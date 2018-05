Sucedió una Noche (20/5/2018): Tenis de cine, Pollack y el astronauta Bowman

Voz 1 00:00 bienvenido

Voz 2 00:03 los sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los

Voz 0544 00:09 tiempo

Voz 3 00:10 ah y unas San bueno bueno dicho no

Voz 4 00:24 ni mucho

Voz 5 00:35 eh

Voz 6 00:39 sucedió una noche un programa producido por Cadena

Voz 0229 00:43 el canal de televisión TCM dirige qué tal bienvenidos otra semana a sucedió una Merche cubre Woody Allen sin Oblak tres grandes directores americanos marcan el ritmo de gama ve vamos también hablar de tenis en el cine aprovechando el estreno este viernes de la película Mccain a escuchar lo que nos contó que ir dudé a el actor protagonista de dos mil uno una odisea del espacio que estuvo hace unos días en Madrid sumarle a este menú un poco de música y un montón de diálogos de película ya tenéis en Sucedió una noche de esta semana

Voz 4 01:22 así que empezamos a ser Yannis

Voz 7 01:31 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos nada

Voz 0544 01:38 un montaje

Voz 0800 01:38 excelente Tom estupenda producción

Voz 8 01:41 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que eso

Voz 0544 01:45 con todas las vía es perfecta la película

Voz 0229 01:48 el TFM hoy domingo TCM emite Manhattan una de las obras maestras de Woody Allen

Voz 9 01:55 a mí

Voz 10 02:00 toda la obra de Woody Allen

Voz 0544 02:02 es casi un continuo homenaje a Nueva York Manhattan es quizá la película que mejor refleja su amor por esa ciudad capítulo

Voz 11 02:09 él adoraba Nueva York la idolatrada de un modo desproporcionado Danone mejoras en la sentimental izaba desmesuradamente es para él sin importar la época del año aquellas seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George

Voz 0544 02:28 como deseaba su personaje en la película Allen creó su Manhattan en blanco y negro en formato es iba acompañada por la Rapsodia en azul de Gershwin para acompañarle en los papeles principales el director llamó a su buen amigo Michael Murphy a su chica por entonces Diane Keaton

Voz 11 02:44 se divorcié porque mi exmujer me dejó por otra mujer quiso debe ser muy desmoralizado bastante bien dadas las circunstancias atropellar las a las dos con y coche

Voz 0544 02:54 junto a ellos una jovencísima Mariel Hemingway y una todavía novata Mely Street

Voz 11 02:59 cómo puedes preferir padres comprenderlo no es un enigma pues conocía es mi pasado cuando te casas Mi psicoanalista me lo advirtió pero no tan guapa que cambió de psicoanalistas

Voz 0544 03:08 los cinco dan pie a una historia de amor fidelidades y traiciones en la que Woody interpreta a un guionista divorciado y cuarentón que vive un romance con una jovencita de diecisiete años

Voz 11 03:18 cuántas veces puedes hacer el amor en una noche porque la verdad es que Villalón notando pues mira un montón es mi número favorito oye hagámoslo de alguna manera rara que uno siempre quiere probar pero que nadie se atreve a me dejas de piedra que modo de hablar es es en una cría de trece voy a buscarme equipo de buceo de todo Management helada de ya te tengo en serio es que hija

Voz 0544 03:39 pero más que la historia lo que importa en la película es el decorado ese Nueva York idealizado por el que nos guía el director mostrando nos muchos de sus lugares favoritos

Voz 11 03:50 por qué estos un salón de té ruso si quieres tomaron clínico algo parecido además los campus producen cáncer

Voz 0544 04:04 en Manhattan están presentes casi todas las obsesiones características de Woody Allen

Voz 13 04:09 por el sexo la pena

Voz 14 04:12 así un salchicha para mí es un sustituto del pene sales a pues en ese caso debería tener un Gran Danés el paso del tiempo su afición al psicoanálisis supongo que de

Voz 11 04:22 quería poner mi vida en arte el sentido a mi mi psicoanalista meditaba Estonia tu psicoanalista si Tony aquí psicoanalista yo al miura llamado Tortosa esquí

Voz 13 04:33 no me pega con una red el complejo de tipo supo

Voz 0544 04:36 Ian deberías tomar

Voz 13 04:38 cáncer medio válido sí si cáncer

Voz 11 04:41 dominar crea cuando lo han descubierto es eso

Voz 0544 04:44 la teoría es correcta en la memoria varias escenas inolvidables la del Planetario o la secuencia final corriendo por la ciudad y por supuesto ese plano que forma parte ya de la antología del séptimo arte con Dayan quito ni el compartiendo un amanecer sentados en un banco con el puente de Queens Borbó al fondo sí ese es el que se ve el que une Manhattan con Cruise y no el de Brooklyn como piensa casi todo el mundo

Voz 11 05:11 sí más aún cuanto amanece sí es cierto mito esta esta es una gran ciudad no me importa lo que opinen los demás es tan extraordinaria

Voz 0544 05:25 a pesar de ser una de las películas de Woody Allen que mejores críticas ha tenido siempre el director la mete en la lista de sus trabajos menos conseguidos debe ser de los pocos que piensan así ya que también es una de las favoritas del público ocupa junto a Annie Hall Midnight in Paris el pódium de las películas más taquilleras de toda la carrera del director neoyorquino

Voz 11 05:45 yo que estoy estoy asombrado

Voz 0544 05:49 sólo un Woody Allen en uno de sus mejores momentos creativos que supo regalarle una carta de amor a su querida ciudad él era tan duro y romántico como

Voz 11 05:58 a sus gafas de montura negra agazapada el vibrante poder sexual de un jaguar esto me encanta me mayor que siempre

