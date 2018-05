El tenis en el cine

Voz 2 00:00 comparativamente el tenis ha inspirado muchas menos películas que otros deportes como fútbol él Bosé

Voz 0229 00:16 así ha por la dificultad de visualizar la acción en la pista pero es algo que no entendemos muy bien porqué ya que pensamos que tenis tiene un enorme potencial cinematográfico en qué se diferencian jugador bueno de uno grande los grandes no se deja llevar por las emociones perjudica su juego tiene por ejemplo ese componente dramático y de conflicto interior de los personajes hay también acción aventura plasticidad

Voz 3 00:41 es cómo te mueves instalados como como pendiente

Voz 2 00:48 sí hay tensión psicológica

Voz 4 00:56 es eh

Voz 5 00:59 se acabó el tenis porque hay también belleza y sensualidad cien dicha el colibrí que tiene un juego muy agresivo te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sexual de los masajes se lo mío es completo

Voz 6 01:09 es viajes lujo romance y por eso me gustan los tornillos

Voz 5 01:14 siempre hay otro país corto

Voz 0229 01:18 excepto Leslie y no negaré es que una final de Grand Slam reñida intensa es lo más parecido que hay a una película de suspense en la que hasta el mismo final no sabes quién será el héroe tiene el villano

Voz 5 01:30 no

Voz 0229 01:31 pero lo cierto es que más que de películas sobre el mundo del tenis hay que hablar de escenas concretas o de elementos de guión que giran en torno al deporte de la raqueta vamos a unas cuantas

Voz 5 01:41 hoy es día de tenis lista señoras

Voz 7 01:45 bueno

Voz 0229 01:48 no sabremos si Hitchcock era aficionado o no al tenis por su físico no lo parece pero algo del espíritu británico de Wimbledon debía correr por sus venas ya que en varias de sus películas los encontramos referencias a este deporte por ejemplo en Rebeca de no ser por la excusa del tenis Joan Fontaine no subiera ligado a Laurence Olivier

Voz 8 02:07 tuve que irme ya con el número de lecciones que has tomado podrías ir a Wimbledon

Voz 0229 02:11 pero esta será la última así que aprovecharé ni Raimi Milán se habría casado con Grace Kelly en Crimen perfecto

Voz 9 02:16 por qué se casó ella con usted era un campeón de tenis ya pero usted abandonado el tenis Iberia no le ha abandonado

Voz 0229 02:22 tenis en Extraños en un tren es el tenis también el motivo por el que se conocen los dos protagonistas

Voz 10 02:28 es usted en sí sí la derrota Lafarge de ahí en el Sanzol Ansa temporada última supongo que va Sausanto para los dobles es un gran aficionado ojalá pudiera verla un cigarrillo

Voz 0229 02:39 en esta película Extraños en un tren hay una escena memorable que es puro Hitchcock el plano no muestra el partido sino al público que sigue la pelota girando la cabeza de un lado a otro todos excepto uno el asesino que tiene la mirada fija en el protagonista hace mucho tiempo que soy admirador suyo señor Heinz la verdad es que sigo todos sus movimientos Woody Allen es también un buen aficionado al tenis

Voz 11 03:02 qué tal conoces alemana e como los emparejados pues yo contraída que a eran

Voz 0229 03:10 en él se conocía o jugando un partido de dobles

Voz 11 03:13 sabes juegas muy bien tu crees tú también oye que tonterías digo verdad esto dices juegas muy bien yo voy digo tú también juegas bien que pasó

Voz 0229 03:25 ya en Manhattan de la que hemos hablado antes escuchar cuál es el segundo nombre que dice el protagonista en su lista de personas por las que merece la pena vivir

Voz 12 03:33 yo podría decir que que Groucho Marx por nombrar a alguien hay química

Voz 0229 03:39 no nos es más como sabéis Woody Allen tiene una película con título tenístico Match Point vea algún que otro raquetazos pero al director le interesa sobre todo el significado metafórico de un detalle del juego

Voz 13 03:51 la gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte

Voz 0229 03:54 asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro

Voz 13 03:56 el control en un partido el momento siente la pelota

Voz 6 03:59 volver al borde de la red con un poco de suerte siga hacia adelante

Voz 14 04:04 todo no lo hace y pierdes

Voz 0229 04:10 Pablo Up de Antonioni terminaba con un partido entre mimos con pelota hay raquetas imaginarias Jackson Dati lucía un saque poco ortodoxo pero muy eficaz en Las vacaciones del señor

Voz 15 04:21 no no se puede jugar con el fútbol no puede ser eso es imposible

Voz 6 04:35 es el tenis siempre

Voz 0229 04:37 ha sido un componente aristocrático y de élites por eso es fácil verlo en películas sobre familias adineradas como el jardín de los Finzi Contini de Vittorio De Sica

Voz 16 04:45 a este una pena cómo está la pista de tenis es como si cultivamos patatas no no jugamos

