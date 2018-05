Voz 3 00:00 a

Voz 0874 00:15 habitualmente en la cita es después de comer en el Ideal Cocktail Bar de Barcelona lo hacemos de vez en cuando que es juntar a cuatro de los juristas más importantes de este país en Barcelona les damos de beber sin muchos excesos y a cambio ellos nos dan sus opiniones lo cual es un privilegio para nosotros esas sección que hacemos de vez en cuando la llamamos el ideal de justicia pero hace meses que uno de los miembros de esa tertulia el magistrado de la Audiencia de Barcelona José María Fernández Seijo el hombre que llevó los desahucios a los tribunales europeos no se había invitado a comer a su casa allí el cocina porque esa es otra de sus grandes pasiones tiene un blog dedicado a ello así que quienes fuimos Blur de sillón y allí nos encontramos con nosotros Sospechosos habituales el jurista ex fiscal superior de Cataluña azote de la corrupción José María Mena la catedrática en Derecho Penal no se desviarán el abogado criminalista Mateo Seguí que nuestro querido José Martí Gómez disfrutamos de una comida excelente desde los primeros toques en la cocina hasta los postres pero seamos honestos queríamos hablar con ellos de lo que queríamos hablar hay que ser educado sin embargo así que empezamos hablando de comida

Voz 7 01:39 cuenta que he intentado es verdad no muy buenas

Voz 8 02:23 ya había The Hole pizca para que quiero es que como a mí me dijo una vasca que sólo quise un colador no no sabéis cómo se liga dejando enfriar la sufriese Lage fueron dirigidos a destacar tibio yo tengo ahí medio preparados los lomos a la que está bien que con invitados

Voz 7 02:43 según eso que relajado rendimiento pero el gusta un poquito pero yo nunca conocieron que fija es parte de detrás toda la bibliografía tío tras de codos sobre cocina Gorka más teórico de lo que se ve que ejerza las Orissa este jurista como Meré eh tienes no mucho pero como se mire aquí es pues el te pitan más deprisa no la justicia esto te te iba las circunstancias Suiza como soy taurino digo que cada juicio tiene su lidia se civiles

Voz 9 03:52 en una sentencia de un poquito más floja Horneros cerrada

Voz 9 03:55 en dos tres semanas que no hacen una obra cumbre él me llevan

Voz 11 04:59 el momento que estamos en casa de un juez es un piso en un barrio de Barcelona con una calle tranquila nada distingue a priori

Voz 0874 05:08 esta comida de cualquier otra comida de amigos salvo la sabiduría judicial de de los comensales así que una vez sentados en la mesa los temas empiezan a fluir pero igual que los platos Silvino pasamos de las últimas polémicas judiciales sobre perspectiva de género a la toma de posesión de Quim Torras como presidente de la Generalitat con el pil pil y los postres a las reflexiones finales

Voz 12 05:38 coge la mano cada uno

Voz 7 05:53 oye tú pero esa ola de José María

Voz 15 06:01 la justicia porque así sin anestesia no está de moda ahora eso pero de forma justa bueno de la manada ámbito imita a los no sentencia quitando el voto particular que no cuenta porque porque no tiene ningún ninguna relevancia la sentencia de la manada S un hombre y una mujer supongo que genero quiere decir que haya admite y mitad o es todo mujeres

Voz 5 06:29 yo entiendo perspectiva de género se supone que determinados temas las mujeres los abordamos de otra manera teniendo en cuenta la posición de la mujer en el texto Itálico claro a mí me gustaría que no hiciera falta pero sí que es verdad que hay algunos temas que quizá la necesitan esa perspectiva por ejemplo en el tema de la nada no hemos no es decir si yo claro por eso digo que primero qué es esto de la perspectiva de género que decir analizar los casos desde una determinada perspectiva que se supone que es la del género femenino no claro hay quién piensa que todo sale de tratar de es una perspectiva de género yo siempre he dicho que no tira cuando lo discutimos en la universidad sobre cómo hacerlos médico yo el delito fiscal no lo puedo explicar desde la perspectiva de género porque es es única no ahora sí que hay temas en los que posiblemente las mujeres aportan entre otras lectiva uno de ellos es es el suyo hoy luego otra dimensión