Voz 12 06:12 hola

Voz 0229 06:19 una buena ocasión para volver a ver Manhattan o descubrirla por primera vez si es que habéis cometido el pecado de no verla estable como TCM emite muchas más películas la semana que viene cogemos cuatro tratamos saca adivináis sus títulos en nuestro juego de las películas

Voz 14 06:34 porque deporte este porque sistemas serrín

Voz 15 06:37 ya ni siquiera te tomas tiempo para vivir tranquilamente

Voz 11 06:40 sí soy así es porque quiero que las cosas sean mejores que nosotros seamos mejores que tú seas mejor cuyas sé que hago tramas pero tengo que hacerlo pues seguiré haciéndolo hasta que se tan maravilloso como puedes llegar a ser no encontrarás a nadie que te convenga tanto como yo que tenga tanta hacen Time te quiera tanto como yo

Voz 16 06:58 eh

Voz 4 07:01 sí

Voz 17 07:05 ah

Voz 18 07:12 ah no

Voz 19 07:16 sea

Voz 15 07:21 o por la noche Halliday yo iremos a un homenaje sólo para hombres ella se quedará aquí sea costará templar escuchará la relación novela de los sábados y el pelo hace cuatro no están exactamente a las once de los tres minutos cruzar Auster la puerta de la calle inconsolable a través de las Puerta aquí debajo de la alfombra en el quinto es justo gira derecho al ventanal hizo escondiera detrás de las cortinas

Voz 21 07:57 uno

Voz 22 08:23 al menos yo en ese momento pues sería

Voz 23 08:27 yo podría decir que le pedí ese niño que primera conmigo Micah que grasa poca cosa que dormimos Carraca respira soñó tenis Totana los labios esas cosas pasan

Voz 12 08:50 ya

Voz 4 08:59 me

Voz 25 09:07 eh

Voz 0544 09:12 este proyecto

Voz 26 09:14 conocías los riesgos sí señor no pondremos de tenerte antes de que impacte con los anillos entiendo Freeman as considerado eh

Voz 14 09:26 no agradezco su intención pero no sería capaz de hacerlo

Voz 27 09:33 sí

Voz 4 09:49 eh

Voz 29 10:03 sí

Voz 4 10:07 hola hola

Voz 0800 10:12 bueno mi sabéis adivinado había dos asequibles y otras dos

Voz 0229 10:16 es que eran ya empezábamos a escuchando a Robert Redford y Streisand en tal como éramos ya continuación venía la pista fácil el tema musical de la película The way we were estaba las tres segundo dialogó Ray Milan le daba instrucciones al hombre que había contratado para matar a queréis Kelly Crimen perfecto de GISA con música de Dimitri tiempo la tercera era una película más reciente club de Pablo Larraín sobre los abusos a niños de los curas en Chile y sonaba un fragmento del Concierto para violonchelo en do menor de Bach que aparece en su banda sonora para terminar la más difícil Naves misteriosas una digna dirigir a mil novecientos setenta y dos por Douglas Trumbo el mago de los efectos especiales de dos mil uno una odisea del espacio obligó runner para esta película Naves misteriosas que protagonizó Gross ver la cantante Joan Baez grabó esta canción que todavía suena de fondo

Voz 30 11:13 F M el cine que ya tenías que haber visto

Voz 0544 11:18 sí ese avión despega Intur estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de su vida este Casablanc toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0229 11:32 la semana pasada estuvo en Madrid que le al comandante Bowman de dos mil uno una odisea del espacio os contamos en la anterior programa el actor norteamericano ha puesto voz a Stanley Kubrick en el documental de animación dos mil uno destellos en la oscuridad dirigido Pedro González Bermúdez en donde se recrea una mítica entrevista con el director concedió a la revista Playboy pocos meses después de que se estrenase su película este año celebramos su cincuenta aniversario este documental dos mil uno destellos en la oscuridad se seguirá emitiendo en TCM en las próximas semanas en su nación o en vídeo bajo demanda pero volviendo a que regule a nosotros estuvimos con él durante su estancia en Madrid Éste es un resumen de lo que contó

Voz 0544 12:26 yo estaba en Londres rodando una película titulada El rapto de Bunny Lake con Laurence Olivier caro Linney dirigida por Otto Preminger otro

Voz 13 12:37 muchos pues

Voz 0544 12:39 el rodaje que por cierto no estaba siendo muy agradable

Voz 32 12:43 poco antes de las diez Bani entró en esta sala un niño de dieciocho meses estaba aquí jugando si después en llovía al niño en el vestíbulo con suma la cocinera prometió vigilar a la niña hasta el momento estamos de acuerdo en que ella no ha podido irse de aquí por su cuenta parece que todo indica que alguien se va de acuerdo

Voz 0544 13:01 en una noche después de rodar regrese a casa y mi mujer me dijo ya mató a gente así que lo llamé buenas noches

Voz 15 13:10 Ana toda marcha sin tropiezos que usted no del todo mal ha estado trabajando

Voz 0544 13:14 aquí hay me dijo está sentado yo les respondí no porque bueno ha recibido una oferta para protagonizar la nueva película de Stanley Kubrick casi me caigo

Voz 13 13:34 hemos decidido

Voz 0544 13:38 yo ya era un gran fan de Stanley Kubrick cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático alguien me dijo que poner una gran película de guerra en el cine de al lado con Kirk Douglas así que fui a verla viera Senderos de gloria que por cierto es mi película favorita de Kubrick

Voz 15 13:57 súper feo coronel su regimiento ocupará mañana la Colina de las hormigas conoce el estado de Mis hombres sí naturalmente tendrán que morir algunos muchos posiblemente eso permitirá que otros alcance el objetivo está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir sí es un precio terrible coronel pero tendremos la colina de las hormigas la tendremos señor yo dependo de usted toda Francia depende de Flimm

