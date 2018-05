El Larguero (1ª parte / 19/05/2018): Análisis del Real Madrid y charlamos con Azpilicueta, Ander Herrera y Asier Garitano

Voz 1991 00:00 las doce en punto a las once en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este diecinueve de mayo día en el que se han disputado partidos corresponden a la última jornada de Liga en Primera División ya sin nada en juego desde la pasada jornada el último ha sido el partido del Estadio de la Cerámica e donde se han enfrentado el Villarreal y el Real Madrid y que ha terminado con empate a dos Se adelantaron los blancos en dos ocasiones goles de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale que además abría el marcador el galés que lleva ya eh marcando en cuatro jornadas de forma consecutiva oye

Voz 1991 01:28 sus sus credenciales para ser titular en la final de la Liga de Campeones algo que entre tendrá que decidir e Zidane como digo Real Madrid que se ponía cero dos al final empataba dos el conjunto amarillo con gol del colombiano Martínez ID Samu Castillejo a modo de anécdota decir que la portería Real Madrid debutó Luca Zidane el el entrenador que hasta hoy no había disputado ni un solo minuto antes se han jugado cinco partidos Celta cuatro levantó es Leganés tres Betis dos en la despedida de Asier Garitano después de cinco años en el conjunto madrileño ya Adís cogió el equipo en Segunda B lo ha llevado a primera división y no sólo eso lo ha consolidado e ahora mismo el Leganés es un equipo que este año

Voz 1991 02:13 completado una grandísima temporada ya salvado con con total merecimiento por cierto en noticia que podemos adelantar ahora mismo Asier Garitano e va a dirigir la próxima tempura dada a la Real Sociedad Garitano firma por dos temporadas y tendrá como segundo a Mikel antiguo segundo de Benítez en el Newcastle la Real Sociedad lo anunciará de forma oficial la próxima semana además Las Palmas uno Girona dos Málaga uno Getafe dos desde luego no han podido despedirse en y Las Palmas en el Málaga dándole una alegría a su afición ya sabéis los dos equipos estarán el año que viene en Segunda División is Sevilla uno Alavés cero en Segunda División cuatro resultados definitivos Nàstic cinco Cultural Leonesa tres Oviedo dos Sevilla Atlético uno Granada uno cero y Lorca uno Valladolid cinco aunque eh lo más importante de este fin de semana está dividido entre el domingo y el lunes ya sabéis que el yo vallecano juega en el campo del Alcorcón sigan a será equipo de Primera División y el Huesca juega el lunes en el campo de Lugo gana su partido también será equipo de Primera División en el programa Panorama Internacional el Chelsea campeón de la FA Cup después de derrotar en la final al Manchester United uno cero con gol de pasar de penalti otra temporada de Mourinho en blanco en Alemania final de la Copa entre el Bayern de Munich y el Eintracht de Frankfurt sorpresa porque ha caído el Bayern uno tres eso sí con lío eh eh porque hay una jugada en la que hay una patada de un jugador del Eintracht a Javi Martín en en el árbitro se haberlo al bar al bar con uve e después de ver las imágenes todos hemos visto que hay contacto eh que hay penalti sobre Javi Martínez menos el árbitro del partido que ha decidido que no que no había infracción y que la jugada eh no era susceptible de ser señaló como como infracción así que va a generar polémica e viendo incluso que el árbitro va a haber las imágenes y que aún así no estamos todos de acuerdo va a haber polémica el año que viene con el barquero establecemos en España veo que los partido van a durar dos horas y media en Italia último partido de Jean Marie Jean Louis lo diré Gianluigi Buffon con la Juventus de Turín y ha sido brutal ver las imágenes de Buffon eh jugar su último partido lograr una vuelta olímpica eh saludando pagándose con la gente dándole la mano dando abrazos a aficionados de de la Juve es que evidentemente se va un mito Se va a Buffon eh que ha estado diecisiete temporadas en la Juve seiscientos cincuenta y seis partidos diecinueve títulos en reconocimiento sin lugar a dudas a un jugador importantísimo en Italia en Europa y a nivel mundial en tenis Rafa Nadal se ha metido en la final del Master mil de Roma después de derrotar en semifinales a Novak Djokovic en dos sets iba muy bien eh Rafa Nadal que está en un gran estado de de forma veremos a ver si consigue otro título en Italia después de ya sabéis de quedarse con la espinita clavada en Madrid de no poder llegar a la a la final en motociclismo se han disputado los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans en Moto GP pole para Zarco por delante de Marc Márquez que ha sido segundo en moto dos el más rápido ha sido el italiano vaya y el segundo el español Xavier Berger en Moto3 primero va a salir otro español Jorge Martín en baloncesto mañana a las ocho de la tarde se disputa la final de la Euroliga entre Real Madrid y el Fenerbahce el actual campeón de la competición ya en ciclismo en el Giro de Italia se ha disputado la décimo cuarta etapa con llegada al alto de Zoncolan así una etapa preciosa en el que ha atacado Froome el que se ha defendido Jake el actual maglia rosa ha ganado Froome tan solo seis segundos de distancia sobre Llach que evidentemente sigue siendo el líder de la prueba las doce y seis contado todo empezamos

