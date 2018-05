Ahorrar jugando al Monopoly

Voz 1704 00:00 cuánto me alegro mucho para que no queda casi fijado para no entra directo de Instagram Ángela puede escoger vamos a empezar nuestro directo de insta Instagram yo voy a hacer una apuesta aquí una apuesta no es no sé como se dice un regalo a si llegamos Bale no si llegamos a mil llegamos a mil Javier me dará un abrazo ha firmado este papel un beso en la mejilla no te fuera a ver Javier a velo promete no mil mil esto lo puesto bonita arriba la última vez tengamos un abrazo venga venga un abrazo me dará Javier así que meteoros rápido no

Voz 2 00:40 el la el sábado y el domingo pasado cuantos tuvimos estupendos tuviste

Voz 1704 00:43 de ellos ciento setenta ahí ya no yo creo que mejor por delante no es bueno cuando vas a hacer lo que hiciste lo que te que se me gusto lo que dijiste tú como te llamas dos puntos hacen cosas venga un poco de por favor hoy en Burque al cubo Dos tontos haciendo cosas no hacen haciendo dos tontos hacen cosas hemos jugado

Voz 2 01:08 que un día me gustaba más el otro nombre mal lo sea

Voz 1704 01:11 dos Javier y yo hacemos cosas mientras hablamos de cosas saber lo he pensado bueno estamos jugando a la play hemos a Abbas soy vamos a jugar a un juego que prometo que lo decidí la semana pasada antes de lo que pasó esta semana lo que ha pasado lo de la choza de Pablo Viaene bien parece que viene irónicamente pero no ha coincidido en que se pone que es el Monopoli capitalista claro tampoco es para tanto la osea quiero decir jugamos al Monopoly juego

Voz 2 01:40 lo que fomenta la especulación desde los primeros indicios de la infancia que el dinero B

Voz 1704 01:46 en esta semana he visto ayer he visto a gente salir de la renta comentando a todo gas la boda del príncipe Harry entonces esto es lo mismo que es comunista jugar al Monopoly hacemos una diversión henna pero en serio ahora pero sí te venga vamos a repartir el dinero empleado a lo loco yo me quedo esto me estamos repartiendo dinero mientras hablamos de ahorros Javier

Voz 2 02:13 sabes por qué porque es muy difícil hacer cosas mientras hablamos de cosas que vamos a hablar bien tú quién es el perro o el coche el perrito venga venga

Voz 1704 02:23 los dados una tira tu primero vamos a hablar mira resulta que yo ahora con tramas tengo tantos trabajos es la compras es súper difícil hacer cosas

Voz 2 02:35 que hoy está a cargo de las calles son bien me dejas

Voz 1704 02:38 introducirte el tema antes de vender la calle espera escúchame escúchame que yo estoy yo estoy escúchame Javi esto hay que quitarlo eh no funcionan porque nos despistemos mucho que te digo que ahora que gano mucho dinero no tanto como para comprarme una choza como Pablo Irene yo estoy de alquiler me gasto los ahorros en cosas superfluas como plantas por ejemplo me gastó mucho dinero en plantas me di cuenta esta semana sesenta euros me he gastado en plantas he estado de ánimo

Voz 2 03:02 en imán hay cosas peores en las que te lo podrías vas tú en qué te lo gastas el dinero normalmente en descansar en tus hijas primero mira un economista americano es decir una vez que la la inversión más fraudulenta que existe es tener hijos porque no tiene ningún beneficio no te devuelve nada al final nada pasa me diez mil como has hecho ni caso no sé si lo de los uno de los hijos

Voz 1704 03:25 es ahorrar a Cuatro Caminos

Voz 2 03:27 de dónde está Cuatro Caminos incluso Brass las calles de va a ver busca la ahí

Voz 1704 03:32 pues ir tú te acuerdas de cuál fue tu primer sueldo

Voz 2 03:36 si no no me acuerdo de la cantidad no me acuerdo con primer trabajo pero no sobre cuál fue metiendo sobres partido político en un hangar de Barajas en propaganda electoral a él es decir no no existía que era Alianza Popular entonces no pero no era Alianza Popular pero de izquierdas

Voz 1704 03:56 tierras si el Partido Comunista no veces vaya pues no estarán muy contentos contigo jugando al Monopoly cosas peores es que marchar si no hay que llamar al especialista a Luis pite

Voz 2 04:08 por del libro Thiem peor coche que tu vecino del Blog Ahorro punto com ese Luis Pita está Luis Pita el teléfono para Luis buenos días hola buenos días qué tal hay que significa libertad financiera Luis

Voz 3 04:18 mira eh libertad financiera por ejemplo cuando yo digo que tengo diez años de libertad financiera quiere decir que si hoy dejara de trabajar podría estar diez años tumbado a la bartola tumbado delante del televisor sin tener que trabajar sin variar mi nivel de Liga

Voz 2 04:33 vale con cuánta libertad financiera puedes dejar un trabajo recomienda dejar un trabajo en concreto

Voz 3 04:40 si la divierta financiera que recomiendo a todo el mundo mínimo son dos años por qué porque al final yo por ejemplo tengo familia si tienes familia sí tiene algo de responsabilidad de decidir cambios es un trabajo al final es un riesgo tienes que tener un colchón mínimo de dos años para poder avanzar de siempre digo lo de oye pues si es así me equivoco no pasa nada o sea es es lo que yo recomiendo son dos años

Voz 2 05:05 de todas maneras como asesor financiero a ellas desvelado que tienes tus fallos porque acabas de decir que tienes hijos

Voz 3 05:11 sí efectivamente sí la verdad es que me ha hecho mucha gracia lo lo he visto de inversiones tener hijos desde el punto de vista financiero totalmente de acuerdo después desde el punto de vista emocional yo creo que es una de las mejores inversión

Voz 1704 05:24 bueno bueno eso son excusas

Voz 2 05:26 baratas espérate que llegan a la adolescencia Luis yo voy a tener

Voz 1704 05:30 no ven ahorrado que vosotros aunque me gasto mucho en plantas Luis hago con eso

Voz 3 05:35 y con lo que tienes ahorrado

Voz 1704 05:38 no pero es que lo acumulado porque soy autónomo los autónomos no tenemos sueldo con lo cual qué hago con las plantas porque me metido de verdad que es una obsesión yo creo que es una enfermedad

Voz 3 05:47 pues sigue comprando plantas no te preocupes pero hay una cosa que te voy a decir una vez que es para ahorrar simple sí prevé ahorrar típicamente los españoles solemos ahorrar a final de mes lo que nos queda sea lo que no hemos gastado en el alquiler o la hipoteca la electricidad el agua los hijos las plantas y todo eso a final de mes lo que nos queda lo Ramos el problema es que típicamente a final de mes no será muy poquito o nada no sé si os pasa vosotros pero yo termino todos los meses con cero euros en el bolsillo entonces cómo se puede hacer para ahorrar ir lo que tienes que hacer es a principios de mes hacer una transferencia automática que él hace una vez en la vida yo te olvidas del dinero de de tu cuenta corriente tiene que ganas de de tu salario o una transferencia automática otra cuenta de ahorro la que no vas a tocar que eso es lo que ahorró quince es la forma de ahorrarse esa la forma de ahorrar que funciona

Voz 2 06:40 llegas a fin de mes pues pasa un poco de hambre durante unos días Luis Pita que es autor del libro Thiem peor coche que tu vecino del Bloc Pere Ahorro punto com gracias Luis un abrazo

Voz 3 06:49 muchas gracias hasta luego

Voz 2 06:52 en Instagram no estoy manejando billetes