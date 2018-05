Agredidas por defender los derechos humanos

Voz 1 00:00 modo de fin no yo tú

Voz 2 00:19 todo

Voz 3 00:24 el a y aquí

Voz 4 00:55 sí sí sí el

Voz 5 01:03 yo no

Voz 6 01:05 no

Voz 7 01:11 no

Voz 1 01:13 eh

Voz 8 01:15 no

Voz 3 01:18 ha hecho

Voz 9 01:37 no tienen nada

Voz 10 01:54 y se ha

Voz 4 02:01 en su

Voz 11 02:08 sí

Voz 12 02:10 es que

Voz 11 02:12 es muy difícil

Voz 13 02:29 Sandra cómo estás muy bien quién saludando a toda la audiencia gracias por venir a la radio lo primero

Voz 0874 02:35 decir usted Foley limitación tú eres activista defensor de los derechos de las mujeres en Méjico hace un par de meses sufrió un intento de asesinato así es nos puedes contar qué pasó

Voz 13 02:48 si en el marco de una de una campaña de banderas que es denominan cuarenta días por la vida nuestro espacio de trabajo servir su militares en salud sexual y reproductiva pues había estado siendo acosado por las personas que acuden a la clínica pues vulnera sus derechos al ser fotografiadas y filmadas y luego subidas de redes y un altercado con la con la Policía municipal del cual cuatro días después un sujeto frente a a la clínica me clava un destornillador pues como el con la clara intención de de matar pues extrañamente no es penetró él si me hizo daño pero además logramos detenerlo y ahora está recluido en el hospital psiquiátrico porque la versión oficial es que es esta trastornado de sus facultades colocar saldrá a la calle con lo cual aparentemente saldar la calle pues va a depender mucho de la investigación que nosotros estamos haciendo de todas esas personas de ahí el vínculo para mí para mi equipo en la esa versión pues no es nada creíble sino que lo que pensamos es que este sujeto fue contratado expresamente para eliminaban

Voz 0874 04:18 con supongo la connivencia de gente que sabe iba a ser

Voz 13 04:21 con la connivencia del Gobierno municipal que es del Partido Acción Nacional con el Gobierno del Estado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos aunque parezca muy extraña con estos grupos de derecha que son protegidos por la arquidiócesis de Yucatán

Voz 0874 04:44 el tú tienes una clínica donde se practican abortos de manera legal

Voz 13 04:48 la crítica de servicios humanitarios en salud sexual reproductiva es un espacio para la salud de las mujeres una salud integral en la esfera de la salud sexual y reproductiva entre los servicios que ofrecemos y está poder interrumpir un embarazo por las causales que marca la ley ahí además anotando que desde el dos mil once la Constitución mexicana protege y garantiza todos los derechos humanos incluyendo el derecho reproductivo así es que este servicio está perfectamente bien establecido es legal operamos desde el año dos mil Sin embargo supongo que no será el primer altercado que tenía esto desde que abrimos a los pocos meses empezamos a tener agresiones porque lo que se penaliza digamos es la capacidad que tenemos las mujeres para poder decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestra sexualidad reproducción tiene que ser muy duro trabajar cada día teniendo que mirar a ambos lados de la calle o mirar a tu espalda para ver si viene alguien saberse hay gente fuera esperando así es de hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos me ha puesto en guardia para protección personal pero pues esto no es suficiente en la medida que el Estado apoya este tipo de situaciones de violencia de violación de derechos en esa medida todas las personas estamos siendo vulnerada en particular yo que explícitamente que en soy la cara pública de la defensa de los derechos reproductivos en estado

Voz 0874 06:32 a publica Sandra P Nietzsche que es doctora ahí presidenta de servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva en Mérida Yucatán en México que en los últimos años además varias de tus compañeras también han sido agredidas imagino que cuesta creer que en algún momento te puede pasar ATI y sin embargo te pasó con este individuo del que no si sabes algo de dónde viene o no eso es

