Somos como somos

Javier es pues estoy hablando desde Tortosa pero visitando el fin de semana el delta de l'Ebre que está estas enseres niños precioso a los campos de arroz sabéis que cambian el paisaje del delta cambiar cuatro veces al año no cuando están secos que es todo tierra y tiene quizás es la peor época no pero ahora que están inundados se ven perfectas las las aves está todo lleno de agua dentro de poco empezará a crecer el arroz y es todo como unas explanadas pero claro allí el el punto más alto del delta creo que tiene un metro

Voz 0874 03:37 Blanco que ha costado oye vamos a ir muy brevemente porque no hemos sido invitados sentado con nosotros aquí supongo que tiene que estar en otro sitio porque este tipo de gente siempre es muy difícil pillar a hay un nuevo estudio me interesa que me lo contéis del Instituto Europeo de Oncología que ha desvelado que funcionan peor en las mujeres las técnicas inmunológicas que en los hombres creo que también el el muestreo incluía a muchos más pacientes hombres que mujeres sí

Voz 0902 04:06 como es habitual en muchos ensayos clínicos en las mujeres estaban bajo nombres representa verdad que era un una uno de cada tres no se sabe porque en este caso funcionan peor estos fármacos de inmunoterapia contra el cero aunque se Sí Se conoce que las el sistema inmune es distinto tiene factores distintos entre hombres mujeres y el sistema inmune de las mujeres es muy potente de ahí que tengan menos infecciones cuando están embarazadas o lactantes pueden proteger a su hijo gracias a los anticuerpos vigorosos que tienen lo están optimizada para esa función aunque los aunque no estén embarazadas están tienen un sistema inmune muy potente también tienden a tener más enfermedades autoinmunes precisamente porque su sistema inmune funciona tanto que en puede atacar con más facilidad de las propias células de la paciente pero vamos esto es el caso concreto este e Iker revela que deberían incluirse en mal mujeres de hecho son la mitad de la población no pero es que esto no tiene ninguna explicación coherente si no hay no nosotros también representadas a quién legado

Voz 0874 05:17 a gana que lo estén pues sí efectivamente son la mitad de la Puebla

Voz 0902 05:20 el guión estas las deberían ser la mitad de la población en los ensayos

Voz 1730 05:24 los también se va súper interesante el tema de las disparidades en en géneros no enfermedades mentales también se ve no se sabe exactamente por qué hay igual cinco veces más hombres autistas que mujeres en depresión es más frecuente

Voz 0874 06:35 desde luego de la biología básicamente es la de tratar de entender por qué somos como somos porque nuestros órganos están donde están hacen lo que hacen porque no tenemos tres piernas en vez de dos o cuatro ojos este trabajo muchas veces consiste en observar y en experimentar con organismos muy similares al nuestro aunque a priori no lo parezca es el caso de esta mosca Drosophila Milano Caster seis Drosophila suelen una plaza aquí te cae muy bien las cosas

Voz 0902 07:04 que estuve casado con ella diez años es muy mosca favorita sin duda su música favorita porque se parece mucho aquí no estoy diciendo ninguna tontería con esta obra se parece muchísimo a mí y a mí también porque los animales sólo inventaron una todos los animales tenemos un un origen común de hecho toda la vida en la Tierra tienen un origen común pero el de los animales una gallina una mosca un cangrejo un gusano una persona es un origen activamente reciente en comparación con la historia de la Tierra hace unos seiscientos millones de años Si sólo se Nos la evolución sólo unos inventó una claro de ahí que seamos tan parecido

Voz 1730 07:43 el funcionamiento de las células es que es el mismo es si tú quieres investigar el funcionamiento de las teles

Voz 0874 07:47 los las células de una mosca funcionan igual que las células de vuelo humano muy parecido a una persona que probablemente ha pasado pues quizá más tiempo que nadie entre estas moscas es el biólogo Ginés Morata que lleva toda su carrera investigando por qué somos como somos como decía yo antes es uno de los mejores científicos de nuestro país seguramente del mundo de sus infinitos reconocimientos científicos está ser miembro de la Royal Society de Londres desde hace unas semanas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos no sé muy bien cómo has querido venir a un humilde espacio como este Ginés buenos días

Voz 7 08:21 bueno sí estoy encantada de estar aquí y además se soy un Un

Voz 5 08:25 oye entre regular del programa regular todo

Voz 0874 08:28 andaba mal espero que sea regular en el modo andalucismo en cuenta sobre todo tu mujer a una pregunta si es decir a que mandamos un saludo desde aquí sí que es seguramente mejor científica que ninguno de todo los equipos

