Sydnea Pollack, el último artesano

Voz 0544 00:00 cuando venía a España para promocionar alguna de sus películas Sydney Pollack lo hacía pilotando su propio avión

Voz 2 00:11 a ver si lo lo que viva aquí haya aquí tengo que estar trece países ese espejismo un pequeño avión dime dime si el truco nervioso cuando tengo que cruzar el océano

Voz 0544 00:29 volar y la Aviación era una de sus grandes pasiones en un avión un pequeño aeroplano transcurre una de las secuencias más recordadas de su cine

Voz 3 00:37 el suben sorprendido ayer

Voz 4 00:45 Robert Redford y Meryl Streep cogidos de la mano sobrevuelan las tierras africanas en Memorias de África si Simi polaco de gustaban las películas románticas como la mencionada Memorias de África tal como era

Voz 0544 00:58 los o el Remick que hizo de Sabrina pierda

Voz 4 01:00 bien rodó un western se de

Voz 5 01:03 Johnson y cuentan que quería ser un hombre de la montaña dicen que era un hombre de gran ingenio y espíritu a Benito

Voz 6 01:10 Touré melodramas como Habana caprichos del

Voz 0544 01:12 destino o El jinete eléctrico comedias como tutsi

Voz 7 01:16 trabajo la nueva administradora femenina en la serie Hospital General felicita me que por poco no me contraten por resultar

Voz 0544 01:23 femenina thriller sí películas de intriga como la ausencia de malicia la tapadera o la intérprete

Voz 6 01:29 Gezi aquí después del trabajo hubo una evacuación me dije algunas cosas sí podría recogerlas después

Voz 8 01:35 Justo en aquel momento habían parte hombres hablando de un asesinato en un idioma que os TI quizá ocho personas más eh

Voz 6 01:41 en una sala llena de micros e

Voz 0544 01:43 eso películas de espías como Los tres días del Conde

Voz 1009 01:46 me llamo Turner tabaco para ustedes identifiquen se es cuál es uno más clave cuando departamento nueve sección diecisiete han atacado la sección a quién iba a qué nivel nivel del años han muerto todos hablan en contra de la compañía no no estoy en una cabina telefónica gente en la calle está violando las normas de seguridad en las comunicaciones Odinga hijo de perra estaba lloviendo volví con los bocadillos y los habían asesinado a todos todos han muerto

Voz 0544 02:10 a Sydney Pollack podíamos considerarlo como uno de los herederos de aquellos directores de la época dorada de Hollywood a los que llamaban artesanos es decir realizadores eficaces ajustado siempre al presupuesto que tocaban todos los géneros cinematográficos pero dejando siempre su sello personal en las películas

Voz 2 02:27 a son guardarlo hosco nunca he hecho una película donde no hay una historia nunca ha hecho una historia de la mujer no tuvieran carácter más fuerte que el hombre o por lo menos más sabía qué nombre argumentos tome una postura de nuestros campos Zhou es una forma hace discutir conmigo mismo

Voz 0544 02:49 hola dominaba la narrativa cinematográfica cuidaba las tentaciones se preocupaba por tener en sus películas estrellas que atrajeron al público algo que había aprendido desde niño en el gran cine clásico americano

Voz 2 03:02 pero entonces el tren este mundo da esto es lo único que hay que intente pues intente no como ellos se siguiendo la misma tradición yo no decido hacer esas películas pero no puedo hacer otra cosa que yo tengo una cara

Voz 9 03:31 visto o mis ojos hicieron en

Voz 10 03:39 de hecho no

Voz 9 03:42 a todos a mí

Voz 0544 03:45 Sydney Pollack que estudió interpretación en Nueva York en el cine debutó como actor en mil novecientos sesenta y dos en una película de guerra titulada el que mató por placer aunque pronto dejaría la actuación en un segundo plano para dedicarse a la dirección en mil novecientos sesenta y cinco rodó dos largometrajes casi simultáneamente el primero titulado La vida vale más protagonizado por Sidney Poitier Jan Bancroft el segundo Propiedad condenada para el que eligió como protagonista a un joven actor al que había conocido en aquella película de guerra en la que participó como intérprete Robert Redford

Voz 11 04:19 qué es lo que sabe señorita estar de un usted eso que despide a los hombres en los despide sin importarle nada existe una gran crisis si lo he oído decir los ferrocarriles también cuenta pero la culpa no es de esos hombres

