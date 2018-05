Los nietos del sandinismo contra el sandinismo

Voz 0874 00:00 vaya lío de canciones que tenemos hoy Ramón sí sí pero bueno bueno empezar a buen ritmo si yo he cogido un ritmo diferente se va a cambiar es que es como un avance de lo que vamos a ver si por la música la gente sale de de que tenemos previsto hablar cuando nos veremos en el orden de las músicas oye Segovia el viernes por la noche te deje en un estado bordea va un poco

Voz 1791 00:41 lo incómodo no está bien yo sí yo no me he emborrachado

Voz 0874 00:45 hay que decir que yo cuando llegué había

Voz 1791 00:47 en una barra de bar muy larga y uno que estaba allí eras tú si no es el único premio que tengo es el de agua con gas donde sí pero bueno he salido muy concienciado porque la mujer Enrique Servetto estuvo comiendo el coco para que adelgace y en eso me voy a poner inmediatamente pero bueno

Voz 0874 01:01 sí el otro día en la presentación deliberada Ángela Quintas fue usted un ejemplo de participación en sus consultas y ya ya si participación participo mucho pasa que ya no Miki que Servetto me gustó mucho eso estamos hablando de la entrega de premios decirle Rodríguez premio o mejor la mejor cobertura o por enviado especial en periodismo internacional Enrique fue muy honesto si Enriques un gran periodista

Voz 1 01:25 lo hace muchísimo tiempo hemos estado juntos

Voz 1791 01:27 no no es un periodista que está en Bruselas Si bueno yo creo que es de ese corresponsal que él ha estado mucho sí que os ha estado Méjico hasta Moscú estado en Marruecos ha enviado especial también a muchos sitios

Voz 0874 01:41 y por primera vez en muchos años de los tres finalistas dos eran mujeres

Voz 1791 01:45 no serán mujeres y una de las mujeres ganó que es Cristina nuestra compañera de Radio Nacional que aparte de estar en de corresponsalía Jerusalén ya ha sido enviada especial a varios sitios es que te informada dedicado a a internacional que eso es casi un lujo en la radio

Voz 0874 01:59 son dos cosas muy y una que tiene que defiende siempre la presencia de la información internacional en en en la cadena digamos de de de información habitual que defiende que exista ese hueco permanentemente para la información y segundo que es una excelente corresponsal del último

Voz 1791 02:17 ciudadano de radio es un tal Javier del Pino no lo recuerdo que Cirilo

Voz 0874 02:38 ahora si no ahora sí musical nos indican poco de lo que sepamos hablar ahora que se vayan se ha convertido en una de las frases más repetidas en Nicaragua las últimas semanas a mí me parece un eslogan magnífico pero en muchos países para muchas situaciones pero ese país lleva un mes de intensas protestas contra el presidente sandinista contra Daniel Ortega y contra su vicepresidente que es su esposa Rosario Murillo lo que empezó con manifestaciones por la reforma de las pensiones se ha convertido una rebelión de todo el país contra en contra del Gobierno y de su represión extrema resultado ya lo sabe mucha gente alrededor de sesenta muertos a manos de la policía y grupos paramilitares cientos de heridos detenidos desaparecidos ese inevitable que este escenario no recuerdo un poco la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en el setenta y nueve Aquello fue un hito para la izquierda progresista es curioso que sean los nietos es sandinismo los que ahora encabezan las protestas contra el régimen es un poco ese romanticismo perdido lo que hemos hablado aquí tantas veces

Voz 1791 03:35 si las revoluciones tienen el problema es que son hermosas hermosísima en el caso de las sandinista pero luego ha a NEC cruzarse no y en el caso de de la nicaragüense aguantó bastante hasta que Ortega decidió perpetuarse en el poder y el concurso con su mujer Él es un ejemplo de corrupción de desviación absoluta que no tiene a que ver con el sandinismo único lo que defendía aquella revolución y por fin gracias a estas en revueltas de las pensiones que en algo los conecta también con España es como si todo el mundo hubiera perdido el miedo y además hora es una reducción donde están las redes sociales y eso lo hace una reducción muy importante

Voz 0874 04:09 es curioso porque Ortega ha dicho esta semana que quiere la paz e incluso ha hecho referencia al ataque de esta semana del ejercito israelí contra manifestantes palestinos pero no dice nada de los manifestantes nicaragüenses que han muerto también a manos de la policía y al final es lo que dices la la el idealismo acaba convertido en corrupción y la corrupción de veces desemboca en violencia

Voz 1791 04:28 si el ha muy apoyados por los empresarios porque todos han hecho mucho dinero pero parece ser que ese ese apoyo también lo está perdiendo de luego ha perdido el apoyo de los jóvenes irá sensación que es como si lo lava la población hubiera perdido el miedo de repente

