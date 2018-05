El Larguero (1ª parte / 18/05/2018): Hablamos con Llull y Rudy y conocemos los detalles de la celebración del Atlético

Voz 1991 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este dieciocho de mayo día en el que se han celebrado las semifinales de la Final Four de la Final Four de la Euroliga en Belgrado no perdemos ni un segundo ha ganado Real Madrid está Marta Casas con protagonista hola Marta qué tal muy buenas

Voz 1509 00:49 hola Yago muy buena noches no perdemos ni un segundo ya te está escuchando el veintitrés del Real Madrid Sergio Llull en una Final Four muy especial para él el primer objetivo ya está conseguido ahora por el Fenerbahçe el domingo ya te está escuchando en El Larguero hola Sergio Canales

Voz 1991 01:02 las hora bien muy bien bueno primer paso cumplido Isona empezado bien el encuentro de diez abajo en el primer cuarto

Voz 1991 01:21 la rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde ese cuando te pones a enchufar triples madre mía

Voz 1894 01:26 bueno eso ha seguido entrenando oí iba contento de estar jugando otra vez a poder a ver yo hablar equipo oí haber aportado mi granito de arena

Voz 1991 01:34 muy al final yo creo que no haber sufrido no parece que ellos un poco iban haciendo la goma se acercaban alejaban de nuevo pero creo que no

Voz 1894 01:39 sufrido mucho no bueno hemos sufrido porque hemos sabido jugar hemos sabido contra el partido yo creo no contra un equipo de este nivel no te puedes relajar ni un instante porque aunque ganes de diez quince puntos te pueden volver enseguida no al final creo que todo el equipo de grandísimo trabajo tanto en defensa como en ataque hemos controlado el rebote y hemos merecido ganar y ahora ya centrados en esa guerra que tenemos el domingo universo si tenemos

Voz 1991 02:01 a los tiros libres eh

Voz 1991 02:07 así el Chacho buenos

Voz 1894 02:10 sí hemos hablado antes del partido para desearle suerte y después pues bueno para desearle ánimos si hay suerte con lo que les quedan en su liga y poco más

Voz 1991 02:20 el la décima del Madrid contra décima de Obradovic no está mal eh por cualquiera los Dolado

Voz 1894 02:24 si no está mal esperemos que caiga de nuestro lado sabemos que no va a ser nada fácil va a ser otra otra guerra no vamos a intentar jugar mejor que ellos Si ganar has podido ver algo él

Voz 1991 02:35 partido Fenerbahce

Voz 1894 02:36 hemos visto un trozo porque nos ha pillado con nuestro vídeo vendiendo al campo oí cambiando no son poco hemos visto poco pero bueno ya los tenemos muy vistos de durante años Pacojo al le tú la última

Voz 1991 02:48 Ana

Voz 0699 02:48 no yo quiero preguntarle Sergio muy buenas noches qué significa Patti después de lo que has pasado estar aquí y haberte plantado en la final de la Final Four después del partido que has hecho con dieciséis puntos y cinco asistente

Voz 1894 02:59 hacerlo bueno contento como he dicho contento de estar jugando así un año muy duro para mí con esa lesión ocho meses y medio que parecía que no acababa nunca pero bueno creo que hemos hecho un grandísimo trabajo con con toda la gente que trabaja en el Real Madrid Iman apoyado mucho me han dado muchas fuerzas Si muy contento de estar aquí es una fina fuera especial y espero que el domingo sea más especial todavía ganándola

Voz 0699 03:20 algunas ramas determinar cuánto pesas

Voz 1894 03:23 ahora mismo noventa noventa y dos kilos por ahí

Voz 0699 03:26 ha perdido

Voz 1894 03:27 He perdido unos cinco seis había perdido once kilos cuando estaba tomando sofás porque pierdes mucho músculo porque igual a recuperar ese músculo oí la fuerza pues me quedan noventa y dos cuidando bastante de alimentación

Voz 2 03:40 pues la alimentación la muñeca no la muñequita están Grace Haditha esos siguen década tanto que va bien

Voz 1991 03:48 un abrazo Pacojó pues ha empezado mal lo ha continuado bien no nos ha gustado los tiros libres no hemos sufrido estamos en la final eh

Voz 0699 03:58 les el Fenerbahce que es el actual campeón bueno son muchas cosas buena noche lo primero de todo buenas noches han sido yo diría cuatro partidos en un partido porque dependiendo del cuarto que hubieras IVAs viendo partidos diferentes es verdad que el partido ha empezado mal para el Real Madrid con un parcial de treinta puntos encajado en el primer cuarto en el segundo cuarto ha habido un comienzo absolutamente espectacular del Real Madrid eléctrico principalmente con Sergio Llull Jaycee Carroll al comando de las operaciones para darle la vuelta al marcador al descanso aunque por sólo un punto de diferencia el Real Madrid llegaba al descanso hablando por uno el tercer cuarto ha sido otra vez diferente pero anotando pocos puntos el Real Madrid que había encajado treinta en el primero sólo ha encajado diez en el tercero quiero decir ha sido capaz de minimizar los puntos que recibía entre el segundo y el tercer cuarto en el último acuerdo ya sido un ataque que daba igual porque al Real Madrid le venía bien meter el partido en esa dinámica es decir muchos partidos en el mismo muy bien jugado por el Real Madrid en momentos claves con mucha cabeza yo diría que a pesar de destacar a Sergio Llull que hecho un gran partido Luka Doncic ha estado bien pero que son muchos los jugadores que han estado bien y creo que hoy podemos hablar

Voz 1509 05:01 no me perdona que interrumpirá el mira tengo un deseo desde hace un año que el Real Madrid en las semifinales de esta Euroliga

