El Larguero (2ª parte / 18/05/2018): Entrevista con Mantovani y una nueva anécdota de Iturralde

el Larguero con Yago de Vega

Voz 2 00:44 pues animados no después de una barbacoa con la familia y la verdad es que el Madrid repite de todos los bueno todo lo que hizo la pasada campaña el anterior cuando consiguió la Champions ante Atlético de Madrid Juventus y en esta ocasión Zidane ha hecho hoy la barbacoa con los futbolistas de su familia en Valdebebas después del entrenamiento la rueda de prensa previa al partido frente al Villarreal a tu pregunta si va a reservar la respuesta es sí yo creo que mañana la lista uno se va a caer alguno de los que va a jugar el próximo fin de semana el próximo sábado día veintiséis en Kiev ante el Liverpool Easy viajan imagino que serán suplentes hombres como Marcelo como Modric como Raphael Varane yo creo que serán titulares Bale Benzema que no puede jugar pero tampoco con su selección con Francia esos me imagino en el once inicial creo que eso Marcelo y hombres como Baraja ni Luka Modric estaba en el banquillo o ni tan siquiera viajarán para jugar el partido frente al Villarreal porque el equipo va a entrenarse el lunes que solía dárselo libre pero va a entrenar después del partido frente al Villarreal eso significa que Hurt jugadores importantes van a estar trabajando ya en Valdebebas y el martes es el Open Media Day el Día de medios para bueno pues obtener las valoraciones de los futbolistas y decidan antes de esa gran final del viaje el jueves

Voz 1991 01:58 hasta aquí hombre es que a estas alturas Herráez lo que importa es que no se fastidié nadie que no se lesionó nadie arriesgar lo mínimo posible al llano porque a corto plazo está la la final de la Champions sino porque además tenemos luego en mundial en el origen o es decir estamos en un momento de la termina de la temporada en el que en contra el Villarreal sería entendible que se hubiese aún Madrid en menos intenso

Voz 2 02:23 vamos a ese llegaron sí bueno aseguró que un balón dividido lo que ocurre es que dicen los futbolistas y los deportistas que cuando vas pensando en no lesión es justo como te lesiones osea que tienes que jugar y hacer tu vida normal no es bueno y creo que es que es verdad y tú al final en tu trabajo está muy lejos de forma y yo creo que se consiente efectivamente coincido contigo sea en no es lo mismo saber que tiene un final de hecho

Voz 1991 02:47 a los que vas a jugar de inicio y que va a ser

Voz 2 02:49 titular en un Mundial con tu selección que que que no que no que sea el mes de octubre noviembre es es evidente y es obvio y Zidane lo ha dicho cuando las cosas iban un poco peor hace unos meses y es hablaba de esos partidos en los que Cristiano no jugaba ahí era reservado por parte de Zidane decía chico yo sé lo que es un Mundial se lo que es jugar un Mundial y es normal que futbolistas como Cristiano estrellas se dosifica en porque quiere está quieren estar bien en la recta final en el Mundial con con su país bueno visto en la sala de prensa de estaba Antón Meana bueno pues muy distendido muy tranquilo y ha hablado de lado que mañana vamos a ver en el campo la presencia de Cristiano Ronaldo ID Carvajal uno se lesionó en el Nou Camp marcando un gol le pisó de forma fortuita Gerard Piqué y otro Carvajal se lesionaba en Munich los dos futbolistas mañana van a tener bastante

Voz 3 03:42 tres minutos en El Madrigal sobre eso ha hablado hoy

Voz 2 03:45 Zidane porque además es importante

Voz 1994 03:47 eh que ellos estén y luego nosotros como siempre yo como entrenador no pienso en en en lo que puede pasar de negativo la lesión estas cosas esto es hace parte de fútbol y nosotros pensamos positivo tenemos que jugar bien un partido mañana porque nos queda un partido es para prepara también la la final el partido no no hay nada que que que hagan plaza el el algún partido de fútbol la intensidad de la ritmo la presión y entonces nosotros contento de poder jugar jugar mañana

Voz 1991 04:23 vamos que lo que quiere es que su equipo compita y sobre todo tener buenas sensaciones de cara a la final de de la Liga de Campeones en no perder la intensidad en ningún momento o no dejar de competir en ningún momento no dejarse llevar definitivamente esto es una prueba final claro que son muchos días

Voz 2 04:36 se desde que el Madrid eliminó al Bayern de Munich han pasado veinte días la finales el día veintiséis y luego llega al Mundial y él fue esta quiere competir Luis hay que mantenerla viva jugar cuanto antes no pero bueno tuvo el partido del Barça que fue un partido bastante intenso también ante el Celta bueno el equipo dio una buena cara al menos en la primera parte de ahora llega el el partido frente al al Villarreal bueno la rueda de prensa me quedo con dos preguntas ha preguntado por el Griezmann si se va al Barça si le preocupa eso ya ha dicho que no y luego otra de nuestro compañero Miguel Ángel Toribio de Radio Marca que ha hecho la pregunta para mí de la rueda de prensa que era el asunto de de Neymar lo que dijo Leo Messi públicamente que sería terrible que algún día Neymar fuera futbolista del Real Madrid que ha dicho que no va a hablar de ningún futbolista que no sea del Real Madrid hasta después de la final como es normal porque ahora está metido en eso pero este año es verano de fichajes este verano que bueno pues en el que Blanco se va a fichar a futbolistas para reforzar la plantilla a uno dirá para que reforzará algo que está funcionando no en los últimos años el Madrid no acudió al mercado metido en en cuatro finales de las últimas cinco disputadas ha ganado tres si va camino de la cuarta tres consecutiva Si gana al Liverpool el día veintiséis pero bueno este año toca

