Hora 25 Deportes: Baño de multitudes rojiblanco (18/05/2018)

el dios Neptuno hay un autobús donde van los jugadores del Atlético de Madrid otro donde van las chicas del Atlético de Madrid que el pasado fin de semana se proclamaron campeones de Liga y ahora dentro de un ratito volveremos allí porque cuando llegue el tiempo de subir al escenario y coger el micrófono la gente espera las palabras de Antoine Griezmann sin duda el punto más noticiable de todos los discursos que pueda haber esta tarde en la plaza de Neptuno a ver qué dice Griezmann si dice algo de su futuro hoy ha comenzado la Final Four de la Euroliga de baloncesto a las nueve en Belgrado juega el Real Madrid su semifinal ante el CSKA de Moscú enseguida vamos a estar allí los madridistas y llegan a la final ya tienen rival porque el Fenerbahce ha ganado siete seis seis siete al Zalgiris de Kaunas en tenis tenemos a Rafa Nadal en las semifinales del torneo de Roma tras un partido durísimo de cuartos de final donde ha derrotado a Follini Nadal está en semifinales no ha podido meterse Pablo Carreño que perdió ante el croata Seeley fútbol hoy hay competición partido de Segunda División A las nueve de la noche interesantísimo Tenerife Sporting de Gijón con la pelea por el ascenso a Primera de por medio pero como siempre en el inicio del no no me pongas me da mucha vuestro mensaje lo de celebrar los títulos con los niños y la familia en el césped hay gente que no lo entiendo hola a todos