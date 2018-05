Barrios sin vecinos

Voz 1 00:00 tu

Voz 0874 01:22 Rovira buenos días buenos días Javier cómo estás bien bien estuve el viernes Segovia en la entrega de los Premios Cirilo Rodríguez me dijeron que había estado un par de días antes una charla sobre periodismo certificando la defunción supongo

Voz 0300 01:37 pero es verdad es que faltar a la palabra escucha era yo creo que es la palabra que en una exclama clave no sé si

Voz 0874 01:43 es una ética del periodismo sea el uso que hacemos de todo lo malo esta serles cuando la alguna también es que luego dan ganas de de sugerir a la gente que es puente para tirarse porque parece no tiene remedio esto hay un acuerdo venga

Voz 0874 02:21 lo mejor es escuchar a cualquier persona porque siempre tiene una historia que contar te puede interesar más o te puede entre exámenes pero siempre bien contada hay una historia detrás hemos hablado mucho últimamente sobre el auge de los pisos turísticos en las grandes ciudades y de cómo eso afecta a los precios de los alquileres pero hemos escuchado poco la gente que se ve afectada por ello hay otra consecuencia en la que pocas veces reparamos como esto transformado también en la vida de los barrios

Voz 0300 02:46 sí sí sí tienes razón hablamos de economía de beneficio y tal no pero el atractivo de una ciudad ha sido siempre creo no sé si tú piensas lo mismo pero cuando viajaba una ciudad vamos a ver cosas distintas nos interesa el cosmopolitismo la mezcla el tejido social no todo esto está poniendo en peligro la dificultad para

Voz 0874 03:05 vivir en donde tú quieres sobre todo de alquiler que es como intentan vivir los que quieren empezar una vida que son al final me abuelos que dan un poco de Xàbia a esa ciudad una una dificultad que afecta a sectores sociales vulnerables también a la gente mayor son muchos los ancianos que poco a poco empiezan a ser expulsados de las casas donde han vivido toda su vida porque no pueden competir con la especulación el aumento del precio de la vivienda y ahora cuando llega esta data en la que precisamente necesitas del tejido social amistad que del vecino referencias son las referencias son todo resulta que tienen que cambiar absolutamente debida con un futuro totalmente incierto

Voz 0874 03:41 con Valentina hubiese estado visitando el barrio de Lavapiés que es tu barrio aquí en Madrid uno de los barrios populares que más sufren esta presión esta transformación no

Voz 0300 03:48 que es un buen ejemplo de lo que estábamos contando porque en muy poco tiempo los pisos nuevos precios han disparado no iban ahora en barrios de puertas abiertas que la gente jugaban en la calle etcétera no hoy hemos bueno en estos días hemos visitado Lavapiés y hemos empezado por hablar con las personas que más saben estas cosas en la señora María una portero

Voz 8 04:11 portero desde cuando ochenta y nueve

Voz 9 04:40 no podré y lo vendió a un una constructora

Voz 7 04:45 ahora claro es otra gente distinta a la que había antes cantes todo el mundo hoy es poner un poquito azúcar oye forma menos gente conocía todo el mundo las puertas estaban abiertas y ahora bajan no te dicen buenos días buenas tardes los demás antes te daban propina está claro dicen buenos días gracias de verdad o hola

Voz 10 05:21 vi allí veían bien no sé como se dice es la que nos tiene algo especialmente en el caso mio nos tiene un poco preocupado porque el uno de junio tengo que quiso para porque ellos no dice que no quieren hacer ahora ya por una declaración que han hecho que no quieren hacer edificios de turismo especialmente hay una cosa que fue muy fuerte que contestó el señor de improviso le dijo textualmente que este barrio ya no era para pobre que era un barrio para ricos

Voz 8 05:49 ahora son pobres dentro de lo que cabe claros tenga una pensión de trescientos sesenta y nueve con setenta céntimos

Voz 10 06:00 aquí aquí es una clase trabajadora que son los pone

Voz 8 06:03 frente de que ahora en estos momentos el mileurista en cuenta pisos para alquilar les dejo sabe como te digo bueno guarda nombraron

Voz 7 06:15 todo tienda peluquerías panaderías había había floristería había estanco ahí en la esquina esto era lo que antiguamente es un barrio que ibas a comprar a la tienda lo dejaba saber si no tenías dinero hacíamos tertulias charlas no te digo que nos poníamos oyendo

Voz 0277 06:35 para mí con los niños los amor de merendar estábamos todo el día y después la ahí había

