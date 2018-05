Iturralde González recuerda sus primeros contactos con Fernando Torres y Andrés Iniesta

Voz 1104 00:00 Iturralde González muy buenas buenas noches si te hemos te has emocionado también si me emociona mucho porque ha echado dos amigos no San marcha o Álvarez Izquierdo y Fernández Borbalán

Voz 0514 00:09 y la verdad es que quería

Voz 1 00:12 nadie tiene el derrame Iturralde tú estabas emocionado pero porque yo iba mantear a Fernández Vara uno cada uno

Voz 1104 00:20 Nos emociona por lo que le toca Marley y pueda así desde los árbitros yo estoy emocionado porque dos personas como Álvarez Izquierdo Ignacio Borbalán San retiraron el K

Voz 0514 00:29 bueno pues es todo un homenaje a una carrera y luego también emocionado porque Fernando Torres e Iniesta yo he tenido la gran suerte de arbitrará los dos eh cómo han despedido pues es lo que todo jugador quiere no es decir todo lo que deportista de élite como bien decís no hemos sabido darles la despedida que tienen yo creo que son dos personas que no son de equipos porque al final Fernando Torres todo lo que eso es Iniesta así bueno del los del Barça de pues alegra pero es que es es es una persona

Voz 1104 00:57 es patrimonio nacional Sue sus como Torres igual

Voz 0514 01:00 ayer comer a toda esta gente no por eso te digo que es es para estar orgulloso de la despedida que han dado a estas dos grandes contamos antes que día sí que

Voz 2 01:09 según Rodrigues o algo que me perdone luego luego unos dirán ellos quién fue un día te llamó uno de los dos que me perdone hoy te dijo is to pitas el debut de Torres un viernes que venía aquí al esta belleza y el debut de Iniesta de la imagen de Torre de inmediato oye tú sabes que has pitado el debut de Iniesta en Adriá fue me está diciendo Álvaro Cabrera

Voz 0514 01:27 es de esas cosas oye que me alegró el día dije poco desde estas pues es una cosa súper bonita no que eso ya no olvidar nunca es no lo echara yo no pero yo ya dije éste nos va a dar un mundiales entre el Miniestadi Raúl García o gritarle Vigo para quitarle fácil

Voz 1104 01:44 es una muy buena de Torres como se empezaron a llevar bien que hasta entonces cuenta al sí hombre yo con Fernando tú

Voz 0514 01:49 no sé yo pito un AVE en partido Atlético de Madrid Osasuna en el Calderón le estaban dando el Osasuna rascado el Osasuna bueno se de primera división con con lo declarado que tenía claro las mujeres de Osasuna por aquí rasca rasca también nada sé de esto Torres pues es muy joven y tal pues empiezan a ya todos me acerco yo a él porque ya estaba destacando les digo pero Fernando si tú eres un icono mundial ya tú no tienes que entrar en esto que te están sacando del partido tiene razón y tú tienes razón y desde entonces ya no escribimos protestaba nunca

Voz 1104 02:23 cambié mucho Torres de la primera etapa la segunda mucho mucho si os fijáis los helenos todo en el campo

Voz 0514 02:27 si os fijáis hace cuánto no lo voy a Fernando Torres levantar los brazos y ves las primera época de Fernando Torres cada vez que pitaba el árbitro se encaraba con el asistente sangraba con el árbitro no hacía más que levantar los brazos es muy nervioso muy

Voz 1104 02:39 la juventud también es también puede estar puede ser pero luego no luego un señor hablando con los árbitros ahora que el han vuelto a dar ningún problema es decir en cambio total nunca cambió no Iniesta si el hombre más regular

Voz 0514 02:50 de la noche a la mañana es decir es más regulares

Voz 1104 02:53 año dos mil dos dos mil tres al año diecisiete dieciocho igual igual es decir yo siempre cuento la anécdota porque

Voz 0514 02:58 es decir este Siniesta es decir de cinco cero famoso que pidió la última entrada que hay que de de de Sergio Ramos es a Messi que les puso a Sergio Ramos que si hay vamos empiezan a pegar todos le digo a Iniesta digo joder como sobre los jugadores la madre que me parió y me dice que se estaba cayendo todo es decir pegándose Dodi de Itu disfruta

Voz 2 03:18 ese era inicia que saldrá a Iniesta

Voz 1104 03:22 Ana que está en SER Gijón adelantó muy buenas hola qué tal Manu buenas noches te has emocionado con lo de hoy me emocionó con lo de Torres me ha encantado me paré

Voz 3 03:30 de qué es sencillamente la despedida que cualquier chaval del Atlético de Madrid su vida me ha puesto los pelos de punta lo he visto aquí en un bar de atléticos en Gijón y me parece que es una cosa que ojalá puedan repetir muchos equipos de la Liga