Del Posgrado al Rock and Roll

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 2 00:08 voy a hablar con absoluta claridad porque no tiene sentido que lo haga de otra manera yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es así y haré todo lo posible e incluso el imposible si también lo imposible

Voz 3 00:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1005 00:55 yo sabía que nunca se nos acabaría en las frases de Rajoy para empezar el programa Llum Barrera cómo estás Llum buenos días muy bien estupendamente Navalcarnero Navalcarnero es muy duro

Voz 4 01:04 como destino Carnero Ismail beach is my baby a las ocho de la tarde Teatro Municipal Teatro Municipal me encanta

Voz 1005 01:14 mereció precios asequibles populares su vena populares

Voz 1860 01:18 euros

Voz 5 01:19 te cuesta más al cine si porque el duque porque haciendo en directo

Voz 4 01:22 esto suena muy mal pero por seis euros señora puede estar usted un rato con Llum Barrera pero un rato una hora y media te tienes bueno día tu hablando tampoco es como una partida cómo estás Pedro buenos días hoy acabo de escuchar a Rajoy tengo una teoría a ver qué os parece

Voz 1005 01:38 sí

Voz 4 01:38 creo que lo de las eses en la en su vida privada no le pasa no lo hace dice no lo hace gracias personajes creo que se ha creado un personaje lleva años con menos la cabeza con eso y además la empezando a cogerle cariño

Voz 5 01:50 es porque para que les puedan imitar mejor y entonces es más

Voz 1860 01:53 popular lo tiene todo pensado él en Moncloa con los tacos mujer

Voz 4 01:55 pides así me lo dicen perfecta cariño oye cenamos Susi es así

Voz 0077 02:00 ya está David Navarro cómo está muy bien está convirtiéndose ya en un clásico el el empezar como en fase de Rajoy que no me enteraba civil lo que ha dicho imposible porque yo creo que la falta de decir que a veces hace hace imposible lo posible

Voz 1005 02:16 Nos asombra siempre con una frase pero al principio temporadas verdad que hablábamos aquí habrá frase suficientes por eso el cuarenta y un este hombre se renueva muchísimo yo me oye Twitter de la última semana esta todo mucho más tranquilo no Cataluña mi Gobierno se Eurovisión

Voz 6 02:32 no lo recuerdo

Voz 4 02:33 pues en Eurovisión me lo hicieron muy bien todo vale vale hay otro master lo mismo no Madrid tiene también yo no soy muy de acuerdo cuando te hace falta el minuto habitual dice que esto no está bien pero yo también lo minutos ya está cronometrado David tú verás

Voz 0485 02:51 cuál ha sido una semana muy español la verdad y no lo digo por San Isidro y El Rocío que también sino porque populares se ha unido esta semana nuestra mayor afición el linchamiento colectivo Aquí se repartió a diestro en toda la semana y a todas las edades en alojaban es también también porque comenzamos por eso Eurovisión donde mucha gente no ha tenido reparo él hinchar a voz chavales felices como Amaia y Alfred que sólo querían cantar pasárselo di Pablo Casado también en la semana terminada en el ojo del huracán primero primate ahora para doce asignaturas ya no sabe si lo próximo donde indagará eso nota del GB o en su donaciones de sangre otro que la han puesto Bonig COEA el tocayo a su tocayo Pablo Iglesias y su compañera Irene Montero por el chalé que han comprado de seiscientos mil pavos os de linchamiento colectivo al pie de la austeridad es que habrá pensado que como en casa de uno en ningún sitio y el linchamiento no para ahí porque continúa con el nuevo presidente de la Generalitat en el señor Quim Torra que si él nos dan la bestia nosotros colgaba una foto de su familia y lo llamamos de Estados para arriba es una alegría oiga así que señores hagan no esfuerzo para este linchamiento estos personajes como nos gusta ver caer al que está Arribas no importa es el vecino tenga igual o menos pero sí tiene más ahí ya no de agua

Voz 7 03:54 me lo han cuadra

Voz 1005 03:57 tengo que decirte David queríamos jugártela es vamos a explicarlo también poco más de sesenta segunda planta setenta hiciéramos

Voz 4 04:08 pero Common conozco voy a hacer lo que te iba más a cortar sabía que hace bueno

Voz 1005 04:14 antes de que empezáis compuestas explicaciones de la política nacional para Thames presentamos a esta chica que dice que para ser mujeres bastante graciosa esto lo dice ella Virginia cómo estás Virginia qué tal muy bien bien venía un bienvenida es este es la frase ese título detuvo espectáculo no exactamente para ser mujer

Voz 4 04:30 eres eres bastante gracias a que lo importante es el bastante muy por eso ahí está

Voz 1005 04:40 el os Lancho buena ve Llum de Virginia en serio si a mí

Voz 5 04:42 añaden además para ser mujer y catalana lo cual me me porque claro catalanos unos seis me dice pero es que como te duele como diciendo y encima tienes ese estigma que no te no te permite ser gracioso porque mujeres

Voz 4 04:55 de de que las mujeres catalanas cómicas son los nuevos negros no ahí como es como una estoy

Voz 1860 05:01 Imaz imagínate de Pamplona que lo que queda el más famoso que hemos tenido hasta ahora de Induráin que igual de expresivo por delante que por detrás nada entonces ni lo bien lo bien que iba