Voz 1991 05:52 y es lo que hay grandes Herráez hasta mañana

Voz 2 05:55 hasta luego previamente Antón Meana

Voz 1991 05:57 dan un autobús ahora mismo en en un punto y ahora entre Madrid y Gijón hola

Voz 1867 06:04 hola qué tal muy buena sólo me estás pues el culo que más o menos más son menos pasando cerca de la provincia de Valladolid

Voz 1991 06:15 pues cuando te queda para llegar a casa antes del bombardeo es horas tres resolver si estás a las casi las cuatro de la mañana en con buena hora para llegar hombre

Voz 4 06:24 el hombre está bien

Voz 1991 06:27 que el como diría Jesús Gallego patrón del fútbol ha empezado a tomar decisiones Luis Rubiales que ya nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol para empezar el estamento arbitral cambia por lo menos el presidente de ese estamento arbitral Meana

Voz 5 06:43 sí me querían Arminio noticia que adelantó Rubianes en el Larguero noche con Manu Carreño es ya no es irse de los árbitros oficialmente sí porque no le ha empezado hoy a través la carta por escrito hecho ha emitido un comunicado Victoriano para dar la bienvenida a Rubiales pero a modo efectivo ya no va a hacer las tienes en el resto temporada ni para dar son jornadas que faltan en Segunda División y para los diferentes partidos de playoff de ascenso que restan en la Federación Española de Fútbol así que en la época de Victoriano que se enmarca triste porque él en las últimas semanas había peleado mucho los votos para Larrea estaba convencido de que la victoria se veía como jefe del fútbol arbitral hasta el año dos mil veinte pero se marcha por la puerta de atrás con un arbitraje dividido con la sensación de que a eso manejado los siglos en los últimos días no ha servido de nada Isabel sabiendo que Rubiales le va a recibir la semana que viene semana reunir pero que ya no tiene ningún tipo de poder en la Federación Española de Fútbol

Voz 1991 07:42 mire Arminio ha tenido sus cosas buenas ha tenido sus cosas malas en los últimos años creo que más cosas malas que buenas pero yo una persona no puede estar veinticinco años en el mismo cargo hay que renovar su puedo entender que cuando las cosas van bien pues hay que seguir con con con el mismo plan y que tire para adelante pero yo creo que con la llegada de Rubiales no va a ser lo único que va a cambiar a la dirección del árbitro G sino que van a cambiar muchísimas otras cosas lo que no puede ser es que Villar hubiese estado treinta y tantos años ambas de treinta y dos años ha estado enfrente de la al frente de la Federación Española de Fútbol Vitor Agnes Victoriano Sánchez Arminio al frente de los árbitros veinticinco años van a cambiar más cosas Meana

Voz 5 08:24 sí para cambiar cosas ha visto las caras con la secretaria general de la Federación con Esther Gascón a ver cómo es esa relación entre Rubiales y la persona que han mandado estos meses la federación con gente como para hacerlo así pero en principio entregas con no debería seguir con Rubiales al frente de la suegra tiene la lectura

Voz 1867 08:43 va a haber cambios en departamentos estratégicos

Voz 5 08:45 gente de comunicación que va a cambiar y mucho porque Rubiales en temas de medios de prensa quiere tener a gente de su confianza habla sobre más Viteral lo normal es que sea Carballo la persona que se ponga al frente del estamento arbitral pero todavía no está al cien por cien decidido y luego deportivo no quieren hacer ningún tipo de mal manos Rubiales está contento con lo que va a renovar en los próximos días también a Fernando Hierro elevar su máxima confianza de hierro y quiere que sea esa persona que mande en la faceta deportiva lo primero de todo es ver a Rubianes el próximo domingo Yago en el Camp Nou para entregar la copa en la Liga al Barça va a ser el debut Rubianes como presidente esta mañana su primer día en Las Rozas el domingo

Voz 1867 09:32 su primer acto oficial tanto de la Copa

Voz 5 09:34 a Iniesta en el sexto el café

Voz 1991 09:37 de qué vamos a hacer ahora con el patrón del fútbol

Voz 5 09:40 no valen portada ahora que hacernos una temporada analizando cómo es el primer año de no cuatro al frente de la Federación y yo creo que es bueno la gente le ha gustado

Voz 1867 09:51 pero bueno seguir con la con la serie

Voz 5 09:53 Rubiales incluso me ha hecho gracia me consta que la gente eso candidatura la cedido hay cosas que le ha gustado cosas que no pero encaja bien eso la crítica radiofónica divertida y seguro que va a formar parte de la serie en la segunda temporada cien por cien

Voz 1991 10:09 pues habrá habrá segunda temporada lo acaba de adelantar Antón Meana en El Larguero en Hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego y con el propio Antón de el patrón del fútbol vamos a decir una nueva era y otras Ángel María Villar llega Luis Rubiales al frente al fútbol español veremos qué es lo que pasa gracias Meana que no hagamos largo o un abrazo y pagos de muy buenas de nuevo quedaría buenas no tenemos un Leganés Betis es a las seis y media va a haber muchos equipos que este fin de semana van a ver como hay jugadores entrenadores que dejan el el club el Leganés es un club que este fin de semana va a despedir creo que a dos muy importantes de dónde vienen y lo que han conseguido además es que han venido de la mano llevan también de la mano

Voz 6 10:56 si una pareja en Leganés que es historia que ha sido en estos cinco años son Asier Garitano el técnico del conjunto minero Martín Mantovani el capitán durante estos últimos cinco años en los que el club ha pasado de Segunda División B a primera división dos permanencia en Primera División además dos ascensos Mantovani ha sido el único jugador que ha estado a las cinco temporadas con Asier Garitano y al igual que el técnico ha estado en todas esta gesta del Leganés fíjate si es importante para el entrenador Mantovani que dijo de él que representa a los jugadores es que él quiere que representen al Leganés no psique

