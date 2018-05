A Burque no le va el Google Maps

Voz 1 00:00 las preguntas de Burque

Voz 0874 00:16 pues el PSOE hay que empezar pidiendo disculpas porque hombre Manuel no es precisamente el colaborador de este programa que más seguidores tiene entre los oyentes del programa

Voz 1378 00:27 a ver a mí me habéis hecho una emboscada

Voz 0874 00:29 estás en estás en Gran Vía ahora mismo no si yo yo llegar

Voz 1378 00:32 a vivir de repente me han puesto la maleta ésta de Antena me han dado el micro bajado

Voz 0874 00:37 que nos hemos acordado de que hoy David tenía lo tiene lo de hortera al festival de música que hace su hermano y la tierra es la tierra no hay Emmys en la SER labrada tiene que haberla la típicas cosa hemos dicho bueno pues venga

Voz 1378 00:50 pues a ver yo Javier sólo venía a anunciar antes lo de lista gran directo que vamos a hacer a las once y cuarenta y cinco ya me iba a tomar un café y luego hacerlas secreto que es lo que tengo que hacer Javier

Voz 0874 01:02 qué es lo del Instagram directo por cierto vamos a hacer

Voz 1378 01:05 porque al cubo nuestro Instagram directo de cada semana

Voz 3 01:08 a esto que tuve llamas Dos tontos hacen cosas eso es buen título bueno igual lo incorporo eh

Voz 0874 01:16 transmites por Instagram la sección final

Voz 3 01:18 tú yo hacemos cosas mientras hablamos estuvieron bueno

Voz 1378 01:22 en el de A vivir aviones yo aprovecho para sacarse

Voz 3 01:25 o ya yo estoy muy ambiciosos pero que te pagan por seguir pero como si no pero es ego puro ya sabes lo que tienes que os habéis puesto aquí improvisar ya no sé qué tengo que hacer que tengo que hacer tiene claro un maletín que ser sí transmisor esto esto esto me imagino que es el micro

Voz 0874 01:43 con una cebolla de eso amarillo que está jugando bien vale tú tienes que hacer una especie de cómo te diría un ensayo sociológico sobre el tema que proponemos

Voz 1378 01:54 yo hago la editorial hablo yo

Voz 0874 01:56 o de alguna manera tú tienes que localizar un poco a pacientes de laboratorio los enfermo centramos en una noticia de esta semana intentamos ver si la gente conoce noticias como aportará en estamos haciendo el paripé porque ya lo he hecho no la segunda veces Simon

Voz 1378 02:15 pero vale yo busco pacientes

Voz 0874 02:18 ahora me acuerdo que claro hay una gran diferencia entre David y tú bueno bueno una hay una gran diferencia entre David Dulles que el digamos que la gente se acerca no pues no porque sea famoso eh ya lo pasaba ante lo que somos ático no sí que es un chaval letal y tú en cambio

Voz 1378 02:35 estoy acelera el paso eso gente ese tocó con botón cada vez que me ve ya entonces entiende que la gente no me va a venir en plan a buscar

Voz 0874 02:43 ya lleva sombrero puesto o como iba a este sombrero pues

Voz 1378 02:47 esto lo llevo y las gafas como aparezco locos ahora mismo asegura que no hay miles

Voz 0874 02:51 en la barba vale ir intenta saber cómo cómo se enfrenta a la gente a la cartografía moderna queremos hablar del sentido de la orientación

Voz 1378 03:01 lo del Google Maps básica de los viejos

Voz 0874 03:04 este toda la vida porque todavía en los callejeros sí bueno los callejeros puesto que se despliegan y luego se

Voz 1378 03:09 hola no me va bien poco quieres que busque un alto espectro no cuestiono eso alto saber a jóvenes y mayores no yo estoy hablando de manera

Voz 0874 03:20 perfectamente metafórica si los jóvenes actuales están desorientados

Voz 3 03:23 que que se considera joven entro yo es un gran no

Voz 0874 03:29 creo que según una encuesta reciente que escuche hace un par de semanas en España se considera joven por debajo de veinticuatro años

Voz 1378 03:36 yo me siento muy joven Javier

Voz 0874 03:38 ya pero eso es un problema

Voz 1378 03:41 pero no es un problema es un drama venga

Voz 0874 03:43 buscar jóvenes eso sí

Voz 1378 03:46 aquí los informes y estudios pero vamos a ver estoy viendo a mucha gente con maletas con lo cual supo si exactamente ahora mismo aquí sólo hay Airbnb voy a ver esta señora se quiere hablar conmigo hola qué tal cómo estás bien muy bien mira estoy haciendo aquí una consulta sobre la gente sobre cartografía moderna sin entonces yo a usted no la veo muy Milene al no no ya se pasa no mucho que tiene treinta hay cinco muy buenos los voy a cumplir vale entonces yo te puedo llamar de tú me resulta muy raro llamadas la gente es más un problema ninguno lo utilizas Google Maps para ir a misa

Voz 3 04:35 no

Voz 1378 04:37 no no como vas entonces con callejero puede callejero voy a las iglesias que yo conozco ya y no tengo que ir a ningún sitio más si es una iglesia perdida en el barrio de Hortaleza hombre pues ahí me cogería el a GPS del móvil salía el Google Maps me llevaría seguiría es la pelotita no no cien pelotita mirando las calles mirando las calles voy ya está voy en el coche por lo mismo dos preguntas que los millennials que no reconocerán pero tú sí le preguntaría a alguien por una calle pues no soy muy partidaria porque porque lo mismo no te mandan hacía otro lado en vez de para dónde tienes que ir a por malas experiencias no mala experiencia no pero no me no me fío alguna vez te ha perdido a alguien una no son fruto nadie ya un policía por ejemplo si a lo mejor sí

