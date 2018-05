Renta básica universal, ¿Una posibilidad real?

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 01:27 tú le de corresponsables de ida y vuelta hoy con Ana Fuentes que trabajó desde China París Nueva York caras redactora jefe de la revista económica de córner que estarán a cómo estás hola buenas Hans Günter Kellner con base de operaciones en Vallecas te quedas en Vallecas a Galapagar no me quiero en Vallecas trabaja para la radio alemana desde nuestro país en Radio Barcelona está Javier Mas de Xaxàs que fue corresponsal durante mucho tiempo en Estados Unidos para La Vanguardia y ahí seguimos leyendo que como está hola buenos días Javier Sarah Morris que es británica el súper británica habría que decir no sé si hoy más que nunca damos la baja de nuestro país para el canal France Info pancarta sin inglés en francés y en inglés en la emisión en el en inglés va a seguir la boda

Voz 5 02:14 Hawking pues al gimnasio pero bueno luego PD las fotos no sé si alguien se lo va a tomar a

Voz 0874 02:22 yo creo que hablamos dentro de luego lo comentamos déjame primero afirma llamada telefónica a un compañero con el que hablamos de hecho de vez en cuando los domingos con Ramón lo conocemos mucho y lo leemos mucho y te admiramos mucho Juan Carlos Sanz que es corresponsal de El País en Jerusalén estas ahí Juan Carlos

Voz 6 02:38 hola buenos días

Voz 0874 02:40 es un tipo además con un historial periodístico impecable y sin embargo ha sido sometido supongo que no sólo tú sino más gente a una humillación por que ningún periodista ningún corresponsal debería pasar no

Voz 2 02:54 sí ha sido un trato muy desgraciada Antonio Gil que sufrido el pasado jueves cuando regresaba de la franja de Gaza de cubrir la información que ante estos últimos días regresaba a Jerusalén operaciones contamos hoy en el Periódico absolutamente trato degradante humillante me obligaron a veces vestirme a quedarme en ropa interior para someterse a un cacheo con un detector de metales una práctica que nunca que nunca realizados métodos absolutamente repugnante que sin embargo pues los la Asociación de la Prensa aquí en Jerusalén pues ha denunciado ya varios casos en los últimos tiempos ya presentado quejas formales al Gobierno porque se trata de un abuso

Voz 0874 03:43 claro lo lo que obviamente el mensaje que quieren enviar es que no quieren que entre a esos territorios claramente

Voz 2 03:50 ese es evidente que no nosotros resulta grato periodistas acreditados que tenemos nada la credencial del Gobierno pues más tienen que autorizar el paso y estos están dando está poniendo dificultades de Al ya lo mismo la frontera de Erez ese es un lugar kafkiano donde hay que desprenderse de todos sus efectos personales tienes que dejar el pasa por el Giro Tour ordenado actitud no estás capuchas toda tu vida pasa es con lo puesto para una serie de controles de hecho hay un un escáner de estos corporales verticales de aeropuerto de última generación esto es tan polémicos que era está el alma no realmente se te ve absolutamente todo lo que llevas dentro más que suficiente para controlar seguridad de la Casona las personas que transitan por ahí

Voz 0874 04:40 pero no me a su cuerda son son tan eficaces que claro a hacer acepte que te desnudes es una estupidez

Voz 2 04:47 sí bueno es es es irrelevante cuando no aporta nada la tecnología que tiene este este escáner es muy superior a la de típica el típico bastón metálico creadas en los aeropuertos en cualquier tipo de acceso a a locales de que el rector de metales manual no que es mucho tienen mucha menos ya quizás entonces bueno a mí me obligaron a a dirigirme aún

Voz 0874 05:12 me se cortó la llamada sobre otra llamada con Juan Carlos aunque estaba contando como tratando de regresar o entrar en territorio israelí y además con obviamente pasaporte en regla con permiso de trabajo lleva años informando desde allí haciendo crónicas excelentes sobre esa situación sometido trato vejatorio no solamente bejatorio porque lo hicieron desnudarse dentro de ese escáner siendo porque además sino entendido mal también tuvieron que revisar todo su material y hacerlo sin que estuviera al delante no es como entregar tu intimidad y dejarla en manos de esta gente yo estoy Javier que tú escribir mucho sobre este

Voz 1980 05:46 esto no yo yo he estado en eres un par de veces por por la fachada queda al lado israelí es un aeropuerto en una terminal aeropuerto muy bonita por la parte de atrás queda al al territorio palestino es como una cárcel vas cruzando patios con puertas que se cierran detrás tuyo esas metálicas y se abren delante y acabas en en una tierra de nadie con un pasillo exterior cubierto de uralita donde has de andar pues igual trescientos cuatrocientos metros hasta donde se conflicto pues ya ya lo estás viendo hasta un sitio donde hay un un un una garita un chiringuito oí ah pues digamos las autoridades palestinas de Hamas los que controlaban este paso el mes yo estaba ida ahí te llevan a las ciudades pero realmente es un paso que se había construido para facilitar la entrada y salida de los trabajadores palestinos que iban desde Gaza a trabajar Israel pero como esto desde hace años no funciona hoy un lugar fantasmagórico

