El Larguero (2ª parte / 19/05/2018): Despedidas de Iniesta y Torres y hablamos con Carlos Martínez y Josep María Izquierdo

Voz 1 00:00 el se

Voz 2 00:02 el Larguero Si algo de beca estuvo mañana a las nueve menos cuarto es el último partido de esta temporada en la Liga española porque queda luego la final de la

Voz 1991 00:24 la Champions iba a ser la despedida Andrés Iniesta en el Camp Nou frente a la Real Sociedad venimos ya de varios homenajes las últimas semanas ayer incluso en un acto privado en el Camp Nou uno más que privado más íntimo con los empleados de él el club Andrés Iniesta dar otro pasito más la despedida pero el de mañana va a ser el definitivo Raúl González quedan muy buenas

Voz 1402 00:45 qué tal Yago buenas noches mañana sí que sí

Voz 1991 00:47 se va a ser la última vez que veamos a Andrés Iniesta con la camiseta del Barça en el Camp Nou

Voz 1402 00:52 si va a ser el definitivo Yago como tú comentabas hecho muchos homenajes a Iniesta en estos últimos días en estas últimas semanas y el de mañana ya es el último porque si Andrés Iniesta mañana jugará el último partido con la camiseta del Barça Se marcha un mito de la historia del club el gran hallazgo son dieciséis temporadas XXXII títulos más de seiscientos cincuenta partidos por encima de todo Yago el recuerdo el poso de que Andres Iniesta un jugador querido por su afición pero también por las aficiones rivales es un jugador ejemplar un jugador al que todo el mundo ha elogiado así que mañana se espera una fiesta y de las grandes en Barcelona para después pedir a uno de los mitos vivientes que tiene el barcelonismo ahora mismo porque Yago son veintidós años desde hoy Iniesta llegó al abaratará por mil novecientos noventa y seis se irá del Camp Nou ese campo que debió crecer ese cambio cree vio debutar siendo un niño y que se marcha con treinta y cuatro años y siendo uno de los referentes del fútbol mundial así que mañana como te decía Yago Se espera una fiesta grande en el Camp Nou y con un eslogan llamado infinito Iniesta en una conexión entre el símbolo del infinito el número ocho de Iniesta el Barcelona lanzará una promoción con esas camisetas unas camisetas que por cierto ya que el Barça mañana estrenara

Voz 1991 01:57 equipación de cara a la nueva temporada hicieron

Voz 1402 02:00 la fiesta en torno a Andrés Iniesta porque a nivel deportivo a la verdad es que ya no hay nada juego porque el Barça es campeón perdió la posibilidad de acabar la Liga invicto la semana pasada en campo del Levante así que todo gira en torno a Andrés Iniesta que hoy en redes sociales ha colgado fotos diciendo que era el último entrenamiento que hacía con el Barça lógicamente Iniesta at siente momentos de nostalgia porque han pasado muchísimo tiempo por aquí el Barcelona hizo hoy en rueda de prensa lógicamente el protagonista en rueda prensa Ernesto Valverde el protagonista lógicamente ha sido Andrés Iniesta lo hemos preguntado por activa y por pasiva sobre el Manchego Nos ha reconocido Valverde que hoy Iniesta ha invitado a la plantilla una barbacoa a modo de despedida y más concretamente a nivel futbolístico le hemos preguntado a Valverde si había un sustituto de Iniesta haya sido Cardo diciendo que no y también que suponía para él haber podido entrenar Andrés Iniesta en el último año del manchego en el Barcelona escuchamos yo creo

Voz 0588 02:48 no tenemos que caer en el error de buscar una réplica de Andres porque nunca lo vamos a conseguir y hacernos a otra realidad a otros jugadores muy

Voz 3 02:59 eh manteniendo nuestro estilo pero los

Voz 0588 03:03 el perfil tendrá que ser diferente para mi ha sido un honor poder dirigirse este año y por haber disfrutado Bell haber disputado su juego además como como local no

Voz 1991 03:12 invitación de barbacoa imagino Raúl que de postre helado para todos no

Voz 4 03:17 Calixto pagado

Voz 1991 03:20 pero a favor sólo la con el anuncio de los helados hace ya unos cuantos veranos me has dicho que habían preparado una camiseta especial pero para jugar con ella a modo de la Real Sociedad con lo de esa David Prieto e o incluso el Atlético de Madrid que parece que también va a hacer algo en homenaje a Fernando Torres o una camiseta conmemorativa no para jugar con ella

Voz 1402 03:42 es una camiseta conmemorativa acabaremos mañana el Barcelona estrenará la equipación de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve será una camiseta conmemorativa con el nombre de Iniesta el símbolo de infinito

Voz 4 03:53 vale vale vale perfecto gracias Raúl un abrazo hasta mañana un abrazo Yago en la red

Voz 1991 03:58 la sociedad como decimos también hay despedidas la semana pasada era el homenaje fundamentalmente esa Prieto el eterno capitán ETA mese despidió Carlos Martínez con el que queremos hablar esta noche en El Larguero hola Carlos qué tal buenas noches

Voz 1834 04:10 hola buenas noches cómo estás bien bien bien la verdad que que siga habiendo pasado hizo lo del sábado pasado muy

Voz 4 04:21 a poquito cómo ha sido esta semana ha sido muy emotiva

Voz 1834 04:25 bueno la verdad es que estoy conserva la base motivado pero bueno la verdad que ha agradecido a todo el mundo por por como el el tejado jugar también en el campo y la verdad que piensa que todo redondo

