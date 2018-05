Sergio Llull: "No hemos sufrido porque hemos sabido controlar el partido"

Voz 1991 00:00 venga ya te está escuchando en El Larguero hola Sergio qué tal estás hola bien muy bien bueno primer paso cumplido ha empezado bien el encuentro diez abajo en el primer cuarto

Voz 1894 00:08 sí bueno sabíamos que no iba a ser fácil ellos tienen un grandísimo equipo A con jugadores con mucho talento juega muy duro pero bueno creo que el equipo ha sabido reponerse de ese primer cuarto y hemos podido hacer nuestro juego oí ganar merecidamente

Voz 1991 00:20 la rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde ese cuando te pones ancho chupar triples madre mía

Voz 1894 00:25 bueno eso es ha seguido entrenando oí iba contenta de estar jugando otra vez a poder haber llevaba al equipo oí haber aportado mi granito de arena

Voz 1991 00:34 al final yo creo que no había sufrido no parece que ellos un poco iban haciendo la goma se acercaban se alejaban de nuevo pero creo que no

Voz 1894 00:39 sufrido mucho no bueno no hemos sufrido porque hemos sabido jugar hemos servido contra el partido yo creo no encontró a un equipo de este nivel no te puedes relajar ni un instante porque aunque ganes de diez quince puntos de pueden volver enseguida no al final creo que todo el equipo de trabajo tanto en defensa como en ataque hemos controlado el rebote y hemos merecido ganar y ahora ya centrados en esa guerra que tenemos el domingo eso sí tenemos un problema con los tiros libres eh sí bueno mejor fallar los hoy guardarlos para eso también hace que bueno si hemos hablado antes del partido para desearle suerte sí y después pues bueno para desearle ánimos si suerte con lo que les quedan en su liga hay poco más

Voz 1991 01:19 el la décima del Madrid contra décima de Obradovic en nuestra Maale por cualquiera los Dolado

Voz 1894 01:24 si no está mal esperemos que caiga de nuestro lado sabemos que no va a ser nada fácil va a ser otra otra guerra vamos a intentar jugar mejor que ellos Si ganar has podido ver algo del partido Fenerbahce hemos visto un trozo porque nos ha pillado con nuestro vídeo vendiendo al campo oí y cambiando no son poco hemos visto poco pero bueno ya los tenemos

Voz 1991 01:45 muy vistos durante el año Pacojo al Tula ultimando

Voz 0699 01:48 no yo quiero preguntarle Sergio muy buenas noches qué significa ti después de lo que has pasado estar aquí y haberte plantado en la final de la Final Four después del partido que has hecho con dieciséis puntos y cinco asistente

Voz 1894 01:59 hacerlo bueno contento como he dicho contento de estar jugando así un año muy duro para mí con esa lesión ocho meses y medio que parecía que no acababa nunca pero bueno creo que hemos hecho un grandísimo trabajo con con toda la gente que trabaja en el Real Madrid Iman apoyado mucho me dado muchas fuerzas Si muy contento de estar aquí es una fina fuera especial y espero que el domingo sea más especial todavía ganándola

Voz 0699 02:20 en cuanto pesa

Voz 1894 02:22 ahora mismo noventa noventa y dos kilos por ahí cuentos perdido perdido unos cinco seis había perdido once kilos cuando estaba tomando sofás porque pierdes mucho músculo igual a recuperar ese músculo oí la fuerza pues me quedan en noventa y dos cuidando bastante de alimentación

Voz 1991 02:39 pues la alimentación la muñeca o no la muñequita están Grace Haditha esos siguen década tanto que va bien gracias mucha suerte basó vistos un abrazo Pacojó pues ha empezado mal lo ha continuado bien no nos ha gustado los tiros libres no hemos sufrido estamos en la final y y es el Fenerbahce que el actual campeón

Voz 0699 03:00 bueno son muchas cosas buena noche lo primero de todo buenas noches han sido yo diría cuatro partidos en un partido porque dependiendo del cuarto que dieras vas viendo partidos diferentes es verdad que el partido ha empezado mal para el Real Madrid con un parcial de treinta puntos encajado en el primer cuarto en el segundo cuarto ha habido un comienzo absolutamente espectacular del Real Madrid eléctrico principalmente con Sergio Llull Jaycee Carroll al comando de las operaciones para darle la vuelta al marcador al descanso aunque por sólo un punto de diferencia el Real Madrid llegaba el descanso hablando por uno el tercer cuarto ha sido otra vez diferente pero anotando pocos puntos el Real Madrid que había encajado treinta en el primero sólo ha encajado diez en el tercero quiero decir ha sido capaz de minimizar los puntos que recibía entre el segundo y el tercer cuarto en el último acuerdo de ataque que daba igual porque al Real Madrid le venía bien meter el partido en esa dinámica es decir muchos partidos en el mismo muy bien jugado por el Real Madrid en momentos claves con mucha cabeza yo diría que a pesar de destacar a Sergio Llull que ha hecho un gran partido Luka Doncic ha estado bien pero que son muchos los jugadores que han estado bien y creo que hoy podemos hablar

Voz 1 04:01 ah sí sí perdona que intervendrá ante mira tengo un deseo desde hace un año que el Real Madrid en las semifinales de esto no esto no no no pero tenía un deseo y es que hace un año metíamos en este momento en el Larguero a Rudy Fernández sí tenía un tono de voz súper triste casi lágrimas en los ojos join me apetecía especialmente que Rudy Fernández pasará por El Larguero Rudy buenas noches hola buenas nuestro muchísimo muy muy diferente ese sentimiento el que tiene seguro al de hace un año

Voz 1854 04:29 sí por supuesto del año pasado pues no pudimos llegar a la final haciendo partidos bastante bastante malo no oí igual hoy la haber no sensaciones que hemos tenido en el partido hemos ir de principio a fin no a eso hemos podido debo llegar a otra final no

Voz 1991 04:48 están escuchando y qué tal buenas noches hola buenas noches lo primero enhorabuena buenos puedo podéis vengar el domingo

Voz 1854 04:55 sí esa es el deporte este tipo de oportunidades no sabemos que que Fenerbahçe es un grandísimo equipo también ha venido muchísima gente a animarles no como suele ser es normal pero pero bueno nosotros sabemos que tenemos opciones sabemos que si jugamos como hoy como equipo yo creo que tenemos puede conseguir la décima así

Voz 1991 05:17 es un partido con alternativas han empezado es más fuerte fuertes luego la última Yago que le tenemos que dejar que es el broche y pues nada es simplemente que ha sido un partido con muchas alternancias pero creo que al final Abhisit mejores no

Voz 1854 05:29 sí yo creo que al final nos hemos puesto como digo yo el mono de trabajo no sobre todo en defensa ellos no han estado a gusto y creo que después ofensivamente también hemos elegido muy buenos lanzamientos a al jugador que estaba en ese momento con buenas sensaciones no hay y creo que lo que no hemos jugado muy bien equipo muy poco ya el domingo vamos que que severa también