Voz 0874 06:40 bueno creo que estás esto otra vez por Ainhoa Juan Carlos decíamos que hay que que además además de ese trato vejatorio tienes que entregar tu ordenador con tus escritos con tus documentos

Voz 2 06:52 todo todo otro material de trabajo pasa por una cinta transportadora existan al y de registros que no lo no lo está fuera de tu alcance pues eso no ocurre en pasaporte ningún contra el de pasaportes hoy identidades tú puedes ver cómo reciclar tu maleta como recinto los secretos personales aquí va todo por por un conducto mientras las personas van por otro está sometida cosa este control de escáneres y que en mi caso acuse a cual no un exceso de celo seguramente atribuible al sin ver lo que es el derecho que le dio el secreto interior pues me obligaron a este trato evidentemente como dice como dice la Asociación de la Prensa pues es una práctica parece extranjera eso que es una práctica absolutamente repugnante Iker en un país que se jacta de tener credenciales democráticas como como Sierra pues a su prestigio una rara

Voz 0874 07:46 Sato que ocurra esto en un país supuestamente democrático al cien por cien como es Israel habrá gente que dirá ahora no seré demasiado de ustedes mismos pero es que de verdad que como periodistas suplir ese tipo de trato no solamente una humillación

Voz 0754 08:01 que Juan Carlos tampoco quiero hablar de ese pienso yo sino prefería hablar esos reportajes

Voz 0874 08:05 exacto pero se le impida eso él de hecho el escribían su clínica uno periodista nunca debe convertirse en el protagonista

Voz 2 08:11 sí era no somos noticia por definición aunque yo creo que en este caso lo audiencia los lectores tienen derecho a saber en qué condiciones se trabaja por cien nosotros somos los testigos de está audiencia en esta zona una forma las restricciones son tan son también para nuestra

Voz 0132 08:27 lo que era ayudante ayudante sobretodo muchas veces sirven estas cosas desgraciadamente para que la atención pública se fije porque si algún periodista internacional le tratan así imaginamos la población palestina no es esos tratos degradantes y humillantes y arbitrarios los padecen cada día no esas niños que tienen que caminar horas para ir a la escuela que les paran de manera arbitraria en los check points ambulancias gente embarazada gente enferma ancianos eso está pasando todos los días

Voz 0874 08:59 es un reto Juan Carlos Sanz corresponsal de El País en Jerusalén un abrazo compañero te va a volver a pasar así que

Voz 7 09:08 por qué no se repitieran industriales

Voz 8 09:10 a ver cómo va

Voz 9 09:16 pues aquí es

Voz 0874 09:24 digamos drama sobre ello pero avisa casan Enrique de Inglaterra el príncipe Harry y su pareja que es la actriz norteamericana marco en el castillo de Windsor que está como a una hora más o menos desde Londres toda la parte rosa digamos nos interesa como la gente puede imaginar más bien poco pero todo lo que afecta a cómo se contempla la monarquía o como de vetusto parece exacta caído el micrófono parece mentira que tú seas hombre de radio no es culpa nuestra eh camino de Windsor está la corresponsal de la Ser en Inglaterra que es Begoña Arce estás por ahí Begoña bueno

Voz 10 10:01 qué tal buenos días he llegado

Voz 0273 10:03 si doña Graciela ya que las colas son inmensas puedo decir lleva con una hora de retraso porque las cosas son inmensas y cuando llegas a Windsor los controles son férreos cada bolsa se está abriendo la policía está ha hecho una especie de pasillo para que todos pasemos todas las personas que vengan hoy por los mismos sitios están registrando bolsas si en fin lo que cabía esperar también pero pero difícil difícil estar hoy aquí además hace muy buen tiempo se está hablando de cien mil personas pero el cálculo posiblemente se va a quedar bajo para ver bastante más gente

Voz 0874 10:34 de qué diseñador es tu estuvo traje

Voz 10 10:38 mi traje o prefiero decirlo quiero decir hay lista de invitados lo asumo que estás diputados