Voz 1730 08:44 al poco pero nuestro aniversario de boda

Voz 5 08:46 no me iría

Voz 0874 08:48 y lo que implica formar parte de una institución científica tan importante como la que atacaban de nombrar

Voz 5 08:53 bueno al principio es una satisfacción muy grande la verdad es que tanto Society como al ciencia Estados Unidos es no son unos clubs altamente exclusivos donde antes de nombrar a alguien miembro pase considera durante bastantes años la trayectoria y las contribuciones de esa persona bueno pues pues decir que estoy verdaderamente muy muy encantado

Voz 0874 09:17 eso sí pese a que ibas a decir implica que me van a dar ciento cincuenta millones más

Voz 5 09:20 no no no no no hay dinero solamente Honor distinción en este tipo de de define de nombramientos que es una

Voz 0874 09:29 eso afilando gastas

Voz 5 09:31 bueno eso Fira como decía Javier decía que lleve tuvo diez años fila yo llevo casi cincuenta por lo tanto soy un matrimonio que funciona muy bien lo hemos tenido el problemas estaba ofrecerá no se quejan de hecho de hecho toda clase diabluras me lo estoy imaginando o pero como antes decía Javier es que la mosca es un es el organismo de investigación donde elaborado la genética de siglo XX parte del XXI también ha desarrollado una tecnología genética extraordinariamente sofisticada que no o no ocurre en ninguna otra especie por lo tanto podemos hacer experimentos que no se pueden hacer con ningún otro organismo y además como resulta que compartimos aproximadamente es de cinco por ciento de identidad genética genes con la mosca hay muchos aspectos el viaje biología humana y de la propia enfermedad humana que se puede estudiar en la mosca

Voz 0874 10:27 esa es la gran ventaja que tenemos y que que es lo más relevante que una mosca te ha permitido saber sobre nosotros

Voz 5 10:34 bueno yo por ejemplo los años ochenta y noventa de Javier estuvo involucrado en esa historia también y descubrimos también otras personas cómo está construido el cuerpo de un animal en las tres dimensiones del espacio porque el ojo aparece la cabeza no aparece en otro en otra parte del cuerpo y porqué los brazos y ésta a su sitio el hígado está en su sitio que descubrimos los genes que se encargan de disponer a cada órgano en el sitio adecuado para que el sistema funcione impuesto pase descubrió que esto mismo genes que descubrimos en la mosca está presente la especie humana y todas las demás especies una cuenta

Voz 0874 11:08 hace hacía veinte veinte treinta

Voz 5 11:10 años y de la que estoy muy orgulloso

Voz 0874 11:13 la clave de cómo somos o de quién firmamos está en la células y vosotros estudiará la competitividad celular que es un poco porque las células compiten entre ellas

Voz 5 11:22 matan bueno más bien no teme mucho utilizamos ser de Competición Celular y esto es una cosa que de hecho descubrí junto con mi colega Pedro Ripoll cuando éramos becarios y el Centro de Investigaciones Biológicas del año en mil novecientos setenta calles bien pagados ya perdedores vi muy iban pagar en ese temo ese tema se ha hecho muy famoso últimamente porque eso es el mecanismo que utiliza el organismo tanto la Drosophila como los humanos para eliminar ella células que son su voz prima son no son suficientemente buenas o rápida o son malignas son aberrantes ese tema de control de calidad celular que elimina todas las células que no deberían de estar ahí de hecho una de las cosas que estamos investigando nosotros ahora es cómo era la competición células funciona para eliminar las células cancerosas que continuamente están apareciendo en el organismo pues según perfectamente que estamos lleno de células cancerosas todos los organismos incluyendo nosotros ahora bien hay mecanismos quizá otros más a parte de la conveniencia pues ciertamente Competición celular funciona para eliminar todas estas células aberrantes que tan continuamente aparecen en nuestro cuerpo por lo tanto son peces seguro de vida en mecanismo de salvaguarda

Voz 0874 12:29 pero si mecanismos veces vaya ganan las malas

Voz 5 12:31 ABC gana las malas cuando fue un grupo suficientemente y esto es una cosa que publicamos hace poco cuando un grupo suficientemente digamos numerosas células malas entonces resulta que logran que el mecanismo este de competición celular que realmente las elimina mira por dónde resume la que que ahora cambia su papel a la inversa resulta que digamos impulsa promueve el desarrollo de los tumores no voy a entrar en cuestiones técnicas pero pero cuando la protección de grupo cuando el grupo protegido entonces son capaces de vencer a la convención celular generan un tumor