Voz 3 05:39 un policía que parezca que sepa porque también te puede ver

Voz 1378 05:42 pero por eso mismo pero vamos que que yendo con callejero en el móvil lo tienes todo válido sea el Google Maps como milenio si Marais podemos llamar millennials no ha bueno bueno se ha enfadado muchas gracias me hubiese aparecido un insulto o casi

Voz 0874 06:01 bueno es que en algunas ocasiones podía claro oye tienes que presentar

Voz 1378 06:04 ambos me han dicho que no le gusta mucho la Cadena SER no la escucho todos todos todos los días a vale vale entonces por eso bares porque no es que me he confundido lo de ir a misa

Voz 0874 06:15 pero pero no pero aprovecha este tiras de este hilo tienes que aprender a hacer esto no

Voz 1378 06:18 pero salido corriendo Javier claro pero

Voz 0874 06:21 yo no te presentas y luego si es oyente de la SER

Voz 1378 06:23 muy oyente no es porque no la está escuchando eso

Voz 0874 06:26 pero estamos en directo el mejor pero tú por ejemplo puedes tienes un hay un tema de conversación tú tú si te dice soy oyente de la SER pues es decir que esta señora quién no le gusta de la SER claro aguas sino algo para sacar comenta Manuel Burque no por ejemplo exacto

Voz 1378 06:39 mira aquí veo un chico que está en intermedio pudo preguntarte si claro tú eres millennials no seríamos mayor número de Miller puede es decir tu edad aquí para que la serie vamos treinta y seis bueno es muy joven casi tan joven como yo bueno sí gracias así que tú para ir a misa utilizas el Google Maps no para ir a misa cubrir más no coño ya sé dónde está la iglesia Abbás porque es sabes cuál es la iglesia pero si yo te digo oye tienes que ir a la calle Javier del Pino Twitter daría a hermano si se la buscaría es por Google más si si lo de preguntar no no de Google directamente con el móvil con la pelotita siguiendo la pelotita efectivamente sí sí muy callejeros mapas y todo eso no nada nos has quemado no tengo ninguno

Voz 4 07:29 efectivamente ni Nerón miro todo con Google Maps

Voz 1378 07:32 que ya estás vale vamos a hacer una cosa que imagínate que yo te quito ahora el móvil lo tiró al suelo los rompo abandonarlo sin ningún tipo de además de garantía no te voy a dar dinero en faltarás pero tienes que ir urgentemente a la calle Javier del Pino

Voz 5 07:46 cómo llegas por difícil

Voz 4 07:49 pues tenía preguntar a alguien imaginó o buscar otro móvil o algo

Voz 6 07:52 a buscar otro sea buscaría a alguien para que te deje al móvil para saber si seguramente más vale hay un fallo de cobertura no funcionan los móviles como llegas a la calle

Voz 4 08:03 pues tener buscaron callejero ajeno hago un mapa de Madrid o buscarán una estación de metro que hay mapas de Madrid para ver un poco la calle pero pero difícil sabéis leer un callejero porque esos algo así yo hace años y que van desde los móviles sí que es o los callejeros antes de los móviles con dieciséis años seis años si quince dieciséis años sí sí llevaba son callejero encima no pero había uno en casa cuando ibas a un lugar mira vas como iba a ser plano de metro y al menos te orientamos así a quedabas con tus amigos por el teléfono fijo a las cinco y veinte en Sol efectivamente lugar si te llevas en el metro veías un poco la estación de metro donde iba son es alias luego orientaba salía eso para esta calle cuadro Caixa derecha una izquierda más o menos orientadas así mejor antes eso ahora ahora mejor más sencillo lo que pasa es que ahora demasiado

Voz 5 08:54 pues porque es difícil de decir que me perdí o si siquiera Jonás bien porque es

Voz 6 08:58 ya no hay excusas eh porque ahora tienes el Whatsapp llegó veinte minutos tarde eso verdad yo lo hago todo el rato

Voz 4 09:05 ya sólo quedaba sonora hay más o menos te procuraba por ir a ser puntuar hará con la excusa de Whatsapp puede ser un poco más tarde que el retraso que voy que luego te alcanzo dime dónde está mi hermana cosa que hace es el truco que hago yo

Voz 1378 09:18 que a lo mejor has quedado en un sitio está a medio camino pero dices

Voz 6 09:23 referente que están mucho más adelante para que se tranquilice la otra persona en voy

Voz 4 09:27 el pero no sólo me quedan cinco minutos y desde aquí a no yo ahí intentó acertar no es bueno en ese sentido pero por eso hay referencias geográficas que no ya haber no significan tiempo para que a la gente que estaba en camino ya somos uno estar dones no sé si es porque bueno somos un poco mal educados bueno poco a menos avisamos que son buenos para llegar tarde escucha es la SER eso es una pregunta que me manda Javier del Pino alguna vez hace tiempo que no pero

Voz 1378 09:55 desde que Javier del Pino se encarga de vivir eh

Voz 4 09:58 no no a estas horas no sólo escuchar mucho más la Cope pero bueno la cosa

Voz 6 10:02 ver a ver qué ha pasado para que escuchas es antes

Voz 4 10:05 es algo que que para ir a misa que como como

Voz 1378 10:08 con guber así que claro es que no

Voz 6 10:10 pero antes nos encontramos a una señora que iba mi seguir

Voz 4 10:13 escucha la escuchó mucho a Radio escuchó lo que más escucho es Intereconomía

Voz 1378 10:16 punto de

Voz 6 10:19 viendo atrás a ver qué ha pasado para que empezase escuchando la SER llora escuches interés