Voz 1005 05:11 la vid nada Fraser súper sibilina eh por más vueltas que allí para ser mujeres bastón

Voz 1860 05:15 claro es que no sabe si sale un abrazo una hostia que te lo dice porque si jugáis pero pronto lejos me está haciendo las dos cosas un abrazo y luego que no ha probarlo a mí me

Voz 1005 05:25 que tengo un hermano de Santi y que bueno solía decir sentir muy inteligente Javi es manitas

Voz 4 05:33 oye Javier cuántos años que conozco cinco años me acabo entrar que tiene un hermano que sea más así si tenemos que hablar tío me relaciono a hacer más conmigo de que es manitas con las que necesito conoces tú Javier Duarte cinco minutos que yo en cinco lo ha venido aquí a tirar muros virgen

Voz 1005 05:48 tú sabes que consiste esto no tirar muros a es dar codazos básicamente

Voz 4 05:53 no

Voz 1005 05:54 aquí hablamos de política repasamos un poco la semana ahí aprendemos cosas hacemos chistes

Voz 4 06:01 y lo que surja lo que pasa es que esto

Voz 1005 06:03 es una selva de tiburones pasa nada de nada no tienes el espectáculo perfecto en el teatro Luchana

Voz 4 06:10 tanto como el mío

Voz 1860 06:13 además espero fue me he subido a la parra porque tengo entre doce euros la entrada John Hume seis y Cheney creía vale vale vale vale verdad yo me auto producido

Voz 4 06:22 sí sigue siendo bueno si hay gente que está en la peluquería en Navalcarnero ahora mismo para ir a verte estatal hombre claro es qué es lo que tienen que hacer porque yo las veo ahí señoras que están ahora mismo yo estoy viendo

Voz 1005 06:32 dándome bueno la verdad

Voz 4 06:34 yo he visto lo visto el proyecto final no lo hice si quieres te vienes bien muy beneficioso para este mismo año cinco años

Voz 1860 06:42 la gente dice no no perdona yo tengo aquí tu papel y no no no el último examen lo apruebe llevando un niño a la tutoría de de Osama tienen que hacer yo ya estaba aquí en Madrid estudiando sigue ese verano me quedaba una cuidaba un niño y fue con el niño que cuidaba al examen que era sólo para mí especial aviso él vendía mucho ruido en cordialidad pobrecita ha sido mala también interpretación cuidaba niños terminaba en la carrera eso sí sí sí

Voz 4 07:06 no hace muchas cosas bastante bastante es muy manitas

Voz 1005 07:13 todo el mundo tiene un pasado también Virginia tú procede es que es un poco el ascensor profesional estabas antes en la tuerca ya estás en el A vivir

Voz 4 07:20 no estaba en la frontera

Voz 1860 07:22 en la frontera que se cae cuatro con Juan Carlos Monedero es serio dice el azote de la clase RI entonces estoy preparada con lío muy debajo de este de ese hombre que aprendió a desanimar me ese alguien no sé si quieres es como un muro porque no sabes qué pasa

Voz 1005 07:40 no corresponde su imagen con como es él

Voz 1860 07:43 sí porque eres sólo ven la tele y me da una turba mental sólo como el tropezón de amigos Pedro él es muy es todo el rato muy muy muy profesor todo rato se sale nunca de profesor y yo quería como a escucharle todo el rato pero no

Voz 1005 07:57 no pero sí que cuál era tu trabajo allí pues ya hacia una sección una sección que describía ella no había manera Caja

Voz 4 08:04 más ligereza la comiencen cines dientes Monedero a mí lo que me flipa de Monedero es que es un feo que se cree que está que está buenísimo pues eso me encanta

Voz 1860 08:13 es que no tiene mucho eso está muy bien seguimos los claro de ser simpáticos y creernos muy buenas

Voz 8 08:22 yo no voy a pasar ningún juicio de valor sobre el candidato sólo voy a decir una cosa lo que hemos visto lo que hemos escuchado no nos gusta

Voz 4 08:39 por lo menos no no voy a hacerlo pero quiero decir una cosa eh Rajoy entrando en Trip Advisor cuidado que en su restaurante no voy a decir adiós pero yo sí

Voz 1005 09:00 hoy al que ya expresident investido de la Generalitat Quim Torra no le gusta a él no le gusta a muchos dice Le gusta por ejemplo al coordinador general de Partido Popular yo diría que no

Voz 9 09:10 no nos gusta nada que nos parecen xenófobo sí que nos parecen radical sin duda pero estos son las reglas de la democracia ha sido elegido un radical si un xenófobo sí claro que sí pero esos lo que han querido el mundo independentista

Voz 1005 09:27 sí tengo que decir lo primero que a mí no me gusta la gente que ese auto pregunta si misma no nadie ha preguntado esto tenemos que es una pregunta que te da rabia

Voz 4 09:34 con eso sí cantarle a lo malo

Voz 1005 09:40 sí lo que ha querido El mundo indie pin Martínez Maíllo no les gusta pero hay que aguantarse sino que le hubieran votado si la democracia de poniendo independentista en la Generalitat te ponen a Partido Popular el gobierno que tenga cientos de casos de corrupción lo bueno es que hay gobiernos y hay predisposición al diálogo creo que es positivo

