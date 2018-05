Las formas de enfrentarse al pan

Voz 1

00:00

porque a puñetazos era por culpa del PAN que estaba como una piedra un sobrino apartó el pan sobrina más fino ya saben que otra generación acción las cosas mejor representa dábamos dos maneras distintas de enfrentarse a los problemas pero he de añadir que por mi parte no pretendía únicamente solucionar el asunto sino que también me gusta hacer el tonto siempre he querido ser el adulto que se comporta como un crío lo que conlleva una falta de respeto al poder de los adultos una enmienda a la totalidad a eso se le llama hacer el payaso ya bingo pero en secreto yo le llamo Crítica de la razón pura también estaba mi madre es decir su abuela la del abuela fue otra guerra otra manera de enfrentarse al pan bueno la suya fue una guerra de verdad sobrino ello no hemos ido más lejos de la Guerra de las Galaxias para mí esa película significó ir un día a Barcelona para él es una interpretación del mundo una cosmogonía resulta muy difícil mantenerse equidistante entre la infrautilización de la vida y el autoritarismo que conlleva toda mayoría de edad mi madre va a lo suyo mi madre se comer pan y no le era más fuerzas para eso está en el plato en su tiempo la gente comía refranes porque no había otra cosa que llevarse a la boca hay un refrán que dice que a buen hambre no hay pan duro que es el que viene al caso por debajo del refranero existen las frases salvajes que crecen de forma espontánea hay se solidifica en en la conciencia colectiva mi madre TB dejando la comida hay te suelta una guerra tenías que haber pasado ahora las pasamos comiendo palomitas y el resto también es lo tragamos