Voz 13 06:53 más extraño que después de que logramos a atraparlo la policía no quería que yo pusiera una denuncia me pedían que se les dejara ahí para castigar yo me opuse a esto desde lo que tenía que que este que denunciaron ellos aducía que ni siquiera me iban a recibir la denuncia a la Fiscalía debido a que mis lesiones no iban a tardar más de quince días censadas que el asunto no era lesiones es que era un intento de matar me queda muy diferente

Voz 0874 07:26 qué sabes de él

Voz 13 07:27 pues no sabemos nada todavía no no me refiero como estaba que no me interesa lo más mínimo se ha de dónde vienen los no sabemos nosotros por nuestra parte estamos investigando ya hay algunos datos ahí que éste que apuntan a que tienen que investigar algunas organizaciones Si personas de corte religioso extremista porque seguramente este sujeto tendrá alguna vinculación y es que eso es lo más extraño en todo esto la Policía dice que se llama Víctor Manuel sin embargo tiene ningún dato no tomaron ningún tipo de estudio psicológico de ningún tipo solamente dicen que si esta perturbadas sus facultades de esa moneda esta ingresado en el psiquiátrico quién tampoco ha dado ninguna muestra de nada para mí es una colusión de de de instituciones que se oponen a los derechos de las mujeres

Voz 0874 08:23 se aprende a vivir con miedo Sandra o no

Voz 13 08:25 pues mira para desgracia de ellos no tengo miedo tengo rabia

Voz 5 08:42 en Ana Nanga

Voz 16 08:46 está

Voz 5 08:50 todos

Voz 0874 08:53 no es un caso aislado la violencia que ella describe la viven muchos hombres muchísimas mujeres en diferentes partes del mundo todos ellos tienen algo en común es que son defensores hay algunos casos mayormente defensoras de derechos humanos esos mínimos acordados en el seno de Naciones Unidas que vertebran un poco la convivencia entre los pueblos la organización iniciativa mesoamericana te defensoras de derechos humanos acaba de publicar un informe que desvela que entre dos mil quince y dos mil dieciséis se han producido más de dos mil agresiones es a defensoras de derechos humanos en países como El Salvador Guatemala Honduras México como es el caso de Sandra Nicaragua acompaña Marussia López que es una de las autoras del informe cómo estás buenos días Illa yo Herrero que es directora de la Fundación fue miembro de Ecologistas en Acción no lineal cómo estás ahí a veces cuando pensamos en Violencia pensamos en bombas pensamos en atentados pero hay violencias cotidianas mucho más sutiles que pueden hacer muchísimo daño también no de qué tipo de agresiones estamos hablando

Voz 6 09:53 bueno en el caso de las mujeres defensoras hablamos de violencia que tiene a que ver con que están denunciando violaciones a derechos humanos pero que a la vez son violencias que tienen que ver con su condición de género con un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres que sigue limitando la participación política las mujeres que sigue cuestionando al que las mujeres salgamos al ámbito público a defender nuestros derechos entre nosotras hemos registrado que en más del treinta por ciento de los casos estas agresiones tienen algún componente de género por ejemplo implican insultos machistas violencia sexual descrédito de la calidad moral del derecho que tenemos las mujeres a defender derechos humanos

