Revolución musical en la revolución moral del 68

Voz 7 00:49 como si hablasen como tope ni los hijos tras y vamos a sine que usó el impacto

Voz 8 01:27 no ganas de salir

Voz 0874 01:30 a la calle a manifestarse con esta música pues no está nuestra raza ocho XXXVII llegará Rafa ya no llegan no te pone debería estar aquí Rafa Panadero para contarnos su revolución pequeña musical pero no está y esto música francesa que Rafa no le pega así que José María Patiño buenos días cómo estás es hola muy buenos días Javier qué tal como está es así una vez más habéis tenido que recurrir a mí se hagan colas

Voz 1108 01:56 cimientos musicales a cubrir las ausencias

Voz 0874 01:59 hecho lo que estás en la redacción exactos a estas horas por cierto si viene bastante bien falta razón porque ayer no está en Cuba está en Segovia sea todo el muy versátil este momento que falló el premio Cirilo Rodríguez

Voz 9 02:11 por cierto felicitaciones a Cristina Sánchez Aznar

Voz 0874 02:14 España lo ganó anoche una excelente periodista que eras corresponsal una grave responsable una gran reportero tiene próximo si Ia Rafa forma parte del jurado una cosa que te voy a decir yo también estuve en igual todo lo mejor es que Rafa tenía que volver andando no le daba tiempo se titula his del AVE buenas noches no no encontró la estación estado poco alejada de Segovía eh tú aprovecha la ocasión para colar música en francés de mayo mayo París ya sí porque

Voz 1108 02:42 estaba viendo que dos anglófila los musicales como

Voz 0874 02:44 nosotros os ibais a esquiar de una pequeña revolución

Voz 1675 02:48 que tuvo una sonoridad muy característica que yo conozco muy bien porque no tengo que recordar te lo vivió en París durante catorce años en una ligera idea de lo que hacías allí

Voz 0874 02:57 creo recordar que era como se llamaba esto qué hacíamos antes corresponde esta sí es una cosa que ha desaparecido de la crisis

Voz 1108 03:03 lo bueno por cierto que aprovechó para recordar a tus oyentes que son muchos y distinguidos como todos sabemos que esos años quedaron plasmados en un magnífico libro

Voz 1675 03:12 que ahora en la librería Si hay

Voz 0874 03:15 atienda son las nueve cero dos último día para adquirir el libros de este tienes esto es de anticuerpos que la revolución de la club blanco en el libro en la que te refieres es Mayo del sesenta y ocho ya lo es Rafa hace un año creo recordar una revolución pequeña en este caso es bueno

Voz 1108 03:30 si lo juzga desde la óptica de la grande natural francesa pues no efectivamente no fue pequeña pero analizando la con estos cincuenta años de festiva que nos da la historia bueno nos damos cuenta de que no supuso un cambio brusco en el sistema político francés de hecho De Gaulle por ejemplo no se fue este tema que estábamos escuchando del gran Cruner de Toulouse que es peor no Gago Pari me París mayo estuvo prohibido varios años después de sesenta y ocho las radios francesas por esas referencias que hacía las revueltas estudiantiles

Voz 0874 04:00 porque sí que hubo una pequeña revolución moral de las costumbres Sarkozy ya en este siglo por cierto atribuido a todos los males que ahora padece Francia no exacto sí siempre tan aguafiestas este hombre no aunque no

Voz 1108 04:11 no sé si también se lo dirá en la intimidad Carla Bruni es curioso porque el otro día estaba escuchando un programa de la BBC que presentaba ella en el que seleccionaba algunas de sus canciones favoritas curiosamente sonaron varios de los artistas que de alguna manera pusieron banda sonora

Voz 1675 04:27 aquel mayo del sesenta y ocho y aquella pequeña revolución moral y uno es uno de ellos era bronca

Voz 4 04:39 el Fassi suele hace todo que haré Pepa te Duato once así se va Pizzo ha desvalijado y así que soy Nacho movido les tope oye pero la charla tiempo apechugar Pollini así la tan bendita Plaza Éboli si te pasa

Voz 0874 05:22 pensando hagas esto no hagas lo otro esto una bronca o niños

Voz 11 05:25 bueno de alguna manera yo creo que era eso no porque yo quería reflejar esa rebelión adolescente frente a la represión del padre hay que tener en cuenta que el general De Gaulle era el padre de la platea franceses ganar era todavía continúa

Voz 1108 05:38 va siendo los jóvenes estudiantes parisinos hijos en su mayoría de la burguesía no nos vamos a engañar entendía las revueltas como una reivindicación de su nueva manera de ser y pero

Voz 0874 05:47 pues eso frente a la autoridad paterna a este hombre a Dutroux él atribuye el himno oficioso de mayo del sesenta y ocho aquel París se despierta hacías a Vitoria no hacía referencia a la semana pasada precisamente ya partir de entonces además se convirtió en un icono del bon vivant con sus puros y sus kurdas de coñac ya eso sí fue durante los años setenta y ochenta los Roque compareció jóvenes luego son liberales de mayores

