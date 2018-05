Tocar el piano con una sola mano

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 00:37 buenos días que está muy bien hay que ver qué bien afinado está al piano

Voz 4 00:42 si la afinación en muchas gracias en la primera vez que lo has afinado en dos meses te lo agradezco

Voz 0874 00:47 a dos meses en serios Triman perdón tres meses lo hemos afinado justo antes de que el estudio no se la demostración de me afecta

Voz 4 00:54 detalle por su parte gracias cómo te encuentras mejor

Voz 0874 00:57 de la última vez que hablamos estabas fatal con la gripe con los antibióticos

Voz 4 01:01 pues sí eso ya está bien ahora estoy metido en otro drama es hacer dieta no como nada azúcar pero no que va tío he ganado llevó seis meses sin nicotina lo cual es extraordinario es el mayor tiempo que Estados sin consumir nicotina en treinta y cinco años en estos meses he ganado seis kilos en and para mí es mucho Sevilla sabe Hamann llega el verano Nos vamos a Ibiza vamos a estar en bañador estamos en dos mil dieciocho y presiona mucho para tener buen aspecto así que nada de azúcar nada de comida procesada nada de pan nada yo estoy siendo súper estrictos sólo proteínas si yo te contara es como si me estuviera muriendo

Voz 0874 01:46 sólo te voy a hacer una pregunta sobre esto que acabas de contar merece la pena vivir así no ya te digo

Voz 4 01:52 no no claro que no especialmente si cuando vengo a la radio te pones a comer churros delante de mi tío o por lo menos comete sólo uno o te lo agradecería mucho por cierto Gil hace unos meses me mandó un mensaje encantador una señora que se llama Crucis en el que me decía que tiene ochenta y cuatro años que había leído mis libros que llevaba cuarenta cincuenta años sin tocar el piano que había vuelto a tocar al leer mis Lena Dunham ayer me decía que tenía un piano en casa y que me quería dar las gracias por volver a tocarlo el caso es que empezamos a escribirnos y acabé yendo a verla a su casa la semana pasada y me hizo torrijas que tenían una pinta Antxón cuando me la expuso

Voz 5 02:33 delante pero no las proveen

Voz 4 02:36 me impresionaron a saber que tomé fruta T como un auténtico gilipollas Dios les has pero fue tan amable y tan dulce conmigo estaban allí su hija y su nieta toque un poco el piano luego toco ella súper encantado se ha convertido en algo así como mi abuela de adopción en Madrid

Voz 0874 02:56 tú sabes lo maleducado que se considera en España no comer la comida que te da un abuela

Voz 4 03:01 ay no lo sé pero que podía hacer ya lo sé si me sentí como un imbécil y que conste que antes de irle había enviado un email a en el que decía Cruz que sepas por favor que estoy a dieta así que por favor no puedo comer nada la avisé pero ella debió de pensar qué coño yo a este le torrijas

Voz 0874 03:17 suena como la típica abuela española que no va no va a aceptar nunca no darte de comer

Voz 4 03:22 los seis fantástico hoy una cosa que te que

Voz 0874 03:24 de preguntar por cierto la última vez que inste hablamos de un tal Josep Colom pianista de Barcelona que acabas de descubrir eso fue el sábado por la mañana el sábado por la tarde pones en Twitter un vídeo de Colom tocando contigo el piano que tienes en el comedor de tu casa

Voz 4 03:41 tú qué pasa que invitas a tu casa a todo el mundo no que te cuesta creerlo es decir increíble en What I lo que pasó es que le envíe un correo porque su dirección de correo está en su página web yo escribí para decirle tío tu manera de tocar el piano es fenomenal lo mejor que he escuchado en años y me escribió de vuelta americanas gracias a lo cual fue una sorpresa andan Bingham el caso es que estaba en Madrid ese día yo le había dicho que me encantaría conocerle en persona mi esposa así que vino a casa tocamos el piano lo más increíble es que Le pregunté si me daría alguna clase de piano Si voy a Barcelona a a mí me dijo que dé lecciones nada que en todo caso tocaríamos el piano juntos como colegas adictas en se vive es tan simpático seguro que iré a verle a Barcelona

