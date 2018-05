Arriesgando la vida para limpiar las persianas

Voz 1 00:00 eh

Voz 0874 00:45 entramos en el territorio de la prensa local que a veces no sorprende a veces nos abre los ojos a veces nos hace reír de vez en cuando también Íñigo Domínguez cómo estás Íñigo buenos días buenos días ese territorio de sinónimos de expresiones como el de Manacor cantó para cada cosa en te acuerdas Nadal Nadal lo lo primero es Honda en noticias de oyentes que me envían al Whatsapp envían enlaces nos envían también anotar tienes correcciones seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve luego lo repito seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve del whatsapp de A vivir si quieren enviará algo o algún recorte de periódico ha llegado muchísimo de hecho también dijimos hace un par de semanas que teníamos que recuperar los sinónimos con los que se referían en la prensa a los jabalíes para no repetir el término jabalí porque me gustan mucho las noticias de jabalíes aquí oyente nos ha mandado un artículo del año dos mil cinco

Voz 3 01:39 sí sí sí que es un artículo en el que enumera los los

Voz 0798 01:45 sinónimos de de jabalí que se pueden usar bueno la lista ocupa cuatro cuatro líneas por lo menos va va va allá por orden alfabético Alvar Haro ocho Bermejo Cerdó so guarro Carrasco jabalí jabalina jabato Macarena más rancho Ajero prima Lippi Malone parco jabalí Rebellón secretario solitario subido verraco subido eso que eso es lo que buscábamos que buscábamos espera entonces esto viene a que una vez en las muchísimas noticias de jabalíes que comentamos que para programas de Astérix esto con jabalíes pues y a ir pues el que salió fue subido y no nos acordamos ya que esta bueno pues pues dice este lector que que no todos los recoge el diccionario pero los manejan con soltura a los cazadores y que bueno pues que son muy usados entre la gente que se trata con estos animales no es un cazador le dice a otro apunta a ese prima on

Voz 0874 02:40 el Secretario no secretaria hay que tener cuidado con esa expresión también oye te acuerdas de la merluza voladora que golpeó a una señora siguen como

Voz 0798 02:48 a las señoras acordará más segura porque la llevaron al hospital eso fue en Pamplona pero pero esta esta fue también bueno también fue en Pamplona es verdad expresa en Pamplona que vuelan cosas si no sé en este caso bueno digamos que es una noticia con un poco de truco porque no es exactamente como aquella merluza que aparecía de la nada punible que hay una persona congelarla años con la otra entonces en este caso es evacuada al hospital tras caerle una máquina de coser en un bar de Pamplona no te dices pero hombre por Dios cómo es posible pues bueno era posible porque forma parte de la decoración estaba en una estantería le cayó encima no entonces bueno pues claro que llevan al hospital que nadie la tirara por la ventana

Voz 0874 03:31 la calle no Manteca una máquina de coser por la calle ya te digo que el hospital no te llevan a en Asturias una protesta muy curioso también se aprovechan

Voz 0798 03:40 estas buenísima en la prensa asturiana siempre grandes cosas con Galicia ya sabemos que es de nuestros favoritos esto es del comer

Voz 4 03:47 el tres mayo sabe una foto aquí

Voz 0798 03:51 curiosa una foto de una carretera comarcal en bastante mal estado con grandes boquetes unas ramas en unos hojas que salen de los boquetes eh bueno titular plantan verduras en los baches de la carretera de Tineo

Voz 0874 04:02 es una forma de aprovechar el espacio

Voz 0798 04:05 es usuarios eligen esta original fórmula para protestar por su estado

Voz 0874 04:08 no estoy pensando en Roma en muchos baches se pueden tratar orégano algo así no habría más que adoquines si sí dieran pero en las siguientes imágenes son complicadas de describir esto es radio así que tenemos que esforzarnos complicadas de creer en algunos casos sí lo que parece montajes y si publicadas en diferentes diarios locales este titular por ejemplo del Última hora de Baleares

Voz 3 04:32 dice arriesgando la vida por tener limpias las persianas le dice hay prioridades en la vida era muy caro las que hay que establecer prioridades

Voz 0798 04:40 tengo una señora de Santander ha sido fotografiada mientras limpiaba las presiones de un cuarto piso poniendo su vida en peligro es una manera de decirlo porque en las fotos la mujer esa literalmente su vida en la cornisa como en las películas no

Voz 0874 04:52 sí limpiando sí

Voz 0798 04:54 es un vecino que tomo estas fotos no me aseveran

Voz 0874 04:56 en en el marco de la ventana que es una ventana de aluminio clásicas español y hay que decir que porque lo que yo veo en la foto incluso creo que está desde luego está en bata sacrificamos que tampoco llegó un arnés porque si yo diría que en zapatillas sí sí muy bueno