Voz 1991 06:32 la primera parada la hacemos en el Madrid en el Estadio de la Cerámica todavía no me voy a acostumbrar a decirlo pero algún día algún día lo diré sin eh Carmen Estadio de la Cerámica donde han empatado a dos el Villarreal y el Real Madrid en lo que ha sido el último partido el conjunto blanco antes de disputar el partido más importante de la temporada la final de la Champions en Kiev frente al Liverpool Javier Herráez

Voz 1991 06:53 hola qué tal muy buenas salvo la portería donde ha debutado Luca Zidane del que hablaremos los ahora el resto del equipo podría ser perfectamente titular en Kiev

Voz 7 07:02 sí señor podría ser perfectamente ha dicho Casemiro a Mista que está

Voz 8 07:07 muy bien que el equipo esté ahora mismo como está

Voz 7 07:09 de repente a tope con muchos jugadores que podrían jugar de inicio en Kiev que tiene una duda Zidane yo mantengo lo que dije hace una semana lo que he dicho antes el carrusel después de este partido en la cabeza decidan está repetir el mismo equipo que ganar la décima en Carles puede cambiar pues yo pido nada hecho cambios cuando lo ha estimado oportuno pero ahora mismo Benzema en la cabeza decidan insisto es favorito a mí me me encanta Lucas Vázquez por ejemplo Pau tendrá el suyo en la cabeza de Zidane Benzema está por delante del galés Gareth Bale

Voz 1991 07:41 la habéis preguntado no precisamente a Zidane sobre eh el once de de Champions siglos ha dicho

Voz 7 07:46 hemos preguntado a todos a todo futbolista evidentemente no al hasta qué confesión y diga públicamente el once ya allí ha dicho esto en la Roda

Voz 1994 07:58 mira te voy a decir el dibujo ni los jugadores nosotros lo que te puedo decir es que estamos listos además no hemos tenido lesiones hoy que lo más importante para para mí para los jugadores y ya está yo creo que estamos preparado ahora para jugarnos todo a nosotros tuvimos partidos nuestra final que que es bueno lo más lo más bonito de la temporada hay ya está

Voz 1991 08:22 hoy ha destacado nuevo Gareth Bale ha hecho un golazo ha dejado la pasar la bola entre las piernas una bola que le venía de cara a la abre hecho un caño al contrario dándose la vuelta a un autopase ya definido con la derecha algo que no es habitual en el galés lleva cuatro jornadas marcando de forma consecutiva el otro día hablando de de esto ahora hablaremos también con el con Antonio Romero me decía que sí que Zidane está que Bale mejor dicho está muy bien pero que son partir los con el toro afeitado es decir que no son partidos contención de competición son partidos en los que ya está todo decidido Ike estaba destacando el galés en en en un momento de competición en el que la exigencia no era la misma que la final de la Champions estamos completamente de acuerdo pero yo creo que el estado de forma de los últimos partidos de Bale generar dudas o le va a generar dudas a a Zidane Él sabrá lo que decide o no pero lo que está claro es que por lo menos en actitud Bale está enchufado Herráez

Voz 7 09:17 hemos eje no hay duda alguna que estaré Bale es el ves que todo el mundo quiere quería cuando fichó hace cinco años pues el Real Madrid que debutar aquí precisamente en esa desde el Madrigal haciendo un buen gol CBI lo sé que todo el mundo quiere olla a Zidane me dado bola hasta el partido frente al París Saint Germain era indiscutible dijo en su primera rueda de prensa cuando estoy bien la BBC jugará puro eso cambió cambio de último año lo dejó en el banquillo Si metió a Isco hizo el rumbo de cardio porque he pasado año es verdad que venía de lesiones no podía jugar la final en Cádiz pero este año se lo culminó frente al que y metió a Isco porque entendía que estaba mejor el el malagueño Si Gareth Bale luego no ha entrado en el partido frente al Bayern de Munich en la ira metido a Lucas Vázquez que supuesta que le encanta que lo da todo lo ha hecho hoy voy a ser un partido como diría Romero afeitado

Voz 1991 10:09 muy jugó veinte minutos de esa teoría

Voz 7 10:11 es un jugador al lado me gusta uno pero en la cabeza de Zidane pues ahí hemos Benzema esta podrán Tele es verdad que Bale está muy bien haciendo goles y que es un futbolista que ahora pues se merece tener minutos

Voz 1991 10:24 la otra gran novedad ha sido Luca Zidane en la portería no había jugado hasta la fecha ni un solo minuto con el Real Madrid hoy desde luego sorpresa Herráez titular

Voz 7 10:34 para mí también sorpresa yo estará más que jugar la segunda parte es que a lo mejor abarcante meter en el minuto setenta no porque es un partido a final de competición aunque Jean Marie Le se jugara el segundo puesto y es bueno que haya dar minutos a Luka ciudad en ya os ha ido oficial y bueno pues me consta que que bueno me gusta hizo Ricardo cierra el propio onza Zidane cuando juego me llamo Luca no ciudad el el el apellido pesa es evidente

Voz 1991 10:59 sí señora

Voz 7 11:01 claro claro oye está la plantilla pues esta ciudad llamar a Yáñez hubo en la Copa el pasado año y luego jugó en Liga imagino porque el Madrid se jugaba al campeonato y entendía que de jugar o bien casilla o bien Keylor Navas de Zidane pues chico imagino que es padre pero es el entrenador he reposado