Voz 1991 11:29 con esto no nos da a entender lo importante que ha sido Mantovani para Garitano

Voz 3 11:33 nada no para Mantovani hola y qué tal buenas noches

Voz 1867 11:36 hola qué tal muy buenas noches cómo van esas emociones

Voz 7 11:40 bueno la verdad es que las acciones a una semana de muchas emociones digamos Si bueno lo bastante alto como bastante en un nivel muy muy alto pero de las emociones buenas pues se imagina

Voz 1991 11:54 dado cómo va a ser este último partido con la camiseta del Leganés mañana

Voz 7 11:58 no imaginar no pero por supuesto que que te vienen cosas a Kaká en el tema era gente viene el último partido que te vienen cosas Si bueno imaginarme el partido en sí no pero sí se quedaron retenidos que va se va a generar mucho y que también va general me mucho a mí no me mucho por delante

Voz 1991 12:23 ya sabemos que titular no pero unos minutos en el segundo tiempo si no hay que despedirse hay que despedirse en el campo

Voz 7 12:29 sí esperemos que sí lo que pasa que he tenido un problema muscular en una de las piernas Si bueno eso fue lo que me dice ser baja lo que debía contra la Real en los últimos minutos de la entrar en calor Si bueno poco arrastrando molestias durante la semana pero esperemos que que mañana este este bien y que por lo menos pueda disputar algunos minutos para me la gente esa es la idea es seguir con por lo menos de de público de Leganés dentro del campo

Voz 1991 12:58 tú tienes que estar mañana aunque sea cojo macho que a esto hay que hacerlo desde

Voz 1867 13:03 es algo que me lo acabo me lo dijo

Voz 1991 13:07 a que si hay que salir a una patas se sale una pata pero vamos hay que estar mañana en el campo

Voz 1867 13:12 sí sí sí imagínate las ganas que tengo de imagino cinco

Voz 1991 13:18 temporadas en el Leganés yo creo que es de lo mejor has vivido segunda B Segunda el ascenso a Primera es decir que lo has vivido todo con este club de la mano de Garitano había llevado vidas paralelas en el Leganés eh

Voz 1867 13:32 sigo íbamos en ese momento estábamos él mismo

Voz 7 13:37 ni oí a partir de que pudimos en el club todos los años y toda nuestra etapa nació junto hasta el día de de de marchar son conscientes de la vida que encima en todo este tiempo que pase junto a él fueron los mejores momentos del club entonces hemos vivido situaciones muy buenas yo he vivido situaciones únicas Si bueno yo creo que es algo mucho y encima puedo hacerlo de la mano en el mismo entrenador llega un poquito más de emoción al acto el tema nosotros poquito poquito más profundo a todo porque son dos vinculaciones muy estrechas al final encima el capitán del equipo y el entrenador así que dos persona muy importante Si bueno por suerte siempre de la mano de Benin siempre viviendo cosas bonitas así que la como lo dije en la rueda de prensa puede estar siempre ha sido

Voz 1991 14:34 no además cuando a uno a su entrenador decir él representa lo que yo he querido que representen los jugadores del Leganés humildad trabajo y ambición de querer crecer

Voz 8 14:44 que con eso está dicho todo no sé sí sí sí sí

Voz 7 14:49 el día a día como con Asier siempre ha sido muy bueno no y encima escuchar ese tipo de palabras que salgan de él cuando es una persona que que para decir emocione ese es bastante frío no escuchar de todo ese tipo de cosas por supuesto que te alegra ni hice que se entonces es que he son son esos gestos que que bueno que por lo menos eso me voy a ser como de un además de un gran entrenador desde una gran persona

Voz 1991 15:18 ya imagino que durante estos cinco años tendrá muchísimos buenos momentos pero sí de tuviese que quedar con uno con cuál te quedarías

Voz 7 15:27 bueno no sé lo que lo que hacen estos censos yo creo que esto es lo más importante en estos cinco años que los ascensos diferentes primeros en mi caso era más necesitados Lehane con veintinueve y Permira estoy leyendo con treinta

Voz 1867 15:43 entonces era

Voz 7 15:46 era algo que tenía clavada y que pudo conseguir la aquí después de la primera división fue conseguir un sueño que había anhelado desde pequeño entonces

Voz 1867 15:56 dos momentos los únicos que a mí imaginaba más cuando escuchaste por el Leganés un equipo de Segunda B

Voz 1991 16:03 el llegas aquí en el tramo final de tu carrera con veintinueve años te imaginaba ser de un equipo capitán de un equipo en Primera División

Voz 7 16:10 no por supuesto no acaba de decir es un poco en el final de la carrera pensaba que esto es así determinaba que me quedaba me quedan algunos años en Segunda de intentar

Voz 1867 16:20 dos

Voz 7 16:21 pelear por ese sueño que tenía hay ellas cuenta de que las cosas por aquí en muy poco tiempo te pueden cambiar hizo pueden cambiar la vida así fue en cinco años me cambió todo un momento que soy un equipo de Segunda B que sus partícipe de un gran equipo no piensas que te puede suceder esto entonces vivir hoy en día lo que estoy viviendo es algo increíble por eso eso lo cuento y es mejor decir que que el día a día y lo más importante día a día de disfrutarlo y ya está el día de hoy que que puedo darle las gracias a todos por todo lo que han hecho por mí también

