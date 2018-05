El salvaje Oeste

Voz 1 00:00 eh eh

Voz 5 00:37 la música debería situarnos en el Nueva York de los ochenta podría no estarlo pero buenos días buenos días de banda sonora de La hoguera de las bandas

Voz 0874 00:45 tres en versión cinematográfica hombre que era rarito Tom lo dice todo el mundo especialmente quiénes entrevistado Juan charlando con él no les veía que tenía admiradores pero también de detractores

Voz 1648 00:56 tenía es que era todo un personaje y lo percibía efectivamente en cuanto estabas con el cinco minutos y no sólo por esa manera suya tan peculiar de vestir yo escuchaba desde luego

Voz 0874 01:06 las dos cosas que era mucho mejor periodista que

Voz 1648 01:08 quitó incluso mejor escritor periodista si hay opiniones para todos los gustos yo tuve la oportunidad de entrevistar lo en España cuando vino hace unos cinco años y lo cierto es que no te deja indiferente porque por lado mezclaba no hay una una amabilidad no con un cinismo a la hora de responderte no daba ninguna pregunta e filete además era una persona muy curiosa Hay irregular conmigo fue muy amable pero te descolocada porque te das cuenta de que era un tipo conservador no tipo conservador así como recalcitrante pero a la vez a veces te respondía a una pregunta si parecen progre desde luego a un autor yo creo que que a mí yo soy de los que piensan de que era un grandísimo un grandísimo periodista es evidente que era uno de los padres del periodismo literario aunque todo el mundo recomienda o bueno recomienda o comenta que su novela es la que tú comentabas ahora no la de la hoguera de las vanidades yo sin embargo creo que en todo un hombre se muestra como mejor escritor todavía esta novela donde habla de los conflictos raciales en Atlanta no yo recomendaría mucho que la gente leyera esta Nobile que no se quedará sólo con La hoguera de las vanidades

Voz 0874 02:13 pero es curioso que además ha hablamos del como alguien que casi inventó esa manera de hacer periodismo más pasará en la literatura no solamente los hechos sino la forma de contar lo que efectivamente el autor de hoy va un poco por ahí también eh es que hay algo de eso sí que es de derechas no coinciden va en el libro porque además está escrito por alguien que colaboran en este programa ya que los oyentes van a reconocer inmediatamente y es nimio libro persona enseguida decimos quién se llama salvaje Oeste

Voz 8 02:51 Fonseca acogió el periódico del día anterior en el que Morelli publicaba que la presidenta del Congreso había mentido en su currículo arrojándose una licenciatura en Derecho que no tenía hilo sacudió en el aire casi salió arena del desierto esa misma mañana el presidente al bar ellos había restado importancia a los hechos diciendo que la valía de algunas personas está más allá de un papelito que dice licenciada

Voz 0874 03:21 lo que acabamos de escribir el libro en septiembre de dos mil diecisiete Juan Tallón cómo estás Juan buenos días buenos días

Voz 1235 03:29 debe estar con vosotros parece escrito mañana verdad

Voz 0874 03:32 total es que te estás adelantando lo que iba a pasar no porque en serio no las han ido al final esto

Voz 1235 03:37 no no no es es cierto y además creo que ese es uno de los pasajes que estaban ya en el perdón en el primer borrador y yo creo que el primer borrador lo acabé a finales de dos mil dieciséis un acusa una cosa así

Voz 0874 03:52 hombre la verdad es que libres como una metralleta y como disparar contra tanta gente algo de lo que pasa iba a pasar seguro hasta ahí un palco que podría ser Paco en el que todos pensamos

Voz 1235 04:02 sí de hecho es tal vez el palco en el que todos pensamos no es el palco del Madrid aunque es cierto que no es el Paco Santiago Bernabéu es decir es el palco de Madrid

Voz 0874 04:13 no es otra cosa distinta a mí es una metáfora y y el el el presidente del club de fútbol que también es empresario de la construcción no es en el que todos pasamos es otro distinto

Voz 1235 04:22 yo creo que un es claramente el otro distinto el personaje

Voz 10 04:29 en la novela es un hombre que ama la quema la pintura

Voz 1235 04:33 en fin es un hombre interesado por el arte es un hombre con una gran sensibilidad es cierto que también una gran sensibilidad para los negocios