Voz 0273 10:47 me temo que no pero desde luego aquí hay mucha gente que se ha vestido como si estuviera en la lista de invitados cuando realmente va a estar en la calle esperando horas y horas a ver si de un poco atisba a los novios cuando salgan en carruaje después de la ceremonia pero la gente viene con los sombreros las coronas las banderas hay mucha gente por ejemplo de Canadá de Australia hemos visto muchos norteamericanos también hizo la mayoría mujeres también hay que decirlo pero ya ya os cuento que los trenes venían abarrotados es una hora muy temprana yo he salido de Londres a las seis y media de la mañana

Voz 0874 11:19 llama la atención siempre en este tipo de eventos el el boato de la realeza con lo cutre del merchandising es esta etapa que venden allí para las neveras

Voz 0273 11:27 qué muy cutre mira las banderas sin sin la simplemente están ahora mismo vendiéndose por todas las partes a tres libras pero así la quiere con la foto de los novios ahí ya tienes que pagar cinco libras lo cual es una barbaridad está teniendo de todos está vendiendo hasta comida para echarse a los cisnes en

Voz 10 11:44 el

Voz 0874 11:48 quién quiere una bandera como dices oye ha habido transparencia en los gastos de esta boda

Voz 0273 11:53 esta boda va acostada aproximadamente unos tres seis millones estaba calculando la lava

Voz 6 11:59 medios de de de de euros al cambio pero se ha dicho muy claro que todo lo va a pagar de su bolsillo privado la familia real en lo que no sabemos si por ejemplo la seguridad y este despiden enorme del que estamos hablando

Voz 0273 12:16 esta una millonada entra dentro de eso de ese dinero de la boda entonces se ha querido evitar cualquier tipo de críticas y lo que se ha dicho es que lo paga todo de de su bolsillo la monarquía que después de todo está en parte subvencionada por el erario público todos lo sabemos

Voz 0874 12:31 claro claro pero he leído por ahí que les han dicho los invitados que se lleven sándwich porque con mirándole a nadar no

Voz 0273 12:36 es que hay muchas categorías invitados esto esto tiene sus clases sociales y sus es su escalafón vamos a ver hay mil doscientos invitados que van a estar que les dejan entrar tienen el privilegio de poder entrar en el parque que rodea el castillo de Windsor entonces esos mil doscientos son gente de obras caritativas de ONG eso que destacan algún tipo pero en fin digamos es gente normal y corriente que la pareja ha querido invitar por determinar a esto les han dicho que se lleven el picnic que bueno que sí que habrá algo de picar pero que mejor se lleven de casa de hecho hemos visto algunas algunos invitados con las bolsas de los supermercados después hay el banquete real

Voz 6 13:16 después de la ceremonia que se ofrece la la reina en el ojo de del de de de sí que es un sitio majestuoso eh

Voz 0273 13:31 este sitio muy se quemó hoy es es es es impresionante

Voz 6 13:34 vemos que va a ver con comida comida por supuesto Sarkozy espárragos y otras no

Voz 0273 13:38 turistas y todo muy de la época y después a última hora el príncipe Carlos ofrece una recepción él muchísimo más privada todavía solamente ya para doscientos invitados en otro de los palacetes que está dentro de la enorme propiedad que es el castillo de Windsor Palacios

Voz 0874 13:56 oye vamos a hablar de lo que realmente me interesaba mi también se lo planteó a nuestra británica en la mesa que Sara

Voz 0132 14:02 si todo esto

Voz 0874 14:04 sirve para que los británicos igual que los españoles cuestionen la monarquía como institución de repente ver ceremonias parte tan rancias como ésta pues yo me temo que no

Voz 0273 14:18 hay dos cosas por un lado está boda despierta menos interés mucho menos interés que la del dos mil once cuando se casó con el príncipe Guillermo y Kate Middleton y hay un cincuenta y tres por ciento de británicos que han dicho un sondeo que no van a ver la ceremonia sólo un treinta y ocho por ciento afirman que la van a seguir pero lo cierto es que el sesenta y seis por cientos que que han dicho que no están interesados en este evento y que van a hacer un fin de semana normal pero lo cierto también es que cuando les preguntas por la monarquía también un sondeo reciente el sesenta y cinco por ciento de los consultados está a favor de mantener la institución frente a un diecinueve por ciento que prefiere la República la monarquía está aquí lo que está haciendo además con esta boda con este nuevo impulso es realmente reo organizarla con vistas a una generación más joven que tomen digamos el mando eso de la Monarquía y que convenza sobre todo a la generación más jóvenes de británicos que quizás es la más desplegada con

Voz 0195 15:17 lección yo que te por un claro te admite a gente que son republicanos yo por ejemplo me incluyo en ellos los datos cuestiona los Milito de la familia real porque es un espectáculo culo taladro confirme porque tenemos la familia real en Gran Bretaña es porque estamos vendiendo unos cuentos tiara que son mágicos y la gente que están allí llevan días en las calles por un lado yo no fueron de los sí

