Asier de la Iglesia: "El que es feliz no es que tenga una vida perfecta. Es que se da cuenta de las cosas buenas que tiene en el día a día"

Voz 0458 00:00 pero hoy este Carrusel deportivo lo venimos hablando durante toda la semana se lo queremos dedicar a profesional viento unos cincuenta mil españolas españoles que conviven con la esclerosis múltiple ayer dábamos algunos datos que son muy sorprendentes pues es el hecho de que cada día en cada consulta médica cinco personas que residen en este país conocen son diagnosticados de esclerosis múltiple son aproximadamente unas mil ochocientas personas al año es una enfermedad de la que los que tomos por la calle tenemos muy pocas referencias y es una enfermedad a la que hay que dar visibilidad las Quirós múltiple hoy un buen jugador de baloncesto de treinta y cinco años de la digamos no tercera categoría de nuestro básquet dominador en su en su división ha debutado con Gipuzkoa Basket no importa se ha metido canastas sonó porque les buenísimos no ha metido hoy pues las meterá mañana lo que lo que importa es que gracias al ejemplo de Asier de la Iglesia todos tenemos mucho más presente que esta enfermedad está en la calle y que le puede tocar a cualquiera por cierto la mayoría de los diagnósticos se dan en personas entre veinte y cuarenta años entre veinte y cuarenta años ya Asier de la Iglesia que supla que estaba con Roberto Ramajo después de la celebración de ese de ese partido además en en San Sebastián hola Robert qué tal hola qué tal Dani muy buenas estaba dando todas esas referencias de la esclerosis múltiple y no paraba de de asentir con la cabeza el bueno de la Iglesia que sigue mirando a esa cancha porque estamos justo al lado de la cancha de donde acaba de debutar hace unos minutos en la Liga ACB hay ahora sonríe porque se da cuenta de la repercusión que está teniendo lo que han montado la que está así de la Iglesia en sintonía de Carlos en deportiva hola qué tal hacer muy buenas muy buenas enhorabuena no sólo por debutar sino por lo Carlos Amigo se yo me esperaba una buena aliada muy buena

Voz 1 01:59 mucha repercusión estos días pero desde el miércoles nueve para aún ni cinco minutos en dar una entrevista Hay es lo que buscaba que al final el tener repercusión en los medios que la gente sepa que existe que cada cinco horas una persona con es que Play ha dicho el dato de entre veinte y cuarenta años pero ahora es más fácil que sea entre veinte y treinta años que son gente muy joven que tiene estar en el momento de su vida que tiene que decidir muchas cosas darte un paro Goethe que te digan que tienes esclerosis múltiple pues es es bastante duro para mucha gente y creo que que el que vean cosas como ésta que un chico después de seis años comes con esclerosis múltiple puros debut en ACB siga disfrutando la vida sonriendo en una cancha de baloncesto pues creo que que al final es bueno y luego la repercusión para que Baker medita dinero en investigación y que que entre todos podremos llegar a un medicamento mucho mejor de los que hay ahora todavía les escuche

Voz 2 02:50 sobre las fuera de micrófono Dani me quedo embobado así que imagínate con el micrófono valora cualquier mensaje incluido el título de dejaste vía Twitter hace unos cuantos días te escucha en sintonía de Carrusel deportivo un superhéroe Asier de la iglesia aplauso para salir de la isla

Voz 3 03:04 se ha hablado para el alquiler a León

Voz 0458 03:07 pero para más de cincuenta mil personas en este país que conviven con esta enfermedad de la que la que la gente de la calle decíamos que tiene pocas referencias parece que es una cosa rara que no le puede tocar a a nadie de tu entorno y al final pues desafortunadamente puede tocar ese dato es es pues no entre personas entre veinte y treinta años a ti te paso hace cinco seis aproximadamente cuando cuando tendrías veintinueve treinta no más o menos sí