Voz 0874 04:40 es para buscar la pasta exacto bueno quién es escuchan semanalmente a Juan Tallón en este programa en esas crónicas magníficas que nos hace saben que maneja perfectamente el sarcasmo y la ironía y que a veces hay que meditar un poco seguro que acaba de decir para darse cuenta contra quién ha arremetido en esa crónica insiste Ebro de Óscar pasa un poco lo mismo el el el subtexto primero reconocer determinados personajes a los que él ha escondido bajo nombres que no se corresponden con quién uno imagina pero luego también buscar ese subtexto no hombre claro porque

Voz 1648 05:11 estaba yo creo que este libro es la es una radiografía literaria vamos a decir la radiografía literaria de un país que bien pudiera ser este bien pudiera este pero en el que yo creo que podrían encajar muchos muchos otros nos habla de sobre todo de cómo funcionan las relaciones entre las elites que ostentan el poder no porque el libro va precisamente del Poder con mayúsculas es una historia en tres actos donde se muestra pues esa gestación de ese poder el desarrollo de ese supuesto fin digo supuesto porque bueno eso luego ya es una lectura que puede hacer cada uno al final lo cierto es que vamos viendo pues bueno como como lo que va pasando un poco entre esas elites yo a menudo tenía la sensación de estar leyendo no sé si decir la necrológica de de de ese país que aparece en la novela es un país que que agoniza aunque también siempre te queda la sensación de que esas elites precisamente van a saber encontrar la manera para poder perpetuarse es una historia muy coral es una historia también muy ácida ahora hablábamos antes de Tom Wolfe es verdad Javier que yo a Rato sólo a ratos porque este libro no es una crónica periodística pero sí que a ratos tenía la sensación de estar viendo algunas cositas de golfo de o de gaita y además bueno sobre todo en la manera cómo va dibujando a todos esos personajes porque aquí tenemos por ejemplo Alvar ellos que es el presidente del Gobierno tenemos algún vicepresidente que se llama en Niza tenemos al presidente efectivamente del del Madrid y un rico empresario de la construcción César Rodríguez está la presidenta de la caja nacional Claudia Aybar está la alcaldesa de la ciudad un personaje muy importante también en esta novela hay honre hay dos testigos bueno hay muchos pero hay dos testigos y en algún caso víctima un periodista joven Morelli el currante y propietario de un bar Horacio todos ellos y otros más no se convierte en un poco protagonistas en víctimas de un sistema corrupto que nos muestra pues de alguna manera como esas élites viven yo diría que que en una especie de mundo paralelo alejado de la realidad mundo además donde todo vale es decir donde la ambición no tiene límite en el que creen que ellos merecen todo lo que tienen o lo que deben robar donde el largo plazo mismo tampoco existe y todo debe ser ahora hay para mí donde lógicamente pues ya os podéis imaginar que no hay ni arrepentimiento ni vergüenza no yo creo que para entender de alguna manera de qué va este libro yo extraído nada tres cuatro frases para que nos hagamos una idea por ejemplo ríe fuese presidente del Madrid que es capaz de decir si quieres ganar mucho dinero estás obligado a infringir la ley de vez en cuando o por ejemplo el presidente ellos cuando en relación a la elección de un presidente el Supremo dice buscó un gran jurista receptivo a las llamadas telefónicas o por ejemplo hablamos de una entidad bancaria que sus dirigentes pueden desvalijar que no pasa nada porque el Estado nunca la va a dejar caer o también al bar ellos dice conozco al pueblo español Yes tan estúpido que no votará pensando en si nosotros robamos mucho poco sino en si a veces pueden robar ellos bueno yo podría decir que estamos ante una novela política de política ficción pero tampoco es exactamente eso no es desde luego ningún thriller político no es tampoco una parodia aunque la podría haber escrito perfectamente juegan pero yo creo que esta novela no es una una parodia una parodia yo creo que es el de alguna manera un documento fidedigno de una realidad que hemos elevado además a la categoría de normal no importa saber quiénes son los protagonistas yo aviso a los lectores podemos jugar como lectores a poner nombres y apellidos pero yo creo que eso no importa porque aquí lo que verdaderamente lo que verdaderamente importa Nos muestra una época que es muy reconocible no y cuando además acabas de leer este libro que está repleto de abusos de infidelidades de tradiciones de sobornos de tratos de favor de corrupciones de toda condición que estás además está repleta de individuos que quieren ejercer el poder donde y cuando sea bueno pues cuando tú terminas de leer ese libro tienes la sensación de que se ha quedado como una cara de idiota porque todo esto que se ha contado lo reconoce sabes que existe y que además no pasa nada y esa es la tragedia

Voz 0874 08:57 o te quedó muy mal cuerpo ahí dices tú todos los personajes que hay hay también un empresario de medios de comunicación sin