Voz 10 09:57 bien que tengamos una reunión yo lo escucharé con mucha atención

Voz 4 10:02 me encanta lo de con mucho te digo más que nada ver si Le pillo a ver si me habla en catalán tendrá que prestar mucha atención el inglés vete a Belén

Voz 1005 10:10 el Barça seguramente porque no se parece que quiere dirigirse a Rajoy en el idioma

Voz 9 10:15 hay force of These New Man Diamond dudas Panis va barman presiden Rajoy Please You Fix a Chapman Pleiss

Voz 4 10:27 te parece el inglés es la segunda la segunda lengua catalana si eran Berlín

Voz 1005 10:35 ciencia Junta Puigdemont había medios extranjeros pero si te diriges directamente a Rajoy porque le estaba hablando a él y además sabes que el inglés tampoco es el fuerte de Mariano Rajoy David A

Voz 3 10:48 en la Play y no precondiciones Let's talk about everything

Voz 4 10:53 yo creo que va un poco aquí como yo creo que va un poco a tu fax incordiar no

Voz 1005 10:57 es el entiende bastante bien las incursiones de Rajoy en el inglés son sobradamente conocidas en dos mil doce con el primer ministro francés y el presidente británico

Voz 11 11:10 miramos

Voz 4 11:14 decir Haifa Where is not bueno aquella famosa pero sí

Voz 1005 11:21 un periodista de la BBC cuando le dicen inglés por favor Haislip y Busi conexiones

Voz 4 11:28 no no creo que queda poco espacio que sabéis un montón

Voz 1860 11:36 por la mañana como Paco Martínez Soria con la maleta gallina no de la política

Voz 4 11:40 nacional no es para mí no hay que ser

Voz 1005 11:44 el duros con hoy no lo lo lo básico lo domina no excusa que el de hace mil Maite

Voz 6 11:52 yo tengo Morning bueno Cameron doce cinco pero cuando se reúne con

Voz 1005 11:59 tras palabras mayores

Voz 12 12:02 muy feliz

Voz 11 12:07 eh

Voz 4 12:10 a veces lo enseño yo también te digo que con esto que ha dicho tal y como están las cosas por lo menos por lo que parece eso es el mismo nivel sí

Voz 1005 12:18 eso con esa casa hable dando un golfista

Voz 4 12:21 pues ahí hay un político al que les gustaría Esther M

Voz 1005 12:23 esa acción seguramente para boicotearla

Voz 13 12:26 es una de un mensaje claro que quiere enviar a los catalanes que no son separatista no estáis solos nos vamos abandonar soy uno de vosotros además y le vamos a pedir a Rajoy que rectifique para que Cataluña tenga un Gobierno constitucional

Voz 4 12:36 madre mía voy alguien sabe alguien sabe cuándo entra Alves Rivera Los Vengadores

Voz 1860 12:41 a pesar de la de la marca blanca de la día

Voz 4 12:45 no tras cuál sería el traje contraje la seducción admiración al FBI vestida debutó enero sellado es su color Tanos céntrate ella se ve presidente ya eh yo creo que es hombre claro

Voz 1005 12:59 si por algún motivo es justo lo contrario de lo que exige la retirada el ciento cincuenta y cinco el PP pasa pero para el control de las cuentas con Montoro se ha topado además

Voz 14 13:08 el control de legalidad de la verdad es que no sé a quién le incomoda francamente no por eso decía lo primero que me dejen sin control pues va a ser que no

Voz 1005 13:22 esta mañana otra cosa que no he tenido opinión creo que era en el confidencial que Torra renunció a un sueldo de doscientos mil euros al año pagado por la aseguradora para la que trabajaba antes porque no quería venir a trabajar a Madrid le tiene que usted qué medidas a Madrid doscientos mil al año y dijo por ahí no paso

Voz 15 13:38 es ahí es que el dinero no no lo compra todo sea él

Voz 4 13:42 he venido aquí sin mar con un río medios

Voz 5 13:44 con no no le apetecía sus principios son los Oscar

Voz 6 13:59 pues esto ya han pasado unos días pero

Voz 1005 14:01 no es imposible que no lo está digamos a este foro de debate

Voz 4 14:05 sí vamos a hablar del tema de tu Hernando Key

Voz 1005 14:08 exacto del niño prodigio Pablo Casado vicesecretario de Comunicación del PP estuvo siete años para sacarse trece asignaturas pero fue conseguir un escaño

Voz 10 14:16 aquello que en el último curso me quedan goza de las coles aprobó seis en junio hiciese esa quema de Francos una proeza oye cualquier persona que pueda vernos seguro que ha tenido muchos cursos con trece catorce hasta aquí

Voz 4 14:27 esta empresa de tu curso con pero cuidado yo estoy yo

Voz 0077 14:34 de hecho yo soy licenciada en Derecho hola yo tardé seis años

Voz 4 14:37 espera espera espera el momento estoy seguro de que va

Voz 1005 14:39 es decir es demostrable

Voz 4 14:42 yo no yo posiciones también por la Junta Andalucía se la Castelo con quién te crees que está hablando pero vamos a ver si yo no sabía normal Andalucía dirige cómico Si el único punto de España que ha dimitido Un puesto funcionarial pero su sueldo fijo pero lo rechazan sí pero vamos a ver David podría ser clave no lo que pasa que pasa también recogían taciturno no pasa nada pero recogerá unas es un par de meses al año bueno yo eso cinco tres del que plazas

