Iturralde explica sus anécdotas más curiosas con el Atlético de Madrid

Voz 1991 00:24 pero antes de que nos cuentes la anécdota de de esta semana te quería preguntar por lo que ha sucedido en el partido ante el Mérida y el Córdoba B buen habido imágenes hoy que además están publicadas en la web de La Ser en la que se ve como jugador del Mérida le agarra del cuello al al árbitro eh decía el ente mejor del Córdoba que había sufrido coacciones al árbitro que no había tomado decisiones por las amenazas que estaba recibiendo yo no sé si ha sido condicionado o no pero yo lo Wisin in tolerar el ver estas imágenes es intolerable y que es condicionante está claro necesitan juicio muy tranquilo no volver a casa vivo pues ésta no y entonces yo creo que esas lo que pasa en el fútbol español hoy en día Siglo XXI es para hacernos los miraré pues se desde luego este chaval eh más que no estará identificado le tendría que caer una sanción ejemplar en qué cabeza cabe el agarrar a un tío del cuello porque haya toma una decisión en fin en que se que se le va la olla que no puede estar compitiendo a nivel lo siento mucho tendrá que hacer otras cosas que son más tranquilas y que no lo exaltan pero vamos el más crearon el árbitro en están en esa situación con un tío que a saber lo que les estaba diciendo porque no creo que esté diciendo oye guapo croquetas equivocado le estaría diciendo además de todo en fin vamos con algo más ligerita que no quieres contar esta semana

Voz 1415 01:41 da un poco de homenaje no estemos esta semana en poco de homenaje habrá que hacer un pequeño homenaje al Atlético Madrid noche hombre claro que viene de ganar Liga chicas las diga la chicas creo que los jueces

Voz 1991 01:53 les también han ganado también han vivido pasar hoy

Voz 1415 01:55 OO la League la Europa League que no está mal no está mal no está mal por una entidad que no ha podido fichar no estaba nada mal no hay pues como conocí a Luis Gil perdona

Voz 1991 02:06 Jesús Gil Jesús Gil ha salido a Miguel Ángel Gil Jesús Gil y cuyo personaje Jesús

Voz 4 02:14 sí sí sí pues es cara veías por la tele

Voz 1415 02:17 bueno y todo lo malo que también lo tenía días Paul muy grande lo que más me sorprendió a mí porque le veía por la tele y tal bueno pues yo tengo el primer partido ya con veintisiete años recién cumplidos veintiséis veintisiete años voy al Calderón antes de empezar el partido el Casino de la puerta gigante con dos guardaespaldas es que ellos y lo primero que me dice era gracias no vienes ahí tinte impacta no dejar digo algo que maldecir y me dice uf muy joven eres tú no yo digo bueno gracias muy joven eres tú pues tuve una cosa dice el primero año no me voy a meter contigo pero ya al segundo no te voy a pasar ni una participa eso

Voz 3 02:58 de presentaciones perdidos es bueno pues no pasa encubierta no pero para la próxima nada pues así era pues

Voz 1415 03:08 es así tablao no hiló al acabar el partido fue que el partido baja otra vez y empezamos a hablar y coge y me dice ella cuando marcha me dice pues un consejo eh si me permites te va a dar un consejo contó grande que le digo siempre si don Jesús de usted que consejo me quedar y me dice No te metas en política que mira lo que me cien funky una tremenda hacen política me empezó ahí a hablar de toda la historia de digo vale vale vale pues yo ya me iba a marchar igual estuvimos allí veinte minutos dando mensaje eh aquí

Voz 1991 03:38 arremete además es que mira yo he recibido llamadas en esta redacción de Jesús Gil para preguntarte resultados y sobre todo era de fútbol base fugas que él cuando el Atlético era el Atlético Madrileño jugaba en categorías inferiores es enteraba de de del resultado de su equipo llamaba aquí a la redacción hola Jesús Jesús qué cómo ha quedado el no se Kate uno miraba