Voz 0544 14:23 en los tres primeros minutos de la película ya me había ganado yo era un absoluto fan de Kubrick había visto todo lo que había hecho Espartaco atraco perfecto Lolita Teléfono rojo volamos hacia Moscú

Voz 13 14:35 su son

Voz 0544 14:39 así que sabía que había recibido una oferta para rodar un film de uno de los mejores directores estaba emocionado

Voz 13 14:47 pues claro

Voz 5 14:54 sí

Voz 0544 14:59 trabajar con están leí día tras día fue un enorme placer lo como con Otto Preminger están leí nunca alzaba la voz tenía paciencia

Voz 15 15:09 importa si le haga una pregunta particular no perdona Messi soy indiscreto no

Voz 0544 15:16 hacía una gran cantidad de Thomas pero por razones técnicas la luz era muy compleja extraordinariamente compleja

Voz 13 15:24 jamás se había dado mi casos

Voz 15 15:26 de verdad ninguno en absoluto para la serie nueve mil tienen un recorte funcionamiento perfecto

Voz 0544 15:32 desde luego conozco los maravillosos libros de esas

Voz 15 15:35 pero pero

Voz 22 15:36 esto seguro de que nunca fallo

Voz 15 15:39 ni siquiera más pequeño error ninguno en absoluto Frank honradamente yo no me preocuparía

Voz 13 15:45 So You Joe

Voz 0544 15:48 así que lo de hacer toma tras toma normalmente era porque no estaba satisfecho con algo con la tecnología o con las luces au con lo que fuera además estaba abierto a todo tipo de sugerencias de mitin de Duty siempre escuchaba aunque eso no quiere decir que utilizara todas las sugerencias

Voz 35 16:07 digamos que hemos colocado el aparato y que no falla eso en cambio lo complicaría por lo que respecta a Hall no nos encontraríamos en una seria dificultad sí claro está que podemos hacer lo tenemos muchas alternativas no creo que tengamos ninguna todo el funcionamiento de esta nave se encuentra bajo su mando

Voz 13 16:35 en Woking

Voz 0544 16:36 Arthur C Clarke y Stanley Kubrick estuvieron trabajando juntos en el film dos años antes de que yo ya

Voz 38 16:41 ahora ante todo traigo un mensaje personal del doctor House

Voz 0544 16:44 el qué

Voz 38 16:45 me ha pedido transmita ustedes su reconocimiento por los sacrificios que han tenido que hacer

Voz 0544 16:51 allí me dice

Voz 13 16:53 yo yo yo tuve unas

Voz 0544 16:56 cuántos encuentros con el escritor pero no eran se ETA diario probablemente el veía lo que diariamente se había arrogado era un hombre muy agradable

Voz 7 17:07 estaba encargado he oído hablar mucho de este no quiere sentarse pues eh

Voz 0544 17:12 no no por pero él no daba indicaciones a los actores porque esa irá el área exclusiva de Stanley Kubrick

Voz 13 17:31 con quemado Hudson

Voz 0544 17:34 la película cuando se estrenó tuvo una recepción negativa doscientas cincuenta personas salieron fuera durante la premier de Nueva York y el cincuenta por ciento de los críticos la marcha

Voz 13 17:45 de otra gente

Voz 0544 17:47 cincuenta por ciento la obviaron yo sé que ha habido entre ustedes puntos de vista divergentes sobre

Voz 40 17:53 la necesidad de llevar este asunto en secreto aprobado

Voz 13 17:59 a ninguna de las respuestas que el daba cuando

Voz 0544 18:01 le preguntaban por el significado de la película era como explicas una sinfonía de Beethoven cada persona que escucha una sinfonía de Beethoven tiene su propia respuesta emocional Hinault hay dos que sean exactamente las mismas

Voz 13 18:16 exacto

Voz 41 18:18 no

Voz 13 18:23 orificios dado

Voz 0544 18:27 he rodado una treintena de largometrajes y sólo unos pocos son realmente buenos dos mil uno por supuesto es uno de ellos pero tengo que decir que es la película mía que más gente recuerda pero para mí no es necesariamente mi actuación preferida de un acto de Mou y no porque no esté contento con mi trabajo porque como actor siempre estoy interesado en papeles que saquen cosas muy distintas de lo que yo soy

Voz 42 18:50 ya sé que recientemente ha tomado unas decisiones equivocadas pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión

Voz 0544 19:03 se extrae walking pero la emoción que supuso trabajar con ese genio

Voz 13 19:09 Wang vino fue One zen Wang pues

Voz 0544 19:15 me tienen que recordar por un solo trabajo no está nada mal que sea por dos mil uno Una odisea en el espacio

Voz 0800 19:25 sucedió una noche

Voz 22 19:27 con un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 0544 19:32 uno

Voz 22 19:34 dale un título escribirá Enciclopedia curiosa Delfín

Voz 0544 19:43 este viernes ha llegado a las pantallas por como aquel Rowe una película que ilustra la legendaria rivalidad dentro y fuera de las pistas que hubo entre el tenista norteamericano John Mc Enroe y el sueco Bjorn Borg este estreno nos ha animado a echarle un vistazo a nuestra Enciclopedia para ver qué dice sobre la relación entre el cine y el tenis

Voz 0229 20:12 comparativamente el tenis ha inspirado muchas menos películas que otros deportes como fútbol el bosón por eso sea por la dificultad de visualizar la acción en la pista pero es algo que no entendemos muy bien porqué ya que pensamos que tenis tiene un enorme potencial Cinema

Voz 14 20:28 en qué se diferencian jugador bueno de uno grande los grandes no se dejan llevar por las emociones perjudica su juego tiene por ejemplo ese componente dramático y de conflicto interior de los personajes hay también acción aventura plasticidad