Voz 1991 04:41 eh tú imaginabas cuando empezaste que ibas a tener una una carrera tan larga y tan buena

Voz 1834 04:46 no la de aquí tan jovencito catorce Paquito se imaginaba y pasando de los años dos años ha seguido Masella yo siempre va a llegar qué categoría hacer llegar al primer equipo y bueno pues una vez que ya tuve esa esa sensación de que bueno de que esto iba yo por suerte pues llegará al primer equipo y haber disfrutado con todos no

Voz 1991 05:18 ha dado tiempo a sentarte hoy el tranquilo en soledad en Zubieta pensando reflexionando lo que han sido todos estos años

Voz 4 05:25 lo que al final cómo vas a echar de menos en el futuro no sí no

Voz 1834 05:28 lo que me me dieron la noticia que es el momento de echar la mirada todo lo que lo que ha sucedido durante durante tantos y tantos años para ir ahora que que sí que me da pena pero bueno he sabemos que esto es esto es estuvo Ny puede pasar no es verdad que que bueno yo era previsible que voy demasiado tenía ya un poco en mente para la bueno que no me voy así no esas noticias igual es bueno está un poco largo

Voz 1991 06:02 podríamos decir que tú quería seguir es la Real Sociedad la que no cuenta contigo no

Voz 1834 06:07 obviamente no es si ello finalizaba contrato de la Real alguno lo ha querido renovar de pero bueno esto es el fútbol no somos un equipo que sería una opción real hay

Voz 4 06:26 cuánta culpa tiene todo esto la lesión de rodilla

Voz 1834 06:29 no sabría decir cuántas estoy muchas está claro que por ser uno de los mejores momentos no ha jugado nunca bueno bueno bueno pues son cosas fuimos no no nunca sabremos digo que soy como hubiera como decía eso no hubiera seguido pero pero bueno son cosas del fútbol se

Voz 4 06:52 y ahora que no te retiras va a seguir han llegado ofertas no dos sino todo

Voz 1834 06:58 que todo treinta y dos años hasta queda años detuvo al por suerte me he recuperado bien de de la última versión lo que espero seguir jugando no el el donde no se ahí bueno ahora llegarán en verano pues por qué el miedo al estoy un poco pensando el tono en el fútbol es la familia

Voz 4 07:25 hombre se quita mejor no o te da igual o te has abierto incluso hoy si me llaman desde China o Estados Unidos esto que está muy de moda te lo plantearía

Voz 1834 07:36 sí sí sí saludó pero no no me he encontrado salir es bueno mejor no pero pero es que que bueno tengo unos niños jovencita es es estar en buena para para bueno pues ahí es otra cosa

Voz 1991 08:01 oye ya en el mercado de invierno el Depor pregunto Portillo saqué interesa ahí por parte de clubes eh

Voz 1834 08:07 no no lo que pero que la verdad no porque llevo muchos años en este mundo si hubo un último no bueno muy complicado pero pero bueno pero soy consciente de que si si estoy pues lo hola lleguen muchas a lo mejor para para todos

Voz 1991 08:29 pues sí ojalá después de tantos años en la Real Sociedad a ver qué depara el futuro que vaya todo fenomenal Carlos un abrazo

Voz 1834 08:36 muy bien muchas gracias despedida de Carlos

Voz 1991 08:38 Martínez y de esa Prieto de la Real Sociedad despedida de Fernando Torres del Atlético de Madrid Pedro Fullana qué tal muy buena muy buena que ayer disfrutaba nunca mejor dicho como un niño en esa celebración de la Europa League y yo hablaba sobre él por la noche en El Larguero decía que es dos veces campeón de Europa de selecciones campeón del mundo ha ganado la Champions con el Liverpool ha ganado Ligas ha ganado un montón de cosas pero como ayer no ha disfrutado jamás un título Fernando Torres

Voz 1402 09:08 dijo que era el disco más importante pero más allá de títulos a la gente le quiere como es por cómo es como persona hay para muestra un botón que ha dado por ejemplo esta tarde en en realmente el Atlético de Madrid había más de doscientas personas fuera esperando a Fernando Torres no ha hecho falta ni que hubiesen el el coche automáticamente cogido uno de los guardias de seguridad de la Ciudad Deportiva de Majadahonda se lo ha llevado con él a la puerta del estadio para ir regulando un poco eh que todo fuese bien sea puesto afirman a hacerse fotos durante más de una hora con la gente sobre la acera de la Ciudad Deportiva

Voz 1991 09:39 no si es que es algo tiene Torres de bueno de siempre y al principio hubo que proteger lo bastante porque era un chaval muy joven que empezaba a triunfar en un equipo importante como el Atlético de de Madrid se creó una burbuja eh sobre la figura de de Torres en muy normal con jugadores jóvenes eh y luego pues ha ido creciendo perdido creciendo no sólo como futbolista sino como persona ha desarrollado una personalidad eh creo que muy accesible muy normal y muy muy tranquilo nunca ha generado ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de de problema hay por encima de todo ha mostrado siempre su amor al al Atlético de Madrid y eso creo que es innegable tiró