Voz 1415 03:59 ahora Navidad eran eran presidentes más Campeche además se muy diferentes llamaban a no es de ahora los presidentes de antes porque el líder nada que hilando la un poco con ahora Eugenio Prieto era el presidente del Oviedo Eugenio Prieto se queda aquel también era un paisano buenísimo eran paisana

Voz 1991 04:15 tengo personajes en las presidencias era un país

Voz 1415 04:18 bueno el Levante Eugenio Prieto muy campechano y es yo pito un Real Madrid Oviedo también antes de baja el par antes de empezar partido Caseta Mi primer año también era mi segundo tercer partido en Primera División además me dice tú de dónde eres yo de Bilbao hice después de los noventa minutos te digo si eres de Bilbao bueno no lo tenía nada como el partido que en empate así que nada baja el partido y me dice centro de Villaverde Centro regalo Susilo luego otra también que tengo muy buen con Atlético de Madrid ha sido el partido más raro que pitado yo al Atlético de Madrid fue un partido entre semana Ig ganaron creo que seis cero al Oviedo precisamente seis cero cinco cero al al Oviedo y fue cuando la intervención de la Guardia Civil

Voz 1991 05:07 sí de todas las oficinas de todas las oficinas y todo esto en Los Angeles de San Rafael en el estadio Vicente Calderón las oficinas y tomes

Voz 1415 05:17 David durante el partido durante el partido porque los jugadores y todo me preguntaban pero Itu que está pasando lo que tú Ighalo y los jugadores algo tirarlo miran a la grada y tal y bueno acabó el partido fue cinco cero seis cero ya te digo entre semana fue un partido fácil muy halagado al partido te duchas y tal y nada más se de duchar te entra una personal vestida de calle con un perro y me dice has cobrado la de puso de la policía judicial lo que fue se mire yo sí si cabe cobrado y me dice pues tienes que dejar el dinero aquí y le digo ya que nosotros podamos volver aquí no me pagan yo como que cobren por el banco dijo sí pero así no tampoco el Atlético de Madrid y a mí me paga la federación es decir lo que paga el Atlético de Madrid no se cómo lo pagará Javier para la cera y ahí me hicieron firmar un papel hay curioso eh

Voz 1991 06:07 estaban interviniendo en todo vamos las pesetas que hubiesen es bueno Henin Eurojust cada euro que hubiese en ese momento en el Calderón de ahí no se movía gracias desde allí con él

Voz 1415 06:17 has cobrado sí

Voz 1991 06:19 pues déjalo aquí creo que no imagínate que no te dice vas a coger yo siempre cuenta la avivando el yo estuve trabajando un año en Telemadrid y ahí yo tocaba mucho ruedas de prensa hay cosas con Jesús Gil en aquel momento era cuando haya entrado en política estaba intervenido tenía un montón de juicios entonces yo me acuerdo en la rueda de prensa la Casa de Campo empezaba pero ya no tenga dinero así yo lo que llevo encima y tal y saca un fajo de billetes con un pasador con el escudo del Atlético de Madrid yo no había visto un billete de quinientos en mi vida pues hay había no sé cuándo en Bengasi yo sólo tengo estos yo no tengo nada más y me lo que todo ello madre mía lo primero que ovillo Jesús Gil fue sacar un fajo de billetes del era es figura otro pues eso ya es otra época porque estaba a otra época Mendoza Núñez Núñez que luego Gaspar que fue de lo último que nos ha quedado Lopera Lopera ante de cuerdas Lendoiro también ha tenido los suyos su momento quiero decir que era otra generación diferente Mendoza Lorenzo Sanz también

Voz 1415 07:27 ahora ya no ahora también ha perdido sí sino no no ahora son ya muy burócratas son

Voz 1991 07:32 viví muy de oficina poco vivida sí demasiado Kina pero bueno ha cambiado también eso

Voz 1415 07:42 no era era bonito eh era bonito porque porque tenía una relación porque al final era una cosa lo que decían luego la prensa lo que pasaba luego fuera nula relación que tenías con ello

Voz 1991 07:52 nada que verme porque yo lo veía

Voz 1415 07:55 si luego las declaraciones que hacía todo eso decías pies estreno pues la persona con la que estaba blandió hace media hora