Voz 0874 04:42 acaba de regresar de Nicaragua el fotoperiodista Javier Bauluz que es director de Periodismo humano como está Javier buenos días

Voz 3 04:49 qué tal buenos días buenos días por lo que tú has

Voz 0874 04:51 he visto por allí ha salvado con con gente que queda del sandinismo Daniel Ortega que El País se manifiesta contra él

Voz 3 04:58 bueno no no lo curioso es que son los dos estados en Fandini quiénes han empezado este muchos sí son conscientes es lo que ha digamos ha mamado durante durante toda su vida esa esa cultura o de esos ideales y demás ir ahora considera de que ha sido sandinismo ha sido secuestrado por Daniel Ortega ahí Rosario Murillo iraquí se bueno no me estáis comentando del miedo no que perder el miedo creo que han vencido el miedo que es un poco un poco diferente después de la masacre que hubo durante varios días luego todo lo que ha continuado no porque ha sido ya en fin caza nocturna atacando diversos e incluso esta misma noche que el expuesta una pequeña una pequeña tregua ir curiosamente símbolo pues de la revolución sandinista era lógicamente Sandino su estatua de maniquí quitó como Bonnín Guo ir y eso ha sido una gran pelea dejamos de quién se queda una estatua Hay por tanto no yo conocido pues muchísimas gente fiestas ellos sandinistas etcétera etcétera que quiere pero siguen siendo se sean considerando sandinistas pero en del idioma a la Somoza no ir esto se usa los mismos símbolos las mismas canciones los mismos que salen de átomos del etcétera etc bueno pues eso ahora mismo también me recuerda muchísimo al al plebiscito de de Pinochet que no miedo perdona en un en un mes de podía sirviendo como iba perdiendo el miedo venciendo ha hundido la gente saliendo a las calles y ahora mismo es un clamor ya no sólo los estudiantes que fueron quienes empezaron esa resistencia sino que ahora yo creo que se puede considerar una insurrección final igual que la de setenta y nueve contra Somoza

Voz 1791 07:20 los empresarios que tanto se han beneficiado de Ortega que que están diciendo que dice el grupo pelas y otros que han estado Raikkonen

Voz 3 07:29 bueno los empresarios José es uno de los niños se organizaciones de los empresarios está claramente contra el verismo ahora mismo y guió tras Si yo creo que también han abandonado ese marco vamos practicamente Ortega y Murillo están muy solos acompañados de de lo que oficialmente son juventudes de las juventudes sandinistas pero que en realidad es una práctica son paramilitares armados que que actúan acompañados literalmente por la policía hay disparan y matan continuamente no entonces bueno pues pues lo que decía se desaparecidos asesinados detenidos amenazado los medios censurados hay que recordar que es nuestro en cuatro o cinco en los canales de televisión son propiedad de los hijos de interés de Río Hortega Mourinho no hay focos medios independientes que bueno que tienen valor eh impresionante que han sido censurados incluso en los primeros días les cortaron la señal de televisión al cien por ciento noticias iraquí bueno pues en fin esto es esto es lo que parece yo creo no las cosas tienen un nombre y cuando no todas estas violaciones continuadas de derechos humanos ocurren pues yo creo que se puede ya marquesina una dictadura se ha convertido la revolución por desgracia en la Duran

Voz 0874 09:00 vamos a escuchar una voz quédate con nosotros Javier Illa ahora comentamos porque escuchamos esto

Voz 4 09:06 pidieron de nuestros muerto ya tenemos Bono Andy García Managua Woody claro Valdivia Machado está ni el buen manual Urbina a Managua

Voz 5 09:23 el miércoles había una mesa de diálogo en la que estuvieron presentes el presidente Daniel Ortega y su mujer se escuchaba esto una chica leyendo ante ellos una lista con los nombres de los universitarios asesinados es Madeleine Caracas tiene apenas veinte años

Voz 0874 09:39 el Ente de Comunicación en la Universidad Centroamericana de Nicaragua y forma parte de una de las organizaciones que están liderando un poco estas protestas que es la Coordinadora Universitaria para la democracia y la justicia no escucha en directo desde allí Madeleine cómo estás buenos días

Voz 1628 09:53 buenos días estoy bien estoy bueno relativamente bien porque desde hace rato no puedo responder esta pregunta

Voz 0874 10:01 ya me imagino para leer esos nombres y apellidos delante de presidente hay que ser muy valiente que que se te pasaba por la cabeza Belén

Voz 1628 10:10 en ese momento puedo decir que ha sido uno de los momentos más duro que es muy veinte años porque la atención el dolor de asesinado de toda la represión que hemos vivido durante este mes estaba presente en esta mesa indignación de que el presidente fuera indiferentes totalmente negara hizo burlar a entró en esa mesa era muy dura entonces para mí leer lo es hacerles frente era tener esa responsabilidad de que cada uno va nuestros estudiantes y ciudadanos caido estuvieran ahí en esa mesa

