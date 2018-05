Be OK: El despilfarro alimentario y la revolución del aloe vera (19/05/2018)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1481 00:37 buenos días bienvenidos una semana más ha habido ok qué tal estás Isabel muy bien Ángela y tú te acuerdas que quedamos que hundía las músicas es verdad pero luego es un ocurrido mostrasen las tiendas que ponen las pilas porque si no te imaginas los payasos de la tele bueno vamos a dejar una cosa clara tú puedes elegir las músicas dentro de unos límites que por supuesto pongo yo ahí lo tienes un poco complicado si quieres hacer alguna locura bueno me voy voy a darle una vuelta estás mejor que la semana pasada no

Voz 3 01:10 porque el inicio ha sido así como más que

Voz 1481 01:13 aunque el alergia me está matando que lo sepas bueno si es que al final sino no es una cosa es otra porque hay plataneros el Madrid quién los ha puesto las planta Ángela Quintas yo por si acaso sin saber si si si es un poco pachucho no digo mis trece te tenía preparado un programa sobre cocina porque ella conoces mi teoría de que la comida siempre anima hombre tú decías la semana pasada que no tenías apetito a mi me da igual yo donde haya comida hay alegría así que pues eso empezamos vengan a por ello Ángela precisamente hace un par de semana cuando respondía a las dudas que Nos llegan al programa uno entre nos preguntaba qué hacer con las yemas cuando cocinados algo únicamente con claras no sé si te acuerdas ir es un buen ejemplo de que el aprovechamiento pues siempre genera muchas dudas no la cocina de aprovechamiento queremos hablar no tanto del despilfarro en sí que también porque es un tema importante que ya hemos tratado a otras veces sino de cómo evitarlo que con algunos trucos con algunos consejos no hay sobre todo pues haciendo la compra de forma consciente cocinando de forma consenso responsable al final se puede evitar y siempre manera pues eso de gestionar las obras para hacer nuevos platos y no tirar nada no en la medida de lo posible claro tenemos

Voz 0187 02:57 estas alternativas eso cocinarlo justo que me voy a comer os y cocina además saber qué hacer con ese excedente

Voz 1481 03:03 ahí siempre nos duda recurrir a los datos ya sabes para hacernos una idea de lo que estamos hablando y te voy a dar uno que la verdad asusta un poco y es que en el mundo tiramos a la basura un tercio de los alimentos que se producen pero es que de esa cantidad que se tira un cincuenta y ocho por ciento lo diéramos nosotros en casa puede tendrá a pensar bueno los sitios grandes no pero para mucha comida pero no al final somos nosotros en casa que fácilmente podríamos comprar pues eso de forma consciente no justo lo que necesitamos para las personas que seamos pues ahí es donde desperdiciamos muchísimo si tú sabes que siempre hablamos de lo importante que es planifica

Voz 0187 03:38 para hacer una buena lista de la compra para saber qué es lo que vamos a comer durante toda la semana para tener los ingredientes en casa tampoco tener el frigorífico lleno de cosas que se nos van a estropear mirar bien las fechas de caducidad te acuerdas que también hablamos en el primer programa sobre cómo colocar los alimentos en la nevera para que no se estropeara

Voz 3 03:56 que hasta la nevera tiene una ciencia y ahora quién dice lo meto todo hay que venga a ver claro

Voz 0187 04:01 entonces yo creo que todo eso es importante además tú eres una firme defensora de organizarse el menú semanal el fin de semana claro es que se comprar con cabeza claro si tú lo ves dices que rollo no me va a costar mucho y me trajo Perich que luego te va a descargar trabajo durante toda la semana y es verdad que compensa he cuando lo haces una vez y planificar lo que vas a comer durante toda la semana aunque bueno luego también no puedes hacer pequeños cambios al final estás mucho más tranquilo toda la semana porque sabes que tienes de alimentos para todo lo que quieres hacer