Voz 1402 10:20 es importante que nunca un mal gesto una mala cara nunca un no por respuesta cuando los aficionados buscan no puede ser que suena extraño pero es que hoy en día en el fútbol no es tan fácil ver que el jugador se queden tanto tiempo como digo hoy una hora Fernando Torres él solito de pie firmando y contó las fotos se posibles con la mejor cara desde el principio hasta el final y es más incluso ya lo decía Fernando en él lo hace porque cuando él era jovencito llegó al Atlético Madrid con once años él se quedaba en la puerta esperando a los eh cracks del Atlético de Madrid para que le firmasen un papel una camiseta cómo no va a hacer a él lo que él esperaba que hiciesen los demás no bueno pues es un poco lo que llevaba Fernando que es un tipo muy muy real muy normal y que ve perfectamente reflejada esa esa afición del Atlético de Madrid en lo que él era por ejemplo hace veinte o veinticinco años sólo once temporadas que habrá pasándose etapas en el Atlético de Madrid cuatrocientos cuatro partidos con el de mañana porque mañana ya sabes Torres y diez más va a ser titular

Voz 1991 11:13 hombre vamos a acabar en el puesto de enviarle en el minuto sesenta y cinco y que se caiga el Wanda Metropolitano

Voz 1402 11:18 a jugar en el puesto de Diego Costa mañana de Theo que uno de los retos que tiene El Vestuario es que Fernando Torres marque el que sea su gol ciento veintiocho en el en el partido y habrá homenaje habrá homenaje desde las doce del medio día con una exposición fotográfica de la carrera de Fernando Torres habrá homenaje antes del partido con un mosaico habrá una camiseta gigante que la gente va a poder firmar y sobre todo lo más emotivo después del partido con gente que ha estado eh prácticamente muy vinculada Fernando durante toda su etapa en el Atlético de Madrid así que sin duda será el gran protagonista del día no podría ser de otra manera además el que el equipo va a ofrecer en la Europa League al público habrá pasillo del del Eibar ir un día importante porque además Atlético de Madrid al margen de Fernando Torres es subcampeón de Liga portando importante porque era otro reto que tenían fijado en el vestuario tras el empate del Real Madrid en el día de hoy pero será un día muy emotivo por el adiós de Iniesta al adiós de Fernando Torres y hoy lo ha recordado así Simeone

Voz 0501 12:06 son tipo privilegiar me pongo a pensar en el momento en que Fernando dijo que que este era el final de esta etapa en el Atlético de Madrid como futbolista Iniesta más o menos lo mismo y son tan grandes que han hecho tan tantas cosas importantes dentro del fútbol que el les termina pagando porque los doce terminan siendo como un escenario extraordinario tienen un don lo que eligen eligen bien aquí la verdad que soy para para prendas

Voz 1991 12:35 pues ya precioso mañana en el Wanda Metropolitano nueve de mayo del dos mil diez

Voz 1402 12:38 de ocho fecha que vamos a recordar todos mucho tiempo hace suya

Voz 1991 12:41 pero hablamos también de el panorama internacional ya hemos contado al inicio que ha ganado el Chelsea uno cero al Manchester United en el último título de la temporada en la FA Cup

Voz 1402 12:49 eh

Voz 4 12:49 me he basado más cosas Bruno Le Maire en qué tal muy buenas hola

Voz 1991 12:54 por ejemplo que el Bayern ha perdido un título y en este caso contra el entras de Frankfurt ha perdido la final de la Copa alemana

Voz 0301 13:01 sí bueno el año más allá no lo ganó la Copa alemana se le resiste últimamente al Bayern de Munich el año pasado con Ancelotti cayó eliminado en semifinales contra el Borussia Dortmund con una gran Pelé en esta ocasión ha tenido todavía más morbo porque han perdido en la final contra el que va a ser su

Voz 2 13:16 otro

Voz 0301 13:17 a partir del mes de julio contra Niko Kovac y además con una decisión final controvertida por no decir súper polémica a la gente que no lo haya visto en redes sociales mi mi tampoco con en la televisión hay un el penalti para mí bastantes claro como foros decir clarísimo a Javi Martínez están tres minutos para arriba para abajo para decidir si este nacido no ya al final deciden que que no es penalti sacar el córner a córner sin portero en el contraataque marca mientras en el que era el definitivo uno tres es decir si lo pitan el penalti en aquel momento seguramente ha sino marcaban el empate a dos Ipar como no ha sido así el contraataque de ese mismo con uno tres y título al que hacía treinta años que no gana Montilla

Voz 1991 14:00 pues va va a traer cola el el bar que va a estar instaurado en España la temporada que viene no lo vamos a pasar que no veas en Italia lo más destacado sin lugar a dudas el Juve dos Verona uno en el adiós de Buffon que ha sido tremenda las imágenes eh

Voz 0301 14:13 sí ha sido precioso además lo han hecho muy bien en Italia son lo hace muy bien desde hace años y vender a sus ídolos así con Buffon lo echó perfecto la verdad es que la la Juve agarrado por los a uno pero han sido los menos han cambiado a Buffon en el segundo tiempo la han hecho un pasillo dentro del campo para que saliera del terreno de juego se ha abrazado a los besos a a todos los futbolistas de la plantilla de de la Juve su hasta ahora compañero también a rivales a los jugadores y luego lo más alucinante es hoy hago hace una especie de vuelta olímpica en el perímetro que separa el terreno de juego de de las gradas del Juventus Stadium dando la mano a todas las