Voz 4 10:24 bueno mi chaval hacer hace mucho tiempo ahí si la SER hace mucho tiempo con el tema además callejero en el tema de fútbol a jugar el carrusel Carrusel deportivo todo eso luego me pasó estoy mucho en el coche y me interesa más el tema de la economía

Voz 1378 10:40 sí Intereconomía

Voz 4 10:43 bueno las economías High de Economía

Voz 0874 10:46 bueno economía

Voz 4 10:47 bien bien bien bien si se lanza luego el tema ideológico y mediático de eso bueno lo haga yo creo que cada uno tiene que saber cuándo comer un poco la cabeza por un lado al muy bien muy veo muchas cosas por lo que me enteré se hubo el tema político y cada uno tiene tienen pocos yo te recomiendo esto es para que me ponga una medalla

Voz 1378 11:08 mi jefe sí que escuches A vivir que son dos días a vivir que son dos días y me es un programa hacer frente en la oscuridad publicitaria siempre he escuchado las cuñas de escucha cuñas bueno hacer pero verdad que no pero sí que es un voy poco menos quince veinte años en antena no mira para que vean como como para que vean los oyentes de la SER que nosotros no somos sectarios estamos aquí entrevistando a un oyente de Intereconomía El y no pasa nada no es querer

Voz 4 11:34 de la Cope

Voz 1378 11:35 de la Cope venga me han dicho que te despidan no sé si me lo ha dicho enfadado el jefe pero la libertad de expresión bueno ahora que va a ser apuntes y seguramente bueno pues que te aproveche venga Dios y lo iba a decir que les diese saludos adiós pero no me parece que un poco

Voz 0874 11:53 que una cosa te voy a decir Manuel es que también hay una cosa que hace muy bien

Voz 1378 11:57 qué

Voz 0874 11:58 y es que el él sabe cuándo una entrevista no da para más

Voz 1378 12:01 ahí está no ha no ha dado para más no

Voz 0874 12:03 hace como cinco minutos cuando pero

Voz 1378 12:06 tú sabes el evento radiofónico que es que haya hablado a alguien que escucha Intereconomía

Voz 0874 12:11 no tampoco es tanto si te cuento lo que pasó la semana pasada

Voz 1378 12:14 la verdad es que David no sé qué es que David no sé cuánto sube sobre su huella no

Voz 0874 12:19 pero no vengas es muy rápido no hace falta que Corrales voy despacito

Voz 1378 12:22 me voy a tomar un café

Voz 0874 12:31 la guía roja y que es un equivalente mexicano en nuestra Guía Campsa ha sido una referencia cartográfica en ese país durante casi cinco años se ha declarado en quiebra hace unos días ante la imposibilidad competir contra Google Maps plataforma Weiss y son muchísimas las empresas dedicadas a la cartografía que están cerrando paulatinamente también las tiendas donde antiguamente se vendían mapas para hablar de ese cambio de manera de orientar no nos acompaña en Valencia her son Beltrán que es geógrafo especializado en geo localización como estás que son buenos días

Voz 7 13:01 hola muy buenos días el mapa de toda la vida

Voz 0874 13:04 estará en los museos arqueológicos me imagino también está en la estantería de casa no es echarlo todo se pueden combinar las cosas yo creo que tengo yo personalmente no creo que tenga ningún mapa en casa supongo que hay gente que todavía le gusta tenerlo pero no sé muy bien que te puede aportar un mapa convencional de calles me refiero para una ciudad comparado con una aplicación de móvil

Voz 7 13:27 bueno son cosas distintas es verdad que te orienta es de otra forma pero como digo pues también tiene su punto romántico no igual porque soy geógrafo

Voz 0874 13:34 pues es verdad también está bien de vez en cuando llegó al bolsillo no

Voz 7 13:36 Javier luego también pasa pero lógicamente la nuevas tecnologías aportan muchísimo más y es un complemento la evolución perfil

Voz 0874 13:44 es verdad que era lo más complicado volver a doblar tú crees que la generación de los millennials actuar en los más jóvenes en una generación que bastantes orientaba a saber realmente cómo cómo orientarse en un en un teléfono en la mano

Voz 7 13:58 bueno yo creo que no sólo ellos sino nosotros también no los vigentes es decir todo el mundo al final sí que es verdad que hay debió algunos estudios de de universidades que han dicho que lógicamente estamos perdiendo nuestra capacidad de de orientación porque lo dejamos todo en manos de móvil no sabemos dónde está lo que queremos buscar qué aplicación pero luego no sabemos llegar al sitio sino no sino vamos acompañados eso bueno tiene que ver con el espacio con la escala y es verdad que no puede perder pero no es distinto que otra forma de bueno no le hemos tanto otras cosas lo bueno es que sí que seguimos haciendo mucho rabia

Voz 0874 14:29 se veía a veces por cierto confiamos tanto en esas tecnologías que aunque no indiquen que vayamos pues en coche por ese callejón por el que no cabe el coche nosotros vamos porque lo dice el GPS verdad

Voz 7 14:40 exacto eso sí que hablan de tecnología tanto logia no

Voz 0874 14:43 un artículo y es que es verdad que ha habido

Voz 7 14:45 ocasiones que que se ha perdido la gente porque te fijas sólo de GPS y no miras delante de a veces es bueno levanta la la vista no pasó bastante precisamente en la zona Rioja que llegaron tres camiones se perdieron

Voz 0874 14:58 de lituano se perdieron por allí

Voz 7 15:01 hace hace un año y pico y creían que era común triangular bermudas simplemente es que lo el operario puso mal GPS entonces cogían mala señal acababan pues encajados en Ezcaray en algún lugar de de la