Voz 1648 09:03 lo que no hay por aquí hay de todo lo lo de los medios tiene tela que tiene preguntéis

Voz 0874 09:07 iba a conseguir con eso sí lo que pasa es que tarros y los nombres hubieran sido los de las personas que imaginamos están escondidas detrás de eso seudónimos Juan muchas crónicas para vivir tendría que hacer para pagar las demandas que hacer

Voz 1235 09:20 sí sí bueno antes de nada empiezo empiezo a pensar escuchándoos que que que que he escrito una novela sobre sobre España efectivamente no yo sabía desde el primer momento que al elegir personajes de nuestras élites para retratar la para retratar esta época inevitablemente en el lector iba a surgir en un momento en la tentación como no de de de buscar el correlato real de esos personajes es que es obvio que cuando utilizas son presidente al Gobierno a un vicepresidente que no hemos tenido que no hemos tenido tantos en democracia con como lector después es es es casi obligatorio no buscar buscarla cara a buscar el el nombre de esos de esos personajes pero es cierto que yo también he intentado en todo momento ir derribando la hipótesis que se puedan construir los los los lectores no dándole a una profundidad a estos personajes que que desconocemos en su correlato real porque lo que que la imagen que nos llega de de los protagonistas de mi novela es decir en la realidad es una imagen muy es una imagen muy pobre no es decir que sabemos de ellos sabemos lo que dice insospechados que lo que dicen es lo que nosotros queremos hoy no pues en menos podemos formar una una imagen e inteligente digamos de quiénes son esas personas

Voz 0874 10:48 no tenemos suficiente información sobre ellos claro

Voz 1235 10:50 esto es en cómo abordar la profundidad personaje de esos la la profundidad psicológica de esos personajes pues obviamente inventando la y a partir de ese momento ya no hay mucho yo no voy mucho debate no es ficción

Voz 0874 11:05 sí lo que pasa es que a veces la realidad tiene fórmulas narrativas mucho más increíbles que la propia ficción porque tú tú como escritor seguro que me ocurre lo de yo que sé pues los billetes en el altillo por ejemplo este tipo de cosas son son difíciles de incorporarlas a una novela

Voz 1235 11:20 claramente nuestra realidad se ha vuelto tan soez en entran tan grosera que tratada en crudo es decir no sirve para hacer ficción no

Voz 0874 11:30 mira yo tu tu relación Juan cuando el periodismo un poco cuál porque hay muchas de tus crónicas siempre te veo recordar tiempos de reportero digamos ayer mismo hablabas de cuando te mandaron en Galicia a preguntar en jugador creo que del Orense era no en qué posición se sentía más cómodo decía en el banquillo o cuando cuando tú eras periodista quería ser escritor como como muchos periodistas

Voz 1235 11:54 sí yo yo creo que yo siempre he querido ser escritor antes que a veces que periodista por unas razones u otras acabé trabajando en un periódico ir recuerdo que en mis primeros temas eran eran en las secciones especiales para cubrir las fiestas patronales en ese momento mi ambición quedaba colmada cuando entrevistaba a la comisión de las fiestas pero sí recuerdo que a partir de ahí fue cayendo en picado

Voz 0874 12:21 pero eso fue eso la cumbre

Voz 1235 12:24 hay in si después hice crónica política durante durante varios años y yo cubrí la última legislatura de Manuel Fraga en en Santiago de Compostela después descendía sucesos no ah sí bueno y en fin la vida no tiene no tiene fondo y ahora estoy yo estoy con Javier del P

Voz 11 12:45 no lo quiera te te iba a decir no sé si ha subido más alejado no la verdad es que claro de la boca

Voz 0874 12:51 los siguiente ya no sé qué es

Voz 11 12:54 hoy máquina

Voz 1648 12:55 oye qué relación te he comentado que te preguntaba Javier Porto relación con el periodismo yo te pregunto cuál ha sido tu relación con el poder ese poder que muestra bueno yo

Voz 1235 13:03 lo que mi relación con el poder en una parte ha sido como la de todos los ciudadanos la relación la la reacción de alguien que lo que lo sufre después es cierto que durante otra etapa he tenido la relación de de quién lo de quién lo vigila pero después también ha tenido una una relación durante una pequeña etapa en en quien Convit en la que convivir con el poder en el sentido de que desarrolle tareas periodísticas para gente que tenía responsabilidades políticas