Voz 4 14:51 jefe acertaba acepta esa primera fila dan

Voz 0301 14:54 los brazos haciéndose fotos con toda la gente bueno de verdad ha perdido quince veinte minutos buenos perdido hasta los treinta o veinte minutos una pues así pues para decirle adiós también dos afición durante prácticamente dos décadas en la Juventus

Voz 1991 15:07 pues sí ha sido precioso el adiós de Buffon que se va después de ser un auténtico mito en la Juventus de Turín el tiempo tendremos para analizar la próxima semana un poco el análisis global de las ligas europeas vale Bruno

Voz 4 15:20 fue enviado un abrazo hasta mañana otro salón la una

Voz 1991 15:24 hay cuatro dejamos el fútbol Nos vamos a Belgrado mañana el Real Madrid juega la final de la Euroliga

Voz 2 15:36 sigue el Giro y las redes sociales Twitter twitter rumba el Facebook

Voz 5 15:46 cabe en todos los escenarios del país todos todos los libros nuevos por supuesto hay sitio para todas las exposiciones que se inauguran absoluta

Voz 6 15:57 en La Hora Extra es tan intensa

Voz 2 15:59 que no nos basta con media hora loca aquí esta Hora Extra que es la más breve del mundo porque sólo dura treinta minutos buen domingo y aunque es pronto hoy si puede ver One vermú por La Hora Extra con Javier Torres la mayor de todas la cultura domingos a las siete y media de la mañana una hora menos en Canarias síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 7 16:24 ah sí

Voz 4 16:32 ahora llega por fin también por gentileza de la Cadena SER

Voz 2 16:44 corresponsal y también Viña textos postureo y Betis dos dos y muy buenos

Voz 8 16:56 de nuevo centro de entrevistas

Voz 2 17:02 a vivir el musical con coreografía de Lourdes Lancho Javier

Voz 7 17:09 irá a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce

Voz 1402 17:14 mañana con Javier del Pino

Voz 9 17:16 información de sucesos sobre tribunales nunca se transformará en un espectáculo los periodistas Nou sur paran los papeles que corresponden a acusaciones y acusados

Voz 10 17:26 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 11 17:28 a ser editado por Taurus ya a la vez

Voz 10 17:30 eta

Voz 12 17:36 sí

Voz 2 17:40 con

Voz 1991 17:45 vamos con el basket ya sabéis que mañana se disputa el partido más importante

Voz 13 17:48 el años la final de la Euroliga

Voz 1991 17:51 juega el Real Madrid frente al Fenerbahce vamos a ver cómo están los nuestros enviados especiales de la Cadena Ser en Belgrado Francisco José Delgado Pacojo qué tal muy buenas buena noche Yago o Marta Casas qué tal hola muy buenas como está lo nuestros Pacojó

Voz 0699 18:05 a veces también he han pasado esta jornada que no les gusta pasar aunque creo que es necesaria hay digo que no les gusta pasar porque a la jornada de entreguerras

Voz 14 18:13 en terminar la batalla de ayer en la guerra de mañana Yvonne

Voz 0699 18:17 no pues se les va un día un poco en entrenamientos en la gala de la Euroliga que ha tenido lugar esta noche y que ha coronado a Doncic como el envío de la competición pero bueno

Voz 14 18:25 qué se puede decir que todo está saliendo según lo

Voz 0699 18:28 los cauces previstos que las apuestas son favorables al Fenerbahce porque hay que decirlo así aquí en las apuestas será favorito al Fenerbahce más de un sesenta cuarenta veo que las apuestas daban favorito al CSKA y el CSKA se quedó en el camino así que vamos a dejar hora apuestas y luego lo que veamos en la cancha mañana va a ser lo que es

Voz 1991 18:47 nada los números no valen para nada antes de jugar una final lo importante es lo que pasa luego sobre el parquet está noche queríamos iba a decir como la película de durmiendo con su enemigo pero por lo menos vamos a pasar unos minutos con el enemigo entre comillas no

Voz 15 19:02 sí con el enemigo entre comillas con Josep María Izquierdo que es ni más ni menos Yago que la mano derecha de Cell cobrado Vilches pues el ayudante desde hace muchos años desde que llegó al Fenerbahçe

Voz 16 19:15 un hombre que ganó la Euroliga la pasada temporada también estando

Voz 15 19:17 en Estambul y que le conoce muy bien de hecho se cobra siempre maravillas de Josep María Izquierdo que ya te está escuchando en el larguero

Voz 1991 19:24 hola Josep Maria qué tal buenas noches hola buenas noches tales

Voz 16 19:28 todo bien bien bien dado acabo de cenar con mi familia llevaban cinco días aquí por fin he podido una porque cuando juegas una competición así con partidos seguidos no tienes tiempo de de de lanzar sólo tienes tiempo de preparar de hacer que los jugadores tengan el el mensaje bien trillado bien escueto

Voz 1991 19:54 eso nos toca a los entrenadores llegan ahora a los de la SER a quitarte también unos minutos no encantados no no no me quita nada bueno te lo agradecemos a sesenta cuarenta dicen las apuestas están acuerdo que sus favoritos bueno es eso que lo dije las apuestas estas que sólo ha dicho Pacojó responsabilidades

Voz 15 20:12 en garita eh bonita caridad ahora cuando estaba escuchando a Paco dar ese porcentaje ganó porque