Voz 1481 04:28 es una forma al fin y al cabo de sostenibilidad que parece que cuando hablamos de un mundo sostenible sólo pensamos a lo grande no en en cosas que hacer los colectivos las organizaciones el medio ambiente bueno si acaso reciclar pero es verdad que en pequeños gestos del día a día de cada casa Se puede hacer mucho y eso precisamente piensa nuestra invitada de hoy que es una de las mejores personas con las que tener esta charla es Ada Parellada un referente en la cocina catalana de su propio restaurante es en Polonia y asesora también de otros restaurantes de comedores sociales vamos en definitiva que no para tanto que no para cómo que acaba de publicar un libro que se llama la cocina sostenible que es muy interesante porque está lleno precisamente de ideas y de trucos para solucionar esto de lo que hablamos el despilfarro y el tirar comida buenos días nada

Voz 7 05:14 buenos días cómo estás estoy absolutamente encantada de escucharos porque lo que vosotros decís es exactamente lo que voy por ahí todo el rato predicando pues ya me habéis hecho la sección o la invitación a la entrevista ya me lo habéis hecho hasta luego porque es exactamente lo que habéis dicho lo que yo intento transmitir en cada entrevista que no es tanto

Voz 8 05:43 a aprovechar aquella media pechuga de pollo que te queda sino que es más prevenir el el que no te sobre porque con una buena planificación como tú comentabas una compra razonada hay y un yo una prescripción de los del fin de semana sabedor gane darte la nevera el fin de semana para así poder vivir de renta el resto de la semana pues exactamente este es el método

Voz 0187 06:10 bueno aunque ya no sabemos la respuesta vamos a empezar por el principio sí que no es posible no tirar nada en la cocina y además cocinar platos

Voz 7 06:17 quisiera apetecibles con las obras

Voz 8 06:20 mira es muy difícil y no tirar nada esto también lo voy a confesar sal residuo cero es practicamente imposible porque cada día es una es una historia nueva pero sí que puedes minimizar muchísimo y el volumen de tu cubo de basura porque realmente lo que tenemos en la basura lo que encontramos en las basuras domésticas no están todos los que te decía restos de platos au o que has pasado cocinando sino que lo que se encuentra más a menudo es alimentos que se han estropeado porque nuestra nuestra manera de ahora de actuar es ir a comprar para llenar la nevera sin sin saber para qué será simplemente llena

Voz 0187 07:06 por tenerla

Voz 8 07:07 sí por tener que no nuestras basuras están llenas de por sea casos los posea casos son el típico lo típico que va a la basura por lo tanto y aunque es difícil saber qué capacidad de de comer tienes cada cada día más poderoso el puede ser que sobre algo de lo que tú has previsto para la cena a lo que más me duele a mí es ver en bandejas enteras de pechugas de pollo sin haber pasado por la sartén por lo tanto la otra pregunta que Macias de Sí Se Puede ser creativo con los restos

Voz 7 07:46 eh

Voz 8 07:47 hay un gran amigo es que es aquí es un bueno es un sabio y Cataluña todo el mundo lo dos mira mucho que dice que la diferencia entre un buen cocinero digo mal cocinero es como el cocinero ante un resto de un resto a pesar de comida y un buen cocinero ve ve una gran oportunidad

Voz 7 08:08 porque realmente

Voz 8 08:11 los restos son motivos de inspiración de imagin sea de despertar la imaginación no

Voz 0187 08:18 claro que sí

Voz 8 08:21 es un reto no abres la nevera ves los restos dices vaya aquí a tengo material suficiente como para hacer un gran plato no

Voz 0187 08:27 que bueno en el libro de consejos para planificar mejor toda la compra como los menús de cada día

