Asier de la Iglesia, enfermo de esclerosis múltiple, debutará en ACB con el Delteco GBC

Voz 1104 00:00 el domingo a mediodía Illumbe se va a quedar pequeño porque así era de la Iglesia va a debutar en la Liga ACB con esclerosis múltiple demostrando todo el mundo que se puede ser feliz aunque tengas una enfermera de tipo

Voz 1 00:13 hola Asier qué tal buenas noches hola muy buenas noches con ganas de que llegue ese partido

Voz 2 00:19 sí sí sí sí ya tengo ya bastante nerviosas ansiedad porque llegue el momento oí Iber como es la realidad de la situación y a ver cómo acaba el cuento

Voz 1991 00:32 quién ha visto con buenos ojos te miramos abajo yo no que tengamos chaval con treinta y cinco castañas

Voz 1 00:38 ya chaval Riera sonreir dirigiendo cuya gran chaval nada pero esos careo preveo cómo debíamos mayor eso es el espíritu ha sido ya lo sabes

Voz 2 00:50 si no la al final mucho de lo que se suele decir la típica frase que las no lo que tema alcalde es que tiene ante las situaciones y yo todavía tengo cosas del chaval de mayor también pero bueno

Voz 1991 01:04 oye Asier cómo llega la oportunidad de que Gipuzkoa Guipúzcoa te den la oportunidad de poder jugar con ellos en ACB

Voz 2 01:12 pues bueno yo al final lo conozco desde hace toda la vida desde que salió y a Porfi al entrenador pues hace quince años es bueno en todo o en una conversación que tuvimos hace seis siete meses pues salió la conversación si hacemos esto qué te parece Asier yo pues me parece muy bien hacerlo así esperamos a final de temporada que yo acabo con mi equipo y tampoco quiero dejar a mi equipo y salió una conversación deja así de amistoso si mira al final ha llega este fin de semana Hay a todos nos ha encajado muy bien para hacerlo

Voz 1 01:46 estas ideas suele salir de madrugada entre que entre cañas alcohol no quería acudir

Voz 1991 01:54 bueno lo porque Cañas pueden salir ideas muy buenas o idea muy malas

Voz 2 01:58 si es que no pero esta una bella dice yo ya avisé al club te iba a ser a situaciones muy bonita que es una cosa única que es muy difícil de realizar es muy difícil de hallar una opción de una persona con una discapacidad la verdad es que no lo fiche solo porque tiene una discapacidad física como un altavoz que es lo que estábamos buscando pero si la realidad también es que la temporada que hecho en Liga Eva pues es el segundo más me lo de todos los equipos con mucho jugador americano teniendo la situación que tengo a parte de la enfermedad veinticinco años llevando cuatro años fuera de las ligas que son ya medio profesionales a nivel estatal después de cinco años sin haber guay volver y hacer lo que he hecho pues al final tiene su parte también de reconocimiento a nivel baloncestístico no sólo también la propia enfermedad centros ha salido pues redondo y el boom nunca ha habido lo que llevo tres días les increíble de qué me manda mensajes que tiene la enfermedad comió enfermedades pues al final son los que me da el las ganas de seguir haciendo estas cosas porque tengo mensajes de gente que que prohibe una entrevista una entrevista parece que le le arregla Buendía que le a cambio de ver la actitud de la vida ánimos eso es importante eso es lo importante

Voz 1991 03:18 Asier es que yo creo que eso es lo que hay que hacer no es es muy duro uno sufre dolores empieza a notar unas limitaciones que hasta hace unos años no sabía qué era pero creo que mandas un gran mensaje con la gente que tiene una enfermedad como la tuya o similar que es degenerativa el no estés quieto no está escrito porque es peor porque se va a acelerar Se puede luchar contra la enfermedad ese pueden hacer actividades deportivas siempre con precaución y dentro de un entorno controlado lógicamente pero no te no te quedes en casa parado no

