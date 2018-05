La discriminación a las parejas lesbianas para tener hijos

Voz 0874 00:00 como siempre al pie de la noticia siempre que se lanzó cómo estás

Voz 1 00:50 es ese estar al pie de la noticia asentada a me gusta

Voz 1312 00:53 pues estoy indignada Javier cómo ve cómo puede ser que mi en titulares en el programa de hoy vayamos a hablar de lo que realmente importa

Voz 0874 01:00 pues no creemos que está segura de que no dar no no así sí que este seguridad porque te conozco

Voz 1312 01:04 y ahora del príncipe Harry con Vega Markel vamos a hablar de que vestido va a llevar ella como ir a la cuñadas igual si oye yo me dijo eh si los niños de de Kate y William llevar las arras que bonito esas cosas de los reyes británico Santa

Voz 0874 01:19 money tal esto es un seguro informativo te puedes empezar

Voz 4 01:38 cuando llegamos al Gobierno los créditos hipotecarios básicamente no se daban buenos ahora serán y hemos visto que el joven pareja ha podido hacer frente a una hipoteca gracias a ello nos congratulamos de millón y con esto educación además reconozco que un emocionado el que haya buscado una vivienda cerca de de quién lleva a los hijos

Voz 0874 01:55 me está haciendo la ironía encima el ministro de Educación y portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que tantas alegrías toca se eh

Voz 5 02:55 todos los países de la Unión Europea no apoyamos hispanas en el año dos mil nueve le puedo decir que en la Unión Europea en apoyos se gastaron un millón quinientos mil millones de euros en España lo estamos haciendo ahora es fundamental y prioritario es un crédito a la banca me va pagar la propia banca debemos celebrar que nuestros socios europeos con los hayan ayudar

Voz 6 03:16 sí nosotros no hubiéramos asustado ese dinero hubiéramos dejado caer a las entidades entonces hubiera producido en primer lugar un efecto el efecto es que los depositantes tendrían que haber pagado el agujero de esos sesenta mil millones de euros tendente haber salido de todos aquellos ahorradores que tenían cartillas de diez mil quince mil euros y una han tenido que ha que asumir una quita eso parte de haber sido injusto hubiera generado una situación de desconfianza al FROB Le quedan sesenta y cinco por ciento de Bankia debe Méndez dos bancos que valen mucho dinero y evidentemente lo vamos a ir lo vamos a ir de alguna forma privatizando para permitir recuperar

Voz 1312 03:52 la mayoría o no o no recuperemos la la mayoría de lo invertido yo creo que estos cortes de archivos de los deberíamos sacar cada cada poco no cada poco tiempo al principio de la crisis recordarás que nos dijeron que había que rescatar la banca porque si no perderíamos los ahorros luego el rescate bancario que no era tal rescate que además lo íbamos a recuperar también porque lo iban a pagar los mismos bancos y luego bueno va el que no porque lo de recuperar la pasta pues no no está tan claro igual si venden Bankia bueno

Voz 0874 04:17 sí a cinco no me imagino que rescata estuvo estas declaraciones por la decisión del Fernando Andreu uno de las visitas de cerrar la vía penal contra antiguos directivos de Bankia por la comercialización de preferentes es lo único que dice es que el juez se siga por la vía civil pero que penalmente no hay más recorrido en este caso concreto

Voz 1312 04:34 a ver es que es una noticia que así a bote pronto cuando cuando orales con Butelle central titular el titular urgente pues te enfada es no pero luego es que el juez dice en el auto que archiva la causa de los preferente pistas que tienen derecho a sentirse engañados pero que la venta de estos productos puedo hacerse de forma irregular pero que ni la Fiscalía acreditan que la antigua cúpula de Caja Madrid y Bancaja tuve un plan global para engañar a esos pobres ahorrar sí yo siempre pienso cuánto echan echamos de menos los pobres aquellos famosos plazos fijos te acuerdas tú eres el plazo fijo