Voz 7 08:32 sí resúmenes un poco cuáles son esos consejos villanos hemos

Voz 0187 08:35 dicho pero bueno aunque queden en el puesto centésimo también

Voz 8 08:37 las yo que me abierto abierto mi deberá Josep mostrado Mis planificaciones que que en cada casa son distintas pero yo sé contra las mías porque a mí me han funcionado muchos años y por lo tanto voy muy segura con ellas hay hay básicamente se trata de eso sea eh yo sólo en foco los las cenas porque mi casa era comida no se hacen a mediodía al cada uno va por su lado oí los niños tienen colegio etc de tal pero la escena se que me encanta porque es el momento el reagrupamiento familiar me esto unas planificaciones divididas en cuatro de las cuatro estaciones porque aunque puedes intercambiar platos hay maneras de comer distintas si es verano invierno eres pues pues te puedes hacer si tú sigues la planificación te puedes hacer bien la lista de la compra que para la planificación no es decir tanto que el miércoles comerán pescado sino que quiero saber eh qué tipo de pescado más o menos pescado blanco azul la cocción el complemento porque es así cómo funcionamos en el restaurante yo lo único que he hecho es a aplicar el método de trabajo profesional en el entorno doméstico entonces lo que hago es bueno al miércoles hoy hacer han pescado al horno con patatas vale la cocción tardías si me permite por saber qué cierto patatas tomate cebolla pescado saque qué tipo de ingredientes necesito para el miércoles después en casa pues esto a mí me además a mí me encanta al principio como dices es un

Voz 7 10:19 por cierto que por razones pero yo lo yo no yo lo equiparó mucho a la al deporte no cuando tú haces deporte el principio te cuesta el deporte a coger el hábito no pero hay un momento en que se lo sueñas está salí de eventos Pini risueña desde severas las duchas lo que más ese plan a duchar no llega un día que echas de menos dice mi estoy nerviosa no por eso mismo la cocina te digo te cuesta

Voz 8 10:53 hacer inmenso Vera que ya nevera super ordenaba a saber que va a estar toda la es como la ducha sabes que vas a estar toda la semana viviendo de rentas ir expuso mis hijos por ejemplo que está muy mal educados en este sentido que ha son mayores ya son más autónomos y tal pues es cierto que cuando ahora abre la nevera merecen a mano y nada en la nevera yo digo pues está llena de cosas así está el pescado ahí el puerto está crudo no sé sea ellos parten de una cocción siempre no entienden cocinar sino a sofrito de Verdú de eh de cebolla sino y las verduras cantadas los allá partimos de una de un primer escalón no en estos otros cuatro consejos

Voz 0187 11:37 claro porque hay una cosa que podemos hacer es planificar la compra de la semana por ejemplo imagínate que vamos el sábado si lo vamos a consumir durante toda la semana lo que podemos hacer es lo que tú dices no adelantar un poco ese trabaje para que luego por la noche si tú dices que vamos a hacer una cena no tengamos que tener un pescado en el horno no sé cuánto tiempo o hubiera entonces de esta manera lo tenemos precocinado entre comillas no

Voz 7 11:59 ese es mucho más fácil porque al final

Voz 0187 12:02 timos muy poquito tiempo muy poquito tiempo sí

Voz 7 12:04 en vez de renta de verdad sabes aquí tampoco

Voz 0187 12:07 europea a ese producto con tanta facilidad porque ya está precocinado

Voz 8 12:10 sí exacto tu cortas la el crudo y entonces lo que haces es es que es que tres estropee menos

Voz 0187 12:18 claro es el posible crecimiento bacteriano que podía haber pues se reduce no porque ya está ya está elaborado

Voz 8 12:25 esto se lo que pasa es que la conservación de estos salen de estas preconcepciones de estos precocinados caseros también es importante tener en cuenta que hay un elemento que es el agua residual que puede quedar de de haber servido unas patatas que tienes que procurar que las patadas siempre las tenemos que ir con piel aquí hacen ya te ayuda a protegerlas mejor pero por ejemplo las verduras que yo las caldo va a mí me vas a matar con

Voz 0187 12:53 salir por estos consejos se alquile el te dejo te dejo que dime

Voz 9 12:57 pero me da igual

Voz 8 13:02 porque yo me lío con los estresados

Voz 7 13:04 son son son mis protegidos

Voz 8 13:07 dos estresados entonces es verdad que con las preconcepciones de por ejemplo las verduras y las hacemos las Excal damos ya refrenda la refresquemos inmediatamente vamos a perder algunas vitaminas las conservamos pero