Voz 5 15:57 quieren vivía una cosa que es más que ellos sí se une intensificación con una familia completamente desconectada de la realidad

Voz 0874 16:09 como en España durante el franquismo nos daban fútbol y toros os dan bodas reales pues es un poco lo mismo

Voz 0195 16:16 bastante pequeña cuanto había después de la diana de pues yo recuerdo que no nos en en el colegio íbamos caminando un tía pues media augura Hay esperamos salados la carretera no y al final pasaba o o muy lejos pasaba un coche Necso y ahí tenso esta mañana estamos con flores Nice ni CEPAL

Voz 6 16:48 jo Mi coche pero nosotros íbamos en nuestros colegios

Voz 0195 16:53 para saludar a la Familia Real y eso va de generación

Voz 0874 16:58 esto se llama adoctrinamiento

Voz 0132 17:03 pero eso les en Reino Unido e hay una frase muy famosa De Gaulle cuando iba a la familia real británica a Francia y los franceses se volvían locos también decía a esta red

Voz 0195 17:13 pública les falta un Rey os al final todo

Voz 0132 17:15 mercado que está moviendo hablabais del merchandising cutre pero toda todos los tabloides que se han ido alimentando durante los últimos meses y también la supuesta prensa intelectual vamos yo ayer llegué a leer en el New Yorker que que que está muy bien pero es muy es no decía es que realmente esta esta novia es la primera aristócrata de la economía no porque había trabajado envolviendo regalos y entiendas de yogures eso se les fascina ese tipo de de cuestiones

Voz 0874 17:44 a mí Begoña es lo que más me gusta de esta boda no sé si va a haber fotografías pero yo fantasea sobre ello es esa reunión que es obligatoria tienes que tomar juntos la reina sus noventa hay o doscientos y pico junto con la madre

Voz 11 17:59 de Megan que es es

Voz 0874 18:01 americana californiana con rastas sin anillo en la nariz entonces esa foto me gustaría verla

Voz 0273 18:07 bueno eso ocurrió ayer ocurrió ayer por la tarde pero también a la madre de Megan ya la han puesto un poco más en situación porque cuando salió con su hija porque han pasado la noche en un hotel próximo aquí al castillo de Windsor ya cuando salió del coche llevó ese hotel de superlujo con su hija iba iba hecha un primor iba ya mucho mayor pelo ya lo llevaba colocado una forma estratégicamente correcta que llevaba era muy simple y todo era muy elegante y muy sencillo y la señora además es estupenda pero realmente sí que fascina que como dijo

Voz 10 18:41 el Daily Mail

Voz 0273 18:44 a esta familia tengamos ahora una princesa aquí que ha salido de los campos de algodón ya ha llegado al Palacio de la familia real

Voz 6 18:54 dice esto sí que es eh

Voz 10 18:58 clase social hay movilidad social Arizona recrearán ascensor social no es algo increíble al castillo de Windsor de la nada

Voz 0273 19:05 a la más absoluta

Voz 10 19:08 venga un beso un beso hasta luego

Voz 0874 19:11 que hablábamos antes fuera de micrófonos sobre claro yo entiendo que esto sea un rayo de luz Sara en en la gris Inglaterra del Brexit no que haya gente que se pueda llegar a esto hablábamos de cómo la gente como tú que vive fuera de Inglaterra ello otros corresponsales que a veces están por aquí que hemos mencionado que están pensando mucho qué hacer con sus hijos con el pasaporte de sus hijos Si quieren que tengan con pasaporte británico o estando como están en España es coger un pasaporte europeo es comprensible esta decisión aún no

Voz 0195 19:42 realmente los que que esta gente que creen que son ciudadanos del mundo no son ciudadanos de ningún sitio al final eso es mi caso no yo he pasado todo Mika de edad en Olot Garrotxa bajando en Alemania en Suiza en la Unión Europea en Bélgica por ejemplo entonces dijo que me costaría volver pero no sé hasta qué punto puede que queramos en España tengo la suerte que llevo doce años y en teoría quizás por la nacionalidad española pero eso es la teoría de momento poesías tema actual no puedo tener doble nacionalidad eso sí aunque yo no soy muy nacionalista no el cual donde vivo me tener una visita a buena no a mitad cosa que me nacionalidad

Voz 0874 20:51 sí pero también supongo que la pregunta que uno se hace un momento es que es lo mejor para mis hijos me pasa

Voz 0195 20:57 sí en mi caso yo no tengo hijos entonces este dilema no no lo tengo si si llegara a tener hijos pues si dudo mucho que podría pasa este este derechos europeos

Voz 0874 21:08 los hijos Javier todas a seguir la boda estás ahí solo en Barcelona