Voz 16 20:16 si ponemos porcentajes yo te hablo de nueve Euroliga

Voz 15 20:18 contra una

Voz 13 20:20 y bueno nueve ligas

Voz 1991 20:22 propio Obradovic por nueve del Madrid haya igualdad plena eh ya lo que pasa es que un brazo Eric ya no juega solo es no meter en una plantilla sí sí sí

Voz 16 20:34 sí es verdad es verdad bueno y no sé si somos favoritos no cuando llegas a este a este nivel a este partido cualquier pequeño detalle ahora les decía Pacojó hoy a Marta cualquier pequeño detalle despiste rebote tiro libre falla dado anotado a incluso mal una mala pitadas de un árbitro pues decide un partido entonces pues es sesenta cuarenta pues vale yo yo daba daba veinticinco por ciento para los cuatro clasificados para la faena aforado y cincuenta por ciento porque quedamos

Voz 1991 21:10 los qué es lo que más nos preocupa del Real Madrid

Voz 16 21:13 bueno no hace falta ser entrenador para eso es lo que más preocupa es la capacidad de anotación que tienen tienen muchas maneras de meter canasta sobre todo jugando en transición si ellos consiguen jugar rápidos y les permitimos jugar contra ataque más que contraataque yo hablaría de si les deja

Voz 17 21:33 hemos enchufarse que

Voz 16 21:36 conecten sus rachas como ayer por ejemplo perdían de diez puntos al final del primer cuarto en un minuto metieron dos triples y una canasta de dos si ya cambiaron el signo del partido es muy importa

Voz 17 21:46 ante que nuestra defensa sea cien por cien aguerrida porque sino

Voz 16 21:52 no no tenemos opciones yo creo que tiene más talento ofensivo yo creo que como equipo pues nosotros tenemos muchas cosas buenas pero tan talento individual yo creo que son mejores

Voz 1991 22:03 ayer le le ganasteis al Zalgiris siete seis seis siete en viendo resultado igual parece que la victoria fue cómoda pero fue un partido duro duro e Isaac guiris no

Voz 16 22:12 la nunca pero por vencido aunque pierda de catorce y queden tres minutos sabes que van van a luchar llegan al final con opciones de ganar va estoy de acuerdo contigo nos costó un montón ganar el partido

Voz 1991 22:25 no la verdad es que ayer buena Obradovic ya lo conocemos perfectamente cómo se manejan los banquillos y que acaba color berenjena en todos los encuentros pero Jasikevicius otro titán en en en la banda en no paraba de un lado para otro la verdad es que otro entrenador con muchísimo carácter

Voz 16 22:39 sí sí sí y además bueno hay muchos entrenadores con carácter pero Sarunas insisto da da respuesta muy rápida esto a veces si sabes que el baloncesto a veces se decide por una décima de segundo por un segundo entonces cuando reacciona hasta tres segundos tarde a lo mejor ya has perdido el partido va a ser uno de los mejores si no lo es ya entrenadores del baloncesto europeo seguro

Voz 1991 23:08 me imagino que Obradovic en los entrenamientos en las charlas es más tranquilo que en el parquet no

Voz 16 23:13 esto quién te lo ha dicho no no pregunto eh

Voz 1991 23:15 he dado he dado por hecho pero me parece que hubo cazo

Voz 16 23:19 no no no no no no sólo a unos entrenamientos Él es así en la vida en la vida no lo sabía

Voz 1991 23:24 la forma de vida no es sólo hay una vida sana

Voz 16 23:26 es sólo hay una vida ahí hay que vivirla espacios y si hay que vivirla hasta el final haciendo lo que sea y cenando con los amigos charlando con la familia entrenando un equipo de baloncesto o leyendo un libro lo tienes que disfrutar hasta el final que tienes que sentir pasión

Voz 18 23:45 hay que te gusta lo que haces vamos que en los entrenamientos

Voz 1991 23:50 cuál no sea ajeno no relajan y como siempre al cien por cien como tiene que ser no sé si por eso es el mejor

Voz 16 23:58 por vamos por eso y por eso tiene no

Voz 1991 24:01 nueve coma Europa Si sólo nueve

Voz 16 24:06 pero mira si jugamos a cartas hace todo lo posible e imposible ganar eh no no te pienses que es sólo jugando a a o entrenando al equipo de baloncesto como Le definirías como definiría vuestras relación nos conocemos desde el noventa y tres Un piensa que la primera va la primera vez que el sale a entrenar fuera es en Badalona yo soy digamos la persona que que él quería soy yo fui un poco el azar

Voz 17 24:35 sí yo de de Gelco cuando él sale de de

Voz 16 24:40 de Serbia o la antigua Yugoslavia y y yo me lo llevaba pues a comer a cenar le explicaba cómo eran las cosas en Badalona como eran los jugadores de la ACB como eran los jugadores de De la Peña nada en ese momento pues corrí Thompson Jordi Villacampa los hermanos suyos fresa etc

Voz 1991 24:58 qué equipo cómo lo echamos de menos

Voz 16 25:00 el entonces pues nació una una relación y no sólo de de una relación profesional sino una relación de amistad y para mí es como un hermano mayor también tengo que decir que que cuando que cuando estamos trabajó cuando no hay amistad ni hay hermandad de ahí profesionalidad entero pero yo lo entiendo porque nos jugamos todos mucho aquí y es la única manera sí

Voz 18 25:28 ay te confunde las cosas no van bien

Voz 16 25:32 entonces pues mi relación con él es no sólo profesional sino con pues como si fuera un hermano mayor