Voz 7 06:43 una una de está boca de de agua la cual cogíamos una manguera y duchaba muy éramos tanto los padres como los niños como todo el mundo se ponía no lo pasábamos muy bien muy bien muy bien yo no quiero no ve que John no he tenido una vida cómoda yo he sido una persona recogida qué quiere decir eso a mí yo nací mi madre salió de la materialidad que estaba ahí y me dijo me puede usted tener a la niña que volvió a su recién nacida la que me dejó en su brazo pues menos lo único que como los niños pequeños son muy malos decía Ananda me llamaban la hija de mi madre porque sabían que yo no era hija de ida yo después lo cinco años como la la gente era muy mala empezaron a la protección de menores a decir que es que me llevaba con ella porque él tenía un puesto en Alonso Cano de verduras que me llevaba con ella y entonces me metieron en un colegio interno hasta los dieciocho hacíamos guateques y no lo pasamos pipa porque no dejaban salir un día a día a la semana no lo pasábamos muy bien a verdad soportaba dormía en el colegio Trillo dormía en mi habitación era una sala muy grande a lo mejor con veinte treinta camas donde dormíamos todas las la salvamos por la noche tenían que venir las monjas a callarnos porque ya que cuando tienes catorce quince años ya cuentan muchas cosas rarísimas bonito no sé ha sido una vida triste también pues porque hasta los dieciocho años después mi madre se murió yo me quede sola yo me causó la siempre yo cogía esto porque no tenía seguridad social ni nada y entonces pues cogí la portería ideas entonces yo estoy en la portería

Voz 0874 08:53 da como el hecho el guante las preguntas cuando ves como todo el mundo tiene una historia que contar Reed también la mujer de trescientos sesenta y nueve con setenta céntimos de pensión

Voz 0300 09:06 fuerte no fuerte se le está pero esta es la gracia del barrio para mí de ésta que mezclan la estas vidas personales pero al mismo tiempo habla de una duda

Voz 0874 09:17 y que en esa vida además en el en el recuerdo de esa vida está la alegría y el recuerdo de una situación mejor y la tristeza de una vida llena de desgracias también y pie ella cuenta que con la vida del barrio cambiarán también las tiendas no y los oficios

Voz 0300 09:32 los grandes se han mutado se han convertido en un bar o un restaurante es lo que está más de moda Sanidad tanto los tiempos y es el caso de la tienda de una tienda en la calle Ruda donde a menudo yo mismo compró la fruta verdura es una tienda de las que se dicen de toda la vida que empezó como una avería hace más de cien años y donde hoy se venden productos ecológicos

Voz 0874 09:52 atiende a la que Bruce así que si se encuentra con un tío preguntando cosas es es Bru Rovira vamos a escuchar a Teresa

Voz 0188 10:01 pues se local tiene más de cien años hace en esa época era un festín pero luego lo cogiera Mis abuelos pusieron una web vería ya o de ahí pues es después de la guerra ya además de debería pusieron fruta ya se ha mantenido así hasta que hace doce años lo puse como tienda biológica cuando mis padres lo tenían y bisabuelos pues esta calle era toda toda la calle llena de comercios de alimentación carnicerías pescaderías tiendas de ultramarinos debería estaba la plaza de la Cebada Law esta era pues una prolongación era como un pequeño mercado tan

Voz 8 10:42 bien porque usted usted nace aquí yo nacido aquí vivía sí

Voz 0188 10:46 sí tenía vivienda si tenía vivienda que irá a través de ahí había una puerta creados

Voz 6 10:53 que ahora mismo ya no lo tenemos

Voz 0188 10:57 condenado ahí para hacer precisamente aquí en este edificio hay cuatro pisos de Andy y uno de la vivienda donde yo me he criado es Airbnb

Voz 11 11:09 tras tan sólo unos días si viviendo allí

Voz 12 11:19 no llano ahora vivo en El Escorial otra vez en viniendo al barrio de compra hay porque me encanta porque esta señora son increíbles por qué compramos productos vi oí yo prefiero comprárselo a ellas aparte que son muy amable eso pues ya llegamos veinte que con la gente del barrio

Voz 0277 11:35 es como familia allí eso lo extraño mucho yo tengo sesenta y siete años aquí este barrio nos conocíamos todos verdad nos íbamos todos los y las casas donde yo nazi da la plaza Vara de Rey de ahí estaba es de la bodega que te vendía vino que se llamaba así no me acuerdo de la Tienda Verde que se llamaba Paulino los ultramarino te acuerdas tener la leche día la señora Margarita la señora Margarita yo el señor satura no que te quiere no te voy a las batas en la lechuguería en la calle de Santana su sueño