Voz 0874 05:05 esa expresión no buenos incluso alguno echará de menos el calcetín debajo del coche lo sacamos

Voz 1 05:26 en qué estaba pensando que también algunos

Voz 1312 05:29 los afectados los prefiere estar pensando que ellos han pagado dos veces el rescate al banco no sea como todos con dinero público y luego con Zuma con con las preferentes bueno hoy está ahora debe estar digo yo cabalgando así atravesando los Monegros el correo del zar bueno quiero decir el de la Generalitat eh porque su flamante nuevo president Quim Torra le ha enviado una carta a Rajoy pidiéndole reunirse y dialogar de todo sin condiciones

Voz 1 05:53 en la Craslow es el Rey

Voz 0874 05:58 el presidente del Parlament envió un correo electrónico para así llegar las cosas no pero pero el del Molt Honorable Kim Torra correo postal se porque es eso no obstáculo que yo supongo que habrá un tío en la escalinata mirando al horizonte ha llegado la carta Diego Galán baje lo están esperando

Voz 1312 06:15 así como tú dices la carta que han dicho que quieren hablar pero hay gestos que no entienden o no gustan en el Gobierno de Madrid como es el de nombrar nombrar conseller esas personas que actualmente están en prisión preventiva

Voz 8 06:25 tenemos que tener en Cataluña un gobierno legal y viable para ser viable implica poder ejercer realmente las competencias que van a tener en este caso los consejeros y a alguien que está en prisión preventiva no puede ocuparse de una consejería de eh

Voz 0874 06:42 capítulo nuevo presidente catalán hablado el líder de los socialistas Pedro Sánchez

Voz 1312 06:46 sí lo comentábamos hace poco que llevaba tiempo callado yo no sé si el fiscal espabilado o qué pero así como en Moncloa la consigna parece ser la de la prudencia íbamos a esperar a ver qué pasa vamos a ver si hablamos sino Pedro Sánchez ha puesto la directa y esto es lo que dijo ayer en Mérida

Voz 9 07:00 la xenofobia el racismo no había eh recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país mundial a tenemos ya la tenemos en la persona del señor Torra del nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya el señor Torra no es más ni menos que el depende la política española

Voz 0874 07:22 pues no estamos para bromas Europa con el radicalismo porque en Italia del que están a punto de tener un Gobierno de alianza de radicales del Movimiento cinco Estrellas y la Liga Norte que debería preocuparnos

Voz 10 07:35 no

Voz 1312 08:07 os acordáis cuando este país molaba

Voz 5 08:10 se trata de un pequeño cambio en el texto legal irse agrega apenas un escueto párrafo en el que se establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y los mismos efectos cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas

Voz 1312 08:39 sí sí era el treinta de junio de dos mil cinco cuando se aprobaba en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP menos Celia Villalobos tengo que decir eh votaron en contra el PP como decía i Unió Democrática la ley que permitía contraer matrimonio y adoptar hijos a las parejas del mismo sexo a ser Mendia se remedia así una desigualdad de derechos con las parejas secretos heterosexual

Voz 0874 09:01 sí ya dice la Constitución que somos todos iguales ante la ley momento histórico es verdad pero porque lo recuerdas cuando han pasado pues por qué peces

Voz 1312 09:10 esta ley ya ya esa igualdad de derechos siguen existiendo discriminaciones como las que están pasando están denunciando en el Registro Civil de Murcia habrán saludamos de Campillo buenos días AVE

Voz 13 09:21 hola buenos días Adelaida

Voz 1312 09:24 pillo es la presidenta de la Asociación de Familias gays y lesbianas de la Región de Murcia y es madre de unas mellizas de veinte meses