Voz 43 20:44 es cómo te mueves el distrito

Voz 0229 20:50 hay violencia hay tensión psicológica

Voz 14 21:02 hay también belleza y sensualidad que tiene un juego muy agresivo no te han dicho alguna vez que tienes la boca muy sensual ellos Massa lo mío es completo

Voz 0229 21:12 viajes lujo romance y por eso nos gustan los torneos

Voz 14 21:16 siempre hay otro país otro aeropuerto

Voz 0229 21:21 excepto Leslie le negaré es que una final de Grand Slam reñida intensa es lo más parecido que hay a una película de suspense en la que hasta el mismo final no sabes quién será el héroe tiene el villano pero lo cierto es que más que de películas sobre el mundo del tenis hay que hablar de escenas concretas o de elementos de guión que giran en torno al deporte de la raqueta

Voz 14 21:42 vamos a ver unos cuantas hoy es día de tenis listas señoras

Voz 44 21:47 sí

Voz 0229 21:51 no sabemos si Hitchcock era aficionado o no al tenis por su físico no lo parece pero algo del espíritu británico de Wimbledon debía correr por sus venas ya que en varias de sus películas los encontramos referencias a este deporte por ejemplo en Rebeca de no ser por la excusa del tenis Joan Fontaine no se ligado al Orense Olivier

Voz 45 22:09 puedo irme ya con el número de lecciones que has tomado podrías ir a Wimbledon

Voz 14 22:13 pero esta será la última así que aprovechan no

Voz 0229 22:15 el Milán se habría casado con Grace Kelly en Crimen perfecto

Voz 7 22:19 por qué se casó ella con este era un campeón de tenis

Voz 0544 22:22 he abandonado el tenis ya no levantó

Voz 7 22:24 adopten

Voz 0229 22:25 tenis en Extraños en un tren es el tenis también el motivo por el que se conocen los dos protagonistas

Voz 46 22:31 es usted Gaite en sí si le derrotara Fares de ahí en el alza temporada última supongo que va Sausanto para los dobles es un gran aficionado ojalá pudiera verla con cigarrillos

Voz 0229 22:42 en esta película Extraños en un tren hay una escena memorable que es puro Hitchcock el plano no muestra el partido sino al público que sigue la pelota girando la cabeza de un lado a otro todos excepto uno el asesino que tiene la mirada fija en el protagonista

Voz 14 22:57 hace mucho tiempo que soy admirador suyo señor Heinze la verdad es que sigo todos sus movimientos

Voz 0229 23:02 Allen es también un buen aficionado al tenis

Voz 40 23:08 como los en pareja vamos pues yo contra ella que eran

Voz 0229 23:13 en él se conocían jugando un partido de dobles

Voz 40 23:16 sabes juegas muy bien y que tonterías digo verdad pero dices juegas muy bien yo voy digo tú también juegas bien pasó

Voz 0229 23:27 en Manhattan de la que hemos hablado antes escuchaba cuál es el segundo nombre que dice el protagonista en su lista de personas por las que merece la pena vivir

Voz 11 23:35 yo podría decir que por nombrar a alguien Jimmy Connors

Voz 0229 23:42 es más como sabéis Woody Allen tiene una película con título tenístico Mats hoy en ellas se ve algún que otro raquetazos pero al director le interesa sobre todo el significado metafórico de un detalle del juego

Voz 23 23:53 la gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control

Voz 0229 23:59 en un partido momento sintió la pelota golpea importe de la red con un poco de suerte sigue hacia adelante

Voz 13 24:06 no no lo hace bien

Voz 14 24:13 dando ni terminaba con un parto

Voz 0229 24:15 duda entre mimos con pelota hay raquetas imaginarias Jacques Tati lucía un saque poco ortodoxo pero muy eficaz en Las vacaciones del señor hilo

Voz 40 24:23 no no se puede jugar con él

Voz 13 24:35 no puede ser

Voz 0229 24:39 tenis siempre ha tenido un componente aristocrático y de élites por eso es fácil verlo en película sobre familias adineradas como el jardín de los Finzi Contini de Vittorio De Sica

Voz 47 24:48 a una pena cómo está la pista de tenis es como seguir cultivamos patatas no jugamos todo vale que juegue primero los jóvenes para eso somos los campeones empezamos nosotros nos ocupamos de individuales y de acuerdo te puedes cambiar aquí quienes creen que es justo significa que baña en alemán no lo sabía muy mal debería saberlo

Voz 0229 25:06 o en películas de época como las de James Ivory tanto en regreso a juego Arsene como en una habitación con vistas vemos a los protagonistas practicando un tenis primitivo en sus mansiones

Voz 0800 25:16 le molesta pero no creo que sea usted también

Voz 47 25:20 juegas ni a la luz detrás y a mí me daba

Voz 0800 25:23 esa fue nunca dije que lo fuera el Sabrina

Voz 0229 25:25 Ryder era la pista de tenis cubierta el lugar que elegía William Holden para seducir a sus ligues

Voz 14 25:30 Jambrina salgamos este mismo dónde vas primero y luego tuve uno contigo en la pista de tenis que se llenará champán eso

Voz 0229 25:41 el golpista Katherine Hepburn y Spencer Tracy ambientar con una de sus guerras de sexos en el mundo del tenis en la impetuosa de ellos Kiko

Voz 46 25:50 llevo en este negocio de los deportes desde antes de lo que pueda recortaría venido a decirle que sus tesitura lo que yo llamo rápida voy a preguntarle una cosa sin rodeos usted piensa ganar esto dejemos a todo el mundo vamos a concentrarnos en usted por ejemplo si yo o no sí