Voz 0187 13:22 nada

Voz 7 13:23 sabía que iba que no yo podíamos ir a hacerlo no haríamos un buen

Voz 8 13:28 antes de podríamos hacer un buen

Voz 7 13:30 podríamos ir de bolos

Voz 8 13:34 qué es exactamente esto lo que ya te digo sea mucha gente me dice bueno y así no se en vitaminas digo pero más pierde sino lo comes y entonces realmente entre semana aunque nos parezca es que tenemos una hora para cocinar la cantidad de sustos que hay cuando llegas a casa sustos así entre comillas en broma eh pero la cantidad de imprevistos que hay son incalculables es que cada vez hay una sorpresa te llama un amigo que te lo tienes que hacer unos deberes ha con el niño o yo que sé mil cosas de verdad hay por lo tanto el que primero qué es lo primero que salta es las arcén sartén es lo primero que se arrincona cuando hay un imprevisto

Voz 0187 14:16 no me imagino que también será muy importante como colocamos esos alimentos precocinados en la nevera para que no haya por ejemplo afloren más de contaminación cruzada es que todo de vaya no que todo vaya muy herméticamente cerrada

Voz 8 14:28 acto y lo que decías eh vamos a buscar silla rejillas para que vaya por ejemplo de las verduras escaladas que vayan perdiendo todo el agua me y que se queden secas pero sobre todo lo que tú dices tapar tapar tapar también tenemos contra el despilfarro casero y también para nuestra organización tenemos un aliado que tenemos que tenerlo muy en cuenta que es el congelador del congeladores un gran amigo de de la lucha contra el despilfarro alimentario pero congelador no sea que el con donde tú abres y encuentras

Voz 7 15:03 la momia de Tutankamon

Voz 8 15:05 no el congelador tiene que ser dónde guardas tus joyas todo tiene que estar etiquetado porque aunque tú confías mucho en tu memoria el el hielos muy traidor lo ideal es rotular

Voz 0187 15:21 es lo que te iba a decir yo utilizo rotuladores de estos sobre el plástico

Voz 7 15:24 si pones la fecha que contiene

Voz 0187 15:27 creatividad que contienen ya está y además es mucho

Voz 7 15:29 mejor el menos además exacto es mucho me mucho más cómodo

Voz 8 15:33 todo mucho más económico insostenible bolsas de plástico por qué coge la forma del alimento siempre vaciando las de todo el aire que posible antes congelar

Voz 0187 15:47 igual que en la moda tenemos de estas prendas que se llaman de fondos de fondo de armario tú hablas de nuestros del fondo de nevera alimentos uso productos que tienen que ser imprescindibles en nuestra nevera vinos un par de ellos

Voz 7 16:00 el avanzaba el tema por ejemplo yo no sé vivir sin sofrito aunque te parezca muy antiguo que es media vida porque todos saben diferente es que hablabas del pescado al horno verdad pues con una cebolla frita

Voz 8 16:16 las patatas que te decía olvidase cortadito más eh salsa de tomate para mí es un fondo de nevera que me encanta que la salsa de tomate sea mía que me la haga yo pienso que no podemos ser dependientes de la industria alimentaria que nosotros tenemos que saber hacer unas

Voz 7 16:35 lo más básico que es básico y que además da mucha

Voz 8 16:40 la mucho orgullo que tasas otro más casera no pero dando otro para mí de unos fondos de mis fondos de nevera es triturar ajo perejil en aceite y mantener un biberón en un sí

Voz 7 16:56 sí bueno

Voz 8 16:58 en tarro aceite de ajo perejil es que tu vida ha cambiado

Voz 7 17:02 es verdad aunque te parezca una tontería

Voz 8 17:06 como se sabe es que además no sabe ajo porque como tiene muy poco está muy triturado sólo enseguida se cuece este a este ajo y lo pones al final de las coacciones no necesita practicamente cocción todo todo sabe distinto otro Mis fondos de nevera que parece una tontería pero que me salgan de Salva media vida es tener los tomates crudos los es caldo cuando verbo cuando yo les caldo verduras pescado también los tomates les sacó la piel los escalonada a treinta segundos Silleda destacó la piel los corto hábitos y los tengo sumergidos en aceite el aceite de oliva hierbas no no no extra virgen e aceite suave hierbas estos tomates y sirve tanto el aceite porque está súper perfumado esa gravísimo como el tomate va a por todo por todos lados eras ensaladas en una pasta salte sorteaba como acompañamiento de de de pescado