Voz 1991 11:19 algo más Herráez

Voz 7 11:21 fuera la que Madrid tiene bien eso que sale ahora mismo el muro desde Castellón hasta la capital de España el lunes el equipo interna yo el martes el Open medios para excusar el jueves viaje aquí es viernes previa yo el sábado el Madrid buscará su décimo tercera Copa de Europa

Voz 1991 11:37 semana clave para el Real Madrid con esa final de la Champions gracias Herráez un abrazo

Voz 6 11:40 no Xavi Isidro qué tal muy buenas olas llegó muy buena en el Villarreal

Voz 1991 11:46 las noticias han llegado al final del partido para empezar lo primero escuchando a Rodri que sea despedido el conjunto amarillo probablemente para hacer oficial su fichaje por la por la Atlético de Madrid

Voz 0034 11:55 sí algo de eso sabía ya desde hace algunos meses pero que hasta bueno hoy mismo Rodrigo hablo de ello al menos fan claramente hoy directamente ha dicho que sí que se va que se va a marchar llamando hacía feliz contento satisfecho del trabajo que ha hecho una grandísima temporada en el Villarreal y además ha agradecido a la oportunidad que le ha dado el submarino amarillo lo escuchamos

Voz 9 12:13 te una tapa aquí no una etapa maravillosa de mi vida he jugado la oportunidad de dejó de crecer como jugador estoy eternamente agradecido al Villarreal es un club especial es siempre que ahora para mí grabado en el corazón y bueno lo de ser lo mejor ese equipo porque porque es un es un grande

Voz 1991 12:29 despedida de Rodri probablemente los próximos días haga oficial su marcha al Atlético de Madrid y la otra noticia lo contaba Xavi en Carrusel Deportivo en la de Cazorla que va a hacer la pretemporada con el conjunto amarillo

Voz 0034 12:40 si no está confirmado cien por cien pero fuentes muy cercanas al club unos decían que que se está estudiando seriamente es verdad que falta ver por un lado como está Cazorla porque

Voz 7 12:48 a que que sale de una lesión gravísima

Voz 0034 12:51 más lleva bueno un sin fin de operaciones pero bueno está volviendo a entrenar y por tanto existe esa esperanza no de que Santi Cazorla pueda llegar a hacer algo parecido a lo que ha sido un grandísimo jugador a nivel mundial y luego hay que ver la postura de del técnico pero ya hemos escuchado en anteriormente en Carrusel a Javi Calleja ha dicho que si está para jugar por él desde luego encantado de la vida esta noticia no yo por lo que manejo por lo que se la intención es que si está bien para poder jugar a un nivel otra vez de fútbol profesional del Villarreal de Europa Santi Cazorla tiene las puertas abiertas y no descartó que pueda jugar esta al menos esta pretemporada con el Villarreal otra cosa es que el propio futbolista se pruebe Irigoyen a lo mejor no estoy para volver a jugar al fútbol pero eso ya queda en manos del del jugador porque el tú desde ese como leer en las puertas la posibilidad

Voz 1991 13:35 pues ojalá ojalá pueda volver Santi Cazorla a ponerse las botas y a disfrutar del fútbol porque se lo merece sobre todo la gente buena como Santi Cazorla el el que tenga la oportunidad de volver a jugar después de haberlo pasado tan mal gracias un abrazo

Voz 6 13:49 abrimos tiempo de análisis Antonio Romero qué tal muy buenas o muy buenas todo Santi Cañizares buenas noches

Voz 7 13:56 noches Romero qué te ha parecido el Madrid hoy

Voz 8 13:59 si vamos a la primera parte no está mal la ambición por golear de Cristiano Ronaldo en las ganas de Bale de la calidad de Isco y también de la de Luka Modric bajo una premisa que ha dejado la la rueda de prensa en este porte escuchar era la de no lesionarse nadie yo creo que durante esa primera parte mientras que el Villarreal no apretado pues o la calidad le ha bastado en la segunda con los cambios que ha metido Calleja y un poquito indeseado mucho pero un poquito intensidad que ha metido el Villarreal le ha bastado para empatar porque el Real Madrid en las practicamente no ha comparecido no yo creo que no se podía no se podía pedir más el Real Madrid quizá si hubiera ganado con la ley del mínimo esfuerzo evidentemente hubiera forzar Atlético de Madrid a ganar mañana en el último partido el Metropolitano pero repito teniéndolo que o viniendo no sé lo que que la próxima semana me parece que ha sido absolutamente normal el partido del Real Madrid claramente de más a menos

Voz 1991 14:50 Cañete

Voz 7 14:52 sí yo creo que se ha cumplido el objetivo no yo creo que bueno en superar al Atlético de Madrid porque sino no hubiera sacado al equipo Kerzhakov Sevilla yo creo que claramente el objetivo llegar a la final en las mejores posiciones y la manera de llegar en las mejores condiciones de trilero no que quedaban de competición no no acumulara ninguna baja el como así ha sido el objetivo resuelto ese mundo ofrecer minutos a los jugadores más importantes de forma que no pierdan el espíritu competitivo ni el ritmo de competición siempre con no puedes olvidar me tienes una final pendiente y a lo mejor es lo tiene desde el punto de la lesividad que tiene sino de otros partidos porque obviamente estás pensando en que el partido más importante está por jugar no es el que estás jugando pero teniendo en cuenta estas circunstancias que lo que ha cumplido los objetivos seguir el partido y el resultado para mí es lo que

