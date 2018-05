Los recuerdos del astronauta Bowman

Voz 0544 00:00 yo estaba en Londres rodando una película titulada El rapto de pan

Voz 2 00:16 en Lake con Laurence Olivier caro Linney dirigida por Otto Preminger

Voz 3 00:21 Pepa e otro Flame and mucho pues eh

Voz 0544 00:25 el rodaje que por cierto no estaba siendo muy agradable

Voz 4 00:28 poco antes de las diez Bani entró en esta sala un niño de dieciocho meses estaba aquí jugando si después en yo vi al niño en el vestíbulo con suma la cocinera prometió vigilar a la niña hasta saber en un momento estamos de acuerdo en que ella no ha podido irse de aquí por su cuenta parece que todo indica que alguien se va de acuerdo

Voz 0544 00:46 en una noche después de rodar regrese a casa y mi mujer me dijo ya mató a gente así que lo llamen buenas noches

Voz 5 00:55 tal toda marcha sin tropiezos Yuste no del todo mal ha estado trabajando

Voz 0544 01:02 me dijo está sentado yo les respondí no porqué bueno ha recibido una oferta para protagonizar la nueva película de Stanley Kubrick casi me caigo

Voz 3 01:20 vamos de gira están de clubes

Voz 0544 01:23 yo ya era un gran fan de Stanley Kubrick cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático alguien me dijo que poner una gran película de guerra en el cine de al lado con Kirk Douglas así que fui a verla era Senderos

Voz 2 01:37 Soria que por cierto es mi película favorita de cubrir

Voz 7 01:40 pues Padua es mala suerte fueron coronel su regimiento ocupará mañana la Colina de las hormigas conoce el estado de mis hombres sí naturalmente tendrán que morir algunos muchos posiblemente eso permitirá que otros alcanza el objetivo está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir sí es un precio terrible coronel pero tendremos la colina de las hormigas la tendremos señor yo dependo de usted toda Francia depende de los crímenes

Voz 0544 02:09 en los tres primeros minutos de la película ya me había ganado yo era un absoluto fan de Kubrick había visto todo lo que había hecho Espartaco atraco perfecto Lolita Teléfono rojo volamos hacia Moscú

Voz 3 02:21 sólo hay el son

Voz 0544 02:24 así que sabía que había recibido una oferta para rodar un film de uno de los mejores directores estaba emocionado al club trabajar con están leí día tras día fue un enorme placer como con Otto Preminger están ley nunca alzaba la voz tenía paciencia

Voz 5 02:55 Porta si le haga una pregunta particular no hacerla bien perdón de Messi soy indiscreto me indues

Voz 0544 03:02 hacía una gran cantidad de Thomas pero por razones técnicas la luz era muy compleja extraordinariamente compleja

Voz 5 03:10 así había dado el caso de un error merma ninguno en absoluto en la serie nueve mil tienen recorte funcionamiento perfecto desde luego lo conozco los maravillosos notas de esa serie pero se Mariza nunca

Voz 9 03:24 yo ni siquiera el más pequeño error

Voz 5 03:27 uno en absoluto Frank honradamente yo no me preocuparía

Voz 3 03:30 sólo yo hincha hija Yuyu eh

Voz 0544 03:33 así que lo de hacer toma tras toma normalmente era porque no estaba satisfecho con algo con la tecnología o con las luces au con lo que fuera además estaba abierto a todo tipo de sugerencias de mitin siempre escuchaba aunque eso no quiere decir que utilizará todas las sugerencias

Voz 10 03:53 diremos que hemos colocado el aparato y que no falla es en cambio lo complicaría por lo que respecta a Hall no nos encontraríamos en una seria dificultad sí claro experta que podemos hacer no tenemos muchas alternativas no creo que tengamos ninguna todo el funcionamiento de esta nave se encuentra bajo su mando

Voz 12 04:11 eh

Voz 3 04:19 sí están en Woking

Voz 0544 04:21 Arthur C Clarke y Stanley Kubrick estuvieron trabajando juntos en el filme dos años antes de que yo llegué

Voz 13 04:27 ahora ante todo traigo un mensaje personal del doctor Howell que me apellido transmita ustedes su reconocimiento por los sacrificios que han tenido que hacer

Voz 3 04:36 ayer me hice yo lloro

Voz 0544 04:41 yo tuve unos cuantos encuentros con el escritor

Voz 14 04:43 pero no irán en el si ETA diario probable

Voz 0544 04:46 demente el veía lo que diariamente se había arrogado era un hombre muy agradable

Voz 7 04:53 la he oído hablar mucho de este no quiere sentarse pues no no por favor

Voz 0544 04:59 el Plate pero él no daba indicaciones a los actores porque esa irá el área exclusiva de Stanley Kubrick

Voz 3 05:17 bueno quemado

Voz 0544 05:20 la película cuando se estrenó tuvo una recepción negativa doscientas cincuenta personas que salieron fuera durante la premier de Nueva York y el cincuenta por ciento de los críticos la amaron

Voz 3 05:30 nosotros fértiles de gente

Voz 0544 05:33 cincuenta por ciento la obviaron yo sé que ha habido entre ustedes puntos de vista divergentes sobre

Voz 3 05:39 la necesidad de llevar este asunto en secreto

Voz 0544 05:45 una de las respuestas que el daba cuando le preguntaban por el significado de la película era como explica una sinfonía de Beethoven cada persona que escucha una sinfonía de Beethoven tiene su propia respuesta emocional Hinault hay dos que sean exactamente las mismas no mucho Woody Allen

Voz 3 06:03 no

Voz 16 06:05 eh

Voz 3 06:08 Ahmed orificios de una ciudad en cheques

Voz 0544 06:12 he rodado una treintena de largometrajes y sólo unos pocos son realmente buenos dos mil uno por supuesto es uno de ellos pero tengo que decir que es una película mía que más gente recuerda pero para mí no es necesariamente mi actuación preferida la actual Moix no porque no esté contento con mi trabajo porque como actor siempre estoy interesado en papeles que saquen cosas muy distintas de lo que yo soy

Voz 17 06:36 ya sé que recientemente ha tomado unas decisiones equivocadas pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión

Voz 0544 06:48 se extrae walking pero la emoción que supuso trabajar con ese genio

Voz 3 06:54 hemos Wang o vino fue Wang zen Wang pues Ciutadans de paisano

Voz 18 07:00 me tienen que recordar por un solo trabajo no está nada mal que sea por dos mil uno Una odisea en el espacio