Voz 7 18:10 dice claro pescar

Voz 8 18:12 de todo de todo para un carpaccio de bacalao entonces se ponen estos tomates y para mí es uno de los fondos de nevera que no pueden faltar eh es lo que me dijo dónde está los tomates en aliño pues el que dijo de esto ya tienes que hacerte no

Voz 0187 18:30 en el libro también incluye recetas pensadas para hacer platos ricos con con alimentos comunes como por ejemplo un pastel de patatas y calabacín no que quién no tiene en casa patata calabacín bueno

Voz 8 18:42 sí claro pero este pase también es a partir de calabacín ya ya ya escaldado ahí ahí patatas ya es vidas eh

Voz 0187 18:53 o sea que fíjate si te estás quitando tiempo ahí

Voz 8 18:56 sí el lo más fácil de hacer un con estos ensamblaje es que que comentábamos con estas bases o fondos de neveras siempre sólo salteados salteados dos Woo sabes realmente es que es un segundo porque si volvemos si tenemos las verduras Escalda tienes el sofrito a pues de poner a esto un chorrito de soja y unos unos calamares a rodajas que los haces al momento todo esto mezclado al momento lo llevas a la mesa en cinco minutos terminas con un poco de sésamo tostado si tienes supla bueno con tu aceite de ajo y perejil es que sino no sirve sido tienes en un minuto en la mesa dices pero por Dios yo cuando enciendo el horno uso los no para muchas más cosas Losada no me permito el lujo de encender el horno para una única cosa sabes porque ha vendido bestial energético entonces ahí le pongo siempre verduras hasta la calabaza probar de hacer calabazas Saba es que es

Voz 0187 20:00 era si es mágica

Voz 8 20:02 o cremas de calabaza a partir de calabaza Saba no tienen nada que ver son son divinas y entonces de pongo la calabaza con ajo y perejil mil Se me hace

Voz 0187 20:12 claro claro

Voz 8 20:16 le pongo pimientos para azar de pongo los tomates para el romero que hablábamos cabezas de ajo enteras que después te puedes comer los dientes de ajo como si fueran caramelos porque somos súper suaves y muy muy ricos que puedes hacer una pasta con esta con estos ajos asados es una pasta con cuatro frutos secos dos dientes de ajo casi enteros

Voz 7 20:43 ahí no se podemos tres mil cosas podemos estar hasta mañana

Voz 0187 20:47 fíjate hasta ahora hemos hablado todo el rato del despilfarro en casa pero bueno todo esto lo conoces muy bien en los grandes restaurantes me imagino que pasará un poquito lo mismo no como Evita hice este despilfarro

Voz 8 20:57 vale en los restaurantes los restaurantes la instalación comercial que somos nosotros somos los que tenemos una un índice más bajo de despilfarro en la cadena alimentaria pero era cuestión de de de porque la mayoría de restaurantes están gestionados por el propio dueño es que es un tipo de negocios súper independiente a no ser que esté siendo una cadena Itar pero la mayoría son son son pequeñas y medianas empresas que tú que nosotros vemos podemos controlar a nevera a diario además nosotros tenemos una carta en la carta nos ayuda mucho a regular el despilfarro a diferencia pues de los restaurantes que hacen menú cada día que sí que tienen un problema de cuando se termina el día les queda el menú del día siguiente pues tienen que

Voz 0187 21:46 en otra cosa que hacer otra cosa

Voz 8 21:49 yo lo ha arreglado alargando el menú a una semana mi menú me dura una semana así puedo regular la compra lo hecho básicamente para evitar despilfarros que mis clientes no vienen cada día vienen son bastante medios y entonces ya no vienen a diario viene una vez por semana en no no se cansan yo como también yo aplicado medidas para evitar el despilfarro intentando facilitar a que el cliente no no no no no no deje comida en el plato como pues ofreciendo la carta eh en tres tallas tú puedes restaurante pedir talla pequeña mediana o grande

Voz 7 22:34 no eso es una buena idea sí sí sí es una buena idea

Voz 8 22:37 en muchos aspectos porque realmente si tú me tienes mucha hambre pides esa talla pequeña seres de poco comer también pero también te permite probar Basquiat hitos Così o también controlar tu bolsillo

