Andrés Iniesta, oh capitán, nunca te olvidaremos

Voz 3 00:16 no sé si porque ha llegado el momento

Voz 0458 00:19 yo me nada será lo mismo sin Andrés Iniesta en el Barça aseguró no de buscaremos la primera jornada de la temporada que viene veremos la alineación del Barça iremos pero donde está Iniesta no tener seguro que tiene que estar ahí Torres también se va el futbolista de los treinta euros títulos el mejor aliado de Messi junto con Xavi Hernández vaya carta bonita ya descrito Xavi en el periódico diseño preciosa estado bien marcara una época que difícilmente devolverá el héroe de Stamford Bridge de Sudáfrica el futbolista que le dio sentido a todo a todo será muy difícil acostumbrarse a no tener a la leyenda con respeto y con cariño el homenaje a Andrés de Carrusel por Roberto García Iniesta infinito

Voz 5 00:52 pues yo no seré senador original muy original de lo que me suena muy original creo vaya de Iniesta me transporta a la emoción más bestial que yo he vivido como una rara

Voz 6 01:01 puede que resulte eligió otra actuar

Voz 5 01:11 escribí recuerdo donde esto para tratar de cantar ese remate quedarte sin apenas palabras ante todo lo que veía

Voz 6 01:18 la vida se les unirá leche de Stamford Bridge penetrando en una evasivas de aquí los estrechos pupitres desde la tribuna de Karrada Guardiola loco por la banda pensaron que han posibilidad del seguiré

Voz 5 01:38 con el balón Messi que que el su derecho les Iniesta aficionados del Chelsea topando de quemar los la felicidad de la afición del Barça que no sorprende zona de área inusual en el club

Voz 6 01:52 el FMI poco mucho emitió sudor Andrés Iniesta

Voz 2 02:01 Iniesta ha sido muchas cosas pero pensar en él a mí me lleva a sitios si aquella inolvidable están va de Stamford Bridge

Voz 7 02:07 el marco el nosotros para la historia después de noventa y tantos minutos de sufrimiento

Voz 6 02:10 esto que significó también la mil missing escapó el pipí como un indio para acceder oportuno Injuve Bear cargo le restan tercero qué quiere ser cuando sea mayor el futbolista Eitan era el una

Voz 8 02:26 la buena sabes Yves lejos de La Bella pidió hablar el otro lado del argentino podía al Piqué el de y al contrario es bueno sí que las te sale por el lateral buscan triplicar buscasen solista

Voz 9 02:41 casi todo estuvo como me quedo con uno que trasciende a su descomunal somos en realidad aún hoy después de veintidós años sigue siendo un misterio que se que su viaje desde luego hay que hasta el Camp Nou hasta la cima ha sido conocido por todos con millones y millones de personas pero nadie sabe de estirarle ni tan siquiera desactivarlo vivía quién indetectables estaba en el campo lo veía nada claro donó lo cogían como si fuera un eterno pero no evento Iniesta es cuando dos horas antes de jugar el partido más importante de ese vida la final del Mundial del dos mil diez se acerca uno de los fisios de la selección española para que le busque porque tiene una misión por cumplir hoy uno por favor escribió una camiseta blanca de tirantes de manera aporta Dani Jarque siempre con nosotros en momento de Andrés pararán y su amigo fallecido un momento ciega íntimas compartió después

Voz 10 03:58 Fernando Torres prepara al centro

Voz 6 04:16 a mí me esta ha sido el perfecto ejemplo del eslogan del Barça valor valores tuve la suerte de verle crecer cuando yo han Barcelona y bueno me iba dando cuenta de que pese a que el Lille se iba convirtiendo en un puntal una estrella para el Barça continuaba siendo el mismo ese chaval tímido respetuoso

Voz 11 04:31 está sea tranquilo y que no trabajar para el equipo hoy se van compañeros dentro del campo es que me están comparando con con profesionales de la calidad de Guardiola Xavi Villa eh eh muy decir que él llegara ahí arriba hay por eso estamos otros

Voz 5 04:57 Ana Guevara intenta hasta el como a ella a lo mejor no es siempre digo lo poco ejemplo para las generaciones del fútbol base se miren en el inning mucha gente ve sudanés

Voz 6 05:10 Iniesta es de los que desde el primer día te miraba a los ojos cuando te hablaba ya convertido en una estrella mundial poste seguía tratando igual como dijo Guardiola sin Pierce sin siete pendientes

Voz 5 05:22 todos saben que lo mejor hijo a veinte mil eso se quejaba de bodas en la bien igual está lesionado está de Volvo y devolver y ayudar

Voz 6 05:32 alguien transparente queja además de convencida que enrojecida cuando escuchó las palabras de Pepe

Voz 5 05:40 a Andrés Iniesta tiene muchísimas cosas pero a mí personalmente la que más me ha impresionado es su universalidad es un jugador global es el único jugador capaz de poner de acuerdo a todo el mundo porque representa al Barça o a la selección española exenta el fútbol la admiración por Iniesta no entiende de colores no entiende de equipos y por eso estadio que pisa estalló que ser siempre recordaré la ovación que recibió el día de la final de Copa en el Wanda Metropolitano con sevillistas y culés en pie para despedirle porque puede de las cosas más emocionantes que he visto un campo de fútbol con la afición del Sevilla aclamado al capitán del Barça pese a perder cero cinco

Voz 12 07:19 Manuel que artistas Roberto García dejó escuchar en arrobas

Voz 0458 07:22 por ser por cierto narraba carcel podéis escuchar el