Voz 0229 26:05 ya hay otras muchas comedias que ofrecen divertidas escenas de tenis como la boda en mi mejor amiga un elefante se equivoca enormemente o California suite donde Richard Price por el hoy defenestrado Bill Cosby se enfrentan junto a sus respectivas esposas en un partido de dobles

Voz 40 26:21 queremos la pista de diez a once de la mañana la pagaremos entre el doctor GAM y necesitamos pelotas ya está arreglado mañana les hemos seis cero seis cero que si tenemos tiempo seis cero otra vez

Voz 0229 26:39 a aquella escena en la que la bola adquiere vida propia El el partido que juega en la chicas con Jack Nicholson en Las brujas de Bisbe

Voz 13 26:45 ah

Voz 48 26:48 día Nova

Voz 0229 26:59 mención aparte merece el en la película de Wes Anderson en la que el hutu Wilson interpreta a un campeón de tenis enamorado en secreto de su hermana adoptiva Gwyneth Paltrow

Voz 7 27:10 setenta y dos errores de Ritchie ten va apuesta jugando el peor tenis de todas vida están sintiendo ahora textura igual

Voz 22 27:17 no no sé si es obvio que le pasa algo se ha editado un calcetín creo que tiene razón y quién está mirando entre el público Tex a su hermana Margot Marie rally chanclas sexo

Voz 50 27:34 cuando te llega más que ganaba hoy

Voz 0229 27:49 encontrar películas con la ambientación tenística como eje central de la trama resulta ya más difícil recordamos por ejemplo pasiones en juego en la que aparecían haciendo de sí mismos profesionales como Mc Enroe Guillermo Vilas estás en segundo servicio Vanessa Redgrave interpretaba a la tenista transexual rehenes Richards cien dos mil cuatro Se estrenó Wimbledon una comedia romántica en la que Paul veta ni era un modesto tenista iba pasando rondas en el torneo al tiempo que se enamoraba de la jugadora Kirsten dance

Voz 13 28:19 Peter Stein cuartos nuestras tirando es verdad no puedo creer te escucha amigo nosotros el ciento veinte creía que eso que se decía de tiran rumores pero es una vulgar casi me rompo la mano

Voz 0229 28:40 a finales del año pasado se estrenó en España la batalla de los sexos protagonizada por Steve Carell más Tom una película que recreaba un famoso partido de exhibición de los años setenta entre un tenista retirado y una campeona en activo

Voz 51 28:53 la gran campeona femenina Quili sin quinto veintinueve años ha aceptado el desafío de pubis Riggs de cincuenta y cinco años la señora Quinn ha dicho que no juega por dinero sino con sus palabras para poner al tenis femenino había el feminismo en el lugar que merece el Riggs dijo que lanzó el desafío porque quiere probar que las mujeres son penosas y no deberían jugar al mismo nivel sabes

Voz 0229 29:14 la película incidía sobre todo en la causa feminista en el tenis mira

Voz 14 29:19 es emocionante ver jugar a los hombres es así son van rápido es un hecho más fuerte otro hecho más competitivo no es culpa vuestra es sólo biología esa no es la cuestión tendremos el mismo número de entradas

Voz 0229 29:35 eso es ni machista ni elitista ningún otro artista el tenis es un deporte abierto a todo el mundo y desde luego muy cinematográfico

Voz 0800 29:44 bueno me marcho ya Wimbledon muy bien se recuerda es que siempre he dicho que el tenis era un deporte de caballeros sí pues es una memez todas las cosas que te he dicho son me meses

Voz 0229 31:20 suben al gran Bernard Herrmann con la música de Simbad y la princesa el clásico de aventuras dirigido por Duran en mil novecientos cincuenta y dos un pequeño respiro musical antes de visitar a nuestro siguiente protagonista

Voz 53 31:34 el cine en los dejo es tan difícil será el en que la gente no común

Voz 0229 31:42 la semana que viene el día veintiséis Se cumplen diez años de la muerte de Sydney Pollack director actor y productor sus películas nos han acompañado a lo largo de cinco décadas os apetece que recordemos unas cuantas

Voz 18 31:56 cómo

Voz 0544 32:00 cuando venía a España para promocionar alguna de sus películas Sydney Pollack lo hacía pilotando su propio avión

Voz 13 32:07 he querido aquí

Voz 26 32:10 pero tengo que visitar a trece países un pequeño avión ciento cinco nervioso cuando tengo que cruzar el océano esperpénticos

Voz 0544 32:23 volar y la Aviación era una de sus grandes pasiones en un avión un pequeño aeroplano transcurre una de las secuencias más recordadas de su cine

Voz 13 32:35 ha aprendido

Voz 0544 32:40 Robert Redford y Meryl Streep cogidos de la mano sobrevuelan las tierras africanas en Memorias de África si Simi polaco de gustaban las películas románticas como la mencionada Memorias de África Tal como éramos Nos o el rímel que hizo de Sabrina pirata bien rodó algún western se llamaba este de mí

Voz 46 32:57 Johnson cuentan que querías en nombre de la montaña dicen que era un hombre de gran ingenio y espíritu aventurero

Voz 0544 33:04 pero melodramas como Habana Caprichos del destino o El jinete eléctrico comedias como tutsi

Voz 46 33:11 son la nueva administradora femenina en la serie Hospital General por poco no me contraten por resultar demasiado fría

Voz 0544 33:18 thriller sí películas de intriga como ya cruza Ausencia de malicia la tapadera o la intérprete

Voz 11 33:24 es decir aquí después de trabajo hubo una evacuación me dije algunas cosas si volvía a recogerlas después

Voz 0800 33:29 Justo en aquel momento avión parte hombres hablando de un asesinato en un idioma que os TI quizá ocho personas más se tienden en una sala llena de micros

