Josep María Izquierdo: "En este tipo de partidos cualquier detalle puede decidir el partido"

Voz 1 00:00 sí con el enemigo entre comillas con Josep María Izquierdo que es ni más ni menos Yago que la mano derecha de es el cobrado Vilches pues el ayudante desde hace muchos años desde que llegó seco al Fenerbahçe un hombre que ganó la Euroliga la pasada temporada también estando en Estambul y que le conoce muy muy bien de hecho se cobra siempre maravillas de Josep María Izquierdo que ya te está escuchando en El Larguero

Voz 1991 00:22 hola Josep Maria qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal está

Voz 2 00:26 todo bien bien bien da acabo de cenar con mi familia llevaban cinco días aquí por fin he podido uno minuto sí sí porque cuando juegas una competición así con partidos seguidos no tienes tiempo de descansar sólo tienes tiempo de preparar hacer que los jugadores tengan el el mensaje bien trillado bien escueto

Voz 1991 00:52 eso nos toca a los entrenadores llegan ahora los de la SER a quitarte también unos minutos no encantados no no me quita nada bueno te lo agradecemos a sesenta cuarenta dicen las apuestas están de acuerdo que sus favoritos bueno es eso que lo dice las apuestas tascas ha dicho Pacojó responsabilidades qué bonito Cáritas ahora cuando estaba escuchando a Pacojo dar ese porcentaje no no porque si ponemos porcentajes yo te hablo de nueve Euroliga contra una

Voz 4 01:18 eh bueno nueve horas ligas también tiene

Voz 1991 01:20 el propio Obradovic por nueve del Madrid haya igualdad plena eh ya lo que pasa es que un brazo de Vic ya no juega no me te cala en una plantilla sí sí sí

Voz 2 01:32 sí es verdad es verdad bueno no sé si somos favoritos no cuando llegas a este a este nivel a este partido cualquier pequeño detalle ahora les decía Pacojo ya Marta cualquier pequeño detalle despiste rebote tiro libre falla

Voz 3 01:49 dado anotado a incluso mal

Voz 2 01:53 una mala pitada ante un arbitro pues decide un partido

Voz 3 01:56 después eh sesenta cuarenta pues vale yo yo daba daba veinticinco por ciento para los cuatro clasificados para las

Voz 2 02:05 bueno aforado y cincuenta por ciento porque quedamos

Voz 1991 02:08 dos que es lo que más nos preocupa del Real Madrid bueno no hace falta

Voz 2 02:12 el entrenador para eso lo que más preocupa es la capacidad de anotación que tienen tienen muchas maneras de meter canasta sobre todo jugando en transición si ellos consiguen jugar rápido si les permitimos jugar contra ataque más que contraataque yo hablaría de si les dejamos enchufarse que que conecten sus rachas como ayer por ejemplo perdían de diez puntos al final del primer cuarto en un minuto metieron dos triples y una canasta de dos y ya cambiaron el signo del partido eso es muy importante que nuestra defensa sea cien por cien aguerrida porque sino no no tenemos opciones yo creo que tiene más talento ofensivo yo creo que como equipo pues y nosotros tenemos muchas cosas buenas pero tan talento individual yo creo que son mejores

Voz 1991 03:00 ayer le le ganasteis al Zalgiris siete seis seis siete en viendo el resultado igual parece que la victoria cómoda pero fue un partido duro duro

Voz 2 03:08 guiris no será nunca por vencido aunque pierda de catorce y queden tres minutos sabes que van a luchar llegan al final con opciones de ganar estoy de acuerdo contigo nos costó un montón ganar el partido

Voz 1991 03:23 no la verdad es que ayer una Obradovic ya lo conocemos perfectamente cómo se manejan los banquillos y que acaba color berenjena en todos los encuentros pero Jasikevicius o otro Titan en en en la banda y no paraba de un lado para otro la verdad es que otro entrenador con muchísimo carácter

Voz 2 03:37 sí sí sí y además bueno hay hay muchos entrenadores con carácter pero

Voz 3 03:42 pero Sarunas insisto da

Voz 2 03:46 da respuesta muy rápida si ha pasado esto a veces si sabes que el baloncesto a veces se decide por una décima de segundo por un segundo entonces cuando reacciona hasta tres segundos tarde a lo mejor ya has perdido el partido va a ser uno de los mejores si no lo es ya entrenadores del baloncesto europeo seguro

Voz 1991 04:06 me imagino que Obradovic en los entrenamientos en las charlas es más tranquilo que en el parqué no