Voz 0874 09:31 la que te dejan dormir verdad M de contadas

Voz 13 09:34 sí de momento están mí todavía

Voz 1312 09:36 dije te voy a hacer bandera sólo cuando llegamos cuando llamo estabas horas con algún invitado para que entre en directo digo es muy tempranito sado me dicen no tengo niños pequeños no me importa pero a su mujer dice duermen perfectamente hasta tarde porque las niñas se porta muy bien bueno tú eh conocíamos te de ADE el caso de Esther y su mujer que han ido a informarse de los trámites para registrar a su hijo cuando nazca lo que les ha pasado lo han colgado en en redes se ha hecho visible para muchos se ha convertido en en viral cuéntanos qué está pasando en ese registro de Murcia

Voz 14 10:05 pues en estos recepción mucho de lo que pasa es que pensamos que están haciendo una interpretación de la norma que no que no es la correr sobre todo nos dimos cuenta a la verdad entre nosotras en en la que yo de lo que a ellas les pasaba que no se había pasado todo lo que íbamos reciclado a nuestros hijos en el Registro Civil de Murcia el lo que pasa es que cuando llegas a registrar a sus hijos lo primero que te piden es un certificado la reproducción asistida para certificar de donde ha salido ese niño no una hace a las parejas heterosexuales y luego el la a causa de de de la discriminación es que se pide la presencia de la madre que acaba de dar a luz para lograr el consentimiento del orden de los apellidos y eso sí que no sé si yo tampoco a las parejas heterosexuales

Voz 0874 11:01 eso es una discriminación absurda

Voz 14 11:03 primero estas cosas de donde ha salido ese niño no como procesos de reproducción asistida ir después que es un momento muy delicado en el que tú quieres estar en tu casa con tu bebé el tú me quieres pasar la mañana en el registro civil como me pasó a mí ha pasado a muchas otras

Voz 0874 11:22 siempre pero su resurrección esa esa diferencia porque claro normalmente en el hospital de los padres rellenan los papeles que que les facilitan los firman iba uno de ellos a registrar los no he visto jamás que soliciten la presencia por ejemplo en la mayor parte de los casos de la madre que la pobre además está como está después del parto pero en cambio tienes que ir las dos madres a registrar a vuestros hijos cuando sois los genes

Voz 14 11:43 tienes que ir a como a dar el consentimiento de que tú estás de acuerdo conexión de los apellidos minada de consentimiento de que eso ha sido un sonido viene de un proceso de reproducción asistida de mutuo acuerdo derecho alguno

Voz 0874 11:57 es como decirle al menos si sois dos mujeres en vez de un hombre y una mujer no

Voz 14 12:01 claro en el caso de una pareja heterosexual que no se pone en duda la paternidad ese padres Un padre está tasado un hombre y una mujer va el hombre hice yo asumo una paternidad es en Hilla si alguien quiere reclamar se tendrá que demostrarlo ahora no pasa al revés tenemos que demostrar que ese niño fruto de un deseo de desenvolver de las dos

Voz 13 12:29 claro que Ci si no digo que

Voz 1312 12:32 extrapolando tan sólo galas parejas heterosexuales noble Pires si así así asistido a una clínica de reproducción asistida si el óvulo y el espermatozoide eran de la pareja no no el grupo gracias

Voz 14 12:43 se puede dar exactamente el mismo casos una pareja heterosexual necesite semen de donante porque sus espermatozoides no son viables ICD exactamente el mismo casos que no hay aún ninguna porque es genético de ese padre hacia ese niño

Voz 13 12:58 a su padre porque porque esto ahora

Voz 14 13:00 acabo esa mujer Si esos niños que nacen ese matrimonio en nuestro caso es igual no no hay que fiscalizar desde donde de hecho ya hay sentencia Si a esto se cambió a partir del de las ya que venia a José de febrero de dos mil diecisiete se supone que esto no

Voz 13 13:18 pasa bajo tienes la impresión de que es por culpa del funcionario de la ventanilla por decirlo de algún modo