Voz 1378 15:11 que tampoco Javier ya llegado exacto Manuel cómo se ha llegado he puesto Estudio uno de la Cadena SER en el BCE no me ha dicho donde es porque el espectro es mucho más

Voz 0874 15:22 claro porque la Cartografía interior creo que se llama no son corrígeme si exacto la cartografía interventor mata

Voz 7 15:28 que es hablar en la que lo estimen estamos

Voz 1378 15:30 copiado por dentro yo lo tengo roto el Google Maps de mi cabeza

Voz 3 15:34 si me pierdo siempre pero un cartógrafos como tú y yo tengo la sensación de que es cartógrafos junto a sí mismo

Voz 1378 15:40 pero en realidad es muy chulo

Voz 3 15:43 exacto pero pero ya está todo como apeado en el mundo no

Voz 7 15:45 pues no no parece mentira pero no siempre quedan cosas por hacer

Voz 0874 15:49 bueno y por más que me es por la fe

Voz 7 15:52 forma que tenemos de movernos no Corea

Voz 1378 15:54 el norte por ejemplo está sin apear no está mal

Voz 7 15:57 pegado otra cosa es que no te dejen verlo porque no sé de ti

Voz 1378 15:59 pero no osea no dejan confirmar cada punto no

Voz 7 16:02 exacto añitos Star Bucks no se sabe dónde

Voz 3 16:05 sí no sí o sí de dependen

Voz 7 16:07 que lo que interese al final avión libro decía que la geografía es un arma para la guerra que al final lo que es bueno se utiliza ahí

Voz 3 16:13 el buje eh

Voz 7 16:16 sí puede ser

Voz 0874 16:18 cartografías que hacia las tres dimensiones no

Voz 7 16:21 pues precisamente con lo que comentabas antes nosotras dimensiones sino del famoso Big Data que nos persigue el tema de cartografía tiempo real no mapas de información a tiempo real de tuits saber de un Estado Manuel hace poco porque ha puesto su localización y poder seguirlo por ejemplo o incluso

Voz 1378 16:36 cosas merece la pena eh ya lo digo a todos que no merece la pena seguir me bueno pues desde la cocina al salón del que al baño la cocina salón habitación pero lo que sí que sí

Voz 7 16:49 pues seguir es tu coche porque unas cartografía es el tema de los coches autónomos están capeando a centro de todo el espacio porque dentro de unos años pues seguramente iremos con o parte de la población y ha con coches que conducirán solos y lógicamente tienes que mirar al milímetro como está hecho los mapas para no tener un problema

Voz 1378 17:07 y el Rajoy del futuro sabrá dónde va cada habitante

Voz 0874 17:10 de de sus exclusión lo permite sí pero eso depende de las leyes

Voz 3 17:14 a lo que aceptas no

Voz 1378 17:16 antes de meterte en Facebook en Google Maps

Voz 0874 17:19 por eso como son la cartografía tiene que ver tanto con la privacidad ahora supongo que quienes empezaron a diseñar los primeros mapas que se vendían en las tiendas nunca pensaron eso no efectivamente tiene que ver que sería al revés que en vez del mapa informarte título informasen mapa de dónde estás

Voz 7 17:33 claro es un poco un cambio de modelo no ahora somos nosotros los que damos la información pero como muy bien habéis dicho depende de él

Voz 0874 17:38 la información que quieras dar tú eres el que decide si quiere

Voz 7 17:41 con tabaco no contar lo que es más cómodo no leerse los términos es decir

Voz 3 17:45 pero claro no tiene bastante miedo a todo esto porque no tiene Facebook el Twitter una utilizó tengo Facebook Twitter desde mucho tienes Facebook yo creo que sí estoy seguro Javier es como no me puedo creer que tengas Facebook es aceptado como amigo tú tienes Cano está es profesora de Universidad de Valencia correcto es decir las nuevas

Voz 0874 18:05 Naciones no les interesa la cartografía la geografía

Voz 7 18:09 pues sí la verdad es que sí yo creo les interesa aunque también en parte sigue siendo algo algo desconocida no no no nos dedicamos a memorizar capitales de ciudades como eso es para jugar al Trivial sino que hacemos mucho más con lo que te está comentando no el tema de autónomos de estudios de Medio Ambiente sobre todo gracias al desarrollo sostenible sí que es verdad que hay algunas zonas que por desgracia no sabía si ir a la geografía

Voz 0874 18:31 no

Voz 7 18:32 pues está empezando a desaparecen algunos sitios pero en otros en cambio hay cola para entrar sea que al final no es tanto la la profesión en lo que podemos hacer con ello y lo que podemos aportar

Voz 3 18:41 no son conocerle por Hearst es la primera vez que escucho este nombre en mi vida son de dónde viene ejerzo

Voz 7 18:49 pues son bienes nombre bíblico en un estado de muy

Voz 3 18:52 ah sí

Voz 7 18:53 lo divertido es que significa forastero en tierra extraña que tienen mucho que ver con los geógrafos y con la orientación

Voz 3 18:58 es decir no sé si va en serio en serio oye

Voz 8 19:00 el nombre me no me lo Europa todo para hoy el el nombre Markota

Voz 0874 19:03 profesión pues si yo creo que sí sí

Voz 7 19:06 cree que no pero al final si soy geógrafo vocalización pues joder la fiesta aportadas

Voz 1378 19:11 le encontraste a una utilidad a un nombre tan extraño

Voz 7 19:14 sin encontré mi punto geo

Voz 0874 19:16 no es la primera vez que la pensaba esto es un juego que tenía que ver con el Pokémon Go no

Voz 7 19:23 el play and go to aplicación exacto bueno no yo no mis compañeros realmente yo trabajo con ellos llevó el tapado de de marketing pero es desea