Voz 1991 05:10 no esto pero tenía

Voz 1509 05:12 desde hoy es que hace un año metíamos en este momento en el Larguero a Rudy Fernández si tenía un tono de voz súper triste casi lágrimas en los ojos join me apetecía especialmente que Rudy Fernández pasará por El Larguero Rudy buenas noches hola buenas nuestra muchísimo muy muy diferente ese sentimiento el que tiene seis al de hace un año

Voz 1854 05:29 sí por supuesto el año pasado pues no pudimos llegar a la final haciendo partido bastante bastante malo o no oí igual hoy el haber no sensaciones que hemos tenido en el partido hemos ir de principio afín a eso hemos podido pruebo llegar a otra final no

Voz 1509 05:48 Yago te está escuchando hola qué tal buenas

Voz 1991 05:50 a ustedes hola buenas noches primero enhorabuena buenos puedo podéis vengar el domingo

Voz 1854 05:56 si no es a deporte ciudad este tipo de oportunidades no sabemos que que Fenerbahçe es un grandísimo equipo también ha venido muchísima gente a animarles no como suele ser normal pero pero bueno nosotros sabemos que tenemos opciones sabemos que si jugamos como hoy como equipo yo creo que tenemos puede conseguir la décima ha sido

Voz 1991 06:17 es un partido con alternativas han empezado ya es más fuerte fuertes luego Xavi

Voz 1415 06:21 qué le tenemos que dejar que se pues nada

Voz 1991 06:24 pues simplemente que ha sido un partido con muchas alternancias pero creo que al final lo mejor es no

Voz 1854 06:29 sí yo creo que al final nos hemos puesto como digo yo el mono de trabajo no sobre todo en defensa ellos no han estado a gusto y creo que después ofensivamente también hemos elegido muy buenos lanzamientos a al jugador que estaba en ese momento con buenas sensaciones no oí creo que lo hemos jugado muy bien equipo muy poco ya el domingo vamos que que se vea también

Voz 1991 06:51 el Real Madrid y ojalá hablemos por la noche con el título gracias Rudy un abrazo a vosotros no me dices lo contrario cuanto restó noticias que nos ha dejado el día

Voz 1509 07:01 sí ya puedes ir pagando en el vestuario del Real Madrid en la última ante la mirada de Beta y todos los desde el cuerpo técnico pero bueno ya hemos escuchado a Sergio Llull de Rudy Fernández en el largo

Voz 2 07:12 eso es lo lo de la promo que sea cesta de Marta Casas cual es

Voz 1991 07:18 es que hemos sido inalámbricos sabemos lo que es estar en ese momento el tener que pegar de total es que el problema no es que puedo hablar ahora ya ha empezado es decir me tienes que aguantar porque quedan tres minutos para que mide el programa acabas sales sudando como como que no sabes ni promete han caído

Voz 0699 07:34 te digo una cosa ya pero luego cocido presentadores de programas y sabemos lo difícil que es empezar programa de una manera totalmente diferente a como lo tenía claro

Voz 2 07:42 qué pasa tío pero eso estamos estamos algo

Voz 1991 07:47 la suerte que tenemos tuyo que presentamos pruebas también hemos estado el otro lado en entró entonces también entendemos el nombre

Voz 2 07:52 por fin cada suerte que tenemos todos

Voz 1991 07:55 lo de ahora vuelvo contigo que también por aquí Jota Cuspinera o la jota qué tal muy buenas hola buenas y está allí Antoni Daimiel hola Anthony qué tal

Voz 0200 08:02 qué tal buenas noches enseguida estoy con vosotros programón segundo

Voz 1991 08:04 para que cuente el resto de noticias que nos ha dejado el día como por ejemplo que ya sabéis que se disputa este fin de semana la última jornada en primera división seis partidos para mañana a la una de la tarde Celta de Vigo Levante a las cuatro y cuarto Leganés Betis a las seis y media tres encuentros Las Palmas Girona Málaga Getafe y Sevilla Alavés y a las nueve menos cuarto no queda al partido del Real Madrid que juega en el estado de la cerámica contra el Villarreal es la última prueba de Real Madrid antes de disputar la final de la Liga de Campeones además el Atlético de Madrid ha celebrado en las calles de Madrid la consecución este miércoles de la Europa League las tradicionales visitas institucionales han estado en la Comunidad en el Ayuntamiento y luego evidentemente la gran fiesta en en Neptuno donde el gran protagonista sido Fernando Torres en su adiós del conjunto rojiblanco también habido expedida para a Andrés Iniesta en el Camp Nou a nivel más privado con todos los empleados del club han estado ex jugadores e incluso estado también Pau Gasol amigos de de Andrés Iniesta en la gran fiesta a ser este domingo cuando el bueno Andrés vista por última vez la camiseta del del Barça por cierto que el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ya ha tomado su primera decisión nada más llegar al cargo ya ha sido destituir a Victoriano Sánchez Arminio como presidente del Comité Técnico de Árbitros y empieza la renovación total de la federación que falta le hacía porque si Villar llevaba más de treinta años en la presidencia de la Federación Sánchez Arminio llevaba veinticinco años como jefe de los árbitros y evidentemente también necesitaba una renovación en Segunda División digamos a un fin de semana clave y más después de perder hoy el el Sporting de Gijón que ha caído en Tenerife uno cero y esto significa que si gana el Rayo Vallecano su partido gana el Elche también su partido los dos serán automáticamente el Huesca ha dicho el Elche ya le gustaría al Elche el Huesca y Rayo Vallecano si ganan este fin de semana son de forma matemática equipos de de primera división en motociclismo llegamos al Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans hoy San disputado la primera sesión de entrenamientos libres en Moto GP mejor tiempo parado Dovizioso Márquez segundo y Rossi tercero en Moto2 dominio del alemán Slaughter el mejor Espanyol Alex Márquez tercero el pobre en Moto3 eh primero acabó Jorge Martín en tenis Master mil de Roma ganó Rafa Nadal que se va a enfrentar a Novak Djokovic derrota de Pablo Carreño contra Zollitsch en el Giro de Italia se ha disputado la décimo tercera etapa Victoria el italiano vivía ni en la general sin cambios el británico James sigue como líder de la prueba el mejor español sigue siendo Pello Bilbao octava posición a dos cincuenta y cuatro de la maglia rosa ahora así contado todo volvemos al grado

