Mantovani: "Esperemos que me pueda despedir del Leganés desde el campo"

Voz 1 00:00 hola Mantovani qué tal buenas noches hola qué tal muy buenas

Voz 2 00:03 no sé cómo van esas emociones bueno la verdad es que las emociones y a una semana de muchos hemos aquí bueno bastante alto como bastante no nivel muy muy alto pero de las emociones buenas personas

Voz 1991 00:19 has imaginado cómo va a ser este último partido con la camiseta del Leganés mañana

Voz 2 00:24 no imaginar no pero por supuesto que que te vienen cosas atacado en el tema era gente como partido te vienen cosas Si bueno imaginarme el partido en sí no pero sí sé que antes se va se va general mucho que también va generalmente mucho a mí no me mucho después

Voz 1991 00:49 ya sabemos que titular no pero unos minutos en el segundo tiempo si no hay queda expedito y hay que despedirse en el campo

Voz 2 00:55 sí esperemos que sí lo que pasa que he tenido un problema muscular en una de las piernas Si bueno eso fue lo que me hizo ser baja todavía contra una real en las huyó muy minutos de entrar en calor Si bueno poco arrastrando molestias durante la semana pero esperemos que qué manera de este bien y que por lo menos pueda disputar algunos minutos para el agente esas pese a decir con por lo menos de de público

Voz 3 01:22 de Leganés dentro del campo tienes que estar mañana aunque sea cojo macho es que a esto hay que hacerlo desde el césped desde luego que me lo me lo digo es

Voz 1991 01:32 a que si hay que salir a una patas sale una pata pero vamos hay que estar mañana en el campo

Voz 3 01:38 sí sí sí imagínate las ganas que tengo ocho de que uno cinco temporadas en el Leganés

Voz 1991 01:46 yo creo que a lo mejor has vivido segunda B Segunda el ascenso a Primera es decir que lo has vivido todo con este club de la mano de Garitano había llevado vidas paralelas en el leganense

Voz 4 01:58 sí hubo ese vamos en el mismo momento vamos el mismo año oí

Voz 2 02:03 aparte de que pudimos conseguir en el club todos los años y toda nuestra etapa así o juntos hasta el día de de de de marchar son con la vida que encima todo este tiempo que pase junto a él fueron los mejores momentos del club entonces hemos vivido situaciones muy buena ha vivido situaciones únicas Si bueno yo creo que es algo mucho y y encima puede hacerlo de la mano en el mismo entrenador llegado un poquito más de de emoción que es un poquito un poquito más profundo a todo porque son dos vinculaciones muy estrechas al final encima y capitán del equipo y el entrenador así que dos personas muy importante Si bueno por suerte siempre la mano siempre viviendo cosas bonitas así que sí como lo dije en la rueda de prensa pues estar siempre ha sido

Voz 1991 03:00 además cuando un uno a su entrenador decir él representa lo que yo he querido que representen los jugadores de Leganés humildad trabajo y ambición de querer crecer

Voz 4 03:10 con eso está dicho todo no sé sí sí sí sí

Voz 2 03:15 día a día con con Asier siempre ha sido muy bueno no y encima a escuchar ese tipo de palabras que salgan de él cuando es una persona que que para decir emociones sí bastante frío no escuchar de todo ese tipo de cosas por supuesto que te alegra ni de que se entonces son son esos gestos que que bueno que por lo menos eso me voy así como de un además de un gran entrenador desde una gran persona

Voz 1991 03:44 ya imagino que durante estos cinco años tendrá muchísimos buenos momentos pero sí de tuviese que quedar con uno con cuál te quedarías

Voz 2 03:52 bueno de lo que lo conocen estos censo de eso creo que es lo más importante en estos cinco años y diferentes primeros en mi caso era más necesitado con veintinueve y Permira estoy con treinta

Voz 4 04:09 entonces era

Voz 2 04:12 era algo que tenía espinita clavada y que pudo conseguir aquí después de la primera división fue conseguir un sueño que había anhelado pequeño entonces

Voz 1 04:22 dos momentos únicos Konami imaginabas cuando ha fichado por el Leganés un equipo de Segunda B

Voz 1991 04:29 llegas aquí en el tramo final de tu carrera con veintinueve años te imaginabas ser de un equipo capitán de un equipo en Primera División

Voz 2 04:35 no por supuesto no acaba de decir un poco en el final de la carrera pensaba que esto es así determinaba que me quedan algunos años en Segunda B intentando pillar sueño que tenía ahí te das cuenta de que las cosas por aquí es muy poco tiempo te pueden cambiar te pueden cambiar la vida así fue en cinco años me cambió todo un momento que sea un equipo de Segunda B que es partícipe de un gran equipo no piensas que te pues entonces vivir hoy en día lo que estoy viviendo es algo increíble por eso eso lo cuento y es mejor es decir que que día a día y lo más importante día a día intento disfrutarlo oí y hasta el día de hoy que que puedo darle las gracias a a todo y a todos los que han hecho por mí también

Voz 1991 05:26 esa podríamos decir que Leganés estado tus mejores años de los mejores años de tu carrera deportiva no

Voz 2 05:31 si además se fue el club que me ha lanzado poquito a a a conocerme no en España

Voz 3 05:41 dónde va a jugar el ahora te para por Leganés

Voz 2 05:46 el CAR yo ya te para no entonces por Leganés para en el shopping te vas te paran caminando en el barrio en lugar

Voz 4 05:53 es que que antes no veía eh

Voz 2 05:56 ese reconocimiento que te voy de vacaciones y te para la gente cosas que no creía entonces no ha cambiado totalmente nueva vida no ha cambiado para bien bien sino una viviendo cinco años personales muy positivo Si únicos tiene el nacimiento de viste es hijo

Voz 1991 06:12 pues sí cinco años maravillosos en tu vida Martín y ahora qué

Voz 2 06:18 y ahora lo que queda es un incertidumbre pero una incertidumbre muy positivo así que veremos que que es que sucede

Voz 1 06:26 seguir sigue que seguir jugando

Voz 2 06:30 sí sí sí claro si no no es argentino no pudo veremos veremos qué es lo que sucede no se ahora ahora se pueden abrir nuevos horizontes incluso tiene esperar

Voz 3 06:44 no que va o que mi mujer ningún Zapata

Voz 2 06:49 entonces siempre me dijo que tengo que ir me voy contento estoy acostumbrado a volar y me gustaría echar a pique lo más importante el setenta por ciento de vi que es mi familia y mi mujer pues lo tengo solucionado ya que no cómodo en desea

Voz 1991 07:03 pues eso es lo más maravilloso del mundo el estar feliz con la familia lo que menos importa lo sabes tú bien es el sitio lo importante es estar con ellos Martín Mantovani disfruta disfruta de estos últimos minutos con la camiseta del de Leganés enhorabuena por estos cinco años y el conjunto madrileño y nada que te vaya bien el futuro vale

Voz 2 07:24 bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y así será intentaremos disfrutar allí no será mucho mañana

Voz 5 07:29 hasta gracias Martín un abrazo

Voz 2 07:32 engrasar gracias hasta luego