Voz 1991 17:01 esa podríamos decir que Leganés estado tus mejores años de los mejores años de tu carrera deportiva no

Voz 7 17:05 si además se fue el club que me ha lanzado poquito a a a conocerme no en Espanya hace unos años no hacía nada

Voz 1867 17:14 se dice jugar yo ahora te para por lo caro yo ayer ya te para nosotros sino para dar en el shopping te vas caminando en el barrio el lugar

Voz 8 17:27 es que que antes no veía eh

Voz 7 17:30 este reconocimiento que te vas de vacaciones y te para la gente que no creía entonces me ha cambiado totalmente la vida no ha cambiado para bien bien Sima viviendo cinco años personales muy positivo Si únicos que tengo el nacimiento de viste es hijo

Voz 1991 17:47 pues sí cinco años maravillosos en tu vida Martín y ahora qué

Voz 7 17:52 y ahora lo que queda es un incertidumbre pero una incertidumbre muy positiva así que veremos que kilos que sucede

Voz 1867 18:00 seguir sigue como seguir jugando sí sí sí sí claro no no argentino no soy España fútbol veremos veré

Voz 7 18:11 hemos qué es lo que sucede no se ahora ahora sí

Voz 1867 18:13 bueno abrir nuevos horizontes incluso que esperar no te va o que era mi mujer dijo falta

Voz 7 18:23 entonces esa siempre me dijo Mira de las tengo que ir me voy contento acostumbrado a volar y me gustaría saber achique lo más importante el setenta por ciento de Mike vi familia es mi mujer pues la tengo solucionado cómodo donde sea

Voz 1991 18:37 pues eso es lo más maravilloso del mundo el estar feliz con la familia lo que menos importa lo sabes tú bien es el sitio lo importante es estar con ellos Martín Mantovani disfruta disfruta de estos últimos minutos con la camiseta del de Leganés enhorabuena por estos cinco años en el conjunto madrileño y nada que te vaya bien el futuro vale

Voz 1867 18:58 bueno muchísimas gracias muchísimas gracias si es así será intentaremos disfrutar ahí no será mucho mañana

Voz 9 19:05 gracias un abrazo

Voz 1867 19:07 gracias hasta luego a la verdad que va a ser un día

Voz 1991 19:09 emocionante para Martín Mantovani también para Garitano e que ha dejado un sello fabuloso en en Butarque algo más Paco

Voz 6 19:18 un par de apuntes del Betis Rubén Castro tiene mañana la oportunidad de convertirse en el máximo goleador del equipo en Primera División tiene setenta y siete por los setenta y ocho de Rincón guardaron no va a estar en el partido porque ya había bajado para concentrarse con su selección con Méjico para el Mundial recuperarse porque está lesionado y estar a punto para jugar el Mundial

Voz 1991 19:34 los más partidos gracias Paco más partidos para mañana empezamos por el de la una de la tarde juegan en Balaídos el Celta de Vigo el le ante Jacobo Z qué tal muy buenas qué tal buenas noches

Voz 10 19:45 si hago el Celta cierra el ciclo Unzue y lo hace en una dinámica negativa ICO un aroma a despedida para Johnny Bassi otros jugadores el aliciente pues era ver a Iago Aspas poder conseguir el pichichi nacional no van a estar el truco Rubén Blanco ni en revoque sigue apartado ya tenido que tirar del portero juvenil porque el filial está en fase de ascenso enfrente Levante de Súper López con un inmaculado veinticinco de treinta puntos después de cargarse al Barça llega sin Lerma sin Boateng sancionado con anuncio de rotaciones por parte del míster arbitre estas

Voz 1991 20:15 Jon Bermúdez De Burgos Bengoetxea ese pacto pido a la una después a las seis y media tenemos varios como por ejemplo el partido entre Las Palmas y el Girona que contamos Francis mata es muy buenas qué tal saludos muy buenas noches

Voz 11 20:26 el Deportivo Las Palmas Sierra la temporada en Primera División en la jornada de mañana después de tres temporadas consecutivas en la máxima categoría la noticia afuera porque las peñas han decidido no acudir mañana en señal de protesta al consejo administración por la temporada nefasta el equipo amarillo rebanadas sita en el antiguo estadio insular en el Parque del Estadio Insular a la hora del partido en lo deportivo y Expósito Benito son novedades en la convocatoria el Girona decía su entrenador que quieren terminar lo más alto posible en la tabla clasificatoria para ello quieren ganar mañana en el Estadio de Gran Canaria el partido a las cinco y media hora canaria seis y media hora peninsular y repito la afluencia de público va a ser pésimas espera también la presencia después de varias jornadas la ausencia del presidente de la entidad amarilla Miguel G Ramires en el palco del Gran Canaria

Voz 1991 21:10 también se despide de la Primera División el Málaga que también a la misma hora las seis y media recibe al Getafe veremos también cuál es la entrada en La Rosaleda como despide el público ha un equipo que desde lo gastado horrible esta temporada que contamos Enrique Aparicio muy buenas hola bueno

Voz 12 21:25 noches aquí en Málaga está todo el mundo deseando que acabe ya esta nefasta temporada como lo deportivo el partido no tiene ningún interés todo está más fuera del terreno de juego que el propio césped en que hay convocada una manifestación en la plaza de la Constitución a partir de las cinco de la tarde y una petición por parte de la Federación de Peñas de no entrar en La Rosaleda hasta la segunda mitad José González tiene tan sólo dieciséis profesionales de la primera plantilla disponibles ha convocado a dos chavales por parte de Getafe quieren asegurar la octava plaza en la clasificación también abordará con ocho bajas y entran tres canteranos es una incógnita la entrada que puede haber en La Rosaleda eso sí la temperatura espectacular mañana a partir de las seis y media de la tarde La Rosaleda para despedir esta temporada