Voz 1991 25:38 Pacojó creo que precisamente el habéis preguntado a Bravo sobre la figura de Josep María Izquierdo no

Voz 0699 25:44 sí bueno de ha sido la carrera después del entrenamiento y me han cercado el hecho sólo te quiero hacer una pregunta qué significa para ti José María Izquierdo en tu vida y la respuesta ha sido igual de contundente que la que has escuchado en El Larguero

Voz 16 25:56 esto un amigo amigo gran persona no

Voz 19 25:58 esto es muy fieles que lo tengo conmigo es mi ayudante me está dando mucho en todos los efectos es como a un hermano para mí

Voz 1991 26:05 Josep Maria bueno lo único que es seguro es que no

Voz 16 26:07 partimos de padre ni pero pero si fuera bromas fuera Fuera bromas es es un hermano mayor como compartimos muchas cosas no sólo baloncesto cuando fichó por Fenerbahce de como decía Marta levantó el teléfono me dijo quiero que vengas a trabajar conmigo quieres venir a Estambul pero ahora no recuerdo exactamente pero le contesté algo así como si me das dos horas para hacer el equipaje ando

Voz 1991 26:35 no fue necesario no fuiste en avión no si vale vale no mucho mejor Llull Sergio Llull te has sorprendido el estado de forma de Sergio Llull los de venir de una larguísima lesión en la que uno parece no que tienen que coger el ritmo la muñeca nunca se pierde ayer lo hemos pero que yo le he visto extraordinariamente bien

Voz 16 26:55 bueno por un lado claro que sorprende porque una lesión así es no es una tontería es una cosa muy seria pero por otro lado pues conociendo su capacidad física coger conociendo lo buen profesional que es lo meto

Voz 17 27:09 Nico que es la bestia que es pues hemos

Voz 16 27:14 no te sorprende porque dices es que yo es la hostia a lo mejor dirías pues como decías tú pues le falta un poquito para llegar a suceder

Voz 1991 27:24 pero

Voz 16 27:26 una mañana va a ser duro va a ser duro porque incluso no sólo está metiendo las mandarinas como

Voz 0588 27:33 si ellos no es ska

Voz 16 27:36 va en el uno contra uno el primer paso de uno contra uno es rapidísimo hay bueno pues ahora que atarlo en corto

Voz 1991 27:48 ahora les dejó a Pacojó hoy Marta que haga las interesantes que son los que saben de esto pero te tengo pregunta también por otro nombre propio por Doncic sido designado en pide de la competición que talento tiene este chaval

Voz 16 28:00 sí sí yo creo que va a ser lo que él quiera ser si quieres ser un buen jugador ya lo es si quieres ser un jugador

Voz 17 28:10 de muchos

Voz 16 28:12 los datos en la NBA lo será si quiere ser una estrella de la edad a los era yo por una parte pues estoy triste si se acaba yendo por qué no gozar hemos del en la Euroliga

Voz 1991 28:25 pero por otro lado tampoco lo sufrirán DT dgt es veinte puntos y un triunfador si además hola qué es el número uno del draft Nos teníamos que echar las manos a la cabeza no

Voz 16 28:38 bueno yo no conozco a todos los jugadores del del draft yo dudo que hay alguno que tenga la capacidad que tiene a su edad y Luca nunca ahora mismo ya es un jugador jugadores pues que salen de universidad que todavía no sabe si son jugadores dices es que ha metido veinte puntos y doce rebotes de promedio en la universidad bueno vale jugando con niños jugando con nombres esto es muy diferente

Voz 0699 29:08 ahora cojo a mi me gustaría que no fomentar Haití que es la vida de un segundo entrenador de la Obradovic aquí era una Final Four es decir cuanto duerme y cuánto tiempo tiene de para hacer una cosa que no sea el baloncesto hombre no vemos

Voz 16 29:21 sí bueno tienes que pensar que son dos partidos muy seguidos y con mucha información que darles a los jugadores y todas información sala tienes que dar la tienes que pasar por el cedazo la tienes que pasar por el colador a los jugadores porque no les puedes da los no los sigo claro no los no les puedes dar la Biblia el tienes que decir pues mira Jesucristo hizo esto hubo un milagro y tal y cuidado de la casa a la derecha que la izquierda o a la izquierda que la derecha que a Luka Doncic le gusta esto cuidado a esto no esto lo tienes que transformara en información muy puntual para ellos para que lo entiendan Marta

Voz 15 30:04 pues mira yo tengo dos para Josep Maria la primera después de todos Scout y después de todos esos vídeos decías el cobrado Beach esta mañana que no había dormido en toda la noche pensando en el Real Madrid imagino que que Josep Maria tampoco os imagináis un partido muy diferente al del año pasado

Voz 16 30:20 yo es que no me acuerdo ya decía no no logra acuerdo del año pasado

Voz 2 30:24 todo

Voz 17 30:26 el año pasado pues

Voz 16 30:28 han diferentes plantillas aunque éramos los mismos equipos diferentes plantillas diferentes momentos de la temporada nosotros veníamos de

Voz 17 30:38 de haber sido quintos de no

Voz 16 30:42 es que casi ni me acuerdo del partido nosotros estábamos muy muy en forma y creo que lo dominamos muy bien además jugábamos en casa es es es importante perdona es que Maurizio Gherardini Jan Vesely se está riendo de mí ambas fácil bueno sí vacilando un poquito entonces pues yo creo que va a ser algo diferente porque poseso diferentes momentos el Real Madrid acaba de recuperar a jugadores