Voz 2 04:10 eh esto quién te lo ha dicho no no pregunto eh

Voz 1991 04:13 he dado he dado por hecho pero me parece equivoca

Voz 2 04:16 no no no no no no sólo a unos entrenamientos Él es así en la vida

Voz 1991 04:20 la vida no es una forma de vida no

Voz 2 04:23 es sólo hay una vida sólo hay una vida ya hay que vivirla

Voz 1991 04:26 pasión si hay que vivirla

Voz 2 04:29 hasta el final haciendo lo que sea cenando con unos amigos charlando con la familia entrenando un equipo de baloncesto o leyendo un libro lo tienes que disfrutar hasta el final que tienes que sentir pasión

Voz 5 04:44 qué te gusta lo que haces vamos que en los entrenamientos es igual no sea que no nos relajan idioma

Voz 1991 04:50 yo siempre al cien por cien como tiene que ser no sé si por eso es el mejor vamos por eso por eso tiene como tropa Si sólo nueve pero pero mira

Voz 3 05:04 si jugamos a cartas hace todo lo posible e imposible por ganar eh no no te pienso

Voz 2 05:10 es que es sólo jugando a a

Voz 3 05:12 ah o entrenando al equipo de baloncesto como Le definirías y cómo definiría Is vuestra relación Nos conocemos

Voz 2 05:19 desde el noventa y tres piensa que la primera va la primera vez que el sale a entrenar fuera es en Badalona yo soy digamos la persona que que el que Elía soy yo fui un poco el Lazarillo de de Gelco cuando el sale de de de Serbia o la antigua Yugoslavia yo me lo llevaba pues a comer a cenar lo explicaba cómo eran las cosas en Badalona como eran los jugadores de la ACB como eran los jugadores de De la Peña en ese momento pues Corneille Thompson Jordi Villacampa los hermanos sitio fresa etcétera y a como lo echamos los de menos y entonces pues nació una una relación y no sólo de de una relación profesional sino una relación de amistad para mí es como un hermano mayor también te tengo que decir que que cuando que cuando estamos trabajando no hay amistad ni hay hermandad he ahí profesionalidad pero pero yo lo entiendo porque nos jugamos todos mucho aquí y es la única manera

Voz 5 06:26 si te confunde es de las cosas no van bien

Voz 2 06:30 entonces pues mi relación con él es no sólo profesional sino con pues como si fuera un hermano mayor

Voz 1991 06:36 Pacojó creo que precisamente el habéis preguntado a Abramovich sobre la figura de Jesús María Izquierdo no

Voz 0430 06:41 sí bueno sido la carrera después del entrenamiento y me acercado el hecho CCOC sólo te quiero hacer una pregunta qué significa para ti José María Izquierdo en tu vida y la respuesta ha sido igual de contundente que la que has escuchado en El Larguero

Voz 6 06:54 es un amigo gran amigo gran persona estoy muy feliz que lo tengo conmigo es mi ayudante me está ayudando mucho en todos los aspectos es como un hermano para mí

Voz 2 07:03 Josep Maria bueno lo único que se seguros que no compartimos ni padre ni madre pero pero si fuera verdad más fuera bromas es es un hermano mayor como compartimos muchas cosas no sólo baloncesto cuando fichó por Fenerbahce como decía Marta levantó el teléfono me dijo quiero que vengan a trabajar conmigo quieres venir a Estambul yo ahora no recuerdo exactamente pero le contesté algo así como si me das dos horas para hacer el equipo

Voz 1991 07:30 Hellboy nadando lo fue necesario no fuiste en avión no vale vale no mucho mejor Llull Sergio Llull te has sorprendido el estado de forma de Sergio Llull después de venir de una larguísima lesión en la que uno parece no que tienen que coger el ritmo la muñeca nunca se pierde ayer lo hemos pero que yo le he visto extraordinariamente bien bueno por un lado claro que sorprende por

Voz 2 07:54 que una lesión así es no es una tontería es una cosa muy seria pero por otro lado pues conociendo su capacidad física coge conociendo lo buen profesional que es lo metódico que es la bestia que es pues pues no te sorprende porque dices es que yo es la hostia a lo mejor dirías pues como decías tú pues le falta un poquito para llegar a suceder cenizas

Voz 3 08:22 pero ya mañana

Voz 2 08:25 mañana va a ser duro va a ser duro porque incluso no sólo está metiendo las mandarinas como dice eran ellos no se escapa

Voz 3 08:34 va en el uno contra uno el primer paso de uno contra uno es rapidísimo y bueno pues ahora que atarlo en corto

Voz 1991 08:46 ahora les dejó a Pacojó hoy Marta que haga las interesantes que son los que saben de esto pero te tengo pregunta también por otro nombre propio por Doncic ha sido designado en pide de la competición que talento tiene este chaval eh