Voz 0544 33:37 E incluso películas de espías como Los tres días del Conde

Voz 1009 33:40 hola me llamo Turner tabaco para ustedes identifiquen se es cuál es uno más clave cuando departamento nueve sección diecisiete han atacado la sección a quién iba a qué nivel nivel de años han muerto todos hablan en contra de la compañía no no estoy en una cabina telefónica gente en la calle está violando las normas de seguridad en las comunicaciones venga hijo de perra estaba lloviendo volví con los bocadillos y los habían asesinado a todos todos han muerto

Voz 0544 34:04 a Sydney Pollack podíamos considerarlo como uno de los herederos de aquellos directores de la época dorada de Hollywood a los que llamaban artesanos es decir realizadores eficaces ajustado siempre al presupuesto que tocaban todos los géneros cinematográficos pero dejando siempre su sello personal en las películas

Voz 26 34:21 no son verdad loves nunca he hecho una película donde no hay una historieta hemos visto nunca he hecho una historia de la mujer no tuvieran carácter más fuerte que el hombre o por lo menos más sabía qué nombre día que me argumentos tome una postura de los dos campos es una forma de discutir conmigo mismo

Voz 0544 34:44 hola dominaba la narrativa cinematográfica cuidaba las tentaciones se preocupaba por tener en sus películas estrellas que atrajeron al público algo que había aprendido desde niño en el gran cine clásico americano

Voz 26 34:57 entonces es cuando entre en este mundo da esto es lo único que conoció al que intente pues intente Dahrendorf no como ellos saben siguiendo una misma tradición laica yo no decido hacer esas películas pero no puedo hacer otra cosa que yo tengo una carátula colombianos

Voz 54 35:25 hizo o mis ojos siempre en

Voz 0544 35:34 no

Voz 13 35:36 o todos

Voz 0544 35:39 en Sydney Pollack que estudió interpretación en Nueva York en el cine debutó como actor en mil novecientos sesenta y dos en una película de guerra titulada El quema todo por placer aunque pronto dejaría la actuación en un segundo plano para dedicarse a la dirección en mil novecientos sesenta y cinco rodó dos largometrajes casi simultáneamente el primero titulado La vida vale más protagonizado por Sidney Poitier Jan Bancroft el segundo Propiedad condenada para el que eligió como protagonista a un joven actor al que había conocido en aquella película de guerra en la que participó como intérprete Robert Redford

Voz 55 36:13 qué es lo que sabe señorita estar esos tengan ustedes eso que despide a los hombres en los despide sin importarle nada existe una gran crisis sí lo he oído decir los ferrocarriles también cuenta pero la culpa no es de esos hombres

Voz 0544 36:26 acompañado de Natalie Wood Robert Redford interpretaba a un funcionario de una compañía de ferrocarriles durante la Gran Depresión fue el primer encuentro del actor con Sydney Pollack que le convertiría a partir de entonces en su actor fetiche pero la con

Voz 39 36:40 creación definitiva como director de Pollack llegaría en mil lo

Voz 0544 36:43 ciento sesenta y nueve con otra película ambientada también en los tiempos de la Gran Depresión

Voz 5 36:52 en las últimas vacas

Voz 0544 37:05 chanza Salt malditos era un duro retrato de la sociedad americana de aquella época Sydney Pollack era un hombre progresista y en sus películas siempre había sitio para la crítica social y política Tal como éramos por ejemplo era una historia de amor pero transcurría en la época de la caza de brujas del senador Mc Carthy

Voz 39 37:23 sabéis que estos intrépidos intelectuales de Hollywood están conspirando para derribar el Gobierno ha ido pueden derribar Caldwell aparece

Voz 47 37:29 van a venir eso seguro a investigarlos como comunista subversivos conseguir votos uniendo sus lo a los astros de la pantalla

Voz 39 37:38 sabes que llaman gente a que declaren es posible pero no podemos describir a nuestros senador estará el comité con Rober

Voz 0544 37:46 de Ford rodó siete películas Pollack le consideraba una de las últimas grandes estrellas a la antigua usanza con él compartía esas ideas progresistas y una misma forma de entender la vida Meryl Streep hiel eran los protagonistas de Memorias de África el mayor éxito comercial de la carrera del director y por la que ganó su Oscar a la mejor dirección

Voz 14 38:06 cuánto quejas siempre tierras software espera no está no que dice molestarte reservas hecho Car en estoy contigo porque elegido estar contigo no quiero vivir como los demás piensan que hay que vivir No me pidas que lo haga no me gustaría descubrir un día que estoy al final de la vida de otra persona

Voz 56 38:25 no

Voz 0544 38:31 pero a Sydney Pollack no sólo le disfrutamos detrás de las cámaras sino también delante trabajó como actor en pequeños papeles en muchísimas películas como Eyes Wide Shut de Kubrick Michael Clayton de Tony Gill Roy o maridos y mujeres de Woody Allen Chema Sykes Peter Pan

Voz 13 38:47 que oigan lo en el aerobic o no ese monte por jugar pero quiero disfrutar el resto emitida local quién que ve clave las uñas en la espalda hay que la falló más que una camareros que se pueda una tapadera de dicho que ya basta no es asunto tuyo amigo tú sabes lo que ocurre entre dos personas estoy harto de que otros me corrija y critican que eso es lo único que hacía salí yo siempre estaba a prueba

Voz 0544 39:11 no le gustaba aparecer como actor en sus propias películas pero en tutsi hizo una excepción Se cuenta que sus discusiones y peleas con Dustin Hoffman durante el rodaje eran frecuentes tan divertidas como las que aparecían en la pantalla