Voz 3 19:30 porro no no es aquí vale

Voz 7 19:33 bueno vamos a trasladar tengo Spence trasladar un poco el la moda que pongan mongol a otros espacios como por ejemplo en destinos turísticos en Ferias en eventos y al final no puede jugar puedan lanzar desde ramos de novia en un en un fiesta de boda en una feria o puede lanzar petardos en las Fallas de Valencia o monedas en muy Santa

Voz 3 19:54 por este juego es decir unos billetes político

Voz 7 20:00 exacto pero es otra forma porque se diciendo orientación nacional es otra forma de vivir el espacio de moverse por ahí más entretenida divertida de conocer los recursos de una ciudad de ver lo que se está haciendo entonces eso te en forma de acercarnos a esos millennials que realmente pues puedas jugar y puedas disfrutar al mismo tiempo que te mueves por una ciudad y descubre

Voz 0874 20:18 pues así de pasos apunten a la a la carrera de Geografía y tú puedas seguir ejerciendo exacto como profesor en la Universidad de Valencia que dónde estás son Beltrán que es geógrafo especializado en geolocalización y creador también uno de los creadores de esa app Play and go siento Ferson que hoy no haya podido estar Broncano te ha tocado Burque

Voz 3 20:36 otra vez era yo te voy a denunciar por acoso laboral de un abrazo un abrazo muchas gracias por estar poco por las redes

Voz 10 21:02 este Manuel

Voz 3 21:03 ya y eso que había recibido una amenaza de Ángela recuerdan a mirar para que no se acuerde me gustaría que vivieran me escribió gustaría que vivieran

Voz 0874 21:11 en la presentación de libros el jueves

Voz 3 21:15 el miércoles y ahora estoy viendo todo el rato estoy mirando a mi espalda por mismas así espectáculo dio a desfilar en la presente si tú no yo hice lo que pude como si tal estuvo Javier

Voz 0187 21:28 muy bien sí estuvo brillante sí

Voz 3 21:30 pero es que la tiene un público no te puedes imaginar cuánta gente en la gente la gente mira más allá ojalá os cuento fuente no tú que no te puedes imaginar estaba mil dos fíjate si sortear durante la presentación Ángela tuvo a bien su comida he estado bien plato bocadillo de Pablo

Voz 0874 21:50 no sorteo varios ejemplares del libro hizo una consulta gratis en que en su clínica

Voz 3 21:55 no sólo no hubo que llamar a la policía en serio hubo que llamar a la policía porque aquello fue pero era gente que estaba Ordás hordas de gente oronda no había estado ahí había de todo me imagino no no todos ahí estaba Luis Pi en primera fila así pero él ya es paciente no no esto puede decir no si no no hubiera sido grabado una pena

Voz 0874 22:22 hubiéramos grabar un saludo desde aquí a

Voz 3 22:25 a nuestro jefe yo quiero seguir preparando por favor que te la Ángela porque dicen ya

Voz 0187 22:31 pues eh por la tercera del de las recetas y por la otra vamos por la número once

Voz 0874 22:36 de verdad

Voz 0187 22:37 la ONCE gran pero vas a perder clientes por qué

Voz 3 22:42 libros te lo dijimos no no no

Voz 0187 22:44 porque el libro está llegando a gente que nunca hubiera venido la consulta ya gente que no tiene Tocqueville o que es verdad feroces Skype también no no ya son presenciales con una

Voz 0874 22:58 no es verdad es verdad Ángela que teníamos que haber tenías que haber cocinados nosotros en los pasó en la teoría había una cocina además

Voz 6 23:07 tal tal cocinar es muy fácil una todos dejamos

Voz 0874 23:13 tú sabes que subí al escenario al hijo de Ángela enseres y le pregunté cuál es la comida favorita de la casa de su madre esperando que el chaval pues bueno me gusta a mí las hamburguesas vegetales secas de mi madre

Voz 6 23:24 que todos mientras que esas horas de hamburguesas vegetales

Voz 3 23:33 ah vale lo puede pollo Verbeke que hablamos hoy Ángela Boix

Voz 0187 23:38 vamos a hablar de Khedira

Voz 3 23:41 Hariri oye Ana una mujer es decir sabes que esta semana semanario una noticia

Voz 0874 23:47 que es a mí también me resulta curioso que esté absolutamente ajena a los grandes medios de comunicación ya sabes que esta semana pasado algo que pasa todos los años que pasó y que afecta a una religión no sabe lo que pasa no mira la persona que estaba izquierda que no puedo hablar porque no lo he presentado todavía

Voz 3 24:01 claro está ahora comprobó cómo no se te ocurre saber tú sabes cuándo es Navidad sabes que yo soy ateo de todas las religiones días Navidad no lo sé porque eso ya sabes por dónde cae no sí sí por enero entonces que donde estamos ahora y que ver el cristianismo y la otra es bueno encontrar dos grandes no si estás hablando del Ramadán exacto posible esto es que lo bien tu guión sino que es la gente pues eso como esta semana

Voz 0187 24:34 ha comenzado el Ramadán es una sopa típica de el del Ramadán a ver peros el Ramadán es que no se puede comer

Voz 0874 24:41 es muchas más cosas pues así no

Voz 0187 24:44 en muchas cosas pero es verdad que hay un ayuno desde la salida del sol hasta la puesta pero cuando ya se pone el sol entonces se reúnen alrededor toda la familia alrededor de una mesa y este es un plato típico de ese de romper ese ayuno entonces sea que se tienen que poner vamos a las botas

Voz 3 25:00 ahora con una hambre yo tengo un amigo

Voz 0874 25:02 lo que es musulmán Sylvie fue la noche de pero a media tarde ya no se le puede vigila palabras del cabreo que tiene hay que esperar al mira cómo se ríe porque le pasa lo mismo Él debe pasar lo mismo

