¡Final del concurso de canto del Gallinero!

Voz 2 00:13 serio chufla menos lo que era hay mejor vale no no hay que ser profesionales profesional por Ramos valorar Líbano Alvarez

Voz 0684 00:25 ya comenzó el partido en el Foro Itálico de Roma intercambio de puntos intercambio de juegos porque ahora Djokovic ha subido a la red ya acaba de empatar el partido dos juegos para Rafa dos juegos para Djokovic quince minutos de partido en Roma todo igualado en este comienzo de parte

Voz 0458 00:39 pido estamos en El Gallinero puedes llamar al seis tres seis cero veintitrés verano para dejar vuestras noticas

Voz 0995 00:44 debo tenemos un mapa mundi aquí a Alaquàs chinche podéis enviar a través de las redes sociales otro saludito desde cualquier lugar del mundo que tenemos un porrón

Voz 3 00:52 a ellos Escorial los Mahler enseguida

Voz 1284 00:56 donde saludó desde todos los lugares del planeta ponemos la ochenta desde donde sea exacto bueno Arruti ha sacado la primera temporada del gallinero no no última temporada el gallinero

Voz 0995 01:08 ha acabado la temporada deportiva que no a muchas cosas no queda la final de la Euroliga el Mundial de fútbol Roland Garros el Mundial de Motos la apasionante Fórmula uno con esa tensión de análisis

Voz 1284 01:18 a Fernando Alonso

Voz 0995 01:23 sí sobre todo la Bernal de jugo de tronos que no es deporte pero el ballet eh van eliminando gente hasta que queda aún

Voz 0481 01:28 el está muy bien que por ciento Si Carrusel fuese Juego de Tronos fijo que sólo queda vivo Iturralde

Voz 1284 01:34 de sacar tarjetas se cargas talaverano

Voz 0481 01:36 machete anulado es eso sí lo que aprendió con vosotros deporte lo tenéis todo en la cabeza todos los datos los nombres las fechas los ha visto lo de a que Sir el deporte Bonnie Ponseti de la Fórmula uno pero de las increíble eso sí sabéis tanto que no haya una conversación saturó puesto en esa conversación con amigos que dice uno pues el Milan ha ganado cuatro amplios y otro para que hizo Si sólo con Capello ganó tres payaso ya si estás entre las caras hasta haces amistad ahora no ahora esté o lleva una vosotros eficaz en la última en dos mil seis petaca en la fecha de la conversación Google Google que hace de las conversaciones de bar pero por cierto no sé si os habéis enterado pensado que viene la final de la Champions que es un tema que no sé

Voz 0481 02:22 claro claro es vale vale porque la gente está otros temas tres Giottos es que es muy bueno pero no hay que ficharlo que lo fichen antes que el magnífico la gente mezcla la gente que la mezcla final será entre el Real Madrid y el Liverpool se le puede ganar su décimo tercera Champions la tercera hay que decirle al Madrid esto llegar a tanta final enseguida porque gracias esos miles de españoles han han aprendido la undécima y duodécima

Voz 1284 02:48 en la nota

Voz 0481 02:50 gracias gracias eso sí que tenemos el problema tenemos una con lo de los cánticos de cuatro años se cantaba eso de cómo no te voy a querer campeón de Europa por décima pero es que ahora

Voz 1284 03:00 yo lo había el colorado pero ya no nos has atropellado un espetaron la curva un rally que dio

Voz 0481 03:13 a que no que os qué está pasando con lo puesto título Sully o por su José un lío porque ayer ya te digo el chavales

Voz 0458 03:20 estaba jugando vamos eso no rima

Voz 0481 03:22 el rítmico que Melendi el Estado Palacio nada

Voz 1284 03:32 conozco su abogado caso madridistas por qué no es una canción como las de Barrio Sésamo un dos tres cuatro cinco seis siete ocho y así pues eh

Voz 0481 03:42 Janda que he aprendido tanto he aprendido por ejemplo que siempre vamos con los con los españoles juegue quien juegue y siempre

Voz 0995 03:48 dos finales de la Real Madrid

Voz 0481 03:50 legal ahí no vaya por delante que llevamos ninguna eh que si eres fan del fútbol eso que no vaya oficialmente con ninguno es que ya eres un señor mayor que no me gusta el palo eso hay que te guste veré por la tele el golf y billar eres un viejo llantos

Voz 0481 04:11 por encima de la Champions me preocupa ser Ferrari ya sabe que vez que gana una Copa vamos a ver si tiene el cuerpo parece el de Prison Break no sea eso sí gracias a Sergio Ramos el el yo no sé que más títulos tiene con lo palio que

Voz 1 04:25 apareció una buena aún morena pueblo en diez en fin no me para no que no me parece que

Voz 0481 04:30 lo del deporte estamos aquí estamos pasándolo bien que no acabe nunca el deporte porque si no iremos al PAL al paro y me que decir una cosa

Voz 2 04:37 Viva carros claro

Voz 1284 04:40 que siempre más parecido una otra cosa mejor es repito los mejores muchas gracias

Voz 2 04:53 hay Laura es tomar tu nerviosa ya yo también eh

Voz 1284 04:58 te te quejarás veremos antes de empezar

Voz 2 05:01 no no vez empezar no gusta recordar ahora un ataque de nervios brutales diosa sí pero no por la final ni ni por nada esto sino por tener que cantar otra vez en directo bueno pero aquí estoy muy bien y hoy también la final y lo va a hacer

Voz 1284 05:20 vas a saludar a todos debería saludar a todos los finalistas no

Voz 2 05:22 bueno cómo saludarlos

Voz 1284 05:25 lo menos esa masa son los pianistas tienen

Voz 2 05:27 en Barcelona a Axel Torres acusa qué tal buenas muy claro

Voz 7 05:33 no quiero nada nervioso sea está mirando el móvil impasible

Voz 2 05:36 sí hombre mucho estaba buscando la letra de la canción tiene memoria está acostumbrado a cantar en Baña Turing eso parece bueno eso tú cómo estás bien bien otro día más aquí cantando practicamente todos es nada no canta ella cantaba a veces brutal reconoce que estás atacó porque te acaba

Voz 1284 05:57 hace buscar las llaves en el bolsillo no las encontró pierda el mío ya sabes lo que ahí el voto el voto de María

Voz 0458 06:04 de Pepa no va a ser vinculante pero si no no

Voz 2 06:07 no vincula a mi padre

Voz 1284 06:11 sí pero no tenéis papel Anakin opina

Voz 2 06:13 de Joarilla podéis opinar incondicionales pero tenéis que hacer un trabajo maquiavélico