Voz 57 39:24 desde tomate durante treinta segundos y se pasaron un día del rodaje previsto porque no quería sentarte claro no era lógico era su tomate los tomates no tienen lógica junto mate no puede moverse eso es lo que dije sino podíamos Vernet cómo iba a sentarme

Voz 0544 39:36 su última película la rogó en dos mil cinco era un documental sobre el arquitecto Frank Gehry pocos meses antes de morir Pollack había firmado para hacer una película llamada recuento para la cadena por cable HBO que trataba sobre las elecciones americanas en el estado de Florida aquellas que dieron la victoria a George Bush no pudo terminarla el cáncer que padecía le obligó a abandonarla y fue sustituido por otro realizador Sydney Pollack falleció el veintiséis de mayo de dos mil ocho a la edad de setenta y tres años en su funeral se leyeron poemas de Karen Blix en la autora de Memorias de África

Voz 58 40:11 la canción que aplique la luna trágica descansando sobre suelo hacer surcos en los campos de cultivo que las caras úteros de los colectores tica acaso con una canción que habla sobre el hayan con coro que yo he llegar tan juego en jugar figuren y no formará una sombra sobre la grava que el camino que se parezca hace a buscar al versátiles te las colinas dijo

Voz 22 41:09 hombre noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 60 41:26 ahí

Voz 50 41:29 la eh eh eh vale eh no

Voz 0229 42:32 estas son las actrices Meryl Streep Tom Lin cantando en el último sólo la película de Robert Altman que sentaba en un programa de radio de música country el último so estrenada en dos mil seis fue también la última película Altman que falleció pocos meses después de estrenar y ahora os apetece un poco de terror

Voz 15 42:53 Jack Bourbon presenta Dios santo que lea

Voz 39 43:00 no creí que se trataba de película

Voz 0800 43:05 mi terapia

Voz 0544 43:15 hola qué tal amigos estaba leyendo en el Barà Yeti que Luque Scott el hijo de Ridley Scott ha hecho una película titulada The Hunger que pronto se estrenará y que cuenta la historia de la expedición de Donner que ya inspiró a Chaplin para su película La quimera del oro

Voz 22 43:32 que era un grupo de colonos Un invierno en la nieve en las montañas tuvieron que recurrir al canibalismo para poder mantener ese mismo día

Voz 0544 43:44 esas montañas en las que quedaron aislados los expedicionarios de poner es el lugar precisamente donde se levanta el hotel en el que transcurre la película que os traigo hoy El resplandor de Stanley Kubrick

Voz 0229 44:03 no no a finales de los años setenta Jack Nicholson vivía uno de los mejores momentos profesionales de su carrera fría ganar un Oscar por alguien voló sobre el nido del cuco era el actor de moda en Hollywood

Voz 0544 44:15 esta última chisme de vida personal nunca ha sido un drama

Voz 0229 44:21 acababa de descubrir que su supuesta hermana era en realidad su madre y que la que él llamaba mamá era en realidad su abuela se marchó a vivir un año Londres dedicó ahogar sus penas en alcohol

Voz 22 44:33 qué va a tomarse divina adivinanza bourbon con mucho hielo

Voz 0229 44:40 con son se hizo un imprescindible de la noche londinense incluso se cuenta que mantuvo un romance con Margaret saludó la esposa del entonces primer ministro de Canadá

Voz 46 44:49 se juega estos Tepco de ella si quiere una respuesta a su pregunta tendré que encargara una de mis hombres que me sigan la pista

Voz 0229 44:56 la culpa de que Nicholson estuviera en Londres en esa época la tenía Stanley Kubrick el director había comprado los derechos del resplandor una novela de terror de Stephen King para llevarla a las pantallas Kubrick se sentía identificado con el protagonista porque como él vivía aislado encerrado en su casa con su familia y se obsesionaba con su trabajo hasta límites insospechados

Voz 61 45:16 siempre quise aquí Itu oigas la macho o aunque la máquina sea lo que sea la jodida cosa que esté haciendo si estoy aquí significa que estoy trabajando y quiere decir que no debes entrar

Voz 0229 45:28 Kubrick tuvo claro desde el primer momento que quería a Jack Nicholson como protagonista

Voz 14 45:34 ya en enero han consensuado no

Voz 62 45:37 le pregunté sobre El resplandor y me dijo en realidad es un film optimista porque dices eso le insistí hiel contestó como hombre existencial y pragmático que era en cierto modo es sobre fantasmas toda historia que hable de vida después de la muerte es optimista

Voz 0229 45:55 el título de la novela hacía referencia a los poderes telepáticos que tiene el hijo de Nicholson en la película

Voz 14 46:01 recuerdo que cuando yo era muy pequeño mi abuelo teníamos largas conversaciones sin de despegamos ni un momento los labios ella lo llamaba El resplandor desde cuando lo tienes

Voz 0229 46:14 en quien tenía derecho por contrato a escribir el primer borrador del guión a Kubrick no le gustó nada y lo modificó a su gusto no todas las apariciones de animales gigantescos que hay en la novela se centró en la relación familiar de los protagonistas Kubrick El resplandor era la historia de una familia que crece junto

Voz 23 46:33 algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón atacó a su familia y los mató a todos con un hacha después los amontonado en una habitación de El ala oeste y a continuación se disparó con una escopeta en la boca

Voz 0229 46:54 el protagonista es un escritor al que contratan junto a su familia para que cuide un inmenso hotel de montaña vacío durante el invierno

Voz 23 47:01 físicamente el trabajo no exige demasiado lo único que quizá llegue a hacerse insoportable durante el invierno es la terrible sensación de aislamiento bueno eso es precisamente lo que estoy buscando en este momento estoy dándole vueltas a un nuevo libro en cinco meses de tranquilidad es justo lo que necesita