Voz 6 21:13 no lo voy a seguir la boda pero firme

Voz 1980 21:16 me sorprende muchísimo como la monarquía británica que cuando muere Lady Di hace pues veinte veintidós años vivió aquel año horribilis ha sido capaz de de superarse Hay de volver a ocupar un lugar tan prominente no en el en el imaginario de todos los de todos los británicos yo leía parece que hoy en el en el Economis no que hacer una distinción incitando a que había sido el editor de de de esta de este periódico a finales del siglo XIX dice que la constitución británica que no hay pero bueno se dividen como en dos ramas la la de la que dignifica la que trabajar con eficiencia ideando a la monarquía la el rol no de la dignificación de del del Estado mientras y entonces hoy en día este rol lo hace muy bien con toda la pompa con toda la ceremonia mientras que la parte eficaz no que sería la Administración pues está por los suelos como decías antes no con el Brexit y un gobierno pues que no tiene hoy yo creo que en ninguna credibilidad y que está en una situación

Voz 0874 22:15 les has no comprensible ver gente en la calle alguien escribía en un periódico que al fin y al cabo los ingleses a perdona que diga esto nos emocionan con las personas se emocionan con los perros con los caballos y con los Reyes así que bueno pues es un ejercicio también de de emoción oye hay otra cosa que quería hablar con vosotros que no se me pase porque al final el tiempo va avanzando y es una cuestión mucho más social a la que me quería dedicar un espacio desde hace ya unas cuantas semanas porque desde enero de dos mil diecisiete hay una muestra al azar que que tenemos siempre por aquí siempre queremos acudir a ella con dos mil finlandeses desempleados de entre veinticinco y cincuenta y ocho años que han recibido una paga mensual de quinientos sesenta euros en el hecho diferencial es que esta asignación pública no exige buscar o aceptar ofertas de trabajo en contra de lo que por ejemplo está pasando ahora mismo este fin de semana en en Italia con este acuerdo de gobierno de hecho los dos entonces que han encontrado un empleo han seguido recibiendo la misma cantidad y hace unos días supimos que este programa piloto de dos años no se va a prorrogar en dos mil diciéndome que el Gobierno de Finlandia explotará planes alternativos de subsidios en en vez de esto no pero queríamos hablar de esa idea de una renta básica universal que está cada vez más presente en el debate económico en el debate político en el debate casi ya filosófico es algo que en el país en el que vivimos Ana con los índices de pobreza que hay con la desigualdad es una cuestión que yo creo que no es hablado suficiente

Voz 0132 23:39 es un debate muy interesante y además lo curioso es que desde hace muchísimos años les ha gustado esa idea ha seducido a gente de todo el espectro político sea hablaba de ella Richard Nixon y lo más que está está ahora mismo también coqueteando con tema en Silicon Valley se han puesto en marcha proyectos piloto en distintos lugares hablabas de Finlandia pero también algunas ONGs lo están haciendo pues en Etiopía en Kenia dar una asignación a un grupo de población sin preguntas les metes dinero en la cuenta todos los meses para ver si eso pues impulsa el consumo o evita por ejemplo que tengan preocupaciones de de de necesidades primarias no está demostrado que que no incentiva la vagancia el problema es cómo se paga porque al final pues el dinero tiene que tener un claro y luego además otro problema no sería mejor ahondar en el Estado de bienestar porque quizás estas inyectando el dinero aún muestro de población pero no todo el mundo lo necesita no es mejor ir a donde más se requiere entonces claro ahí hay un debate interesantísimo y no se ponen de acuerdo precisamente porque no se han podido ver resultados

Voz 0874 24:53 piensa usted ustedes que todos los españoles sin tener que trabajar cobrarán una pensión que bueno es estable serían italiana están hablando con este subsidio que insisto no es una renta básica en torno a setecientos euros y pico euros que todo el mundo cobrar ese dinero y que no se lo obligaran mí trabajar ni buscar trabajo viviríamos en un país mejor esa es la cuestión Daniel Raventós es profesor en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y ex presidente de la Asociación Red Renta Básica cómo estás buenos días