Voz 1005 15:11 el puesto

Voz 1860 15:13 no no no iba probando interino

Voz 4 15:16 puesto cualquier verdad en cualquier no adopción internacional adopción y olvidarse a trabajar en esto

Voz 1860 15:22 porque ya te daban tiene

Voz 4 15:26 acción al extranjero no no los trámites trámites con la familia algo precioso

Voz 1005 15:34 Esther puesto después de estudiar Derecho ligeros ya yate

Voz 4 15:38 hace falta menos para poniendo sus padres le dicen post Daily igual pero vuelvo a lo que vamos

Voz 0077 15:45 el derecho en seis años condena de cinco yo supongo que también sería como Pablo Casado yo creo sinceramente que lo vio complicadísimo el hecho hace trece asignatura se da aviso

Voz 4 15:57 pero tu seis años y te diré que yo aprobó doce asignaturas en cuatro

Voz 1860 16:01 de Derecho no te eh yo apruebe trece porque desde los dos pymes años provee nada entonces el tercero me puse las pilas y también que hacía mucho refrito de exámenes al final si te quedas presentando todas las convocatorias

Voz 4 16:11 ya te lo sabes claro de toda la gente que muy muy estudiosa probando incluso con siguiente tiene te de que tú queda en la carrera de acuerdo para que no es su caso no este caso aquí hay una que de refrito yo creo que llegas a que hice la carrera de Periodismo en cinco años la verdad si no hubiera pisado tanto el va haría

Voz 5 16:29 esas cosas lo mismo entré me lo habría sacado

Voz 4 16:31 que no hace falta olvidaron que eso se del PP Icon valida ya porque entonces Alianza Popular

Voz 1005 16:37 pues no tengáis un posgrado de Harvard como Aravaca pero afín a la juez que instruye el caso de Cifuentes si quiere pareció extraño pues en caso pedir habrá algún trato de favor por parte de la Universidad Cardenal Cisneros al que Pablo Casado también ha abierto una investigación y no tiene nada que decirle pero a los medios de comunicación sí habló con nosotros desde luego al mundo que son quienes sacaron la información de ese presunto trato de favor

Voz 10 16:59 qué es lo próximo ver publica un análisis de sangre para ver su médico de forma falsa dice que yo con estupefacientes que es lo próximo la política el periodismo este país pero que cloaca que que ciénaga estamos creando Pablo no serán ideas

Voz 4 17:12 hacía esto es de primero de política no puedes dar ideas al enemigo de lo que tiene que hacer

Voz 1860 17:17 que es lo próximo un examen da los antidoping a mí me a vivir por un error médico me pusieron una vez en un análisis ex heroinómanos te he dicho Javier durante muchos cada vez que iba al médico a cualquier especialista causaría

Voz 4 17:33 si alguien plan matiza bronquitis pero no me que que que que ha sido un error médico sólo eras correr a que no sé si estoy a la otra que les pasa tanto

Voz 5 17:42 el análisis que decían bueno tiene ese tienes un poco de sífilis pero claro ya se entiende es cómo

Voz 16 17:47 ah bueno este el fracasado en Antena tres estés casado con Pepa Bueno

Voz 10 17:54 Nos da tranquilidad rodilla toda la información que se me solicitó por parte de comunicación ya dice además que estaría dispuesto a aclarar cualquier extremo que se solicitará desde cualquiera

Voz 4 18:04 el ámbito nos ha consta un montón de años pero hemos encontrado la kryptonita del Pepe el currículum gente para él

Voz 1005 18:09 vehículo ante la duda de que Esperanza Aguirre hubiera hecho valer su influencia con la Universidad para que le aprobaran a este joven recién estrenado diputado ya sabéis que estaban hay tomate en el mundo que llamó para decir este chico tiene que aprobar los medios interrumpieron su plácido retiro para preguntar

Voz 17 18:24 es absoluta y totalmente falso jamás armado yo a interesarme o a presiona para Pablo Casado porque bueno el ni Pablo ni a ninguno

Voz 4 18:35 otro vale porque además cuál era absurdo

Voz 6 18:37 acción con este hombres es que no conoce

Voz 18 18:40 era muy joven y me dijo que estudiaba ICADE incómodas bueno pues me falta mucho todavía le dije pues hoy estudia

Voz 4 18:47 estudió tú dice Esperanza Aguirre por eso

Voz 19 18:52 seis en junio es en septiembre se acabó

Voz 1005 18:55 esto explicaría a estudiar por tanto que se pegó ese verano Pablo Casado se Aguirre te dice que estudie es más fácil que hacerlo porque sino ya sabe lo que puede pasar la ex presidente de la Comunidad le envió en La Sexta un mensaje de apoyo comprensión

Voz 20 19:08 a Pablo pobrecillo pues me mira te han sacado la máquina de de picar carne está tocado esta vez y a mí de paso copla pero bueno habrá que aguantar

Voz 4 19:19 en la calle los no Tyson no notáis como que está tranquila la voz y que tiene todo el tiempo del mundo para sus mitos que dejan con Hora veinte

Voz 1005 19:29 poco está en Soriano El beso de la mafia te diste Celia Villalobos

Voz 21 19:33 absoluta lo lo lo lo sé porque porque es que se ve es decir a dar todas las explicaciones la enseña a usted de todos los documentos pero como dice el PP tiene que ser malvado y si encima se supone que puede ser candidato algo hay que matarlo