Voz 1509 06:21 condicionar el voto pues venga

Voz 1457 06:24 ya está como en Cannes tiene que ganar una mujer

Voz 1509 06:27 bueno no mujer no es bueno sólo canta a una mujer

Voz 2 06:31 bueno ahora hablamos de se queda Pedro Fullana a ensayar éramos además está ensayando hasta ahora hay hasta ahora dicen la has hecho la mañana que te iba a decir Juliana llana

Voz 3 06:43 fui a si quieres tira de Al Daura tira al suelo sirio

Voz 1284 06:50 oye que ha costado mucho convencer al pimientos de Coslada paquetes de Coslada borrón si ha venido a mi madre mía bueno que empezamos

Voz 2 07:00 fíjate te sirve para empezar Sonia Lus

Voz 8 07:06 eh

Voz 1509 07:10 la última en la semifinal Sonia pues portón Jones hoy atención porque se va a atrever con

Voz 1284 07:15 bueno sí creo que no tiene Gascón no no no no no tiene casco si se hace con espontáneo con cascos que es escucha escucha escucha por ahí tranquilamente no hay reclamaciones la reclamación hablan y que lo primero hablar micro hace

Voz 3 07:33 estoy bien ahí está ahí se oye perfectamente

Voz 1509 07:37 perfecta está calibrado a la perfección no hay queja la canción que ha escogido Sonia para hoy es donde está minado

Voz 1284 07:43 veo

Voz 0684 07:45 es el diez de Nacional silencio

Voz 10 07:57 no se le da no lleve Florin

Voz 10 08:17 se me entero de que está ahí estarán la cada vez si me lo explicaba sin Bike la aquí digo Taiba

Voz 10 08:34 bien Messi gane Tikrit Pessoa DKV mesa Fahrenheit ancha de látex pero luego nada de que sea empezar en de

Voz 10 08:59 Sada en el que está BB cuenta ABN claro

Voz 10 09:12 a Baker Agüero soneto les haya mentar en la Amaro ready to you like the nation con

Voz 1284 09:51 para vosotros

Voz 2 10:01 con una espectacular Sonia Lus acapara pero otra actuación a destacarlo

Voz 5 10:07 la rápida tengo que decir el inglés

Voz 1457 10:10 es a toda castaña hasta entonces porque no te han invitado a la Habana

Voz 0995 10:14 he flipado María dilo así Scully paz

Voz 1457 10:16 no vamos me parece que lo tenéis muy chungo porque es que saberse esto a toda verdad

Voz 1284 10:22 sí Sonia

Voz 0458 10:27 estos comentarios que espero que no influyan en los jueces ya pues podemos

Voz 1457 10:31 pero si es que no es paritario ese jueces es que no es paritario no representa voy impugnar

Voz 5 10:41 Sonia rescates mientras con una aspira a una ola de Barcelona es el turno es seguro

Voz 14 10:53 pero nada

Voz 0684 10:58 por si quedaba cojo

Voz 1509 11:01 Axel Torres que esta vez ha vuelto a escoger un tema de Antònia Font tres de tres en tres de tres

Voz 1284 11:07 quién es tu Freddie Mercury

Voz 15 11:11 va a ser estrellas del celo por Adrià Axel Torres cuando quieras Axel

Voz 16 11:23 sí sí

Voz 12 11:29 Samat Cuno a modos carrera un piano Im van estrellas doce al Claude Von pistacho San Mateo A Pobra hoy el Oscar hicimos Fruitós más duro escarnio oloroso ya es igual si ya no nos quedan pasa por carro Bahamas paz Pay Gianni de biblioteca dos sets a Alan Teeth sin hecho un tamén da una fecha algo claro que íbamos a Renan sacara Rat cupo era Amstrong puros desvíos de Chris si vamos arruinaron han San Mateo mirada Kent somos instó Yunnan nosotros Mírame faraón votos Plus Yeles igual fuimos Libranda que has K seguimos los cables fan chispa sostén aulas de Gotham ni Cesc ni Cycle atas están rodeadas de una vez sobre Javi euros futuros para Body and el ya Chiellini Briz Di P una sobra habían Duran Pradas zona Vince un run run run infinita view de amor es cierta paz

Voz 2 13:27 pero menos popular habrá que contemplar la ejecución no todo todo

Voz 1284 13:34 este Barcelona eso también diáconos

Voz 1457 13:37 casi a capella porque la base estaba muy baja ahora ya estaba Camela

Voz 2 13:40 ahora bien sí sí bueno te lo siento

Voz 1509 13:43 muy bien Axel no pues bueno vamos ya con la tercera actual

Voz 2 13:46 por favor a ver si empieza venga venga además Jorge Escorial

Voz 1284 13:50 que sea esta aconseja siempre va contra mí en siempre estoy cansado otro torero y Mercury ha vuelto a morir lo tuyo

Voz 2 14:00 el respeto al hizo aquí

Voz 1284 14:03 hoy es en serio

Voz 2 14:06 la primera fase los sí sí te lo escuchas notas como gritó no muy bien por qué no

Voz 1284 14:17 hombre pose den un buen chorro eh si bien no

Voz 2 14:20 no pero sí a doble canción de ramas claro yo vuelvo a los inicios amigo Huelva veja no es a Italia ante mejor aseguraron

Voz 1509 14:34 la cosa más bella

Voz 1284 14:41 con él siempre todo como introducción voy no me nos queda mucho a uno

Voz 17 14:55 como comenzamos a los de la historia que no me fui con mi mujer que no da más vi da pie de mí con Pi Guás se va va más yo no

Voz 1284 15:17 con esto

Voz 17 15:18 todo que te poesía está muy Duri ya yo no con pan recuerda que ante un peto EFC frío

Voz 0458 15:38 la Carrusel deportivo

Voz 17 15:39 por si no los a los niños se encontró churros yo un cada vez el County Guás Spa Pau pasión

Voz 1284 15:53 no falla

Voz 17 15:55 mamá también Ma E Street ya pues yo no subido a pagar con El corazón ampara ahora hablamos ya no pasa ahora es que los decirte que nunca a Holanda e inmensa cuando Ernest

Voz 1284 16:40 a nada

Voz 2 16:46 bueno

Voz 1284 16:50 muy encendida en el Facebook

Voz 2 16:53 a comenzar Córdoba pide paso

Voz 1457 16:59 poco tono Shakira sea así

Voz 2 17:01 muy poquitos

Voz 1284 17:04 a Shakira con rinitis con rinitis dice bueno visto yo lo fresco Se acabó el programa para

Voz 1 17:12 el mira aquí ha dicho también por ahí We love to light de Carrusel deportivo que