Voz 8 25:19 hola buenos días no sé si puedes responder a esa

Voz 0874 25:22 pregunta tan generalista se sería un país mejor

Voz 8 25:25 bueno yo no tengo ningún tipo de duda no es decir aquí tal como vosotros habéis hecho en la introducción hay una gran diferencia conceptual entre lo que sería aunque ese diga mal renta básica pero como subsidio condicionado es decir si eres pobre sino llegas a determinado nivel de renta si estás en el paro es decir algún tipo de condición en cambio una renta básica incondicional como son estos experimentos pilotos de los que habéis ha nombrado o bien el que está iniciándose en Barcelona por ejemplo en mi ciudad pues bueno estamos hablando de una renta básica incondicional esto quiere decir efectivamente no tener ningún tipo de condición para recibirla hay gente que evidentemente se hace estas preguntas que decíais vosotros no no es mejor ir directamente a los que lo necesitan bueno esto ya demuestra el fracaso desde hace treinta o cuarenta años independientemente del debate de la Renta Básica incondicional ya son muchos los estudiosos y hace muchas décadas incluso estudiosos digamos de derechas y de izquierdas en este caso curiosamente pueden coincidir que los si Dios condicionados del estado de bienestar tiene muchos problemas al menos tres muy graves uno es la trampa la pobreza precisamente por ser incompatibles con otras fuentes de renta otros son los inmensos costes administrativos y un tercero muy nombrado es la estigmatización de los perceptores que tienen que demostrar que son unos fracasados sociales digámoslo así para tener derecho entonces se puede financiar bueno nosotros hemos hecho hasta un libro para mostrar que con los números oficiales PPC del Reino de España se puede financiar una renta básica para todos los adultos del Reino de España igual al menos al umbral de la pobreza cuidado estoy insistiendo con los números oficiales que nos ha aportado dos millones de IRPF es el Instituto de Estudios Fiscales que son números tan increíbles como que yo formo parte del cinco por ciento más rico de la población española porque soy profesor titular de la Universidad de Barcelona es decir de una universidad pública sin tener más ingresos quiere decir que el IRPF muestra terriblemente una gran la elusión fiscal por no decir fraude fiscal como sabemos no

Voz 0874 27:37 Hans Sara bueno yo la vez que

Voz 0754 27:39 me tengo que admitir no quiero anteponer la la opinión la información es decir el yo creo que primero hay que habría que explican bien lo los modelos el yo creo que se discute eso en España en un contexto de un estatus social que que tienen muchos muchos agujeros es decir el en esos momentos ni siquiera existe una básica condicional ahora hablamos de una incondicional es decir una persona Ángel determine el paro depende un poco en el la voluntad del Gobierno de la Comunidad autónoma donde vives y sigue recibiendo algún tipo de subsidio y en qué condiciones el y el sistema de la de la formación de los trabajadores que están en paro es más eficiente de las es decir las políticas que forma parte de parte de las políticas activas de empleo son son muy eficientes el eh el contexto en el que se discute sobre eso es sobre todo en un cambio económico del global es decir se discute esto justo ahora también en Alemania por la digitalización de la economía que significa que muchos trabajos que que ahora tenemos van a desaparecer no en los en este en este debate hay una cosa que me llama mucho la atención y no bueno quiero ahora a acusar al profesor de ser un neoliberal y también he leído un artículo que me queda entonces son muchos pecados que han escrito de han dicho muchas no no pero esto que soy Ultraizquierdista bueno pero no voy a podíamos a ningunos calificativos pero me llama mucho la atención en los en Alemania por ejemplo defiende la venta básica el jefe o el fundar una empresa de artículos te rías que tienen que pagar unos buenos salarios míseros define la renta básica es decir porque los empresarios te te ese pues sus trabajo defienden la renta básica mientras los sindicatos por ejemplo en Chan no es una buena pregunta pero creo que hay respuesta ese y bueno yo creo que tienen poco que ver sobre todo los sindicatos porque porque porque cambian de forma tan radical el el concepto del mundo en el que vivimos que se basa en que más o menos todos los deberíamos poder trabajar nuestro trabajo genera impuestos y eso genera ingresos para el Estado que Re3 todas las las la riqueza Daniel