Voz 0874 04:33 el caso es que pusiste Un vídeo en Twitter tocando con él a cuatro manos haga

Voz 4 04:37 ay Dios mío cómo sonaba

Voz 0874 04:39 lo hemos sacado de tu cuenta de Twitter

Voz 0874 05:41 explícame un poco esto llega otro pianista tu casa ir que hacéis buscáis una pieza escrita a cuatro manos sólo habla teníais preparados

Voz 4 05:49 desertores y una pieza muy famosa para cuatro manos escrita por Schubert una de las más famosas para cuatro manos bellísima así que pensé que no podía dejarle marchar hasta que tuviéramos la oportunidad de tocar eso juntos y lo tocamos un poco fui tan encantador

Voz 0874 06:03 sabes que viene al programa Contigo dentro de un par de semana Josep con Colom

Voz 4 06:06 estoy encantado de que venga nuestro cariz

Voz 0874 06:09 juntos esa pieza a cuatro manos leí digo es quizás

Voz 4 06:11 sí es una buena idea podemos tocar juntos la apertura de la pieza bueno por cierto quiero que escuches otra cosa han encierran porque no quiero que me veas tocarlo al piano ahora te explico porque me dices luego sin notas algo extraño lo que voy a tocar

Voz 0874 06:53 sólo la izquierda sólo la izquierda

Voz 4 06:56 es increíble fiel exprime la escribió un tipo llamado Félix Blum enferma era un tío súper guapo y no paraba de tener sexo se tiraba todas las mujeres que podía a sus alumnas a sus fans de tanto sexo cogió una sífilis muy agresiva que le provocó una parálisis total en la parte derecha de su cuerpo por cierto que esto te sirva de advertencia Javier el caso es que quería seguir impresionado las mujeres así que escribió esta pieza en May haya historia increíble sobre esta música que a mí me encanta uno de sus alumnos era un pianista maravilloso llamado Simón Perea resulta que Nueva York un tío muy rico organizó una fiesta en su casa han e invitó a Simón Perea que en un momento dado tocó esa pieza para una sola mano y en ese mismo salón había otro pianista que era ciego semana cuando acabó de tocar todo el mundo le decía lo increíble que era que la pieza fuera tocarla con una sola mano y entonces el pianista ciego les dijo venga hombre soy ciego pero no soy tonto no riáis de mi nadie puede tocar algo así con una sola mano Simón Perea le dijo siéntate conmigo en la banqueta del piano sujeta la mano derecha mientras toco la pieza con la izquierda y cuando la tocó otra vez el pianista ciego acabó llorando porque no se podía creer que sonara como algo tocando con las dos manos es una pieza increíblemente escrita viene elaborada hay pequeñas cosas como la melodía

Voz 15 08:22 todo

Voz 4 08:24 que siempre acaba con el pulgar que tiene más fuerza que los otros dedos y hace que suene un poco más brillante es una de las piezas que más me ha costado aprender la escuchamos entera

Voz 0874 08:34 venga

Voz 0874 13:27 no me lo puedo creer con una sola mano cola sólo con una mano

Voz 4 13:32 sólo con la mano izquierda sin hacer trampas que puedes pensar que como es sólo para una mano lleva la mitad de trabajo aprenderla pero es justo lo contrario cuesta el doble que una pieza para dos manos

Voz 0874 13:42 se pregunta complicada entonces para tocar el piano como para el tenis ser zurdo sería noventa

Voz 4 13:48 da igual en el piano porque trabajas tanto con las dos manos desde que eres pequeño que ambas acaban siendo igual de fuertes pero supongo que si eres tú

Voz 34 13:56 do

Voz 4 13:57 puede que tu mano izquierda sea ligeramente más fácil de usar siempre hay una mano que es un poco más débil

Voz 0874 14:03 supongo que con esta pieza te costará mantener la mano derecha que ETA no tendrás tendencia a ponerla sobre las Teka