Voz 3 10:38 si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de que lo tienes claro el beso que volvería

Voz 1991 11:10 volvemos a Belgrado Pacojo sigues por ahí verdad Toreno aquí esperado vale porque me hago puertas y análisis del partido de de Madrid gracias

Voz 0699 11:17 España bueno el análisis te lo estaba contando mientras estaban entrando coprotagonista creo que han sido muchos partidos en uno estábamos hablando de las diferencias de un cuarto a otro pero para no extenderme en el análisis que lo van a hacer mucho mejor Antoni Daimiel de Jota Cuspinera que yo voy a dar dato este Real Madrid de la temporada es el Real Madrid de reinventarse o morir lo decía Jota a lo largo de el partido que había hablado con Pablo Laso

Voz 1832 11:39 eso de que lo había dicho que lo eh

Voz 0699 11:42 destacado que es que este Real Madrid haya sido capaz de sobreponerse a todas las adversidades a lo largo de la temporada bueno os voy a dar un dato las lesiones de esta temporada de los jugadores del Real Madrid acumulan doscientos cuarenta y siete partidos de baja arrea doscientos cuarenta y siete partidos de baja entre toda la plantilla del Real Madrid y esa plantilla ha sido capaz de reinventarse de saber acoplarse de cubrir una necesidad desde unos y de otros de plantarse en la Final Four de la Euroliga primero de ganar este partido al CSKA después quiero decir pase lo que pase la reinvención del Real Madrid ya tiene mucho mérito poniéndose en la final contra el Fenerbahce el próximo domingo J concrete queda suben

Voz 1991 12:19 partido de hoy

Voz 1832 12:20 bueno me quedo con el aplomo que ha tenido el Madrid de saber de remontar esa situación difícil del inicio nos han puesto nervioso yo no he visto al Madrid nervioso lo avistó en Madrid desacertados especialmente como hemos visto el tema tiros libres pero que ha tenido muy buen segundo cuarto que una vez que ha metido en el partido ha sido capaz de hacer su juego de combinar transiciones rápidas con situaciones de castigar dentro en los cambios defensivos que tenía que tenía CSKA yo he visto a un Madrid que sin hacer un gran partido ha estado listo para acabar llevando solo y creo además que sin problemas

Voz 1991 12:54 hombre este mucho margen de mejora para la final sobre todo esto

Voz 5 12:57 lo libre Daimiel si en esa línea no yo quizás no no lo podemos relacionar con baloncesto pero sí que normalmente cuando uno falla tanto tiro el dime lo suele pasar mal el Madrid solventado incluso fallando ahí hubiera sido mucho más tranco

Voz 1991 13:09 claro en concepto futbolístico

Voz 0200 13:12 diría que me ha parecido un equipo alemán Real mal

Voz 6 13:14 sí eh muy duro muy consistente firmes

Voz 0200 13:18 descomponerse en ninguna circunstancia esperando el error en muchos casos con una muy buena preparación y guión del partido como han atacado la defensa de coló hoy de Sergio Rodríguez como han incitado al uno contra uno a a Clay Burt

Voz 6 13:31 ah y bueno pues creo que que la experiencia de todas estas Final Four recientes que les les

Voz 0200 13:38 ayudado mucho no ICO la seguridad de un entrenador que sabe manejarse muy bien en estas circunstancias

Voz 1991 13:43 yo tenía dudas o puede tener dudas el propio Llull después de una lesión cómo iba a reaccionar J yo lo he visto y parece que no se ha lesionado parece que no ha habido ningún momento no ha perdido ni ritmo de competición como hablara con Pacojo está más fino y esa muñequita que es mágica no lo ha perdido

Voz 1832 13:59 sí sí es que ya desde el primer día que volvió en ese partido contra Panathinaikos no ya fue asombroso ahora ya encima ya a unos partidos sí lo he visto con bueno pues con el aplomo que ha tenido que ha tenido siempre no a mí me me sorprende como a todos vosotros pero lo importante es que está que está para ayudar ayudar mucho vete tú a saber si sino a ser protagonista de una final

Voz 1991 14:19 Daimiel muchas mandarinas eh

Voz 1832 14:22 que sigan que sigan cayendo no están

Voz 0200 14:24 están muy rica muy bien muy bien muy bien Llull porque la genialidad eso no no se pierde no hay según la el está manejando las las Francia las franjas de tiempo en la pista de manera continuada e las está monitorizado Pablo Laso pero pero bueno e a Suu su inventiva yo creo que su valentía la necesita el Real Madrid no y hoy lo ha demostrado

Voz 1991 14:46 Pacojó además voy a recomendar los compañeros de Real Madrid Televisión hicieron un reportaje durante todo el proceso de recuperación de Sergio Llull

Voz 1832 14:53 lo que lo vean que lo vean porque Molas a eso

Voz 1991 14:56 una idea que desde el principio es Jude Celestin hay desde el momento en que empieza a recuperar operación todo el proceso hasta que vuelvo una cancha es bonito de ver lo recomiendo hizo también demuestra el carácter de de culto que lo conoces perfectamente Pacojó Se sabía que iba a volver pero echan una sorprendidos el nivelazo que ha mostrado nada más volver

