Carlos Martínez: "Si estoy bien aun puedo rendir a buen nivel, espero que lleguen ofertas"

Voz 1 00:00 hola buenas noches cómo estás bien venían ahora que que siga habiendo pasado todo lo del sábado pasado muy

Voz 1991 00:10 las temperaturas bonito como ha sido esta semana ha sido muy emotiva

Voz 1 00:14 bueno para que se consumara más emotiva pero bueno la verdad que ha sido a todo el mundo por por cómo fue el sábado no jugar también en el campo y la verdad que piensa que todo redondo

Voz 1991 00:30 eh tú imaginabas cuando empezaste que iba a tener una una carrera tan larga y tan buena

Voz 1 00:35 la verdad es que no lo tanto cuando llegué aquí tan jovencito catorce años todo se imaginaba plazo no lo pasando los años dos años ha surgido más ello siempre todos a de se categorías más altas para hacer llegar al primer equipo y bueno pues una vez que ya tuve esa esa sensación de que que bueno pues pudo llegar al primer equipo los disfruto con todos no

Voz 1991 01:07 te ha dado tiempo a sentarte hoy tranquilo en soledad en Zubieta pensando reflexionando lo que han sido todos estos años lo que al final acabó vas a echar de menos en el futuro no si eh

Voz 1 01:19 mí me dieron la noticia ya que es el momento de echar la mirada atrás ha vivido no lo que lo que ha sucedido durante durante tantos y tantos años estoy la verdad que que sí que me da pena pero bueno he aquí sabemos que esto es esto es el pub Molly puede pasar no y la verdad que sí que bueno yo era previsible porque tenía ya un poco en mente para los bueno y no me voy a no eran esas noticias igual siempre es bueno estar un poco no

Voz 1991 01:52 podríamos decir que tú quería seguir es la Real Sociedad a la que no cuenta contigo no

Voz 1 01:56 sí sí obviamente si ello finalizaba contrato de Vila real lo ha querido renovar de pero bueno esto es el fútbol no somos un equipo de te Cantero no era una opción real Hay

Voz 1991 02:16 cuánta culpa tiene todo esto la lesión de rodilla

Voz 1 02:18 no sabría decirte cuantas estoy muchas que por ser uno de los mejores momentos no ha jugado nunca pues bueno bueno pues son cosas fuimos no no nunca sabremos digo que sí como hubiera como si no hubiera seguido pero pero bueno son cosas del fútbol

Voz 1991 02:42 y ahora que no te retiras vas a seguir han llegado ofertas

Voz 1 02:46 no me lo que tengo treinta y dos años hasta quedar años detuvo al por suerte me he recuperado bien te de la última versión lo que espero seguir jugando no el él donde no se ahí bueno parar llegaran en verano pues lo conté habla que si ves no estoy un poco pensando en el fútbol es la familia

Voz 1991 03:13 un hombre se quita mejor no o te da igual o te has abierto incluso oye si me llaman desde China o EEUU esto que está muy de moda te lo plantearía

Voz 1 03:25 sí sí sí saludó ni ninguna pero no no me encantaría salir a experiencias ella bueno entonces se a lo mejor no te parece que bueno tengo unos niños jovencita todos se es estar en buena para para bueno sí me dijo sacábamos

Voz 1991 03:50 oye ya en el mercado de invierno el Depor preguntó Portillo saque interés ahí por parte de clubes eh

Voz 1 03:56 no no no porque pero que la verdad no porque llevo muchos años se este momentos de un último arreón bueno muy complicado pero pero bueno soy consciente de que si si estoy tiene pues no lo hizo nada ojalá lleguen muchas a lo mejor para todos

Voz 1991 04:19 pues sí ojalá después de tantos años en la Real Sociedad a ver qué depara el futuro que vaya todo fenomenal Carlos un abrazo