Voz 1991 15:41 y de cara a la final en yo Romero lo hablábamos hace un par de semanas lo venimos hablando yo creo que Bale está dando pasitos para postularse como titular en esa final de la Liga de Campeones no sé si se lo ha merecido no sé si los partidos que ha tenido donde ha jugado un gran nivel en las últimas semanas merecen el reconocimiento para plantearse eso pero yo creo que ECI Zidane tiene sus dudas Romero

Voz 8 16:09 no tiene ninguna duda y nosotros lo tenemos claro nombres yo creo que no tiene ninguna duda del equipo que va a poner el sábado en Kiev ya lo sabe salvo que salgo algo anómalo en los entrenamientos de esta semana repito lo tiene ya en la cabeza dos que para mí es absolutamente normal faltaría más que Bale no se postulará como titulares un paso futbolistas faltaría más también que no hubiera acabado la temporada en perfecto estado de revista de seis siete meses

Voz 1991 16:36 sin jugar con diferentes lesiones

Voz 8 16:38 ahora es normal que tenga hambre y que tenga capacidad competitiva obra suficiente como para estar el daño a lo mejor por encima del resto de los compañeros dicho esto lo del merecimiento es opinable a mi me parece que en los últimos partidos de Bale han sido buenos pero como tú decías recordaba que hablamos la semana pasada eran partidos contra rivales que no se juegan prácticamente nada ir quitando el Sevilla que no estuvo o El porque estaba sancionado y me parece que no son suficientes elementos de juicio como para dedicarle el cartel de favorito para ser titular repito por esos partidos otra cosa es lo que tengo en mente evidencia que Bale ha acabado físicamente bien la temporada inmoral hambriento porque no ha jugado prácticamente durante todo el año

Voz 1991 17:22 la es

Voz 7 17:24 yo no tengo dudas de que lo primero cuando hay una vuelta de la esquina lo decía el doctor amigo mío es la mejor medicina para chatarra jugadores de las camillas resulta que desaparecen de todo el mundo tiene la mejor disposición para entrenar todo el mundo tiene la mejor voluntad porque todo el mundo quiere estar al final ya ven más el paso también una la vuelta de la esquina pues también es un buen y es un aliciente para acabar con la pereza todo el mundo corre más de lo que yo he visto he visto en Bale que obviamente ha corrido hacia arriba también del que corren muchas que es lo que necesitaba ese futuro están para sentirse o para ser útil en el Real Madrid y sobre todo que sorprendió en el partido en el Camp Nou como trabajo en defensa con con Jordi Alba en esa banda derecha lo cual quiere decir que efectivamente puede hacer ese trabajo sin ningún problema lo primero es que quiera lo han querido hacer porque quiere jugar la final y lo segundo es que pueda y que pueda también se ha demostrado porque el ahora mismo ha llegado en un gran momento de forma sí creo que cuando los jugadores llegan en Bonn buenos momentos de forma hay que aprovecharlos importa tanto para mí no está ni muchísimo menos descartado porque considero que un entrenador listo aprovecha los mejores momentos de forma de los jugadores email aunque nos parezca algo es doloroso porque no otro momento de la temporada no lo hemos visto tan generoso en el esfuerzo ahora mismo es un futbolista fantástico

Voz 1991 18:50 se lo pregunto directamente Romero con que va a salir decidan en Kiev

Voz 8 18:55 me a abierto la primicia porque me contaba

Voz 1991 18:58 con qué crees que vas al hace siete tuviese que jugar una café porque once apostaría

Voz 8 19:03 yo no va a salir con lo de hoy más oyendo por Luca Event tema Poor hogares

Voz 10 19:08 a ver si tú Cañete

Voz 7 19:12 yo creo que no porque necesita un equipo que trabaje más el descenso en tan buen tienes mucho vértigo en Liverpool el IBEX reúna pelota ocupando el Liverpool está en posición de ataque en las transiciones rápidas defensa ataque y su partido para ponerlo en muchas piernas y con Benzema sabe que tiene uno menos comprometido en esa función es verdad que Benzema te da unas cosas fantásticas un buen día pero yo creo que les correr muchísimo campo yo no descartaría que jugará Lucas en principio porque tiene esa voluntad de trabajo pero vientos el Abbey me parece que voy ir ahora mismo también está por delante Basic para mí apuntar titular

Voz 1991 19:52 yo acabo uno de los nombres propios del día ha sido el Luca Zidane el hijo del entrenador que hoy ha debutado eh ha jugado los primeros minutos con el primer equipo y a Romero aquí ya sabemos cómo funciona esto hay juega porque es el hijo del entrenador juega porque es el tercer portero de del Real Madrid por qué no entra dentro de las posibilidades de que juegue pero lo que está claro es que está ahí ha debutado hoy el Luca Zidane