Voz 0699 15:14 mira Llull selecciona en el en el momento bueno claro en momento en donde cae pues claro yo recuerdo los gritos de dolor de Sergio Llull en el partido de la selección te juro que lo estoy recordando están poniendo los pelos de punta fuera de eso esa misma noche que yo cruzo un mensaje con él él ya me dice estoy contando los días que me quedan para volver

Voz 1991 15:32 eh

Voz 0699 15:33 creo que no no desveló ninguno de récord y nada de esto y quiero decir Llull es así yo él es un jugador con un espíritu competitivo brutal pero con una cabeza con con una estaba pensando en una cosa que en general le ha pasado al Real Madrid en los últimos partidos que yo creo que también ejemplifica Sergio Llull que es la resurrección el Real Madrid resucitan un play off contra Panathinaikos CBA bajo le barren de del primer partido y resucita a lo bestia hoy en el primer cuarto el CSKA de Moscú la hecho treinta veinte después de eso resucita Sergio Llull después de una lesión brutal vuelve a resucitar quiero decir la reinvención y la resurrección explican un poco poniéndonos así filosóficos lo que es este Real Madrid en esta temporada

Voz 1991 16:14 J sientes con la cabeza si no

Voz 1832 16:16 esa es que todo lo que estoy oyendo lo vamos es la idea que tengo yo no habla hablamos de un Llull que tenía ganas de volver sabemos de su fortaleza mental ha demostrado siempre he aquí el tiene una gran sintonía la tenido siempre y además lo ha dicho abiertamente con el cuerpo de fisioterapeutas médico preparador físico que hay en el en el Madrid que bueno pues que han tenido evidentemente mucho que ver en esa recuperación más allá evidentemente que el gran protagonista de la recuperación él es algo

Voz 1991 16:42 con Etoo Tiko pero yo Daimiel que no que no había pasado nunca que la cuenta oficial de la NBA en Twitter estaba tuitean disponiendo mensajes sobre el partido que está haciendo Doncic saques luego de un partido europeo yo no recuerdo

Voz 0200 16:59 bueno ten en cuenta que si es número uno será un hecho histórico no eh eh cuenta de otro detalle cuando estábamos despidiendo en en Carrusel estaba hablando con Bogdanovic el escolta serbio la pista Luka Doncic in no sé con qué intenciones estarías y simplemente vacaciones au enviado pero Bogdanovic ex jugador de Sacramento que es el equipo que va a elegir en número dos así que a lo mejor ya estaba haciendo también labor de reclutamiento el serbio

Voz 1991 17:25 lo hemos visto en la otra semifinal el Fenerbahce Zalgiris Kaunas más que la cancha había más espectáculo los banquillos porque los dos Brajkovic Vicious era un espectáculo son Zipi Zape Obradovic va más al rollo Pacojó berenjena iraquí creció también ha demostrado carácter el tío

Voz 0699 17:44 no había visto mira mira que he visto porque claro ya te fijas en muchas cosas en los partidos y tal cuando no tienes que narrar lo te fijas en más cosas diferente a lo que están pasando las canchas y claro yo para el banquillo doblado y lo tenía más cerquita que el de ella sigue vicios pero de verdad Saras hoy que es incalificable

Voz 7 18:04 unas broncas unas patadas un unos jaleo con los árbitros

Voz 0699 18:08 jugadores patadas a a la

Voz 7 18:11 a la mesa el el agua volando

Voz 0699 18:13 el banquillo bueno ha sido un ex yo de verdad lo estaba comentando con con Marta durante el encuentro ya estaba diciendo Ojalá lo compañeros de Movistar Plus que son muy buenos hayan tenido una cámara porque el reportaje que pueden sacar del del partido que ha vivido Sarunas Jasikevicius

Voz 1991 18:27 por lo hemos visto ha sido impreso

Voz 0699 18:30 durante creíble Jasikevicius está

Voz 1991 18:32 el digamos en el derecho de pegarle una bronca porque era buenísimo el tío con lo cual el te dice no no es que no puedo no eso si lo hace es porque yo lo he hecho el tío era buenísimo ya está

Voz 0699 18:42 le digo a base de broncas y el equipo se ha ido dos veces del partido y lo ha logrado meter en el tramo final al final ha acabado perdiendo setenta y seis sesenta y siete pero a dos minutos del final lo ha llegado a poner a dos puntos de diferencia no sólo broncas pero quiero decir ese carácter le funciona un equipo el Zalgiris que es un absoluto milagro que me queda con ganas de contarlo en Carrusel no eso fue malo no es oficial la próxima es lo que es oficiales que la próxima flores en Vitoria pero se están pensando muy seriamente en la Euroliga el que la siguiente Final Four pueda ser en Kaunas que es una ciudad muy de baloncesto hice pueda llegar para para meter una fue una gran final allí en en que aún así que Lituania revienta ese pabellón porque realmente es flipante cómo vive Saras y cómo vive Lituania

Voz 1991 19:23 bueno tenemos sonido maravilloso Carlos Ródenas pero que los han puesto tecnología nada más llegar estas son cosas que pasan internas pero que queremos compartir como se la han dado Pacojó un mensaje una foto habían pedido dos líneas para que suene este sonido maravilloso lo que habían puesto eran dos teléfonos del año de Gila de de de la posguerra vamos

Voz 2 19:48 de año minutitos imposible ni que su este esto cuando yo nací cuando te dejas

Voz 1991 19:54 bueno hasta lo podemos colgar el el Mall

Voz 2 19:56 quiero decir no hay que decir que al final se ha solucionado Heuer surge en dos horas y media de