Voz 3 25:14 me preocupa la sopa supongo que llevará de

Voz 0874 25:17 doy por eso es buena al final del día

Voz 0187 25:19 las opaca es muy reconstituyente porque lleva carne que casi siempre suele ser Cordero que también puede ser Ternera puede ser pollo lleva legumbres que suelen ser garbanzos lentejas también llevan llevan verdura lleva huevo esa esa

Voz 3 25:33 no cocido claro

Voz 0187 25:35 los también encontrado que se utiliza para dárselo a los novios después de la noche de bodas incluso a los invitados después de haber existido una bodas desde las como

Voz 6 25:43 no espérate y esto me parece ropa

Voz 3 25:47 la sopa de cocido pero con el cocido dentro no no no no si su padre concita lo tiene todo

Voz 0187 25:54 no no tiene chorizo hace diferencia bastante más Summer hay más claro no tiene cerdo osea que se diferencia bastante bien

Voz 3 25:59 que por qué

Voz 0874 26:02 es que es una cena fuerte digamos para poder combatir el ayuno

Voz 0187 26:07 claro entonces pues eso tiene de todo al final es una un reconstituyente que sirve para pues eso para romper el ayuno y para ir también lo hacen es un poco lo utilizan como tradición para reunirse a toda la familia alrededor de de de

Voz 0874 26:20 a otros pacientes predecir arena para adelgazar bueno pues hágase musulmanes al en la cena

Voz 3 26:26 pero no pero no porque no no porque bueno si así pero para morir quiere morirse soy musulmán que salte se lo estoy mirando

Voz 6 26:38 no pero como como el otro día en la presentación de una pero es una persona preguntado por el ayuno no pues entonces la verdad exaltan la pena

Voz 0187 26:44 sería un ayuno

Voz 6 26:46 verdad que son Ángela esto porque Ángeles lo que dices que tienes que cenar lo menos posible es que repartir las calorías

Voz 0187 26:52 no no pero con ellos lo que hacen es al revés es decir ellos durante durante la cuando ya se ha puesto el sol lo que hacen es que comen y hacen una fiesta alrededor de aquella mesa entonces durante el día es muy pobre duermen con todas bueno yo no sé si serán a la cama pronto no yo creo que no que se quedan de fiesta no lo sé preguntamos ahora

Voz 3 27:11 tú no eres tú mencionas te el otro día en la presentación a los asiáticos si ellos también están ligados a ellas también están delgados pero también mezclan el liderato con la proteína tienen una sopa bueno va perfecto no pero también por ejemplo

Voz 11 27:25 el imagínate el cuscús el cuscús el cuscús tiene hidratos tiene proteína puedo promesas cuantas kilos

Voz 0874 27:30 calorías habría depende mucho de como este

Voz 11 27:33 de de como este de qué ingredientes tenga

Voz 0187 27:35 pero la única que he encontrado es tiene aproximadamente unas trescientas setenta kilocalorías osea es un plato que es muy energético una

Voz 3 27:43 de bici nada lo quitan se pasa sepa de todos

Voz 1378 27:45 formas yo creo que están delgados por qué no pueden beber alcohol no pueden beber alcohol no pueden comer cerdo y tienen que comer solo

Voz 3 27:52 pues mira lo que has visto Ardila preguntas para que vale la pena seguir vivir eso de fe Javier por una cuestión de fe

Voz 0874 28:02 derraman Bowl hay lo he dicho bien

Voz 3 28:07 buenos días buenos días Javier diciendo que eran buenísimos dijo no estás indignado con lo que hemos visto no estás indignado con un accidente a la edad pero no se pronuncia pero dijo que de todo lo que hemos dicho no no no no no te has enfadado permitidme que gracias por invitarme

Voz 8 28:24 la radio Cadena Ser si se estaba hecho muchas gracias eso no no habrá que ir partido con ustedes aquí todos los madrileños

Voz 3 28:34 si no nos queda un minuto sabes mí no me importa nuestro esto pero sí muchas gracias Javier entonces el caso

Voz 8 28:40 estamos tratando es el tema gastronómica que es un plato que ha dicho Angela que es el y la verdad que es un correcto es un plato muy energético muy además que a veces paridad y las gracias que tiene ese plato hablando de la salud que saludable no lo sé lo mejor si es defender que la gracia que tiene ese plato que cada uno lo hace de su manera vale ya está aquí tenemos un refrán que dice pues el Marruecos que cuando banda persona acusado fue palos esa Lamb párroco diste mucho eso sí si por ejemplo el refrán si dice esto cuando metes la pata bien dicho jode vaya sopa que tienes Osaka a6 es ya ya que que uu diga digamos que que eso para que sopa tienes tú digamos que por ejemplo cada país significa que cada uno tiene una manera de verdad sale vale vale cada Hariri se puedan pedir muchas cosas pero bueno

Voz 3 29:37 muchas cosas pero no todas

Voz 8 29:40 ver el cerdo no se come en el cultural islámica en todos los islámico no vale nos echan a nosotros ahora sí que sí claro si como dice Ángela que se le echan los con el cordero el pollo trocitos de pollo alguna variedad de carné que lo puede tener por ejemplo cabrito algún mejor Ternera lo que sea

Voz 3 30:02 todas las demás especies que arrastráis no no no no

Voz 8 30:08 las especies aparte de que a ver que hay gente que especies ninguna digo Neckar ni ninguna fíjate no nada si por eso y cada uno tiene su que por sopa dice que lo hace dedicas a pero la verdad la buena la buena la que siempre ha dicho mi madre