Voz 8 20:19 bueno yo creo que lo mejor sólo uno gol del Villarreal podía yo creo que podía haber hecho un poco más pero me parece fuera de lugar para un futbolista a un chaval como lugar Zidane en un partido como el de oí que ninguna de las maneras yo creo que bueno os ha jugado cumplió hoy me parece futbolísticamente su juicio suficientes y luego lo otro pues así un poco a lo mejor el Bogotá es la de todo no sé si tienes un poco de mala yo soy el que ella niega hace unos años el portero y Zidane no tuvo el mínimo detalle que ha tenido con con Luca que además a su hijo que tuvo con Yáñez no pero yo yo creo que ganar el beneficio de la duda que me parece que estoy respaldado por algo es en el manejo del vestuario no tengo ninguna duda de que ha hablado con Kiko Casilla para tomar esa decisión y que me parece justo que tal y como está la competición porque en todos los de la plantilla llegará faltaba por jugar no yo no creo que tenga que armar un escándalo ni una bola gigante

Voz 1991 21:16 tú cómo lo ves

Voz 7 21:18 bueno como lo de Romero realmente el hecho de que fue un partido el tercer portero el último partido de Liga lo hemos visto que la Choi leones antes creo que creo que es lógico y normal que después de un año de trabajo pues en todo el mundo tenga un pequeño regalo y la única manera que tenía era es jugar ese partido algún debate sobre si es el hijo de Zidane hijo de Zidane en el aspecto deportivo sea si tiene alguna influencia decían no es que tenía que jugador yo no yo me parece lo lógico cuyo empleo y le en tercer portero de la plantilla esa forma todos hayan podido jugar y si hay algún debate sobre si tiene algún tipo de Chu Fenosa tiene alguna forma pues si debería ser no el tercer portero de la plantilla eso es el único debate

Voz 8 22:01 que yo creo que preocupe biológico

Voz 7 22:04 en cualquier caso te diría que para ejercer por tener una plantilla yo creo que vale casi cualquiera casi cualquiera porque no tienen que participar nunca en condiciones normales Ikea este chico yo creo que lo podemos empezar a juzgar a partir de que se marche un equipo a jugar partidos si algún día quiere ser portero del Real Madrid acoger avales fuera del Real Madrid porque evidentemente ahora mismo el absolutamente la puerta cerrada teniendo en cuenta pues pues en plantilla más dos futuribles del Real Madrid yo creo además que en el proceso es un portero joven es fundamental no estar en el banquillo una temporada vale de acuerdo a porteros ha aprendido muchas cosas al visto lo que es un equipo de fútbol profesional ya empiezas a ver cómo se trabaja de otra forma no cuando ya empiecen a competir de verdad con con gente mayor y con gente de gran experiencia hasta aquí a partir de ahora hay que buscar un equipo que te garanticen a poder jugar treinta treinta y cinco partidos al año para poder seguir creciendo para que algún día puedes decir mira yo soy estoy y lo ha demostrado y entonces ya tengo con un aval como para competir con cualquiera y eso obviamente se lo tiene que ganar que he visto por ejemplo hay ejemplos muy claros en los últimos años que ha sido Pacheco un chico que salió del que no se le cayeron los Ellos por jugar en Segunda división que hay muchos chicos del Castilla que sino jugar en Primera la situación de que no les motiva la la situación se fue al Alavés tuvo fortuna subir es la la vez hoy después de dos temporadas en Primera División estamos hablando ya de portero cotizado de un portero empiezan a hablar equipos como el Sevilla las después de contratarle un portero que puede empezar a mandar si sigue creyendo dentro del fútbol español pero todo eso lo ha hecho a partir de jugar tres temporadas seguidas ir teniendo los errores de la juventud como son lógicos ir puliendo los ir aprendiendo por la lidia creciendo y sin que se te caiga ningún tipo de anillos jugando partidos que se hacen los porteros

Voz 1991 23:57 pues eso le le toca ahora a Luca Zidane aprender hay si lo gana en el futuro tendrá la opción de volver al al Real Madrid o no que hay muchos equipos que se pueda hacer carrera lejos de de Real Madrid y no pasa nada tiempo tenemos toda esta semana para hablar de el final de la temporada con esa final de la Champions entre Real Madrid y el Liverpool gracias Romero Cañete un abrazo dos

Voz 6 24:19 porque a las doce y veinticuatro minutos seguimos

Voz 1991 28:41 antes de seguir analizando los partidos de la jornada como por ejemplo la victoria de Leganés avión de en el adiós de Asier Garitano con lo que vamos a hablar dentro de unos minutos nos vamos a Inglaterra porque ha disputado la final de la FA Cup entre dos equipos muy potentes como son el Chelsea el Manchester United dos equipos que buscaban salvar la temporada porque en el Chelsea se ha quedado ya sabéis de lo de fuera de los puestos de Liga de Campeones de cara la próxima temporada es decir que va a jugar la Europa League y el United venían una temporada sin ningún título al final ha maquillado un poco el Chelsea eh porque ha ganado uno cero ha llevado esta competición así que nos vamos directamente a Inglaterra porque está en nuestro compañero Álvaro Álvaro de Grado con protagonistas hola Álvaro qué tal

Voz 28 29:23 noches Olalla o buenas noches pues efectivamente ha ganado el Chelsea uno cero gol de Eden Hazard de penalti al Manchester United se ha llevado el último título que quedaba en liza en Inglaterra el segundo título de Conthe con el Chelsea el año pasado gana ganaron la Premier estaño en ganado la ahora mismo escucha en El Larguero César Azpilicueta defensa español César Azpilicueta

Voz 1991 29:42 tal buenas noches hola buenas muchísimas felicidades acabar la temporada ganando un título