Voz 0699 20:01 pues ir dos ADSL pero cuando hemos llegado nos hemos encontrado dos teléfonos de los años sesenta para emitir ya hemos dicho bueno y no sé qué día es el de los Santos Inocentes en Belgrado pero espero que no sea hoy no es es esto lo que ustedes tienen para tramitar no imposible para aquí no puedo no dos teléfonos lo que nosotros hemos pedido dos líneas de ADSL para transmitir esto bueno y al final afortunadamente pues tenemos dos líneas ADSL a Carlos Ródenas que hace que esto suene posesos galáctico y que seguramente con la al dos líneas de teléfono que teníamos no hubiera sonado galáctico pero estoy seguro de que Ródenas hubiera hecho que sonara no igual pero para transmitir algo

Voz 1991 20:34 los millennials van a saber de lo que hablo pero os acordáis esos teléfonos que estaban con redes cita tal pues esos son modernos hablamos de los que es fruto bueno son cosas internas que también os gusta contar al fin y al cabo hablamos de cierto Obradovic va por la décima Ibradovich J es una pasada que vemos que es un tío con mucho carácter mucho tal pero joder ahí lo tienes este puede conseguir tantas como tiene un club como el Madrid tiene la animal puede superarle

Voz 0699 21:01 además eh tantas como el que más tiene es una leyenda

Voz 1991 21:03 qué barbaridad si se pero hay que dejó el fastidiar la fiesta rosa para la final Fenerbahçe es el actual campeón qué tipo de equipo es que se va a encontrar el Real Madrid

Voz 1832 21:15 con Real Madrid se va a encontrar un equipo muy físico ya lo conocen con con talento porque no sólo es físico es es talento no se va a encontrar un equipo que defiende y además lo ha hecho en el tiempo que yo le he visto muy vete muy agresivo arriesgando al borde de la falta prácticamente constantemente con muchos cambios no les importa cambiar en todo y eso es lo que se va a encontrar en Madrid además del talento de de ataque no entonces va tienen tienen que tienen que saber muy bien Pablo seguro que lo con sus ayudantes lo elabora el Plan de partido tiene que estar muy claro en qué puntos quieren atacar al al Fenerbahce para hacerles daño

Voz 1991 21:52 Daimiel fortalezas y debilidades de Fenerbahce

Voz 0200 21:56 sí coincide en que es un equipo muy duro quizás es un equipo un poco menos profundo que el del año pasado porque Jason Thompson no ha sido un refuerzo a la altura de expedido es verdad que por dentro están ves

Voz 6 22:10 Meli hacen una gran labor pero

Voz 0200 22:13 quizás jugadores fiables fiables maneja siete u ocho lo que pasa que que esta aparición hoy de de Ali de trigo a mente llamado Vidic pues ese ha sido tremenda es un jugador que apenas había contado había hecho dos partidos tres de manera esporádica buenos pero tuvo una lesión de cadera al inicio de temporada y parece que tiene hambre que está en una muy buena condición es un jugador muy peligroso sobre todo para desatascar pero si el Real Madrid está ha preparado para la dureza que tienen ellos en defensa creo que en ataque no tiene nada que envidiar el talento el Real Madrid al de fuera

Voz 1832 22:47 Corbacho Joe

Voz 0699 22:49 yo creo como Daimiel tienen un equipo un punto inferior al del año pasado pero está Obradovic en el banquillo Obradovic sabe sacar zumo de cara a su lado

Voz 1991 22:58 sus potentes pero es que es así

Voz 8 23:01 a ver que es una

Voz 0699 23:03 edad pero cada año que pasa Obradovic es un poco mejor lejos de pararse en la evolución Obradovic sigue evolucionando haciendo cosas distintas sigue ejerciendo un mando en el equipo y una manera de jugar que sabe adaptar el equipo a cualquier partido yo creo que el equipo es un periodo inferior al del año pasado pero obrado visten un plus que además es jugar la Final Four en su casa porque no sólo está rodeado de muchísimos turcos que de los diecisiete mil que caben me atrevería decir que diez doce mil eran hoy de Fenerbahce sino que juegan Belgrado en su casa y eso le da otro plus de motivación para que vaya a preparar el partido como lo vaya a hacer y el Real Madrid se vayan encontrar también un punto más de exigencia de la que se ha encontrado hoy con respecto al cese

Voz 1991 23:47 veremos con qué tal la mente

Voz 0699 23:49 bueno muy bueno en el primer partido excelente y un poco más flojo en el segundo porque las aficiones mayoritarias eran las de Lituania con el Zalguiris Illa del Fenerbahçe del primer partido Mon rusos había apenas mil españoles decían que habían cuarenta pero no no me lo creo porque después de ver en la grada yo creo que eran por lo menos doscientos cincuenta trescientos Spanair los que había aquí bueno pues vamos a jugar la final como

Voz 1991 24:11 esta manera queremos mucho por saco es decir podemos cuarenta hay parecer trescientos

Voz 0699 24:14 no no no no éramos trecientos vi parecíamos mil sonaban pero vamos a jugar la final en Belgrado pero Belgrado va a ser la capital de Turquía ya te lo digo para que la cosa tenga

Voz 1991 24:27 la verdad que se eh J hasta el domingo no estaremos ahí Daniel tú puedes

Voz 0200 24:33 claro que sí fenomenal tumba pues des

Voz 1991 24:36 sí sí

Voz 8 24:38 no no me viene mal la verdad no no no no tenía otra cosa que hacer además el hotel está situado muy cerca de el pabellón el pabellón está situado muy lejos de todo lo demás así que no va a venir muy bien estar donde estamos venir el domingo a a contar esto hice un día de éstos y aquí me quedo con ganas de hacerlo

Voz 0699 24:57 hay que cundía cuentes la historia que el otro día en la tele de tus vecinos y les pueda mandar un saludo sabes

Voz 1415 25:03 sí yo también hice algún día se queda sin Casero Osa sin sin inquilino

