tiempos para el cambio especialmente cuando los adultos no están dispuestos a hacerlo es inspirador y en cierto modo podemos ser parte de la conversación incluso contando historias donde la gente tiene diferentes opiniones esos genial mantengamos la conversación permitamos que los jóvenes tengan su propia voz traigan consigo cambios evidentemente

Voz 1457 27:55 no si vais a conformar con las entrevistas también le había dado una vuelta por trece razones en España Keys ha encontrado

Voz 1084 28:02 sí también hemos hablado con dando López creador de obras de teatro como la Edad de la Ira o malditos dieciséis que se atreve con temas pues como la diversidad sexual el acoso y la distancia la incomunicación con los padres y además ha sido profesor de instituto durante diez años por lo que sabe muy bien de lo que habla dándonos contaba que a pesar de estar a favor de series como por trece razones no debería mostrar explícitamente el suicidio como escuchábamos en el primer corte ni presentarlo como una forma de venganza subraya que no debemos quedarnos tampoco en la denuncia a través de las redes sociales que tenemos que ir

Voz 1322 28:33 más allá de una manera llamado

Voz 28 28:36 que todo pero también es una generación que cree que basta con actuar en redes sociales y eso tampoco es cierto acción tiene que ir más allá no hay nos estamos convirtiendo en en una sociedad que ha confundido el quite Art

Voz 18 28:52 no resolvemos nada gracias compañeros hasta la próxima hasta luego María lo

Voz 1457 29:10 ya está aquí el esquí matinal volvemos esta tarde con Carrusel ya a partir de las once de la noche en la antena de la SER con el palmarés de Cannes podría ganar una directora sería las segunda vez en las siete décadas de la historia de este festival sólo ha ocurrido una vez en mil novecientos noventa y tres hace veinticinco años y lo ganó Jane Campion con el piano

Voz 1322 29:32 poco

Voz 6 29:34 un trato cosas que me gustaría hacer mientras toca llevándose la falta