Voz 29 29:48 muy buenas e estás hasta llegar a la final está claro que es horas acuerdan de los ganadores

Voz 1991 29:55 año pasado pues tenemos muchas ganas de levantar esta copa casi una temporada dura para el Chelsea al final fuera de la Liga de Campeones que maquilla un poco una temporada podríamos decir gris para vosotros en la que se aspiraba bastante más

Voz 29 30:09 bueno se maquillan aspecto de que en esta competición hemos salido los campeones pero está claro que la Premier League uno hemos con lo hemos conseguido acabar en puesto de Champions que era importante para para el club y ahora nos toca trabajar duro para volver la próxima temporada

Voz 1991 30:24 es que les que puede condicionar de cara a la temporada que viene la confección de la plantilla el hecho de no estar en Liga de Campeones porque hay muchos jugadores hay que me cuesta creer que el año que viene no pueden estar en la máxima competición europea

Voz 29 30:35 bueno nos paso hace dos años y el club guardó la ambición está claro que que tenemos el poder de de de retener a jugadores de traer jugadores si es necesario y ojalá que tengamos una plantilla preparada para el reto

Voz 1991 30:52 a nivel personal lo imagino que contento con con la temporada que has hecho treinta y siete partidos de XXXVIII es decir practicante lo has jugado todo un fijo sintiéndote un tío importante séptima temporada ya eh no sé si te imaginabas el de Gary establecer te de de forma tan sólida en un club como el Chelsea

Voz 29 31:09 bueno siempre la el ambiciones grande no siempre esperas de llegar y jugada destacada de los primeros meses fueron durillos pero bueno el trabajo la confianza por parte del club de los entrenadores que han tenido una ayuda muchísimo y ahora pues eh eh contento no de seguir ayudando

Voz 1991 31:28 el equipo ha conseguido títulos y ojalá que sea mucho más a que no nos escucha nadie como está Morata lo digo porque tenía una carita cuando sacaban el ochenta y ocho véase todo pregunte lo vimos que poco original eso pues ya lo sé

Voz 29 31:41 el crítico tu compañía tengo Pallero le tiene que preguntar a él yo si se deja le preguntaremos tú que que convives con diga diga como delgaducha echarle con ganas de ayudar al equipo a está creo que que todo el mundo siempre queremos más Si bueno Álvaro hará que que ha trabajado durante la temporada para ayudar al equipo y que hoy contento por supuesto de de ganar el título el lunes

Voz 1991 32:06 Vista de Lopetegui me imagino con la ilusión y la esperanza de estar en esa lista definitiva para Rusia

Voz 29 32:11 ojalá ojalá que tengo muchísima ilusión sería mi segundo Mundial el tipo de poder estar ahí pues todo el trabajo del año es es para ello y ojalá que que que tenga

Voz 1991 32:24 esa recompensa un va a ser muy larga anoche en Londres bueno un poco con fuego hace ya pronto pasarlos por la fiesta de Harry hay un ambientazo sepas hablar extra drástica hasta que también ahí a la cesta de Fukushima hablar mucho César Azpilicueta enhorabuena por este título este el brazo para hacia es un abrazo pues dejamos a César Azpilicueta ha ganado hoy la ESA con el Chelsea de esta el lunes en la lista con Julen Lopetegui siguen saliendo protagonistas Álvaro

Voz 0107 33:02 sí espérate damos segundo porque viene ahora mismo Ander Herrera ha sido titular con el Manchester United en el centro del campo junto a va a Matic y ahora mismo también Ander Herrera en la sintonía El Larguero

Voz 1991 33:12 hola qué tal buenas noches buenas noches cómo estás fastidiado

Voz 30 33:17 porque creo que hemos sido muy superiores al rival creo que hemos merecido ganar este título pero no ha sido así a veces en fútbol no siempre es mejor gana aunque yo creo que para ganar la luego a la larga es mejor ser

Voz 1991 33:32 pues como hemos sido superiores al rival parece mentira pero estará en una final hoy en la que dos equipos como el Chelsea como el United jugaban por salvar la temporada el Chelsea se ha quedado fuera la Liga de Campeones vosotros Steer Davies terminado segundos con una puntuación fantástica pero también sin ningún título lo debiera salvar el año

Voz 30 33:51 sí es cierto que el año pasado veníamos de hacer tres títulos que es muy bueno y este año nos habíamos propuesto en Premier ser un equipo fuerte lo hemos conseguido pero lo que ha hecho el Manchester City ha estado fuera de lo de lo común han hecho cien puntos si no me equivoco han hecho record de puntos histórico de la Premier League onces nosotros eh en una Premier League normal hubiéramos estado peleando por el título entonces por ahí también tenemos que estar tranquilos con lo que hemos hecho y yo creo que si seguimos por este camino el año que viene hacemos algo parecido pelearemos por el título seguir viniendo a Wembley de cara también lo la a la próxima temporada porque llevo aquí cuatro años he venido muchas veces y eso es buena señal

Voz 1991 34:31 el eso está claro si uno no va a Wembley es que no tiene opción de ganar un título eso es así e innegable

Voz 30 34:36 eso es ya a mí me ha tocado varias veces así que ven

Voz 1991 34:39 qué os ha dicho Mourinho porque siempre una temporada en blanco en un club como el United es duro eh