Voz 1804 25:07 no por favor avisa otro entrenador no

Voz 2 25:10 no sabes que melón abrir este Daimiel de verdad no te puedes imaginar la desesperada para esa casa hasta

Voz 0200 25:17 también serán súper simpáticos lo los que tengan

Voz 2 25:19 el piso pero de verdad osea yo te quiera tiene casero Forever bueno bueno no creo que me

Voz 0200 25:23 para tantos

Voz 2 25:26 los tantos morosos hueco cuenta la historia

Voz 1991 25:29 porque la gente va a estar va a estar como diciendo yo bueno esto es de que habla no vamos que tienes viviendo a una familia en tu casa que no te paga alquiler

Voz 2 25:37 eso abierto reabiertos menos eso no sí

Voz 0200 25:39 sí es eso de I más D y menos sí sí sí sí sí luego le porque me hicieron la pregunta pues unos años pero cuando pues eh siete u ocho

Voz 1991 25:49 según hicieron una pregunta de cuánto dinero tenga

Voz 0200 25:52 yo y entonces tuve que apoyarlo en eso claramente

Voz 2 25:55 siete u ocho años y Messi Bono

Voz 1991 26:00 eh esto suele fue la resistencia al si revista árbitros que la primera pregunta es cuánto dinero tienes en la cuenta

Voz 2 26:05 claro sí sí sí enseguida me acordé de esto no lo llevaba pero como el cubano acordar en fin con vistas al baloncesto

Voz 1991 26:14 conocéis a Sir de la iglesia juego otro fenómeno bueno el de no sé si conocí la historia de un chaval que tienes pero si es múltiple me han hostigado a los veintinueve años tiene ahora XXXV lleva toda la vida jugando al baloncesto está en Nieva está siendo uno de los mejores de la competición teniendo unos promedios altísimos iba a debutar en ACB este domingo porque de Gipuzkoa Basket la hecho un contrato para que juegue un día en ACB me han dicho que va a salir de inicio porque como la cosas aprieta mucho al final que no quieren arriesgar pero que va a salir en el quinteto inicial y me parece una historia maravillosa

Voz 0699 26:49 es un historiador que queremos contar por eso vamos

Voz 1991 26:52 por ahora en un minuto con Asier de la Iglesia Pacojo Daimiel J muchas gracias a los tres un abrazo la maldita casa casas también por favor hombre que tengo el manillar vamos a hablar de Carlos Ródenas también que las han pasado canutas que un beso para todos un mes mucho eh vamos al lío vamos con la historia de la Iglesia

Voz 18 30:48 el de este fin de semana va a ser un fin de semana especial para un chaval que va a debutar en ACB bueno no tan chavales que ya lleva unos cuantos años en esto el del baloncesto

Voz 1991 31:02 Roberto Ramajo qué tal muy buenas y es un caso muy especial y creo que muy merecido

Voz 19 31:07 sí un caso por súper especial

Voz 20 31:10 ejemplo de superación a una persona que

Voz 19 31:12 que cada vez que hablas con él te da una lección de vida dio una lección de cómo se mire como se debe tomar la vida luego ya asilo el hagamos como el mundo del deporte pues todavía muchísimo más no es un chaval yo Diego chaval porque es que realmente asusté veinticinco años está como un chaval desde hace seis años a los veintinueve se le diagnóstico esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa e mucho seguramente nos hubiésemos hundido y estaríamos pensando en otras cosas más que poder jugar al baloncesto o disfrutar de la vida bueno pues era optó la segunda de las de las opciones no la opción seguramente más complicada de tomar

Voz 21 31:52 para de luchar la de pelear la disfruta

Voz 19 31:54 dar de disfrutar lo que más le gusta del baloncesto podría hacerlo tranquilamente porque había hoy tiene más o menos un cuarenta por ciento de discapacidad y podría jugar a baloncesto pues en categorías adaptadas pero él ha tomado la decisión decisión valiente ya ha dado la razón el tiempo de disfrutar del baloncesto como sede es decir con todas consecuencias con todos con con en el liras pues es semi profesionales o aficionados él juega en Liga Eva Hache una temporada espectacular como tú bien decías antes este fin de semana pasado mañana el domingo a mediodía

Voz 22 32:30 yo se va a quedar pequeño porque

Voz 19 32:32 que así era de la Iglesia va a debutar en la Liga ACB con esclerosis múltiple demostrando todo el mundo que se puede ser feliz aunque tenga una enfermedad de ese tipo

Voz 21 32:42 hola Asier qué tal buenas noches o las buenas noches con ganas de que llegue ese partido

Voz 22 32:48 sí sí sí sí ya tengo ya bastante nerviosas ansiedad porque llegue el momento oí Iber cómo es la realidad de la situación y a ver cómo acaba el cuento

Voz 1991 33:01 esto que con qué buenos ojos te miramos trabajo yo no que te chaval con treinta y cinco castañas

Voz 21 33:07 ya has visto chaval los riesgos sonreir eligiendo muchas esos preveo cómo debíamos mayor eso es el espíritu ha sido ya lo sabes

Voz 22 33:19 si no la al final mucho de lo que se suele decir que la edad no es lo que te marca el DNI

Voz 19 33:25 aquellos que piensan que las situaciones y yo

Voz 22 33:28 todavía tengo cosas del chaval Silicon mayor también pero bueno

Voz 1991 33:33 oye Asier cómo llega la oportunidad de que Gipuzkoa Guipúzcoa te den la oportunidad de poder jugar con ellos en ACB

Voz 22 33:41 bueno yo al final lo conozco desde hace toda la vida desde que salió y a porfiar entrenador también lo conozco hace quince años bueno en una conversación que tuvimos hace seis siete meses pues Sanyo la conversación si hacemos esto qué te parece Asier yo pues me parece muy bien pero así esperamos a final de temporada que lleva a cabo con mi equipo y tampoco quiero dejar a mi equipo y salió una conversación deja así de amistoso si mira al final ha llega este fin de semana Hay a todos nos ha encajado muy bien para hacerlo