Voz 0874 13:12 eso es fascinante yo voy supongo que su conducirá en algún momento a ser capaz de detectar en qué momento se produce ese cambio de función claro lo que

Voz 5 13:20 pasa que son las moscas es fácil de utilizar porque nosotros generamos lo armó lo células malignas mediante manipulaciones genéticas claro esto si lo compara con la aparición de un tumor en una persona generalmente cuando aparece un tumor con un un tumor se detecta clínicamente sorpresivamente diez es uno de células eso es un montón de células mil millones y decir que el el el tumor ha estado creciendo mucho tiempo antes de que se detecta

Voz 11 13:44 por lo tanto hay una una una una una

Voz 5 13:46 sea muy oscuras de que no se puede investigar con facilidad en organismos como los hermanos mientras lo podemos saber con facilidad igual por eso hemos descubierto Competición Celular cosa que sería muy difícil de descubrir en este tipo de tecnología en humanos sin embargo hay evidencias muy reciente que es ciertamente lo ratones y otras especies utiliza el mecanismo de Competición Celular para eliminar celular es por lo tanto es un fenómeno universal de protección contra tumores que va dunas

Voz 0874 14:12 Esperanza a a poder llegar a ese punto en el que sí que sí bueno

Voz 5 14:15 pero nosotros nuestra misión como biólogo no es curar el cáncer nosotros investigamos los fenómenos básicos para entender que lo que ocurre esto estoy dando una información que esperemos que para aquellos que se dedican a los médicos y los oncólogo entiende habían esta información y quizá a partir de ahí y en cuenta el nuevo me no Remedios en una forma admitir a la enfermedad

Voz 1730 14:40 mira a mí si es que no conocía el concepto de competición celular yo intuyo bueno que como ha dicho incluso ahora durante hoy se irán formando células cancerígenas en nuestros cuerpos que esto es algo que que que es eso

Voz 5 14:55 cálculo aritmético muy muy elemental tu diez el IV Premio Cervantes hacerlas irá en la mutación Rat reiteraciones temáticas y nueve estaba menos ocho por Gem por diez por división celular siempre aritmética dirá que Duyos todos los que estamos todos los de este programa todos los que estamos aquí estamos llenos en este momento de células cancerosas

Voz 1730 15:16 yo tenía entendido que que el que el sistema inmune las controlaba es para otro claro otro mecanismo eso de competición pero cómo funciona es que cuando unos detectan las otras células empiezan

Voz 11 15:27 hay me una integración las células sanas reconoce a la a la a la

Voz 5 15:31 maligna y hay una interacción no bien descrita todavía terminen moleculares que conduce a la inducción vía de la actividad de la yunquera tasas en la apoptosis de la célula maligna que es por lo tanto se digamos se suicida la célula sana induce el suicidio de la célula maligna excepto cuando como decía antes cuando es muchas células malignas y a él no son capaces de las células normales de eliminarlas el el el

Voz 0874 15:57 comportamiento de las células no podemos solamente distinguirlo entre buenas y malas también conducen al envejecimiento y la desaparición de las aulas digamos yo no sé si al al al estudiarlo en la mosca podemos au Service conseguido ya alterar un poco

Voz 5 16:14 bueno en todo el proceso de envejecimiento de aguas es fascinante sí ese tacto dando mucho la mosca no nosotros en particular eh pero si esencialmente lo sea descubierto tanto en moscas como un gusano gusanos lema todos varios de los genes que tienen que ver con la el control de la longevidad de la especie ir una vez que se identifica un gen en varios que tienen que ver con este con este proceso una vez que esté una o identificado se puede manipular por lo tanto se puede manipular la duración de la vida de estos al caso concreto de los gusanos me todo eso no lo hagas por medio de manipulaciones genéticas y puede llegar a vivir hacer que viva siete veces más

Voz 0902 16:59 esto parece que son genes que nosotros tenemos a alguien una cosa hay una cosa que resulta sorprendente al al público en general que es que una mosca se muere a las tres semanas de vida de vieja se muere de vieja como como un humano a los cien años sus los procesos que ha alterado sus células