Voz 0544 04:31 acompañado de Nathalie Wood Robert Redford interpretaba a un funcionario de una compañía de ferrocarriles durante la Gran Depresión fue el primer encuentro del actor con Sydney Pollack que le convertiría a partir de entonces en su actor fetiche pero la consagración definitiva como director de polaca

Voz 12 04:48 llegaría en mil novecientos sesenta y nueve con

Voz 0544 04:51 otra película ambientada también en los tiempos de la Gran Depresión

Voz 13 04:54 los tres grupos esta furia energías me vamos a quienes siguen luchando para exparejas quedarán las últimas polémicas por digo no

Voz 0544 05:10 danza Salt malditos era un duro retrato de la sociedad americana de aquella época Sydney Pollack era un hombre progresista y en sus películas siempre había sitio para la crítica social y política Tal como éramos por ejemplo era una historia de amor pero transcurría en la época de la caza de brujas del senador Mc Carthy

Voz 14 05:28 sabéis que estos intrépidos intelectuales de Hollywood están conspirando para derribar negociación no pueden derribar vial vela van a venir eso seguro a investigar Nos como comunista subversivos lo que quieren es conseguir votos uniendo sus nombres a los astros de la pantalla sabes que llaman gente a que declaren social es posible pero no podemos inscribir a nuestro senador está el Comité con Robert

Voz 0544 05:51 me Ford rodó siete películas Pollack lideraba una de las últimas grandes estrellas a la antigua usanza con él compartía esas ideas progresistas y una misma forma de entender la vida Meryl Streep Biel eran los protagonistas de Memorias de África el mayor éxito comercial de la carrera del director por la que ganó su Oscar a la mejor dirección

Voz 6 06:11 cuánto te has siempre fascistas no está no utiliza molestarte hecho

Voz 15 06:20 en estoy contigo porque he elegido estar contigo no quiero vivir como los temas piensan que hay que vivir No me pidas que lo haga no me gustaría descubrir un día que estoy al final de la vida de otra persona

Voz 16 06:30 no

Voz 0544 06:37 pero a Sydney Pollack no sólo le disfrutamos detrás de las cámaras sino también delante trabajó como actor en pequeños papeles en muchísimas películas como Eyes Wide Shut de Kubrick Michael Clayton de Tony Gill Roy o maridos y mujeres de Woody Allen quemas Dixie

Voz 6 06:52 no me interpreten mal que hoy Halo en el aerobic o no jugar pero quiero disfrutar el resto de medidas Quiroga alguien que ve clave las uñas en la espalda hay que grite faltó el apoyo más que una camareros que es el pueblo que acaba de la de dicho que te a estar no es asunto turbio amigo tú sabes lo que ocurre entre dos personas estudió harto de que otros me corrijan critican que eso es lo único que ha sido salí yo siempre estaba porque no le gustaba aparecer

Voz 0544 07:18 como actor en sus propias películas pero en tutsi hizo una excepción Se cuenta que sus discusiones y peleas con Dustin Hoffman durante el rodaje eran frecuentes tan divertidas como las que aparecían en la pantalla

Voz 17 07:29 desde tomate durante treinta segundos y se pasaron un día del rodaje previsto porque no quería sentarte claro no era lógico era su tomate los tomates no tienen lógica junto mate no puede moverse eso es lo que dije chino podía moverme como iba a sentarme

Voz 0544 07:42 su última película La rogó en dos mil cinco era un documental sobre el arquitecto Frank Gehry pocos meses antes de morir Pollack había firmado para hacer una película llamada la recuento para la cadena por cable HBO que trataba sobre las elecciones americanas en el estado de Florida aquellas que dieron la victoria a George Bush no pudo terminarla el cáncer que padecía le obligó a abandonarla y fue sustituido por otro realizador Sidney Pollack falleció el veintiséis de mayo de dos mil mucho a la edad de setenta y tres años en su funeral se leyeron poemas de Karen Blix en la autora de Memorias de África

Voz 18 08:17 consciente que aplique la gira africana descansando sobre suelo

Voz 19 08:26 los surcos en los cantos que colectivo

Voz 18 08:29 que las caras úteros osas que los colectores tica acaso conoce África una canción que habla sí agitada con Coró que yo he llevar los niños inventara en juego en el cual figuren y no formará son sobre la grava que el camino que se parezca Atarfe pues Queralt versátiles te las colinas dejo

Voz 22 09:14 sucedió una noche un programa de la Cadena SER