Voz 0458 17:20 el punto com pícaros el Deportivo todo seguida vamos a hacerles Denis cuenta de Facebook lo podéis hacer perfectamente atención porque un sucedáneo de Tomatito está ensayando ahora mismo en directo

Voz 1284 17:28 Jorge rollito yo estoy allí no

Voz 2 17:31 cómo te apuesto por el guitarrista se debe presentar para este espacio

Voz 1284 17:35 Vito opinión Tito se Borja Borja si soy Borja algo más de mi apellido vale

Voz 2 17:49 pero una compañero soy

Voz 1284 17:51 de la Cadena SER no soy técnico de la cadena en Facebook Blair no no te espero que ha llegado desde fuera para parados

Voz 0995 18:00 me acogida de la calle yo estaba en Gran Vía tranquilamente y ha subido tocando la guitarra porque me haces tal patada en la puerta me lo dijo ayer me ha estado enviando hace están idiotas nada pero vamos a la radio hasta las tres de la mañana en cuarenta y nueve su último mensaje que eso de de este señor eso

Voz 2 18:20 bueno lo iba a venir

Voz 1284 18:26 una sí

Voz 2 18:28 eso

Voz 1509 18:31 la última actuación el Fullana con Borja Ollendorf a la guitarra y atención porque puede ser la interpretación más íntima por el tema que ha escogido Pedro Fullana aquí estoy hecho pedacitos de Ci de Antonio Orozco

Voz 1284 18:42 por eso el portazo final bueno bueno bueno

Voz 0458 18:48 silencio silencio la sala mucho

Voz 18 18:58 bueno que sale caro nadie está llena de espera que compone sale

Voz 18 19:21 fue ahora el que pinta con caricias El Candy que alumbra cada nota del amigo mimando a su Ros es tan blog Ordesa amigo que se lo acá acá llamado

Voz 18 19:45 cómo saber no soy nada yo estoy

Voz 19 19:51 para allá

Voz 20 19:54 vamos a abrir aunque Nano chapa

Voz 21 20:16 eh de carrito

Voz 1284 20:20 a la contra

Voz 22 20:24 ha pegado gustan

Voz 18 20:27 fue Alavés da luz me vino ocho es esa luz que entrega cada papeleta lo damos que aspira a los sonrisas con Xavi por esa luz que recompone salud bueno habrá todo a saber que es interino soy nada y que estás eh

Voz 20 20:59 de pedacito de tanda a tarta cambie nada

Voz 18 21:18 luego te pedacito

Voz 2 21:32 Willy pero tenemos que entregar entregar una una yo si no me no me gusta por teléfono insulto eh vamos a mi voto vuelva a mi marido espera

Voz 1 21:45 mientras recopila mientas recopila vamos con el deporte en directo porque Rafa Nadal está a punto de ganar el primer set en la semifinal

Voz 1284 21:52 el cinco dos arriba Rafa Nadal

Voz 0684 21:55 al que le ha roto el servicio a Novak Djokovic cuando estaba tres dos arriba el balear intento empatar a tres el serbio pero seno negó Nadal dejándole a quince ahora va a sacar Novak Djokovic cero quince para Rafa que está el resto va a ponerla en juego Novak Djokovic devuelve de Izquierdas primer saque fallado cero quince para Rafa cinco dos arriba al balear que se puede llevar el primer set en esta semifinal del Master mil de Roma

Voz 0995 22:18 lo tiene Rafa muy en la mano como sigue Giro de Italia la etapa el son con Borja

Voz 23 22:22 a dos kilómetros para la línea de meta todavía en el paso Burón quedará otro puerto antes de ascender a la chanclas de momento los corredores de punta con cuatro minutos y un con cuatro minutos y un segundo de ventaja respecto al grupo donde está Simon Yates lo ya rosa

Voz 0458 22:34 bueno mientras Laura ayer

Voz 0995 22:37 jurado delibera vamos a hablar un poquito de cine con un poquito de cine con María Guerra con Pepa Blanes porque hoy es un día María importante enganche va a conocer ya el palmarés oficial no

Voz 1284 22:45 hay que soy hoy mañana cuando es nombre no

Voz 1457 22:47 no es hoy eso lo he estado haciendo cargo que

Voz 1509 22:50 a las siete y cuarto

Voz 1457 22:52 a las siete y media así empieza hoy la ceremonia y la verdad es que este año pues este festival lo que medite muy feminista no es porque en setenta años solamente le han dado el premio la rampla a Palma a una mujer que es Jane Campion por el piano hace ya veinticinco años su que ya muchos ni siquiera si ese acuerdo

Voz 1284 23:10 pero

Voz 1457 23:11 sí sí es es una cosa fuerte y entonces hoy hay dos candidatas que potentes que son en la la italiana Ali ropajes una película en la que está Sergi López sobrevivió un personaje así un muy muy positivo es una película como una especie de fábula sobre la explotación y luego hay otra interesante de de Nadine aquí la directora libanesa de cara a Mel ha hecho una película sobre los niños de la calle que ha cabreado bastante a los críticos en todos porque aquí hay un tipo de critica que eso es mucho peor yo creo que lo que en el fútbol sea porque no se es muy violenta que Marte pues son violentos sepan es Empar muchísimo yo creo que hay podía haber Brown casos va a ser a las siete y media de la tarde y hoy también ha estado por aquí una película de producción española pero en inglés en El Quijote de Terry Gilliam

Voz 1284 24:01 qué tal has visto qué tal no le ha gustado mucho menos veinticinco

Voz 0509 24:06 ha en hacer la Terry Gilliam disparar

Voz 1284 24:08 que es normal es claro pero ahora te que cree tiene una mierda pintamos

Voz 1457 24:13 esto no es es pastiche es un disparate porque es que vamos a ver

Voz 1284 24:19 Bridgestone disparas luchar un poco así

Voz 1457 24:22 así está Adam Driver que es un director de publicidad que quiere hacer una película sobre el Quijote y como les sale mal y entonces aparecen Zapatero a alucinando que es y Jonathan Price que dice que se llama Javier y entonces se convierte en El Quijote

Voz 1284 24:37 a ver si no

Voz 0509 24:40 la rueda de prensa estuviste porque dicen que fue mejor que la peli

Voz 1509 24:42 bueno ha estado María pero le voy a dar yo pasó el corte porque me entreno muchísimo mejor Gilliam

Voz 1457 24:48 es un mote que ayer le entrevistamos

Voz 1509 24:51 preguntamos si había sido fiel al libro

Voz 24 24:56 así se ha quedado

Voz 2 24:59 o algo así

Voz 1284 25:02 bueno es que cuando cordobeses

Voz 1509 25:04 no es Enciso FAC Don Quijote para hacer vale

Voz 1284 25:07 exacto

Voz 0509 25:13 un respeto que sólo los miembros de Monty Python

Voz 1284 25:18 me parece muy bien pero como Cervantes y hijo

Voz 2 25:22 el vamos a llevar revisaría ponen con el María padre ha leído aquí el Quijote aquí no