Voz 17 31:13 es están si si si les dejamos que que

Voz 16 31:17 cojan sus rachas no tenemos ninguna opción

Voz 15 31:20 y la segunda es que en los últimos días en los últimos meses cada vez que le hemos preguntado a ser cobrado Beach porque significaría para él ganar su décima Final Four en su casa en Belgrado ya no les gusta mucho que lo sigamos preguntando pero yo creo que a ti Josep Maria en en petit comité como buenos amigos que sois que dirías que significaría para él

Voz 16 31:39 mira mira ni habla ni habla no es que es un tío vive mucho es muy realista de mucho el momento no piensa en el futuro ni piensa en el pasado no vive del pasado podría podría porque nueve Copas de Europa que por cierto siempre se enfada conmigo cuando les di dos que tienes nueve Copas de Europa y me dice sí nunca nunca me hablas de las Saporta de las

Voz 14 32:02 digas no claro hay

Voz 16 32:05 hay gente que saca pecho porque gana una Eurocopa y así dices bueno sí sí pero ellos que esta estas también las tengo porque hoy es el Real Madrid pero dentro de tres días tendremos el primer partido de el playoff contra el octavo equipo de la liga turca está aquí llama sacaría le dará la misma importancia exactamente a la misma en cuanto a su ética de trabajo en y de evidentemente no tiene la misma importancia ganar la Euroliga que un partido de playoff de la Liga turca no pero el tu sin duda lo que más lo que más de lo que consigue es transmitir eso a sus ayudantes y a sus jugadores que son al final los que juegan

Voz 1991 32:46 pues nada mañana es salas ocho esa gran final entre el Fenerbahçe actual campeón y el Real Madrid así que Josep María Izquierdo gracias por atendernos en la previa de esta gran final en el Larguero eso nada gracias también presentarnos uno con mejor el funcionamiento de un equipo por dentro y conocer un poquito más a ser cobrado It's José María mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 16 33:07 a vosotros un abrazo Pacojó

Voz 1991 33:09 Marta lo contamos mañana en Carrusel y por la noche hablamos con los protagonistas en el Larguero Marta Pacojó mil gracias a los dos un abrazo hasta mañana hasta mañana

Voz 16 33:18 hasta luego

Voz 2 33:24 este año

Voz 21 33:25 todo el mundo al con España porque si compras un televisor Samsung Hewlett de sesenta y cinco pulida pasó más entre el treinta de abril y el catorce de junio seguirán Figueredo desde el primer partido

Voz 2 33:36 tres hasta quinientos euros

Voz 21 33:39 el galo suta con dos

Voz 2 33:49 la porque yo éramos después de

Voz 0588 33:52 a las veces que se lloran suele ser por qué hay una toma de conciencia de sí

Voz 2 33:58 qué tipo de emoción descubrimientos de de algo de que tú quieres

Voz 23 34:05 la mayoría de las mujeres hemos llorado después de un orgasmo pero pocas nos atrevemos a saber qué hay detrás de este acto el domingo por la noche después del Larguero tenemos orgasmo si lloramos con Figo de

Voz 2 34:20 dentro Celia Blanco cadenaser Yago de Vega mañana tenemos la final del Master mil de Roma donde está Rafa Nadal después de derrotar hoy a Novak Djokovic Miguel Ángel Zubiarrain qué tal buenas noches

Voz 1991 34:53 qué tal está Rafa a qué nivel está jugando

Voz 25 34:55 bueno yo creo que a muy buen nivel hoy el partido lo empezó jugando bien tuvo ventaja para verdad temas es fácil pero Djokovic que estaba cenando con su mejor tenis lo puso difícil refuerzo del empate a seis nueve Rafa es mejor más seguro para siete el cuello y luego ya al físico de Rafael y en estos momentos puso un seis es definitivo que le ponía en la final así que yo creo que está bien tiene grandes opciones de recuperar el número uno pero no lo va a tener fácil con es Beret que tuvo un partido durísimo Concilio siete seis cinco y siete cinco el partido fue muy largo acabó muy tarde diez y media de la noche con lo cual los organizadores una hora el inicio de la final a las jugadas las cuatro creo que Rafa estaba bastante beneficiado de este horario no entiendo yo estas programaciones que un joven es hacer reír el juez se no me parece serio pero bueno es lo que ha salido beneficiado esperemos que en el torneo que recupera el número uno del mundo y afronte París con las máximas garantías de conseguir once títulos nada pero eso sería algo fantástico está bien de verdad muy fuerte físicamente y mentalmente en interesante muy interesante la recuperación de Djokovic porque es importante para el cúbito

Voz 1991 36:23 sería la leche conseguir un décimo redonda Roh eh para Nadal que quiere buscar sensaciones mañana ganando esa final del Master mil de Roma contra Zverev gracias tuve una obra

Voz 25 36:33 vale hasta luego

Voz 1991 36:36 es que precisamente en Francia en Le Mans tenemos gran premio este fin de semana Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 4 36:42 ráfagas llego buenas noches hoy hemos tenido las