Voz 2 03:52 sí cada uno tiene que saber lo que pueda hacer oí la situación porque tiene yo siempre es lo que más presión además digo a la gente es que que te te preocupes está preocupado de lo que en este momento tienes no te preocupes de lo que te va a pasar yo siempre digo nosotros nos van a pasar muchas cosas en teoría pero es la teoría también hay ferias aunque sea poca de que no te pase nada yo te digo mi padre que tiene ahora sesenta y tres años no estaba pensando cuando van a un cáncer que la medida que detectan está viviendo normal si pensar que le puede pasar lo mismo unos lo malo es que es muy difícil y la gente le cuesta él no pensar que tiene una enfermedad que va perdiendo cualidades físicas y cualidades de todo tipo entonces la gente está preocupado lo quedado pasar y lo mucha gente estando muy bien está mal psicológicamente porque piensa lo que le va a pasar está muy preocupado ahí creo que la actitud ante eso Giuseppe di cuento en todas las charlas quedó y el que es feliz no es que tiene una vida perfecta maravillosa que es felices que se fija en las cosas que tiene buenas en el día había pues sí eso es lo que yo lo si pero digo te yo digo fácil pero también sé que es difícil sí vale situaciones ver eso pero al final todos no escribamos físicamente nos cuidamos la alimentación y muchas veces no trabajamos la mentalidad si también es es trabajaba ley hay que bueno pues encajar en encontrar gente que te ayude Hay creo que es importante encontrar cada uno que nos pueda ayudar en que en Paquita con nosotros sí que nos ayude a llevar una enfermera de estas pues de un modo lo mejor posible

Voz 1991 05:28 cómo estudiaría porque me imagino que al margen del entrenamiento normal de baloncesto tú tienes que tener otro tipo de entrenamiento vaya de mal entre comillas para ralentizar lo máximo tu enfermedad no

Voz 2 05:40 bueno pues eso es decir tú al nadie aunque me tome la medicación que tengo es que estoy múltiple sino me cuidas a las demás cosas donde digo que el que llevaron a enfermedades como el trabajo en equipo en un equipo cuando cuando juego al hacer caso al preparador físico hacer caso al dietista de hacer caso al entrenador en este caso tenga Maceda acaso a tomar dos pastillas y luego tengo que hacer caso pues hay momentos que son buenos para para la enfermedad mirarme el peso pues hacer actividad física también hacer otros yo no hago yoga pero yoga haciendo estas cosas está demostrado que son buenas no fumar no beber intento hacer es como cuando hacía deporte pues al final el trabajo en equipo y en la enfermedad también cuidar la alimentación fumas bebes aunque te tomas la pastilla la pastilla no va a ser efectiva bueno pues es hay que conjunta dar para para para crear la mejor pues la mayor probabilidad de que te vaya bien enfermedad no quiere decir que aunque hagas esto no te baila la enfermedad mal pero bueno si te cuidas creo que tienes más porcentaje que te vaya bien

Voz 1 06:47 por qué no me lo vas a jugar con el nueve con el nueve por algo en concreto

Voz 2 06:53 normalmente jugó el cuatro el nueve y el quince porque el cambia de muchos equipos pues al final no puedes jugar siempre con el mismo porque vas a un equipo al que toca y este año llegué al equipo que llamaron te números el nueve y el quince y quince está ocupado pues venga nueve nueve

Voz 1991 07:08 para nada además basa debutar o vas a jugar este partido contra un clásico hongos el Joventut de Badalona oye que también un poquito más de romanticismo el tema no

Voz 2 07:17 sí yo siempre desde niño he sido como yo es del Estudiantes así que estoy que sea al ser de aquí pues al final clubs que cuida la cantera hay que ser preocupan pues aún cual nacional pues siempre le hace ilusión y siempre le gustan y la verdad que es una de las cosas que con la noticia del fichaje pues que cuando la anunció que me había fichado pues Bel que el Joventut mandaba pues escribía Daniel que señalaba el Iberostar Tenerife el Fuenlabrada Carlos Suárez muchos jugadores pues que fue algo que me gustó mucho que la gente no sólo la propia gente la enfermedad le hace mucha ilusión que yo juegue ACB que vea gente profesional y los demás equipos que hayan alegrado y que quieran pues eso y contribuir a la a dar a darme pues eso lo que estamos buscando que es que la gente se apagó las levantados que buscaba

Voz 1991 08:16 ahora le dijo a Ramajo que haga la última pero claro si yo me imagino que mucha gente estará en casa preguntando cómo puede jugar al baloncesto teniendo esclerosis múltiple y como decía Ramajo un cuarenta por ciento de discapacidad como puedes jugar al basket y encima hacerlo también