Voz 15 07:31 el riesgo de que el sobretodo el derecho penal se redacte en función de los la perspectiva específica de la víctima correspondientes entonces todo el mundo acaba exigiendo que haya una legislación especial desde su punto de vista ellos por ejemplo hay robos en el barrio inmediatamente tiene que haber mucha policía en mi barrio las penas tienen que ser más altas y claro Dios nos libre de que el derecho penal se haga a petición expresa de cada sector les víctima

Voz 5 08:11 lo que está haciendo de José María pues

Voz 15 08:14 por eso hago al comentario

Voz 7 08:17 yo estoy convencido

Voz 16 08:20 cuando cuando una persona entró a una comisaría de dice me han atracado en en la comisaría a partir unos parámetros vienen nervioso lo la cartera le pregunté Chile preguntan si se ha resistido madera cambio en un delito contra la libertad sexual la perspectiva es otra entonces era símbolo el citado con eso me hacía claro que nadie cuestiona cuando alguien entra en una comisaría a denunciar un robo

Voz 17 08:43 sí a ser resistido lo suficiente

Voz 16 08:46 si conocía o no conocía al auto está provocando por Cano y en cambio yo ir yo creo que que que la viarios tiene que atrae a las cuatro de la mañana sólo con la calle mejor eso que dio creo que expresa aplicando la Alejandría

Voz 18 09:00 me acuerdo de acuerdo con todo ello el te veo que eso día la bolsa o la vida cuando he venido somos lo evitó entonces esto es intimidación a Bolivia

Voz 12 09:13 cómo creéis que había que esperar a que se resolviera el recurso a su pues para para plantearse reformas no reformar su pues lo digo es porque porque que a lo mejor el debate que hay ahora sobre el tipo no el tipo y el alcance de la violencia

Voz 5 09:27 a lo mejor o lo mejor a lo mejor no pero la peor de lo peor pero bueno pero sobre todo que a mí me gustaría trasmitir a la en una idea que para los juristas yo creo que es muy evidente pero para la opinión pública no tanto es que la mejor ley no está blindada contra posibles malas interpretaciones

Voz 5 09:51 y que por muy buena que hagamos y por mucho que lo hagamos a nuestro gusto no tenemos garantías de que siempre lo vayan a aplicar como nosotros creemos entonces aquí cada vez que hay lo gordo mediático con escándalo esta sentencia a mí me parece un gran error que hay que hacer cambiar la ley hoy ya visto propuestas de cambio del Código Penal para modificar el delito de rebelión por lo que está pasando por las tradicional

Voz 12 10:13 era el lugar cuenta a lo mejor el delito se cambió la ley prevé que a lo mejor no hay que cambiarlo expresó el líder de los socialistas

Voz 5 10:24 pero aquí dice que si no lo plantea el PP pero José María nos jugamos lo que queráis la próxima comida en mi casa hombre que van a presentar una modificación del delito de rebelión sea todavía no han visto que esa no es la vía y como no les gusta lo que dicen los alemanes y los belgas que hay que SER cambia el delito de rebelión faltaría más pero tonto si lo que el problema es que los belgas y los de Apple los alemanes estar diciendo que para ellos no es una rebelión todos los belgas así otra historia pero en fin ya me entenderlo no es amor de verdad algo

Voz 5 10:57 yo creo que no es un delito de rebelión y que el empecinamiento en esta historia es lo que está provocando una sensación problemas que que qué había pasado