Voz 17 10:36 sí en en el trabajo que hemos hecho nosotras desde Ecologistas en Acción sobre todo un informe que ha elaborado Mirian García Torres sobre el IBEX35 y la guerra contra la vida vemos que se están dando unas situaciones de particular violencia en una serie de conflictos extra activistas es decir de proyectos económicos que son llevados a cabos muchas veces por empresas trasnacionales y que de alguna manera tienen unos patrones como sistémicos no por un lado el que son desarrollados en territorios indígenas y campesinos impactando tremendamente digamos sobre los las formas de vida de los ecosistemas donde se desarrolla sabida por otra parte es una pérdida enorme de la soberanía alimentaria de la autonomía de los pueblos de las formas en las que han reproducido históricamente la vida y luego una tremenda la vulneración de los derechos humanos cuando he resistencias es decir se vulneran todos los derechos a la consulta ya a la necesidad de refrendar digamos estos procesos tal y como recoge el pues la Convención por ejemplo ciento sesenta y nueve la OIT o en los derechos de los pueblos indígenas y que recoge Naciones Unidas se vulneran no y luego engaños contratos abusivos redes clientelares la cooptación de las diligencias locales todos esos efectos digamos cuando hay resistencias se amplifican mayoritariamente están siendo mujeres quienes resisten a esos proyectos y quiénes están encontrando con que de alguna manera estos proyectos terminan como acrecentando los propios Iggy ir fortaleciendo los propios patriarcado locales

Voz 0874 12:07 cuando se introduce el componente de género en esa violencia como tú contabas Marussia es un círculo vicioso terrible porque la violencia impide la visibilidad la visibilidad impide la igualdad

Voz 6 12:17 bueno podemos imaginarnos lo que es por ejemplo para una mujer en Ciudad Juárez o en guerra o en el estaba en México con índices de feminicidio terrible salir cada día a promover los derechos de las mujeres sabiendo que a lo mejor qué puede ser asesinada que si eso ocurre los niveles de impunidad son tan altos que no se va a investigar la la muchas veces la complicidad entre actores estatales IBI grupos de crimen organizado o empresas para cometer estos ataques pues queda impune no se investiga y eso efectivamente inhibe la participación política las mujeres sin embargo algo que nosotros hemos observado es que las mujeres cada vez están más dispuestas a levantar la voz más conscientes de sus derechos más fuertes en sus liderazgos y por lo tanto también la violencia se ha incrementado en su contra

Voz 17 13:13 sí apoya apuntando un poco lo que dice Marussia con lo que yo coincido completamente ayer en un encuentro en el que estábamos una compañera de El Salvador por ejemplo Sonia Sánchez comentaba que ella siendo defensora el castigo a veces se produce no ya en tu propio cuerpo intentando asesinar sino en el cuerpo de las personas que más quieres allá les secuestraron a su hija durante cuatro horas cuando el volvió la niña había sido la chica había sido violada había sido agredida lo que le dijeron estos porque tu mamá está oponiéndose a las inversiones de la empresa Robles que era la que la que estaba haciendo todo ese trabajo inmobiliario de especulación inmobiliaria en en el barrio donde ya está resistía

Voz 0874 13:52 esto es se parece más a la mafia que a cualquier otra cosa

Voz 17 13:55 también sorprende menos informe Marussia

Voz 0874 13:58 que las autoridades estatales sean las responsables de la mayoría de esos ataques

Voz 6 14:02 sí efectivamente el cincuenta y cuatro por ciento de los casos que hemos documentado los responsables son algún nivel de las autoridades del Estado desde el ámbito municipal local hasta los ámbitos federales sin embargo hemos advertido también por ejemplo la participación de empresas y agentes de seguridad privada en las agresiones donde quiero insistir que en esos casos al no haber investigación de alguna manera los las autoridades están protegiendo estos actores están lanzando un mensaje de que no pasa nada si se agrede a una mujer defensora hemos visto también que más del veinte por ciento Se trata de agresiones donde no se puede identificar al agresor y eso tiene otra vez que ver con la debilidad del Estado de Derecho algo que a nosotros nos preocupa mucho esquema el trece por ciento de los casos se trata de de agresiones que vienen de los espacios más cercanos de las defensoras de de nuestras familias de nuestras organizaciones de nuestras comunidades estas un riesgo añadido que no viven los defensores no cuando una mujer es es ataca aves criminalizado muchas veces se queda sola no tiene el respaldo familiar o no es apoyada por su organización con la misma fuerza que un compañero esto genera mayor vulnerabilidad

