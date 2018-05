Voz 1910

tener un proyecto para un país suele ser el requisito principal para un político que aspire a dirigirlo pero un proyecto político no puede pasar por negar la realidad de este país no se trata de pensar que no existen trabajadores y empresarios jóvenes y viejos parados empleados hombres mujeres rigor el pobre en meter a todo el mundo en una única categoría españoles que todo lo cubrirá tapa eso es lo que hizo ayer Albert Rivera presentar una plataforma ciudadana que apela esencialmente al sentimiento nacional y que le caracteriza a él mismo como un ferviente nacionalista el dirigente de Ciudadanos quiso quizá recordar el estupendo discurso que pronunció Barack Obama en la convención demócrata de dos mil cuatro pero el entonces joven senador estadounidense no va a su llamamiento a la unidad en la desaparición de los diversos sino precisamente en un país en el que todos los diferentes cabían no hay un Estados Unidos negro y un Estados Unidos Blanco dijo Obama porque hay un solo país pero con blancos y con negros un proyecto político para un país tiene que tener en cuenta cuentos viejos y jóvenes hay cuáles son sus problemas y sus intereses quizá contrapuestos como llegado el momento cree que podrá compaginar los por ejemplo Obama se dirigía a un país de fuerce estructura federal en el que los diferentes territorios Estados se llaman allí han llegado a un acuerdo para repartirse las competencias y convivir juntos y unidos esa era la unidad a la que se refería hay apelaba Obama Rivera no recordó la convocatoria La audacia de la esperanza que hizo famoso a Obama lamentablemente