Voz 1991 36:44 calificaciones cómo ha ido la jornada

Voz 26 36:47 dígame una sola pole española de Jorge Martínez Moto3 pero sin es la victoria en las tres categorías Madrid sabemos esto me pierdo jamás saldrá primero acompañado en primera línea por conflictivas que en y en Moto2 el segundo Xavi dije yo a mi saldrá cuarto ideales Markets esto así que de los rostros entre los seis primeros vayan a la parrilla de la categoría intermedia partidarios de la carga porte en Moto GP con dejan Faruq ha sido de momento profeta en su tierra pago seguir apodo con pronóstico muy abierto e incierto la guerra de MotoGP porque hay varios pilotos con posibilidad de la victoria mañana el propias al colegio hija desde la pole pero tiene muy buen ritmo también Marc Márquez Dovizioso Lorenzo que sale sexto así que ya está la madre que partirá octavos circuito de Le Mans

Voz 1834 37:40 en los últimos años a las

Voz 26 37:42 Yamaha el quién te voy debería sufrir pero lo la también este año una vez está tan inspirado que hasta en Francia

Voz 1991 37:50 bueno pues veremos veremos qué es lo que pasa en esa carrera del resto que

Voz 26 37:55 del resto volvemos se afortunadamente no ha llovido ni un solo día en Le Mans mañana tampoco lo va a hacer un buena temperatura sobre eso en teoría dificulta las posibilidades de las Yamaha que con Carlos sufre más soy Maverick Viñales será el primero en los libres la mañana con la pista más fresca luego la verdad con calor podía ser mostraba frustrado porque contiene y pasar a Yamaha

Voz 25 38:18 se llevan ya un año en lo que va de la

Voz 26 38:21 la temporada actual más la segunda que cada temporada pasada sin dar con la puesta a punto desde siempre bastantes fusilado el piloto de Yamaha

Voz 1991 38:28 pues que no llueva mucho mejor que así no lo pasan mal los pilotos gracias hasta mañana

Voz 26 38:33 un día como lo es para estar tan fresco estas horas de la noche

Voz 4 38:36 dormir pues he visto luego las tres no ha visto luego las tres de la mañana ya te lo contaré otro día de Vaciamadrid un abrazo voladura muy buenas la debe a que tres minutos por delante así que tú dirás

Voz 1402 38:47 Segunda división mañana puede ser de primera al Rayo Vallecano el Huesca puede serlo el lunes ambos tienen que ganar los vallecanos a las seis en Santo Domingo ante el Alcorcón los oscenses el lunes en el Anxo Carro de Lugo Michel primero de Vallecas que afronta mañana uno de los partidos más importantes como entrenador del Rayo Vallecano en juego además era abultado Nàstic cinco Cultural Leonesa tres el Oviedo dos Sevilla Atlético uno el Granada uno cero en Lorca uno Valladolid

Voz 16 39:10 en Valladolid que a esta hora está cuarto y Eloy

Voz 1402 39:12 pero que también está metido en el playoff veremos qué pasa mañana además de Alcorcón Rayo tenemos al mediodía el Barça B Cádiz importante tanto por arriba como por abajo el Numancia Osasuna dos cuatro el Zaragoza Alba a las seis y el Córdoba Almería a partir de las ocho en fútbol femenino estábamos en plena disputa de la Copa de la Reina del fútbol y hoy el campeón de Liga el Atlético le ha ganado suena al Valencia son partidos de pleno

Voz 1991 39:35 empezado perdiendo cero uno es cuartos de final

Voz 1402 39:37 el derbi vasco el Athletic la ha ganado también un dados a la Real Sociedad entre semana

Voz 1991 39:42 es una alegría este año a ver si el Athletic

Voz 1402 39:45 mañana dos partidos más el Betis Granadilla a partir de las doce y el Barça Levante a partir de las cuatro en Segunda División B han empezado ya a los periodos de ascenso hoy ha jugado la ida de uno de los dos eliminatorias de campeones la ha ganado el Cartagena dos uno al Rayo Majadahonda mañana la otra ida de campeones a partir de las doce en Son mods de campanillas es ese mayor caminan de ese Juan durante

Voz 1991 40:07 en Canarias que expresión tan bonitas sí

Voz 1402 40:10 a mí me gusta Mallorca Mirandés domingo

Voz 1991 40:12 pero lo dos con bastante plano en Campanillas

Voz 1402 40:15 además NBA vuelve esta madrugada nada en apenas dos horas y media vuelve la final del Este Cleveland Boston con dos cero para los Celtics y con los Cavs intentando meterse en la serie antes de las Finales de la NBA

Voz 4 40:27 el islam Gaza birlado Gaza ahí está ahí está la que tenga qué tal muy buenas pues nada tuviera este último minutito pues mira yo quiero

Voz 27 40:35 hoy de de David Beckham que sin haber estará una pista en un estadio en una cancha ha sido el gran protagonista deportivo del día

Voz 1991 40:43 es que te tiene que gustar seas hetero homosexual hombre o mujer animal vegetal piedra da igual te tiene que gustar David Beckham

Voz 27 40:54 está claro que en Hoy pasase lo que pasase el del que más se habla en redes sociedad ha sido de David Beckham y yo creo que de hecho llegó uno de los tuits más y mejor repercusión tenido así uno que has comentado esto en la redacción de la Cadena SER que la verdad que me ha gustado mucho que es el que decía que me gustaría ser eh a David Beckham para poder ir a la gente de decirle p tú me has visto mírame a la cara gracias Berlanga y gracias también a Novell Calero