Voz 14 15:21 y de

Voz 18 15:27 eh

Voz 13 15:30 sí

Voz 19 15:31 no

Voz 0874 15:37 tiene que busque la opinión de un pueden conocidas de este programa amigo Esteban Gaitán que director de Amnistía

Voz 20 15:42 entre Aznar España y cómo es que se Esteban buenos días

Voz 21 15:45 bien bueno es el común denominador

Voz 0874 15:47 de estas personas que son agredidas por defender los derechos humanos y cuál es es es que se puede dibujar

Voz 21 15:54 perfectamente digamos si son amenazadas son asesinadas porque son un freno a los abusos del poder entonces por ejemplo en el medio ambiente y que es una de las digamos la mayoría de los profesores asignados tiene que ver con defensor Medio ambiente es muy claro el bla pauta no primero los estigmatiza no por ejemplo en Paraguay vimos cómo se utilizan por ejemplo

Voz 0874 16:19 Maragall alcohólicos drogadictos ladrones

Voz 21 16:22 él mismo defensora junto a pueblo de Paraguay nos dijo que se dedicaban únicamente los defensores a defender criminales primeros estoy matizan después las autoridades provocan un marco normativo que permite por ejemplo el desalojo forzoso de sus tierras no crean la legalidad ilegal en el ámbito internacional y en tercer lugar para que no haya posibilidad de que pueden hacer Nadal es saber unas un expediente juicios infundados para mantenernos amenazó

Voz 0874 16:46 los no

Voz 21 16:47 esto es básicamente los tres ingredientes para hacer que cualquier defensor de derechos humanos en qué parte del mundo pero especialmente los que defienden la tierra no puede dar para osea se sientan presionados por el poder y no pueden hacer nada

Voz 0874 16:59 por qué crees tú que hay tantas mujeres especialmente involucradas en la defensa de los derechos humanos

Voz 21 17:03 bueno ahí es una es es fundamental porque juegan un papel ellas mismas como defensora de sus temas pero también como parte relevante de toda la comunidad en la que operan entonces por eso hay esa labor en una de ellas de intentar defender los sitios más pero también supone un enorme represión por parte de las qué edades no por ejemplo en el caso de Guatemala una mujer indígena por ejemplo ya recibe especialmente amenazas Emma aura Lolita Chávez por ejemplo la amenazan porque en fin violar no les dicen eso hice a mis compañeros varones amenazas son muy físicas para nosotras las mujeres indígenas no pues imaginar te por ejemplo qué significa para mujeres en Pakistán trabajar sobre los delitos de honor no que el año pasado quinientos doce ó doce mujeres y niñas que asesinan por motivos de honor no o incluso por ejemplo es un caso tremendo en la misma Afganistán las mujeres policías suben especial acoso por parte de de de la de otros grupos armados y fuerzas de seguridad por hecho mismo esas mujeres no es mal muestro poquito digamos el la estereotipo la amenaza porque con con ellas destruyen la defensora e intentan destruir a la comunidad no

Voz 0874 18:19 hay también una enorme relación una relación directa entre pobreza y vulneración de los derechos humanos

Voz 21 18:26 no hay una hay una relación directa y a veces no pobreza vulneración de derechos humanos no significa por ejemplo que en el ámbito medioambiental sí porque claramente empresas con gobiernos actúan para digamos hacer que esos territorios pues sean esquilmados por lo tanto provoca un desplazamiento forzoso

Voz 0874 18:45 por por lo tanto llevan a la gente de la pobreza

Voz 21 18:48 en hay también ataques a defensores de derechos humanos cuando intentan cortar su financiación exterior cuando hay leyes especiales para castigar a las ONG es cuando por ejemplo que es importante en el ámbito de redes sociales se organizan trofeos no amenazas en redes para estigmatizar las es decir si la pobreza tiene que ver con el ataque de defensoras pero también todo lo nuevo que cree en el ser humano en materia de tecnología sirve para atacar al sirve para defenderse pero también para atacar a los defensores