Voz 30 34:43 sí hombre en también hay que ser conscientes y realistas y en la Premier eh no son dos los aspirantes al título sino cinco seis entonces eso también hay que tenerlo en cuenta pero por supuesto es un esto es un club que sea basado siempre en títulos en un en ganar trofeos y este año no lo hemos hecho pero bueno también hay que hay que sacar las cosas positivas hemos sido segundos en Liga con un asunto acción fantástica hemos sido subcampeones de la FA Cup y hemos perdió la final contra un top con un equipo top del del top cinco seis hay email sí que es verdad que lo que personalmente no sacamos es la Champions eh con todos los respetos para el Sevilla que dice una eliminatoria fantástica

Voz 31 35:29 eh yo creo que

Voz 30 35:31 lo que deberíamos haber pasado esa eliminatoria pero como te digo sin quitar ningún mérito el Sevilla porque fue mejor que los otros en los dos partidos

Voz 1991 35:38 me quedan dos muy breves para terminar una tienen que ver con el futuro más inmediato que es la celebración del Mundial de Rusia me imagino que eres consciente de que las opciones que tienes son muy pocas teniendo en cuenta las últimas convocatorias en esa lista definitiva del lunes pero la ilusión nunca

Voz 30 35:53 verde no hombre no hay otra cosa que me hiciera ilusión entre el mundo que que representar a mi país en un Mundial pero como dices como has dicho ahora pues también soy realista no el año pasado estuve yendo prácticamente a todas las convocatorias sino a todas ahí esta temporada no ha sido así porque a pesar de que he jugado muchos partidos no he jugado todos los partidos para estar en la mejor selección del mundo eh regularmente tienes que jugar todos los partidos en tu equipo hay bueno como dices soy consciente de que está difícil pero bueno como te digo soñar es eh es gratis y ojalá ojalá llegara pero bueno tampoco tampoco me auto presionó porque sé que

Voz 1991 36:35 sé que es difícil y acabo tengo preguntarte por tu futuro te queda un año de contrato con el United por Bilbao te echamos mucho de menos

Voz 29 36:42 eh Le Bron me queda un año y lo voy a cumplir

Voz 30 36:45 vale que en mi cabeza sólo está cumplir el año oí a partir de ahí pues escuchar tanto a mi club como lo que pueda venir pero lógicamente en primer lugar a mi club que es al que me debo y por el que tengo más respeto

Voz 1991 36:59 Ander Herrera mucho ánimo un abrazo muy fuerte muchas gracias un abrazo Ander Herrera también en el larguero

Voz 29 37:04 varios protagonistas estaban españoles en ese

Voz 1991 37:07 partido han estado también Marcos Alonso yo Courtois lo consideramos también medio Espanyol gastado estos años en nuestro país Cesc Fábregas por supuesto Morata humorada Álvaro que no sé qué cara tenía salía en el ochenta y ocho con carita de pocos amigos y no sé si tiene mucha esperanza de al Mundial si fue contestó

Voz 0107 37:24 sí sí fue eso sí ha pasado y Morata por zona mixta sin querer hablar con nadie un poco negando todas las proposiciones que ha tenido en estos veinte metros de pasillo de zona mixta pero contención Amics eh perdón en rueda de prensa ha dicho que si él fuera el seleccionador de España que lo llevaría porque lo ha visto cada día entrenando con el equipo con el Chelsea lo ha visto cada día mejoran en este primer año en Inglaterra y que si fuera por él lo llevaría la selección lo que pasa es que eh bueno pues ahora mismo la situación de Morata es la que es ha sido suplente de Giroud Si bueno también por otro lado el futuro de Conthe a pesar de haber ganado el título esta F y Capi haber ganado la Premier del año pasado pues está puesto en duda el ha dicho que quiere seguir en el Chelsea o que va a respetar su contrato pero que luego el club puede decidir lo contrario

Voz 1991 38:06 es un cachondo Antonio Conde le dice a Julen Lopetegui para el Mundial pero no lo utiliza practicamente nada en el Chelsea en fin cosas detenerles gracias un abrazo

Voz 33 39:29 ya son ya de emoción de alegría sino porque la quema

Voz 0715 39:35 la marcha Juani información Garicano pero también alegría porque pedía el portero lleva quinientos treinta y lo debía sigue apostando por su decisión desde que el veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis seleccionada en el partido ante el Espanyol en Cornellà dice rompiera prácticamente en la media o partido pues bueno tras pedir a Toni ha sido muy del estilo compartido y muy muy de la estela de Mantovani quien nació perfecto planea English escribía antes no sé qué partido porque hacen un encuentro ha competido ha empezado perdiendo cero uno o ricos ha quedado con diez dato la vuelta al partido de alguno iba empatado a dos acelera Rabat que ha marcado el tercero que apostó por lo una tarde que ha sido yo diría que perder

Voz 1991 40:25 Asier Garitano qué tal buenas noches con las buenas noches con la épica hasta el último minuto no

Voz 34 40:31 bueno pues sí la verdad es que con ocasión es un foco estos guisado en todo lo que ha representado lo que hemos representado los últimos cinco años en el mismo partido no la verdad es que bueno si hubiésemos hecho un cruce eso no ha salido perfecto y la verdad es que estamos muy contentos

