Esos eternos segundones

Voz 1235

01:19

la gente con poca ambición vive más años quizás por eso Quim Torra nada más ser investido señaló que el presidente auténtico era otro o no él estaba allí hecho un número uno por conveniencia le faltó decir no me lo merezco yo sólo soy medio listo como si fuese menos un presidente de la Generalitat que un alumno del instituto ven ya menta aquella institución que aparecía en una novela de Robert Walser en la que se formaba muchachos que jamás llegarían a nada en la vida y que el día de mañana serían tipos modestos y subordinados educados para resultar encantadores ceros a la izquierda asumir que estas interino ocupando el lugar de otro alarga la vida yo sólo Levy un gesto así a un futbolista de Segunda División B de mi ciudad un día que estaba molestando en la redacción del periódico me enviaron a entrevistar para llenar media página sí tenía fama de Gbagbo y no le gustaba correr cuando le pregunté en qué parte del campo se encontraba más a gusto por sus características me confesó sonriente que en el banquillo