Bruno Hortelano: "He vuelto para quedarme e incluso para superarme"

Voz 0458

00:00

hondo segundo justo por el queremos pegar un abrazo como se merece a las siete y once minutos de la tarde a Bruno Hortelano enhorabuena chico enhorabuena has cogido el micrófono hemos escuchado en directo hemos retransmitido en los cuatrocientos metros has cogió el micrófono estado muy muy sentido porque hoy no sólo también con el profesor José Luis López hoy era un día muy importante para revivir sensaciones lo has hecho fantástico te has encontrado bien estaba sonriente y eso Bruno hoy es lo más importante