Voz 1648 13:42 te asusta

Voz 1235 13:44 bueno en realidad llegue asustado ya en pero sí tuve una posición privilegiada in Ibiza cosas y escuche cosas que que bueno que me han servido para cuando me he puesto escribís salvaje Oeste para dar credibilidad a a las acciones de algunos personajes

Voz 0874 14:09 si te da la impresión por todo lo que escribes que es aquella vieja frase prefieres que te gobierne un ladrón siempre que sea de los tuyos que no desde luego mucho mejor eso que un comunista por lo que cuentan alguno de sus personajes

Voz 1235 14:21 bueno uno nunca sabe muy bien en qué manos quiere esta yo creo que casi querría estar en cualquiera menos en las mías no

Voz 0874 14:29 seguro cuál es el concepto que tiene de la honestidad en España

Voz 1235 14:35 bueno yo creo que el concepto de honestidad que que yo pueda tener no debería ser muy distinto de que pueda tener un ciudadano normal y le y y no querer a hacer no estar dispuesto a hacer nada que no querrías que te hiciesen ti yo creo que desde esa premisa sepuede ir con la cabeza ir con la cabeza alta no

Voz 1648 14:57 a mí lo que me lo comentaba al principio lo que me ha dado miedo tras leer tu tu extensa novela es tener la impresión de que todo eso que estabas narrando era muy muy reconocible tu cuentas auténticas barbaridades de lo que hacen ciertas personas ciertas elites con el poder porque el poder económico el empresarios estaban los políticos etcétera etcétera y con la sensación además desde el principio de la novela de que estamos ante un agente un grupo reducido que entre ellos se conocen que con inciden en Roland Garros en París como coinciden en Miami como en Madrid o en Barcelona y que es gente que no tiene ni idea de lo que ocurre fuera de su círculo de trabajo o su círculo personal como que el mundo es un mundo paralelo es cuando no tiene nada que

Voz 1235 15:41 pero sí digamos que las las las élites lo son porque no se puede penetrar en su en su círculo no entonces digamos que viven con nosotros pero que viven sobre sobre sobre nosotros el y en cierto sentido también al margen al margen de nosotros no Isidre has contado que el la la la novela narra con mucha crudeza como sea se abusa del poder y como se extrae la riqueza de un país pero sobre todo y con qué naturalidad se hace que los personajes tengan la sensación de que estén cometiendo algo algo ilícito no yo creo que esa esa era la la actitud con la que yo quería que los personajes de esa ese desarrollase y si en el fondo esa era la actitud con la que yo iba a conseguir retratar a a retratar una época no narrar ese ese ese ese esplendor la fuerza con la que llega una nueva generación de de de políticos al al poder se sedientos de de de éxito no cómo lo consiguen no e ir como parecen fundar una hegemonía eh que no encuentra su final pero también cómo ha pasado el tiempo impuesto que eh el poder siempre encuentra en otro poder emergente e sufí su comienzo no como también se llega a veces al al al ocaso no ese es un poco el final que que que se puede adivinar o o intuir no en la novela

Voz 0874 17:25 de hecho tu hay de estás escribiendo ahora como un proceso de degradación del Idealismo inicial hacia la suciedad y la corruptela final pero yo creo que otros personajes llevan la cruz en puesta de fábrica

Voz 1235 17:37 eh sí sí que lo es es cierto su Sue su evolución desde el principio vayan otro ven otro sentido no pero si todos comparten esa esa esa esa actitud no que la actitud de que en el país en alguna medida les pertenece han nacido para ser su uso se usamos y eso ese poder esos derechos de de nacimiento pues ligueros autorizan a hacer lo que hacen y a no sentirse mal por ello

Voz 0874 18:12 sí es verdad que esa sensación de que yo que sé pues caciquismo podríamos llamarlo unos traslucen de algunos gobernantes IRI también da la impresión de que de que yo no sé si tú has fantasear sobre esto no de que todo el mundo tiene un pasado según según tu libro no todos los políticos tienen umbría de Eroski que yo yo no sé si tú has pensado en en cuál puede haber sido ese ese pecado que podría acabar con cada uno de ellos

Voz 1235 18:36 digamos que el el pasado que yo he recreado para mis personajes él y buscaba sobre todo a dar profundidad Si credibilidad como como como personajes protagonistas no la ir es obvio que que que uno no llega a los sitios sin haber pasado antes por por por otros por otros lugares no todos tenemos un pasado lo que ocurre es que a veces cuando jefes determinadas responsabilidades actúa como si el pasado en que hubiese pasado no