Voz 1005 19:47 Brad Aguirre habla de picar carne mineros de picar carne no es que dice el PP

Voz 4 19:51 me hace chorizo efectivamente

Voz 1005 19:54 es verdad para indagar un poco más en el asunto de la SER llamó Alberto Pérez de Vargas director de la CAM nazis negros entre dos mil cinco y dos mil trece y le preguntamos por la llegada del alumno casado en dos mil siete

Voz 22 20:05 a que virginidad naturalmente de alguna forma pues cobijados y era ayudado por las autoridades de la comunidad

Voz 1005 20:16 casado aquí estoy Robin estaba teniendo mucho cuidado pero hubo o no hubo señor Pérez de Vargas llamadas para presionar

Voz 22 20:24 a mí no pero yo creo que llamaban a lo mejor alguno de los profesores a preguntarle qué Taiba no sé si de la Comunidad Esperanza Aguirre personalmente en pero desde luego tengas aquí ve claro que estaba interesada

Voz 23 20:37 pero pero no más títeres sale bien te digo que Esperanza Aguirre llama

Voz 4 20:40 siempre va a estar Rafa Mora eh qué significa eso

Voz 5 20:43 aunque que interesada pueda estar más que interesada

Voz 4 20:46 eres puedes no más poderosa

Voz 1005 20:48 sí sí el caso siguiera el mismo argumento que el de Cifuentes al final no va a pasar nada salvo que salga Un vídeo

Voz 4 20:58 espérate pero pues Janko uno ya

Voz 11 21:00 que defienda a viajes

Voz 1005 21:04 no hay que contar con ellos porque para Martínez Maíllo todo está atado y bien atado no hay nada que temer es que no tiene que te temer

Voz 9 21:12 es que lo he hecho todo bien lo he hecho todo lo que le dijeron desde la universidad que tenía que hacer por lo tanto no hay nada que temer otra investigación tiene pinta de ser más una investigación preliminar

Voz 1005 21:21 claro que que otra cosa y hay que ver los socialistas hacían mejor una cosa no ponían nunca nadie estos yo creo que

Voz 4 21:31 pero escúchame esto no tiene esto es que todo el mundo recordemos

Voz 11 21:40 once y media

Voz 4 21:47 Carnero menos gente en barrer la casa muy de moda luego la una de la madrugada serán la hora de la madrugada a estos conmigo que hablan de cosas no se anime estaré de monólogos en Gran Vía Club de la Comedia con Yolanda Ramos sí Juanra Bonet yo en casa o teniendo vaya Samira Ana Morgade aquí

Voz 1005 22:20 anoche salieron Ana Morgade cabeza

Voz 4 22:23 ni tampoco pudo venir al programa La mañana día en la esperamos

Voz 1005 22:28 el cinco de junio por cierto hablando de cosas inteligentes se celebra la Feria Internacional de estudios de posgrado en la que más de cien escuelas de negocio y centros de formación informan sobre las tendencias y las opciones más demandadas en el mundo empresarial y ahora que estamos en época de Masters aprobada será interesante hablar con Rafael Rodríguez Arriola que es director de Círculo Formación que organiza esta feria como está Rafael buenos días a todos lo que yo supongo que va a llegar alguien preguntando por Masters tipo Cifuentes ese tipo casado no que sean papelitos

Voz 24 22:56 ya llegando llegan preguntando por ella me preguntan por la beca rejón pero lo que más preguntan sobre todo es que que hay que estudiar para obtener casoplón de de Paulino creo

Voz 4 23:06 a parte de la feria que cómo se llega

Voz 1005 23:08 esto no a los estudios pueblos que más interesan los jóvenes en esta feria se corresponden con los que también demandan las empresas

Voz 24 23:16 efectivamente nosotros grandísimos estamos detectando que las escuelas negocio lapsus sea sea proclamado sean totalmente con una rapidez asombrosa lo que manda la empresa cual al mismo se pueden encontrar infinidad de distintos tipos de Córdoba máster desde los clásicos MBA recursos humanos jurídicos hasta en seña de videojuegos Picasa o marketing interés entre seis programas para otro tipo para cualquier recién licenciado se pueda que especializar fue dar un salto en su carrera profesional

Voz 1005 23:44 hay que claro que Recursos Humanos Rafael es una profesión en la que intentas que tu masa laboral la de tu empresa sea lo más productiva posible haciendo lo que sea necesario hacer con esa masa laboral yo no entiendo cómo alguien quiere estudiar para ser bueno despidiendo gente

Voz 24 24:00 es que no es despedir gente el recuerdo humanos gente

Voz 23 24:03 es verdad es dejarla a lo mejor

Voz 24 24:07 por personales tensar que el capital y capital humano que tengas una empresa de todo lo posible para llegar a un fin estratégico y un que vende el futuro de la compañía

Voz 1005 24:19 ya veremos pero si hay uno

Voz 24 24:21 pero pero

Voz 4 24:24 a negra a veces es verdad eso es quiero decir todas sí

Voz 1005 24:26 es incluye dejar salir la gente pero creamos un tupido velo

Voz 4 24:31 ahora te vas a despedir aquí con la entrevista

Voz 24 24:35 en su empresa despedir a gente que funcione hay gente que que trabaje bien sea está claro que yo creo que es algo que debería replantearse y que sea por meritocracia habían leído