Voz 17 04:51 vale que jueguen primero a los jóvenes para eso somos los campeones empezamos nosotros nos ocupamos de individual y de acuerdo

Voz 16 04:58 te puedes cambiar aquí en el juez que significa cabaña en alemán no lo sabía muy mal debería saberlo

Voz 0229 05:04 o en películas de época como las de James Ivory tanto en regresa juego Arsene como en una habitación con vistas vemos a los protagonistas practicando un tenis primitivo en sus mansiones

Voz 18 05:13 le molesta perder claro que me males y no creo que sea usted tan buen jugador tenía la luz detrás y a mí me daba en los os nunca dice que lo fuera

Voz 0229 05:22 el Sabrina David Ryder era la pista de tenis cubierta el lugar que elegía William Holden para seducir a sus ligues

Voz 1 05:30 los expertos este explicó que vas primero y luego tuve contó con la pista de tenis que ya

Voz 0229 05:38 noto que destaque las golpista Katherine Hepburn y Spencer Tracy ambiental con una de sus guerras de sexos en el mundo del tenis en la impetuosa de ellos Kiko

Voz 19 05:47 llevo en este negocio de los deportes desde antes de lo que pueda recordaría venido a decirle que sus te sin duda lo que yo llamo rápida voy a preguntarle una cosa sin rodeos usted piensa ganar esto igual que dejemos a todo el mundo vamos a concentrarnos en usted por ejemplo o no sí

Voz 0229 06:03 ya hay otras muchas comedias que ofrecen divertidas escenas de tenis como la boda en mejor amiga un elefante se equivoca enormemente o California suite donde Richard Price por el defenestrado Bill Cosby se enfrentan junto a sus respectivas esposas en un partido de dobles

Voz 20 06:19 queremos la pista de diez a once de la mañana la pagaremos entre el doctor GAM necesitamos pelotas ya está arreglado mañana les Toño hemos seis cero seis cero que si tenemos tiempo seis Iker

Voz 0229 06:36 decir de aquella escena en la que la bola adquiere vida propia El el partido que juega en la chicas con Jack Nicholson en Las brujas de

Voz 21 06:45 ya Julia

Voz 0229 06:49 no mención aparte merece los temen Vance la película de Wes Anderson en la que el hutu Wilson interpreta a un campeón de tenis enamorado en secreto de su hermana adoptiva Paltrow

Voz 15 07:08 setenta y dos errores de Ritchie tienen vamos está jugando el mejor tenis de toda su vida

Voz 0229 07:12 estás sintiendo ahora ex Hayward

Voz 15 07:14 no no sé si es obvio que le pasa a él no se ha quitado la estatuilla en sigo un calcetín creo que está llorando tienes razón a quién está mirando entre el público Tex a su hermana Margot su nuevo marido rallys en que se casaron ayer mismo para hacerse

Voz 23 07:32 cuando te llega vendiendo al estas eh ganaba hoy

Voz 0229 07:47 encontrar películas con la ambientación tenística como eje central de la trama resulta ya más difícil recordamos por ejemplo pasiones en juego en la que aparecían haciendo de sí mismos profesionales como Mc Enroe Guillermo Vilas estás en segundo servicio Vanessa Redgrave interpretaba a la tenista transexual rehenes Richards en dos mil cuatro Se estrenó Wimbledon una comedia romántica en la que Paul veta ni era un modesto tenista iba pasando rondas en el torneo al tiempo que se enamoraba de la jugadora Kirsten dance

Voz 5 08:17 Peter Stein cuartos espera no te nuestras tirando es una cosa es verdad no puedo creer escucha amigo del Ranking eres abuelo el ciento veinte creía que eso que se decía de Pi eran rumores pero es una vulgar casi me rompo la banda

Voz 0229 08:37 finales del año pasado se estrenó en España la batalla de los sexos protagonizada por Steve Carell más Tom una película que recreaba un famoso partido de exhibición de los años setenta entre un tenista retirado y una campeona en activo

Voz 24 08:51 la gran campeona femenina Pili sin King de veintinueve años ha aceptado el desafío de por Riggs de cincuenta y cinco años la señora quien ha dicho que no puedo aporte ideas sino con sus palabras para poner al tenis femenino y al feminismo en el lugar que merece el Riggs dijo que lanzó el desafío porque quiere probar que las mujeres son penosas y no deberían jugar al mismo nivel San sabes

Voz 0229 09:12 la película incidía sobre todo en la causa feminista en el tenis

Voz 6 09:16 mira es más emocionante ver jugar los hombres es así son más rápido es un hecho más fuerte otro hecho más competitivos y no es culpa vuestra es sólo biología esa no es la cuestión tengamos el mismo número de entradas

Voz 0229 09:33 eso es ni machista ni elitista ningún otro lista el tenis es un deporte abierto a todo el mundo y desde luego muy cinematógrafo