Voz 0798 05:12 Juan se juega la vida esto es esto es pasión por el trabajo

Voz 4 05:15 muy bueno

Voz 0798 05:18 otra de policial conducía sucesos que que a veces cuando aparecía o moría alguien cayendo de algún piso pues una de las primeras cosas que miraban era sin si tenía puestos los zapatos o no porque si estaban en calcetines decían We Éste se ha resbalado sea alguien que se sube a una silla para limpiar los cristales se resbala y cae porque sino no se va a suicidar no no sé quitarnos capas claro pero bueno bueno no sé si te mucho que ver pero

Voz 0874 05:38 era la imagen es impactante vamos a poner la hora fueron supuestamente tomadas en la organización los ríos en Santander y fueron publicadas en Facebook por un ciudadano que se llama Manuel Ruiz en una página que habla de cosas que pasan en Cantabria esto desde luego pasa en Cantabria hay una última de enviada por los oyentes estás en La Nueva España es más grave de lo que en principio puede plantear

Voz 0798 06:01 sí bueno me para quien no sepa nada es bueno lo voy a leer para que no sepa nada que es la mayoría menos los asturianos que es Alberto González pasea tranquilo por Oviedo tras seis años huido pero muere quiénes Alberto González dirán muchos pues bueno pues el ex presidente de aquello sí era presidente y máximo accionista del Real Oviedo no pues vuelve a pasear tranquilamente por qué porque tenía delitos fiscales que han prescrito

Voz 3 06:28 en el su título dice pues

Voz 0798 06:30 de vermú en pleno centro de la ciudad no y nada pues pues claro ahí de estas cosas interesantes como en cualquier ciudad donde hay alguien que que ha huido y luego vuelven como si tal cosa no

Voz 0874 06:47 Albert Diario de Burgos saca un cartel de carretera a cinco columnas

Voz 0798 06:52 sí es plena fotón además yo te voy a decir que sería pasaba por Burgos con el periódico ya antes me había fijado en esto mismo que saca el periódico que es un fotón que cuando entras en en Burgos en la provincia tengo entre estos carteles Jack muy muy muy religiosos oxidados pero entrañables que pone Burgos cabeza de Castilla Tierras del Cid no vale parece que ya son una fanfarria de trompetas no

Voz 4 07:12 lo que pasa pues que

Voz 0798 07:15 ese están planteando quitarlos entonces el Diario de Burgos ponía indulto para es decir los alcaldes de los territorios limítrofes con otras regiones piden a la Diputación que no retire las vallas que anuncian la provincia y que se repare su deficiente estado por qué pues porque mediador reparar loba en ya estén también pero bueno las quitamos pero claro bueno el toro de Osborne es decir no hay que tocarlo y que que bueno pues cuando coges el tú vas por la autovía te encuentras con esto pues siempre admira el cartel de estamos ya estamos ya estamos hechos de La Voz de Galicia no siente

Voz 0874 07:46 esa mucho porque como todo el mundo sabe tenemos una querencia hacia noticias que tienen que ver con animales es un titular brutal es un titular vamos a mí me me apena mucho o poco apocalíptico Jamal cuerpo sí

Voz 0798 08:00 es de pájaros e ver los animales

Voz 5 08:02 vengo porque eso de que bajen esta yo creo que Pages

Voz 0798 08:05 es verdad que a lo mejor tal como ha dicho alguien se está preocupando bueno sí oye te pueden preocupa pero jilgueros si en este caso vencejos vencejos entonces titular vencejos que llegan al Obelisco hayan sus nidos tapiado mueren al estrellarse contra el cemento es un pedazo de titular es titular el obelisco no queda claro lo que es pero bueno se es un edificio que allí

Voz 4 08:26 y claro cuál es el

Voz 0798 08:28 problema pues lo explica la el artículo dice ese lugar al que regresa en cada primavera desde África donde por primera vez desde que emprenden el viaje de ida los vencejos se posan para hacer lo único que no pueden resolver volando inculpar los huevos no justo van allí han tapado los agujeros pum no entonces cada vez tren de África los pobres maestro está de viaje si yo muy pequeño problema de vista también porque habría que habla orines perdón vencejos pero pero pero porque el obelisco sobre el nombre indica que será de tamaño considerable si bueno pero pero claro es que también un poco de mala leche lo los vecinos no de o el Ayuntamiento pues mira Sanidad África el año que viene se van a enterar no está mal

Voz 0874 09:12 claro enterarme oye este titular bueno esto es un suceso que es dramático pero el titular es complicado de entender también si bueno es de esto