Voz 0874 17:20 son básicamente los mismos ubicadas en tú lo que explica que entonces quién es es que desde que nacemos tenemos digamos programada nuestra autodestrucción al cabo de ciento noventa sí pero pero no es la muerte y el envejecimiento no es un proceso

Voz 5 17:33 es inevitable biológicamente uno ocurre nosotros pero una vez que se sentir los genes encargados de es responsable de ese proceso puede manipular uno puede concebir vivir muchísimo más como esto gusanos o incluso plan puramente especulativo alcanzar la inmortalidad

Voz 0874 17:51 buenas condiciones gente que las células no desaparecerían

Voz 5 17:54 claro que mira te voy a contar un caso que tiene intereses en el caso de las células gira las células Gila sólo células humanas que empezarán a cultivar una mujer sí aprieta Relax una mujer de de azul americana que murió en mil novecientos cincuenta por un cáncer de cérvix unos sin pedir permiso unos médicos que la trataron utilizar nuestras células para cultivo Invitro las para hacer experimentos bueno pues esas células son las más proliferar divas que hay prácticamente todos los que hacen biología celular células humanas Griezmann células gira hoy día hay más células gira vivas que cuando la señora Rita relax vivía importante son inmortales hizo células humanas es incluso posible plan puramente especulativo que alguna vez pudiéramos reproducir la señora o una hermana gemela ya ya después

Voz 0902 18:43 a ver si tumores mi inglés

Voz 5 18:46 el argumento es que la muerte no es un fenómeno inevitable sino que se puede manipular se podrá manipular

Voz 1730 18:55 en qué en qué momento están estamos a alguien con con tanta experiencia como como usted generando conocimiento sobre cómo funciona nuestro cuerpo pero la la práctica no estamos escuchando muchas veces aquí hablamos de edición genética de Inteligencia Artificial Aplicada IBI data a la biología estamos realmente con su experiencia ahora en un momento transformador o no seguimos avanzando aún no hay ritmo como no yo creo

Voz 5 19:19 estamos en un momento transformador en el sentido de que pues como seguramente tuvimos habrá espera a las nuevas tecnologías de un poder fabuloso como son los CRISPR KAS eh podemos manipular practicamente cualquier gen de cualquier especie de editarlo os podemos realmente a está apareciendo una tecnología que va a ser capaz de digamos de manipular fueron tremendamente preciso el genoma de cualquier especie incluyendo la humano y esto esto tiene unas consecuencias sociales e incalculables dentro de ese difícil imaginar dentro de dos o tres siglos que va a pasar a lo mejor ya sabemos toda la biología está todo descubierto lo que podemos modificar la especie humana de la forma que a uno le parezca Zidane cosas fue la buena salud son posibilidades nuevas que que que aparece en la que está apareciendo en el siglo XXI puede que sea el paradigma del que el cambio de paradigma de la especie humana de pasar algo que no va produjo la evolución que somos los que estamos ahora controlado que nosotros y que salga que puede ser algo muy diferente

Voz 0874 20:27 pero estamos al al borde del precipicio porque cuenta

Voz 5 20:30 yo no sé su precipicio no yo estoy en plan eso

Voz 0874 20:33 la lanzadera no podemos quiere eliminar

Voz 5 20:36 en éticas podemos eliminan muchísimos otro defecto de todo o sea yo no veo porque eso va a ser un precipicio todos los poderes

Voz 1730 20:43 se acerca el momento de la acción no porque habéis estado acumulando muchísimo conocimiento pero es el momento

Voz 5 20:49 de aplicarlo pero el problema es que las leyes que rigen las poblaciones sociedades pues son como lentas y tiene mucha inercia irá el desarrollo concreto de la tecnología biológica es explosivo difícil seguramente es un problema adaptar las nuevas estas nuevas tecnologías al uso regular por parte de la sociedad estos FETE efectivamente es un problema Ginés Morata que es biólogo investigador es amigo de

Voz 0874 21:18 las moscas bueno amigo a un amigo no sé lo que tú tengo estación con gente como tú que me avergüenzo de quitarte tiempo pueblo podía haber pasado avanzando más en los estudios en lo que estás haciendo lo que sea que tienes ahora mismo entre manos y me imagino imagino ahora mismo saliendo de Gran Vía XXXII domingo por la mañana y Marchena no tengo laboratorio no no no no lo que tiene que celebrar el aniversario efectivamente

Voz 5 21:42 en Jersey alfarería