Voz 0874 19:19 Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España Esteban un abrazo

Voz 21 19:22 un abrazo fuerte hasta luego

Voz 22 19:35 leí a

Voz 0874 19:39 pues bien quiénes están escuchando ahora crean que la represión contra los derechos humanos se jefe siempre fuera de nuestras fronteras pero en los últimos días veíamos como en Grecia por ejemplo se juzgaba a tres bomberos españoles acusados de tráfico de personas una situación similar y lo conocerán está viviendo Helena Maleno que nos escucha desde Tánger está con nosotros vía Skype Elena cómo estás buenos días

Voz 23 20:01 hola buenos días más periodistas investiga

Voz 0874 20:03 ahora es el nexo de unión entre el norte de Marruecos y Salvamento Marítimo y su labor desde la ONG Caminando Fronteras es fundamental en el proceso de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo la policía española primero y la justicia marroquí después han acusado sin embargo de asociación de malhechores y de favorecer la inmigración irregular Elena lo primero cuéntanos en qué estado se encuentra tu caso ahora mismo

Voz 23 20:25 bueno pues estoy esperando que decida el juez si archiva como ya lo hizo la Audiencia Nacional en España con los mismos informes que se enviaron a Marruecos o si inicia un procedimiento penal que podría se podrían tomar decisiones como prisión provisional lo o petición incluso de cadena perpetua

Voz 0874 20:45 bueno Marina aparte del proceso judicial en el que te encuentras inmensa esté que describe es no es la primera vez que reciben amenazas e incluso agresiones por defender los derechos de los demás déjame recordar que en agosto de dos mil catorce te agredieron sexualmente Marruecos sufrís que un intento de asesinato como de complicado es casi mentalmente continuar con tu labor después de que te sucedan cosas así

Voz 24 21:08 bueno la verdad es que es apoyar

Voz 23 21:11 hemos mucho en las compañeras migrantes no nosotras hemos creado redes con las propias comunidades migrantes que sufren situaciones de violencia muy graves en en las fronteras Jesse esa solidaridad también las lo que lo que nos hace apoyarnos nos hace resistir y también nos protegemos nada Nos auto protegemos en esa agresión ellos salí ilesa porque me defendieron los compañeros migrantes no y también en bueno creando también redes con el Estado español con otras organizaciones en mi caso Mora cuando se inició la persecución policial pues tengo un equipo estupendo de abogada Si bueno y tengo muchísima gente que está detrás yo sí la cara visible pero muchísima gente que está detrás y que está defendiendo también techo a la vida

Voz 0874 21:59 porque tu trabajo está molesto

Voz 23 22:02 bueno pues porque hay una serie de intereses en las fronteras muy muy importantes las industrias de la guerra las que provocan el movimiento que personas en pues han entrado en el negocio del control de fronteras es un negocio control de fronteras que está moviendo mucho dinero entonces cuando interesa es económico están fuertes intereses económicos que mueven las políticas incluso de los países europeos pues nuestra situación efectivamente se ha deteriorado porque estamos justo en el centro denunciando las vulneraciones de derechos que producen esas fronteras denunciando también al las propias mafias que crean esas políticas y entonces pues somos unos más testigos que no que no estamos bien aceptadas evidentemente entonces es lo que estáis hablando y lo conozco lo conozco bastante bien y me siento bastante desprotegida no porque el Estado que debería protegerme es el que está persiguiendo May el que está instando a otros estados que a que me persigan en la cara