Voz 1991 22:06 el último parque partidos en el Sánchez Pizjuán es entre el Sevilla y el Alavés novedades Manolo Aguilar qué tal buenas noches

Voz 1623 22:12 hola qué tal buenas noches el partido de mañana en el Sánchez Pizjuán no tiene demasiada trascendencia pero sí algunos detalles interesantes Caparrós no seguirá en el banquillo el Sevilla salvo gran sorpresa así lo ha dicho el técnico en la rueda de prensa de hoy tampoco la dirección deportiva pero va a seguir en el club le sobró un partido para qué pero el objetivo encargado los jóvenes Lara ahí pozo del Sevilla Atlético son novedad en la convocatoria también un final de temporada extraordinario va cerrara Velarde en el Sánchez Pizjuán el objetivo llegar Si puede a los cincuenta puntos lo tiene todo absolutamente hecho Wakaso y Munir a pesar de que está en pleno Ramadán van a estar en el encuentro

Voz 1991 22:51 gracias Manolo dejamos la primera división hablamos de segunda Stone final de temporada muy atractivo así que tenemos que hablar de un pinchazo del del Sporting penalice uno cero mañana sigan el Rayo el Huesca e serán equipos de Primera división es que se me olvida también la Iturralde qué tal buenas noches

Voz 3 23:09 me pasa a mí me Asama cuando pitada

Voz 1991 23:11 a la presentación la una en punto seguimos

Voz 1 26:50 el Larguero con Yago de Vega

Voz 23 27:21 iba

Voz 19 27:21 cumbia tenemos que hablar de de música eh

Voz 1991 27:24 hasta que tienes muchos muchos vinilos

Voz 19 27:27 muchos mucho casi de la misma

Voz 3 27:29 mi pasión es decir nunca ha fumado nueve debido siempre me he dedicado al deporte y mi pasión era va la música y leer

Voz 1991 27:36 música tenemos que hacer un día algo algo porque tienes hay cuantos vinilos pues tener puede

Voz 16 27:42 eso sin contar quince mil dieciséis Migue

Voz 1991 27:46 Pray tú sabes la pasta que tiene un Inter seis mil vinilos estás hablando que a lo mejor tienes ahí sesenta mil setenta

Voz 3 27:54 mil pavos puede ser comenzamos a ser no pero es es todos tienen su historia

Voz 1991 27:59 cada tema todos tienen su historia es decir

Voz 3 28:02 momento como cuando me dicen qué tipo de música te gusta yo siempre lo relacionó las el tipo de música un poco al Estado

Voz 19 28:09 que tengas tú de ánimo Si se animen mucho dieciséis mil vinilos decir

Voz 3 28:14 una novia e verla cifra te escucha pero dieciséis mil vinilos míos es decir un montón de gente habrá tomado treinta mil cervezas y más próximas es decir que yo eso no lo hagas también fumar en un año quieren decir bien fumar es decir yo lo gastaba lo dirige hoy el libro ya te digo

Voz 1991 28:35 eh yo tengo el yo tengo un me lo regaló mi madre Cobo el Sergent Pepper de los Beatles del sesenta y siete original que se lo compró ya con la paga que tenía en su momento me lo regaló y lo tengo puesto en casa es el quinto original del sesenta y siete SS en fin que ahora ahora hablamos que se me va mal ya hablamos de la segunda división ha perdido otra vez el Sporting y eso significa que mañana puede haber equipos de Primera división David González queda muy buenas

Voz 5 29:01 hola muy buenas y habría en la canción dedicada que se le puede poner hoy al género para levantarle la moral como decía Iturralde que están los ánimos bajos después el tercer varapalos seguido

Voz 1991 29:11 pues sí la verdad es que es el según la segunda derrota consecutiva dolió mucho la anterior en casa contra el Barça B o ese sabía que no se podía fallar en prácticamente me imagino David que se dice adiós a la opción del ascenso directo no

Voz 5 29:24 hombre bueno pues puede quedar matemáticamente sentenciado ya lo opas que encima de Sporting es que no pueden concentrarse ya han prepara el playoff ni siquiera en empezar a dosificar futbolistas porque es que claro que después de estos tropiezos el Sporting no tiene asegurada siquiera la tercera plaza ahora ya se lo ha puesto en bandeja para que se ganan el Rayo y el Huesca sean equipo matemáticamente de primera división claro es que el Sporting el Cádiz le puede poner mañana dos puntos por ejemplo bueno el domingo a dos puntos y es capaz de ganar su partido con el Barça B con lo cual el Sporting tiene que recuperar su mejor nivel para llegar si puede como tercero para afianzarse en el playoff si es que no hay un milagro ya que sería una carambola espectacular que la cuestión es que el Sporting está en un momento de agarrotado ciento total que yo no sé si eso las piernas o es la cabeza pero primero fue el día del Zaragoza hasta luego intentó maquillar y lo consiguió con muchas ocasiones pero sin materializar en toda la segunda mitad después pueblo del Barça B el otro día vio iba a Tenerife comprar un rival que hombre matemáticamente de ellos pero que estaba ya siempre vacaciones había ocho mil espectadores hoy en el lloro sea ya la gente sabía desconectado ya su partido en el que no marca la diferencia ya fue mucho peor que el Tenerife no no lo fue pero al al comete un error muy grave no marca la sentencia no aprovecha sus ocasiones algunos jugadores como Johnny están muy fundidos Rubén García o Sergio Álvarez vuelva a perder ahí lo dicho el problema ya no es que se les parches los de delante que también es el estado anímico y al ver cómo se van acercando los de los de detrás aunque Rubén Baraja al que veíamos durante el partido con ella al acabar el partido desolado yo lo visto Yago montarse en el ascensor