Voz 21 34:15 esta idea suele salir de madrugada entre entre cañas y caños alcohol no había entre ellas acudir

Voz 1991 34:23 lo digo porque Cañas pueden salir muy buenas o idea muy malas

Voz 22 34:27 sí no sé yo ya sea el club te iba a ser a situaciones muy bonita que es una cosa única que es muy difícil de realizar el muy difícil de hallar una opción de una persona con una discapacidad que la verdad es que no lo ficha es sólo porque tiene una discapacidad física como un altavoz que es lo que estábamos buscando pueden si la realidad también es que la temporada que hecho en Liga Eva pues es el segundo más pero lo toros equipos con mucho jugador americano teniendo la situación que tengo a parte de la enfermedad veinticinco años llevando cuatro años fuera de Ali las ligas que son ya medio profesionales a nivel estatal después de cinco años sin haber jugado volver y hacer lo que he hecho pues al final tiene su parte también de reconocimiento a nivel baloncestístico no sólo también la propia enfermedad centros ha salido redondo soy el boom nunca ha habido lo que llevo tres días es increíble y a la gente que me manda mensajes que tiene la enfermedad cometió otro tipo de enfermedades pues al final son los que me el las ganas de seguir haciendo estas cosas porque tengo mensajes de gente que que prohíben una entrevista en una entrevista parece que Le le arregla Buendía que le a cambio de verla de la vida y eso es importante eso es lo importante

Voz 1991 35:47 Asier es que yo creo que eso es lo que hay que hacer no es es muy duro y uno sufre dolores empieza a notar unas limitaciones que hasta hace unos años no sabía qué era pero creo que mandas un gran mensaje con la gente que tiene una enfermedad como la tuya o similar que es degenerativa el no estés quieto no está escrito porque es peor porque se va a acelerar Se puede luchar contra la enfermedad ese pueden hacer actividades deportivas siempre con precaución y dentro de un entorno controlado lógicamente pero note no te quedes en casa parado no

Voz 22 36:21 sí cada uno tiene que saber lo que puede hacer reír a partir de ellos siempre es lo que más presión más digo a la gente es que que te te preocupes está preocupado de lo que en este momento tienes no te preocupes de lo que te va a pasar yo siempre digo nosotros nos van a pasar muchas cosas en teoría pero es la teoría también hay procedería aunque sea poca de que no te pase nada yo te digo mi padre que tiene ahora sesenta y tres años no está pensando en cuándo lo va a un cáncer que la gente que detectan estaba viviendo normal si pensar que le puede pasar lo mismo unos lo malo es que es muy difícil y la gente le cuesta él no pensar que tiene enfermedad que va ir perdiendo cualidades físicas y cualidades de todo tipo entonces la gente está preocupado lo quedado pasar y lo mucha gente estando muy bien está mal psicológicamente porque piensa lo que pasa ahí está muy preocupada y creo que la actitud ante eso yo sé predicamento en todas las salas quedó y él que es feliz no es que tiene una vida perfecta maravillosa que es felices que se fija en las cosas que tiene buenas en el día a día pues sí eso es lo que yo lo siempre digo que yo digo fácil pero también sé que es difícil que igual en situaciones ver eso pero al final todos nos cuidamos físicamente nos cuidamos la alimentación y muchas veces no trabajamos la mentalidad si también es es trabajaba ley hay que que bueno pues encajar en encontrar gente que te ayude Hay creo que es importante encontrar cada uno que nos pueda ayudar en que empatizar con nosotros sí que nos ayuda a llevar una enfermera de estas pues de un modo lo mejor posible

Voz 1991 37:57 cómo es tu día a día porque me imagino que al margen del entrenamiento normal de baloncesto tú tienes que tener otro tipo de entrenamiento vaya de mal entre comillas para ralentizar lo máximo tu enfermedad no

Voz 22 38:09 bueno pues eso es decir tú al final aunque me tome la medicación que tengo es que estoy múltiple sino me cuida se las demás cosas donde digo que el que llevaron a enfermedades como el trabajo en equipo en un equipo cuando cuando juego así que hacer caso al preparador físico hacer caso al dietista de hacer caso al entrenador en este caso tenga cera acaso vetó tomar dos pastillas y luego tengo que hacer caso pues a alimentos que son

Voz 21 38:36 buenos para para la enfermedad

Voz 22 38:38 el peso pues hacer actividad física también hacer yo no hago yoga pero yoga haciendo estas cosas está demostrado que son buenas no fumar no beber fechas intentó hacer es como cuando hacía deporte pues al final el trabajo en equipo y en la enfermedad también cuidar la alimentación fumas bebes aunque te tomas la pastilla la pastilla no va a ser efectiva entonces bueno pues es hay que conjuntar para para para crear la mejor pues la mayor probabilidad de que te vaya bien enfermedad no quiere decir que aunque hagas esto no te baila la enfermedad mal pero bueno si te cuidas creo que tienes más porcentaje que te vaya bien

Voz 21 39:16 con qué número vas a jugar con nueve con el nueve por algo en concreto

Voz 22 39:22 normalmente jugó el cuatro el nueve y el quince porque también de muchos equipos pues al final no puedes jugar siempre porque basado en equipo y al que toca y este año llegué al equipo que llamaron te números el nueve y el quince y quince está ocupado pues venga Almudena

Voz 1991 39:36 nueve para nada además basa debutar o vas a jugar este partido contra un clásico hongos el Joventut de Badalona oye que también un poquito más de romanticismo el tema no