Voz 12 11:07 son burocráticos pero que eso a veces parece que sean burocráticos a su trabajo a lo mejor ha dicho el desdoble de formas hecho un poquito más curioso de todo lo sucedido en Cataluña en los últimos tres años merece por merecía alguna respuesta desde el punto de vista penal no sé cómo modular las si eso no hemos vivido una comida por porque eso obediencia que yo creo que es lo que hay no hay una metodología además porque lo dicen ellos desobedecer hemos contemplado todo suele condenar una zona de multa muerte es lo que no es un delito de rebelión y ahora que dice bueno pues si no lo es pueblo cambiamos código al Papa que no sea allí claro

Voz 15 11:49 lo que leer lo he visto en la tele a Pedro Sánchez es lo que más me preocupa que este hombre sale en la tele hice este dice cambiarlo para de situación de Cataluña a Madrid que te parió

Voz 0874 12:06 esto lo podemos borrar no

Voz 12 12:52 es lo que pasa es que bueno cordobeses muy bueno me Palamós las gambas donde ya me gambas de Palamós Truman son el pescadero ya me ha dicho que Violet que amenace divo si el pescado sale malo logra mucha gente me dijo Si sale bueno también

Voz 22 13:12 hoy han tomado posesión quien Torra no tengo es decir entregará la Generalitat viene precedido por la polémica de de unos tuits de unos artículos en los que no se planteó una ideología un poco xenófoba

Voz 12 13:33 no sé qué es para ello dotados de un mi cuando les escuchas lo que pasa es que estamos dando por normal cosas que son absolutamente extraño que el número once de una lista de ingreso que viajar por toda Europa para que se produzca un dedazo que cuando se producen Méjico nos causa rubor

Voz 17 13:52 que que sea un hombre que quiere hacer

Voz 12 13:55 más pues su presencia en redes pues que le coloca pues con los pistoleros de la Segunda República la regla de reivindicación de los Hermanos Badía ahí extranjero explicaba muy bien una actitud que luego después de su ser votado en el Parlamento cojo un avión y a que al final todo este disco que yo creo que al final desprestigio los propios lo que cree que hay un porcentaje de la población de finos viste Kristin incómoda con personas como yo sé yo digo aquí desde hace veintitrés años me resulta muy incómodo me dijeron independentistas si yo creo que que que ya

Voz 5 14:32 sienta a ver yo no soy independentista pero como estábamos

Voz 12 14:34 siente incómoda

Voz 5 14:35 es decir a mí no me hacen ninguna gracia que que los catalanes se asocian a estrategias volumen se asocia vosotros el homenaje

Voz 15 14:45 que le hiciera nada yo no lo hace a cinco mil trescientas personas el umbral de pelillos a la mar aquí no ha pasado nada sería muy triste que los las comunicaciones estás que ha hecho es tengo como presidente eh los tuits exactamente ya unos eh hablaré

Voz 7 15:05 verdad

Voz 15 15:08 sería posible que dentro de unos meses dijera lo mismo pelillos a la mar no había una cosa que dijo una vez pero que no pasa nada el otro concepto que lo dejas pasar una noche hay cosas hay cosas que no es justo que se les conceda el el donde el olvido la dicho eso para siempre jamás lo habrá dicho lo ha dicho porque ha querido decir y adquirido decirlo porque es lo que piensa

Voz 23 15:37 en la anterior presidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un hombre muy dado al tuit cuando lo comparamos con Trump que también es un presidente tuitero nos echamos las manos a la cabeza ahí sin embargo aquí

Voz 12 15:47 Nos parece normal que que la comunicación de del presidente de la Generalitat se haga a través de de redes sociales Si no se haga a través que a mí me exámenes desde fuera cuando llegas aquí

Voz 0874 16:00 yo entiendo que pueda alimentar a un tipo de público ese público hacerte determinado discursos no comentaba antes a Lourdes cuando de repente alguien habla de crisis humanitaria en catalán

Voz 15 16:10 Doña y que los y que los suyos no les digan mira estas estirando mucho lenguaje cuando las de esto no