Voz 1991 40:53 ya o está siendo un día muy largo

Voz 34 40:57 bueno un día diferente no ella partidos después de cinco años con un con todo lo que es la familia de Leganés El el gran año y bueno él dicen que es como digo yo

Voz 1991 41:14 no yo creo que lo más bonito que se puede llevar uno cuando está tantos años trabajando en un sitios el reconocimiento de la gente si es por eso tienes que es el tío más feliz del mundo no

Voz 34 41:24 sí así me siento lo se ha sido difícil no para tomar la decisión de El Tiemblo seguir arnés de rigor que perdió muchas cosas no para poder seguir aquí ay el bueno pero que yo no sabe decisión conmigo mismo después de ver cómo acababa además todo estaba vez estoy contento de cómo ha vivido estos momentos

Voz 1991 41:57 a Gómez me imagino que cuando uno toma una decisión de este tipo es porque sabe que es lo mejor para los dos tanto para el Leganés como a nivel personal no no por eso deja de ser duro pero yo creo que cuando uno se va de un sitio con el trabajo bien hecho dejándolo en todo lo alto es la mejor manera de hacerlo dejar el buen recuerdo el porqué no nos veremos en el futuro

Voz 34 42:19 entonces bueno seguro yo no soy la persona más de yo soy porque ellos no de Leganés me hago al padre con mi hijo ir y ahí voy a estar ahí sí lo más complicado es el decir que cuando no yo sentía que espera el momento y es lejos de jarro de decir no a una gran oferta que hacéis para para seguir así lo sentía así lo hecho y por eso estoy contento y tranquilo conmigo

Voz 1991 42:50 y ha dado tiempo a pensar cómo es el día de mañana ya sin trabajar en Butarque

Voz 34 42:57 bueno diferentes pero eso no lo más cómodo hubiese sido de renovar estar aquí volver a estar un año más pero he visto a mejor ni peor algo diferente

Voz 7 43:13 ha elegido dos entrenadores para nosotras

Voz 34 43:15 tenemos la la posibilidad espero espero no estoy convencido de que de que me va a servir para seguir creciendo el que es lo que yo quiero

Voz 1991 43:25 en la presentación de este programa dado una información ya he dicho Asier Garitano va a dirigir la próxima temporada a la Real Sociedad un acuerdo por dos temporadas en su equipo va a estar como segundo Miquel antigua segundo de Benítez en el Newcastle y que la Real Sociedad lo va a hacer oficial la próxima temporada me equivocado mucho

Voz 34 43:44 se lo he dicho lo he dicho no había habido hoy no no hay nada no he veremos porque el que lo entrenador en euskera que Popo no acaba de acabar la Liga una semana Diez días más veremos si tenemos opciones de poder trabajar en esos tres cuatro equipos que parece que que el poder y que son grandes club yo quiero trabajar quiero trabajar aquí en la Liga española y bueno en este caso el equipo KAS

Voz 7 44:15 el ojo y la verdad es que

Voz 34 44:18 para mí sería bueno veremos a ver qué pasa

Voz 1991 44:21 bueno veremos a ver si la información que no sólo nuestro compañero Roberto Ramajo es bueno o no pero vamos yo lo que dicen mis compañeros lo llevó a a pies juntillas en qué momento te quedas del día de hoy Asier de todo lo que se ha vivido de todo lo que después de estar con la gente del mantengo con con tus jugadores con qué momento te queda si te puedes quedar con sólo uno

Voz 34 44:42 no me quedo con las pueblos que fue voy con los ojos de la gente de ver esa ilusión ese esa pasión ese cariño esa alegría esa tristeza de de de mucha gente lo lo mejor que me ocurre a diario y por eso

Voz 0715 45:03 para siempre

Voz 7 45:06 no estoy contento lo al raso que estoy contento de estar en este momento

Voz 1991 45:12 Óscar Paulette el punto y final a a la trayectoria de de Garitano con el Leganés

Voz 0715 45:19 pues yo creo que pero tiene que ser la misma ultima pregunta que el Jaén más Garitano no me imagino un Leganés impíos

Voz 34 45:29 lo de mañana el ciento

Voz 0715 45:33 será diferente pero no volver a Leganés que hasta ahora así me preguntarán en la Cachemira es decir fondos a volver

Voz 35 45:38 uno es cuando tu hija me lo digas apoyando está T

Voz 34 45:45 no no la vi yo no lo he dicho porque ella es una persona inteligente sabía que eso no no me lo tenía que decir estoy contento del todo el sabéis que teléfono son es hoy parte de todos los otros voy a estar ahí siempre bueno ya veremos qué pasa en el futuro pero yo creo que era lo mejor para el

Voz 1991 46:05 bueno pues lo que has pasado por lo menos momentáneo es Asier Garitano en el Leganés Leganés va va a seguir buscar ahora nuevo entrenador veremos dónde está Garitano la próxima temporada pero me da a mí que va a estar en el norte que va no va a cambiar mucho la equipación decano de la temporada que viene lo veremos Mister mil gracias mucha suerte un abrazo a muchísimas gracias a Dios Óscar veremos P

Voz 3 46:30 pero me da a mí que va a entrenar real

Voz 0715 46:34 el Deportivo que es curioso que no ha anunciado a su vez pedidos en marcha usted a Anoeta en el partido racista de Leganés le es muy curioso y no quiso Marta feliz Ramajo

Voz 34 46:50 yo de por eso