Voz 1 03:28 tenía veintinueve años estaba estado físico pues muy bueno porque ahora mismo en el deporte XXIX una muy buena idea Bono de de momento va a otro de estar en el sofá viendo la televisión empezaba a notar que la mano derecha no sentía las horas no siento la mano izquierda hay luego a posteriori pues ya los pierna es así ICADE con veintinueve años te dicen que tienes sobre todo como me pasó a mí que no sabía lo que era eso lo sabía que era muy muy grave que sonaba muy mal que sonaba así a ruedas aquí que pues bueno asusta lo que hasta que yo me di cuenta

Voz 4 04:04 Justo el momento me dijo que lo único que me di cuenta

Voz 1 04:07 es que yo no sentía las manos y las piernas la piel no me preocupa lo que me iba a pasar a raíz de ahí pues mi lucha seguido de que la gente viva el día a día disfrute el día a día siempre lo cuento que a Sergi Vidal le contado antes del partido que venía a darme un abrazo Sergi Vidal del Joventut el hecho es que todos los días hoy te has levantado en el hotel las abierto los ojos ya has visto normal ir al al bufé libre del hotel a desayunar cuando no sabe si mañana a las abrir los ojos ibas abrir vas a poder ver entonces disfruta el día que el siempre lo de cuente también la tantas entrevistas que digo que que no se encontrase con tal que que el que es feliz no es porque toda una vida perfecta es porque se da cuenta las cosas buenas que tiene el día a día yo es lo que he perdido con las que asimile que perdió cosas pero sé que todavía tengo muchas cosas que perder puntos que significa las que tengo que perder que las tengo tengo que disfrutar de las cosas que tengo a día de hoy

Voz 0458 04:57 tiene muchas cosas que perder muchas cosas que ganar porque al final lo del basket es lo de menos tú eres un jugador dominador en tu en tu categoría nuevas medias de dieciocho puntos trece trece rebotes y hoy has jugado tres minutos además ha sido muy muy emotivo dándonos cuando salía además en en en el quinteto titular ha sido realmente bonito si tienes muchas cosas que perder desafortunadamente muchas cosas que ganar y mucha esperanza quedar a toda esa gente que está con esta enfermedad por ejemplo se pueden adquirir unas unas pulseras que simplemente de un detalle con con ese lema muy chulo de que encabeza Asier de no es pero esa que pase la tormenta aprenda a bailar bajo bajo la lluvia y que que vienen apuntadas no la en la pulsera para toda aquella gente que quiere colaborar que al final son dos euros de nada que es un que es un café Asier como como lo pueden hacer porque sería una remesa grande que o está por llegar hoy ya te

Voz 1 05:43 llegado llegó una de diez mil muy sinceramente tengo que salir de aquí a preguntar al jefe cuántas quedan porque me da mucho miedo que es pero ya hay pedidas otras veinticinco mil la idea mías llegar a cien mil pulseras que serían unos ciento cincuenta mil euros de recaudación para investigación que es infinito es muchísimo dinero que la gente se piensa que que hay mucho en investigación y a día de hoy hay poco dinero y esos ciento cincuenta mil euros serían voz increíble sí lo es fácil es baila con M que es M significa ser baila con EM punto RG hay aparece quiere una pulsera y te manda una página web donde hay una tienda que las está distribuyendo

Voz 0458 06:26 tú eres un grande Asier y haber echamos un pincho en en Zumárraga te enseño el pueblo de tú eres de allí pero hay otros que lo conozco yo mejor que tú claro porque es el tema tener cinco años más que tú me da a conocer el pueblo antes que tú

Voz 5 06:39 el tercero

Voz 6 06:41 la vuelta que no hombre que no conoce bien la cosa es que cada unas cualquier ahora vive unos claro yo yo me he tenido que venía que a Madrid pero pero bueno entrar en Madrid una X entre entre fumar adelgaza es que ganamos nosotros porque es ilegal pero pero bueno que yo te lo perdona Asier que eres un grande esa esa frase