Voz 4 14:09 no no no no no no no no es muy muy divertido tocarla era ha Fenoll cuando la tocas en un escenario está muy bien porque les digo a los espectadores si veis que muevo la mano derecha lanzarme algo a la cabeza no puedo hacer trampas hablando de hacer trampas hablemos de abogados los abogados me recuerdan a las he tenido muchos abogados en mi vida demasiados apuros si no voy a dar el nombre del bufete porque seguramente demandaría pero quiero decir que uno de los bufetes más importantes de España me mandó una carta en la que me decían nos encantaría que viniera una convención que vamos a celebrar y que hablase y tocase para nuestros doscientos abogados que estarán allí le haremos preguntas desde el público y todo eso pensé que era una buena proposición así que les contestamos y les dijimos que me encantaría hacer los encontramos una fecha qué encaje obviamente si hubiera sido para algo que tuviera que ver con claridad lo con ayudas lo habría hecho gratis pero si es para un evento empresarial les preguntamos cuánto iban a pagar y me dijeron

Voz 5 15:15 va a ser

Voz 4 15:18 pensábamos que te gustaría venir a hablar y a tocar para nosotros así que les dije perdonen a ver si lo entiendo señores escribo a ustedes les digo podrían venir sus doscientos abogados a mi casa aconsejar Men una cuestión legal que tengo pendiente lo harían gratis y me dijeron que ellos cobraban seiscientos euros a la hora entonces yo podría decirles a pensaba que les gustaría venir a hablar conmigo Tio como sólo salvó

Voz 0874 15:39 qué jeta no además contigo que has pasado una de las peores experiencias legales que se pueden pasar en Estados Unidos que es un divorcio

Voz 4 15:45 son todos iguales americanos los ingleses

Voz 0874 15:48 una pareja de amigos americanos cuando se divorciaron tuvieron que hacer con sus abogados un recuento del patrimonio que tenían pues la casa el dinero que tenían ahorrado los el coche para ver cómo lo repartían después al final del proceso tuvieron que usarlo todo para pagar a los abogados

Voz 4 16:04 ya claro claro lo normal

Voz 0874 16:07 sí se quedaron sin nada pero que todo para los

Voz 4 16:10 te cuento mi chiste favorito sobre abogados un tío va a su abogado y le dice mira yo no soy rico Éste es todo el dinero que tengo se enseña le dice el caso es que estoy pasando por un momento muy difícil te doy todo lo que tengo si me responde sólo dos preguntas lo harás el abogado le coge el dinero le dice sí ni cuál es la segunda pregunta hay cosas que son auténticamente internacionales otras son las compañías aéreas

Voz 0874 16:37 yo te diría que en España la gente no tiene ese concepto de de desprecio hacia los abogados que sí que existe en en tu país y desde luego más aún en en Estados Unidos donde hay libros enteros con chistes sobre abogados

Voz 4 16:50 está bien saberlo porque mi experiencia con abogados en Gran Bretaña allí en EEUU es terrible Andes entrenar a lo otro que te iba a contar es que he estado en Granada y el caso es que quería ir cuatro cinco horas antes de lo previsto para poder explorar un poco la ciudad nunca había estado Mi vuelo de Iberia salía creo que a las cuatro del miércoles y una semana antes les llamo para ver si me pueden cambiar a otro que salía cuatro horas antes lo cual no me parece a mí que sea un gran cambio salir a medio día en vez de a las cuatro sabes cuánto me quisieron cobrar para hacer el cambio

Voz 5 17:23 me puedo imaginar no puede Si yo

Voz 4 17:27 cuatrocientos ochenta euros por ese precio casi puedo alquilar un puto helicóptero para ir a Granada hay cosas que nunca cambian tío

Voz 0874 17:36 con las líneas de eres y tienes que leer la letra pequeña Hybrid de hecho igual que te decía antes que en España no tenemos tan mal concepto de los abogados

Voz 5 17:43 de las Líneas Aéreas IATA

Voz 4 17:46 si no lo sabía aunque ahora puedo entender porqué aunque la verdad es que creo que Iberia es mucho mejor que British Airways conmigo siempre se han portado bien