Voz 4 24:47 es verdad que tenemos un beso no estoy de acuerdo de acuerdo con la piedra filosofal sí sí estoy de acuerdo

Voz 24 24:53 tanto calor de la honestidad porque catedrático que estar toda la vida cargando la oposición yo que es incorrecto Florian reciclaje cada año ya adaptarse al mercado laboral de las empresas

Voz 5 25:04 que por cierto llegando a voy dando yo y todo

Voz 24 25:06 la vida no creo que sea algo así como

Voz 1005 25:09 es el otro día alguien el problema sugirió una cosa que es muy interesante es que ahora las empresas no quieren gente especializada nada quieren gente que sepa un poco hacer de todo quieren la versatilidad frente a lo que era antes que era la especialización esto se corresponde poco con lo que tú ves

Voz 24 25:25 depende es muy bien puestos de trabajo que demandan gente especializada de generalista hay más peces analizados si masters especializados

Voz 4 25:37 esto es que lo hizo famoso ahí ahí pero hay más generalizados a tú puedes hacer un máster en todo

Voz 24 25:42 es un es un NBA es un más generalista y no por ejemplo lo que te da una visión global de una empresa yo es una persona que me señoría ya cediendo puestos para pues novia accediendo en el escalafón profesional ya final llegar un poster de aquí y no tengo esa visión general de la empresa me quedaría estancado en un puesto técnico ese modelo

Voz 1005 26:02 me tomé un poco americano donde los estudios universitarios habitualmente lo de desconocimiento no no sales esos estudios siete

Voz 5 26:09 algo acuerdo una pregunta iguales tampoco perdonan cuál cuál es el top máster especializado con el que estás clases forzando te muchísimo para no decir master del universo más el excelente estado Estocolmo

Voz 24 26:21 eso y el de Mattel tenemos los dos

Voz 5 26:24 el debate no pero hay hay más tres que se ponen de moda en temporadas que dicen ahora tienes que hacerte este máster especializado en yo qué sé cualquier cosa de empresa de de de producción rápida de cosas Isère roban a sus alumnos en las empresas los roban directamente lo que roba las empresas no las empresas no me refiero tan rápidamente pues los alumnos que lo han hecho

Voz 24 26:49 yo creo que son las las escuelas negocios y mercados las empresas van demandando perfil profesional y la escuela negocios van adaptando o la Universidad vas dando ese perfil que manaba empresa yo creo que realmente un alumno que hasta un necesitaría dos diques tuviera un máster realmente porque lo demanda de peso porque sea lo que más se esté demandando el mercado sino que sea algo que realmente les que la tregua que desarrolla profesionalmente

Voz 5 27:12 ya se demanda es la

Voz 24 27:15 la cría de los cangrejos que yo digo los cangrejos pues nunca se Feliciano cangrejos

Voz 4 27:19 lo que realmente has hecho un gran trabajo Rafael pero me temo que hay que hay que vender

Voz 1005 27:24 pero tenemos que vender no queda más remedio y tengo que despedir Rafael Rodríguez Carrión que es director de Círculo Formación que organiza esa feria internacional de estudios de posgrado el cinco de junio Hotel Villamagna ella le pueden bueno

Voz 1860 27:37 qué quiere reciclar yo soy nulo recita luego Rafael coge las cosas y mate

Voz 4 27:41 no

Voz 12 27:49 eh eh

Voz 11 28:00 esto dice una cosa y lo repito

Voz 6 28:04 eso es lo que te pilla te de saludar a un par de invitados que hemos que eran escuchadas

Voz 11 28:12 a mi me da igual

Voz 1005 28:13 me da exactamente igual que tiene que ver porque hablas del sale ya

Voz 4 28:18 cuando dice

Voz 0077 28:20 dicho este señor lo del chalet de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias e Irene Montero no son dos sueldos para la digo porque se cree que pagan

Voz 1005 28:29 el hombre

Voz 0077 28:30 por eso digo por eso digo porque es una realidad yo te digo una cosa

Voz 4 28:33 yo me parece todo bien pero cómo juegan al pádel ahí ya sí que no es lo que quieran esa es la línea roja no es para mí es mi arroja está jugando como llevan tartas de zanahoria a tres vecinos así en plan modo presentación eso

Voz 1005 28:45 bien fatal de la línea roja es el pueblo con la con la banderita ves eso pero si lleva pádel ahí ya no ya no sale de seiscientos mil euros en la sierra de Madrid Galapagar algo que no tendría mayor importancia sino fuera porque hace unos años en Tele cinco Pablo Iglesias dijo

Voz 25 29:01 a mí me parece más peligroso Ana Rosa el el rollo aislar a alguien porque entonces no saben lo que pasa fuera ya es decir este rollo de de de los políticos que viven en Somosaguas ardía

Voz 6 29:12 iba somos agua escribe saben lo que es coger el transporte público

Voz 1005 29:18 es que esa buena que no lo sepa

Voz 4 29:19 prácticamente en Madrid sí pero da pistas de que el pan que una barra que sepamos estaba preparado Navarra

Voz 1005 29:29 en Twitter también se criticó había criticado Iglesias que De Guindos hubiera comprado un ático de seiscientos mil euros pero ahora me entero explicó esto ahora