Voz 1284 25:29 yo tengo muy ver quién no se ha leído ver yo veía lo mismo decía

Voz 2 25:39 después del Quijote que lo importante

Voz 1457 25:41 es tiempo que día Verda hombre yo la Copa ante el disparate él es un disparate es la ayer por la en la entrevista también fue todo un disparate pero el hay que reconocerle que es un personaje quijotesco Yves vendrá además a España a presentar el la película Ponseti tienes que ir a verla

Voz 2 26:00 que venga Donkey Kong

Voz 1284 26:03 a para vomitar pregunta Arman remontaba

Voz 0509 26:06 la pregunta estuvo la madre de Cristiano Ronaldo en la alfombra roja de Cannes lotería el miércoles

Voz 1509 26:10 tuvo Keylor Navas

Voz 2 26:12 pero la madre

Voz 1509 26:14 lo que pasa es decir los actores son llegan con retraso a las ruedas de prensa ya los futbolistas ni te cuento una hora tarde osea que no

Voz 1284 26:21 hola

Voz 1457 26:25 es una presentó un documental que se llama hombre de fe sobre cómo lo importante que ese es un hombre de cine para toda

Voz 1284 26:33 John sí sí la cosa

Voz 1457 26:35 Saracho el Gobierno de paz de Costa Rica para para para enseñar qué bonito el iba hombre cine cine mucho interés no tenía

Voz 0509 26:43 la madre de Cristiano fue una idea que me lidera porque era una coreana

Voz 1284 26:47 pero la espectacular

Voz 0509 26:52 la invitada la firma o la firma que lleva el tema no no tenía ni idea de que iba a bueno

Voz 1457 26:57 mucha gente por ejemplo Pepa le invitaron a la fiesta de fans sólo luego no querían dejar entrar entre

Voz 2 27:02 bueno es un rollo

Voz 0458 27:05 para pena es que casi todos los blancos ya ha extraído lo que tenía que traer

Voz 1284 27:11 pues yo que tú me tuvieron un avión y me iba otra explican

Voz 1509 27:14 eso es de los María que todavía está ahí pero vamos a él Ponseti cómo se puede pedir un pin boom que esos días sola cosa olé entre vamos a aquí tiene una fiesta que sí gastaron todo el dinero del mundo comida para parar un tren en los vips estaban en un sitio encerrados los veías allí trabajando pero no podíamos decir nada y nada ahí estaba Chihuahua todo el mundo se hacía fotos con su día a las doce de la noche que hacen empiezan a tirar juegos artificiales como la música estaremos bueno más terrible de fiesta en la película Casino

Voz 0458 27:44 venga a rematar con Pepa con y con María

Voz 0995 27:47 siete y cuarto siete m aproximadamente el palmarés Si esta noche un especial colas cree que va Mamola un montón Pepa enmarcaban analizar todo cómo ha ido así pillamos algo no enseguida remató a las cuatro de la tarde Laura después de la ronda te comprometes ya oficialmente a dar a conocer el ganador de gallinero NEC comprende cada uno de los miembros del jurado tiene que defender su votación hoy ya va a ser secreta

Voz 2 28:07 no no la voy a hacer pública lo más acertado argumentarlo a tener que volver a cantar el ganador

Voz 0995 28:13 vale está muy está muy apretado no puedes vender uno de Gasteiz supera ganador

Voz 2 28:17 como ganadera apretado entre dos personajes tan apretado

Voz 0995 28:20 tres personas son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la ronda en carros

Voz 1284 28:25 el visto aparecer una tontería porque eso al final

Voz 25 28:27 decir eso cosita eh que más puntuando los compañero que después tiene que seguir trabajando con ellos que tiran a la cara de cuánto medía

Voz 1284 28:34 este oye que esto es de alto riesgo el jurado de un concurso de tu propio trabajo esto es lo peor que se pueda hacer tendrían que su mismo ser sueldo Urrutia está haciendo un poquito difícil a ver yo creo que va a ser mejor que lo que nosotros vamos a buscar la Navidad cuando también te puedes subir el sueldo a Cobo con el sueldo azote del fin de semana

Voz 0995 28:56 apretando Nova Djokovic iban en tal

Voz 0684 28:59 ha sido muy emocionante en el Foro Itálico de Roma sacabas Rafa Nadal para llevarse el primer set pero el serbio se defendió muy bien la última bola que se fue larga de Rafa no pudo restar bien y el set que se rompe el perdón el jugados en los rompes Djokovic Rafa cinco cuatro arriba el balear yo ahora servirá el serbio para empatar

Voz 0995 29:17 última jornada de Primera División acabó el fútbol en Vigo Celta cuatro dos dos de Maxi Levante dos Rochina in Morales que eran catorce minutos para el fin de fiesta en Butarque Oscar

Voz 2 29:27 se retira el Betis al túnel de vestuarios

Voz 1457 29:30 el de Amar es el Garitano llaman todo ni el Betis tiene ser quinto en Butarque dentro

Voz 2 29:35 quince minutos seis en Carrusel tres partidos Sevilla

Voz 0995 29:38 Deportivo Alavés Unión Deportiva Las Palmas Girona en Málaga Getafe rectos deportivo sabéis que todo está decidido veinte cuarenta y cinco Villarreal Real Madrid el último partido del equipo de Zidane antes de la final de la Champions en Kiev ante el Liverpool en Segunda hay fútbol en Oviedo tornaron iPhone borde del CAR

Voz 26 29:54 estado ya el partido minuto de juego disputado de momento sin goles por su puesto Oviedo cero Sevilla

Voz 23 30:00 habrá rabona Tejedor arrancó el partido antes del minuto de encuentro ya había tenido dos el Nàstic hemos llegado al segundo minuto Nastic cero Cultural Leonesa cero

Voz 0995 30:08 de media Lorca Valladolid y Granada Reus recordamos que ayer el Sporting perdió uno cero ante el Tenerife por tanto si mañana gana el Rayo en Santo Domingo el Huesca gana en el Anxo

Voz 0458 30:17 carro tanto el Rayo Huesca serán equipos de Primera división quedan trece minutos también para la fase de campeones a Segunda División cuatro

Voz 0995 30:26 cuarto de la tarde entre el Cartagena y el Rayo Majadahonda Andrés Egea hola

Voz 0481 30:30 hola muy buenas tardes a esta carta prácticamente comenzará el partido que enfrentaba al campeón del grupo IV