Voz 8 30:17 no bueno efectivamente lo que ha dicho Hans se llama Hands sí bueno pues lo que ha dicho usted efectivamente es uno de los debates que más o menos hace ya dos o tres años que está viendo a nivel mundial digámoslo así no porque existe una renta básica a sexual en el sentido de que es no no es de derechas ni de izquierdas porque tanto las derechas como las izquierdas a la defienden yo creo que la respuesta es muy sencilla es decir efectivamente la Renta Básica incondicional como concepto la misma tanto la que pueda decir este empresario que conozco personalmente alemán que defiende a la renta básica como la dirigente de Die Linke Katy aquí pintan también Alemania alemana que defiende la renta básica es el mismo concepto lo que ocurre es cómo se financió es lo que diferencia una una renta básica de izquierdas digámoslo así una de derechas la de derechas no tendría problemas como por ejemplo dice el economista chao The Wall Street Journal que está a favor de una renta básica pero a cambio de digamos financiarla con el Estado de Bienestar Renta Básica de izquierdas como por ejemplo la que proponen algunos economistas os proponemos algunos economistas de mi asociación es una venta básica que a a partir de evidentemente ser igual al menos al umbral de la pobreza pues conserva hasta el último céntimo de el Estado de bienestar actúa hice financia con los ubica el impuesto Solari se financia mediante una red horma del IRPF mediante el cual el veinte por ciento más rico oficial es decir yo por ejemplo pierde el otro ochenta por ciento restante a la población gana qué quiere decir la recibe todo el mundo evidentemente la renta básica pero no todo el mundo gana es decir hay gente que confunde la Renta Básica incondicional con lo mismo que estamos ganando cada cada uno de nosotros y además reciben la renta básica esto sería una locura claro desde varios puntos de vista a Renta Básica se tiene que financiar esto pues al menos en una economía más o menos desarrollada esto sólo se puede hacer mediante una reforma fiscal piensen por ejemplo que lo que nosotros proponemos sería ridículo en cuanto a subida de impuestos con lo que estuvieron en el Reino Unido ahora que está de moda porque cuando se casan los monarcas siempre hace gracia no hacía ridícula por cierto pero el Reino Unido y en y en Estados Unidos durante los años cincuenta sesenta buena parte de los setenta los más ricos pagaban en el noventa y tres por ciento del IRPF si alguien por ejemplo ver perdón en el IRPF al Impuesto Directo no pero básicamente lo mismo se imaginan ustedes que alguien propusiera ya no digo a políticos sino simplemente un académico que no tiene responsabilidad política o irresponsabilidad política se imagina que propusieron a un impuesto a los ricos de no de digo del noventa y tres por ciento sino del ochenta por ciento bueno yo esto sucedía en Estados Unidos y en el Reino ha unido en plena Guerra Fría como ustedes saben los momentos más gloriosos de la economía de estos dos estados es decir todo esto los ricos se van a marchar en fin todas estas cosas bueno allá no se marcharon y además la economía de estos países conoció un gran desarrollo a en fin también ustedes saben eran son países de larga tradición comunista

Voz 0132 33:41 Daniel perdón yo tenía una pregunta porque me he mirado el documento su propuesta y luego pues también las opiniones los comentarios de otros economistas que también creen en el reparto en la justicia social pero sin embargo están en desacuerdo con el tema de la renta básica y una de las críticas principales que les hacen es que en ese nuevo esquema en ese nuevo rediseño del IRPF va a haber gente que no es precisamente millonaria tampoco es pobre pero quizás pues sus ingresos anuales estaría entre veinte mil y treinta mil euros gente de clase media a lo mejor hombre soltero sin hijos que gana eso que finalmente va a ser el más penalizado no entonces no sé si hay alguna manera de de su pueblo pueda explicar esto

Voz 8 34:25 en un par de cosas sobre esto primero la más importante creó a que es cualquier independientemente ahora del debate sobre la Renta Básica cualquier reforma a qué se quiere hacer para beneficiar precisamente a los no más ricos tendrá que partir del IRPF actual de los tremendos fraudes fiscales evasiones fiscales que supone este este IRPF me refiero el hecho insisto que una persona que gane más de cincuenta y cinco mil euros brutos al año forme parte oficialmente el cinco por ciento más rico es creo que estaremos de acuerdo que es una locura esto es lo oficial cuando al mismo tiempo sabemos un estudio que acaba de publicarse que hasta el doce por ciento del producto interior bruto del Reino de España está en paraísos fiscales esto significa nada más y nada menos que ciento cuarenta y cuatro mil millones de euros mucho más que las pensiones el subsidio de paro no lo digo para empezar a proporcionar las cosas pero luego ya más concretamente nuestros judío que partíamos de lo real es decir de los perdón no de lo real de los números oficiales no de los reales de a los oficiales es decir no sacábamos ni un euro no solamente de sanidad educación pública sino no sacábamos ni un euro di ni de la Casa Real para entendernos para hacer un ejercicio de realismo económico de higiene pública bueno pues sin sacar un euro absolutamente nada decíamos que se mostramos que el ochenta por ciento por debajo del veinte por ciento más rico gana ahora bien existen algunos casos como usted muy bien ha dicho de algunas personas que por circunstancias en fin solteros no sé qué que reciben una renta determinada podrían salir perdiendo efectivamente hacer que nadie absolutamente nadie saliera perdiendo de este ochenta por ciento es muy barato es decir son muy pocas personas reales las que se encontrarían en esta situación hacer que no salieran perdiendo sería un pequeño reajuste de de la propuesta y luego otra cosa que me parece muy importante nosotros basamos si todo casi toda la financiación en al IRPF porque disponíamos de dos millones de este IRPF oficiales no pero a en un capítulo del libro explicamos cómo se podría financiar de forma adicional la renta básica además del IRPF piensen que somos uno de los países que aunque les digan lo contrario mienten pagamos menos impuestos en todas bueno los ricos no pagan nunca ningún impuesto no pero incluso la gente trabajadora comparado por ejemplo con países más o menos de nuestra órbita pagamos bastantes menos impuestos e Daniel a la renta básica en