Voz 0874 10:48 son crímenes tangibles son crímenes visibles no se pueden ocultar sin embargo el Gobierno los niega ni siquiera declaran el alto el fuego vosotros hasta dónde está dispuesto a llegar qué más puedes hacer

Voz 1628 11:01 nosotros estamos dispuestos a ayudar a las últimas medidas cívica para informarle un poco el contextualizar el viernes a la segunda ronda de diálogo en la cual ésta no llegó al presidente pero sí llegaron sus funcionario y sus representantes del Gobierno en la cual se quedó de que el Gobierno accedía a una tregua de dos días dos días Pacific los cuales iban a retirar sus tropas paramilitares de choques como los sueldos Juventud Sandinista el que un él iban a retirar los policías de las calles y no iban a atacar eso lamentablemente hoy aquí en Caracas es sábado todavía doce de la de la noche cambió atacaron la Universidad Nacional Agraria y hay más de seis heridos estarlo las si en el país es una situación de que ellos rompieron todo tratado de tregua toda intento de diálogo y realmente ahorita no encontramos en una estado aún más de alerta porque vemos que el Gobierno tiene pues extinción de dialogar

Voz 1791 12:18 a las de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que ya está en Nicaragua para investigar lo que ha ocurrido tú tú te has puesto en peligro tú te sientes que estás en peligro dando tanto la cara

Voz 1628 12:29 sí de hecho yo comencé de las protestas de indio Miley y a partir de me enfrenté a un diputado de el Frente Sandinista que daba clases de Derecho Constitucional en la Ouka y a partir de ahí al reclamarle exigirle respuestas sobre aúnan negligencias que pasaban con esta reserva ambiental el comenzó el asedio comenzó el acoso siempre personas realmente y hasta el punto que ha llegado hoy que es sido pública amenaza siempre están a la orden del día para mí yo tengo un mes de no estar en mi casa de no era mi mamá al menos sólo le he visto cómo diez minuto en dos días que la he podido ver toda ver estamos en una situación de peligro los estudiantes y los ciudadanos en general

Voz 0874 13:23 uno de tus compañeros le dijo Ortega en ese diálogo que tendría que pasar mucho tiempo hasta que los jóvenes de Nicaragua os fijáis de nuevo de una persona con uniforme da la impresión de que habéis perdido toda la esperanza en los políticos de vuestro país

Voz 1628 13:38 nosotras teníamos perdía está esperanzas de hace rato las protestas estallaron porque sí sino porque era un cúmulo ya atropellos sociales que han esto último once años del Gobierno el presidente Daniel Ortega sabemos de que habían cometido actos de corrupción al acto la dignidad e integridad de los inca Arahuetes como es no darle respuesta a los feminicidios que somos uno

Voz 3 14:10 los países con la tasa más alta médica

Voz 1628 14:13 a darle respuesta a al asesinato a los campesinos sabemos de que vinieron ocurriendo todo esto en abril fue cuando despertó aceptó este atropello toda la represión no dejaron movilizarnos eran protestas pacíficas en el cual el estudiárselo llevábamos nuestra bandera azul y blanco nuestra voz pidiendo respuesta Guido atacaron con bala atacaron con golpe atacaron con grupos de choque nosotros no podemos ver a un oficial de la misma manera porque supone que eran quién no se guardaban hasta caro que llenos mataron

Voz 0874 14:53 Ellen Adele en Caracas apenas veinte años estudiante de Comunicación en la Universidad Centroamericana de Nicaragua forma parte de una de esas organizaciones que están liderando las protestas Madeleine suerte con con vuestra lucha hay Cuidad de mucho ten cuidado beso fuerte desde España ahora gracias muchas gracias gracias también por supuesto a Javier Bauluz director de Periodismo humano que acaba de regresar de Nicaragua Javier un abrazo gracias

Voz 3 15:19 toda la nación

Voz 0874 15:21 qué triste pensar en lo que es una revolución cuando empieza sobre todo una revolución de izquierdas es un poco tándem

Voz 6 15:27 Salgado es que hay muchos más sandinismo eh en Caracas que Daniel Ortega hay mucho

Voz 1791 15:32 más

Voz 7 15:33 lucha por los derechos si en ella

Voz 0874 15:36 la derecha le cuesta menos llegar al poder tan golpe de Estado y ahí se queda a la izquierda le cuesta mucho ser limpia una Aros que consignar eso es una tragedia pero también es una tragedia la izquierda que no saber

Voz 6 15:45 a la izquierda que hace mal las cosas luego Ramón