Voz 0229 47:18 pero el hotel es un lugar extraño que esconde secretos del pasado que nadie quiere recordar

Voz 47 47:23 yo creo que muchas cosas precisamente este hotel durante años y que no todo fueron buenas

Voz 14 47:30 sí que hay cientos treinte y sí

Voz 47 47:33 nada no hay nada en la habitación doscientos treinta y siete pero tú debes acercarte por allí nunca no teme sentar

Voz 0229 47:42 poco a poco la sensación de aislamiento va haciendo mella en el estado mental del protagonista y es entonces cuando aparecen los fantasmas del pasado que desencadena la tragedia

Voz 14 47:51 su hijo es muy inteligente señor creo que usted no advierte lo listo que es pero él está tratando de utilizar ese talento con usted es su madre se tramite es posible que necesiten unas para la Britta

Voz 0229 48:11 algo más Kubrick rodó la película con su perfeccionismo habitual la que peor lo pasó fue Shelley Duvall que daba vida a la mujer del protagonista la tensión que vivía era tal que empezó a perder el pelo a borbotones

Voz 14 48:23 Amón en Jaen

Voz 63 48:26 pese a Murray fue un rodaje muy largo

Voz 64 48:28 debilidad a llorar desmayarse cargará el niño en brazos y correr correr la mayor parte del rodaje yeso durante algo más de un año ensayamos entre treinta y cincuenta veces con vídeo antes de firmar pero no cambiaría la experiencia por nada porque creo que un trabajo tan intenso le hace a uno más

Voz 0229 48:44 listo para su estreno en España Kubrick encargó el doblaje era el director Carlos Saura Verónica Forqué y Joaquín Hinojosa pusieron voz a los dos protagonistas

Voz 14 48:56 terminar mi trabajo si yo lo complicado volver más tarde traería un par de Sam Mitchell me dejará es legal con lo que has escrito al escritor Vicent

Voz 0229 49:04 te Molina Foix fue contratado por Kubrick para traducir al español los diálogos

Voz 25 49:08 buenos diga que una vez ya trabaja aquí ya sólo en Madrid con el guión bien recibía ya el cinco siete llamadas diarias algunas leídas de una hora de cubre personalmente para precisar detalles ínfimos en mi opinión no

Voz 0229 49:27 la película está llena de escenas aterradoras el encontrado son con el fantasma del camarero la vieja de la habitación doscientos treinta y siete ese río de sangre que surge del ascensor o esta otra escena

Voz 5 49:41 junto

Voz 0229 49:42 estará lista pedalea con su primer ciclo por la Xunta

Voz 65 49:45 nobles pasillo de Taipei

Voz 30 49:47 al girar más que una dos niñas vestidas de azul curas de la mano

Voz 0229 49:55 al filo el año docencia también puede ser terrorífico

Voz 13 50:02 línea

Voz 0229 50:10 como explica Martin Scorsese y otras escenas no

Voz 0544 50:13 preparando sabes que algo se está fraguando en ese lugar la forma tan inocente de los personajes de enfrentarse a lo que ocurre eso va demorando ese fuerte golpe emocional que sabes que vendrá aunque no cómo ni cuándo y eso crea

Voz 14 50:32 es un gran

Voz 0544 50:35 y así llegamos a la escena de la terapia de Burgos

Voz 0229 50:37 de hoy Jack Nicholson se inspiró en el asesino Charles Manson

Voz 14 50:41 componer la parte final de su personaje cuando el protagonista enloquece por completo

Voz 0544 50:53 hola

Voz 0229 50:57 Nicholson hacha en mano intenta derribar la puerta del baño donde se encuentran su mujer y su hijo

Voz 0544 51:02 vamos con brindis

Voz 4 51:09 si logra salir por la ventana pero madre

Voz 0544 51:14 ningún rincón grita horrorizada ahí cuando la puerta está prácticamente destrozada consenso más su cara grita una frase que ya se ha hecho célebre

Voz 30 51:24 eso será la versión española porque la versión original no se dice aquí está aquí está yo si se lo ocurrido al propio últimamente y hacía referencia al famoso Souter ha sido de Johnny Carson

Voz 13 51:36 sí eso sí

Voz 66 51:39 ah

Voz 0229 51:40 sí de Kubrick consiguió con el resplandor dignificar el género de terror la maestría con la que utiliza el lenguaje cinematográfico los sorprendentes Travel IMS la puesta en escena geométrica ese tono deliberadamente frío y artificial Jack Nicholson Mohamed VI

Voz 26 51:57 eso me una cosa que me dijo que nunca olvida

Voz 0544 51:59 París fue cine no se intenta fotografiar la realidad sino fotografiar la fotografía de la realidad

Voz 12 52:06 siempre pensé que el resplandor irá como

Voz 0544 52:09 Ballet no algunos el resplandor es una de las grandes obras maestras del género de terror una vez Mi amigo el director Miguel Bardem me confesó lo siguiente

Voz 67 52:23 yo cuando me aburro en casa en un ordenador a una especie de montaje y entonces cogí cogí un trozo de Shane resplandor intenté cambiar el montaje no era lo mismo por mucho que lo cambiase seguía siendo

Voz 0544 52:38 no había otra forma hasta la semana que viene amigos

Voz 68 52:50 en

Voz 0229 52:53 pues esto ha sido todo por hoy volvemos la semana que viene en este nuestro nuevo horario de cinco a seis de la mañana opinó ya sabéis que nos podéis escuchar cuando queráis en los pocas de Cadena Ser punto com Canal TCM punto com terminamos hoy con la música que vas impone Yuri compuso para El lago azul ya sabes aquella de Brooks y si el chico rito feliz domingo a todos y hasta la semana que viene

Voz 34 53:21 eh

Voz 69 53:50 eh