Voz 1980 37:14 Barcelona Hay Cataluña como que que que no

Voz 8 37:17 no ha tenido cómo funciona en Barcelona no no se acaba de poner en marcha osea tenemos todavía mucho menos se saben no pero son es una prueba piloto como todas estas más o menos de Finlandia etcétera que serían doscientas cincuenta personas que recibirían la renta básica otras doscientas cincuenta personas que recibirían una renta condicionada de un tipo otras doscientas cincuenta personas que recibirían otra renta condicionada pero diferente al anterior y creo que doscientas cincuenta que serían un grupo de control hay una cantidad

Voz 0874 37:49 cada para todas las rentas no

Voz 8 37:52 sí sí pero no sé exactamente ahora no les sabría decir pero estamos en ese margen de setecientos hay una empresa de este tipo unas cosas de este tipo

Voz 0754 37:59 Sara entonces y a lo que es interesante es que

Voz 8 38:05 en algunos de estos experimentos piloto que han habido como ustedes han citado tanto en Namibia como en alguna parte de la India pero en sitios culturalmente muy diferentes como Canadá o Estados Unidos los resultados allá donde ya se han acabado y por lo tanto se ha podido estudiar son realmente espectaculares es decir son las mujeres por ejemplo si tengo minutos les explico solamente dos

Voz 0874 38:29 minuto si querías hablar con usted así que tenemos que ir un poquito de prisa

Voz 8 38:32 bueno no no pues entonces nada simplemente como había favorecido a las mujeres algo completamente impensable en esta parte de la India que incluso se sacaban el velo porque se sentían libres de sacarse lo una zona entonces eso es una cosa que nadie había en efecto colateral si Sara una auto

Voz 0195 38:48 no simplemente decir que he leído que LOCE de está en contra de la que

Voz 8 38:57 menos no

Voz 0195 39:00 el lo que dicen es que el sistema de crédito Universia sal funcionan mejor hecho están experimentando implantando eso en Gran Bretaña simplemente lo que dicen es si miras las ayudas del Estado que tienen personas les unifican en un una cosa ah luego cuando ellos sean enuncia bajo el problema el objetivo con él la renta básica es simplemente que problema de momento es que tardamos tanto tiempo venda ayudes es que necesitan a gente que cuando han si consiguen buscaron trabajo de de unas semanas pues al final no pueden coger el trabajo por pues que su llegada entonces al final no cuaja con el tipo de de Economía que tenemos de momento con el sistema de créditos de los que unos expertos dicen es que el las personas de ayudas pues sus necesidades con las dentro básica los recibí remos todos eso es la idea de cómo lo entendía ella no faltan estudios faltan eso es problema tan lo dos cien a poca gente en Barcelona no vamos el afecto real no

Voz 8 40:19 no esto estoy de acuerdo los efectos los experimentos pilotos ex pueden expresar cosas pero ni mucho menos todo toda la realidad de la renta básica pero hay algo muy interesante que precisamente es lo que algunos autores están poniendo en evidencia los subsidios condiciona todos suponen que hay que ayudar cuando falla el trabajo que trabajo asalariado que se supone que es lo normal bueno pues empieza a haber gente que evidentemente esto de que el trabajo asalariado al menos en condiciones de fuentes sea la situación normal pues cada vez como mínimo digamos esta más puesto en cuestión entonces de lo que se trata que es la idea o una parte importante de la idea de la renta básica es que lo que hay que garantizar es la existencia material de toda la ciudadanía de entrada no esperando a que caiga y entonces si cae como fracasado ayudar y además con los con los problemas que explicado antes y que cada vez son más peor son peores sino garantizar la existencia de material de toda la población precisamente porque esta es la condición para ser libres no es un problema de desigualdades simplemente quién es pobre o quién no puede vivir de forma

Voz 11 41:25 la inmediata o

Voz 8 41:27 con su sufragando las necesidades más elementales no es que no sea libre es que no puede ser libre no y esto es una idea que por cierto está cautivando a muchos filósofos que hasta ahora se mantenía en un poco al margen del debate sobre la llevar a hacerlo con todas

Voz 0874 41:43 seguridad en el debate político de los próximos años te agradecemos la explicación Daniel

Voz 8 41:47 vientos que es profesor en la Facultad de Economía y Empresa

Voz 0874 41:50 en la Universidad de Barcelona presidente de la Asociación Red Renta Básica un abrazo él hasta luego muy buenos días y gracias es un ratito y veo por allí Cristina Pardo así que todo para ellos hasta