Voz 12 30:25 no son nuestras croquetas

Voz 3 30:28 a ver si hay que parar un momento porque tenemos una desconexión forzosa digamos pero después Manuel va a aprobar esa Khedira con la barba

Voz 0874 30:35 sí sí sí sí tiene mal carácter Manuel pero veremos a ver si deja en buen lugar el jamón no

Voz 3 30:47 eso lo digo no lo voy a retransmitir por un segundo y ahora te escuchamos probar eso y hablamos un poco más grande que contigo

Voz 14 31:15 en Radio Madrid ciento cinco puntos

Voz 15 31:17 cuatro F M ochocientos diez Onda Media

Voz 14 31:20 Radio Madrid punto

Voz 16 31:23 cómo

Voz 17 31:26 el grupo Los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid llame al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 18 31:48 recuerdas dos refranes de tu abuela recuerdas este tema desde el año

Voz 19 31:53 bueno porque se refería a la llave de tu nuevo Renault porque sonó en mayo y sólo en la red Renault de la Comunidad de Madrid que pastún nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional para cualquier otra oferta Renault date prisa como diría tu abuela menos Corrie Renault de la Comunidad de Madrid

Voz 20 32:09 últimos días de la exposición Sorolla y la moda en el Museo Thyssen llene el Museo Sorolla retratos y escenas de la vida social junto a vestidos y trajes del tiempo en que Sorolla creó estos grandes cuadros y que la inspiraron últimos días para disfrutar de la íntima relación entre pintura y Moda a través de la obra del gran pintor valenciano Sorolla y la boda en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza en el Museo Sorolla hasta el veintisiete de mayo

Voz 10 32:35 todos los días a las dos de la tarde cita con las noticias más cercanas en Telemadrid con toda la información de Madrid y de nuestra comunidad

Voz 15 32:44 Telenoticias con Lourdes Maldonado y Diego Losada Telemadrid estamos para Ci

Voz 21 32:51 más allá de que en concierto Fundación Scherzo presente el recital de esta pianista excepcional el día veintidós de mayo en el Auditorio Nacional donde interpretará obras de Rachmaninov Prokófiev entre otros una ocasión única para disfrutar de la pianista más excitante del momento entradas a la venta en taquillas en la web del auditorio colabora la Cadena Ser

Voz 22 33:20 valientes necesitamos porque sus los que nos cuida is los que no satén Days los que siempre está Inside por eso hemos creado la Junta Un dos tres profesional para autónomos con todo el apoyo financiero del Santander y el Popular y atención personal veinticuatro horas cuenta un dos tres profesión Ángel

Voz 13 33:37 eh

Voz 22 33:38 gracias autónomos por hacer que todo funcione

Voz 23 33:41 es un audio que ha conmocionado literalmente a Estados Unidos se trata de prestar atención y como cuando estábamos en COU hacer una elección unos escucharon en Giottos escuchan Lord ustedes que escuchen

Voz 1378 33:53 yo sí son los parte de Egipto

Voz 24 33:56 muchas del parte del equipo escucha Gianni tú escuchas Gianni quién más que yo me escucha Gianni Inaxio nuestro técnico escucha Gianni hilos

Voz 7 34:04 más escuchamos a ver

Voz 3 34:06 tú escuchas surgió me comunican que lleva Cruz dice que escucha lo que tú escuchas en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 15 34:18 también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 26 34:22 no es temas imprescindibles que encontrarás en el país oído

Voz 15 34:25 a Mariano Rajoy y Albert Rivera la difícil relación que marca el destino político de España más Algeciras sea

Voz 26 34:33 vertido el municipio gaditano en una narco ciudad hoy domingo en tu quiosco con El País El País información de valor

Voz 0785 34:42 el mundo cambia las universidades también este lunes hoy por hoy viajará a Salamanca de la mano de Pepa Bueno para asistir al IV Encuentro de Rectores Universia una cita que reunirá a setecientos rectores de veintiséis países para hablar del futuro de la educación superior este lunes los desafíos de las universidades en Hoy por hoy siguen los también en Hoy por Hoy punto es cadenaser

Voz 27 35:07 algunos atletas como Encarna y otro son veteranos Jens

Voz 15 35:17 pues ex luchador de la hubo el CC nos cuenta en el documental de James Cameron de que Incheon Years los beneficios de su transformación al mismo

Voz 23 35:25 son ciertas las ventajas de esta alimentación

Voz 15 35:28 este domingo a partir de la una de la tarde en medio día en Canarias mecanismo y deporte de élite en acento Robinson el lado humano del deporte con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto eh

Voz 28 35:41 en la Cadena Ser A vivir que

Voz 8 35:43 son dos días Javier del Pino ha

Voz 28 35:46 va

Voz 29 35:48 va a ir

Voz 0874 35:51 no estamos con Ángela Quintas y con Manuel Burque a punto de tomar la sopa que ha traído pins tazas de mal

Voz 3 36:00 no sólo ha traído sopa sino un plato complicado porque lo que está explicando se mezcla con dulce

Voz 0874 36:09 cosa que está muy bien pinta tremenda también de todas maneras Abderramán antes de que Manuel tome la sopa todo el Ramadán

Voz 3 36:18 tienes hambre ahora muy duros

Voz 8 36:21 me esa es la verdad así como digamos en el mundo musulmán sagrado vale que no a ver el tema de la verdad que como todas las

Voz 0874 36:31 las desde el mundo hay cosas que de verdad que que cuesta entender

Voz 8 36:37 las verdad al otro lado

Voz 3 36:40 siete no no si yo lo entiendo y lo respeto profundamente pero sí es decir imagínate no sólo eso viene Caixa viene a vivir oye pero bueno las navidades en familia porque si te crees que tenemos yo ya lo sé no lo sé lo sé lo entiendo perfectamente que no es muy duro porque tú vas a ver cómo