Voz 5 16:18 lo que extraña es que no haya reacción desde su propio ámbito político porque esto sí que sea yo la la eso es un insulto a hablar de criticar el británico pero en Cataluña eso se ha dicho en cada metro catalanes desde lo que es lo que extraña es que no lo controlen desde su propio desde su propio ámbito de esquí que alguien diga esto no es esto por lo ha dicho centro con que digan ha dicho título personal pero nosotros no pensamos tal que no haya una reacción desde el desde el mundo Imaz I situados en los márgenes de lo que debes ser la realidad esto eso sí lo que pasa es que es que en toda esta historia hay dosis considerables de digamos de de falta de de de comprensión de la realidad anulado y en otro eh

Voz 12 17:04 pero bueno por descontado pero de la base

Voz 17 17:07 lo que hemos comentado muchas veces y se los está en la cárcel es verdad que es político pero cada vez lo para

Voz 15 17:12 tras el éxito con el que el problema a El Aaiún texto interesantísimo de Jiménez de Asúa tratando esto y hablando que el problema es que siempre se habla de presos políticos de dictadura torpedos Bolivar en los países democráticos también hay delitos contra los intereses jurídicos políticos del Estado y entonces los delitos contra la Constitución son delitos cohecho numeritos políticas pero para mí es apolítico es otra cosa de ese política es el que está el de P

Voz 12 17:47 sí culpar sus pero esto no es tal primero la cuenta claro esa camiseta pero vamos a ver ahora mal cuyos ahora tiempo no está algo pero vamos a ver esto orilla su comportamiento ha sido estrictamente política es no cree esos María que estamos pagando ahora

Voz 17 18:08 no tener un constitucionalismo militante eso de que

Voz 12 18:11 porque al final la Constitución del setenta y lotería

Voz 5 18:15 esto tampoco esto ya no es culpa de la y trescientos setenta

Voz 12 18:18 no no no es culpa del Tribunal Constitucional es no pero el tribunal promocional

Voz 24 18:27 con esa meta

Voz 12 18:42 esto esto corazón el excusa yo yo a la vista está muy bueno muy Saladillo sabe que es la compensación pacto el pacto Fiscalía Abogacía pero pero tres vosotros

Voz 0874 18:54 los juristas por ejemplo en un caso hipotético de que alguien en Twitter acusa a alguien por ejemplo de ser una cosa dos recomendaría al individuo acusado de eso demandar a quién le ha acusado o dejarlo pasar

Voz 5 19:12 porque eso eso ya podría entrar en las calumnias que ya es el piso de arriba de los delitos contra los no pero es que antes de la vía penal estaba día ciclismo yo desde el año ochenta y dos que esa esa de los ciudadanos saber siquiera adiós

Voz 12 19:27 mira no lo sé lo mal que yo creo que los

Voz 5 19:31 los tribunales bastante lío tienen los penales quiero decir para no nos es muy confuso e no no no no estoy protegida de blanco negro pero yo la vía penal en estos casos siempre la desaconsejó hay otras se la había Cirilo tal y sobre todo si es un un ataque político cosió la respuesta de ser la política más que irse a quiere ya hemos visto lo que lo adónde conducen los los procedimientos penales en temas políticos no

Voz 25 20:00 en el fondo en estos casos la creía próximas para llegar a un acuerdo después Si

Voz 5 20:05 y que se corrillos humor al margen y tantos bueno pues a lo mejor se puede intentar la selección cualquier el derecho penal no sirve para

Voz 18 20:13 todo entonces viene le cuando te ofenden es mejor no

Voz 17 20:17 la Xunta el el instrumento más adecuado para perseguir este tipo de comportamientos serían de la clausura de las páginas las páginas web

Voz 15 20:26 y hacerlo por unas a Gil la liberalización económica y la indemnización a social fácil no tiene probablemente la vía subir de la página web y fijar la indemnización sea mucho más eficaz clara que no procedimiento penal sí sí