Voz 14 13:25 yo creo que el la persona o personas que han hecho el procedimiento a seguir que le han dicho te haga funcionar a ventanilla porque esto parece seguir la mañana no para ver diese haría que la persona que son procedimiento lo interpretado así porque de hecho en en una guerra civil de Cartagena a la madre de Cartagena no les ha pasado a la ruina asegura tampoco entonces Chicken algunos sí han pedido por ejemplo el certificado de la de la clínica pero no han exigido la presencia eh es como un poco pensar que que aún no está siendo la interpretación que les que les parece ganó con miembros de la normal tan clara

Voz 13 14:04 más exactamente igual

Voz 1312 14:06 además a raíz de de que esté hiciera visible en su caso recordemos lo han hecho antes de detener al al bebé de hecho no no no participa la entrevista porque en cualquier momento podían irse corriendo a al hospital lo lo han hecho público y a partir de ahí han surgido un montón de de mujeres que están diciendo que en en otras ciudades pasa lo mismo verdad Allen

Voz 14 14:30 sí que se han puesto en contacto con ella chicas de de Logroño versos y que a veces son sus sí que el funcionario Le Le pidió que de algún modo él no podía saber si ese certificado que veían de ese proceso de producción asistida que había llegado a término igual había perdido el niño It is donde hace niño entonces estuvieron el ginecólogo dudo que fertilidad sigue ese niño es herido ese proceso se allá a un punto yo creo que eso es a criterios los funcionarios tienen no vienen reflejaban ninguna no

Voz 0874 15:11 que cambia también conciencia no solamente que cambiar la ley así que ojalá que más parejas denuncien ese trato discriminatorio porque además creo que a raíz de que lo haya publicado en redes hay gente llamando en otros lugares de España donde está pasando lo mismo sino la la mismo Adelaida Campillo que es presidente de la Asociación de Familias gays y lesbianas en la Región de Murcia

Voz 13 15:32 gracias por la llamada eso muchas gracias hasta luego un no chao

Voz 1 15:56 vamos a ver yo se dicen los bancos buenos estafa verdad vamos de de manifestación

Voz 1312 16:04 un acuerdo entre las fuerzas que apoyan los Presupuestos Generales del Estado de este año ha aumentado en cincuenta millones el presupuesto destinado a la lucha y prevención de la violencia machista con lo que ella serán ciento treinta millones pero que no llegan a los doscientos que comprometió el Gobierno para ese fin otra yo diferencio a dar una pequeña pero va va subiendo a llegando hoy por cierto una cosita sabes que la comisión que va revisarlos de los delitos sexuales en el Código Penal ahora va a tener más mujeres que hombres que países bueno pues el miércoles en varias ciudades de España volvieron a salir a la calle mujeres para reclamar precisamente eso no que el presupuesto prometido para la igualdad y el plan contra la violencia de género se cumpla a la de Madrid fue nuestro compañera nuestra feminista de cabecera consejos

Voz 16 16:46 yo soy Charo Marcos de la Plataforma Impacto de Género Ya Elena Saura y Begoña San José estamos en frente del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad porque hoy estamos aquí en una manifestación que lleva como lema Compromiso igual Presupuesto

Voz 17 17:00 no

Voz 16 17:01 pues mira estamos súper enfadadas pero muy muy acusadas porque el Gobierno después de estar un montón de meses trabajando con grupos parlamentarios gentes de las de la sociedad civil por generar una serie de medidas para luchar contra la violencia de género específicamente esas recogió el compromiso presupuestario doscientos millones de euros anuales durante cinco años cuando nos hemos encontrado con los Presupuestos Generales del Estado no aparecen por ningún lado

Voz 0143 17:27 bueno esos es doscientos millones de euros serán unos mínimos la verdad es que el con los colectivos feministas pedíamos mucho más el presupuesto de los presupuestos generales del Estado reproduce en una división sexual del trabajo en un sistema que no ayuda para nada a los cuidados ya poner a las personas en el centro en el en el Congreso de diputados hay siete grupos y Nos han recibido jugar tres de los cuatro grupos que han hablado con nosotras