Voz 7 22:50 para no dejarte nada en el plato se hizo todo para no dejar

Voz 8 22:54 la va del trato a mí me esto me da muchos dolores de cabeza porque mi cocina parece la la la casa de los presos sitos porque tengo los platos pequeños medianos y grandes como los ositos y la la la ritos de oro sabes que tenía pero a mí me da muchos quebraderos de cabeza pero realmente hemos minimizado muchísimo lo que queda en el plato pero aún así queda algo en el plato porque a veces hacemos lo me doy degustación y las gentes pues quedan poco más llena siempre estamos heridos son programa que se llama realmente qué significa me Ile ya sugerimos al cliente que si le ha gustado no ha podido terminarse no

Voz 7 23:42 estamos y se lo llevan

Voz 8 23:44 eh es una manera de de romper aquella barrera de de de la vergüenza no despedir a pedir el Dogi Bach no y también de prestigia sea de revalorizar nuestra cocina el la comida y después en cuanto a sistemas internos los que se poco más aburridos pero también estamos aplicando medidas han es un poco más agrio de contar no pero pero bueno no tenemos control de ver a diario para para conseguir pues que daba sea nuestros organismos a nevera cada vi a tope y así para que no nos queden restos control de estocaje es cada día es es la maniquí registro de estocaje

Voz 7 24:34 es rollo pero bueno pero al final ganamos

Voz 0187 24:36 es un beneficio a él pues adaptar allana autora de la cocina sostenible espero esa invitación a cenar en tu casa porque no tengo que probar absolutamente todos esas pequeños trucos que tienes en la nevera

Voz 7 24:49 esto es en mi casa pero que éstas no

Voz 9 24:52 hace nada pasar a tu casa no

Voz 7 24:55 a mi casa desde que mis hijos son mayores ya no es lo que era un poco más a un poco más desorden desorganizada mañana

Voz 0187 25:05 esta línea mi ver tu nevera no bastaría muchas gracias nada

Voz 7 25:09 a vosotros gracias hasta luego

Voz 10 25:41 suena la melodía de nuestro compañero Carlos Cano de la sección gasto de la Cadena SER y eso quiere decir que hoy nos va a hablar pues no se del nos habló de comida azul estuvimos hablando de las alergias alimentarias nueve pues no tengo ni idea qué es lo que trae Carlos

Voz 11 25:55 mira os traigo un poco un tema

Voz 0335 25:59 en que tenía guardado de cuando estuve en la Feria Alimentaria de Barcelona sabes que es una feria bienal en la que se presentan cientos de nuevos productos y además productos de marcas conocidas de las que están en el supermercado no también otras un poquito más pequeñas pero bueno en todo caso siempre te encuentras cosas curiosas y hay una que la verdad no me esperaba encontrar un producto que no se va a presentar su creador Salvador González

Voz 12 26:24 conservas de pescado en a lo hubiera pues vivía de Migue soy ya te he dicho antes esto iba partiendo de los beneficios que lleva hubiera ve difícil propiedades porque enseguida aulas de estudio muy ligera muy sencilla y aparte les sabor tenemos un socio que fruto de verdad yo soy consejero de toda la vida Cristo el mar por ser el primer número uno en ventas pueden mejillones berberechos de todo en fin tenemos cien referencias me vino una cosa yo tengo plantes ante hubiera mi casa irme vino digo digo porque no puedo hacer yo estuve una nevera estamos funcionando bastante bien vale para tensión para sí

Voz 0335 27:03 bueno Salvador González sabe de lo que sabe

Voz 13 27:06 me dijo que si quería información sobre las propiedades del aloe vera que me metía en Internet Be OK eso porque eso no sé si si tú las tienes en mente

Voz 0335 27:15 he visto que se habla de que es beneficioso para gente que tiene diabetes que puede ser un buen cicatriz ante también hay un poco de mitos con el verano a veces le

Voz 0187 27:25 también se utiliza para para gente que está restringida se está empezando a utilizar también claro pero yo en conserva nunca me había planteado que pudiera estar las pruebas