Voz 23 30:36 el el Fútbol Club Cartagena contra el Rayo Majadahonda el campo

Voz 26 30:39 del Grupo I

Voz 23 30:41 todo muy igualado setenta puntos hizo al conjunto madrileño setenta y uno en la liga regular el equipo de Cartagena

Voz 0458 30:47 el que gane esta eliminatoria sube directamente a Segunda mañana partió también de Campeones Mallorca Mirandés a partir de las doce que ganó amenaza sube a Segunda después habrá una serie de partidos queremos después con los resultados que es fase de cuartos de final tiene que pasar un par de eliminatorias

Voz 0995 31:02 Copa de la Reina a cuartos de final Ida Real Sociedad Athletic otra vez el derbi vasco esta vez en Zubieta Roberto Ramajo la

Voz 0684 31:09 hola qué tal Aldabe muy buenas oyentes de Carrusel deportivo aquí estamos en Zubieta acaba de arrancar el partido minuto dos de la primera parte en este derbi la ida de los cuartos de final entre la Real Sociedad el Athletic de Bilbao por ahora sin ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos Real Sociedad cero Athletic de Bilbao cero

Voz 0458 31:26 veinte cuarenta y cinco Atlético Madrid Valencia Inma

Voz 0995 31:29 en a las doce Betis Granadilla Barcelona Levante a partir de las cuatro de la tarde muy pendientes de la Copa de la Reina en fútbol internacional como va a despedida de Gigi Bruno

Voz 0301 31:36 pues al descanso sin goles en Italia Juventus cero en la zona cero recordamos al final del partido eleva al hacer entrega la Juventus de el título de campeón del Scudetto en el dos mil dieciocho a lo largo de la tarde noche de hoy tenemos la finales de Copa en Inglaterra a las seis y media se Chelsea Manchester

Voz 3 31:50 yo doy pero también en Alemania en Berlín a las ocho de la tarde Bayern de Múnich Eintracht de Frankfurt

Voz 1284 31:55 el Giro de Italia Borja treinta y cuatro

Voz 23 31:58 los metros de línea de meta en el descenso del antepenúltimo puerto de momento cinco corredores en punta Montagut Gabafi Marvin dirige Icon y tres veintiocho sobre el grupo de favoritos donde está la malla rosa Simon Yates

Voz 0995 32:09 parrillas del Gran Premio de Francia de mañana en el Mundial de Velocidad Escorial queremos la pole mote Moto3 con Jorge Martín en Moto2 Xavi Henry Salt

Voz 2 32:15 era segundo por detrás de España ya en Moto GP

Voz 0995 32:18 la pole para Sarko segundo Mar Márquez tercero y quinto Dovizioso sexto Lorenzo octavo o Maverick Viñales noveno Valentino Rossi consigue Romay van para cerrar el rally

Voz 0684 32:27 con cuatro arriba Rafa Nadal está sacando Novak Djokovic

Voz 1457 32:30 empate a quince en en este juego y se pone

Voz 0684 32:32 estos Rafa Nadal y Ponseti el rally que ayer Dani Sordo

Voz 1 32:35 no estábamos muy viene con el liderato hoy

Voz 0458 32:37 vamos ahí no no después de tramó doce hoy va primero Neville segundo Evans tercero va Dani Sordo estamos ahí destaca otros segunditos Veinticuatro señor estamos ahí apretamos de apretado tienes que ajustar alguna cuenta vemos tu atención

Voz 0684 32:49 no había dado cornada

Voz 27 32:52 no

Voz 26 32:57 ahora hosco el conjunto se han quedado presionando arriba con muchas dudas la defensa el Sevilla Atlético roba la pelota línea de tres cuartos el rechace finales la frontal buscaba Linares pero la pelota par Ramón Folch que llegó desde el medio campo late garra su baja otea el guardameta Juan Soriano inaugura el marcador y consigue el primero para un Oviedo que sueña con el play off marcó Ramón Fall cuatro primera mitad en el Carlos Tartiere Oviedo uno Sevilla Atlético cero

Voz 1284 33:26 aquí la ronda que vive Laura que habrá que ver rejoneo esta sino subirles el sueldo a María de Pepa

Voz 2 33:31 bueno sí claro es que si Carrusel deportivo

Voz 1457 33:36 ha trabajado para para nosotras todo alfombra roja de Cannes sale reforzado de lo que estoy diciendo pero no se trata

Voz 1284 33:42 a través de alto riesgo no sólo los tres que hinchar de ver películas coreanas o tres un montón de lo del catering de Chihuahua si crees que todo esto de verdad esto hay que pagarlo de algunas porque

Voz 1457 33:54 te estoy de esas fiestas va que te invita a tiro te parecen o no

Voz 1284 33:58 metemos de jurado del gallinero para que de verdad si vemos el sueldo ya lo sabéis con el del fin de semana de la ONCE podéis ganar cinco mil euros al mes durante veinte años trescientos mil euros al contado rasca rasca Keiji pasta te digo que yo me sumo al sueldo ya con el sueldo ojo del fin de semana eh

Voz 1284 34:31 yo respondería más goles en Tarragona te hemos dado muy cómodo

Voz 28 34:40 hombre el primero

Voz 0458 35:21 como tú querido Nadal Djokovic cinco cinco e todos tranquilos que lo hacemos y no

Voz 0995 35:25 pero claro pero Laura Martínez

Voz 29 35:28 ha llegado el momento de dar a conocer los premios de El Gallinero porque no sólo al que gana el neta o el neto sino que también hay un podio

Voz 15 35:38 claro exactamente descensos y lo importante era llegar a la final lo importante siempre es participar en un concurso estar aquí nerviosos pues a ver voy a decir mira mal la primera a la segunda posición ha habido una diferencia mínima pues mínima ha estado muy ajustada lo vamos a hacer más interesante voy leyendo uno a uno las puntuaciones que habéis ido dando

Voz 1284 36:02 a ver cómo base de cálculo mental se la suerte ya está echada

Voz 15 36:05 los consumado ya está todo sumado ya sé quién es el ganador o ganadora ir voy a reflejar ahora mismo que ha vivido diciendo Dani Garrido ha puntuado a Sonia Lus con un nueve Axel Torres con un dos a Jorge Escorial con seis ya Pedro Fullana con doce José Antonio Ponseti esas leyó ha puntuado a Sonia Lus con un nueve muy bien Axel Torres con un dos a Jorge Escorial con un seis ya Pedro Fullana con un dos

Voz 1284 36:34 parece claro que mía

Voz 15 36:37 Jordi Martín Ojo de doce a Sonia Lus un nueve Axel Torres un dos a Jorge Escorial su compañero Carrusel ICANN seis a