Voz 26 29:38 sí pienso que un ministro o una ministra

Voz 4 29:41 debe comprar viviendas para vivir

Voz 26 29:43 no para especular lo pensaba ayer lo pienso hoy

Voz 27 29:46 sólo quería pedirle una aclaración porque saben que De Guindos

Voz 1860 29:49 que compró para especular y ustedes para vivir

Voz 27 29:52 eh

Voz 11 29:53 no he dicho tal cosa en vino

Voz 4 29:58 pero lo que si al final lo que demuestra es que no se puede ser idealista punto com menos por tanto

Voz 28 30:10 eh

Voz 1005 30:15 venga bien antes extraído Pedro chistes si habría que pensarlo es un cuña regalaba pero bueno estamos con Llum Barrera completo andar con David Navarro y con Virginia rigidez huyendo del esto Susana Monteagudo Marta Colomer como esta de Susana Marta muy bien bien no tengáis miedo de esta gente

Voz 1973 30:35 no no bueno después de lo del máster yo estoy aquí sufriendo porque no tienen ningún master

Voz 11 30:41 no no no

Voz 1005 30:44 claro claro en Valencia así sus es periodista es diseñadora gráfica Marta ilustradora juntas han publicado una historia del rock una historia ilustrada que se titula como esta canción de los Rolling son dos Like a es curioso porque no tienen ni una sola foto todo el libro y es una enciclopedia sin embargo

Voz 1973 31:02 sí bueno la idea era que fuera una especie de guía pero fundamentalmente Amena hay dirigida a un poco a todos los públicos es decir eliminamos las fotos que además ha están como muy vistas decidimos apostar

Voz 1005 31:13 bueno a unos dibujos me has ido estaciones muy chulas me aquí en mi compañera Marta mucho mejor Sons

Voz 4 31:19 súper bonito lo dibujamos sí hemos conseguido que que Richard salga bien no se ha quitado un poquito

Voz 1005 31:28 la historia de rock en la que no ha habido ni una sola anfetamina esto me ha extrañado un poco no hay no no no tienen pinta de haber consumido drogas no

Voz 19 31:35 no no bueno hay algún porro por ahí no se ven afectados

Voz 1005 31:40 las al aquí en lo consumido bueno

Voz 19 31:42 en fin son hay que hacerles un poco bonito no para

Voz 16 31:48 creéis que ésta podría haber sido la la primera canción la pionero del rock and roll

Voz 6 31:56 se ella sesenta y cinco millones de sencillos

Voz 15 32:00 pues sí fue vendió más estuvo justo justo por debajo de Elvis Presley osea que fue una barbaridad lo que venga

Voz 4 32:09 lo estoy pues lo que es una pasada que pongas FADSP Afar domino es una pasada que has dicho en dos mil dieciocho sencillos

Voz 1860 32:15 sí sí sí seguidores sí

Voz 4 32:20 género dolido a Varón Dandy todo de repente que explicarlo es sencilla Singers pero pero bueno pues ella se me gusta ella en el libro usas

Voz 1005 32:31 sí sí sí

Voz 1860 32:32 a ver si estuve ahí dudando un poco y al final me decidí

Voz 1973 32:35 por sentido de ingeniería vamos a ponerlo vamos a ver si

Voz 4 32:38 la época en la RAI no sabe venga encima oye pero no habla

Voz 29 32:41 de cosas que quedan viejo unas claro viendo un poco puesto libro uno se da cuenta

Voz 1005 32:45 que la historia del rock and roll

Voz 29 32:47 reparte también muy bien los papeles los que estando en la escena

Voz 1005 32:49 pero eso nombres los que están mirando y gritando son mujeres

Voz 1973 32:54 bueno las muchas mujeres que que invirtiendo sus papeles por suerte

Voz 1005 32:59 sí no pero pero que me refiero que es es fundamentalmente machista porque era mucho más fácil para un tipo como para un grupo de tipos conseguir un contrato discográfico de lo que era para una mujer

Voz 1973 33:10 sí de hecho buenos que él rock no era más que un reflejo de lo que estaba sucediendo en la sociedad en todos los ámbitos osea que era más de lo mismo e incluso había personas que estaban dentro de las discográficas que les decían a las mujeres que ellas no iban a venden nada se van poniendo también

Voz 1005 33:24 a parte quién era Sister Rosetta

Voz 1973 33:28 existe de Rosetta fue una mujer del gospel por así decir que tocaba la guitarra de una manera que nos puede recordar perfectamente a Chuck Berry

Voz 11 33:38 no

Voz 30 33:48 una Henin

Voz 6 33:57 peculiares peculiar puesto y por otra otras de las pymes activista del feminismo no

Voz 19 34:05 sí bueno chillona conocía o no conocía la canción porque no sabía nada ni de quién era muy graciosa Susana Bonilla libro la descubierto y para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos

Voz 1973 34:17 es el eslabón era súper jovencita cuando grabó esta canción yo creo que no era consciente del poder de las palabras de esa

Voz 1005 34:23 ese tema hombre es algo así como No no soy tuya o no no sé decirlo

Voz 11 34:43 es más lenta eh

Voz 1005 34:49 con la perspectiva de tiempo cuesta pensar que esta canción le hizo competencia de hecho durante semanas le pisó los talones en la lista de ventas a esta otra canción

Voz 11 35:03 hombre

Voz 6 35:15 todo esto está perfectamente documentado y sobre todo ilustrado en el en el libro Marta