Voz 2 08:31 bueno lo difícil es que tengo a la mayor la discapacidad que tengo para jugar al baloncesto las otras cosas que tengo pues eso para otra para otras cosas de la vida pues es el no sentir las manos y los pies la sensibilidad el noventa por ciento que tengo Cécilia pérdida cualquiera que jugador de esto sabe que va a meter canastas pues hay que sentir balón pues bueno mucho entrenamiento mental mucha concentración y durante los últimos seis años pues adecuar ni físico al año siempre cuentos de antes hacía diez cosas bien jugaba fiel haciendo las cosas bien yo hago tres penó bien asiento hacer excelente se complicó la vida hago esas tres cositas muy bien si con eso sí jugando a baloncesto

Voz 1991 09:15 juegue y además con diecisiete coma tres puntos por partido y trece coma cuatro rebotes casi nada o sea poquita Closas Ramajo

Voz 1104 09:26 pues mira quiero plantearle la cuestión Asier

Voz 3 09:31 que con él

Voz 1104 09:35 cómo está de de de de de nervios en el sentido de que hoy hemos conocido que va a jugar va a debutar en la ACB pero sí lo va a hacer como titular a salir en el quinteto titular porque ha anunciado que lo va a poner de inicio porque igual

Voz 4 09:48 al al final del partido la cosa está muy apretado y no va a tener las narices para poder sacarlo y para para para evitar ya ese jaleo

Voz 1104 09:56 dice lo pongo de inicio no sé si es su cabeza ya está empezando a visualizar cómo puede ser ese momento debutar en hacerme en el quinteto inicial dicen su nombre y de paso gente en en la en la grada

Voz 1991 10:09 en primera pero ante una gira

Voz 1104 10:12 pues sería increíble

Voz 2 10:14 pues es mucho más bonito me gusta más mucho más la opción esa que aunque juegue cinco minutos imagínate al final del partido porque estás durante treinta y cinco minutos una hora sentada banquillo con cuando me va a sacar cuando me va a sacar cuando me va a sacar de esta manera pues voy sobrecalentamiento muy concentrado ya sé que voy a salir el principio de es mucho mejor al final creo que voy a estar menos nervioso aunque hoy cuando suene pues más que siempre digo que lo peor situación cuando toque el balón que voy a ir el modulo de cinco mil personas la tiene que tirarse a quienes van a ser la peor situación yo creo que de aunque es bonita porque veo que la gente quiere que pide y la gente quiere que meta pero siempre va a ser pues eso es lo que va a oír no pone un poquito nervioso yo creo pero bueno saldrán a lo que salga yo Van Lacke dónde te gusta tirar que tú entonces bueno es veo que el equipo también quién me va a buscar muy bueno la que si viene una bien pues tirar ha insinuado pues sólo da el debut el que la gente que tiene la enfermedad vea que se puede ser si se puede seguir adelante y que que yo estoy a disposición de ellos que si alguien necesita hablar y necesita ayuda pues estoy en redes sociales yo estoy en todos lados que estoy aquí para ayudar a los que yo pueda

Voz 1991 11:36 pues ya verás ya verás cuando cojas esa

Voz 5 11:38 la pelotita te claves el triple el abajo

Voz 1991 11:41 aunque te va a caer va a ser monumental si esta carpa no tiraron para no fallar cuando lo hagas para T3 segundos y disfruta ese momento es Asier de la Iglesia ejemplo a seguir disfruta de este partidazo disfruta de este debut en ACB que te lo mereces vale vale muchas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte Ramajo lo tendremos que que contaran Larguero eh

Voz 2 12:05 es contarlo de carros el matinal

Voz 1104 12:09 sí eso es lo primero y lo contaremos con todas las ganas de del mundo por cierto ha habido problemas para conseguir invitaciones para ese partido en Illumbe porque ha calado muy hondo en la sociedad Guipuscuana esta esta iniciativa del del te coge ese con la sede de la iglesia ir muy rápido hoy hablaba con

Voz 6 12:26 el mítico de nuestro baloncesto Fernando Romay

Voz 1104 12:29 se refería a esta a esta situación y decía que más cosas de este tipo tiene caben en el deporte profesional en el baloncesto en nuestro país para copiar porque en en la NBA sigue la verdad que es más gente más habitual para ayudar a la sociedad y que el deporte profesional es hacer que un poquito más a la realidad de nuestra de nuestra vida

Voz 1991 12:47 pues sí hay que aprovechar el altavoz que tiene el mundo del deporte aprovechar estos eventos para luchar contra enfermedades dará a conocer problemas y ayuda a la gente que que lo necesite