Voz 1284 36:46 yo soy igualaría ya que las personas más o menos

Voz 15 36:50 Arman le ha dado un doce a Sonia Lus un dos Axel Torres un seis a Jorge Escorial cuatro jul un nueve a Pedro Fullana Nan dio un seis a Sonia Lus un dos Axel Torres un nueve Jorge Escorial un doce a Pedro Fullana Íñigo le dio un doce a Sonia Lus un dos Axel Torres un seis a Jorge Escorial precio pero un nueve a Pedro Fullana Iturralde González le dio con esas ganas un doce a Sonia Lus en algún dos Axel Torres un seis Jorge Escorial Pedro Fullana

Voz 0458 37:29 Sala

Voz 1509 37:30 Iñaki Urrutia Le dio nueve a Sonia Lus un dos a Axel Torres un seis a Jorge Escorial un doce a Pedro Fullana

Voz 1284 37:37 con hombre no lo que me ha dado hasta le faltan tres dotaciones hasta ahora pero hasta ahora lo que veo cuentan Axel Torres va a ganar

Voz 2 37:47 Axel Torres ha dicho que no colecciona uno dos tres cuatro está siendo si todos menos multas menos Jordi Martín que te ha dado nueve

Voz 0458 37:57 este género pero que ha tenido un especial valor por cantar desde Barcelona

Voz 1284 38:01 eso lo hemos hecho muy bien todo el mundo

Voz 1509 38:05 sí se está moviendo entre el nueve el seis el seis el nueve bueno tiene son también recuerdo que tiene son dos de Jordi Martí no bueno yo vas a tener otro buena te lo digo yo que no solventaron solventaron Laura tenemos a Sonia Lus it Pedro Fullana que bueno pues están entre el dos mil nueve nueve doce y está esto lo hicimos tres votaciones que van a ser determinantes Juan Ochoa aliado

Voz 15 38:29 un doce a Sonia Lus un dos Axel Torres un seis a Jorge Escorial nueve a Pedro fui a correr uno alemán presente muy bien Bruno le ha dado un doce a Sonia Lus un nueve Axel Torres

Voz 2 38:45 dos Jorge Escorial nadie sabe pronunciar su apellido yo seis al debut o José Bono rencoroso Old Trafford la última

Voz 1509 38:54 votación esta procedentes de los

Voz 15 38:57 Nikos y productores de Carrusel deportivo sino que han dado las siguientes punto acciones un seis a Sonia Lus un dos Axel Torres un nueve a Jorge es bastante singular

Voz 2 39:11 yo lo hace a Pedro fue a ver en Bogotá

Voz 15 39:15 Miren date la diferencia entre el primero y segundo es de tres puntos

Voz 0458 39:21 se espera que voy a decir ahora que se puede leer el resultado final

Voz 1284 39:25 la entrega del premio porque creo que hay un pequeño premio bueno pequeño

Voz 0458 39:28 no hemos dejado un presupuesto que Face Uday de Carrusel deportivo Youtube ahora mismo uno no espera que no vamos a acordar un poquito más ahora mismo la imagen de Stanley Kubrick y Canarias la realización de del estudio aquí de Gran Vía se centra en los GP2 Stanley Kubrick no de los dos grandes favoritos por favor Ricar no me dejes mal a la hora de Sonia Lus mide Pedro Fullana no te voy de sobra conocido que ellos no se habla de una relación lamentable no se soportan lo reducen simplemente a una relación tú sabes profesional sí

Voz 1284 40:04 hola adiós Pelé Maradona qué tal estás del juanetes tal pero ya ya está Ibrahimovic Guardiola pero ha habido buen rollo entre ambos estados

Voz 2 40:14 sí en la semifinal tenga un abrazo

Voz 1284 40:17 se han engañado con las canciones que iban a cantar porque sí

Voz 1509 40:19 dijeron que opciones diferentes aquellos apostamos

Voz 1284 40:22 Rossi Márquez en la ronda dijo Axel está preocupado está preguntando al ahora mismo que cubren esa doble ventana tiene que tras verano general de Carrusel deportivo que sabe que merece la pena

Voz 0458 40:40 en un plano un poquito más distorsionada

Voz 1284 40:42 a falta pero oye en veinte Avilés ahora mejor hay haya hecho poner rock antiguo viva a mi amiga Mary Poppins ahora cambiar también lo hacéis Espanya Pedro Fullana bueno yo puedo engordar no

Voz 2 40:55 pero yo creo que ya es el momento si está redoble por favor quién es el último clasificado y el tercero

Voz 1284 41:01 puede hacerlo pero te lo digo yo si quiere ayer me dio un poco pero no pasa nada venga vamos con la cuarta posición

Voz 1509 41:07 con la cuarta posición con treinta y seis puntos

Voz 2 41:10 revela nombre

Voz 1284 41:19 perfil

Voz 5 41:22 ya te llamaremos la medalla medalla de bronce nada hablar

Voz 1509 41:29 sí no no después pues después hablados la medalla de bronce el tercer finalista del concurso Con sesenta y cuatro puntos es Jorge eso

Voz 1284 41:40 sólo digo que fue bronce en Londres

Voz 0458 41:43 mira cómo acabó la

Voz 1284 41:44 vale para Martínez Lidia Lozano

Voz 5 41:48 ya ganando ganadora Cruz

Voz 1509 41:55 hoy elegir quién es el ganador

Voz 15 41:58 de la final del Gallinero dos mil dieciocho es con ciento once puntos más que el Barça Sonia Lus

Voz 1284 42:08 no

Voz 8 42:17 Conde

Voz 0995 42:23 proceden de la entrega del premio

Voz 2 42:25 tengo que decir mientras le damos el premio cuanto arrojar ácido solo de tres puntos Pedro Fullana ha quedado en segundo y con ciento

Voz 5 42:35 ocho y vamos a proceder a entre cuatro de oro

Voz 1284 42:41 el oro negro una plantilla lo puedes Pedro una planta iba de las que forman emprendía pero

Voz 5 42:56 Tania

Voz 3 42:59 no lo digo de verdad lo digo de corazón para mí Fullana es la voz más bonita de las que han pasado por el gallego

Voz 2 43:05 pero yo no lo digo yo no

Voz 3 43:08 tú has ganado tú Jordi de verdad que sí que tengo que dar la cara de nada mi asesora musical que es la que me ha ido eligiendo todas canciones ronda porrón a una amiga que se llama Ana

Voz 5 43:17 muy bien convencido para que cantara este este berenjenal en el que me he metido lo fue muy bien Sonia pues bueno