Voz 1005 35:21 porque te gusta dibujar tome uno de perfil hay gente que no sale favorecida

Voz 19 35:25 tú crees suena siempre pongo el mejor perfil lo intento pues la verdad es que no te podría decir que no sé dibujar declara no lo digas mujeres bueno pues no lo digo que es una corriente artística que mi estilo cien por cien que los humanos tenemos un balón

Voz 1005 35:43 de hecho es crear una marca tutti confeti

Voz 19 35:45 sí sí sí que consiste en hacer este tipo dice bueno es un divo un dibujo muy naïf con una gama cromática muy limitada y siempre de perfil

Voz 1005 35:56 son imágenes te tan sencillas que es que lo que más te complica es dibujar pues por ejemplo guitarras como la como la de este hombre

Voz 1860 36:03 sí

Voz 34 36:12 bueno

Voz 35 36:16 no vi desde

Voz 6 36:38 esta canción es la clave

Voz 1005 36:39 seis

Voz 4 36:40 a mí me flipa Buddy Holly una vez me dijeron que me parecía a todos cuatro personas Super Bowl racha una persona su racha Fatih me dijo que me parecía va dijo

Voz 36 36:52 aquí

Voz 6 37:08 dos guitarras bajo y batería haya con mejoren

Voz 4 37:11 no hay nada mejor no hace falta más

Voz 6 37:13 pero luego hay grupos como The Kinks

Voz 1005 37:16 eh que contáis empezar con buen pie por culpa de que dé un puñetazo

Voz 1973 37:20 con puñetazos sí llegaron en plena invasión británica a Estados Unidos y le dieron un puñetazo a creo que era el presidente de la Asociación de músicos americanos si le prohibieron volver al país durante cuatro años justamente en ese momento estaba el rock ahí de las Islas triunfando

Voz 4 37:39 sí sí pero

Voz 1973 37:41 dice que no que no Yeray dan puñetazos

Voz 4 37:45 a no voy a tanto pues llama Bustamante

Voz 1005 37:52 luego hay fechas clave que también refleja que en el libro como el el cuatro de julio del setenta y seis que curioso

Voz 1973 37:57 bien pues ese día dio la casualidad que fue el primer concierto quedaban los Ramones en Londres y al mismo tiempo de clase estaban debutando con los Sex Pistols en Sheffield fue como un día sí clave del punki

Voz 6 38:36 me ha gustado mucho el capítulo de Eurovisión

Voz 37 38:42 al final muy muy muy al final muy muy alto y es que la gente se compre libros dado la vuelta

Voz 1005 38:47 ha caído no Pepa uno sobre música española

Voz 1973 38:50 Nos lo están preguntando porque como en hemos decidido no no meter nada sí que sale por ejemplo la chanson y decidimos no meter esa historia del rock en España porque nos parecía que iba a ser siempre demasiado breve y muy bueno siempre teníamos la posibilidad de de de hacer otro volumen oye sí

Voz 4 39:08 hoy el próximo libro es la historia del electro latino no he yo creo que eso va a tener tirón pero de no

Voz 1860 39:15 y es que se leen mucho la gente que le gusta es muchísimo pero bueno para eso pone dibujito no yo prefiero sinceramente

Voz 1005 39:24 en este lo que Marta es un genio Judea creó un estilo de dibujos suficiente

Voz 4 39:27 ensombreces encantas te las cubiertas de los discos

Voz 1005 39:30 con ese de estilo siempre pero tan reconocible no

Voz 19 39:34 sí sobre todo esto sobre todo por la gama cromáticas creo si no se lo tengo que decir una cosa sombras dime

Voz 1005 39:39 sí y tú no te acordarás pero yo me acuerdo de haber los dibujos que una vez me hicieron una entrevista he la revista me acuerdo si existe un dibujo de mí depende pero pero se a Pedro y ha dicho que está muy bien pero que podía ser yo o Pepa Bueno

Voz 4 39:56 el micrófono cuando empezaba beso Pepa

Voz 11 40:04 bueno eso flequillo

Voz 1005 40:20 pues Susana Monteagudo Marta Colomer que son autoras de este dicho en Lisboa un libro precioso no se puede comprar en librerías au yo esto es un

Voz 19 40:27 sí sí sí

Voz 1973 40:30 bueno pues ya está en todo en la de debajo de tu casa Ia a través de Internet

Voz 4 40:34 eso ha cambiado les lo ganara es sexo ilustración ECI rock'n'roll

Voz 19 40:37 no solamente

Voz 1005 40:40 que gustar la música un poco para leerlo pero sobre todo ese de que disfrutaba haciéndolo así que enhorabuena Susana

Voz 4 40:45 bueno también me hacen cantar

Voz 6 40:47 pierde hasta luego qué tal de las pasado muy bien además

Voz 4 41:04 con qué lástima entre las ocho es cuando empiezas vale de churros pero bueno

Voz 37 41:13 a veces hay Kenia está luchando a las diez en un espera David va primero esto nada en el club de la comedia esta noche pero no a la gente no

Voz 4 41:25 a las once en el teatro Rialto con Yolanda Ramos y Juan Ramón es para la verdad es decir que no es claro hay gente decente que venga a las ocho el bien son las nueve en punto por décima vez este mes a yo voy a ver muy dos después estoy Fiti hasta los huesos

Voz 11 41:45 adiós adiós