Voz 1108 06:11 entre no no que compartió con otro icono de aquella época su amigo Serge Gainsbourg

Voz 4 06:26 muchísimas les

Voz 13 07:17 seguro que este hombre entonces somos que se así de joven eres de derechas

Voz 0874 07:24 con veinte años eres con cuarenta eres de derechas o de izquierdas no tienes cabeza así pues bueno tenemos a Keynes Burque además Le

Voz 1108 07:37 en una gran multa porque como un billete de cien francos a Televisión estaba prohibido pero bueno Burt Canfranc por ejemplo una foto del Papa exacto estaba cantando con una de sus novias de aquella época son una de sus amantes la mujer

Voz 1675 07:49 qué creó Dios y firmó Roger va dan Brigitte Bardot bebé

Voz 1108 07:53 que así se llama por cierto el LP en el que se incluye a este tema el año sesenta y ocho con unos arreglos sorprendentes si te fijas en ese sampler que se va repitiendo para la época es muy moderno

Voz 0874 08:03 es el sistema más reconocibles en aquel mayo del sesenta y ocho en el que los a la historia de la pareja de atracadores Bonnie and Clyde que define lo recordarán muchos interpretaron ese mismo año Faye Dunaway guarden que eran estadounidenses

Voz 1108 08:15 ya sabía yo que en un momento a otro ibas a meter la cuña para citar a tu tierra querida

Voz 0874 08:19 quería hacer un espacio libre de citas anglosajonas pero no lo es conseguir es un hecho y es cierto que ponen que hay representaban ese punto de rebeldía al mismo tiempo nihilista no solamente romántico que buscaba aquella generación también es un hecho que el Mayo del sesenta y ocho francés no se entiende sin los otros movimientos ese mismo año que nacieron por cierto en calles cercanas las protestas

Voz 1108 08:43 amarrados sin duda está clarísimo además para toda esta generación de músicos franceses como para los británicos tuvo mucha importancia o músico del otro lado del Atlántico que estaba revolucionando la música popular y que el veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y seis es decir dos años antes ofreció un concierto en el Olympia de París que terminó con este himno que ha perdurado hasta nuestros días

Voz 4 09:26 hoy nadie rara

Voz 13 10:30 confundir le indigna de Bob Dylan la época en la que

Voz 0874 10:34 eléctrico el tráfico en el sentido más literal de la palabra que luego influyó además como tienen sabe mucho junten Beatles en la elaboración es alguien Pepe el polen Stone

Voz 1108 10:45 de hecho de los Beatles y los están algunas asistieron al mismo concierto pero el que dio en Londres influyó efectivamente en esos discos fue la gran revolución musical de Dylan frente a la revolución burguesa parisina podíamos decir que además fue de qué fue abucheado y pitado en París porque tardó diez minutos en afinar su guitarra en al escenario de la amplia se enfadó porque además era su XXV aniversario cumpleaños y dijo no se preocupen estoy deseoso de acabar como

Voz 0874 11:12 el experto en buen carácter luego ese disco el concepto de París ha cometió un disco pirata muy cotizado disco pirata por cierto antes es una cosa que costaba es igual tres o cuatro mil pesetas una barbaridad para un disco se estaba mucho en cuenta ahí que en teoría era ilegal pero era como una joya que podías conseguir su nuevo concepto para los oyentes jóvenes esta acción alguna pero más

Voz 1108 11:35 bueno es de suponer que entre el público de en ese Olimpia estuvieran Keynes Bull pero también Dutroux y su novia de entonces bueno de ahora porque haciendo su compañera Françoise Hardy gran cantante que presentó a los dos que Payne que fue el motivo de su ruptura por qué qué EMSV Ur explicó luego después en una entrevista a Dutroux rondaba François decía además de beberse hasta el agua de los floreros y ponerse especialmente agresivo con todo el mundo Françoise Hardy

Voz 0874 12:00 qué cantaba aquello de todos los chicos y chicas de mi edad

Voz 1108 12:03 en Javier muy bien la próxima te arrancas no la tararea pero bueno para despedirnos otro tema de Ardi compuesto por qué Burt que escuché presentar a Bruni en ese programa de la BBC

Voz 14 12:21 y no

Voz 1675 12:44 como de diez nadie cómo decirte adiós

Voz 0874 12:46 es una sarcástica despedida entre los amantes en este caso pero con con la que yo no me complicó más la vida pues ha estado muy bien Gemma hecho que tienes que hacer para que viene de ocho y media no tienes alguna cosa sí generalmente voy a la piscina pero puedo estar aquí perfectas porque ya ha hablado con ellos Pardo