Voz 17 17:53 Ciudadanos ha pactado con el PP por el Gobierno entonces ellos dicen que aunque no esté específicamente que ellos creen que una comisión de seguimiento que hay diputados va a ser capaz de hacer una contabilidad paralela a la de los presupuestos que nuestras X que son mentira

Voz 16 18:09 si tuviéramos un permiso de paternidad igual al de maternidad obligatorio e intransferible empezaría a cambiar eso que no es cosa de las mujeres que muchas veces se abandonan las carreras profesionales porque tiene sí

Voz 18 18:20 los porque cuidas porque hay como mandatos de genero que que dice que las que quién escucha

Voz 19 18:24 hemos hemos las mujeres entonces bueno nos fijamos en eso nos quejamos

Voz 16 18:27 en la brecha de género que en las pensiones en la brecha de género la moral religiosa e servicios sociales una de las cosas que Nos parece indignante es que digan que sea que no hagan este juego de trileros con los presupuestos para la violencia de género cuando de pronto se descolgó con ochocientos millones de euros más para para comprar más esa esas son las necesidades que tiene el Estado español comprar armas en lugar de atender a mujeres que están asesinando todos los días novecientas en los últimos quince años es muy curioso porque enfrente del Ministerio que estamos ahí desplegado lazo morado parece que estamos en el año del feminismo todo el mundo se quiere colgar la etiqueta tenéis un altavoz para pedirles que hagan cosas que les pedir menos las citas y más euritos yo les diría también que vale ya de justicia patriarcal que hay que meterse a fondo con el tema de la justicia que no pueden ser sentencias como las están haciendo te hacia mujeres que han sufrido sexual y también violencia de género que hay una persona dentro de los colegios que tenga sensibilidad de género

Voz 17 19:28 en tono en los que de repente la violencia desaparezca pero por lo menos por lo menos no tenemos la situación actual que aquí en la Comunidad de Madrid sólo el seis por ciento de los alumnos de de la cambia pero al quince por ciento de los asesinos polivalencia con menos de treinta años los acaban de pasando por el sistema educativo

Voz 16 19:50 el actual primer diferente más servicios de proximidad no que los ayuntamientos puedan asistir a las víctimas y que ahí interposición de denuncia no hará el mensaje ha sido denuncia denuncia denuncia sino no tienes ningún apoyo no ni medidas de alejamiento ni aquí lo que sobraron renta no económicas de apoyo Hadid y más o cualquier otra solicitud Vivienda externa

Voz 17 20:14 era lo que tiene que hacer el Estado lo que dice Naciones Unidas que tiene que hacer los Estados es poner escuelas infantiles suficiente para que todos los niños de cero a tres años que ahora mismo solamente y uno de cada cuatro hizo tengan y luego también tiene ponerla una ley de dependencia que cubra a toda la gente que estaba en situación de dependencia que no que no se apoye en que siempre va a haber una hija que va a estar ahí en la familia resolviendo el tema es que luego ya cuando llega un momento en que aparentemente ya eres igual que tu nombre porque ella es pensionista pues resulta que eres una pensionista pobre que vais hacerle sí

Voz 16 20:47 que el Gobierno no vamos a seguir escribiendo gritando

Voz 20 20:51 hoy convocando luchar

Voz 17 21:07 tema el presupuesto nosotros que somos los presupuesto percibido al que el presupuesto a la gente le parecen un rollo

Voz 16 21:15 y con ese presupuesto se construyen las políticas públicas posaba chicas os dejo que sigáis en la manifestación muchas gracias a vosotros

Voz 1 21:27 los sindicatos y no lo hemos Catalunya Conchi que buena es cuando se manifiesta eh sí sí sí me acuerdo cuando manifestación días en Barcelona