Voz 1867 30:59 junto a sancionado ha estado en la zona de las cabinas

Voz 5 31:02 de radio para bajar la zona mixta no levantaba la cabeza del suelo pues estaba completamente abatido luego ha pasado con el vestuario momento ya dicho es algo Joy tiro la toalla es lo y lo que ha podido decir y entonces ha recordado que bueno que este equipo ha sabido reaccionar en su momento y seguir creyendo ellos

Voz 15 31:19 pues sí esto es lo que decía momento de lamentarse ni de bajar los brazos sino de Alves eh esto es en estos momentos de dificultad es cuando se ve a los hombres se ve a los equipos Si y confío plenamente en que los jugadores que hasta hace poco todos valoraba es como una gran temporada pues ahora

Voz 1991 31:37 salgamos de esta situación puntual buenos pues queda el último arreón ahora mismo es cuando se juega todo de cara a la final de temporada como digo el domingo si gana su partido el Rayo ya pase lo que pase en lo que resta temporada es equipo de Primera División el Huesca que me lo recordaba Maduro juega el lunes gana también partido equipo de Primera División el resto lo van a tener que pelear los demás gracias David un abrazo

Voz 1867 32:01 un abrazo duro precisamente mira

Voz 1991 32:03 no sale del fin de semana y al margen de los partidos del Huesca y del Rayo es que todavía están los playoff todavía la permanencia que hay equipos que se lo tienen que

Voz 3 32:11 jugar así porque la clasificación establecida Davis ahora con exporta

Voz 24 32:14 sesenta y ocho sesenta y tres para el Cádiz cuarto

Voz 25 32:16 no podría quedar a dos de l'Esport

Voz 24 32:19 sí si a su partido de este fin de semana en Barcelona Zaragoza quintos sesenta y dos Numancia sexto sesenta y uno también sesenta y uno fuera del play off Valladolid sesenta Osasuna hizo cincuenta y nueve Oviedo los partidos de este fin de semana Lorca Valladolid mañana a las ocho y medio Oviedo Sevilla a las cuatro Barça B y Cádiz el domingo a las doce Numancia Osasuna el domingo a las cuatro Zaragoza Alba el domingo a las seis Iggy te cuento además lo del descenso porque esa es otra todavía nadie puede bajar esta jornada pero tenemos un Nàstic leonesa que es clave debuta mañana a las cuatro Go vi yo en el Juan María Gordillo en el banquillo el Nàstic Nàstic cultural leonés esa el domingo a el Barça B Cádiz que mencionábamos y también el domingo a las ocho el Córdoba Almería por abajo el Almería tiene cuarenta y seis cuarenta y cinco leonesa hay Alcorcón ya digo es jornada clave cuarenta y tres el Nástic Córdoba en descenso cuarenta y dos Ibar sabe cuarenta está emocionante aparte arriba también la abajo y hoy a el jugador del Albacete Ello Novo que tuvo que el incidente en Huesca las llenó el hacerse sí bueno pues hoy lo hemos escuchado ha mandado un mensaje en redes sociales está en el hospital de parapléjicos de Toledo ha mandado el siguiente mensaje

Voz 26 33:24 hola que encontramos quería agradecer todas las muestras de cariño y amistad desde tiempos en mí a mi familia a mi pareja amigos eh el joven también a todos los aficionados de siempre es decir los que yo voy a seguir creando fútbol

Voz 1991 34:20 bueno las dos cosas y eso es lo importante ahora por encima de todo está la vida de las personas que se recupere Si vuelve al fútbol bienvenido sea pero hay que hay que seguir viviendo hay que seguir tirando para delante y Pelayo ha mostrado ha mostrado mucha fuerza mucha entereza tiene un montón de de alrededor que requiere un montón y que eso va a hacer que salga de esta situación implica nada que que hay que seguir para delante gracias duro hacia la una y once minutos tenemos motos si está Iturralde por aquí

Voz 1991 36:23 motociclismo Gran Premio de Francia en el circuito de él además hoy hemos tenido la primera sesión de entrenamientos libres Mela Chércoles qué tal muy buenas noches

Voz 1867 36:32 o eso y Rafa buenas noches cómo estamos cómo está

Voz 1991 36:35 las todo bien

Voz 1867 36:37 todo bajo control ha llamado medio dormidos escuchamos Larguero bien sabes

Voz 1991 36:42 sí bueno pues sí claro

Voz 1867 36:45 no sé si me mandan mensajes mucho

Voz 1991 36:47 veces durante programas los eh

Voz 1867 36:50 incluso vamos estamos Gran Premio Alonso eso de que somos bueno pues ha pasado sido más sí ha sido más importante

Voz 5 36:59 la renovación a Dovizioso

Voz 1867 37:00 eso con están pruebas más prácticamente todo lo acontecido en la pista que la renovación del Gobierno dorado estuviera cantado pero estirados esperaba porque tanto él como que precisan condenados a entenderse nadie iba con la Ducati como Dovizioso las posturas han estado muy poco juego el torneo esencial sólo no se ha conseguido ese acuerdo ayer se ha la renovación de Rins por su hijo por dos años más Aleix Aprilia será ya la parrilla de falta otros importantes por por así como la segunda bucal y la segunda Honda oficial uvas sucursal Eluana le he preguntado a Dovizioso quién quiere que sea su compañero la próxima temporada pues ha dicho que según él lo más lógico es que sea Miller o sea que no cuenta con Jorge Lorenzo Amor esto sucede Lorenzo en estos momentos tiene negociaciones José querría seguir a lo mejor ciego cruzados así que