Voz 13 12:14 ya han perdido el vecindario Jack hago el CAI se acaban cariño porque yo vengo aquí porque aquí hay cariño Kinnon encuentro a ningún lado

Voz 3 12:31 sí cariño

Voz 0874 12:34 es una oda a la nostalgia estas conversaciones hasta donde lo dice no es verdad son son los vecinos más mayores quienes anhelan una vida diferente

Voz 0300 12:44 bueno el tema el tema este de las transformaciones de las ciudades no es sólo un problema de nostalgia de pasado no es un tema de futuro también no tampoco los jóvenes encuentran su espacio en este nuevo modelo de ciudad

Voz 0874 12:57 claro que para empezar por lo que decíamos al principio no pueden permitirse la mayoría un Aquilea pero no sólo eso fíjate en en este caso que te vamos a explicar un edificio de treinta y seis apartamentos en pleno centro donde sólo quedan siete vecinos los demás todos pisos turísticos Diana Ifrán son de momento dos de los supervivientes bueno y con ello estado conversando Valentina Rojo esta semana lo escuchamos

Voz 6 13:40 viento Un chico que estuvo dos años viendo aquí ya segundo claro entonces este es un estudio de meter a seis personas quema viva de trabajo entonces lo verdaderamente Adamuz timbre yo estoy bien no hay me parece que es a la escuela pero la cumple contrato entonces se sabes lo que aquí vivían tres italianos también de Cooper contratos han tenido que estén donde me tienen a personal catorce decía siempre hay personas que no pisa porque literal

Voz 11 14:21 cuando es un buen apartamento por hacer personas

Voz 6 14:25 lo que también vive con nosotros

Voz 6 14:37 tres allí yo cuatro y yo creo que ya está sólo siete claro que son ahí está la ese osea seis apartamentos torpezas propicia pues multiplica treinta y tantos por seis personas mínimo que entraron en un estudio un apartamento pues cuánta gente te entran

Voz 0277 15:13 cómo es vivir en un edificio lleno

Voz 17 15:15 eh de pisos turísticos pues es un cuento

Voz 18 15:17 es un constante estrés de hecho yo tuve que yo tuve que ahora este marzo al médico pero me subió muchísima tensión que había porque había muchísimo ruido entonces general mejor pena

Voz 1490 15:27 la contra horrible pasa no puedes pasar no quitan no daban como ha podido

Voz 18 15:33 hay escaleras lo estricto de las escaleras las maletas

Voz 0277 15:37 en todo todo es un ruido un ruido en ruido y cuando empezó esta situación cuando iban abandonando sus pies Julio empieza el año pasado junio del año pasado junio julio

Voz 1490 15:48 tú no te vamos a renovar yo tenía tres años cuando me lo dijeron IB3 es bueno pues yo voy buscando con con calma porque soy de las más antiguas he preguntado y conforme va sus canteras cuenta que no es el único edificio que pasa pasa en otros edificios los precios se han disparado el encuentro algo decente es que mi se me va de lo demás se me yo Jan mi sueldo no da para ello que cuanto estéis pagado

Voz 0277 16:12 vamos yo distintos yo he hecho cincuenta tú los pisos que estás viendo ahora cuánto te están pidiendo propia

Voz 18 16:18 de la misma para arriba pero no solamente en los mil euros estaba todos los requisitos ponen que tiene que tiene que tener ganarán tres mil euros brutos al mes que tiene unas condiciones que no puedo

Voz 1490 16:29 yo lo único invitar a todos los vecinos que él insiste pasando algo similar que nos queda encallados que hagan algo que lo que más subir a Asociación de Vecinos y la hay para que no no permitan que los que no se China todos desde dentro

Voz 0874 16:55 porque el centro de las grandes ciudades se va a quedar convertido en aquí hemos hablado tienen los escuchen desde zonas rurales pensará que a lo mejor no lo ponemos un poco endogámico hablamos de Madrid desde Barcelona desde es que se están convirtiendo en esos parques temáticos pero es un problema que nos afecta a todos porque perdimos la identidad de lo que somos más deseamos Sun

Voz 0300 17:15 duró muy extraño en fíjate hecho una mientras hablaban una multiplicación de lo que contaba este chico no XXXIII apartamentos con seis personas para apartamentos suman doscientas treinta y uno personas en una

Voz 0874 17:28 la casa que vive en siete con que salgan y entren solamente dos veces al día son seiscientas veces que se abre la puerta del portal

Voz 0300 17:35 bueno es decir que no es vida no más lo que decíamos al principio de la ciudad es una un sitio de encuentro de

está tejanos de ser Rovira un abrazo hasta luego venga buenos días