Voz 1648 19:14 en tenemos un mea culpa porque aquí no se salva nadie en libro los claro los periodistas tampoco los periodistas deberíamos ser la herramienta para que la ciudadanía supiera que haya alguien que está vigilante y una parte de ese de esos medios de comunicación al menos una parte que aparecen en tu novela Madre mía hay que ver nadie se salva

Voz 1235 19:32 pensemos que la novela transcurre a lo largo de trece catorce años aproximadamente durante los cuales hay tres elecciones generales en las que el Partido Conservador revalida siempre la mayoría absoluta y si esto es la historia de de del Le Pen Dori el ocaso de un país entero no sólo de una no sólo de unas élites sí fundamentalmente de unas élites no pero que han encontrado apoyo ciudadano a lo largo de a lo largo de muchos años no entonces no no pensemos que que ni siquiera como lectores tenemos una responsabilidad en esta en esta novela esto es el ocaso de una sociedad

Voz 12 20:17 yo no sé la española sino occidental

Voz 8 20:21 conozco al pueblo de español es tan estúpido que no votará pensando en ser robamos mucho o poco sino en si a veces pueden robar ellos pagar menos impuestos y tener un trabajo temporal poco cualificado y que lo tengan sus hijos a cambio comprarse un coche nuevo cada diez años los votantes no se inspiran en los principios de la ilustración se limitan a elegir un bando después adoptan los principios de ese bando a cuánta gente conoces que reúna información datos deduzca de ellos conclusiones que después emplee para decidir a quién quiere votar la gente elige a quién quiere pertenecer a continuación elige aquellos datos e informaciones que apoyan las posiciones de los suyos

Voz 12 21:05 bueno esta música sólo hemos puesto

Voz 0874 21:08 una campaña publicitaria de un partido que no quiero recordar pero sí es un poco como digo el subtexto de muchos de esos mensajes electorales es una novela por cierto Juan poco como La broma infinita de Foster Wallace hay que tomar apuntes serían son seiscientas páginas nos queda secundario de terciarios hay de todo

Voz 1235 21:27 no te contaré que que en ese primer borrador del que hablaba al principio realidad eran eran ochocientas no pero si yo asumo que que es una

Voz 10 21:39 la novela es muy larga muy muy

Voz 1235 21:42 coral pero no digamos no encontré la capacidad para ser más más breve in it poder contar la una época entera no porque al final se trataba de eso de que no hubiese tanto personajes protagonistas que obviamente los hay no sino que esto sirviese para que el personaje fuese no tanto ellos como el tiempo en el que en el que vivieron IS ese tiempo pues de catorce años exigía pues cierta cierta cierta profundidad ya

Voz 1648 22:17 además ha escudado de manera especial que el ritmo no decaiga en ningún momento sea Se nota que todo el rato está seguir aquello en una especie como de crescendo no porque cómo va siguiendo las historias de cada uno de esos protagonistas el mono para no

Voz 1235 22:28 se tiene que ser una amenaza no durante la redacción de la novela que que es seiscientas páginas hubiese descensos de intensidad no

Voz 0874 22:40 te lo USAID desde luego no los ahí la novela se llama salvaje Oeste firmada por nuestros cuanta yo voy a decir te ha tocado de tu tu propia degradación te ha llevado a que te llame eso cuando ir es altamente recomendable podías incluir eso de que cada personaje al que reconozcan esta novela chupito y al final va a haber una elevada tasa de alcoholemia pues cierto Juan pasa te lo bien y vende mucho fuerte un abrazo hasta luego adiós

Voz 1648 23:13 pendiente alguna recomendación que la mujer singular y la ciudad de Vivian Gordon que es una estupenda continuación podríamos decir de su anterior libro quiere apegos feroces y aquí estamos de nuevo entre ante una obra memorialista aquí pasea de nuevo por Nueva York pero en vez de pasear con su madre como hizo el anterior lo hace acompañada por su amigo y en esos paseos en esos largos paseos por Nueva York ella no regala reflexiones sobre periodismo y literatura evidentemente sobre feminismo porque ella es una gran activista sobre su propia vida no se habla de de sexo y lo hace como siempre de una manera directa sin concesiones sin tapujos mostrando de nuevo que yo creo que es una de las mentes más lúcidas de la sociedad norteamericana de los últimos cincuenta aquí vivían la mujer Singul

Voz 0874 23:53 dar la ciudad editada por Sexto Piso Oscar López un abrazo fuerte

Voz 1648 23:56 otro Paradis

Voz 14 24:00 le voy