Voz 1991 38:00 peligrosa el pericos deja en dos mil nueve

Voz 1867 38:03 esta su talón muy interesante en Moto GP en cuanto a lo puramente deportivo e innovación con el mejor tiempo de entendía muy bien no hay que no existe Maverick Viñales y es un circuito de Le Mans en el que la Yamaha históricamente da muy bien ganado carreras en el quemar que eso es una historia en dos mil catorce en el el líder del campeón es una prueba de fuego para él pero sobre todo un buen resultado el domingo no somos estaba toda la temporada pero bueno Rossi madre quizá el COC ha sido

Voz 1991 38:41 la acabo arriba y el resto de categorías Moto2 y Moto3 que es lo más destacado

Voz 1867 38:46 pues mira realmente en el alemán ha sido vaya a de que me Jorge veros por cierto vamos pensión que está más cerca de secreto de Moto GP la próxima temporada pues a pesar de que no lleva físico carreras en la categoría han visto las fábricas y empresas ejerce su función los nombres porque puede ser músicos como destino tiempo Moto3 a entonces el italiano sigo el mejor crono con esto como el mejor de los

Voz 1991 39:16 a descansar un abrazo

Voz 1867 39:18 pues hasta mañana déjame que te diga Hala Madrid Tran

Voz 1991 39:21 dejó claro que sí a seguirlo el el domingo la final pero bazar Mélida

Voz 1867 39:28 pásalo una dieciséis seguimos

Voz 1991 41:01 no tiene mucho que ver aquí estaba cada viernes se que verdad es por la hora en un poquito a poco voy me voy enterando antes de que nos cuentes la anécdota de de esta semana ante quería preguntar por lo que ha sucedido en el partido entre el Mérida y el Córdoba B buena vida imágenes hoy y que además están publicadas en la web de La Ser en la que sí se ve como jugador del Mérida le agarra del cuello al al árbitro y decía el entrenador del Córdoba que había sufrido coacciones el árbitro que no había tomado decisiones por las amenazas que estaba recibiendo yo no sé si ha sido condicionado o no pero yo lo Wim intolerable el ver estas imágenes es intolerable y que es condicionante está claro déficit alternativa cuestión muy tranquilo no volver a casa vivo gracias

Voz 3 41:43 es estar no y entonces yo creo que esas que pasan en el fútbol español hoy en día Siglo XXI

Voz 1991 41:48 es para hacernos los miraré pues se desde luego este chaval y más que no estará identificado le tendrá que caer una sanción ejemplar en qué cabeza cabe el agarrar a un tío del cuello porque haya toma una decisión en fin que se que se elevado ya que no puede estar compitiendo a nivel lo siento mucho tendrán que hacer otras cosas que sean más tranquilas y que no lo exaltan eh pero vamos el masacraron al árbitro en están en esa situación con un tío que a saber lo que estaba diciendo porque no creo que esté diciendo oye guapo creo que te has equivocado el estaría diciendo I más D en fin vamos con algo más

Voz 3 42:22 digerir las conductas que no quieres contar esta semana no poco de homenaje no es esta semana Un poco de homenaje habrá que hacer un pequeño homenaje al Atlético Madrid no hombre claro que viene de ganar Liga chicas la Liga San ahora llega la chilaba creo que los juvenil

Voz 1991 42:37 es también han ganado pasar hoy

Voz 29 42:40 la eh Hadid la Europa League que no está mal eh

Voz 25 42:42 Nuestra más no les mal para una entidad que no ha podido fichar no estaban nada mal no ir pues como conocí a Luis Gil a perdón a

Voz 1991 42:51 Jesús Gil Jesús Gil ha recurrido a Miguel Ángel Gil y Jesús

Voz 3 42:56 Jesús Gil pues yo buscaba personaje Jesús sí sí sí sí pues es veías por la tele todo lo bueno y todo lo malo

Voz 1991 43:03 la me lo tenía que veas Paul muy grande

Voz 3 43:05 es lo que más me sorprende a mí porque le veía por la tele y tal bueno pues yo tengo el primer partido ya

Voz 30 43:09 pues es un con veintisiete años recién cumplidos XXVI veintisiete años eh IB al Calderón

Voz 3 43:16 y antes de empezar partidas yo bajar el casino cabía por la puerta gigante con dos guardaespaldas más grandes que ellos y lo primero que me vice era agraciado no vienes ahí tinte impacta no digo que maldecir y me dice uf muy joven eres tú no yo tengo bueno gracias muy joven eres tú pues tuve una cosa dice el primero año no me iba a meter contigo pero ya el segundo no te voy a pasar ni una cuarta eso te presentas ardido Vives bueno pues no pasa nada encubierta no pero para próxima nadie empieza así era pues

Voz 30 43:53 que así te hablaba no hiló al acabar el partido fue gracias al partido baja otra vez y empezamos a hablar edad y coge y me dice ella cuando marcha dice pues tuvo del consejo eh si me permites te va a dar un consejo grande que la digo siempre si luego Jesús digamos

Voz 2 44:08 es que consejo me queda y me dice No te metas en política que mira lo que me cierra hoy empezáis a hablar de toda la historia de de vale vale vale pues yo ya me iba a marchar igual estuvimos allí veinte minutos dando mejor

Voz 1991 44:23 ya Carrete además que la yo he he recibido llamadas en esta redacción de Jesús Gil para preguntarte resultados y sobretodo era de fútbol base fugas que el cuando el Atlético era el Atlético Madrid Toño eh juega en categorías inferiores es enteraba de de del resultado su equipo llamaba aquí a la redacción hola Jesús Jesús qué cómo ha quedado en se Kate uno en Navidad eran hayan presidentes más campo