Voz 0684 43:26 es verdad

Voz 0995 43:29 a ver venga les vamos a dar un un minutito de nada Sonia le felicitan a través de Carrusel deportivo Jaime Gómez Marina Josa Alfonso Martínez verdad Códice Mariano Rajoy de momento eh

Voz 2 43:41 a mí no me ha gustado una cosa

Voz 1284 43:44 dos años

Voz 2 43:49 Pedro punki escucho lo que como ha transmitido también muy Lus coger esta canción Borja ya jugó ahí ha dado cada semana incluso ni ahí a ver cómo estamos ensayando enhorabuena a tú eres que se ha perjudicado en guitarrista al guitarrista yo creo que podemos hacer

Voz 1509 44:09 bueno mira el cimiento a los veinticinco participantes de esta edición del gallinero a todos con sepia también evidentemente hecha por episodios son pero bueno enhorabuena todos Axel Jorge también en hora

Voz 2 44:20 pues oye han aprendido señala uno de los pisos que Garrido ha cantado bueno equivocado

Voz 1284 44:31 en de la canción

Voz 2 44:34 vamos ahora a toro pasado desde decirlo es muy fácil

Voz 0684 44:38 bueno comentar rabona te quiero

Voz 8 44:45 yo hago goles

Voz 0684 44:48 la cultura tu buen día

Voz 8 44:51 nada

Voz 0684 44:53 la gran mérito la jugada por banda izquierda de Iza carcel en jugando a pierna cambiada tuvo que hacer el recortes línea de fondo para poner el pase de la muerte atrás la enganchar de primera semi que la cruza no llega Dimitri esquí superado el cuarto de hora de la primera parte en Tarragona partido encarrilado permanencia encarrilada Nastic cero Cultural Leonesa

Voz 0458 45:30 pues Chati heridos dicen Mikel González en Twitter que sea Ponseti radial que tenga que poner un poco de sensatez ahí

Voz 1284 45:37 a reflexionar claro profundamente

Voz 0995 45:42 ahí van partido emoción antiquísimo

Voz 0684 45:45 el Foro Itálico se han ido al Day break seis juegos para Rafa seis juegos para Djokovic comenzó sirviendo el balear el primer saque lo ha perdido ha subido a la red pero la voleas le ha marchado fuera Rafa Nadal ahora tendrá dos saques consecutivos Novak Novak Djokovic para intentar abrir ventaja en el marcador uno cero manda Djokovic seis a seis en el marcador ahora está golpeando desde el fondo de la pista el serbio se defiende Rafa vuelve a golpear Djokovic este intercambio de bolas seis seis uno cero para Djokovic ya

Voz 0995 46:12 tenemos fútbol en el Leganés Óscar

Voz 0684 46:15 ojo que pisa área Alá Roser antes

Voz 31 46:18 atrapa se llamaba la ovación del público Cuartero de alegres segundo balón que toca quinientos treinta y nueve días después de su lesión ha habido tres ovaciones en Butarque una por supuesto para Soria León cuando agradado el premio o Borja para hacer antes en su primera bola que ha tocado la otra Paco para un robo carro de la cartera Castro acudió a rematar horas porque al solo dice el colegiado que nada Wilma actora integrada Greipel al que suelo narco vale Paco

Voz 0684 46:43 pues crecimiento espectacular para el equipo del Leganés con diez mil banderas en el Estadio de Butarque ha recibido la afición sobre todo aspirante que como tú decías quinientos treinta diales pues ocupa la portería del fondo recibimiento espectacular para el portero del Leganés

Voz 31 46:58 cuatro y medio de esta primera mitad de momento no hay ninguna ocasión clara alegres cero Real Betis cero

Voz 0995 47:04 en el Giro de Italia están tirando como como bestias no los los más importantes con el líder ahí Barja

Voz 32 47:10 está tirando el equipo del líder de Michel Tones cota estamos en plena ascensión del han del penúltimo puerto donde siete kilómetros al siete por ciento deben doler en las fuerzas a los corredores que marchan con menos ritmo antes de afrontar el cajón donde seguramente

Voz 23 47:23 diferencias bien colocado también disponen también vayamos a Chris Froome en catorce minutos arrancará el verdadero infierno arrancará el monte Tom cola

Voz 0458 47:32 la representante de La Script me Pepa Blanes está la satisfechas con la con la ganadora

Voz 1457 47:37 sí me alegro haber influido en cierta

Voz 2 47:39 Dida en el voto no quiere decir que ha sido arrestado mi estamos conociendo lo digo siempre que tengáis una votación no pero le la mejor ya lo fue la bueno está muy reñida le dio más de tardes de Cani no veros para intentar al resto ahora habernos

Voz 1509 48:01 porque que me parece un concurso un poco

Voz 2 48:04 patilla está aquí para Laura

Voz 1509 48:07 tanto el director de Carrusel Deportivo

Voz 2 48:09 bueno eso es devolvió cantará cuando debería

Voz 1509 48:16 que la Palma de Oro sea para una mujer

Voz 2 48:18 me voy a Pilar ya porque Piccolo venía y esta noche

Voz 0684 48:28 era cuando me una Copa de la Reina en Zubieta Robben eh

Voz 33 48:34 algo algo algo algo

Voz 0684 48:37 el deban es

Voz 33 48:38 allí impere para el Athletic de Bilbao en el dieciocho esta primera parte había avisado el conjunto rojiblanco para donde María Sun Quiñónez saque de falta balón al segundo palo de cabezazo inapelable Vanessa Green Wert Abel marcador este derbi vasco de los cuartos de final de la Copa Medina diecinueve de la primera parte en Zubieta Marc el Athletic Marc Cabanyes allí ver Real Sociedad cero Athletic de Bilbao uno eliminatoria de campeones para Segunda un gol en el Cartagonova hombre

Voz 26 49:12 en Jaen a adelantar a Alberto Monteagudo la chica entraba Rubén cruce el máximo goleador del equipo local desde que llegó en el mercado invierno potente el cabe minuto cinco húngara el todo Club Cartagena uno cero al Rayo Majadahonda

Voz 1284 49:39 desde mil novecientos treinta y cuatro sabía yo atención e Italia Juventus Stadium

Voz 0458 49:45 minuto sesenta y dos de partido se despide Bruno Gigi Buffon N

Voz 0301 49:50 el sesenta y dos de partido abrazada a todos especialmente emotivo el abrazo con su compañero durante tantos años en el azzurra también en la selección italiana en la braza ahora con Marchisio el contento Él está feliz pero la gente en el estadio