Voz 0874 17:54 son lo mismo ahora no son parte de la misma

Voz 4 17:56 danza pero no sé si la dirige los mismos bueno casi mejor

Voz 0874 17:59 hablamos de musicales vamos a escuchar esta pieza

Voz 4 18:01 sea que están bonita es para morirse cuando la escuchas escrita por Ramón compositor francés

Voz 5 18:09 pero te dicen

Voz 4 18:11 se llama ley boreal pero nunca se interpretó cuando él estaba vivo o

Voz 5 18:17 no mí porque ha

Voz 4 18:20 hay quien piensa que era muy complicada otros dicen que la ópera contenía unos mensajes subversivos que en la época eran muy controvertidos hablamos de mil setecientos sesenta alguien prendió fuego al teatro de la ópera en el que estaban ensayando para estrenarla el caso es que nunca se interpretó cuando él vivía pero el manuscrito Se salvo yo pediría a la gente en casa que se vaya ahora un lugar tranquilo con la radio el arranque de la pieza es suave le dejen se llevar durante los seis minutos que dura lo que van a escuchar es uno de los mayores Milagros de la composición musical

Voz 0874 19:01 pues perfecto vamos a dar a la gente unos pocos segundos para dejar lo que estén haciendo ahora mismo que busquen ese sitio tranquilito que no venga ningún niño a pedir nada puerta cerrada ir a evadirse

Voz 0874 26:15 preciosa a que si en Meis

Voz 4 26:17 a mí me parece increíble que este escrita hace doscientos cincuenta años

Voz 0874 26:20 Nos lo hemos escuchado una orquesta dirigida pues es que ya has dicho que es tu director favorito sabes que hace un par de semanas hablamos aquí con un clarinetista que toca mucho con él diría que es un poco rarito el hombre no pienses que dirige

Voz 4 26:33 esta interpretación y que viene a Madrid por cierto creo que con un programa de Mahler en el Auditorio Nacional en noviembre a este hormonal déjame dar las gracias a todos tus oyentes nuestros oyentes supongo porque después de hablar aquí de adoptar un perro un montón de gente me mandó enlace súper útiles sobre centros de adopción les estoy mirando todo toda mi hijo viene este verano para pasarlo conmigo y le voy a pedir que me ayude a encontrar el perro le gustará iremos con Mika en agosto después de las vacaciones y tendremos un perro o una perra en casa es súper emocionante me hace muy feliz

Voz 0874 27:13 palabra del día si usted lo vas a usar mucho especialmente tú además hay una parte de la audiencia que nos escucha que yo creo que no conoce que esta palabra se usa para lo que te voy a explicar palabra muy nueva no está en el diccionario con la acepción con la que yo te la traigo es la palabra ofendida Tito ofende ver lo que es

Voz 4 27:35 a en breve a alguien que se ofende siempre por todo

Voz 0874 27:38 casi es es alguien que generalmente en las redes sociales se ofende por la cosa más estúpida o más irrelevante imagínate que tú pones en Twitter que está a dieta con unos has contado y alguien te responde hombre con del hambre que hay en África y tú a dieta

Voz 4 27:55 Jamaica o pasa siempre en Twitter me encanta Twitter pero siempre hay alguien que hace eso

Voz 0874 28:03 eso a esa gente se empieza a conocer como los ofendidos

Voz 4 28:07 me encanta la palabra no aunque ante la idea de que se sientan ofendidos ofendan se pueden ofender sede lo que quieran que no pasará nada relajen sea un poco

Voz 0874 28:16 por cierto muy bonitas las fotos que ponerse últimamente en tu cuenta

Voz 4 28:19 y gracias Últimamente me ha dado por hacer fotografía es algo que siempre he querido hacer así que me he comprado una cámara y me voy por ahí a dar vueltas a Malasaña Chueca al parque del Retiro a hacer fotos me lo pasó tan bien

Voz 0874 28:32 por si no tenía suficiente pinta de turista no te faltaba la cámara

Voz 4 28:36 es una cámara discreta pero si acabas teniendo pinta de turista pero Madrid es tan bonito que me da igual tener pinta de turista

Voz 0874 28:44 acabamos con música ya sí señor