Voz 30 44:46 así muy diferentes llamaba la no es de ahora los presidentes de antes porque el líder nada que ver hilando la un poco con ahora Eugenio Prieto era el presidente del Oviedo

Voz 1991 44:56 sí Eugenio Prieto se queda aquel también era un paisano

Voz 30 44:59 no buenísimo era un paisano con personajes en las

Voz 1991 45:01 presidencia era un paisano elegante

Voz 30 45:04 genio Prieto muy campechano y es yo pito un Real Madrid Oviedo también antes de baja el par antes de empezar el partido caseta

Voz 3 45:11 mi primer año también era mi segundo tersa

Voz 30 45:13 el partido en Primera División además me dice

Voz 3 45:16 tú de dónde eres ello de Bilbao hice

Voz 30 45:19 después de los noventa minutos te digo si eres de Bilbao no

Voz 3 45:23 los tenía nada acaba el partido que en empate así que a la baja el partido y me dice centro de Bilbao gente pelota Susilo

Voz 30 45:36 luego otra también que tengo muy buena con Atlético Madrid ha sido el partido más raro que pita oyó al Atlético Madrid fue un partido entre semana Ig ganaron creo que seis cero al Oviedo precisamente seis cero cinco cero al al Oviedo y fue cuando la intervención de la Guardia Civil

Voz 1991 45:51 sí sí de todas las oficinas de todas las oficinas y todo esto en Los Angeles de San Rafael en el estadio Vicente Calderón las oficinas siguen todos

Voz 30 46:01 David durante el partido durante el partido porque los jugadores y todo me preguntaban pero Itu qué está pasando

Voz 3 46:07 lo digo lo que tú Figaro y los jugadores no y salgo tirarlo miraban a la cara

Voz 30 46:12 soy tal y bueno acabó el partido fue cinco cero seis cero ya te digo fue entre semana fue un partido fácil ir armado al partido te duchas y tal y nada más se de duchar te entra una persona vestida de calle con un perro y me dice has cobrado la de peso de la Policía Judicial lo bueno que fue se ideó sí sí claro que he cobrado y me dice pues tienes que dejar el dinero aquí

Voz 3 46:35 y le digo ya pero bueno nosotros cobramos por lo que aquí no me pagan que como que cobren por el banco digo si Atlético Madrid digo no a mí me paga la federación es decir lo que paga el Atlético de Madrid con lo pagará que para la federal y ahí me hicieron firmar un papel hay curioso

Voz 0460 46:51 lo que estaban interviniendo en todo esto vamos las pesetas que hubiesen es bueno eran Eurojust cada euro que hubiese es el momento en el Calderón de ahí no se movieron gracia desde allí con el perro un pastor alemán Gerd joven y me dice pues déjalo aquí y que no imagínate que no me dice el fuego pero yo siempre cuenta el yo estuve trabajando un año en Telemadrid

Voz 1991 47:14 y ahí yo me tocaba mucho ruedas de prensa hay cosas con Jesús Gil quien aquí el momento era cuando haya entrado en política estaba intervenido tenía un montón de juicios entonces yo me acuerdo en la rueda de prensa la Casa de Campo empezaba Heras Illana tendrá dinero así ya lo que llevo encima ahí tal y saca un fajo de billetes con un pasador con el escudo del Atlético de Madrid yo no había visto un billete de quinientos en mi vida pues hay había no sé cuántas hembras y eso lo tengo estos yo no tenga nada más y me lo quieren quitar todo ello madre mía lo primero que Villa Jesús Gil fue sacar un fajo de billetes del del bolsillo en y figura es el genio figura y luego te pues eso ya es aprietan interés que es otra época porque estaba en otra época eh Mendoza Núñez Núñez que luego llevó Gaspar que fue de lo último que nos ha quedado Lopera Lopera ante de cuerdas mejor Lendoiro también ha tenido los suyos un momento quieres de que era otra generación diferente e Mendoza Lorenzo Sanz también ha orégano ahora ya eso también ha perdido

Voz 22 48:14 sí sino no no ahora son ya muy burócratas

Voz 3 48:16 muy muy de oficina con poco sentido vivida demasiado si China

Voz 1991 48:25 pero bueno ha cambiado también eso es bueno era era bonito

Voz 3 48:27 era bonito porque porque tenía una relación

Voz 30 48:30 Don porque al final era una cosa lo que decían luego la prensa lo que pasaba luego fuera y luego la relación que tenía con ellos

Voz 3 48:37 sin nada que ver porque yo lo veía

Voz 30 48:40 Luis luego las declaraciones que hacía todo eso decías joder pues éste no puede ser la persona con la que estaba hablando de media hora se pero

Voz 1991 48:46 yo esa de verdad yo he cogido teléfono de no es broma esto eh antes nosotros teníamos aquí en el dos mil dos dos mil tres teníamos cinta abierta todavía de estas que eran los reyes ex yo he cogido eh aquí llamadas que llamaba a Jesús Gil ya muerta una cabina que voy a rajar estudie llegaba es don Jesús estoy grabando pues éste es un impresentable y hecho tal no sé qué llamaba el IT pegaba las rajadas en el Humphrey perfecto hala lo hizo Joserra que ha llamado llamado Jesús Gil que aquí tienes esto

Voz 3 49:20 bueno pues nada ahí unos no

Voz 1991 49:22 la semana que viene la semana que viene más y mejor en tu programa ya lo sabes sí señor a la hasta la semana que viene hola Paco de nuevo queda ya comenzamos nos quedan tres minutitos y medio está por aquí Berlanga a sigue