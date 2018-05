Lo último en conservas: el jugo de aloe vera

Voz 1 00:00 sin eh suena la melodía

Voz 0187 00:30 en nuestro compañero Carlos Cano de la sección gasto de la Cadena SER y eso quiere decir que hoy nos va a hablar pues no se nos habló de comida azul estuvimos hablando de las alergias alimentarias e pues no tengo ni idea qué es lo que trae Carlos

Voz 0335 00:44 mira os traigo un poco un tema que tenía guardado de cuando estuve en la Feria Alimentaria de Barcelona sabes que es una feria bienal en la que se presentan cientos de nuevos productos y además productos de de marcas sobre conocidas de las que están en el supermercado no también otras un poquito más pequeñas pero bueno en todo caso siempre te encuentras cosas curiosas y hay una que la verdad no me esperaban encontrar un producto que no va a presentar su creador Salvador González

Voz 2 01:13 conserva de pescado en Alovera pues vivía de Migue soy ya te he dicho antes esto iba a parte de los beneficios que lleva a ve difícil propiedades porque se queda aulas de estudio muy ligera muy sencilla y aparte les realza el sabor tenemos un socio que fruto de Vega yo soy conservera de todo David si Cristo mar por ser el primer número uno en ventas y después mejillones berberechos de todo en fin tenemos cien referencias me vino una cosa yo tengo plantes ante hubiera mi casa irme vino digo digo porque no puedo hacer yo estuve una nevera estamos funcionando bastante bien vale para tensión

Voz 0335 01:52 bueno Salvador González sabe de lo que sabe me dijo que si quería información sobre las propiedades del aloe vera que me metía en Internet Be OK eso doctor que eso no sé si si tú las tienes en mente he visto que se habla de que es beneficioso para gente que tiene diabetes que puede ser un buen cante también en poco de mitos con el verano a veces le

Voz 0187 02:13 también se utiliza para para de que esa estreñido se está empezando a utilizar también claro pero yo en conserva nunca me había planteado que pudiera estar las pruebas de estaba bueno

Voz 0335 02:22 si las probé a ver si era bastante parecidos a lo que puede ser una conservan natural en con agua dijeramos no él decía que les realizaba el sabor bueno es posible de cara también hay que habría que hacer como una cata comparativa no un mismo mejillón con agua con aceite cuál te gusta más yo probé en ese momento los de aloe vera a ver no me desagrada daron de hecho me me me sorprendió que fuera un sabor tan neutro muy bueno en todo caso es un es un nuevo producto o una nueva gama la de productos y probé la ventresca de atún provee los berberechos en jugada de Vera de hecho yo cuando vi el el cartel pensé que iba a tener una hoja de aloe vera dentro de la nata algo así no no simplemente es en ese jugo se pone la la conserva no no sé para quién quiera indagar escuche un programa de Ser Consumidor en el que justamente hablaban de los mitos de las propiedades de la severa por si alguien no lo tiene claro y se quiere asegurar y en todo caso y se podrá encontrar en el mercado aproximadamente al igual que muchos otros productos de Alimentaria que si te diré que este tema de la salud cruza con la cocina es como lo que más llamaba eh sea llevamos ya tiempo viéndolo pero me dejó muerto que las grandes empresas cárnicas están sacando productos basados en la clara de huevo lo echados en plan como pavo o jamón cocido pero loncha dos de alcachofa o de calabacín con una base de clara de huevo que les permite cierta consistencia no las industrias cárnicas están apostando por productos sin carne que no deja de ser una bueno esa paradójica pero que se que en otros países europeos ya está pasando desde hace tiempo no se parece que la presión contra el exceso de consumo de carne o bueno pues toda la gente que está optando por dietas vengan a su vegetarianas se está empezando a notar también en la oferta de de todas estas empresas

Voz 0187 04:29 bueno eso está genial tener variedad para poder elegir y poder combinar las cosas seguramente las alcachofas estas es tan buena estratega está aprobaron

Voz 0335 04:36 eso no lo llegué a probar pero claro sea todas todos estos productos pasan antes por grupos de testimonio que de alguna manera van opinando y al final hasta que no tienen una cosa que saben que va a gustar presentan no sí es que no solamente es una son varias es la pionera y su competencias están todas tirando gigante Borraes pero el mismo lado también galletas gourmet sin aceite de palma por ejemplo o no se bueno la verdad es que hay bastantes productos siempre relacionados con con las propiedades saludables y luego alguna cosa friqui como uno de la croqueta gintonic sí lo ve por la tele no es así

Voz 0187 05:18 como hay que tenía era una croqueta que tenía dentro pero tendría masa de croqueta

Voz 0335 05:22 sí supongo que habían hecho una especie de mezcla entre gintonic y una salsa de chaval no lo tengo tan era una croqueta sabía gintonic cosa IFE era de color azul además además saber muy saludables pero oye para una fiesta un día hacer la gracia pues habrá gente que L