Voz 0798 09:22 es que da a entender que la te tienes que saber la historia digamos que es un capítulo cuando cuando Pías una ser empezaban pues entonces es la joven letona hallada muerta en Quirós falleció intoxicada con una infusión de Tejo pues pues aquí hay muchos muchos misterios bueno básicamente era un suceso misterioso que son encontrar una a una a una chica de veinte años está ente medicina letona que que apareció muerta en su casa en una en una casa en el campo no sabía por qué entonces la investigación que tuvo claro su intriga pues al final se ha hecho una infusión de Tejo que es un árbol muy venenoso de que desde la antigüedad asocia a la muerte pero yo no se sabe si esta mujer lo hizo voluntariamente o sin conocimiento en fin el caso es que si haces en conocimiento una fusión

Voz 0874 10:09 de un árbol

Voz 3 10:10 pues por lo visto en Letonia

Voz 4 10:12 no se quizá

Voz 0798 10:15 pues allí o confundir árboles que no sé pero pero es una es una cosa muy un suceso muy curioso

Voz 0874 10:20 este de León noticias buena mezcla fútbol divinidad lo cual lo escuchamos en los comentaristas deportivos habitualmente siempre en este caso

Voz 0798 10:29 propiedad con propiedad porque es el Atlético Astorga pide perdón al cielo

Voz 5 10:33 a ver eh pero a ver qué ha pasado es que no se han hecho en el que han liado

Voz 0798 10:37 con el Atlético Astorga bueno el conjunto maragato promociona sus dos últimos partidos de Liga de una forma peculiar por qué bueno la hemos de artículo el club maragato ha lanzado una peculiar campaña en la que asegura padre perdóname perdóname porque voy a cargar me primero al Cristo y luego no

Voz 0874 10:53 dijo o como como como bueno

Voz 0798 10:56 que los Sastre y es que no es es que los astorganos enfrentan al Cristo Atlético y al Club Deportivo La Virgen en las dos últimas jornadas de Liga necesita dos victorias para asegurar su precio su presencia en la fase de ascenso

Voz 0874 11:09 efectivamente simpático el palabras

Voz 0798 11:11 sí pero esa piden perdón incluso sea lo hacen en fin no

Voz 0874 11:16 pero aquí tienen su sección que es hacer ver que la historia del mundo pasa por tu pueblo oportunidad con titulares altisonantes cualquier cosa que pase así porque en el comercio de Asturias si el centinela asturiano del universo toma no que qué es esto bueno estamos hablando de un telescopio no o lo que es de fabricación asturiana esto sí ahí está la vinculación con Asturias que se instalará

Voz 3 11:42 vale bueno pues pues esto lleva al predicó a eso ha

Voz 0798 11:46 la empresa astur Feito presenta el mayor telescopio sin óptico del mundo que se han instalado en Chile y bueno pues pues aquí hace una crónica épica que en pie quizá cuando en mil ochocientos setenta y uno se instauró en París la comuna fruto de un movimiento revolucionario surgido tras la guerra franco prusiana y por el que se instauró durante dos meses un régimen socialista de autogestión el padre del socialismo Carlos Marx elogió a los insurgentes parisinos prestos a asaltar el cielo tu medidas que he vivido esta el telescopio bueno a Lleida

Voz 5 12:14 ayer esta misma página ayer

Voz 0798 12:18 esta misma proclama revolucionaria fue utilizada por el presidente del Principado Javier Fernández para elogiar los logros revolucionarios y titánicos de las empresas han tardado en llegar si no así pero bueno esto estaría todo muy traído aquí historia la comuna amar al cielo en fin oye

Voz 0874 12:33 esto es otra cosa que hemos comentado alguna vez que estoy viendo en estos Peridis encima de la mesa que se periódico de Ibiza quiero de Mallorca hay un cierto pique entre las islas si salimos de la península yo creo que esto

Voz 0798 12:44 hemos ganado digo que comunidades Dico entre entre sí eso porque están lejísimos claro les une a continuación un estoy en diputado

Voz 0874 12:53 lo que ha venido muy bien a la hora de firmar unos presupuestos no y otros no tienen ese diputado entonces si es consiguen una cosa para sus islas otros quieren lo mismo entonces claro esto es esto es noticia en la prensa local

Voz 0798 13:03 lo que me claro y es que en en en en Baleares sobre todo el de Ceuta en Melilla en Canarias han estado muy pendientes en los últimos meses bueno ya años porque había una reclamación que es el descuento del setenta y cinco por ciento en vuelos y ferrys a la Península para los residentes no y de hecho Rajoy estuvo ya hace poco y se esperaba que la anunciada sino a la anunció pero estaba en el aire total que que finalmente no va Canarias que está Congreso ya hace falta sus escaños para probar diputados lo ha conseguido ya entonces era muy curioso porque eran noticia que abría todos los periódicos de Baleares y Canarias ese día que fue el dieciséis de mayo y el resto de España no somos entera porque hay que ser muy importante no pero esto es un uno de esos de esas piezas más de los presupuestos