Voz 0335 27:33 si las probé a ver si era bastante parecidos a lo que puede ser una conservan natural con agua dijera no él decía que les realizaba el sabor bueno es posible de cara también hay que habría que hacer como una cata comparativa no un mismo mejillón con el Olivera con agua con aceite cuál te gusta más yo solo probé en este momento los de aloe vera a ver no me desagradar de hecho me me me sorprendió que fuera un sabor tan neutro

Voz 11 28:02 bueno en todo caso es un es un nuevo producto o una nueva

Voz 0335 28:06 la de productos probé la ventresca de atún provee los berberechos en jugada de Vera pecho yo cuando vi el el cartel pensé que iba a tener una hoja de aloe vera algo así no no simplemente es en ese jugo se pone la la conserva no bueno y para quien quiera indagar escuche un programa de Ser Consumidor en el que justamente hablaban de los mitos de las propiedades de la severa por si alguien no lo tiene claro y se quiere asegurar y en todo caso se podrá encontrar en el mercado aproximadamente al igual que muchos otros productos de Alimentaria que si te diré que este tema de la salud

Voz 11 28:48 se cruza con la cocina es como lo cómodo eh sea llevamos ya tiempo viéndolo pero me dejó muerto que las grande

Voz 0335 28:59 las empresas cárnicas están sacando productos

Voz 11 29:02 basados en la clara de huevo lo encharcados en plan como pavo o jamón cocido pero loncha dos de alcachofa o de calabacín con una base de clara de huevo que

Voz 0335 29:14 les permite cierta consistencia no las industrias cárnicas están apostando por productos sin carne que no deja de ser una buena cosa paradójica pero que se que en otros países europeos ya está pasando desde hace tiempo no se parece que la presión contra el exceso de consumo de carne o bueno pues toda la gente que está optando por dietas hombre a su vegetarianas se está empezando a notar también en la oferta de de todas estas empresas

Voz 0187 29:41 bueno eso está genial tener variedad para poder elegir y poder combinar las cosas seguramente las alcachofas éstas estan buenas la te está aprobaron

Voz 11 29:48 eso no lo llegué a probar pero todas todos estos productos pasan antes por grupos de testimonio que

Voz 0335 29:58 de alguna manera van opinando y al final hasta que no tienen una cosa que saben que va a gustar presentan no es quién no solamente es una son varias es la pionera y su competencia hasta todas tirando tirando por el mismo lado también galletas gourmet sin aceite de palma por ejemplo o no sé bueno la verdad es que bastantes productos siempre relacionados con con las propiedades saludables y luego alguna cosa friki como uno de la croqueta de gintonic que no sé si lo mete por la tele del momento es así que las

Voz 0187 30:30 como hay que tenía era una croqueta que tenían dentro pero tendría masa de croqueta

Voz 0335 30:33 sí supongo que habían hecho una especie de mezcla entre gintonic y una salsa de chaval no lo tengo tan era una croqueta sabía gintonic cosa nada IFE era de color azul además además saber muy saludables pero oye para una fiesta un día hacer la gracia pues habrá gente que L

Voz 0187 30:52 seguro bueno lo de la croqueta te lo compró pero lo otro me lo quedo gracias Carlos hasta gracias por venir

Voz 1481 31:21 bueno Ángela casi que te diría que estoy deseando entrar en una cocina para hacer el aceite con los tomates verdad yo voy a los trabajos asado para comerme las comparamos eso vasos

Voz 0187 31:31 sinceramente yo no soy no pero sí que tantas ideas eso sí eso sí oye lo del tomate

Voz 1481 31:37 me ha parecido brutal el tema de las tallas en el restaurante que me parece una versión muy cool además que si andaluza las tapas y las raciones toda la vida claro pero que es verdad que vas a un restaurante quiere probar muchas cosas y al final no no puedes no hay opción de cosas más chicas más grandes tal cual es la opción tapa la opción ración Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene quedamos el sábado a las doce a partir del sábado en Cadena Ser punto com y en todas las plataformas digitales en ahí Vox en iTunes envió Ok arroba Cadena Ser punto com que esto es lo que yo quería decir pues estamos todo tipo de sugerencias dudas

Voz 5 32:12 has también aunque esperamos