Voz 17 23:11 hola Elena que es un gusto poder poder salud

Voz 6 23:14 bueno yo vamos el caso

Voz 25 23:16 en el caso de Lena es el caso

Voz 17 23:19 lo de o de otras personas digamos estamos viviendo un momento tremendo en el que lo que se criminaliza la solidaridad es decir cuando comportarse como un ser humano como una persona comportarse con humanidad pasa a ser un crimen tenemos un problema muy grande y es un problema muy grande yo creo que casi civilizar o no yo creo que mucho de esto tiene que ver también Elena lo decía con estas industrias de la guerra hay antes hablábamos de las empresas no en en el informe que habíamos hecho desde desde Ecologistas en Acción claro vemos empresas que son súper bien valoradas no

Voz 13 23:53 en el caso nuestro hablábamos pues

Voz 17 23:56 empresas como Repsol como ACS empresa SAS como Unión Fenosa como Iberdrola como Acciona no que son empresas que que tienen un importante prestigio y que son las que de alguna manera están llevando a cabo las acciones de extra activismo en estos lugares que generan toda esa destrucción no no es decir que sean ellas directamente quienes extorsionan y sobornos pero sí que las extorsiones sobornos amenazas y violencias tienen que ver con el mantenimiento de esa actividad tienen que ver también de forma clara con asegurar los intereses y sus beneficios no entonces el gran problema que tenemos au creo yo es el haber construido unos modelos económicos que llaman beneficios y celebran como progreso y como desarrollo lo que es la destrucción de las condiciones de vida para las mayorías sociales

Voz 0874 24:42 este es el contexto de queríamos poner encima de la mesa creo que sobra preguntarse por qué es importante que exista una iniciativa como la vuestra que identifica a todas esas mujeres defensoras que han sufrido algún tipo de violencia ir a generar en torno a ellos una red de apoyo

Voz 6 25:00 bueno yo creo que las mujeres sabemos por experiencia propia cómo se cuida la vida verdad hemos ido cuidadoras de la vida muchas veces por por imposición patriarcal pero en esa imposición hemos aprendido ya hemos valorado y sabemos lo que significa cuidar la vida lo que queremos con la iniciativa mesoamericana es que esa capacidad yo experiencia al usemos para protegernos entre nosotras para cuidarnos entre nosotras sabemos que el principal responsable de la protección y la seguridad es el Estado pero antes esta impunidad ante esta corrupción nosotras no nos paralizar hemos hemos creado redes de protección entre nosotras hemos creado refugios específicos para que las defensoras de derechos humanos puedan protegerse también descansar y respirar el terrible desgaste que que trabajar en estas condiciones e implica también hemos hecho un trabajo de denuncia muy muy contundente y hemos puesto hemos intentado crear una mayor conciencia sobre el costo que hasta temiendo en países como decía Elena que se dicen democráticos él estar viviendo estos niveles de violencia el impacto que tiene en en los índices de conflictividad social que crea las empresas extractivas el impacto que tiene que más de la mitad de la población que representamos las mujeres no podamos aportar plenamente al economía Aldesa al desarrollo de nuestros en nuestros países son momento de hacer una reflexión profunda sobre qué modelo de sociedad queremos una sociedad que que que construya alrededor de la vive los cuidados o en una sociedad que que prever y por eso hemos construido una red en con con cinco dices dónde documentados la violencia pero donde también acompañamos a las defensoras en su proceso de protección

Voz 0874 26:49 eso agradezco mucho que no se es contado todo esto y que los hayáis acercado a los estudios de la Cadena SER Esteban Beltrán estaba en Granada director de Amnistía Internacional en España Helena Maleno que desde fuera España activista de la ONG Caminando Fronteras suerte Elena con todo lo que tienes por delante y ojalá que no pierdes la ilusión por ayudar como siempre beso gracias o Inma en Marisela López impulsora de la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos de ayer un placer como siempre ya yo directora de la Fundación fue miembro de Ecologistas en Acción

Voz 26 27:20 Sandra P Nietzsche tirita en defensa de los derechos de la mujer en Méjico ojalá que tipo de el destornillador tenga nombre y apellidos y sea juzgado por lo que hizo seguro que así será beso gracias por venir hasta luego

Voz 3 28:10 Yus eh era de