Voz 0874 13:46 en ahí habrían todos los periódicos no es lógico que la gente de Baleares dijera oye somos igual de Islas Canarias saltamos un poquito más cerca si yo sino el setenta y cinco también para nosotros aunque en Nueva Canaria ha conseguido que es setenta y cinco por ciento sea permanente en Baleares será lo tienen que pelear con pereza pues ya

Voz 0798 14:02 seguiremos la pelea viajarán con el setenta

Voz 0874 14:05 cinco por ciento de descuento por cierto se diputado canario vamos de por vida en un monumento más vida lo tiene muy fácil a ver esto de la pro agosto es lo mismo los los vuelos de ida y vuelta en la península Diario de Avisos lo mismo vamos a La Opinión de Málaga esta polémica es interesante

Voz 0798 14:23 pues que tiene sin ver email bueno y y bueno impide es un señor que hacer dibujos en las paredes sí podría explicárselo a explicarlo de forma didáctica es este que que dibuja hay unas flamenca así vale vale vale en blanco mosaicos de naves espaciales se ven las muchas ciudades de Europa no bueno pues en Málaga los puso hace un tiempo se iban los turistas hacen fotos estas cosas que pasa pues que lo los colocó en edificios de interés histórico y hay que quitarlos el problema quién paga bueno pues el Ayuntamiento dice que los dueños de los edificios que claro que autorizaron nada porque yo no sabía nada IU llevan meses discutiendo si si si lo hacen no lo hacen total La Opinión de Málaga dice Urbanismo hará pagar a los dueños de los edificios la retirada de los mosaicos de Maider y es que sino se se arriesgan a una factura a una multa de dos mil setecientos euros pues no es así el sábado quince días entonces bueno veremos en qué acaba esto

Voz 0874 15:18 no es ninguna broma a oye Nos queda ya muy poquito a ver en Granada hoy historias Un poquito macabra pues sí macabra porque

Voz 0798 15:26 dice el titular el cementerio se llena de pegatinas amarillas de avisos de desahucio para las tumbas sí sí bendice fin a la tregua municipal para regularizar los nichos bueno pues que pues eso que hay nichos que sacaba que se acaba la concesión a que hay que renovar lo que no han pagado en fin bueno ya te desahuciar hasta de de la de la tumba

Voz 0874 15:43 que en una entrevista con los afectados sí

Voz 0798 15:46 hablado con los familiares de los afectados te avisan es como afectados cuando te lleva el coche a la grúa que a veces una pegatina en el suelo no es tú pegatina puesta en el nicho es una es increíble

Voz 0874 15:55 entonces claro los que llegan el nicho digo esto no lo entiendo tampoco supongo que han recuperado hambre Petro mucho yo me acuerdo del puerto

Voz 0798 16:04 hemos hecho pues pues bueno es es es una es que se cumplen veinticinco años fue una estafa muy famosa alguna estafa bueno un asunto sucio raro en en la en la política asturiana que se anunció con fines electorales una cosa que resultó ser falsa una gran inversión megalómano de un complejo petroquímico mil millones fue un escándalo y llevó a la dimisión al al al presidente al Principado no hay bueno pues la nueva España rescata este aniversario para contarlo y bueno que las cosas

Voz 4 16:30 de corrupción como los de ahora no vienen vienen de lejos no

Voz 0874 16:35 hombre Hernández de corrupción hablando no mira tú abogaban por titulares de cinco palabras que tienes unos pues si no esto es la de Información de Alicante que está muy bien cinco palabras a cinco columnas se crean imagine el Times New Roman veinticuatro que delito

Voz 0798 16:49 sí bueno esto se refiere a juicio de la de la Caja de rosas Mediterráneo la cama que que es que también es un asunto que hay muchos juicios de corrupción que ya llegan a los tribunales por fin después de toda la época nadie tal como son en provincias no soy madre quién la prensa nacional a veces no se sigue mucho pero seguramente son historias increíbles no ha ido al expresidente sabe claro culpable ha sido el único el tribunal le eximió de tener que asistir ya al resto de la vista no los otros veinte acusados inocentes y bueno ahí siguen entonces como este hombre ha declarado sea declarado culpable y luego pues ya no tiene que ir titular de la información

Voz 5 17:23 Crespo canta y se va perfecto entonces dentro que más sabes más te falta saber más

Voz 0874 17:30 oye del final a prueba de que el mundo ha cambiado y que es un mundo diferente y que el futuro conduce hacia el apocalipsis Diario de Burgos la Feria de Tapas muere

Voz 0798 17:41 sí será sustituida por una de Foot no

Voz 0874 17:43 para ello además Íñigo Domínguez hasta luego pues nada un un abrazo