Voz 22 39:46 sí yo siempre desde niño he sido apoyo del Estudiantes así que estoy que sea al ser de aquí pues al final clubs que cuida la cantera hay que ser preocupan pues aún cual nacional pues siempre le hace ilusión y siempre le gustan las bragas es una de las cosas que con la noticia del fichaje pues que cuando la anunció que me había fichado pues Bel que el Joventut mandaba pues escribía Daniel que señalaba el Iberostar Tenerife el Fuenlabrada Carlos Suárez muchos jugadores pues que fue algo que me gustó mucho que la gente no sólo la propia gente la enfermedad le hace mucha ilusión que yo juegue ACB que a gente profesional y los demás equipos que hayan alegrado y que quiera pues eso y contribuir a la a dar pues eso lo que están buscando que es que la gente

Voz 1991 40:41 sí apagón algo que

Voz 22 40:43 buscaba Gallego

Voz 1991 40:45 ahora le dijo a Ramajo haga la última pero claro si yo me imagino que mucha gente así estará en casa preguntando cómo puede jugar al baloncesto teniendo esclerosis múltiple y como decía Ramajo un cuarenta por ciento de discapacidad como puedes jugar al basket y encima hacerlo también

Voz 22 41:00 bueno lo difícil es que temo a la mayor discapacidad que tengo para jugar a baloncesto las otras cosas que tengo pues eso para otra para otras cosas de la vida pues es el no sentir las manos y los pies la sensibilidad el noventa por ciento que tengo sensibilidad pérdida cualquiera sabe que va a meter canastas pues hay que sentir balón pues bueno mucho entrenamiento mental mucha concentración y durante los últimos seis años pues adecuar mi físico al año siempre cuentos de antes hacía diez cosas bien jugaba fiel haciendo las cosas bien yo hago tres pero bien de le complicó la vida hago esas tres cositas muy bien si con eso sí jugando baloncesto

Voz 1991 41:44 juegue llamadas con diecisiete coma tres puntos por partido y trece coma cuatro rebotes casi nada

Voz 21 41:49 sí estadísticas poquita cosa Ramajo

Voz 23 41:55 pues mira quiero plantearle

Voz 19 41:57 la cuestión Asier y con él y yo planteo como esta de de de de de nervios en el sentir yo de que hoy hemos conocido que va a jugar va a debutar en ACB pero es que lo va a hacer como titular a salir en el quinteto titular porque pisar ya han anunciado que lo va a poner de inicio porque igual al final del partido la cosa está muy apretado y no va a tener las narices para poder sacarlo

Voz 21 42:22 para pavimentar ya S

Voz 19 42:25 la leo dice lo pongo de inicio y no sé si es cabeza ya está empezando a visualizar cómo puede ser ese momento debuta en hacerme en el quinteto inicial su nombre y de paso gente en en la en la grada

Voz 21 42:38 primera primera bola antes una gira increíble

Voz 22 42:43 pues es mucho más bonito me ha me gusta más mucho más la opción esa que aunque juegue cinco minutos imagínate y al final del partido porque estás durante treinta y cinco minutos una hora sentada banquillo con cuando me va a sacar cuando me va a sacar cuando nuevas sacar de esta manera pues hubiera sobrecalentamiento muy concentrado ya sé que voy a salir el principio de es mucho mejor al final creo que voy a estar menos nervioso aunque hoy cuando suene pues más que siempre digo que lo peor situación cuando toque el balón que voy a ir el modulo de cinco mil personas tiradas la tiene que tirarse a tiene a ser la peor situación yo creo que de aunque es bonita porque veo que la gente quiere que pide y la gente quiere que meta pero siempre va a ser pues eso es lo que va a oír no pone un poquito nervioso yo creo pero bueno saldrán a lo que salga yo Balda que te gusta tirar que entonces

Voz 21 43:39 bueno veo que el equipo también

Voz 22 43:41 sí me va a buscar muy bueno la que si viene una bien pues tirará y sino pues sólo da el debut el que la gente que tiene la enfermedad vea que se puede ser sí que se puede seguir adelante y que que yo estoy a disposición de ellos si alguien necesita hablar y necesita ayuda pues estoy en redes sociales yo estoy en todos lados que estoy aquí para ayudar a los que yo pueda

Voz 1991 44:05 pues ya verás ya verás cuando cojas esa pelotita te claves el triple la ovación que te va a caer va a ser monumental

Voz 21 44:12 fiesta esto no tiraron para no fallar cuando lo hagas para T3 segundo si disfrutas momento es Asier de la Iglesia ejemplo a seguir disfruta de este partidazo disfruta de este debut en ACB que te lo mereces vale muchas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte rajó lo tendremos que contar en Larguero eh

Voz 19 44:34 sí sí sí encontrarlo contaremos en Carrusel matinal

Voz 23 44:38 eso es lo primero y lo contaremos

Voz 19 44:41 con todas las ganas de del mundo por cierto ha habido problemas para conseguir invitaciones para ese partido

Voz 21 44:47 porque he estado muy hondo

Voz 19 44:48 a esta esta iniciativa del del te coge ese con la sede de la iglesia ir

Voz 24 44:53 como un apunte muy rápido y hablaba con mítico de nuestro baloncesto Fernando Romay

Voz 19 44:57 hay hice refería a esta a esta situación y decía que más cosas de este tipo tiene caben en el deporte profesional en el baloncesto en nuestro país para copiar porque en en la NBA sigue el dorada que es más ante más habitual para ayudar a la sociedad y que el deporte profesional es hacer que un poquito más a la realidad de nuestra de nuestra vida

Voz 1991 45:16 pues sí hay que aprovechar el altavoz que tiene el mundo del deporte ya aprovechan estos eventos para luchar contra enfermedades dará a conocer problemas y ayudar a gente que que lo necesite gracias

Voz 22 45:27 un abrazo Yago amor con la procesión del colegio