Voz 8 37:00 bueno eso eso es sacar el lado bueno las cosas imagínate por ejemplo en este mes tan duro pues claro que hay que sacar unos destacar unos platos energéticos para que la persona por lo menos recupera lo que pierde durante el día imagínate como usted dice Javier es que las cosas que hay está al lado bueno también de mucho en gastronomía luego ya también hablan de lo que es la dieta bueno pues una dieta que comen menos secreta pero a ver yo creo que la dieta mediterránea es una de las mejores muy bien de hecho tiene tiene de todo para el todo el año Risto todos los días tienes una dieta para adelgazar y para hacer todo lo que se con casi Mediterráneo no lo aún si no hace falta un mes

Voz 30 37:39 o dos o día dos para

Voz 8 37:43 la dieta mediterránea es una de las dietas más sanas del mundo aceite de oliva

Voz 3 37:47 no no voy a entrar en el mismo gallego porque no tenemos tiempo atlántica eso sí a todo lo que tenemos que hacer nuestro Story Instagram tengo una cosa me parece un poco cruel comer delante de ti porque claro es verdad aprobar nuestro especial mientras tú no puedes comer

Voz 8 38:08 yo no puedo lo que me pasa todos los días en las restaurante porque si no es que no puedo coger vacaciones a esto sí ahí donde como porque todos los días como Ne me da ganas de tocar nada encantado siempre me dicen lo bueno es que bueno que rico es yo ahí poder participar

Voz 3 38:25 lo que me

Voz 8 38:29 transmiten a mí lo que es bueno lo que es malo la verdad es bueno pero bueno hay tu coche

Voz 3 38:33 porque como corregirlas al abrir miras

Voz 8 38:36 esas cosas la verdad es que el asalto queda las al muchas veces el olor fíjate el olfato sí señor sí señor pasando por un plato que un olfato de echarme la sal ya me dice que esto es lo que

Voz 3 38:46 o le das tu veredicto la espalda para no come tranquilos y quedo a ver voy es eso es que no tiene color naranja con lo cual se es disimular y color voy eh esto es porque estoy mordiendo voy voy

Voz 6 39:16 yo soy de champú y su sabéis

Voz 3 39:21 sí a mi padre lo voy a decir aquí mi padre servía

Voz 1378 39:24 cosas te ha faltado que en paz descanse pero está muy cinco y padre cuando Serbia servían Laso padecía esto no se hace ya hacía bebía por el borde de la sopa y no lo podíamos hacer porque nos castigaban sabes lo que es la autoridad lo que haces tú conmigo Javier no está buena si no estás tan buena lo digo que está buena pero no tanto como para que esté sufriendo tú ahora tanto

Voz 3 39:50 no todos los nietos Estacas de las notas bueno está la potencia calórica que tienes visto que me recuerda a la sopa castellana

Voz 0874 39:59 así de de Colón

Voz 30 40:02 Podemos sido tiene aceite por ahí no no esto esto es que tiene alguno

Voz 6 40:08 ninguno de estos grasa ya lleva mantequilla es así ya los círculos de gracias

Voz 8 40:15 ah pero no es su frito a la carne igual los trocitos de carne sea hacer un sofrito con la manteca

Voz 0874 40:21 pero de todas maneras lo que queríamos decir es que hay que abrir los horizontes esta sopa hay que probarla así que no sé si alguna vez la gente ha ido a un restaurante donde se sirve este tipo de comida pero es que es fantástico que la gastronomía de Marruecos es es buenísimo sí

Voz 8 40:34 es una de las mejores del mundo hombre cosas extremas no una de las mejores es porque Galicia por ejemplo a Vigo

Voz 3 40:40 yo no sé si no cree una guerra

Voz 8 40:44 de ahí la la o que es la de sean vale

Voz 3 40:47 la la la de partir de escala básica también

Voz 8 40:52 saquen en general yo he dicho una de las mejores del mundo y que estamos teniendo una una una zona mediterránea yo creo que de esa hay que Isabel saudí sabemos que nosotros en un en una zona mediterránea todo esos países como tanto Francia el sur de Francia Grecia Espanya Adiós Túnez Italia todo esos gastronomía la verdad muy unida muy cerca Ana es rica de todo Brahma

Voz 0874 41:15 Abderrahman sí

Voz 8 41:19 bueno tiene este origen francés igual Boulez como mira fíjate que a la tradición de ese nombre es el dueño de la vida

Voz 0874 41:28 fíjate si pues dueño del restaurante Zahara que está en Vallecas en Vallecas te llaman Román

Voz 8 41:36 está todo el mundo llama Raman

Voz 0874 41:39 tú te quedas en Vallecas no porque hay gente que está mudando de Vallecas

Voz 8 41:42 debe vivo sale de las Safor llevó diez años lleva lleva tres años en total en Vallecas toda que muchas gracias por venir gracias por la sopa porque este cuadro que hasta postres Report tu risa también que todos Chelsea magra tras diez Román y mucho ánimo es mucho les quedan te digo que acaba de empezar el restaurante del zar ha dicho que está ahí para aprobar eso tipo de gastronomía en un mucho más plato porque dejaría a la verdad en uno de los platos pero no es la más buena tendremos sea que tenemos variedad de platos gastronomía búlgara de de carne cordero los pienso mejor es que nosotros ahora mismo somos lo dejó restaurante marroquí por Madrid con una puntuación el tenedor nueve dos

Voz 0874 42:22 pues una delito con así que

Voz 8 42:25 he preferido venir cuando quiera

Voz 3 42:27 Juan gracias gracias un abrazo