Voz 5 20:41 es podio donde estamos

Voz 15 20:43 no

Voz 12 20:44 es muy bueno pues yo creo que tiene mucho pues tiene un punto sobre abonos si queréis una les queda una recula más de Rosado secreta en los llamados delitos contra el honor

Voz 15 20:55 solamente se persiguen si el afectado quiere perseguirlo sino

Voz 5 21:00 bueno claro son duques sea autoridades es cuestión paso del Estado nos encargamos de toda expresión del Parlament de Cataluña

Voz 1113 21:08 a la señora es Susper avanzado unos Twitter incendiarios durante bastante tiempo perdido después de encendía del incendiar

Voz 5 21:15 la red dicen perdona

Voz 7 21:16 hombre no la rectora de nadie nos ha dado

Voz 5 21:20 a los que dice dirigía verdad morado hizo que se querella contra ellas dieron derecho a oye ya contra los español querellarse y que se va a querellarse mira en toda de Estado es

Voz 7 21:33 lo arreglaría de La Rosaleda de verdad eh

Voz 5 21:35 eh que a mí me preocupa mucho a la campaña de invierno

Voz 0874 21:40 yo hasta ayer hablaba con un amigo común de José un gran periodista catalán que ahora mismo no vive en Barcelona vive fuera de España me decía que le da la perspectiva de regresar a Barcelona Le da una enorme pereza renuncia incluso a su catalanismo a pesar de ser profundamente catalán no y entonces hablábamos sobre sobre cuánto va a durar ese sentimiento él decía no es que hay que esperar unos años yo yo desde mi punto de vista creo que es hablamos de generaciones no de años

Voz 25 22:09 es que desde luego a ir ahí

Voz 5 22:12 en una situación de autoengaño evidente que lo que hay que esto que la independencia era la declaración de independencia y tal falta de conciencia de la realidad pero es que en llamémosle Madrid para aclarar no no el resto de España pensar que esto se soluciona con la que decida por rebelión es exactamente igual el mismo error no entonces es absurdo en el resto de España no se dan cuenta de que hay dos millones de personas que se quieren ir y aquí no se dan cuenta de que sólo hay dos personas que se quiere o sea que que hay muchos más que no no es que es que hay que encontrarle una salida las que sea no porque sino efectivamente una generación o dos y podemos seguir aquí en este lio con unos costes tremendos ahora alturas social todos los Westbrook claro

Voz 1113 23:03 el periodista que dice es que hace treinta años Jaume Perich escribió dice Yago un momento que Barcelona me resulta insoportable por su nacionalismo y me tengo que ir a respirar a Madrid cuando llevo una semana Madrid que resulta insoportable por nacionalismo español devuelvo Barcelona iban a un euro con lo cual no sé dónde estáis aquí igual que yo muy útil

Voz 18 23:24 me he acostumbrado a ser forasteros estanqueros forastero porque es que no seré Pécresse siempre forastero no tuvo demasiados problemas de unos y otros pero vivida funciona de este caso despacho despachos bar para casa no cuenta con ellos

Voz 1113 23:44 no sé si ellas también escribía hace ya hace tiempo que hubo una época en el siglo XIX dieciocho finales que avión unas zonas de nadie unos zonas intermedias en aunque los disidentes se podía refugiar

Voz 12 23:58 porque hay una parte mínima otras les podía pero por ahora no haya zonas

Voz 15 24:03 las letras para bueno

Voz 12 24:07 digamos que es el que tenemos una decisión yo fuera de carta hay un pequeño guiso de carne con con una salsa de foie pero pero si no poder hay dos postres hay dos hay dos postres del Athletic hay un posible del del Athletic les son los que no puedo más jóvenes es avisar vámonos no sé si hay unas fresas con nata que que hemos montado la nata

Voz 7 24:38 estoy lo expresa