Voz 2 08:57 sí sí yo creo que va a ser lo que él quiera ser Si quieres ser un buen jugador ya lo es si quieres ser un jugador

Voz 7 09:07 eh de muchos minutos

Voz 2 09:10 dos en la NBA lo será si quiere ser una estrella en la NBA los será dio por una parte pues estoy triste si se acaba yendo porque no gozara hemos del en la Euroliga

Voz 1991 09:23 pero por otro lado digo poco lo sufrirán las letras veinte punto triunfar NBA si además

Voz 8 09:31 habla que puede ser número uno del draft nos teníamos que echar las manos a la cabeza no

Voz 2 09:36 bueno yo no conozco a todos los jugadores de detrás yo dudo que hay alguno que tenga la capacidad que tiene a su edad Luca Fucka ahora mismo ya es un jugador jugadores pues que salen de universidad que todavía no sabe si son jugadores dices es que ha metido veinte puntos y doce rebotes de promedio en la universidad bueno vale jugando con niños jugando con hombres es muy diferente

Voz 0430 10:05 cojo a mi me gustaría que no fomentar Haití que es la vida de un segundo entrenador de la de de Obradovic aquí en una faena es decir cuanto duerme y cuánto tiempo tiene de para hacer una cosa que no sea el baloncesto lo vemos

Voz 2 10:19 sí sí bueno tienes que pensar que son dos partidos muy seguidos con mucha información que darles a los jugadores y todas e información sola tienes que dar la tienes que pasar por él

Voz 3 10:31 el cedazo la tienes que pasar por el colador a los jugadores porque no les puedes da los no los eso claro no los no les puedes dar la Biblia

Voz 2 10:40 es tienes que decir pues mira Jesucristo hizo esto hubo un milagro

Voz 3 10:45 soy tal cuidado el agua El libro más a las

Voz 2 10:49 derecha que la izquierda o a la izquierda que la derecha que a Luka Doncic le gusta esto eh cuidado que Ayón hará esto no esto lo tienes que transformara en información muy puntual para ellos para que lo entiendan Marta

Voz 1 11:01 pues mira yo tengo dos para Josep Maria la primera después de todos scouts después de todos esos vídeos decías el cobrado Beach esta mañana que no había dormido en toda la noche pensando en el Real Madrid imagino que que Josep Maria tampoco os imagináis un partido muy diferente al del año pasado

Voz 1991 11:18 yo es que no me acuerdo ya de la paz no no logra acuerdo del año pasado

Voz 2 11:24 el año pasado pues eran diferentes plantillas aunque éramos los mismos equipos diferentes plantillas diferentes momentos de la temporada nosotros veníamos de de haber sido quintos y no no es que casi ni me acuerdo del partido nosotros dábamos muy muy en forma y creo que lo lo dominamos muy bien además jugábamos en casa es es es importante perdona es que Maurizio Gherardini Jan Vesely se está riendo de mí

Voz 1991 11:58 ambas está afilando poquito no sí

Voz 2 12:01 hace un poquito entonces pues yo creo que va ser algo diferente porque poseso diferentes momentos del Real Madrid acaba de recuperar a jugadores están si sí si les dejamos que que cojan sus rachas no tenemos ninguna opción

Voz 1 12:18 en la segunda es que en los últimos días en los últimos meses cada vez que le hemos preguntado a Cell cobrado Beach por qué significaría para él ganar

Voz 2 12:25 su décima Final Four en su casa en Belgrado

Voz 1 12:29 no le gusta mucho que sólo sigamos preguntando pero yo creo que a ti Josep Maria en en petit comité como buenos amigos que sois que dirías que significaría para él

Voz 2 12:37 pues mira ni habla ni habla no es que es un tío vive mucho es muy realista mucho el momento no piensa en el futuro ni piensa en el pasado no vive del pasado podría podría porque nueve Copas de Europa que por cierto siempre se enfada conmigo cuando les digo es que tienes nueve Copas de Europa y me dice sí nunca nunca me hablas de las Saporta de las ligas no claro hay gente que saca pecho porque gana una Eurocopa ya si dices bueno sí sí pero yo yo es que está estás también las tengo porque hoy es el Real Madrid pero dentro de tres días tendremos el primer partido de el playoff contra el octavo el equipo de la liga turca es aquí ya más sacara le dará la misma importancia exactamente a la misma eh en cuanto a su ética de trabajo en evidentemente no tiene la misma importancia ganar la Euroliga que un partido de playoff de la Liga turca no pero él sí sí sin duda lo que más lo que más de lo que consigue es transmitir eso a sus ayudantes y a sus jugadores que son al final los que juegan