Voz 0458 50:05 la llorando bueno cada década tres personas que pocas

Voz 0301 50:07 dos están llorando ven poco antes Mena a sus hijos que tiene una cantina tremendas saludo incluso con algunos de los rivales jugadores de las de Verona Barzani

Voz 1284 50:16 a ver si eres del Atlético de Madrid

Voz 0301 50:19 pues como sido siempre Buffon común señor

Voz 0458 50:21 ayer Caballero dos jugando también al portero

Voz 0301 50:24 su rival abandona el campo

Voz 35 50:27 por eso lo tenía

Voz 0458 50:29 Mayor están llorando el pequeño no se entera pero los mayores están llorando abiertamente es un momento muy muy emotivo ahí están los jugadores de la Juve que les van a hacer una especie de pasillo en esa retirada están todos formando a Samoa vemos a Claudio Marchisio buena todos ellos

Voz 2 50:42 sí

Voz 0458 50:44 todo todo el mundo en un en un pasillo precioso Bruno

Voz 0301 50:47 besando Buffon a todos ese abrazo y te decía absolutamente a todos hemos visto el beso a alegría bajan cinco el presidente me ha parecido ver también a Nedved el Laura Pausini no yo creo que sí sí sí que están perdiendo tiempo no está controlando descontarán tranquilos que en Italia hay varios de polémica en el sesenta y tres de partido sigue el ese homenaje a a Buffon banderas también con la imagen de el portero italiano Maroto veíamos también en el palco del Juventus Stadium ahora sí ya hemos

Voz 0458 51:19 la donante Clamente ya dando Buffon está llorando Gigi Buffon tiene cuarenta años va a dejar la Juve pero no va a dejar el fútbol ya en medios importantes como el equipo que el Paris san Germain se ha interesado en que el ofrecería dos años y que tiene ofertas también en Inglaterra se habla del Liverpool bueno un auténtico en mitad de nuestro de nuestro fútbol en el fin de semana en el que también vamos a despedir a Fernando Torres y Andrés Iniesta por cierto que de manera espectacular porque me Roberto García preparado que un par de reportajes que no os podéis perder de Andrés Iniesta de Fernando Torres que mañana podrán escuchar en la previa de los partidos del Atlético el partido evidentemente de el Barça mañana va a ser un día especial el fútbol español se va a poder resarcir de algo que no siempre hizo bien que es despedir a los mitos como se merecen y mañana va a ser así al igual que Italia ahora mismo el Juventus Stadium despide a Gigi Buffon bueno Laura tiene que actuar nuestra estrella

Voz 2 52:11 hombre claro estrella tener a tu bar momento repetimos

Voz 1509 52:13 la gran finalista la vencedora de Eurovisión en el gallinero Sonia Alós

Voz 2 52:19 a pero si quieres cambiar

Voz 1284 52:24 de canción no vale vale

Voz 5 52:28 lo que hoy sin letra

Voz 2 52:31 cantan castellano venga venga dale brazo que venga ahí vamos

Voz 3 52:37 mes

Voz 2 52:40 lo ha

Voz 37 52:52 una faena

Voz 10 52:55 no lo Moreno

Voz 10 53:10 es la Quetta

Voz 10 53:18 para el timbal de hija Taiba

Voz 10 53:25 ah sí dudan de la que aspira de que si pensara

Voz 6 53:45 venga

Voz 38 54:00 no

Voz 8 54:19 la manera que ves que el reguero de enero energías es armonía

Voz 2 54:27 que tengo que decir que me lo paso genial concursando

Voz 0995 54:32 bueno gracias a todos como ha dicho Laura mate veinticinco más veinticinco Entre copas de más rollo veinticinco veinticinco amenazas en realidad tuyas para toda

Voz 1 54:43 en el año más lluvioso desde no sé cuánta gente que te va

Voz 1284 54:51 hombre vamos lluvioso

Voz 1 54:55 bueno como se que hay que rematar el gallinero eh todos tranquilos como sigue el Tai break

Voz 0995 55:00 está muy muy muy apretado cómo está jugando

Voz 0684 55:03 Djokovic Iván más emoción imposible Dani aquí en el Thai break cinco cuatro manda Rafa Nadal pero ahora tiene dos saques consecutivos Novak Djokovic primero para intentar empatar y luego para intentar ponerse por delante hora diez minutos de partido y todavía no ha terminado este primer set la gente que se lo está pasando en grande en Roma seis seis Hi5 cuatro para Rafa en el Day Brey

Voz 0995 55:25 bueno veo veo Escorial a través de Facebook

Voz 1 55:27 de Carrusel deportivo que han caído un porrón de mensajes desde México por ahí de Managua Nicaragua bueno es el momento de poner chinche

Voz 1284 55:38 de de del gallinero hay en el Facebook Like en el Twitter arroba Carrusel en Instagram de Carrusel podéis dejarnos desde dónde nos estáis escuchando me hecho lesión Juan Carlos que nos está escuchando desde Tokio por una ahí ahí mira ya teníamos a ver no te lo va aquí tenemos Ali que nos escribe desde Vancouver Vancouver pelota para Rafa Nadal

Voz 0684 56:02 a ver Novak Djokovic Rafa al resto la va a poner en juego el serbio Nadal que le ha ganado el primer saque yo ahora Djokovic que se va a intentar defender dos puntos de set para Rafa está esperando al fondo de la pista al balear la tira al aire de Roma Djokovic resta

Voz 2 56:19 la bola que parece que se ha marchado

Voz 1284 56:21 yo no entro línea línea pum

Voz 0684 56:24 de Rafa Nadal ha dado el primer set para Rafa Nadal vaya arresto de Rafa dos manos sacó muy abierto Djokovic restó a la perfección Rafa la pelota que bola botó en la línea Hora once minutos de partido en Roma manda Rafa Nadal uno cero siete seis gana Rafa sobre Djokovic

Voz 0995 56:43 a ver a Rafa esté a este nivel y también que haya vuelto Novak Djokovic que ahora está girado y estaba roncando no sé si a su cuerpo técnico algo está pasando ahí pero gran nivel en el primer set tanto de Rafa como de Nova Djokovic bueno más más

Voz 1284 56:55 mira venga ya Camilo que nos escribe desde Manizales maniobra le que está en Colombia es

Voz 2 57:00 ya sí sí capital del café

Voz 1284 57:03 gran eh chavales cansina era claro sí señor bueno voy por ahí en Colombia cuantas eso es Once Caldas es verdad si mira mira este si también lo conocerá Ponseti Nicolás no escribes desaten en Suecia pues eso es no conocer el hospital mental más grande de Europa sitios preferidos parece Benjamín dura e para todo sí sí sí aquí nadie vea en Gran Bretaña Save chip en España que de ahí es Däniken Pons se mira